12 wirksame Strategien zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen

Angenommen, Sie haben letzte Woche im Rahmen eines E-Mail-Marketing-Aufwands 100 E-Mails verschickt. Forschung legen nahe, dass davon wahrscheinlich nur 21 E-Mails geöffnet wurden. Das bedeutet, dass Ihre sorgfältig gestalteten Marketing- und Vertriebs-E-Mails möglicherweise nur im Posteingang Ihrer Empfänger schlummern.

Doch trotz des Wachstums der sozialen Medien und der digitalen Kommunikation ist das E-Mail-Marketing noch lange nicht tot. Wenn es richtig erledigt wird, gehört es nach wie vor zu den effektivsten Tools, um Ihre Zielgruppe anzusprechen und Konversionen zu fördern. 81 % der Unternehmen verwenden E-Mails als Teil ihrer Marketingstrategie und viele von ihnen machen es richtig. Wie können Sie also das Gleiche zu erledigen? Der Trick besteht darin, das Durcheinander zu durchbrechen und dafür zu sorgen, dass Ihre E-Mails herausstechen, eifrig geöffnet und befolgt werden.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 12 effektive Strategien zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen vor, mit denen Sie aus gelegentlichen Abonnenten treue Kunden machen können. Außerdem stellen wir Ihnen kostenlose Tools und Vorlagen für das E-Mail-Marketing vor, mit denen Sie die einzelnen Strategien umsetzen können. 📧

Was ist E-Mail-Kampagnenmanagement?

E-Mail-Kampagnenmanagement ist der strategische Prozess der Planung, Durchführung, Überwachung und Optimierung von E-Mail-Marketingkampagnen, um effektiv mit der Zielgruppe eines Geschäfts zu kommunizieren.

Das Management von E-Mail-Kampagnen umfasst die Erstellung von Einzelzielen, die sorgfältige Segmentierung von Zielgruppen, die Planung von E-Mails, um Zeiträume mit hohen Öffnungsraten auszunutzen, und die Analyse der Leistung, um sicherzustellen, dass die Kampagnen ihre Ziele erreichen.

Wenn Sie Ihre E-Mail-Kampagnen kreativ und bewusst gestalten, können Sie durch gezielte Kampagnen stärkere Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen. Sie können kalte Leads pflegen, um sie empfänglicher zu machen und Konversionen innerhalb Ihrer bestehenden Liste von E-Mail-Abonnenten zu fördern.

Und was noch besser ist: Es ermöglicht eine personalisierte Kommunikation, die sicherstellt, dass die richtigen Nachrichten die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen.

Im digitalen Zeitalter, in dem Kunden mit Informationen bombardiert werden, hilft Ihnen das E-Mail-Kampagnenmanagement, sich von der Masse abzuheben, indem Sie relevante, ansprechende Inhalte direkt in den Posteingang Ihrer Zielgruppe liefern.

💡 Wussten Sie schon? Die allererste E-Mail-Blast (eine Massen-E-Mail an potenzielle Clients) wurde 1978 von Gary Thuerk, einem Marketingmanager der Digital Equipment Corporation, verschickt. Er schickte eine E-Mail an fast 400 Benutzer im Arpanet, um für DEC-Maschinen zu werben (ein Gerät, mit dem man seine Brustmuskeln trainieren kann). Diese "E-Mail-Kampagne" brachte ihm einen Umsatz von etwa 13 Millionen Dollar ein.

Was ist eine E-Mail-Kampagnenstrategie?

Eine E-Mail-Kampagnenstrategie ist ein strukturierter Plan, der darlegt, wie ein Unternehmen E-Mail-Marketing einsetzt, um bestimmte Ziele zu erreichen, z. B. die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung der Kundenbindung und die Pflege von Leads.

Sie beginnen damit, Ihr Einzelziel zu definieren und überzeugende Inhalte in Ihrer Nische zu entwickeln, um potenzielle Kunden tiefer in Ihren Marketingtrichter zu ziehen. Zu den Strategien für E-Mail-Kampagnen gehören die Festlegung des Zeitpunkts und der Häufigkeit von E-Mails sowie Taktiken zur Segmentierung und Personalisierung des Aufwands.

Denken Sie daran, dass ein gut ausgearbeiteter Plan sicherstellt, dass jede versendete E-Mail zielgerichtet ist und mit den übergeordneten Marketingabsichten übereinstimmt. Natürlich kann Ihre Strategie mit einer effektiven E-Mail-Marketingplattform eine 10-fache Wirkung erzielen.

12 Strategien für das Management von E-Mail-Kampagnen

Neben einer soliden Strategie für das Management von E-Mail-Kampagnen ist es wichtig, dass Sie über die richtigen Tools verfügen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie können Ihr gesamtes Ökosystem für das Management von E-Mail-Kampagnen auf einer Plattform aufbauen, die alles in sich vereint, wie ClickUp .

ClickUp ist vollgepackt mit robusten Features für die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben, die Bereitstellung von Automatisierungen und die Integration mit anderen Automatisierungstools. Lassen Sie uns erkunden!

Nutzen Sie ClickUp für E-Mail-Projektmanagement, um Ihre E-Mail-Marketing-Kalender und Kampagnenprozesse zu regeln ClickUp für E-Mail Projektmanagement vereinfacht das E-Mail-Management, indem es alles in einem gemeinsamen Workspace zusammenführt.

Sie können mühelos alle ein- und ausgehenden E-Mails verwalten und sie direkt mit relevanten Aufgaben und Anhängen verknüpfen. So wird sichergestellt, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt ist und die Kommunikation reibungslos verläuft.

Mit ClickUp können Sie auch E-Mails automatisieren, die auf bestimmten Auslösern wie Formular-Übermittlungen oder benutzerdefinierten Feldern basieren. Dieses Tool deckt den gesamten Prozess ab - von der Erstellung von E-Mail-Kampagnen bis hin zur Einstellung automatischer Antworten auf Benutzeraktionen - und sorgt so für eine organisierte und effektive E-Mail-Verwaltung. ClickUp's Integrationen mit Google Mail, Google Drive, Outlook und über 1.000 anderen Tools gewährleisten, dass Sie ihre E-Mail-Verwaltungssoftware integrieren für ein zentrales Erlebnis.

Lassen Sie uns nun 12 Strategien zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen besprechen, um die Interaktion mit Ihren Zielgruppen über dieses Medium zu verbessern.

1. Legen Sie spezifische und messbare Ziele fest

Setzen Sie messbare Ziele für Ihre E-Mail-Marketing-Kampagne mit ClickUp Goals

Verwenden Sie ClickUp Ziele um Ihre Einzelziele klar zu definieren, wie z.B. die Erhöhung der Öffnungsrate um 20% oder die Steigerung der Konversionsrate um 15%.

Die Einstellung von Zielen in ClickUp stellt sicher, dass alle Aufgaben auf die übergeordneten Ziele Ihrer Marketingstrategie abgestimmt sind, sodass Ihr Team immer einen Fahrplan hat.

Unterteilen Sie Ihre Ziele in technische und nicht-technische Metriken wie die Optimierung von Landing Pages und A/B-Tests. Zusätzlich, ClickUp's Ziel Ordner helfen bei der Nachverfolgung der Sprint-Zyklen Ihres Teams und setzen Einzelziele für Fortschritt, Finanzen, Teilnehmer, Antworten und mehr.

Nehmen Sie Anpassungen an Ihren E-Mail-Marketing-Aufwand vor und bleiben Sie auf Kurs mit ClickUp's Goal Folders

Es ermöglicht auch die Zusammenarbeit zwischen Ihren Team-Mitgliedern und stellt sicher, dass alle an den Einzelzielen arbeiten.

Es wird empfohlen, dass Sie spezifische Meilensteine für Ihre E-Mail-Kampagnen einstellen. **Zum Beispiel sollten Sie 15 E-Mail-Betreffzeilen mit hoher Konversionsrate erstellen und die Versandzeiten festlegen, zu denen Ihre Abonnenten am ehesten ihren Posteingang überprüfen

Pro-Tipp: Erweitern Sie Ihren Marketingaufwand, indem Sie Influencer-Marketing in Ihre Strategie einbeziehen. Probieren Sie diese Vorlagen für Influencer aus um Ihre Reichweite zu maximieren. Integrieren Sie diese nahtlos in Ihre E-Mail-Marketingkampagnen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

2. Segmentieren Sie Ihr Publikum effektiv

Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe nach Interessen, demografischen Merkmalen und Kaufverhalten, bevor anwendung von Outreach-Tools um Konversionen zu initiieren.

Diese Strategie hilft Ihnen dabei, hochwertige Kunden aus einer Liste von Abonnenten zu identifizieren und deren Bedürfnisse in Bezug auf Inhalte und Produkte durch personalisierte E-Mails zu erfüllen. Hyper-personalisierte Kampagnen für solche Zielgruppen helfen Ihnen e-Mail Marketing KPIs zu treffen leicht.

Integrieren Sie Tools zur Kundensegmentierung, um Daten zu analysieren und hochwertige Untergruppen innerhalb Ihrer Zielgruppe zu erstellen. So muss Ihr Marketing-Team nicht mehr manuell herausfinden, welche E-Mails an welche Kunden gesendet werden sollen.

Prüfen Sie außerdem, ob das von Ihnen bevorzugte E-Mail- oder Marketing-Automatisierungstool Daten aus Ihren vorhandenen Systemen integrieren kann. Diese Systeme variieren von CRM für E-Mail-Marketing bis hin zu Analysetools mit strukturierten Daten.

Testen Sie die Benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Auslöser für automatische E-Mail-Antworten an Ihre Kunden zu setzen

Versuchen Sie, ein Tool zu finden, das bei der Untersuchung des digitalen Verhaltens Ihrer Zielgruppe und der damit verbundenen Metriken eine flexible Segmentierung ermöglicht.

Testen Sie auch ClickUp Benutzerdefinierte Felder um Eingabefelder für verschiedene Metriken der Kundeninteraktion zu erstellen. Sie können diese später segmentieren, um konkrete Zielgruppenklammern zu entwickeln.

3. Gestalten Sie aufmerksamkeitsstarke Betreffzeilen

Finden Sie projektrelevante Informationen aus Ihren Aufgaben, Chats und E-Mails mit ClickUp Brain

Vermeiden Sie die Fallen der Schreibblockade mit ClickUp Gehirn . Jetzt können Sie die Verantwortung dafür freigeben, dass Ihnen schnell Ideen für Inhalte oder Recherchematerialien einfallen. ClickUp Brain ergänzt Ihren Brainstorming-Prozess durch die Entwicklung effektiver Betreffzeilen und Inhalte für E-Mails. Sie können damit ein Repository von Ideen erstellen und diese nach verschiedenen Themen und Kampagnen kategorisieren.

Beachten Sie, dass die Betreffzeile Ihrer E-Mail oft der erste Eindruck bei Ihren Empfängern ist. Sie entscheidet darüber, ob Ihre E-Mail geöffnet oder ignoriert wird.

Generieren Sie eine E-Mail für Ihre Marketing-Kampagne, indem Sie ein paar Details eingeben und ClickUp Brain auffordern

Mit Brain als Ihrem Schreibassistenten können Sie schnell verschiedene E-Mail-Strukturen entwickeln und sicherstellen, dass Ihre Nachricht in einem überfüllten Posteingang hervorsticht - und dabei dem Inhalt Ihrer E-Mail treu bleibt.

*Pro-Tipp:💡 Die Forschung zeigt dass das Hinzufügen des Vornamens des E-Mail-Empfängers in der Betreffzeile die Öffnungsrate um 9,1 % erhöhen kann. Diese Taktik trägt dazu bei, ein Gefühl der Vertrautheit zu schaffen und die Aufmerksamkeit des Empfängers zu wecken.

4. Personalisieren Sie ansprechende Inhalte in E-Mails

Beginnen Sie damit, maßgeschneiderte Produktempfehlungen, Sonderangebote und Inhalte zu erstellen, die auf die bisherigen Interaktionen Ihres Kunden mit der Marke abgestimmt sind. Auf diese Weise wirken Ihre E-Mails nicht wie allgemeine Werbebriefe, sondern gehen direkt auf die Interessen und Bedürfnisse jedes Einzelnen ein.

Denken Sie über die verschiedenen Möglichkeiten nach, wie Sie Ihre E-Mails personalisieren können: Verwenden Sie Daten aus früheren Käufen, um neue Elemente vorzuschlagen, die dem Kunden gefallen könnten, würdigen Sie frühere Interaktionen mit exklusiven Angeboten oder personalisieren Sie E-Mails zu bestimmten Feiertagen.

Wenn Sie sich auf das konzentrieren, was für jeden Empfänger wichtig ist, werden Ihre E-Mails ansprechender und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu Konversionen führen.

Ziehen Sie die Verwendung von ClickUp Vorlagen und Features in Betracht, um Ihren Marketingaufwand zu optimieren, einschließlich Ihrer E-Mail-Kampagnen. Hier sind ein paar, die Sie sich ansehen sollten.

ClickUp Vorlage für Marketingkalender

Die ClickUp Vorlage für den Marketing Kalender wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung von Aufgaben, Kampagnen und Projekten im Marketing zu helfen.

Verwenden Sie ClickUp's Marketing Kalender Vorlage um laufende Kampagnen zu überwachen und Strategien für zukünftige Kampagnen durch vereinfachte Datenvisualisierung zu optimieren. Die Vorlage ohne Code ermöglicht Ihnen die Verteilung von Ressourcen in Abstimmung mit Ereignissen und Kampagnen zur Produkteinführung.

Diese Vorlage erleichtert die Handhabung von Fristen und die Einrichtung von Zeitplänen für Ihre E-Mail-Sequenzen. Sie hilft Ihnen auch, jede E-Mail zu personalisieren und sicherzustellen, dass der Inhalt relevant und ansprechend ist.

Verwenden Sie als nächstes ClickUp Dokumente um Inhaltsentwürfe für verschiedene Zielgruppen zu erstellen, zu speichern und zu organisieren.

Verwalten Sie alle Brainstorming-Sitzungen und Ideen zur Erstellung von E-Mail-Inhalten in ClickUp Docs

Zum Beispiel können Sie separate Dokumente für verschiedene Kunden-Personas oder Produktlinien haben, die jeweils maßgeschneiderte Angebote und Botschaften enthalten.

Ermutigen Sie Ihr Team, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, und nutzen Sie ein dynamisches Tool wie ClickUp Brain, um Ihre E-Mail-Kampagnenstrategie weiterzuentwickeln. Sie können auch Ihre Dokumente mit E-Mail-Workflows synchronisieren und alle wichtigen Dokumente zentralisieren - einfach zugänglich über Brain.

Und schließlich können Sie den Zeitaufwand für die wiederholte Erstellung neuer E-Mails reduzieren, indem Sie integrierte Vorlagen verwenden, die den Start und die benutzerdefinierte Anpassung auch für Nicht-Techniker zu einem Kinderspiel machen.

Entwerfen Sie eine personalisierte Vorlage für personalisierte Kampagnen, um Ihren Aufwand mit ClickUp Brain in Docs zu koordinieren

Vorlage für ClickUp E-Mail-Marketing-Kampagnen

ClickUp's Vorlage für E-Mail-Marketing-Kampagnen wurde entwickelt, um Ihnen beim Planen, Verwalten und Nachverfolgen von E-Mail-Marketing-Kampagnen zu helfen.

Die ClickUp E-Mail Marketing Kampagnen Vorlage vereinfacht Ihren Aufwand im E-Mail-Marketing und hilft Ihnen, Kampagnen einfach zu organisieren, durchzuführen und zu überwachen. Von der Verwaltung von Listen mit potenziellen Kunden über die Erstellung von Nachrichten bis hin zur Einstellung klarer Workflow-Regeln - mit dieser Vorlage ist jeder Schritt abgedeckt.

Sie können den Fortschritt nachverfolgen mit ClickUp benutzerdefinierte Status von Aufgaben kategorisieren Sie Kampagnen mit Benutzerdefinierten Feldern und visualisieren Sie Zeitleisten in verschiedenen Ansichten wie Liste, Gantt und Kalender. Dieser strukturierte Ansatz spart Zeit und fördert die Konsistenz Ihrer Kampagnen.

Der Einstieg in die Vorlage ist denkbar einfach. Sie können für jede Kampagne ein Projekt einrichten, den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen und eine Zeitleiste für den Abschluss festlegen. Die Zusammenarbeit ist nahtlos, und Benachrichtigungen über regelmäßige Aktualisierungen helfen Ihrem Team, auf Kurs zu bleiben.

Die Vorlage unterstützt auch A/B-Tests, so dass Sie Ihre Kampagnen verfeinern und die bestmöglichen Ergebnisse erzielen können.

Sie können auch vorlagen für Tropfkampagnen hinzufügen um potenzielle Kunden schrittweise in die bezahlten Phasen Ihres Marketingtrichters zu führen.

*Bonus:👀 Entdecken Sie die besten Apps für digitales Marketing die Ihnen helfen, Kampagnen zu verwalten, die Leistung zu analysieren und das Engagement zu verbessern.

5. Sicherstellen, dass E-Mails mobilfreundlich sind

Ungefähr 46% aller E-Mails werden heute auf Smartphones geöffnet. Dies zeigt, dass Marketer bei ihren E-Mail-Kampagnen der Optimierung für mobile Endgeräte Priorität einräumen müssen.

Die meisten Zielgruppen konsumieren Inhalte heute auf kleineren Bildschirmen und scrollen schnell, so dass es entscheidend ist, responsive E-Mail-Designs zu erstellen. So sieht Ihre Botschaft ansprechend aus und funktioniert auf Bildschirmen aller Größen gut.

Ziehen Sie Designüberlegungen in Betracht, wie z. B. ein einspaltiges Layout, das auf kleineren Bildschirmen leichter zu lesen und zu navigieren ist. Erwägen Sie auch größere Schriftarten und Schaltflächen für die Aufforderung zur Handlung, die sich leicht mit dem Finger antippen lassen.

Die Bilder müssen so optimiert werden, dass sie schnell geladen werden können, ohne dass die Qualität darunter leidet, und der Text darin sollte minimal sein, um die Lesbarkeit zu erhalten.

Denken Sie daran, dass es Ihr Ziel ist, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Ihre Abonnenten Ihre E-Mails aufgrund eines schlechten Designs abbrechen.

💡 Wussten Sie schon? Die durchschnittliche Verweildauer eines Benutzers pro E-Mail beträgt zwischen 2 und 8 Sekunden . Das bedeutet, dass E-Mail-Marketingkampagnen den Benutzer von der Betreffzeile bis zum ersten Text und Bild fesseln müssen.

6. Führen Sie A/B-Tests für E-Mail-Elemente durch

Auch Split-Testing oder A/B-Testing genannt optimiert das Management von Marketingkampagnen durch den Vergleich zweier Versionen einer E-Mail, um zu testen, welche Version besser abschneidet

Durch das Testen von Elementen wie Bildern, CTAs und Layouts für den Inhalt können Sie herausfinden, was bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommt. A/B-Tests unterstützen vor allem datengestützte Entscheidungen und verbessern Ihre E-Mail-Strategie, um die Öffnungsraten und das allgemeine Engagement zu erhöhen.

Entscheiden Sie zunächst, welche Elemente Ihrer E-Mail Sie testen möchten. Das kann so einfach sein wie der Wortlaut einer Betreffzeile oder so komplex wie das gesamte Layout einer E-Mail.

Sie können zum Beispiel eine Betreffzeile testen, die die Dringlichkeit betont, und eine, die einen Rabatt hervorhebt. Senden Sie diese Varianten an ein kleines Segment Ihrer Zielgruppe und verfolgen Sie die Ergebnisse, um festzustellen, welche Version besser abschneidet.

Limitieren Sie A/B-Tests nicht auf einen einmaligen Aufwand. Machen Sie daraus einen fortlaufenden Prozess, der es Ihnen ermöglicht, Ihre E-Mails auf der Grundlage des tatsächlichen Verhaltens und Feedbacks der Benutzer zu optimieren.

Mit der Zeit werden diese schrittweisen Verbesserungen dazu beitragen, Ihre Kampagnenziele zu erreichen.

Lesen Sie auch: Wie man E-Mail Vorlagen in Google Mail erstellt

7. Implementieren Sie automatisierte E-Mail workflows

Mit der Automatisierung von E-Mails können Sie zeitnahe und personalisierte Nachrichten an Ihre Zielgruppe senden, ohne manuell eingreifen zu müssen.

Beginnen Sie damit, Ihre Auslöser als Besuche auf der Landing Page, CTA-Klicks oder abgebrochene Warenkörbe zu benennen, und nutzen Sie diese, um neue Abonnenten zu begrüßen und inaktive Kunden wieder zu aktivieren.

Sie sollten auch in Erwägung ziehen, nach dem Kauf Nachfassaktionen für Produktbewertungen und allgemeine Markeninformationen zu versenden. Sie können auch die Vorlage für die Automatisierung von E-Mails von ClickUp verwenden, um es Ihnen leicht zu machen.

ClickUp Vorlage für die Automatisierung von E-Mails

ClickUp's E-Mail Automatisierung wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre E-Mail Marketing Kampagnen zu automatisieren und zu optimieren.

Die E-Mail Automatisierung Vorlage von ClickUp macht die Verwaltung Ihrer gesamten E-Mail-Kampagne zu einem Kinderspiel. Sie können damit E-Mails einrichten, die auf der Grundlage bestimmter Auslöser automatisch versendet werden, und deren Leistung bei Ihrer Zielgruppe nachverfolgen.

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie der Zuweisung von Werbemitteln und der Einholung von Designfreigaben können Sie die Produktivität Ihres Teams steigern. Die Vorlage übernimmt auch die automatische Beantwortung gängiger Kundenfragen und sorgt so für einen reibungslosen Workflow.

Und dank der visuellen Pipeline können Sie Verbesserungspotenziale in Ihren E-Mail-Sequenzen leicht erkennen und so Ihre Kampagnen verfeinern und verbessern.

8. E-Mails zu optimalen Zeiten senden

Timing ist alles, wenn es um E-Mail-Marketing geht. Selbst der überzeugendste Inhalt kann verpuffen, wenn er den Posteingang Ihres Empfängers zum falschen Zeitpunkt erreicht.

Die optimale Zeit für den Versand von E-Mails ist die beste Strategie, um die Öffnungs- und Klickraten von E-Mail-Programmen zu maximieren. Diese Strategie beinhaltet die Untersuchung der Verhaltensmuster Ihrer Zielgruppe, um die besten Zeitpunkte für den Versand von E-Mails zu bestimmen, je nachdem, wann sie am ehesten ihren Posteingang überprüfen. Studien zeigen dass der Morgen in der Wochenmitte die beste Zeit für hohe Öffnungsraten von E-Mails ist. Die beste Zeit kann jedoch je nach Zielgruppe und Branche stark variieren. So können beispielsweise B2B-E-Mails während der Geschäftszeiten besser funktionieren, während B2C-E-Mails abends oder am Wochenende eine höhere Öffnungsrate aufweisen.

9. Verfolgen und analysieren Sie wichtige Metriken

Behalten Sie die Metriken Ihrer E-Mail-Leistung im Auge, um Ihre Strategie zu optimieren. Konzentrieren Sie sich zunächst auf wichtige Metriken wie Öffnungsraten, Website-Traffic, Klickraten, Konversionsraten, Absprungraten und Abmeldequoten. Anhand dieser Zahlen können Sie sich ein klares Bild davon machen, wie Ihre E-Mails zu erledigen sind.

Überprüfen Sie diese Metriken regelmäßig, um zu sehen, was funktioniert und was nicht.

Beispiel: Wenn Ihre Öffnungsraten hoch sind, sind Ihre Betreffzeilen vielleicht genau richtig. Wenn die Klickraten niedrig sind, ist es vielleicht an der Zeit, Ihren Inhalt oder CTA zu überdenken.

Nutzen Sie die Dashboards von ClickUp, um relevante KPIs für Ihre E-Mail-Marketing-Strategie anzupassen und zu überwachen

Die Überprüfung und Überwachung von KPIs über ein Dashboard, das als Marketing-Kontrollzentrum fungiert, gibt Ihnen eine Ansicht Ihrer Kundendaten aus der Vogelperspektive. ClickUp Dashboards bietet eine übersichtliche Oberfläche mit Daten zur Produktivität von Mitarbeitern und Teams, zur Verteilung des Workloads und zur Zeiterfassung, um die Produktion Ihrer E-Mail-Ketten zu überprüfen.

Nutzen Sie Balkendiagramme und Grafiken, um Ihre Kampagnen zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen zu überprüfen und die Konversionen zu bewerten, die Sie mit verschiedenen E-Mail-Sequenzen erzielen.

ClickUp Vorlage für E-Mail-Kampagnen

Die ClickUp Vorlage für E-Mail-Kampagnen wurde entwickelt, um Sie bei der Planung, Nachverfolgung und Messung des Erfolgs von E-Mail-Marketing-Kampagnen zu unterstützen.

Die ClickUp E-Mail Kampagnen Vorlage ist Ihr Tool zur Nachverfolgung und Verbesserung Ihres E-Mail-Marketings. Es hilft Ihnen, organisiert und fokussiert zu bleiben, indem es klare Ziele für jede Kampagne einstellt, egal ob Sie die Öffnungsrate erhöhen, die Klickraten steigern oder die Konversionsrate erhöhen möchten.

Während Sie Ihre Kampagnen durchführen, können Sie mit der Vorlage diese Schlüssel-Metriken ganz einfach überwachen und erhalten so in Echtzeit Einblicke in die Art und Weise, wie Ihre Zielgruppe mit Ihren Inhalten umgeht.

Was diese Vorlage wirklich leistungsstark macht, sind ihre anpassbaren Features. Sie können maßgeschneiderte Status und Felder erstellen, um Ihre Kampagnen auf Kurs zu halten, so dass Sie leicht erkennen können, welche E-Mails gut funktionieren und welche optimiert werden müssen.

Die Vorlage unterstützt Sie auch bei der regelmäßigen Überprüfung Ihrer Metriken, damit Sie Trends erkennen und Ihre Strategie für bessere Ergebnisse verfeinern können. Mit den integrierten Tools für die Zusammenarbeit kann Ihr Team ganz einfach Ideen freigeben, Daten gemeinsam analysieren und innovative Wege zur Steigerung des Engagements finden, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mail-Kampagnen jedes Mal ins Schwarze treffen.

Vorlage für E-Mail-Marketingberichte von ClickUp

ClickUp's Email Marketing Report Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung und Analyse der Effektivität Ihrer E-Mail Kampagnen zu helfen.

Probieren Sie die E-Mail-Marketing-Berichtsvorlage von ClickUp um die einzelnen Metriken Ihrer E-Mail-Marketing-Kampagnenarbeit zu analysieren.

Mit dieser Vorlage können Sie KPIs, Probleme mit der Zustellbarkeit und nach Zielgruppen segmentierte Antwortdaten eingeben, um die Genauigkeit Ihrer Vorhersagen für kommende E-Mail-Kampagnen zu erhöhen.

Sie können auch nachverfolgbare Berichterstellungen erstellen, die die wichtigsten Erkenntnisse über die kurz- und langfristige Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen zusammenfassen.

10. Befolgen Sie Best Practices, um Spam zu vermeiden filters

Nichts lässt eine E-Mail-Kampagne schneller entgleisen als die Erkenntnis, dass Ihre sorgfältig geschriebenen Nachrichten im gefürchteten Spam-Ordner gelandet sind.

Spam-Filter sind wie Türsteher in der E-Mail-Domäne, und es gibt viele übliche Verdächtige in dieser Kategorie, wie z. B. Begriffe, die ein falsches Gefühl von Dringlichkeit oder Versprechen vermitteln: "Jetzt kaufen!", "Zeitlich begrenztes Angebot", "Garantiert" usw. Auch zu viele Großbuchstaben oder Ausrufezeichen in der Betreffzeile können ein Warnsignal sein.

Obwohl diese Taktiken Ihren Kampagnen ein Gefühl der Dringlichkeit oder des Verpassens (FOMO) verleihen können, lassen sie Ihre E-Mails wahrscheinlich als Spam erscheinen. Sie sollten sich an ehrliche Nachrichten halten, die einen unmittelbaren Wert bieten, anstatt auf Gimmicks zurückzugreifen.

Achten Sie auf das technische Setup Ihrer E-Mail. Der Absendername sollte erkennbar und konsistent sein, und Sie sollten keine E-Mail-Adressen verwenden, auf die keine Antwort erfolgt.

Anstatt Ihre E-Mails unpersönlich und verdächtig wirken zu lassen, sollten Sie sich auf Aspekte wie ein niedriges Verhältnis von Link zu Text konzentrieren.

Pro-Tipp: Limitieren Sie die Nummer der Links in Ihren E-Mails und stellen Sie sicher, dass sie zu seriösen Websites führen. Vermeiden Sie minderwertige Links, um Ihre Glaubwürdigkeit zu wahren und zu verhindern, dass Ihre E-Mails spammig wirken.

11. Bereinigen und aktualisieren Sie regelmäßig Ihre E-Mail-Liste

Wenn Sie Ihre E-Mail Liste sauber und auf dem neuesten Stand halten, können Sie eine Datenbank mit Ihren potenziellen und bestehenden Kunden pflegen. Eine veraltete E-Mail Liste verringert die Effektivität Ihrer Kampagnen und kann den Ruf Ihres Absenders schädigen.

Nicht zugestellte E-Mails, inaktive Abonnenten und uninteressierte Empfänger wirken sich negativ auf die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails aus und führen zu geringeren Engagement- und Konversionsraten.

Der erste Schritt besteht darin, Ihre E-Mail-Liste von inaktiven Abonnenten zu bereinigen. Dazu gehören Empfänger, die Ihre E-Mails in einem Zeitraum von 6 Monaten bis 1 Jahr weder geöffnet noch angeklickt haben. Es mag zwar kontraintuitiv erscheinen, Abonnenten zu streichen, aber das Festhalten an inaktiven Kontakten schadet mehr als es nützt. Schlechte Bounce- und Engagement-Raten lösen Spam-Filter aus und leiten E-Mails in Junk-Ordner um.

Neben dem Entfernen inaktiver Abonnenten ist es hilfreich, die Gültigkeit der E-Mail-Adressen in Ihrer Liste regelmäßig zu überprüfen. Verwenden Sie KI E-Mail Marketing tools und Überprüfungssoftware, um gefälschte oder ungültige E-Mail-Adressen aufzuspüren, die zu harten Bounces führen.

Dies zu erledigen ist äußerst hilfreich, wenn Sie E-Mail-Adressen über Online-Anmeldungen oder Listen von Drittanbietern erworben haben, in die sich Tippfehler oder bösartige Einträge einschleichen können.

12. Refinieren Sie kontinuierlich Ihre E-Mail-Kampagnen

Denken Sie daran, dass unabhängig davon, wie gut eine Kampagne funktioniert, es immer Raum für Verbesserungen gibt. Die Verfeinerung Ihrer E-Mail-Kampagnen bedeutet, dass Sie regelmäßig die Leistung analysieren, mit neuen Formaten experimentieren und datengesteuerte Anpassungen vornehmen.

Ein iterativer Prozess gewährleistet, dass Ihre E-Mails relevant und auf die jeweilige Marketingkampagne abgestimmt sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Metriken des Nordstars regelmäßig auswerten. Wenn Sie zum Beispiel einen Rückgang der Öffnungsraten feststellen, ist es an der Zeit, Ihre Betreffzeilen oder Sendezeiten zu überdenken. Umgekehrt können Sie bei hohen Klickraten analysieren, welche E-Mail-Elemente bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Betrachten Sie A/B-Tests als einen fortlaufenden Prozess, denn was in einer Saison gut funktioniert, ist in einer anderen möglicherweise nicht so effektiv.

Entwickeln Sie nachhaltige E-Mail-Marketing-Kampagnen mit dem ClickUp-Ökosystem

Erfolgreiche E-Mail-Kampagnen sind keine Aufgabe, die sich von selbst erledigt. Sie erfordern ständige Aufmerksamkeit und Verfeinerung, um sich an das veränderte Verhalten und die Vorlieben der Kunden anzupassen.

Zur Erinnerung: Das Management von E-Mail-Kampagnen erfordert einen hochgradig strategischen Ansatz, der Kreativität und Analyse miteinander verbindet.

Ein E-Mail-Marketing-Tool wie ClickUp hilft Ihnen, alle Aspekte Ihrer Marketingstrategie effektiver zu verwalten. Von Zielen und Dashboards bis hin zu Automatisierung und Brain - diese Features ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb Ihrer internen und erweiterten Teams.

Sind Sie bereit, das E-Mail-Marketing Ihrer Marke zu revolutionieren?

Testen Sie ClickUp kostenlos heute!