die 10 besten AI-Newsletter der letzten Zeit zum Abonnieren

Die künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich in rasantem Tempo - was vor einem Jahr noch revolutionär war, ist heute schon Schnee von gestern. Wenn Sie auf den KI-Zug aufspringen und die ganze Fahrt über dabei bleiben wollen, müssen Sie sich in das Thema einarbeiten und sich über die neuesten KI-Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, sind KI-Newsletter. Sie bieten kuratierte und detaillierte Informationen über die neuesten Entwicklungen im Bereich der KI und sorgen dafür, dass Sie in der sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft immer auf dem neuesten Stand sind. 🤖

Mit dem rasanten Aufschwung der Branche hat sich die Zahl der KI-Newsletter jedoch vervielfacht, so dass es schwierig ist, herauszufinden, welche Themen man verfolgen sollte, um die genauesten und neuesten Informationen zu erhalten.

In diesem Artikel stellen wir die 10 besten KI-Newsletter vor, damit Sie eine zuverlässige Quelle für die neuesten Nachrichten und Entwicklungen der Branche finden.

Die besten AI-Newsletter, um über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben

Nachdem wir uns durch Dutzende von Newslettern gewühlt haben, haben wir die 10 besten herausgesucht, die über die neuesten Ereignisse in der KI-Welt berichten. Sie sind einfach und ansprechend zu lesen, auch wenn Sie kein großer Newsletter-Fan sind. Probieren Sie sie aus und wählen Sie Ihre bevorzugte Quelle für KI-Nachrichten. 🥰

1. Der Rundown

Über: Der Rundown Rundown ist ein täglicher Newsletter (er landet werktags in Ihrem Posteingang), der schnelle, prägnante und allgemeine Übersichten - Rundowns - über die neuesten KI-Nachrichten bietet.

Der Newsletter hat 350.000+ Abonnenten weltweit und befasst sich mit verschiedenen KI-bezogenen Themen. Er erörtert allgemeine Neuigkeiten in der Welt der KI, stellt die neuesten Tools vor und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Nutzung verschiedener KI-basierter Plattformen.

Wenn Sie sich mit der Welt der künstlichen Intelligenz vertraut machen, aber nicht zu tief in die Materie eindringen wollen, ist The Rundown eine ausgezeichnete Wahl. Es geht nicht zu sehr ins Detail, bietet aber dennoch relevante und ansprechende Informationen, die Ihnen eine solide Grundlage für die weitere Erforschung der Themen bieten, auf die Sie neugierig sind. Wenn Sie jedoch ein echter KI-Enthusiast sind und so viel wie möglich wissen wollen, könnte The Rundown zu oberflächlich sein.

Das Abonnieren von The Rundown ist ganz einfach: Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein, drücken Sie auf Abonnieren, und jeden Morgen wird ein Newsletter in Ihrem Posteingang auf Sie warten.

2. Großes Gehirn

Über: Großes Gehirn Big Brain ist eine hervorragende Ressource für alle, die sich schrittweise in die KI einarbeiten wollen, indem sie sich täglich ein paar Minuten Zeit nehmen, um die neuesten Nachrichten zu lesen. Jeder Newsletter, den Sie per E-Mail erhalten, ist ein Vergnügen, weil er in Abschnitte wie KI-News, KI-Karrieren und KI-Tools unterteilt ist. So können Sie direkt zum interessantesten Teil übergehen und Zeit sparen. ⏰

Viele Leute mögen Big Brain wegen seiner natürlichen, benutzerfreundlichen Sprache. Der Newsletter deckt ein breites Spektrum an Themen ab, gliedert aber selbst die komplexesten Themen auf eine leicht lesbare Weise, so dass er für KI-Neulinge und -Veteranen geeignet ist.

Der Newsletter wirft ein Schlaglicht auf Karrieren in der KI. Er erörtert trendige KI-Jobs und bietet oft wertvolle Ratschläge, wie man in diesem Bereich erfolgreich sein kann.

Sie können der Big Brain-Community mit über 100.000 Abonnenten beitreten, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse auf der Website des Newsletters eingeben.

3. AI-Frühstück

Über: AI-Frühstück Egal, ob Sie Unternehmer, Forscher, Wissenschaftler oder einfach nur auf der Suche nach neuen KI-Tools sind, das KI-Frühstück passt genau in Ihre Morgenroutine! ☕

Es erscheint jeden Montag und bringt Ihnen wöchentliche KI-News. Das Besondere daran ist, dass es die Brücke zwischen Theorie und Praxis schlägt. Im Gegensatz zu vielen anderen KI-Newslettern, auf die Sie stoßen werden, wird in AI Breakfast zunächst der theoretische Teil behandelt und dann erklärt, wie Sie dieses Wissen im wirklichen Leben anwenden können. Oft erhalten Sie wertvolle Informationen über die Verwendung eines bestimmten Tools und sogar Schritt-für-Schritt-Tutorials.

Wenn der Newsletter zum Beispiel ein KI-basiertes Produktivitäts-Tool behandelt, werden dessen Funktionen beschrieben und dann gezeigt, wie Sie diese nutzen können, um in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.

AI Breakfast berichtet auch über die neuesten Studien auf dem Gebiet der KI, weshalb es besonders für Wissenschaftler und Forscher interessant ist.

Der wöchentliche Analyse-Newsletter ist kostenlos, aber wenn Sie ihn für 97 $ pro Jahr abonnieren, erhalten Sie Vergünstigungen wie:

Zusätzliche E-Mails mittwochs und freitags für diejenigen, die mehr erfahren möchten

Ermäßigungen auf KI-basierte Tools und Konferenzen, die sich als nützlich erweisen können, wenn Sie neue Plattformen zu Ihren Arbeitsabläufen hinzufügen oder Ihre Peergroup erweitern möchten

Beratung zur Implementierung von KI-Tools in Ihr Privat- oder Berufsleben (30 Minuten)

Das eBook der Plattform Decoding AI: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence

Interessiert, Ihren eigenen Newsletter zu schreiben? Schauen Sie sich dies an newsletter templates !

4. Die KI-Revolution

Über: Die KI-Revolution Es gibt zwei Arten von Menschen, die sich für KI interessieren. Die erste Gruppe interessiert sich für eine bestimmte KI-Nische, seien es KI-basierte Produktivitätsplattformen, bahnbrechende Entwicklungen oder interessante Studien. Die zweite Gruppe möchte sich nicht auf etwas Bestimmtes konzentrieren, sondern einen Vorgeschmack auf alles bekommen, und das ist die Zielgruppe des Newsletters The AI Revolution.

Dieser Newsletter analysiert 1.000+ KI-Ressourcen, um Ihnen kostenlos kuratierte Informationen über die neuesten Ereignisse in der KI-Welt zu liefern! Jeder Newsletter ist gut organisiert und optisch ansprechend gestaltet, so dass Sie keine Probleme haben werden, sich darin zurechtzufinden. Außerdem ist die Sprache in den Newslettern einfach gehalten, und selbst die komplexesten Themen sind leicht zu verstehen.

Das Beste an The AI Revolution? Es gibt keine Werbung oder Ablenkungen, die Ihr Leseerlebnis beeinträchtigen könnten.

Viele Benutzer, die gerade erst in die KI-Welt eingestiegen sind, wählen diesen Newsletter als erste Quelle für die neuesten Informationen. Aber wenn Sie ein Technikexperte sind oder viel über KI wissen, könnten Sie den Inhalt zu allgemein finden.

5. Prompt Engineering Daily

Über: Neatprompts Falls Sie mit dem Begriff nicht vertraut sind: Prompt Engineering ist die Kunst, Eingaben zu erstellen, die KI-basierte Modelle verstehen und als Grundlage für die Durchführung verschiedener Aktionen verwenden können. Einfach ausgedrückt: Sie verwenden Prompts, um mit Tools wie ChatGPT zu "sprechen" und angemessene Antworten auszulösen.

Hier kommt Prompt Engineering Daily ins Spiel - ein hervorragender Newsletter, der täglich erstklassige KI-Briefing-Prompts liefert und Ihnen zeigt, wie Sie diese in realen Szenarien einsetzen können. Darüber hinaus bietet er wertvolle Einblicke in die Branche, indem er über die neuesten Nachrichten zum maschinellen Lernen berichtet und die innovativsten KI-basierten Tools analysiert.

Das Abonnieren des Newsletters ist kostenlos. Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben und auf Abonnieren gedrückt haben, müssen Sie Ihren Namen angeben und einige Fragen zu Ihrem Beruf, Ihrer Branche, Ihrem Unternehmen und Ihrer Zeitzone beantworten. Diese Informationen helfen dem Verteilersystem, Ihre Präferenzen zu verstehen und Ihnen die Newsletter zum richtigen Zeitpunkt zuzusenden.

Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie von Prompt Engineering Daily ein Geschenk - den Ultimate Guide to AI and ChatGPT.

6. TheSequence

Über: TheSequence Wenn Sie über alles informiert sein wollen, was in der Welt der künstlichen Intelligenz vor sich geht, mit besonderem Schwerpunkt auf maschinellem Lernen (ML), dann ist TheSequence genau das Richtige für Sie! Diese Community hat über 160.000+ Follower und bietet zwei Newsletter an, aus denen Sie je nach Interesse wählen können.

TheSequence Scope ist ein kostenloser wöchentlicher Newsletter. Er erscheint jeden Sonntag und befasst sich hauptsächlich mit den neuesten Forschungsarbeiten, Veröffentlichungen und KI-bezogenen Investitionen. Die Lektüre des Newsletters dauert etwa fünf Minuten, was besonders praktisch ist, wenn Sie nicht viel Zeit haben, aber dennoch informiert bleiben möchten.

TheSequence Edge ist ein Premium-Newsletter, der dienstags und donnerstags erscheint. Im Dienstags-Newsletter dreht sich alles um das maschinelle Lernen - es werden die wichtigsten Konzepte erörtert, die neuesten Arbeiten auf diesem Gebiet vorgestellt und Frameworks und Plattformen empfohlen, die Sie kennenlernen sollten.

Der Newsletter am Donnerstag befasst sich eingehender mit der Forschung - Sie können jede Woche eine ausführliche Analyse einer Arbeit oder eines Frameworks erwarten. Wenn Sie TheSequence Edge in Ihrem Posteingang sehen möchten, müssen Sie ein monatliches Abonnement für 6 $ erwerben oder 50 $ für ein ganzes Jahr bezahlen.

TheSequence bietet zusätzliche kostenlose Inhalte für KI-Enthusiasten. Lesen Sie Interviews mit namhaften Forschern und Unternehmern aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in den TheSequence Chat, der jeden zweiten Mittwoch erscheint. Sie können auch TheSequence Guest Post lesen, der jeden zweiten Freitag veröffentlicht wird und sich auf die Herausforderungen des maschinellen Lernens und deren Bewältigung konzentriert.

7. Das Neuron

Über: TheNeuronDaily Wenn Sie die Vorteile der künstlichen Intelligenz nutzen und sie in Ihr Unternehmen integrieren möchten, aber nicht genau wissen, wie Sie das anstellen sollen, kann Ihnen The Neuron helfen. Dieser tägliche Newsletter mit einem niedlichen Katzenlogo wird montags bis freitags um 8 Uhr morgens (ET) versandt und enthält aktuelle Informationen zu den neuesten KI-Trends und Ratschläge für deren Einsatz am Arbeitsplatz. 🐱

Einer der Gründe, warum die Beliebtheit des Newsletters kurz nach seiner Einführung sprunghaft anstieg, ist seine einfache, kompakte Struktur. Das erste, was Sie sehen, ist natürlich die Überschrift. Dann folgt eine kurze Aufzählung, die die wichtigsten Neuigkeiten des Tages zusammenfasst. Auf diese Liste folgen mehrere Überschriften, die weitere Einzelheiten zu den Aktualisierungen enthalten. Jeder Abschnitt enthält Kurzinformationen darüber, was Sie erwarten können, um die Navigation zu erleichtern.

Der letzte Abschnitt wird Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern - die Katze des Neurons hinterlässt einen netten Kommentar darüber, wie lustig der Newsletter war! Neben dem informativen Inhalt machen diese humorvollen Elemente The Neuron zu einer unterhaltsamen und unbeschwerten Lektüre.

Der Newsletter ist kostenlos, schnell zu lesen (Sie brauchen etwa drei Minuten) und hat über 150.000 Abonnenten.

8. KI-Ethik-Brief

Über: Montrealethik Da KI weltweit Wellen schlägt, sind ethische Bedenken häufiger denn je. Wenn Sie sich Sorgen über Fairness, Voreingenommenheit, Datenschutz, wirtschaftliche Auswirkungen und Transparenz von KI-Systemen machen, ist es immer gut, die verfügbaren Forschungsergebnisse zu studieren und sich eine fundierte Meinung zu bilden. Der AI Ethics Brief hilft Ihnen genau dabei!

Laut den Autoren des KI-Newsletters besteht die Aufgabe darin, die KI-Ethik-Kompetenz zu demokratisieren, indem einem breiten Publikum wertvolles und detailliertes Wissen zur Verfügung gestellt wird. Der wöchentliche Newsletter erörtert verschiedene Regelungen und ethische Bedenken im Bereich der KI, um den angemessenen und sicheren Einsatz von KI-basierten Systemen und Tools zu beleuchten. 📣

In jedem Newsletter werden mehrere themenbezogene Studien besprochen und zusammengefasst, um Ihnen zu helfen, die Zusammenhänge zu verstehen und sich eine Meinung zu bilden. Ein weiterer attraktiver Bereich ist das Lebende Wörterbuch - jede Woche finden Sie eine Definition eines neuen Begriffs aus dem Bereich der KI-Ethik, der Ihnen hilft, Ihr Wissen zu erweitern.

Der Newsletter ist kostenlos, aber wenn Sie die Arbeit der Autoren unterstützen möchten, können Sie ein zahlendes Abonnement werden oder eine Spende tätigen.

9. AlphaSignal

Über: AlphaSignal Sind Sie Forscher, Entwickler oder technisch versierter Profi und auf der Suche nach einem technischen Newsletter, der sich eingehend mit KI-Forschung und -Entwicklungen befasst? Dann sollten Sie sich AlphaSignal ansehen, einen wöchentlichen Newsletter mit über 150.000 Abonnenten.

Der Newsletter fasst die wichtigsten Neuigkeiten, Repositories, Projekte und Arbeiten im Bereich der KI zusammen, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Die Plattform nutzt fortschrittliche KI-Modelle, um arXiv, GitHub, Google Scholar und Open Review zu durchsuchen und Blogs, soziale Netzwerke, Presse, Meinungen und Interviews von Branchenexperten zu analysieren. Es ist eine fantastische Option für alle, die nicht genug Zeit haben, um selbst zu recherchieren, aber Zugang zu den neuesten Entwicklungen in der KI-Landschaft haben möchten.

AlphaSignal deckt ein breites Spektrum an KI-bezogenen Themen ab, konzentriert sich aber auf maschinelles Lernen, so dass Sie überlegen sollten, ob es zu Ihren Präferenzen passt.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Newsletter nichts für diejenigen ist, die neu in der KI-Landschaft sind. Er befasst sich in der Regel mit technischen Themen und verwendet Begriffe und Ausdrücke, mit denen Sie vertraut sein müssen, um die präsentierten Informationen vollständig zu verstehen.

10. Übermenschliches

Über: Übermenschliches Superhuman ist einer der beliebtesten KI-Newsletter mit über 450.000 Abonnenten! Er hilft Ihnen, ein Übermensch (figurativ) zu werden, indem Sie KI nutzen, um Ihre Produktivität zu steigern und bei der Arbeit zu brillieren. 🦸

Der Newsletter befasst sich mit den neuesten KI-Fortschritten in verschiedenen Branchen, von der Technologie bis hin zu Kunst und Sport. Superhuman verwendet eine leicht verständliche Sprache, auch für diejenigen, die noch nicht mit dem Thema vertraut sind.

Einer der Gründe für die Beliebtheit des Newsletters ist, dass er kuratierte Inhalte bietet, die auf Ihre Vorlieben abgestimmt sind. Nachdem Sie den Newsletter abonniert haben, werden Sie gebeten, ein Formular auszufüllen, in dem Sie Ihren Namen, Ihre Position, Ihre Funktion, Ihre Branche, Ihre Unternehmensgröße und Ihren Standort angeben.

Superhuman verwendet diese Informationen, um Ihnen die relevantesten kostenlosen Inhalte zu präsentieren, die sich auf ChatGPT, Schreibanregungen, Datenwissenschaft und -analyse, KI-Stellensuche und kostenlose KI-Tools konzentrieren. Sie erhalten außerdem eine E-Mail über die besten KI-Plattformen, die Sie erkunden sollten.

Interessiert, AI auszuprobieren? Treffen Sie ClickUp

Über KI und ihre Fortschritte zu lesen, hilft Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben. Aber theoretisches Wissen reicht nicht aus, um zu verstehen, wie KI in der Praxis funktioniert. Wenn Sie Lust haben, mit KI zu experimentieren und zu sehen, was sie in einer realen Arbeitsumgebung bewirken kann, sollten Sie ClickUp kennenlernen!

ClickUp ist in erster Linie ein aufgaben- und Projektverwaltung plattform, die verschiedene methoden zur Prozessverbesserung und hilft Ihnen steigerung der Produktivität organisation, und zusammenarbeit im Team .

Verwenden Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr für Ihre neuesten AI-Projekte zu verbessern

Neben vielen anderen Funktionen bietet ClickUp eine KI-fähige Option zur Dokumentenverwaltung, ClickUp Docs , mit dem Sie Ihre Dateien erstellen, freigeben, bearbeiten, verwalten und speichern können. Der native KI-Assistent der Plattform, ClickUp AI ist eine erstklassige AI-Werkzeug das Ihnen helfen kann aufgaben und Arbeitsabläufe zu automatisieren und liefern hochwertige Ergebnisse, egal ob Sie im Bereich CRM arbeiten software-Entwicklung, Kundensupport, oder B2B- und B2C-Verkauf .

ClickUp AI ist Ihr persönlicher Assistent, der Sie bei der Ideenfindung unterstützt, wenn Sie auf eine kreative Blockade stoßen, Zusammenfassungen erstellt und jede Art von Inhalt bearbeitet und korrigiert. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs - mit ClickUp AI können Sie E-Mails schreiben, Projektzeitpläne erstellen, Besprechungspläne verfassen, Kunden antworten und Aktionspunkte generieren!

Die Plattform enthält Dutzende von durch Experten erstellte Eingabeaufforderungen, sodass Sie keine Zeit mit dem Verfassen von Sätzen verschwenden müssen, um präzise Ergebnisse aus dem Tool herauszuholen. Sie können auch Folgendes nutzen KI-Aufforderungsvorlagen innerhalb der Plattform, um Hunderte von einsatzbereiten Prompts für verschiedene Anwendungsfälle zu erhalten.

Aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist ClickUp AI gleichermaßen nützlich für Freiberufler , Startups und Unternehmen. Da ClickUp nahtlos funktioniert auf Mac , Windows und mobilen Geräten können Sie die volle Leistung des Programms nutzen, egal ob Sie im Büro oder per Fernzugriff arbeiten. 💪

Entfesseln Sie die Macht der KI mit ClickUp

Das Abonnieren der besten KI-Newsletter ist ein wichtiger Schritt, wenn Sie mit den neuesten Fortschritten auf diesem Gebiet Schritt halten wollen.

Wenn Sie sehen wollen, wie KI in der Praxis funktioniert, clickUp 3.0 ausprobieren und seinen robusten KI-Assistenten. Es wird Ihre Arbeitsabläufe verändern und Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern. Registrieren Sie sich für ClickUp und entdecken Sie die KI und andere einzigartige Funktionen!