10 Spielverändernde Produktbeschreibungsgeneratoren im Jahr 2025

Als Produktmanager sind Sie damit beschäftigt, sich Strategien, Funktionen und Features für die neuesten Produkte Ihres Unternehmens auszudenken. Das ist eine große Verantwortung, besonders wenn Sie für Dutzende von Produktlinien verantwortlich sind.

Aber Ihre Arbeit ist noch nicht vorbei, wenn ein Produkt in Betrieb geht. Jetzt müssen Sie die perfekte Produktbeschreibung verfassen, die in den Suchmaschinen gut auftaucht und die Kaufentscheidungen der Kunden beeinflusst.

Kein Druck, richtig?

Ein e-Commerce Geschäft hängt von der Optimierung jeder Facette Ihrer Produkte ab, einschließlich deren Beschreibungen. Egal, ob Sie nicht die Kapazität haben, Texte für Hunderte von Produkten zu verfassen oder SEO-Schlüsselwörter anzupassen, ein Generator für Produktbeschreibungen nimmt Ihnen einen Großteil der Arbeit ab.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, worauf Sie bei einem Produktbeschreibungsgenerator achten sollten, und geben Ihnen 10 Tools zur Erstellung hochwertiger Produktbeschreibungen an die Hand!

Was ist ein Produktbeschreibungsgenerator?

Ein Generator für Produktbeschreibungen ist ein automatisiertes Tool, das Autoren bei der Erstellung einzigartiger und optimierter Produktbeschreibungen unterstützt. Diese Tools verwenden Algorithmen, um automatisch Beschreibungen auf der Grundlage der Spezifikationen, Features und Vorteile eines Produkts zu erstellen. Sie berücksichtigen auch wichtige Faktoren wie SEO-Schlüsselwörter, die Stimme der Marke und das Einzelziel, um sicherzustellen, dass die erstellten Beschreibungen den Verkauf effektiv fördern.

Worauf sollten Sie bei einem Tool zur Erstellung von Produktbeschreibungen achten?

KI (künstliche Intelligenz) ist nicht für Ihren Job gemacht. KI macht es Produktmanagern viel einfacher, überzeugende Produktbeschreibungen zu verfassen, die SEO-optimiert und auf die Erwartungen Ihrer Zielgruppe abgestimmt sind.

Während Sie kostenlos jeden Text wählen können schreib-Tool um die Arbeit zu beschleunigen, werden Sie mit diesen Features mehr Wert aus den Generatoren für Produktbeschreibungen ziehen:

SEO-freundliche Erstellung von Inhalten: Käufer finden Ihren E-Commerce-Shop über die organische Suche. Entscheiden Sie sich für ein KI-Tool, das Sie bei der Keyword-Recherche unterstützt und gute Produktbeschreibungen erstellt, die bei der Suche gut platziert werden

Käufer finden Ihren E-Commerce-Shop über die organische Suche. Entscheiden Sie sich für ein KI-Tool, das Sie bei der Keyword-Recherche unterstützt und gute Produktbeschreibungen erstellt, die bei der Suche gut platziert werden

Plagiate sind ein absolutes No-Go. Suchen Sie nach einem KI-Tool das mehr bietet als einfache Umschreibungen, die von Suchmaschinen und Käufern erkannt werden können. Sie brauchen ein Tool, das einzigartige Produktbeschreibungen generiert, die Ihrem Einzelziel einen Mehrwert bieten

Plagiate sind ein absolutes No-Go. Suchen Sie nach einem KI-Tool das mehr bietet als einfache Umschreibungen, die von Suchmaschinen und Käufern erkannt werden können. Sie brauchen ein Tool, das einzigartige Produktbeschreibungen generiert, die Ihrem Einzelziel einen Mehrwert bieten Beschreibungsvorlagen: Der richtige KI-Produktbeschreibungsgenerator schreibt nicht nur hochkonvertierende Texte, sondern sollte auch mehrere Vorlagen für Ihre Produktbeschreibungen anbieten. Wählen Sie einen Generator mit Vorlagen für Produktseiten, Produkttitel und Produkttexte

Die 10 besten Generatoren für Produktbeschreibungen im Jahr 2024

Mit einem KI-Produktbeschreibungsgenerator können Sie Zeit sparen, Schreibblockaden überwinden und effektive Texte verfassen. Es ist zwar wichtig, alles, was KI für Sie schreibt, Korrektur zu lesen, aber diese Technologie automatisiert einen der zeitaufwändigsten Teile des E-Commerce-Marketings.

Aber nicht alle Generatoren für Produktbeschreibungen sind für E-Commerce-Marken effektiv. Hier sind die 10 besten Generatoren für KI-Produktbeschreibungen im Jahr 2024.

1. ClickUp

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Nun, was können wir sagen? Unserer bescheidenen Meinung nach ist ClickUp das beste Tool zur Erstellung von Produktbeschreibungen auf dem Markt, aber wir haben handfeste Beweise, um das zu untermauern.

Zu erledigen ist nicht nur ClickUp AI clickUp AI kann nicht nur Marketingstrategien planen, sondern auch Taglines erstellen, Produktnamen ausdenken und sogar Ereignisse planen (ja, wirklich). Was Sie 30 Minuten zum Schreiben brauchen, dauert mit ClickUp AI nur 30 Sekunden.

Da ClickUp auch ein projektmanagement-Software , alle Ihre produktbezogene Strategien sind Projekte, Arbeit, Aufgaben, Kommunikation und KI-Tools an einem Ort. Kein Wechsel mehr zwischen verschiedenen Plattformen!

Nutzen Sie ClickUp AI, um lange technische Datenblätter mit nur einem Klick in leicht lesbare Beschreibungen zusammenzufassen. Unsere magischen Roboter schlagen sogar Bearbeitungen vor, um Ihre Produktbeschreibungen übersichtlicher zu gestalten. Und dank der vorstrukturierten Kopfzeilen und Tabellen von ClickUp erhalten Sie perfekt formatierte Inhalte, die Sie sofort in Ihren E-Commerce-Shop einbinden können.

Oh, und ClickUp AI ist nicht nur für Produktteams! Wir haben weit über 100 KI-Tools mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen für verschiedene Abteilungen und Anwendungsfälle.

ClickUp beste Features

Vorstrukturierte Formatierung: Beschleunigen Sie das Verfassen von Beschreibungen mit Vorlagen, die sofort einsatzbereit sind. ClickUp bietet Ihnen vorgefertigte Vorlagen mit Aufzählungspunkten, Formatierungen und bewährten Layouts zur Steigerung der Konversionsrate

Beschleunigen Sie das Verfassen von Beschreibungen mit Vorlagen, die sofort einsatzbereit sind. ClickUp bietet Ihnen vorgefertigte Vorlagen mit Aufzählungspunkten, Formatierungen und bewährten Layouts zur Steigerung der Konversionsrate Vorlagen: ClickUp wird mit einer Vielzahl von Vorlagen geliefert, die den gesamten Zyklus der Produktentwicklung beschleunigen kein Code erforderlich , von produktstrategie zur Ausführung

ClickUp wird mit einer Vielzahl von Vorlagen geliefert, die den gesamten Zyklus der Produktentwicklung beschleunigen kein Code erforderlich , von produktstrategie zur Ausführung Copy-Bearbeitung: Sind Ihre Produktbeschreibungen so effektiv, wie sie sein könnten? Verlassen Sie Ihren eigenen Kopf und lassen Sie ClickUp's KI Ihre Produktbeschreibungen auf Klarheit, Tonfall und Grammatik bearbeiten

Sind Ihre Produktbeschreibungen so effektiv, wie sie sein könnten? Verlassen Sie Ihren eigenen Kopf und lassen Sie ClickUp's KI Ihre Produktbeschreibungen auf Klarheit, Tonfall und Grammatik bearbeiten Benennung: Quälen Sie sich nicht länger mit der Frage, wie Sie Ihr neuestes Produkt nennen sollen. ClickUp AI generiert schnell eine Liste von Namen basierend auf Ihren Parametern

ClickUp Limits

ClickUp AI ist nicht auf kostenlosen Plänen verfügbar

Die KI-Kopie ist nicht perfekt, so dass Sie die Kopie noch einmal überprüfen müssen, bevor sie live geht

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

4.7/5 (6,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Magiscriptor

Über Magiscriptor Mit Magiscriptor ist das Schreiben von Produktbeschreibungen ein Kinderspiel. Verkäufer auf eBay und Amazon nutzen diesen KI-Produktbeschreibungsgenerator, um Marketingtexte für jede E-Commerce-Nische zu schreiben.

Um Magiscriptor zu verwenden, öffnen Sie die App und geben Sie drei oder vier Schlüsselwörter ein. Daraufhin generiert der KI-Algorithmus ein paar Absätze für die Produktbeschreibung. Dieses Tool zielt darauf ab, hochgradig konvertierende Beschreibungen zu verfassen, die Ihre Produktfeatures hervorheben und gleichzeitig die Suchmaschinen mit der richtigen Keyword-Dichte ansprechen.

Magiscriptor beste Features

Ausgleich der Schlüsselworthäufigkeit

SEO-optimierte Beschreibungen

Die Preisgestaltung erfolgt auf Guthabenbasis, d.h. Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen

Magiscriptor-Beschränkungen

Magiscriptor ist in erster Linie App-basiert. Die App ist nur in der Beta-Phase verfügbar, so dass sie für Desktop-Benutzer möglicherweise nicht geeignet ist

Sie müssen möglicherweise viel Guthaben verbrauchen, um kurze Produktbeschreibungen nach Ihren Vorstellungen zu erstellen

Magiscriptor Preise

Starter: $4.99 für 100 Guthaben

$4.99 für 100 Guthaben Basic: 9,99 $ für 220 Guthaben

9,99 $ für 220 Guthaben Silber: $14.99 für 330 Guthaben

$14.99 für 330 Guthaben Gold: $19.99 für 450 Guthaben

Magiscriptor Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Sieh dir das an Preislistenvorlagen* !

3. Jaspis

Über Jaspis Jasper preist sich selbst als eine markengerechte KI an, die Sie trainieren können, um Ihren genauen Tonfall und Ihre Stimme zu treffen. Er scannt sogar Ihre Seiten, um automatisch Ihren Tonfall, Ihre Grammatik und vieles mehr zu erkennen.

Jasper arbeitet mit generativer KI, um in kürzerer Zeit ansprechende Produktbeschreibungen zu verfassen. Da Jasper trainierbar ist, eignet es sich gut für Unternehmen mit einem einzigartigen Schreibstil.

Jasper verfügt über eine Vorlagenbibliothek, einen automatischen Übersetzer und ein Tool zur Erstellung von Marketingkampagnen, so dass es nicht nur für Produktbeschreibungen eingesetzt werden kann.

Jasper beste Features

Wählen Sie zwischen frech, formell und anderen Tönen

Browser-Erweiterung

Auto-Übersetzung

Jasper Beschränkungen

Einige Benutzer haben Probleme mit der Eingabeaufforderung für die KI

Andere Benutzer berichten über minderwertige Textausgaben

Die kostenlose Testversion ist limitiert, so dass einige Benutzer sagen, sie hätten kein gutes Gefühl für die Plattform bekommen

Preise für Jasper

Ersteller: $49/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

$49/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Teams: 125 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung

125 $/Monat für drei Benutzer, jährliche Abrechnung Business: Kontakt für Preisgestaltung

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen) **Probieren Sie diese Jasper KI Alternativen aus !

4. KI kopieren.ai

Über Kopieren.ai Arbeiten Sie in einer regulierten Branche? Normalerweise ist KI ein Tabu, weil Ihre Eingaben nicht privat sind, aber Copy.ai ist anders. Es handelt sich um eine SOC 2 Typ II-konforme Technologie und erfüllt SSAE 18.

Wir wissen, dass das eine Menge Akronyme sind, aber es läuft auf die Tatsache hinaus, dass dieser Produktbeschreibungsgenerator besser für Unternehmen geeignet ist, die sich um den Datenschutz sorgen.

Verwenden Sie Copy.ai für das Schreiben von Produktbeschreibungen sowie von Inhalten für soziale Medien, Verkaufstexte, Texte für Landing Pages und Blog-Inhalte.

Sagen Sie Copy.ai, dass Sie Produktbeschreibungen wünschen, geben Sie die wichtigsten Punkte ein, wählen Sie Ihren Ton, und die KI wird mehrere Ergebnisse generieren. Wählen Sie die Optionen, die Ihnen am besten gefallen, verfeinern Sie sie und fügen Sie sie zu Ihrem Online-Shop hinzu.

Copy.ai beste Features

Eingebaute Compliance

90+ Tools und Vorlagen zum Schreiben einzigartiger Produktbeschreibungen

Eingebauter Editor für Überarbeitungen

Copy.ai Limitierungen

Im Vergleich zu anderen Tools zur Erstellung von Produktbeschreibungen können keine langen Texte erstellt werden

Copy.ai bietet keine Integrationen von Drittanbietern

Support ist nur per E-Mail verfügbar

Copy.ai Preise

Free

Pro: $36/Monat für fünf Benutzer, jährlich abgerechnet

$36/Monat für fünf Benutzer, jährlich abgerechnet Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ AI-Erkennungstools !

5. Writesonic

Über WritesonicWritesonic ist ein vielseitiges KI-Tool zum Schreiben. Es beherrscht Blogs, E-Mail-Texte, Werbetexte und vieles mehr. Für E-Commerce-Geschäfte können Sie mit Writesonic Produktbeschreibungen, Feature-Listen und Titel verfassen.

Writesonic verlangt ein wenig mehr Hintergrundinformationen als andere Produktbeschreibungsgeneratoren, so dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es qualitativ hochwertige Inhalte mit weniger Bearbeitungen erstellt. Wenn Sie zu sehr damit beschäftigt sind, relevante Schlüsselwörter zu finden, erstellt Writesonic sogar Listen mit Schlüsselwörtern für Ihre Produktbeschreibungen.

Writesonic beste Features

Plattformspezifische KI-Schreibvorlagen

Generator für Landing Pages

Text-Zusammenfassung

Writesonic Beschränkungen

Die auf der Wortzahl basierende Preisgestaltung könnte große E-Commerce-Marken behindern

Writesonic bietet verschiedene "Qualitätstypen", so dass Sie für qualitativ bessere Beschreibungen möglicherweise mehr bezahlen müssen

Preise für Writesonic

Gratis Testversion

Pro: $12,67/Monat für 100.000 Wörter

$12,67/Monat für 100.000 Wörter Enterprise: Kontakt für Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

6. CopySmith

Über CopySmith Während einige der anderen Produktbeschreibungsgeneratoren auf dieser Liste Texte für so ziemlich alles verfassen, ist CopySmith auf E-Commerce-Texte für Vermarkter spezialisiert.

Im Gegensatz zu anderen KI-Autoren können Sie bei CopySmith einen bestehenden Produktkatalog importieren und die von der KI generierten Texte direkt von der Plattform aus auf Ihrer Website veröffentlichen. CopySmith ist mit BigCommerce, Shopify und Amazon integriert, um das Schreiben von Beschreibungen so einfach wie möglich zu machen.

CopySmith beste Features

Generierung von Inhalten in großen Mengen

Fokus auf E-Commerce

Produktkatalogverwaltung bis den Überblick über Ihren Produktbestand zu behalten CopySmith Grenzen

Für größere Teams kann es teuer werden, Produktbeschreibungen in großem Umfang zu erstellen

Sie müssen mehr für API-Zugang, Stimme und Ton, Plagiatsprüfung und andere Features bezahlen, die auf anderen Plattformen kostenlos sind

CopySmith Preise

Starter: $19/Monat für einen Benutzer

$19/Monat für einen Benutzer Pro: 49 $/Monat für fünf Benutzer

49 $/Monat für fünf Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

CopySmith Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (mehr als 20 Bewertungen)

7. Hypotenuse

Über Hypotenuse Hypotenuse ist ein Generator für Produktbeschreibungen, der von Grund auf mit Blick auf SEO entwickelt wurde. Es kann viel mehr als nur E-Commerce-Inhalte verarbeiten, aber dank seiner Shopify-Integrationen ist Hypotenuse eine solide Wahl für Produktteams, die mit Shopify arbeiten.

Verwenden Sie Hypotenuse, um Produktbeschreibungen zu umschreiben, Produktdetailseiten zu schreiben und alles mit einem einzigen Klick in Ihrem Shopify-Schaufenster zu veröffentlichen. Es bietet außerdem verschiedene Beschreibungsvarianten, um frische, interessante Texte zu erstellen, die Käufer nicht langweilen.

Hypotenuse beste Features

Shopify-Integration und API-Integrationen

Vorgefertigte Textvariationen zum Verfassen überzeugender Produktbeschreibungen

Generierung von Inhalten in großen Mengen

Hypotenuse-Beschränkungen

Es ist möglicherweise nicht geeignet, wenn Sie Shopify nicht verwenden

Hypotenuse erzeugt sehr kurze Texte

Es fehlen Vorlagen

Preise für Hypotenuse

Starter: $24/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

$24/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Wachstum: 49 $/Monat für fünf Benutzer, jährliche Abrechnung

49 $/Monat für fünf Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

Hypotenuse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4 Bewertungen)

4.4/5 (4 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. Beschreibung

Über Beschreibung Descrii ist darauf spezialisiert, marketingorientierte Texte von Grund auf zu schreiben. Es versteht sich darauf, Themen zu entwickeln, Verkaufstexte zu schreiben, die den Schmerz lindern, und Produktvorteile hervorzuheben. Uns gefällt, dass Descrii Metadaten für Sie generiert, was die Back-End-SEO-Optimierung bei der Erstellung von Produktbeschreibungen deutlich beschleunigt.

Um Descrii zu nutzen, teilen Sie dem Programm mit, welche Art von Text Sie erstellen möchten, geben Sie einen allgemeinen Namen und eine Beschreibung an und klicken Sie auf "Erstellen" Wenn Sie eine andere Option wünschen, tippen Sie erneut auf "Generieren", und Descrii aktualisiert seine Ausgabe.

Descrii beste Features

Erzeugung von Metadaten

Eingebaute Formeln für Verkaufstexte

Digitale Anzeigentexte

Descrii Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die KI von Descrii Grammatik- oder Rechtschreibfehler macht

Es ist schwierig, genaue Preisinformationen zu finden

Es unterstützt derzeit nur Englisch

Preise von Descrii

Kostenlose Testversion

Unlimited Access: $29/Monat für 900 Beschreibungen

$29/Monat für 900 Beschreibungen Enterprise: Preise auf Anfrage

Descrii Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Über Picsart

Brauchen Sie einen kostenlosen Generator für Produktbeschreibungen? Quicktools ist ein KI-Produktbeschreibungsgenerator von Picsart, den Sie 100% kostenlos nutzen können. Alles, was Sie brauchen, ist Ihr Produktname. Fügen Sie ihn einfach in Quicktools ein und der Produktbeschreibungsgenerator spuckt eine Beschreibung für Sie aus.

Wird das die beste Beschreibung sein, die Sie je gelesen haben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie bekommen das, wofür Sie zahlen, und dieses Tool ist kostenlos. Um qualitativ hochwertige Produktbeschreibungen zu erstellen, fügen Sie Schlüsselwörter hinzu, wählen Sie einen Ton und geben Sie Beschränkungen vor, z. B. Limits für Zeichen.

Kostenlose Nutzung und Erstellung von Produktbeschreibungen

Automatische Platzierung von Schlüsselwörtern

Benutzerfreundlich

Es fehlt die Feuerkraft von fortgeschrittenen KI-Beschreibungsautoren

Es erlaubt keine Integrationen von Drittanbietern für den elektronischen Handel

Free

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. B12

Über B12 B12 ist ein weiterer kostenloser Generator für Produktbeschreibungen. Fügen Sie zur Erstellung von Texten Ihren Produktnamen, Schlüsselwörter, Branche, Speicherort und Informationen hinzu.

B12 behandelt dieses Tool als Lead-Magnet, d. h. obwohl es technisch gesehen kostenlos ist, erhalten Sie danach E-Mails von B12. Das ist kein Hindernis, aber es ist wichtig zu beachten, dass dieses tool Zeichenfolgen hat.

B12 preist seinen kostenlosen Produktbeschreibungsgenerator als einen guten Ausgangspunkt für Produktteams an. Wenn Sie es vorziehen, die Texte selbst zu schreiben und einfach nur Inspiration brauchen, ist dies ein solides Tool für diese Aufgabe.

B12 beste Features

Es ist kostenlos

Konto für Branche und Speicherort

B12 Beschränkungen

Die Erstellung von Inhalten in großen Mengen ist nicht möglich

Es gibt Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, da es sich um einen Lead-Magneten handelt

B12 Preise

Free

B12 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

Wie man mit KI überzeugende Produktbeschreibungen schreibt

So, wir haben gerade 10 Generatoren für Produktbeschreibungen vorgestellt. Jetzt wollen wir uns ansehen, wie man mit KI großartige Produktbeschreibungen schreibt.

Wählen Sie Ihren Tonfall und bleiben Sie dabei

Wenn Sie einen KI-Produktbeschreibungsgenerator verwenden, wird die Plattform Sie fragen, welchen Ton Sie bevorzugen. Möglicherweise haben Sie fünf oder mehr Optionen. Sie sollten mit Ihrem Ton konsistent sein, unabhängig davon, welche Plattform Sie verwenden.

Ein paar Töne, die Sie wählen können, sind:

Höhnisch

Professionell

Informativ

Welchen Ton Sie auch immer wählen, achten Sie darauf, dass er zu Ihrer Marke und den Produkten passt, die Sie verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel Geldbörsen aus weichem Leder verkaufen, passt ein lustiger und schnippischer Ton vielleicht nicht so gut.

Haben Sie keine Angst vor kleineren Bearbeitungen

Auch die besten Produktbeschreibungsgeneratoren machen Fehler und können nicht alle möglichen Szenarien oder Variablen berücksichtigen. Das ist in Ordnung - dafür gibt es ja die menschliche Bearbeitung! Wenn eine von einer KI generierte Produktbeschreibung in Ihrer Warteschlange erscheint, überprüfen Sie sie auf Fehler, stellen Sie sicher, dass sie mit Ihrer Marke übereinstimmt, und passen Sie sie bei Bedarf an.

Einstellen eines Zeichen Limits

Produktbeschreibungen auf den meisten E-Commerce-Websites sind auf 250 bis 300 Zeichen limitiert. Wenn Sie bei der Verwendung eines Tools zur Erstellung von KI-Produktbeschreibungen kein Limit für die Zeichen festlegen, kann die Ausgabe diesen Wert bei weitem überschreiten. Bearbeiten Sie in diesen Fällen die von der KI generierten Texte oder wählen Sie einen anderen KI-Produktbeschreibungsgenerator, der die Zeichen-Limits berücksichtigt.

Fokus auf Vorteile

Konzentrieren Sie sich bei der Erstellung von Produktbeschreibungen auf die Vorteile des Produkts. Was erledigt es zu für Ihren Kunden? Warum sollte er es kaufen? Wie wird sich sein Leben nach dem Kauf des Produkts verbessern? Sie können auch Features als unterstützende Beweise verwenden, aber beschränken Sie diese auf ein Minimum.

Bessere Marketing-Inhalte mit Generatoren für Produktbeschreibungen schreiben

Das Geschäft mit dem elektronischen Handel ist schnelllebig. Als produktmanager müssen Sie nicht nur großartige Produkte entwerfen, sondern auch mehr potenzielle Kunden mit erstklassigen Texten anlocken.

Die Bedürfnisse der Käufer mit den Anforderungen der Suchmaschinen in Einklang zu bringen, ist keine leichte Aufgabe. Während die KI-Produktbeschreibungsgeneratoren auf dieser Liste Ihnen helfen, Zeit zu sparen, ist ClickUp die einzige Option, die KI-Texte generiert, Workflows verwaltet und Vorlagen an einem Ort enthält.

