die 10 besten KI-Textvereinfacher für einfaches und klares Schreiben im Jahr 2025

Manchmal hat man das Gefühl, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen jeden Tag kleiner wird!

Wenn Ihr Text nicht kristallklar und wirkungsvoll ist, werden die Leser schnell das Interesse verlieren und weiterziehen, was zu einem geringen Engagement des Publikums führt. klare, prägnante Inhalte zu schreiben, die bei Ihrem Publikum ankommen, ist eine Kunst.

Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Ihre komplexen Sätze in leserfreundliche Inhalte zu verwandeln? Hier hilft eine KI, die Texte vereinfacht. Sie ist wie ein persönlicher Schreibcoach, der Ihren Text so umschreibt, dass er möglichst klar ist.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten KI-Textvereinfacher freigegeben, die Ihnen dabei helfen, Inhalte zu erstellen, die die Leser bei der Stange halten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier sind die 10 besten KI-Textvereinfacher für einfaches und klares Schreiben:

Worauf sollten Sie bei einem KI Text Simplifier achten?

Die manuelle Bearbeitung jedes Satzes für eine bessere Lesbarkeit kann mühsam und zeitaufwändig sein. Hier kommen KI-Textvereinfacher zur Hilfe.

Hier sind die Merkmale eines guten KI-Satzvereinfachers:

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) : Ein robuster KI-Textvereinfacher sollte fortschrittliche NLP-Algorithmen verwenden. Sie helfen dabei, komplexe Sätze genau zu analysieren und umzuschreiben, wobei die ursprüngliche Botschaft erhalten bleibt. Die meisten NLP-freundlichen Tools haben ein integriertes KI-Text-Generator sowie

: Ein robuster KI-Textvereinfacher sollte fortschrittliche NLP-Algorithmen verwenden. Sie helfen dabei, komplexe Sätze genau zu analysieren und umzuschreiben, wobei die ursprüngliche Botschaft erhalten bleibt. Die meisten NLP-freundlichen Tools haben ein integriertes KI-Text-Generator sowie Wortschatzanpassungen: Wählen Sie ein Tool, das Fachjargon entfernt und durch klaren, aussagekräftigen Text ersetzt. Eine zu starke Vereinfachung bis hin zur Unschärfe kann nach hinten losgehen. Suchen Sie nach Tools mit einem eingebauten Wörterbuch oder kontextbezogenen umschreibfunktionen

Wählen Sie ein Tool, das Fachjargon entfernt und durch klaren, aussagekräftigen Text ersetzt. Eine zu starke Vereinfachung bis hin zur Unschärfe kann nach hinten losgehen. Suchen Sie nach Tools mit einem eingebauten Wörterbuch oder kontextbezogenen umschreibfunktionen

: Probieren Sie Tools aus, mit denen Sie den Grad der Vereinfachung an die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe anpassen können. Einige tools bieten Einstellungen für verschiedene Lesestufen oder die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Vereinfachungsstilen zu wählen Feedback-Mechanismus : Verwenden Sie einen KI-Textgenerator, der Feedback zur Lesbarkeit oder Vorschläge zur weiteren Vereinfachung liefert, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern

: Verwenden Sie einen KI-Textgenerator, der Feedback zur Lesbarkeit oder Vorschläge zur weiteren Vereinfachung liefert, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern

Ein gut strukturierter Text ist schon die halbe Miete, um verstanden zu werden. Suchen Sie nach KI-Tools, die umfangreiche Formatierungsoptionen unterstützen, z. B. die Umwandlung von Text in Aufzählungszeichen oder Tabellen Sprachunterstützung: Tools, die mehrere Sprachen und Dialekte unterstützen, sind ein Muss. Sie helfen Autoren und Vermarktern, ihre Botschaften so anzupassen, dass sie eine effektive Verbindung zu verschiedenen Zielgruppen in unterschiedlichen Kulturen und Regionen herstellen.

Die 10 besten KI Text Vereinfacher

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte Vereinfachung von Inhalten)

verbessern Sie Ihre Inhalte mit einem Klick in ClickUp Docs mit AI

Stellen Sie sich vor: Sie haben Stunden damit verbracht, die perfekte Landing Page für Ihr neues Produkt zu erstellen. Er ist ansprechend, voller Kreativität und trifft alle richtigen Keywords. Doch als der Text beim Vertriebsteam ankommt, bittet man Sie, ihn zu überarbeiten.

Und warum? Weil Ihre Kunden den Text nicht verstehen werden. Der Fachjargon ist verwirrend, und die Kunden interessieren sich nur für die Produktvorteile. Jetzt stehen Sie wieder am Anfang und müssen das Ganze von Grund auf neu schreiben.

ClickUp Gehirn

Das ist der Punkt

ClickUp Gehirn

kommt ins Spiel. Mit seinem KI-Textvereinfacher können Sie sich stundenlangen Aufwand sparen. Kopieren Sie einfach Ihren Text, fügen Sie ihn in Brain ein, und fügen Sie eine Eingabeaufforderung zur Vereinfachung ein. In nur wenigen Sekunden erhalten Sie eine klare Version.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ClickUp Brain Text vereinfacht:

Versuchen Sie ClickUp Brain

Text kostenlos vereinfachen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain sorgt dafür, dass Ihre Botschaft prägnant ist und den richtigen Ton trifft. Nutzen Sie es als Ihren persönlichen Editor und verabschieden Sie sich von endlosen Umformulierungen!

ClickUp Dokumente

Sie können auch verwenden

ClickUp Dokumente

um Ihren Inhalt zu schreiben und

mit KI bearbeiten

. Rufen Sie ClickUp AI einfach über die Textsymbolleiste in Docs auf, um Inhalte direkt in Ihren Dokumenten zu schreiben, zu bearbeiten, zu erstellen und zusammenzufassen.

nutzen Sie ClickUp Docs und seine umfangreichen Formatierungsoptionen, um Inhalte zu schreiben und zu bearbeiten_

Um Ihren bestehenden Inhalt zu vereinfachen, markieren Sie den Text und verwenden Sie das KI-Symbol in der Textsymbolleiste. ClickUp Brain wird das Schreiben verbessern,

grammatik korrigieren

um den Text länger oder kürzer zu machen, ihn zu vereinfachen oder eine Aktion zu erzeugen. Ja, so einfach ist das!

Das Beste an ClickUp Docs ist die Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können den Text gleichzeitig mit Ihren Team-Mitgliedern bearbeiten, und die neueste Version wird im Workspace jedes Mitglieds aktualisiert.

Möchten Sie Ihren Inhalt noch weiter vereinfachen? Vergessen Sie nicht das Formatieren! In ClickUp Docs können Sie Ihren Text mit Überschriften, Bannern, Listen und vielem mehr formatieren, um visuell ansprechende Dokumente zu erstellen. Durch die richtige Formatierung wird Ihr Inhalt leichter lesbar, wichtige Informationen werden hervorgehoben und Ihre Leser werden nahtlos durch Ihre Ideen geführt.

Diese Synergie zwischen

KI und Tools für die Zusammenarbeit

sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen - im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

ClickUp beste Features

Inhalte erstellen einfach durch Eingabe des Befehls /AI in ClickUp Docs

Erhalten Sie 100+ forschungsgestützte Plug-and-Play-Vorlagen für Prompts, die Ihnen helfen, mit KI den besten Output zu erzielen

Passen Sie den Ton Ihrer Inhalte an, um sicherzustellen, dass sie bei Ihrem Publikum Anklang finden

Zu erledigen KI-Korrekturlesen um grammatikalische Fehler zu erkennen und klarere Alternativen vorzuschlagen

Mit ClickUp Brain können Sie Texte in verschiedene Sprachen übersetzen und so Ihre Inhalte für eine personalisierte Kommunikation leichter lokalisieren

ClickUp Limitierungen

Der Einstieg in ClickUp kann aufgrund der vielen Features überwältigend sein

ClickUp Brain ist nicht im kostenlosen Plan enthalten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Wir haben nicht nur mit dem Schreiben von Artikeln begonnen, sondern auch beschlossen, dies in großem Umfang zu erledigen. Deshalb brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an unsere wachsende Zahl von Veröffentlichungen anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

Cristina Willson, Leiterin der Abteilung Inhalte bei Graphite

2. Junia.KI (Beste Lösung zur Vereinfachung technischer Inhalte)

{vom_

Junia.KI

Junia.AI bietet einen kostenlosen KI-Textvereinfacher, der bis zu 500 Wörter auf einmal verarbeiten kann. Es kann Synonyme generieren und Zitate für technische Artikel erstellen. Mit künstlicher Intelligenz können Sie auch Inhalte zusammenfassen, paraphrasieren, übersetzen und den Tonfall des Inhalts ändern.

Die KI-gestützten Autovervollständigungen von Junia erleichtern die Erstellung technischer Inhalte. Sie müssen lediglich Schlüsselwörter eingeben, und die KI generiert relevante Inhalte, die zum Kontext passen. Die KI von Junia hilft auch bei der Erstellung von FAQs, um die Lesbarkeit Ihres Textes zu verbessern.

Junia.AI beste Features

Ermöglicht es GPT-4, Texte mit verbessertem Kontextverständnis zu verfassen, das präzise Antworten liefert

Hinzufügen einer benutzerdefinierten Markenstimme, die in allen Inhalten verwendet werden kann

Mehrsprachiger Support für die Lokalisierung Ihrer Inhalte

Junia.KI Limitierungen

Bei der Erstellung eines Artikels kann es vorkommen, dass der Alt-Text eines Bildes mit dem Inhalt vermischt wird, wodurch der Leser den Kontext verliert

Es ist kein kostenloser Plan zum Testen des Tools verfügbar

Preise für Junia.AI

free : kostenlos

kostenlos Ersteller : $34 pro Monat

: $34 pro Monat Pro: $59 pro Monat

Junia.KI Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

Ich mag Junia wirklich. Es schreibt gute Inhalte und das auch noch kostenlos. Die meisten KI-Tools haben ein sehr kleines Limit pro Monat, aber Junia hat 5000 Wörter, was für mich ausreichend ist, da ich es für Anzeigenüberschriften und -beschreibungen verwende. Ich mag die meisten Features, aber die Benutzeroberfläche könnte viel besser sein als ihre aktuelle Version.

G2 Bewertung

🧠 Wussten Sie schon? Die

Gesetz zum einfachen Schreiben von 2010

verpflichtet die US-Bundesbehörden zur Verwendung einer klaren, einfachen Sprache in der öffentlichen Kommunikation, einschließlich Formularen, Anweisungen und Vorschriften, die sich an die breite Öffentlichkeit richten. Dies unterstreicht die Bedeutung einer einfachen Kommunikation, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und Verwirrung zu vermeiden.

3. ProWritingAid (am besten für Echtzeit-Bearbeitung)

via ProWritingAid ProWritingAid ist ein schreibhilfe der über eine einfache Grammatikprüfung hinausgeht. Sein KI-Umformulierungstool hilft Ihnen, kontextbezogene Formulierungen hinzuzufügen, sodass Sie sich nicht mit klobigen Texten oder umständlichen Sätzen herumschlagen müssen.

Darüber hinaus kann das Paraphrasing tool von ProWritingAid Ihren Text vereinfachen, indem es den Inhalt erweitert, relevante Details hinzufügt oder die Lesbarkeit verbessert. Sie erhalten Echtzeit-Feedback zu Grammatik und Stil, um Fehler während des Schreibens zu korrigieren. Das Programm verfügt außerdem über ein Feature, das die Stärken und Schwächen Ihrer Texte aufzeigt.

ProWritingAid beste Features

Vereinfachen Sie bis zu 250 Wörter mit dem kostenlosen Textvereinfacher

Erfahren Sie die Gründe für einen Schreibvorschlag, damit Sie besser schreiben können

Benutzen Sie benutzerdefinierte Stilrichtlinien und Wörterbücher, um maßgeschneiderte Vorschläge zu erhalten

Integrieren Sie ProWritingAid in Ihre bevorzugte Plattform wie Docs, Word oder Scrivener, ohne Ihren täglichen Workflow zu unterbrechen

Einschränkungen von ProWritingAid

Sie müssen ein Add-On für eine Plagiatsprüfung bezahlen

Es kann manchmal langsam arbeiten

Preise für ProWritingAid

Free

Premium: $30 pro Monat

$30 pro Monat Premium Pro: $36 pro Monat

ProWritingAid Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Von den vielen Bearbeitungsprogrammen, die ich ausprobiert habe, fand ich PWA am einfachsten und gründlichsten. Ich schicke alle meine Manuskripte durch das Programm und bin darauf angewiesen, dass PWA meine Fehler und Auslassungen aufspürt. Es arbeitet schnell, ist zuverlässig und korrigiert nicht nur meine Texte, sondern ich lerne auch von seinen Hinweisen.

G2-Bewertung

4. Dumb It Down (Am besten für die Erklärung von Fachjargon)

{vom_ Verdummung Eine der besten Techniken, um einfache Inhalte zu verfassen, besteht darin, zunächst die ursprüngliche Bedeutung einer Phrase oder eines Fachjargons zu verstehen. Wenn Sie die Bedeutung von Fachbegriffen vollständig erfassen und sie in einer leicht verständlichen Sprache erklären, werden Ihre Leser sie auch verstehen.

Der KI Explainer von Dumb It Down hilft dabei, komplexe Begriffe in einfache zu verwandeln. Sie können ihn bitten, Phrasen, Zitate, Konzepte oder Redewendungen zu erklären, damit Sie den Kontext leichter erfassen und klar schreiben können.

Dumb It Down beste Features

Erklärungen für jedes Wort mit dem Explainer tool

Finden Sie den Ursprung eines beliebigen Wortes, Zitats oder Satzes mit dem Origin-Tool

Schnelle KI-generierte Zusammenfassungen von langen Artikeln durch Einfügen von Text oder Angabe einer URL

Überprüfen Sie komplexe oder technische Dokumente mit dem PDF Chat Feature

Dumb It Down Beschränkungen

Die kostenlosen Pläne bieten nur 20 Guthaben pro Monat

Mit dem kostenlosen Plan können Sie bis zu 200 Wörter auf einmal vereinfachen

Dumb It Down Preise

Free

Pro: $2.99 pro Monat

Dumb It Down Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

5. MyCleverAI (Am besten für die Entwicklung von KI-gesteuerten Inhalten)

{vom_ MyCleverAI MyCleverAI ist zwar hauptsächlich für die Erstellung von KI-Webdesigns gedacht, bietet aber auch großartige Schreib- und SEO-Features. Sie können Ihren Text vereinfachen, zusammenfassen und kürzen. Außerdem verfügt es über KI-Tools zur Grammatik- und Rechtschreibprüfung.

Möchten Sie ein komplexes Konzept verstehen, bevor Sie darüber schreiben? MyCleverAI bietet einen KI-Tutor und einen interaktiven Chatbot, die Ihnen helfen, technische Themen zu lernen.

MyCleverAI beste Features

Nehmen Sie mit der KI-Rechtschreibprüfung kontextbezogene Korrekturen an Ihrem Schreibstil vor

Erhalten Sie Synonyme für jedes Wort, um Ihren Text einfacher und aussagekräftiger zu gestalten

Erstellen Sie einen auf Ihre Website zugeschnittenen Marketing Plan mit KI

MyCleverAI Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass das KI SEO Audit Feature nicht richtig funktioniert

Das KI-Keyword-Generator-Tool generiert zufällige Keywords ohne zusätzliche Informationen, wie z.B. Schwierigkeitsgrad des Keywords, Suchvolumen, etc.

MyCleverAI Preise

free : kostenlos

kostenlos Voller Zugang: $25 pro Monat

MyCleverAI Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie die Flesch Reading Ease Score um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt leicht zu lesen ist. Streben Sie eine Punktzahl von 60-70 an, um einen klaren, verständlichen Text zu erhalten, den die meisten Menschen leicht verstehen können. Dieser Bereich entspricht in der Regel einem Leseniveau der 8. bis 9. Klasse und macht Ihre Texte für ein breites Publikum zugänglicher.

6. Writecream (am besten für mehrsprachige Inhalte)

via Writecream Writecream ist in erster Linie ein

KI-Textwerkzeug

mit einem kostenlosen Textvereinfacher. Sie müssen nur den Inhalt einfügen, und Writecream vereinfacht den Text und wandelt ihn in Sprache um, um ihn einfach zu präsentieren. Außerdem können Sie den gewünschten Ton (z. B. professionell oder leger) und Stil (z. B. informativ) für die Textvereinfachung auswählen.

Mit Writecream können Sie verschiedene Arten von Inhalten erstellen, darunter Blogartikel, Beiträge für soziale Medien, E-Mails, Werbetexte und sogar Podcasts. Darüber hinaus hilft Writecream auch beim Verfassen von Fachartikeln und Zeitschriftenartikeln in einfacher Sprache.

Writecream beste Features

Vereinfachen Sie Inhalte in über 75 Sprachen

Stellen Sie Fragen an einen Schreibassistenten namens "Genie", ähnlich wie bei ChatGPT

Erstellen Sie Blog-Schlussfolgerungen in Sekundenschnelle mit dem Schlussfolgerungsgenerator

Schnelles Erstellen von Artikeln mit dem 4-Schritt-Artikelgenerator

Writecream Beschränkungen

Der kostenlose Plan hat nur 1 Guthaben

Writecream Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Unlimited: $9 pro Monat

Writecream Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

Was die Benutzer über Writecream sagen

Writecream ist in der Lage, schnell und effizient Texte zu erstellen, die sowohl grammatikalisch korrekt als auch inhaltlich relevant sind. Darüber hinaus kann es sich an verschiedene Schreibstile und Themen anpassen, was es zu einem wertvollen tool für Autoren, Journalisten und Marketingfachleute macht. Sehr bedauerlich ist, dass man nur bis zu 300 Zeichen schreiben kann.

G2-Bewertung

7. Semantic Pen KI (am besten für das Schreiben von Artikeln)

via Semantische Stift-KI Semantic Pen AI gehört zu den besten KI-Textvereinfachern und bietet die Möglichkeit, die Ausgabe an das gewünschte Niveau anzupassen. Sie können den KI-Satzschreiber verwenden, um den Ton Ihres Inhalts anzupassen.

Außerdem können Sie damit jedes YouTube Video in einen Artikel umwandeln. Das Beste daran ist, dass Sie Artikel mit nur einem Klick direkt auf WordPress oder Webflow veröffentlichen können.

Semantic Pen KI beste Features

Generieren Sie bis zu 5 Artikel in einem Durchgang mit seiner KI-Inhaltsgenerator

Erstellen Sie Ihren Artikel mit seinen benutzerdefinierten Features

Fügen Sie interne und externe Links zu Ihrem Inhalt hinzu, indem Sie die Voreinstellung und das Thema hinzufügen

Semantic Pen KI Limits

Es kann schwierig sein, nuancierte oder komplexe Zusammenhänge zu verstehen, wie z. B. idiomatische Ausdrücke oder Sarkasmus

Semantic Pen KI Preise

Wesentlich : $17 pro Monat

: $17 pro Monat Starter : $37 pro Monat

: $37 pro Monat Profi: $47 pro Monat

Semantic Pen KI Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

💡Quick Hack: Wenn Sie Inhalte für verschiedene Zielgruppen erstellen, sollten Sie KI-Tools bitten, mehrere Versionen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu erstellen. Fordern Sie zum Beispiel drei Versionen desselben Inhalts an: eine für Experten, eine für ein allgemeines Publikum und eine für Anfänger. Auf diese Weise können Sie den Inhalt auf bestimmte Wissensstufen zuschneiden.

8. Textbuddy (am besten für bessere Lesbarkeit)

via TextBuddy Textbuddy ist ein unkomplizierter KI-Textvereinfacher und

software zum Umschreiben von Texten

. Dieses tool bricht Sätze um, analysiert die Stimmung des Textes und schreibt Absätze um.

Es liefert eine Bewertung der Lesbarkeit und beurteilt das Niveau des CEFR (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen). Die Punktzahlen sind wie folgt:

KI, A2: Einfacher Benutzer/einfache Sprache

B1, B2: Selbstständiger Benutzer/einfache Sprache

C1, C2: Geübter Benutzer/komplizierte Sprache

Diese Bewertungen helfen, die Lesbarkeit des Textes zu verstehen und klarere Sätze zu schreiben.

Textbuddy beste Features

Identifizieren Sie potenzielle Probleme im Text, wie lange Sätze, komplexe Sprache, Passiv, Adverbien, Füllwörter und Formatierungsfehler mit dem Text Editor

Abrufen von Synonymen für komplexe Wörter mit einem einzigen Klick, um die Wortwahl zu erleichtern und die Verständlichkeit zu verbessern

Ansicht der Lese- und Sprechzeit Ihres Textes

Textbuddy Beschränkungen

Es fehlt eine kostenlose Testversion, um die Features zu testen

Textbuddy Preise

Premium: $19 pro Monat

Textbuddy Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

9. QuestGenius (Am besten für die Erweiterung des Textes)

via QuestGenius QuestGenius ist eine KI-gestützte Plattform, die eine Reihe von Text tools anbietet, die den Benutzern bei verschiedenen Aufgaben helfen sollen. Sie können bis zu 300 Wörter in einem Durchgang vereinfachen, wobei 5 kostenlose Guthaben zur Verfügung stehen, um die wichtigsten Features des Tools zu erkunden. Außerdem können Sie Texte in verschiedenen Tönen paraphrasieren.

Ein einzigartiges Feature ist das Quiz-Generator-Tool. Sie geben einen Text ein, wählen den Schwierigkeitsgrad und die Art des Quiz, und das Tool erstellt automatisch ein auf Ihren Inhalt zugeschnittenes Quiz. So können Sie feststellen, ob Ihr Publikum die Schlüsselkonzepte und die wichtigsten Erkenntnisse verstanden hat oder ob Sie Ihren Inhalt weiter vereinfachen müssen.

QuestGenius beste Features

Erweitern Sie Ihren Text, um komplexe Themen effektiv zu vereinfachen

Wählen Sie aus einer Liste mit verschiedenen Tönen für Ihren Text

Erzeugen Sie schnelle KI-Zusammenfassungen für technische Inhalte

QuestGenius Einschränkungen

Fehlende Features für die Bearbeitung in Echtzeit und die Grammatiküberprüfung

Preise für QuestGenius

free : kostenlos

kostenlos Premium: $12 pro Monat für 200 Guthaben

QuestGenius Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

10. HyperWrite (Am besten für Schreib-Feedback)

via HyperWrite Das innovative Tool 'Explain Like I'm 5' von HyperWrite nutzt fortschrittliche KI-Modelle, einschließlich GPT-4, um technische Themen zu vereinfachen. Anhand von Analogien und Beispielen wird sichergestellt, dass Menschen verschiedener Altersgruppen und Lesbarkeitsstufen Ihre Inhalte leicht verstehen können.

Sie können HyperWrite ausprobieren, um eine wissenschaftliche Theorie zu vereinfachen oder komplizierte rechtliche und finanzielle Bestimmungen in Laiensprache zu erklären. Der Magic Editor hilft Ihnen außerdem, Ihren Text so zu verfeinern, dass er klarer, flüssiger und lesbarer wird.

HyperWrite beste Features

Echtzeit-Bearbeitungsvorschläge zur Vereinfachung Ihres Textes

Anwendung von Stilrichtlinien, um einen einheitlichen Ton in verschiedenen Dokumenten beizubehalten

Lernen Sie die Schlüsselpunkte oder Informationen aus jedem Text mit dem KI-Zusammenfassungsprogramm

HyperWrite Grenzen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv

Die Geschwindigkeit der Inhaltserstellung ist im Vergleich zu anderen KI-Tools langsam

HyperWrite Preise

free : kostenlos

kostenlos Premium : $19.99 pro Monat

: $19.99 pro Monat Ultra: $44.99 pro Monat

HyperWrite Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

🧠 Wussten Sie schon? Die U.S. Regierung bietet

kurse für einfache Sprache an

mit Tools und Ressourcen, um das Schreiben zu vereinfachen und klar zu kommunizieren.

ClickUp zur Vereinfachung von Text verwenden

Die Vereinfachung Ihres Textes bedeutet mehr, als ihn kostenlos zu gestalten. Sie müssen den Inhalt strukturieren, um ihn besser zu verstehen, visuelle Elemente hinzufügen und relevante Begriffe oder Analogien verwenden, die Ihr Einzelziel verstehen kann.

All dies ist jedoch mit viel Zeit und Aufwand verbunden. KI-Textvereinfacher machen Ihnen das Leben leichter, indem sie technische Texte automatisch in verständliche Inhalte zerlegen. Einige Tools bieten sogar Echtzeit-Vorschläge für mehr Klarheit. Während alle Tools auf dieser Liste Ihre Texte ansprechender machen, sticht ClickUp als die ultimative Lösung hervor.

ClickUp Brain vereinfacht Ihre Inhalte in Sekundenschnelle und sorgt für mehr Klarheit. Außerdem können Sie aus dem vereinfachten Text heraus Aufgaben erstellen, Teammitglieder zuweisen und vieles mehr! Nutzen Sie ClickUp, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Schreibfeedback zu geben und Ihre Projekte nahtlos zu verwalten - alles auf einer einzigen Plattform.

