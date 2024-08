10 beste CRM für E-Mail-Marketing-Teams im Jahr 2024

E-Mails verwalten marketing-Kampagnen ist schon kompliziert genug, ohne dass man in ein separates Tool investieren muss, um die Aufgabe zu erledigen. Deshalb brauchen Sie ein speziell entwickeltes Customer Relationship Management (CRM) für E-Mail Marketing Teams.

Es gibt viele dieser Tools auf dem Markt, aber welches ist das richtige für Sie? Wir haben die Recherche erledigt und präsentieren Ihnen die 10 besten CRMs für E-Mail Marketing Teams im Jahr 2024.

Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen und wie Sie das richtige für sich finden. Schauen wir uns die besten CRMs für E-Mail-Marketing einmal genauer an. 🏆

Worauf sollten Sie bei einem CRM für E-Mail-Marketing achten?

Es gibt viele großartige CRM-Systeme, aber nur eine Handvoll, die ideal für E-Mail Marketing Teams sind. Hier sind einige Details, die Sie bei der Suche nach einem CRM für E-Mail-Marketingkampagnen beachten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Ist die CRM-Software übersichtlich und einfach zu bedienen?

Ist die CRM-Software übersichtlich und einfach zu bedienen? Features: Verfügt die CRM-Software über alle Features, die Sie benötigen, wie z. B. die Analyse von Kundendaten?

Verfügt die CRM-Software über alle Features, die Sie benötigen, wie z. B. die Analyse von Kundendaten? Umfang der App: Kann das Tool die gesamte Customer Journey optimieren oder nur einen Teilaspekt davon?

Kann das Tool die gesamte Customer Journey optimieren oder nur einen Teilaspekt davon? Integrationen: Lassen sich die E-Mail-Marketing-Tools mit Ihren bestehenden Apps integrieren?

Lassen sich die E-Mail-Marketing-Tools mit Ihren bestehenden Apps integrieren? Preisgestaltung: Ist die CRM-Software erschwinglich oder liegt sie am oberen Rand Ihres Budgets?

Ist die CRM-Software erschwinglich oder liegt sie am oberen Rand Ihres Budgets? Erfahrungen: Verbessert die App die Erfahrungen Ihres Teams oder Ihrer Kunden?

Verbessert die App die Erfahrungen Ihres Teams oder Ihrer Kunden? Pläne: Gibt es einen Plan, der alles enthält, was Sie brauchen? Müssen Sie für Upgrades extra bezahlen?

Überlegen Sie, welche Funktionen Ihr CRM für E-Mail-Marketing haben muss und welche Bedürfnisse Sie haben. Überlegen Sie, ob Sie eine All-in-One-Lösung für das Management von Kundenbeziehungen benötigen, ob Sie gerne Integrationen von Drittanbietern hinzufügen möchten oder ob Sie ein Tool benötigen, das Ihnen mehr als nur E-Mail-Marketingfunktionen bietet.

Die 10 besten CRMs für E-Mail Marketing Teams im Jahr 2024

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten CRM für E-Mail Marketing Teams sind, sind Sie hier genau richtig. Im Folgenden finden Sie eine Liste der CRM-Systeme, die wir Teams empfehlen, die effektive, optimierte E-Mail-Marketingkampagnen durchführen möchten.

1.

ClickUp

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp ist eine der besten

software-Tools für das Projektmanagement im Marketing

und CRM-Software für erfahrene Marketing-Teams, die produktiv bleiben, effektiver arbeiten und Ergebnisse erzielen wollen. 📈

Verwenden Sie ClickUp als Ihr

marketing-CRM

bedeutet, dass Sie Ihre Beziehungen zu Kunden an einem Ort verwalten und ausbauen können. Verwalten Sie Client Konten, optimieren Sie Ihre Workflows mit

ClickUp Automatisierungen

und visualisieren Sie Ihre Pipeline vom potenziellen Kunden zum treuen VIP.

Leiten Sie Ihre E-Mail-Aktivitäten über ClickUp und bleiben Sie mit Ihren Kunden und Clients zum richtigen Zeitpunkt in Kontakt. Schließen Sie Geschäfte ab, senden Sie Projekt-Updates und binden Sie Ihre Kunden auf eine ansprechende Weise ein, ohne den Komfort von ClickUp zu verlassen

kombiniert CRM und Projektmanagement

ist ideal für Unternehmen, die ihr Wachstum durch die intelligente Nutzung von Kundendaten vorantreiben wollen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die lebenslangen Werte Ihrer Kunden, die durchschnittliche Größe der Geschäfte und vieles mehr. Nutzen Sie diese Daten, um intelligente Entscheidungen darüber zu treffen, wann und was Sie für diese Kunden per E-Mail-Marketing freigeben sollten.

Starten Sie Ihr eigenes CRM-System von Grund auf, oder verwenden Sie ein

CRM-Vorlage

wie die

CRM Vorlage von ClickUp

um Ihren Weg zum Erfolg mit einer Grundlage zu verknüpfen, die die Verwaltung von Leads, Verkäufen und Beziehungen zu Clients einfach macht.

Maximieren Sie den Wert von ClickUp für E-Mail-Marketing, indem Sie es zu einem zentralen Bestandteil Ihrer Marketingstrategie und Ihres Workflows machen. Verwenden Sie

ClickUp Dokumente

um gemeinsam an Kampagnenideen und -plänen zu arbeiten, Karten für E-Mail-Trichter zu erstellen mit

ClickUp Whiteboards

und verbinden Sie ClickUp mit E-Mail-Marketing-Software wie Mailchimp oder ConvertKit mit

Zapier

.

ClickUp beste Features

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen, Trichtern und Plänen für E-Mail-Marketingkampagnen inClickUp Dokumente* Zugriff auf über 15 benutzerdefinierte Ansichten, einschließlich Kanban-Boards und Listenansichten

Erstellen Sie Ihre eigene Benutzerdefinierte Felder um Ihr CRM-System zu personalisieren

Integrieren Sie E-Mails in ClickUp, um mit Kunden in Kontakt zu bleiben, ohne die Plattform zu verlassen

Arbeiten Sie produktiver mit e-Mail-Aufgabenverwaltung

Optimieren Sie Ihre Workflows mit zeit zu sparen bei sich wiederholenden Aufgaben

Genießen Sie eine CRM für das Projektmanagement und E-Mail-Marketing

Organisieren und segmentieren Sie Ihre Datensätze und E-Mail-Listen nach Speicherort, Branche oder anderen Feldern

Automatisieren Sie Ihre CRM-Workflows mit bedingter Logik

Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierte Dashboards um einen Überblick über das Geschehen zu erhalten und Ihre e-Mail Marketing KPIs

Integration mit über 1.000 anderen Apps durch integrationen

ClickUp Beschränkungen

Mit so vielen Features kann die Plattform auf den ersten Blick überwältigend wirken

ClickUp hat keine spezifischen Marketing- oder e-Mail-Automatisierung features, so dass Sie möglicherweise ein anderes Tool integrieren möchten, um dies zu ermöglichen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign ist ein beliebtes Tool für E-Mail-Marketing, verfügt aber auch über CRM-Funktionen. Die Plattform bündelt CRM, E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung, um Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Vertrieb, Marketing und E-Commerce zu bieten. 🛒

ActiveCampaign beste Features

Segmentieren Sie Ihre Datenbank, um gezieltere E-Mail-Kampagnen durchzuführen

Automatisieren Sie Nurture-Kampagnen und senden Sie E-Mails auf der Grundlage von Auslösern

Senden Sie Broadcast-E-Mails, gezielte E-Mails, Autoresponder, Transaktions-E-Mails und mehr

Benutzerdefinierte E-Mails mit Drag-and-Drop-Design

ActiveCampaign Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Such- und Filterfunktionen für die Navigation in der CRM-Software frustrierend sind

Benutzer, die ein spezifischeres Targeting wünschen, finden einige der Segmentierungsoptionen der Automatisierung für spezifische E-Mail-Marketinganforderungen möglicherweise limitierend

Preise für ActiveCampaign

Sowohl für CRM als auch für E-Mail-Marketing benötigen Sie den Bundle Plan von ActiveCampaign:

Plus: $93/Monat für fünf Benutzer und 1.000 Kontakte

$93/Monat für fünf Benutzer und 1.000 Kontakte Professional: 386 $/Monat für 10 Benutzer und 2.500 Kontakte

386 $/Monat für 10 Benutzer und 2.500 Kontakte Enterprise: Preise auf Anfrage

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10,000+ Bewertungen)

4.5/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Keap

über Keap Keap ist eine CRM-Plattform, die sich an kleine Geschäfte wendet. Es ist eine All-in-One-Plattform, die sowohl Marketing- als auch Vertriebsteams mit einem minimalistischen Design und dem Fokus auf automatisierte E-Mails und Kundenbindung abdeckt software zur Automatisierung regelmäßige und sich wiederholende Aufgaben für Ihr Marketing Team zu automatisieren und dadurch Zeit für Kreativität und Strategie zu gewinnen. 💭

Keap beste Features

Integrieren Sie Formulare zur Lead-Erfassung auf Ihrer Website und Ihren Landing Pages

Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe innerhalb des CRM, um benutzerdefinierte Listen zu erstellen

Erstellen Sie personalisierte Workflows, die automatisch E-Mails und Texte basierend auf dem Verhalten der Benutzer versenden

Verwenden Sie integrierte E-Mail-Vorlagen oder benutzerdefinierte Vorlagen, um Ihre eigenen zu erstellen

Keap-Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich flexiblere und detailliertere Berichterstattungsoptionen

Das Tool richtet sich an kleine Geschäfte, aber für manche liegt der Preis außerhalb ihres Budgets

Preise für Keap

Pro: Ab 159 $/Monat für zwei Benutzer und bis zu 1.500 Kontakte

Ab 159 $/Monat für zwei Benutzer und bis zu 1.500 Kontakte Max: Ab $229/Monat für drei Benutzer und bis zu 2.500 Kontakte

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

4.2/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

4. HubSpot

über HubSpot HubSpot bietet Marketing Teams eine abschließende Lösung, wenn es um Vertrieb und Marketing geht. Nutzen Sie den Marketing Hub für Ihren Aufwand im E-Mail-Marketing, einschließlich Kontaktmanagement, Kampagnenmanagement, Landing Pages und Tools für die Berichterstellung. 🔋

HubSpot beste Features

Verwalten Sie Kontakte und Kampagnen an einem Ort mit HubSpot CRM

Senden Sie personalisierte Massen-E-Mails in großem Umfang mit der Automatisierung des E-Mail-Marketings

Erstellen und Einbetten von Formularen zur Erfassung von Leads mit dem Form Builder

Option zur Erweiterung der Funktionen für Vertrieb, Content Management, Kundenservice und Betrieb durch zusätzliche Hub-Abonnements

HubSpot Beschränkungen

Es gibt kein integriertes System zur Verwaltung von Aufgaben, wie Sie es in anderen CRMs finden, z. B. ClickUp

Einige Benutzer berichten, dass es an Flexibilität bei der Erstellung von Landing Pages mangelt

HubSpot-Preise

Free

Starter: Ab $18/Monat

Ab $18/Monat Professional: Ab $800/Monat

Ab $800/Monat Unternehmen: Ab $3.600/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

5. Pipedrive

über PipedrivePipedrive ist eine CRM-Lösung, die sich stark auf Lead Scoring, Vertriebsautomatisierung und Lead-Generierung für Vertriebsmitarbeiter konzentriert, aber auch eine E-Mail-Marketingplattform ist. Erstellen Sie E-Mail-Kampagnen, passen Sie Ihre Layouts an und verteilen Sie Ihre E-Mails an Ihre Kontaktdatenbank. 📧

Pipedrive beste Features

Ansicht des E-Mail-Kommunikationsverlaufs in Ihren Kontaktprofilen

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, um eine Vorlage zu benutzerdefinieren oder Ihre eigene zu erstellen

Segmentieren Sie Ihre Liste, um die richtigen E-Mails an die richtigen Personen zu senden

Erhalten Sie Einblicke in die Kampagnenleistung mit der integrierten E-Mail-Analyse

Pipedrive-Einschränkungen

Sie können derzeit keine Datumsangaben als Auslöser in Automatisierungssequenzen verwenden, was für einige Benutzer von Nachteil sein kann

Einige Benutzer könnten das Fehlen von Branding- und benutzerdefinierten Optionen als Problem für ihre CRM-Software empfinden

Preise für Pipedrive

Grundlegend: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Erweitert: 29 US-Dollar/Monat pro Benutzer

29 US-Dollar/Monat pro Benutzer Professionell: 59 $/Monat pro Benutzer

59 $/Monat pro Benutzer Power: 69,90 $/Monat pro Benutzer

69,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

4.2/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

6. Einsichtsvoll

über Einsichtsvoll Insightly ist ein CRM tool, das so konzipiert ist, dass es mit Ihrem Marketing Team und Ihrem Unternehmen mitwächst. Es enthält Features für Vertrieb, Marketing und Dienstleistungen - alle drei Vorgänge laufen von einem Ort aus. Insightly Marketing ermöglicht es Ihnen, relevante E-Mails zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte freizugeben, um Engagement und Umsatz zu steigern. 💰

Insightly beste Features

Teilen Sie Kontaktdaten mit Vertriebs- und Serviceteams, um Kunden besser zu bedienen

Senden Sie verschiedene Arten von E-Mails, einschließlich Werbe-, Newsletter- und Transaktions-E-Mails

Verwenden Sie integrierte Vorlagen oder benutzerdefinierte Vorlagen mit den E-Mail Marketing Tools

Entwerfen Sie Landing Pages und betten Sie Formulare ein, um Leads über die CRM-Plattform zu erfassen

Einschränkungen von Insightly

Einige Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Optionen, als das CRM-System zulässt

Die Erstellung von Formularen kann für technisch nicht versierte Benutzer schwierig sein, einige Benutzer schlagen vor

Preise für Insightly

Um sowohl die E-Mail-Marketing-Tools und -Features als auch das CRM zu nutzen, benötigen Sie den Insightly All-in-One Plan:

Plus: Ab $349/Monat

Ab $349/Monat Professional: Ab $899/Monat

Ab $899/Monat Enterprise: Ab $2.599/Monat

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (600+ Bewertungen)

7. Nutshell

über Nussschale Nutshell ist ein CRM für E-Mail-Marketing-Teams, das Kontaktmanagement, Vertriebsautomatisierung, E-Mail-Sequenzen und mehr umfasst. Die Plattform wurde entwickelt, um Vertriebs- und Marketing-Teams näher zusammenzubringen, um ein besseres Gesamterlebnis zu schaffen. 🌻

Nutshell beste Features

Entwerfen Sie personalisierte One-to-One-Verkaufssequenzen, Lead-Nurturing-Kampagnen und Drip-Kampagnen

Verwenden Sie integrierte E-Mail-Vorlagen und Platzhalter, um beim Verfassen von E-Mails Zeit zu sparen

Erstellen Sie intelligente Listen mit benutzerdefinierten Filtern und Feldern

Bewerten Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen mit E-Mail-Analysen, einschließlich Öffnungsraten und Klickraten

Nutshell Beschränkungen

Die Features der mobilen App sind stärker limitiert als die der Web Version

Einige Benutzer berichten, dass die Suchfunktion nicht immer relevante Kontakte anzeigt

Nutshell Preise

Foundation: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Power KI: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Enterprise: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Kampagnen Add-On : Ab $5/Monat für 100 Kontakte

Ab $5/Monat für 100 Kontakte VisitorIQ Add-On: Ab $19/Monat für 50 Freischaltungen

Ab $19/Monat für 50 Freischaltungen Add-On "Revenue Booster": $37/Monat

Nutshell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

8. Freshmarketer von Freshworks

über Freshworks Freshmarketer ist ein speziell entwickeltes CRM für E-Mail-Marketing von Freshworks. Diese Plattform wurde für E-Commerce-Geschäfte entwickelt, die Marketing-Automatisierung nutzen möchten, um Umsatz, Loyalität und Wachstum zu steigern. 🤝

Freshmarketer von Freshworks beste Features

Nutzen Sie ein einheitliches CRM, das für Vertrieb, Marketing und Kundensupport benutzerdefiniert ist

Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe und senden Sie gezielte E-Mails auf der Grundlage ihres Verhaltens und ihrer Präferenzen

Treten Sie mit potenziellen Käufern per E-Mail, Live-Chat, SMS und mehr in Kontakt

Verwenden Sie automatisierte Workflows, um relevante E-Mails an Schlüsselpunkten wie abgebrochenen Warenkörben oder Versandaktualisierungen zu senden

Freshmarketer by Freshworks Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Optionen

Die Filteroptionen für die Segmentierung Ihres Publikums können für einige Vermarkter einschränkend wirken

Preise für Freshmarketer von Freshworks

Free

Growth: $23/Monat für 2.000 Kontakte

$23/Monat für 2.000 Kontakte Pro: $179/Monat für 5.000 Kontakte

$179/Monat für 5.000 Kontakte Enterprise: $359/Monat für 10.000 Kontakte

Freshmarketer by Freshworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (7,000+ Bewertungen)

4.5/5 (7,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

9. Kupfer

über Kupfer Copper ist ein CRM-System, das für die Arbeit mit Google Workspace entwickelt wurde. Das könnte ein Pluspunkt sein, wenn Ihr Team oder Unternehmen sich für dieses Ökosystem entschieden hat. Das Tool zieht automatisch Daten aus Ihrem Workspace ab, um ein CRM für Service, Vertrieb und Marketing zu erstellen. ⚒️

Copper beste Features

Erstellen Sie ansprechendere E-Mails für Google Mail mit benutzerdefinierten Vorlagen und zusammenführenden Feldern

Automatische Generierung von E-Mails auf der Grundlage des Status des Kontos, des Engagements eines Kontakts und mehr

Erstellen Sie E-Mail-Sequenzen, um mit Kunden zum richtigen Zeitpunkt in Verbindung zu treten

Synchronisierung von Kontaktdaten mit anderen externen Marketing- und Vertriebstools

Copper Einschränkungen

Sie können derzeit keine Automatisierungen duplizieren, so dass Sie jede einzelne manuell erstellen müssen

Einige Benutzer wünschen sich robustere Features für die Berichterstellung

Preise für Copper

Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Professional: 69 $/Monat pro Benutzer

69 $/Monat pro Benutzer Business: $134/Monat pro Benutzer

Copper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

10. Zoho CRM

über Zoho CRMZoho CRM präsentiert sich als schnelles Enterprise CRM für Vertriebs- und Marketing-Teams. Die Plattform deckt die Automatisierung des Marketings gut ab, mit Features wie Segmentierung, Marketing-Attribution, E-Mail-Kampagnen und Marketing-Analyse. 📊

Zoho CRM beste Features

Segmentieren Sie Ihre Kunden anhand zahlreicher Bereiche, damit Sie aussagekräftigere E-Mails versenden können

Erstellen Sie Webformulare zur Erfassung von Leads und senden Sie diese direkt an Ihr CRM

Speichern Sie E-Mail-Vorlagen, damit Sie sie nicht jedes Mal neu erstellen müssen

Verstehen Sie den Erfolg Ihrer E-Mail-Kampagnen mit E-Mail-Analysen

Einschränkungen von Zoho CRM

Einige Benutzer sagen, dass die Lernkurve steil ist

Die Funktionen von Zoho CRM und Integrationen von Drittanbietern sind möglicherweise limitiert, was sich auf die Nutzung der Software auswirken kann

Preise für Zoho CRM

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Ultimativ: 65 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)

4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

Mehr Engagement mit dem besten CRM für E-Mail Marketing

Die besten E-Mail Marketing Teams haben bereits so viel zu erledigen. Es ist an der Zeit, die Arbeitsweise zu ändern und nach einem CRM für E-Mail-Marketing zu suchen, das den gesamten Prozess vereinfacht. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um einige Apps in die engere Auswahl zu nehmen, oder melden Sie sich für eine kostenlose Plan- oder Testversion einer App an, die Sie in Betracht ziehen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer App sind, die sie alle ersetzt,

clickUp kostenlos ausprobieren

. Unser All-in-One-Hub für Produktivität und Projektmanagement ist mit einem robusten CRM-Feature abgeschlossen und gibt Ihnen die Möglichkeit, alles von einem Ort aus zu steuern. Zentralisieren Sie Ihre E-Mail-Marketing-Aktivitäten und Ihr Team wird effektiver, produktiver und strategischer arbeiten. 🤩