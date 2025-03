10 KI-Newsletter-Generatoren für die Erstellung von Inhalten

Newsletter sind sehr effektiv, um mit Ihrem Einzelziel in Verbindung zu treten, aber ihre Erstellung kann zeitaufwändig sein.

Da wirkt ein KI-Newsletter-Generator wahre Wunder. Er kann die Automatisierung der Erstellung von Inhalten, die Optimierung des Designs und die Personalisierung von Nachrichten übernehmen, wodurch der gesamte Prozess schneller und effizienter wird.

Aber wie wählt man bei so vielen Möglichkeiten die richtige aus? Genau dabei wollen wir Ihnen helfen! Erfahren Sie mehr darüber, was einen guten KI-Newsletter-Generator ausmacht, und lernen Sie die 10 besten KI-Newsletter-Generatoren kennen.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Newsletter-Generator achten?

auf der Suche nach einem KI-Newsletter-Generator, der wirklich Ihren Anforderungen entspricht, sollten Sie auf folgende Punkte achten, damit Sie erstklassige Inhalte, eine effiziente Automatisierung und Features erhalten, die Ihren Zielen entsprechen.

🎨 Benutzerdefinierte Anpassung

Dienewsletter-Software sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Newsletter so zu gestalten, dass sie dem Stil und der Stimme Ihrer Marke entsprechen. Ob mit Hilfe von Drag-and-Drop-Editoren oder flexiblen Vorlagen, Sie müssen die volle Kontrolle darüber haben, wie Ihre Inhalte aussehen und wirken.

🤖 Intelligente Vorschläge zum Inhalt

Suchen Sie nach einem KI-Tool, das bei der personalisierten Erstellung von Inhalten helfen kann. Es sollte frühere Kampagnen analysieren und Inhalte vorschlagen, die auf der Grundlage der Interaktionsmuster Ihres Einzelziels auf Resonanz stoßen. Das ist so, als hätten Sie einen Mini-Strategen an Ihren Fingerspitzen!

⚡ Automatisierung

Sie wollen mehr als nur einen Massenversender von E-Mails? Ein gutes KI-Tool löst E-Mails auf der Grundlage des Benutzerverhaltens aus - z. B. wenn jemand einen Kauf tätigt oder auf einen Link klickt - und sorgt so für eine rechtzeitige und personalisierte Kommunikation, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

📊 Analyse und Berichterstellung

Daten in Echtzeit sind für die Optimierung der Newsletter-Leistung unerlässlich. Die besten Tools zeigen Ihnen genau, wie Ihre Newsletter abschneiden, sodass Sie schnell Anpassungen vornehmen können, um die Abonnenten zu binden und zukünftige Kampagnen zu verbessern.

📋 Vorformatierte Vorlagen

Ein effektiver KI-Newsletter-Generator sollte eine Vielzahl von Vorlagen anbietenvorformatierten Vorlagen die vollständig anpassbar sind. Diese Vorlagen helfen dabei, den Designprozess zu rationalisieren, und ermöglichen es Geschäften, schnell optisch ansprechende und markengerechte Newsletter zu erstellen. Unabhängig davon, ob Sie verschiedene Branchen oder Zielgruppen ansprechen, sorgen anpassbare Vorlagen dafür, dass Ihre Inhalte ankommen und sich abheben.

Die 10 besten KI-Newsletter-Generatoren

Sehen wir uns die 10 besten KI-Tools zur Erstellung von Newslettern an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die rationelle Erstellung von KI-Inhalten) ClickUp ist eine All-in-One App für Marketingbedürfnisse.

ClickUp's Marketing features helfen beim Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen von Newslettern - alles von einer einzigen Plattform aus.

Ich entwerfe, arbeite zusammen und organisiere meine Newsletter-Inhalte auf derselben Plattform. Verwendung von ClickUp Dokumente kann ich detaillierte Layouts erstellen, jeden Abschnitt des Newsletters strukturieren und Bilder oder Videos in das Dokument einbetten. So bleibt alles an einem Ort, von der Ideenfindung bis zur endgültigen Bearbeitung.

mit ClickUp Docs können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ideen sammeln, Wikis erstellen und Dokumente an einem Ort speichern

Aber hier wird es noch besser ClickUp Gehirn bringt KI-Leistung in die Erstellung von Newslettern. Es kann den Inhalt, den ich in Docs erstellt habe, analysieren, Vorschläge machen oder sogar neue Inhalte auf der Grundlage meiner ursprünglichen Ideen erstellen.

Egal, ob ich Hilfe bei der Erstellung ansprechender Betreffzeilen benötige, Abschnitte empfehle, die bei meinem Publikum Anklang finden, oder den Tonfall verfeinere, ClickUp Brain sorgt dafür, dass mein Newsletter alle richtigen Punkte trifft.

newsletter-Ideen brainstormen und Inhalte generieren mit ClickUp Brain

ClickUp lässt sich sogar mit Tools wie Mailchimp und anderen E-Mail-Plattformen integrieren und ermöglicht so eine einfache Synchronisierung e-Mail-Kampagnen und senden Sie Newsletters an wichtige Ankündigungen machen ohne meinen Workflow zu verlassen. Auf diese Weise bietet ClickUp Ressourcen für alles, von der Erstellung von Inhalten bis zur Verteilung.

ClickUp beste Features

ClickUp Chat: Rationalisieren Sie die Kommunikation, indem Sie Teammitgliedern die Möglichkeit geben, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Feedback freizugeben oder Ihre Newsletter-Entwürfe zu bearbeiten, ohne die Plattform zu verlassen mit ClickUp Chat ClickUp Whiteboards: Planen Sie die Newsletter-Struktur, entwerfen Sie Karten für Kampagnen und visualisieren Sie Newsletter-Ideen mit ClickUp Whiteboards .

Rationalisieren Sie die Kommunikation, indem Sie Teammitgliedern die Möglichkeit geben, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Feedback freizugeben oder Ihre Newsletter-Entwürfe zu bearbeiten, ohne die Plattform zu verlassen mit ClickUp Chat ClickUp MindMaps: Gliedern Sie komplexe Informationen für Ihremarketing-Kampagnen und stellen Sie sicher, dass Ihre Newsletter-Inhalte logisch strukturiert sind mit ClickUp Mindmaps . Ob Sie an mehreren Newslettern arbeiten oder große Mengen an Informationen organisieren, ClickUp Mindmaps geben Ihnen eine klare, organisierte Ansicht Ihrer Inhaltsstrategie

Gliedern Sie komplexe Informationen für Ihremarketing-Kampagnen und stellen Sie sicher, dass Ihre Newsletter-Inhalte logisch strukturiert sind mit ClickUp Mindmaps . Ob Sie an mehreren Newslettern arbeiten oder große Mengen an Informationen organisieren, ClickUp Mindmaps geben Ihnen eine klare, organisierte Ansicht Ihrer Inhaltsstrategie ClickUp Dashboards: Verschaffen Sie sich mit anpassbaren Widgets eine Ansicht der Newsletter-Performance in Echtzeit und verfolgen Sie wichtige Metriken wie Öffnungsraten, Klickraten und das Abonnentenwachstum mit ClickUp Dashboards ClickUp Beschränkungen

ClickUp ist aufgrund seiner umfangreichen Features für neue Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Visme (am besten für anpassbare Vorlagen)

via Visme Visme ist ein KI-gestütztes Design-Tool, das die Erstellung von Newslettern mit anpassbaren Vorlagen für verschiedene Branchen vereinfacht. Es hilft bei der Gestaltung von ansprechenden Newslettern, indem es Designanpassungen vorschlägt, z. B. bessere Farbkombinationen oder Verbesserungen des Layouts.

So können Sie Zeit sparen, vor allem wenn Sie einen personalisierten, optisch ansprechenden Newsletter erstellen möchten, aber keine Zeit haben, ganz von vorne anzufangen. Die KI-gesteuerten Vorlagen machen die Gestaltung mühelos, und die automatische Planung sorgt dafür, dass alles zum perfekten Zeitpunkt versendet wird. Darüber hinaus kann die Software vergangenes Engagement analysieren, um Inhalte zu verfeinern und die zukünftige Leistung zu steigern.

Visme beste Features

Benutzerdefinierte KI-gesteuerte Vorlagen für verschiedene Branchen und Zielgruppen

Verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Editor, um Text, Bilder und andere Elemente einfach einzubinden

Nahtlose Integration mit E-Mail-Plattformen für die direkte Verteilung

Nachverfolgung von Engagement und Leistung mit fortschrittlichen Analysetools

Visme Beschränkungen

Die Software verzögert manchmal bei der Verwendung in einem Browser

Visme Preise

Basic: Free

Free Starter: $29/Monat

$29/Monat Pro: $59/Monat

$59/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Visme Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

3. Jasper KI (am besten für E-Mail Marketing Teams von Unternehmen)

{via_ Jaspis Jasper KI ist ein beliebter KI-Schreibassistent, der Sie bei der Erstellung von Inhalten für Newsletter unterstützen kann. Eines der herausragenden Features ist die Fähigkeit, einnehmende Betreffzeilen und Newsletter-Intros zu erstellen. Sie müssen nicht viel Zeit mit Brainstorming verbringen, denn Jasper bietet Optionen, die Sie an Ihren Stil anpassen können. Es hilft auch bei der Erstellung von Inhalten für verschiedene Abschnitte eines Newsletters, basierend auf Schlüsselwörtern oder einer kurzen Gliederung.

Der Marketing Editor passt die von der KI generierten Inhalte an die Stimme, den Stil und den Ton Ihrer Marke an. Sie können auch Formatierungsregeln festlegen, um Zitate und Erfolgsgeschichten einzubinden, die Ihrem Geschäft zum Wachstum verhelfen können.

Jasper KI beste Features

Erhalten Sie Betreffzeilen und benutzerdefinieren Sie den Ton für einen besseren Kontext

Ermöglicht schnelle Überarbeitungen und Verbesserungen des Inhalts

Generieren Sie Newsletter in über 25 Sprachen

Dynamische E-Mail Vorlagen basierend auf dem Verhalten Ihrer Zielgruppe

Jasper KI Limits

Es unterstützt nicht die Recherche oder das Brainstorming von Ideen

Preise für Jasper KI

Ersteller: $49/Monat pro Platz

$49/Monat pro Platz Pro: $69/Monat pro Platz

$69/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1800+ Bewertungen)

4. Taskade (am besten geeignet für die Erstellung eines einheitlichen Workspace für Newsletter)

via Aufgabenstellung Taskade's KI bietet einen einheitlichen Workspace, indem es eine nahtlose Möglichkeit zum Planen und Zusammenarbeiten für Newsletter bietet. Der Newsletter-Generator verwendet intuitive Vorlagen, die Ihnen helfen, schnell loszulegen und Zeit und Aufwand zu sparen.

Sie können mit der Eingabe von Eingabeaufforderungen im Newsletter-Ersteller beginnen und mit den KI-gesteuerten Tools zur Erstellung und Bearbeitung von Inhalten ganz einfach professionelle Newsletter erstellen. Die nahtlose Integration bedeutet, dass Sie alles - von der Ideenfindung bis zur endgültigen Bearbeitung - erledigen können, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen, damit der Workflow reibungslos und effizient verläuft.

Taskade beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit für ein reibungsloses Projektmanagement mit Teammitgliedern, das eine strukturierte Erfahrung bietet

Wechseln Sie die Ansichten (Liste, Board, Aktion, Mind Map) je nach Projektanforderungen und Planungsstil

Zusammenstellung relevanter Informationen und Erkenntnisse mit KI zur Erstellung überzeugender Inhalte

Taskade Grenzen

Die mobile App ist ein wenig klobig und beeinträchtigt die Benutzerfreundlichkeit und Leistung

Taskade Preise

Free

Taskade Pro: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Taskade für Teams: $16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

5. GrowthBar (Optimal für die SEO-optimierte Erstellung von Newslettern)

via Wachstumsbalken Der KI-gestützte Schreibassistent von GrowthBar, der in erster Linie für das Schreiben von Blogs vermarktet wird, eignet sich auch hervorragend für die Erstellung von Newslettern. Die KI hilft dabei, die Erstellung von Inhalten zu rationalisieren, indem sie schnell qualitativ hochwertige, SEO-optimierte Inhalte generiert und sicherstellt, dass Ihre Newsletter gut strukturiert, ansprechend und für Suchmaschinen optimiert sind.

Mit der Option, Inhalte in mehr als 20 Sprachen zu erstellen, eignet sich das Tool hervorragend für Geschäfte, die sich an unterschiedliche Zielgruppen wenden. Das KI-Tool hilft auch bei der quantitativen Recherche, sodass Sie überzeugende Newsletter erstellen können, ohne Abstriche bei der Qualität oder dem Engagement zu machen.

GrowthBar beste Features

Generieren Sie prompt-basierte Inhalte für schnelles und effizientes Schreiben

Optimieren Sie Inhalte für SEO, um die Rankings zu verbessern

Exportieren und veröffentlichen Sie direkt von der Plattform aus

Integration mit Google Chrome für einen nahtlosen Workflow

Beschränkungen der GrowthBar

Es ist in erster Linie für die Erstellung von Inhalten in langer Form gedacht und eignet sich möglicherweise nicht für kreatives Schreiben

GrowthBar Preise

Free: Für 7 Tage

Für 7 Tage Standard: $36/Monat

$36/Monat Pro: 74,25 $/Monat

74,25 $/Monat Agentur: $149.25/Monat, jährlich abgerechnet

GrowthBar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Junia KI (am besten geeignet für die Erstellung von langen Formularen mit Eingabeaufforderungen)

via Junia KI Junia KI wird zwar als Blogpost-Schreiber vermarktet, ist aber auch eine solide Wahl für die Erstellung von langen Formularen für Newsletter. Seine tiefgreifende benutzerdefinierte Anpassung und Präzision bei der Handhabung von Eingabeaufforderungen hebt Junia AI von anderen KI-Newsletter-Generatoren ab...

Sein KI-Schreiber verarbeitet Eingabeaufforderungen effizient und verwandelt Ideen in zusammenhängende Abschnitte. Mit Brand Voice können Sie den Ton und den Stil an die einzigartige Identität Ihrer Marke anpassen. Außerdem bietet es erweiterte Formatierungsoptionen für den Inhalt, um Ihre Newsletter ansprechend zu gestalten.

Junia KI beste Features

Generieren Sie mit dem Bulk Content Generator schnell mehrere Inhalte

Mit dem KI Text Editor erhalten Sie in Echtzeit Vorschläge zur Verbesserung des Flows und der Klarheit des Inhalts

Nutzen Sie Vorlagen mit vorgefertigten Strukturen, um die Erstellung von Inhalten für verschiedene Formate zu beschleunigen

Junia KI Limitierungen

Fehlende erweiterte Personalisierung für maßgeschneiderte Zielgruppensegmente

Preise für Junia KI

Free

Ersteller: $34/Monat

$34/Monat Pro: $59/Monat

Junia KI Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

7. HoppyCopy (am besten für visuell ansprechende Newsletter)

via HoppyCopy HoppyCopy zeichnet sich durch seine KI-gestützte Fähigkeit aus, Bilder und GIFs zu generieren, um Newsletter visuell ansprechend und dynamisch zu gestalten. Egal, ob Sie auffällige Bilder benötigen, um den Text aufzulockern, oder GIFs, um ein lustiges, interaktives Element hinzuzufügen, die KI erledigt das nahtlos.

Sie können die Details Ihres Newsletters eingeben, wie z.B. das Thema, die Zielgruppe und den Ton, und HoppyCopy generiert eine bearbeitbare Gliederung mit relevanten Inhalten, so dass Sie den Newsletter leicht strukturieren können.

HoppyCopy beste Features

Experimentieren Sie mit mehrteiligen oder einteiligen Formaten, um das Engagement des Newsletters zu erhöhen

Passen Sie den Ton an, indem Sie eine benutzerdefinierte Option auswählen oder eintippen

Fügen Sie KI-generierte Grafiken hinzu, um den Inhalt Ihres Newsletters zu verbessern

Verbessern Sie Ihre Newslettertexte mit KI-Bearbeitungs-Features

HoppyCopy Beschränkungen

Es produziert manchmal ungenaue KI-Inhalte oder fügt irrelevante Schlüsselwörter hinzu

HoppyCopy Preise

Free: Für 7 Tage

Für 7 Tage Starter : $29/Monat

: $29/Monat Pro : $49/Monat

: $49/Monat Pro+: $99/Monat

HoppyCopy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30 Bewertungen)

4.8/5 (30 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Caboodle KI (am besten für personalisierte Inhaltsvorschläge)

/via_ Caboodle Mit dem KI-Newsletter-Generator von Caboodle wird die Erstellung von Newslettern zum Kinderspiel, besonders wenn Sie eine Schreibblockade haben. Er bietet personalisierte Inhaltsvorschläge, die auf den Vorlieben und Zeitplänen Ihrer Zielgruppe basieren, und optimiert so Ihre Newsletter-Kampagnen.

Er unterstützt außerdem zusammenarbeit von Dokumenten damit Sie Ideen für Newsletter sammeln und Feedback von Ihrem Team einholen können. Mir gefällt auch die Fähigkeit, komplexe Themen in leicht zu lesende Abschnitte zu unterteilen. Wenn Sie etwas Detailliertes oder Technisches erklären wollen, hilft Caboodle beim Schreiben von Newslettern, den Inhalt zu organisieren und so zu schreiben, dass er verdaulich ist und die Leser bei der Stange hält.

Caboodle KI beste Features

Personalisierte Newsletter auf die Zinsen jedes Abonnenten zuschneiden

Einfaches Anpassen mit einem Drag-and-Drop-Editor, kein Code erforderlich

Schnelles Einrichten mit vorgefertigten Vorlagen für konsistentes Branding

Nachverfolgung wichtiger Metriken mit einem analytischen Dashboard

Caboodle KI Limits

Die Software berichtet häufig von Fehlern, die das Gesamterlebnis des Benutzers beeinträchtigen können

Caboodle KI Preise

Benutzerdefinierte Preise

Caboodle KI Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

9. HubSpot E-Mail KI Tool (am besten für die nahtlose Integration mit der HubSpot Suite)

via HubSpot Mit dem KI-Newsletter-Generator von HubSpot können Sie ganz einfach personalisierte Newsletter erstellen, indem Sie ein Thema, einen E-Mail-Typ und eine kurze Beschreibung eingeben. Er nutzt CRM-Daten, um maßgeschneiderte Inhalte für eine bessere Kundenbindung zu generieren.

Er bietet vorgefertigte Newsletter-Vorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor zur Skalierung Ihrer Marketingkampagnen. Darüber hinaus bietet die Echtzeit-Analyse Einblicke in das Engagement, so dass Sie Ihre zukünftigen Newsletter verfeinern können.

HubSpot E-Mail KI beste Features

Erhalten Sie Inhaltsempfehlungen für E-Mail-Newsletter auf der Grundlage des bisherigen Engagements

Erhalten Sie Empfehlungen für optimale Versandzeiten für bessere Öffnungsraten

Nachverfolgung der Öffnungs- und Klickraten zur Verbesserung künftiger Kampagnen

Erstellen von benutzerdefinierten Newslettern durch Integration von Kundendaten aus HubSpot CRM

HubSpot E-Mail KI Limitierungen

Es gibt keinen separaten Preis für E-Mail-Tools, so dass Sie die gesamte Suite erwerben müssen

HubSpot E-Mail KI Preise

Marketing Hub Starter: $15/Monat pro Platz

$15/Monat pro Platz Kundenplattform Starter : **15 $/Monat pro Platz

: **15 $/Monat pro Platz Marketing Hub Professional : $890/Monat für 3 Plätze

: $890/Monat für 3 Plätze Marketing Hub Enterprise: $3.600/Monat für 5 Plätze

HubSpot E-Mail KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11,000+ Bewertungen)

4.4/5 (11,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

10. Das Smart KI Tool von Mailchimp (am besten für die verhaltensbasierte Automatisierung von Newslettern)

via Mailchimp Die KI-Newsletter-Generator-Plattform von Mailchimp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, mehr Kunden zu konvertieren, indem sie personalisierte E-Mails mit verhaltensbasierter Automatisierung und präziser Zielgruppensegmentierung erstellt

So können Sie beispielsweise automatisierte Kampagnen einrichten, die auf der Grundlage von Benutzeraktionen wie Käufen oder Website-Besuchen ausgelöst werden, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten immer relevant sind. Darüber hinaus hilft das Feature der Berichterstellung in Echtzeit bei der Optimierung von Kampagnen während der Laufzeit, so dass Sie nachverfolgen können, was funktioniert, und sofortige Anpassungen vornehmen können.

Die besten Features von Mailchimps Smart KI

Personalisierung der Automatisierung von E-Mails auf der Grundlage von Benutzeraktionen

Schreiben Sie überzeugende Betreffzeilen für Newsletter mit dem Subject Line Helper

Nachverfolgung des Engagements und Optimierung von Newslettern mit dem A/B Testing tool

Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Builder für einfaches Design

Mailchimp's Smart KI Limitierungen

Fortgeschrittene Features wie dedizierter telefonischer Support und Manager für den Kundenerfolg sind nur in höherpreisigen Plänen verfügbar

Preise für Smart KI von Mailchimp

Free

Wesentlich: $4,54/Monat, jährlich abgerechnet

$4,54/Monat, jährlich abgerechnet Standard : $6,78/Monat, jährliche Abrechnung

: $6,78/Monat, jährliche Abrechnung Premium: $135,56/Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp's Smart KI

G2: 4.4/5 (5,000+ Bewertungen)

4.4/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (17,000+ Bewertungen)

Steigern Sie Ihr Newsletter-Spiel mit ClickUp

Newsletter sind eine großartige Möglichkeit, die direkte Kommunikation mit Ihrem Publikum aufrechtzuerhalten, es auf dem Laufenden zu halten und gleichzeitig die Botschaft Ihrer Marke zu verbreiten.

Ganz gleich, ob Sie Updates, bevorstehende Ereignisse, Sonderangebote oder wertvolle Einblicke freigeben möchten, ein effektiver Newsletter-Generator mit künstlicher Intelligenz kann das Engagement erheblich steigern, Konversionen fördern und Zeit sparen.

ClickUp ist die All-in-One-Lösung, die Ihnen hilft, Ihre E-Mail erfolgreich zu betreiben marketing-Kampagnen . Mit ClickUp Docs können Sie den gesamten Prozess der Erstellung von ansprechenden Newslettern rationalisieren, während ClickUp Brain Ihre Newsletter mit KI-gestützten Inhaltsvorschlägen verbessert.

sind Sie bereit, Ihr E-Mail-Marketing mit ClickUp zu vereinfachen? Anmeldung für ClickUp und bringen Sie Ihre Kampagnen für Marketing-Inhalte auf die nächste Stufe.