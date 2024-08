die 9 besten Substack-Alternativen für Newsletter im Jahr 2024

In den letzten Jahren hat sich Substack einen Ruf als Newsletter-Plattform aufgebaut, mit der jeder seine Inhalte durch bezahlte Abonnements monetarisieren kann. Aber es ist nicht die einzige Plattform für die Mitgliedschaft in Inhalten, und viele Substack-Alternativen bieten ähnliche - wenn nicht sogar bessere - Features und Dienstleistungen für Sie und Ihre Leser.

Wahrscheinlich kennen Sie bereits die Fülle von apps zur Erstellung von Inhalten verfügbar. Aber wie sieht es mit einer Veröffentlichungsplattform speziell für die Erstellung kostenpflichtiger Abonnements aus?

Worauf sollten Sie bei Substack-Alternativen achten?

Alternativen zu Substack gibt es in verschiedenen Formularen, darunter eine Blogging-Plattform, eine E-Mail-Marketing-Plattform und andere Tools für das Geschäft. Die besten Substack-Alternativen haben einige gemeinsame Merkmale:

Benutzerfreundlichkeit: Ob es sich um eine minimalistische Schnittstelle oder einen einfachen Einführungsprozess handelt, erfolgreiche Substack-Alternativen sind einfach zu bedienen und verfügen über fortschrittliche Features

Monetarisierungsoptionen: Ein Teil dessen, was den Erfolg der Substack-Plattform ausmacht, ist die Möglichkeit, kostenpflichtige Inhalte zu monetarisieren - etwas, das jede Mitgliederplattform beinhalten sollte

Integration mit anderen Plattformen: Ihre Newsletter-Plattform sollte sich direkt mit Ihrerschreib-Tools Ihrer Wahl oder, noch besser, mit Ihrer Website

Relevante Vorlagen: Bedenken Sie die Vorteile einer Online-Plattform mit einervorlage für Ihre Content-Marketing-Strategie oder benutzerdefinierte Landing Pages

Benutzerdefinierte Themen: Je mehr Sie Ihre Marke in Ihre exklusiven Inhalte einfließen lassen können, desto besser werden Ihre Aktionen und die Monetarisierung ausfallen

Flexible Preisgestaltung: Verschiedene Abonnement-Stufen helfen Ihnen, Ihre Online-Präsenz mit wachsendem Zielpublikum kostengünstig aufzubauen

Die beliebtesten und am besten bewerteten Substack-Alternativen bieten die meisten, wenn nicht sogar alle der oben genannten Features.

Die 9 besten Alternativen zu Substack für das Jahr 2024

Wenn Sie bereit sind, Ihre perfekte Alternative zu Substack zu finden, beginnen Sie mit dieser Liste der besten Tools für das Geschäft.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Warum ist eine Content-Management- und Produktivitäts-Plattform wie ClickUp als die beste Substack-Alternative gelistet? Das ist ganz einfach: Die Schreib- und Dokumentenmanagement-Features sowie die sofort einsetzbaren newsletter-Vorlagen sind einfach so gut, dass Sie nicht widerstehen können.

Im Gegensatz zu anderen Substack-Alternativen ist ClickUp mehr als nur eine Newsletter- oder Blogging-Plattform. Es ist die einzige Plattform auf dieser Liste, die es Teams ermöglicht, ihren gesamten Workflow zu verwalten, einschließlich der Erstellung von Inhalten für E-Mail-Abonnenten und so viel mehr.

Das macht ClickUp zu einer top-Newsletter-Plattform und die beste verfügbare Alternative zu Substack.

Erstellen Sie einen ästhetisch ansprechenden und informativen Newsletter mit den Newsletter-Vorlagen von ClickUp

ClickUps beste Features:

ClickUp Dokumente eine Echtzeit-Dokumentenmanagementlösung mit intuitiven Features für Erstellung, Ablage und Zusammenarbeit

Intuitive Dashboards und Ansichten, einschließlich einer Kalender-Ansicht zum Planen Ihrer Newsletter- oder Blog-Inhalte

Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, darunter dieClickUp Newsletter Whiteboard-Vorlageum Ihre E-Mails zu visualisieren, bevor Sie sie versenden

KI Schreib-Tools wie der ClickUp AI Schreibassistent, um schnell und effizient hochwertige Inhalte zu entwickeln

Eine flexiblestruktur der Berechtigungen ermöglicht die Erstellung und den Versand öffentlicher Dokumente, die für jeden Ihrer zahlenden Abonnenten sichtbar sind

Automatisierungs-Workflows helfen Ihnen, E-Mails dynamisch zu vorgegebenen Zeiten und Daten an Ihr Publikum zu senden

ClickUp Limitierungen:

Im Gegensatz zu Substack ist ClickUp mehr als nur eine Newsletter-Plattform. Die Vielzahl anderer Dienste kann die Software für neue Benutzer komplexer machen

Es gibt kein vorgefertigtes Empfehlungsprogramm, mit dem Sie Ihren Aufwand für die Erweiterung Ihrer Zielgruppe mit der Zeit erhöhen können

ClickUp Preise:

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast von Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Geist

Über Geist Die saubere, benutzerfreundliche Oberfläche von Ghost ist einer der Hauptgründe, warum es zu den besten Alternativen zu Substack gehört. Selbst die unteren Abonnement-Stufen ermöglichen es Erstellern von Inhalten, bezahlte Newsletter und Website-Inhalte schnell zu erstellen und zu verwalten.

Ghost beste Features:

Benutzerdefinierter Website-Builder für das Hosting Ihrer Inhalte auf einem eigenen Server

Leistungsstarker Publishing Workflow für mehrere Benutzer zur Erstellung, Bearbeitung und Freigabe von Inhalten für Landing Pages und E-Mail-Newsletter

Unkomplizierte, kostenpflichtige Pläne, bei denen kein Prozentsatz Ihrer Abonnements berechnet wird

Kostenlose Testversion ermöglicht neuen Benutzern die Veröffentlichung von Inhalten ohne langfristige Verpflichtung

Ghost-Einschränkungen:

Ersteller, die mehrere Abonnement-Stufen nutzen möchten, benötigen ein Stripe-Konto, da Ghost keine anderen Zahlungsplattformen unterstützt

Der Plan für Einsteiger bietet einem Benutzer nur Zugang zu einigen wenigen Vorlagen

Ghost-Preise:

Starter: $9/Monat für bis zu 500 Mitglieder

Ersteller: $25/Monat für bis zu 500 Mitglieder

Team: $50/Monat für bis zu 500 Mitglieder

Business $199/Monat für bis zu 500 Mitglieder

Ghost-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 40 Bewertungen)

3. Moosend

Über Moosend Moosend ist eine E-Mail-Marketingplattform, die sich durch ihre Einfachheit auszeichnet. Unabhängige Autoren und Geschäfte können es für allgemeines E-Mail-Marketing und eigenständige Newsletter-Abonnements nutzen, um ein Publikum aufzubauen und langfristig zu binden.

Moosend beste Features:

Intuitives und schlankes Widget für das Abonnement, das auf jeder Seite oder Website als Popup, modales Fenster, Inline-Formular und mehr angezeigt werden kann

Umfassende Automatisierungsoptionen zur dynamischen Erfassung von Leads, Erstellung von Begrüßungssequenzen und Planung von E-Mail- und Newsletter-Sendungen

Interessante Kurse für Marketer, die ihre E-Mail-Kampagnen und Newsletter-Kenntnisse verbessern möchten

Eine vergleichsweise lange kostenlose Testversion ermöglicht ausgiebiges Testen, insbesondere für unabhängige Autoren mit begrenztem Budget

Moosend Beschränkungen:

Keine verfügbaren Website-Builder, die über einfache Landing Pages hinausgehen und dabei helfen, ein umfassenderes Inhaltsprogramm zu erstellen

Das Fehlen integrierter Monetarisierungsoptionen macht es zu einer unrentablen Alternative zu Substack, um Einnahmen aus der Mitgliedschaft zu erzielen

Moosend Preise:

Pro: $9/Monat für bis zu 500 Mitglieder

Enterprise: Kontakt für Preise

Moosend Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

4. Notion

Über Notion Notion ist eine umfassende Produktivitätsplattform für die Verwaltung Ihrer Arbeit. Sein Newsletter-Betriebssystem ist ein interessantes Feature und nicht das gesamte Geschäftsmodell. Im Gegensatz zu Substack, Notion legt den Schwerpunkt auf Effizienz und unterstützt Autoren bei der mühelosen Erstellung von bezahlten Newslettern.

Notion beste Features:

Die Vorlage für das Newsletter-Betriebssystem bietet umfassende Anleitungen und Tools für den Aufbau eines regelmäßigen Kontakts zu E-Mail-Abonnenten

Kostenlose Version anstelle einer zeitlich begrenzten kostenlosen Testversion ermöglicht es Autoren, Effizienz aufzubauen, ohne ihr Budget zu strapazieren

Eine der bestensoftware-Optionen für die Dokumentenverwaltung ermöglicht es Benutzern, E-Mail- und Blog-Inhalte vor der Veröffentlichung effektiv zu planen

Intuitive und übersichtliche Kalender-Oberfläche für die Planung von Inhalten und Aufgaben entsprechend den individuellen Veröffentlichungsdaten der Inhalte

Notion Limits:

Einige Benutzer haben berichtet, dass Inhalte aufgrund von Fehlern verloren gehen und wiederhergestellt werden müssen

Das Fehlen eines Features für wiederholende Aufgaben könnte für die regelmäßige Veröffentlichung von kostenpflichtigen Newslettern hinderlich sein, da es wiederholte Arbeit erfordert

Notion Preise:

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer

Pro: $15/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Einmalige Kosten von 49 $ für E-Mail-Newsletter OS-Vorlage

Notion Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (4,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

5. ConvertKit

über ConvertKit ConvertKit ist eine Plattform für Ersteller von Inhalten. Ähnlich wie bei Substack konzentriert sich das gesamte Geschäftsmodell auf die Generierung von E-Mail-Abonnenten und die Planung und Veröffentlichung von Premium-Inhalten.

Die Preisoptionen liegen im mittleren Bereich, was es vielleicht zum direktesten Konkurrenten von Substack macht. Während Substack einen Anteil von 10 % aller Abonnenteneinnahmen einbehält, richtet sich die Preisgestaltung bei ConvertKit nach der Anzahl der Abonnenten.

ConvertKit beste Features:

Creator Network mit über 2.500 Erstellern, die in spannenden Unterhaltungen in Foren zusammenarbeiten, um ihr Publikum zu vergrößern

Drag-and-Drop-Editor für ansprechende Landing- und Verkaufsseiten, die zu mehr Anmeldungen und Abonnements führen

Sponsorennetzwerk für die Erstellung eines Partnerprogramms mit Werbetreibenden, die Ihr Publikum erreichen möchten

Visuelle Automatisierung unterstützt Ersteller bei der benutzerdefinierten Anpassung der Pfade für die Inhalte der Abonnenten. Sie können sogar einen optionalen handgeschriebenen Brief für neue Abonnenten einfügen

ConvertKit-Einschränkungen:

Die Optionen für Mitgliedschaften, Partnerprogramme und Sponsoren sind umfangreich, haben aber einen höheren Lernaufwand als viele andere Listenoptionen

Automatisierung kann manchmal fehlschlagen, sodass Benutzer mitten in einer E-Mail-Sequenz stecken bleiben

ConvertKit-Preise:

Free: Plan für bis zu 1.000 Abonnenten

Ersteller: $9/Monat für bis zu 300 Abonnenten

Ersteller Pro: $25/Monat für bis zu 300 Abonnenten

ConvertKit-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

6. Mitglied

Über Mitglied Ob Sie nun Podcasts und Newsletter veröffentlichen oder Online-Communities hosten, die nächste Substack-Alternative, Memberful, wird Ihnen helfen, Ihren Aufwand zu monetarisieren. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, eine eigene Website zu erstellen oder sich direkt in ein bestehendes CMS wie WordPress einzuklinken. Dies vereinfacht die Arbeit im Backend und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Erstellung ansprechender Inhalte zu konzentrieren.

Memberful beste Features:

Integrierte Paywalls in den Inhalten bieten kostenlose Vorschauen mit einem natürlichen Weg zum Aufbau bezahlter Abonnements

Umfangreiche Integrationen mit anderen Marketing-Tools, auch mit anderen Plattformen auf dieser Liste, wie z. B. ConvertKit und MailerLite

Ein-Klick-Checkout-Optionen machen das Bezahlen für Abonnenten einfach

Verschiedene Abonnement-Stufen ermöglichen die Verteilung von Inhalten auf verschiedenen Ebenen

Limitierungen bei Memberful:

Einige Ersteller von Video-Inhalten haben über Komplikationen bei der Anzeige ihrer Inhalte in reinen Audio-Podcasts berichtet

Keine Partnerprogramm-Optionen zur Diversifizierung der Einkommensströme für Ersteller von Inhalten

Preise für Mitglieder:

Starter: Free-Plan mit 10% Transaktionsgebühren

Pro: $25/Monat mit 4,9% Transaktionsgebühren

Premium: $100/Monat mit 4,9 % Transaktionsgebühren

Memberful Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Bislang keine Bewertungen

7. MailerLite

Über MailerLite Die Plattform von MailerLite geht weit über ein E-Mail tool hinaus. Mit den E-Mail-Marketing-Tools der Software können Benutzer bezahlte Newsletter einrichten, um auf einfache Weise ein Verfahren für wiederkehrende Abonnements zu erstellen. Mit der Entwicklung von Landing Pages und einer hilfreichen Automatisierung steht Ihnen ein Tool zur Verfügung, mit dem Sie Ihr zahlendes Publikum aufbauen und ansprechen können.

MailerLite beste Features:

KI-gesteuerter Drag-and-Drop-E-Mail-Editor zur Erstellung von nahtlosen, schönen und einfach zu verstehenden Newslettern

Die Überprüfung der E-Mail-Liste stellt sicher, dass Ihre Zustellungsraten hoch bleiben und Ihre E-Mail-Liste korrekt ist

Automatisierte E-Mail-Workflows ermöglichen einen einfachen Übergang von der ersten Aufmerksamkeit zu bezahlten Abonnements

Integrierte A/B-Tests zur Verbesserung Ihrer Inhalte, Nachrichten und Layouts im Laufe der Zeit

MailerLite Beschränkungen:

Andere Tools auf dieser Liste verfügen über umfangreichere Analysen und mehr Berichterstattungsoptionen

Das Fehlen von Vorlagen für Verkaufsseiten kann die Erstellung großartiger Seiten zeitaufwändig machen

MailerLite Preise:

Free: für bis zu 1.000 Abonnenten

Growing Business: $9/Monat für bis zu 500 Abonnenten

Fortgeschrittene: $18/Monat für bis zu 500 Abonnenten

MailerLite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (780+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

8. Patreon

Über Patreon Patreon ist seit langem eine feste Größe unter den Mitgliedschaftsplattformen und glänzt durch seine Vielseitigkeit. Ersteller können damit fast alle Arten von Inhalten monetarisieren, einschließlich schriftlicher Inhalte, Podcasts, Kunst, Musik, Bildung und Live-Streaming. Die Kernfunktionen konzentrieren sich auf die Mitgliedschaft und überlassen die Verteilung der Inhalte den Erstellern.

Die besten Features von Patreon:

Crowdcast, ein integriertes Live-Streaming Feature, bietet zusätzliche Inhalte und fördert die Verbindung zu Ihrem Publikum

Integrierte AutoSpeichern-Features für Artikel und andere Inhalte verhindern Zeitverluste bei technischen Problemen

Integrierte Optionen für private Nachrichten bieten einen Mehrwert für hochrangige Abonnenten

Ein breiter Bereich an Zahlungs- und Abonnement-Optionen macht es Erstellern leicht, einen globalen Abonnentenstamm aufzubauen

Patreon Beschränkungen:

Benutzeroberfläche hat Limitierungen beim Freigeben von Inhalten, so dass Ersteller auf Tools außerhalb von Patreon angewiesen sind

Die Integration in eine bestehende Web- oder Online-Präsenz kann schwierig sein

Patreon-Preise:

Free: Plan zum Freigeben kostenloser Inhalte

Pro: 8% Gebühr auf alle durch Patreon erzielten Einnahmen

Premium: 12% Gebühr auf alle Einnahmen, die durch Patreon erzielt werden

Patreon-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

9. Benchmark

Über Benchmark Obwohl es sich bei Benchmark nicht um eine Mitgliedschaftsplattform handelt, ist es ein seltenes E-Mail tool, das sich perfekt in Ihre Pläne für bezahlte Newsletter integrieren lässt. Sein Editor ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung von Newslettern, während Integrationen wie Shopify Ihnen helfen, Ihre bezahlten Produkte, Dienstleistungen und Inhalte bei Ihren Abonnenten zu bewerben

Benchmark beste Features:

Integrierte-Mail-CRM zur effektiven Verwaltung und zum Aufbau von Beziehungen mit Ihren Abonnenten

Smart Content, ein fortschrittliches KI-Tool, das Ihnen hilft, spannende und ansprechende Inhalte für jede von Ihnen versandte E-Mail zu erstellen

A/B-Testing-Features mit Optionen, die von Betreffzeilen über das Layout bis hin zu Sendezeit und -datum reichen

Integrierter Posteingangschecker, damit Sie immer wissen, wie Ihre Nachrichten bei den Empfängern ankommen werden

Benchmark Limitierungen:

Minimale Automatisierungsmöglichkeiten für E-Mail Workflows und Sequenzen

Begrenzte Kapazität des Bildspeichers, insbesondere bei den niedrigeren Plänen

Benchmark-Preise:

Free: für bis zu 500 Kontakte und 3.500 gesendete E-Mails pro Monat

Pro: $8/Monat für 500 Kontakte und 7.500 pro Monat, ansteigend auf $67/Monat für 10.000 Abonnenten

Unternehmen: Kontakt für Preise

Benchmark-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (170+ Bewertungen)

Superstack Your Newsletter Platform With the Best Substack Alternative

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Alternative zu Substack sind, sind Sie auf der richtigen Liste gelandet. Mit Features wie KI-gestütztes Schreiben, Dokumentenmanagement und vorlagen für den Inhalt des Kalenders können Sie nichts falsch machen.

Und das, bevor Sie die umfassenden Features für Projektmanagement und Automatisierung hinzufügen.

Denken Sie daran, dass ClickUp für alle Benutzer kostenlos ist und Sie Ihre eigenen Newsletter- und E-Mail-Kampagnen erstellen können, bevor Sie ein Budget für Ihr Geschäftsmodell festlegen. Es ist eine großartige Plattform, um Ihre Strategie für die Veröffentlichung von Inhalten, die Ihr Publikum lieben wird, zu entwickeln.

Sind Sie bereit anzufangen? Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses ClickUp Konto und erstellen Sie Ihren Plan, um wiederkehrende Einnahmen zu erzielen!