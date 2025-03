Wie man KI im digitalen Marketing einsetzt (Anwendungsfälle & Tools)

Teams für digitales Marketing fühlen sich oft überfordert, weil sie ständig mit Daten, Inhalten und den sich ständig ändernden Kundenanforderungen jonglieren müssen. Wenn Sie sich mit sich wiederholenden Aufgaben wie der manuellen Analyse von Kundendaten oder der Erstellung von Social-Media-Beiträgen verzetteln, kann künstliche Intelligenz das ändern.

KI-Tools wie ChatGPT erstellen im Handumdrehen ansprechende Texte für Ihre neueste Kampagne und analysieren das Kundenfeedback mit KI-gesteuerter Stimmungsanalyse, um Ihre Strategie zu verfeinern.

Eine aktuelle PwC-Umfrage ergab, dass 81% der CMOs planen die Integration von KI in ihre Geschäftsmodelle in den nächsten 12 bis 18 Monaten.

Die Erkundung dieser Tools kann jedoch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen! Wo soll man anfangen? Wie beurteilen Sie, was Sie automatisieren sollten? Wie bewerten Sie ein KI-Tool?

Wir haben ein paar Insider-Tipps und Tricks für Sie! Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie KI im digitalen Marketing einsetzen können und ihr Geschäft mit digitalem Marketing ausbauen .

KI für digitales Marketing verstehen

KI ist zu einem unschätzbaren Tool für Geschäfte, einschließlich Marketing Teams, geworden, das die Effizienz und Effektivität steigert. Sie kann tägliche Aufgaben wie das Verwalten von Kampagnen, das Planen von Beiträgen, das Versenden von Newslettern und sogar den gesamten Betrieb Ihres Unternehmens automatisieren inhaltliches Marketing motor.

Auch wenn KI in letzter Zeit durch zugängliche Plattformen wie ChatGPT mehr Aufmerksamkeit erlangt hat, ist es wichtig zu beachten, dass sich die Rolle der KI im digitalen Marketing seit mehreren Jahren weiterentwickelt hat.

In den Anfängen konzentrierte sich KI-gesteuertes digitales Marketing auf die Automatisierung einfacher Aufgaben und die Verwendung einfacher Chatbots, um mit Kunden durch vorprogrammierte Antworten zu interagieren. Diese KI-Tools für die Lead-Generierung wurden auf Websites oder zur Verteilung von Inhalten über Social Media Marketing Apps wie WhatsApp und Facebook Messenger eingesetzt.

Mit der Entwicklung der KI-Technologie wurde ihr Einfluss auf die Welt des digitalen Marketings immer bedeutender. Zum Beispiel ermöglichte maschinelles Lernen (ML) Marketingfachleuten die schnelle Analyse von Kundendaten aus Quellen wie sozialen Medien, Website-Analysen und Feedback. Diese Analyse ermöglichte es ihnen, Zielgruppen besser zu segmentieren und den Marketingaufwand zu personalisieren, was zu höheren Konversionsraten führte.

Berichte zeigen, dass 72% der Benutzer die KI-Marketing-Tools einsetzen, verbessern das Kundenerlebnis und sparen dabei im Durchschnitt 2,5 Stunden pro Tag oder 3 Stunden für jeden Inhalt.

Im Laufe der Zeit wurden KI-Anwendungen im digitalen Marketing weiter ausgebaut und fortschrittliche Tools wie Sentiment-Analyse und personalisierte Empfehlungen eingeführt.

Die jüngste Popularität von OpenAIs GPT-4-Modell und ChatGPT hat einen KI-Hype ausgelöst. Mit diesen Tools können Marketingexperten fortschrittlichere Chatbots erstellen, die Erstellung von Inhalten beschleunigen, große Informationsmengen zusammenfassen und detaillierte Datenanalysen durchführen, was noch mehr Potenzial für kreative und datengesteuerte Marketingstrategien eröffnet.

Wie man KI für digitales Marketing nutzt

Laut einer HubSpot-Umfrage setzen 64 % der Marketingfachleute bereits KI-Tools in irgendeiner Kapazität ein. Die Tiefe der KI-Integration variiert jedoch: Nur 21 % der Marketingexperten geben an, dass KI eine bedeutende Rolle in ihren täglichen Aktivitäten spielt.

Doch wie genau wird KI im digitalen Marketing eingesetzt?

Am häufigsten, nämlich von 40 % der Vermarkter, wird KI für die Datenanalyse und Berichterstellung eingesetzt

Gleich dahinter setzen 39 % KI für die Forschung ein, sei es für die Durchführung vonmarktforschung oder das Zusammenfassen von Artikeln

Schließlich nutzen 38 % KI zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten, um Material zu erstellen, das bei ihrer Zielgruppe Anklang findet

Und das Beste daran? Einige Tools erledigen nicht nur eine oder zwei dieser Aufgaben, sondern alle gleichzeitig! Ja, Sie haben richtig gelesen. ClickUp ist eine solche KI-gestützte Marketinglösung .

Lassen Sie uns sehen, wie KI Ihren digitalen Marketing-Workflow vereinfacht und wo ClickUp helfen kann.

Während die meisten digital Marketing Apps bieten, müssen Marketingexperten oft mit Exporten hantieren und Daten wie ein Puzzle zusammensetzen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

KI vereinfacht diesen Prozess, indem sie Daten aus verschiedenen Marketingkanälen sammelt, analysiert und an einem Ort zusammenfasst. Das spart Zeit und hilft Ihnen bei der Entwicklung effektiverer Marketingstrategien und Kampagnenmittel.

Mit ClickUp's Vorlage für Marketing-Berichte instanz können Sie zum Beispiel Ihre digitalen Marketingaufwände auf einem einzigen Bildschirm nachverfolgen und berichten.

ClickUp's Vorlage für Marketingberichte

ClickUp's eingebauter KI-Assistent, ClickUp Gehirn kann Ihnen dabei helfen, diese Analyse zu beschleunigen, indem es Daten aus Ihrem Workspace abruft und die Auswirkungen Ihrer Marketinginitiativen zusammenfasst.

Auf diese Weise erhalten Sie eine klare Ansicht Ihrer Schlüssel-Performance-Indikatoren (KPIs) und Kampagnen-Metriken, die Ihnen die nötigen Einblicke geben, um strategische Entscheidungen zu treffen.

Zusätzlich zur Post-Kampagnen-Analyse kann KI die prädiktive Analyse verbessern, die bessere Marketingentscheidungen ermöglicht.

volkswagen nutzt KI für prädiktive Analysen bei seinen Werbeeinkaufsentscheidungen, wodurch das Unternehmen versteckte Kosten im Zusammenhang mit Mediaagenturen einsparen kann. Diese Strategie hat zu einer 20-prozentigen Steigerung der Autohausverkäufe geführt, da man sich auf datengestützte Erkenntnisse stützt und nicht auf die subjektive Interpretation der Agenturen, welche Kanäle die höchste Rendite bei den Werbeausgaben (ROAS) erzielen.

2. Erstellung von Inhalten

Digitale Vermarkter nutzen zunehmend generative KI-Tools zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten, von Videountertiteln und Social-Media-Posts bis hin zu e-Mail-Kopie . KI kann sogar dabei helfen, Multimedia wie Bilder, Audio und Video zu erzeugen, zu verarbeiten und zu ergänzen.

KI-generierte Inhalte können zwar hilfreich sein, sind aber in der Regel nicht sofort zur Veröffentlichung geeignet.

Nur etwa 6% der Vermarkter, die KI einsetzen veröffentlichen den Inhalt ohne jegliche Bearbeitung.

Die meisten Vermarkter sehen GenAI heute als Ausgangspunkt - eine Möglichkeit, Ideen zu sammeln, Gliederungen zu erstellen, Werbetexte zu schreiben oder erste Absätze zu verfassen, um ihre Kreativität zu entfachen und zu ergänzen.

eine Ausnahme könnte JPMorgan Chase sein. Das Unternehmen hat mit Persado KI zusammengearbeitet, um ansprechende Anzeigentexte zu erstellen und in einigen Fällen doppelt so hohe Klickraten zu erzielen wie bei von Menschen geschriebenen Inhalten. Auch wenn die Meinungen immer noch geteilt sind, zeigt diese Instanz, dass KI in der Lage sein kann, traditionelle Methoden im Marketing zu übertreffen.

Wir alle wissen, dass Inhalte während der Veröffentlichung ausgiebig getestet werden müssen. Wäre es nicht toll, wenn Sie Ihre Inhalte und Tests an einem Ort verwalten könnten?

Mit der ClickUp A/B Content Management & Testing Vorlage können Sie genau das zu erledigen!

ClickUp A/B Content Management & Testing Vorlage

Diese Vorlage verbessert ClickUp's A/B-Test-Vorlage durch Hinzufügen leistungsstarker Features für das Content Management. Es unterstützt Sie bei der Verwaltung von A/B-Testkampagnen mit Tools und Features, die das Erstellen, Ausführen und Analysieren von A/B-Tests einfach machen (und Spaß machen!), darunter:

Eine Listenansicht zur Nachverfolgung aller Ihrer Tests

Eine Board-Ansicht zur Visualisierung von Workflows und Prioritäten

Eine Ansicht im Kalender, um Aufgaben zu planen

Eine Zeitleiste zur Überwachung der Dauer Ihrer automatisierten Tests

Außerdem können Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um wichtige Details wie Testziele, Einzelziele und Schlüssel-Metriken für Ihre Kampagnen nachzuverfolgen.

3. Personalisierung des Inhalts

Von allen Geschäften, die KI einsetzen, 82% berichten es hilft, das Kundenerlebnis zu personalisieren, und bringt einen Return on Investment von 5 bis 8 Mal so hoch wie ihre Ausgaben .

Ein großartiges Beispiel für diese Personalisierung sind dynamische Inhalte, die sich abhängig von Faktoren wie dem Namen, dem Beruf oder der Surfaktivität eines Benutzers anpassen. Denken Sie an die personalisierten Empfehlungen, die Sie bei Netflix sehen, wenn Sie sich anmelden, oder daran, wie Spotify Wiedergabelisten auf der Grundlage Ihrer Hörgewohnheiten zusammenstellt - diese Erfahrungen werden von KI unterstützt. Durch die Analyse des Benutzerverhaltens bietet KI ein benutzerdefiniertes Erlebnis über verschiedene Marketingkanäle, seien es Webseiten, E-Mails oder Beiträge in sozialen Medien.

📌 Sephora implementiert eine KI-gestützte "Virtual Artist"-App, die es Benutzern ermöglicht, Make-up-Produkte mithilfe von Augmented Reality (AR) virtuell anzuprobieren. Dadurch wird nicht nur das Einkaufserlebnis personalisiert, sondern auch das Kundenengagement und die Verkaufszahlen durch maßgeschneiderte Produktempfehlungen auf der Grundlage der Vorlieben der Benutzer gesteigert.

4. Automatisierte E-Mail-Marketing-Kampagnen

Automatisiertes E-Mail-Marketing gibt es schon seit einiger Zeit, aber die KI bringt es jetzt noch weiter. Mit KI-Tools können Sie ansprechendere E-Mail-Inhalte erstellen und gleichzeitig lernen, wie Ihre Zielgruppe mit Ihren E-Mails interagiert. Die Idee dahinter ist, die Zeit für Brainstorming und Recherche zu reduzieren, damit sich Ihr Team mehr auf die Durchführung erfolgreicher Kampagnen konzentrieren kann.

Mit der Weiterentwicklung der KI wird die Integration von Software für automatisiertes E-Mail-Marketing in Ihre Strategie wichtiger denn je. ClickUp's Vorlage für E-Mail-Kampagnen bietet einen hervorragenden Rahmen für die Verbindung mit neuen Kunden, die Unterstützung bestehender Kunden, die Verbesserung der Sichtbarkeit der Marke, die Pflege von Leads und den effektiven Abschluss von Geschäften.

ClickUp's Vorlage für E-Mail-Kampagnen

Mit dieser Vorlage können Sie erfolgreiche E-Mail-Kampagnen entwerfen und verwalten und gleichzeitig Engagement und Fortschritt nachverfolgen. Indem Sie Vorlagen für verschiedene Kampagnen speichern, sparen Sie Zeit und Aufwand für künftige Marketingmaßnahmen und sorgen für Konsistenz in Ihrer Kommunikation.

Mit den benutzerdefinierten Feldern der Vorlage können Sie außerdem Details wie E-Mail-Kopierlinks, Abschlussraten, E-Mail-Typen, Einzelziele und Themen kategorisieren und nachverfolgen.

Mit den detaillierten Berichterstellungen können Sie auch die Leistung früherer E-Mails analysieren und Ihre zukünftigen Kampagnen optimieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

5. Kundenverhalten vorhersagen

KI ist auch bei der Vorhersage von Kundenverhalten und Verkaufstrends unglaublich nützlich. Sie analysiert Verlaufsdaten, wie z. B. Kundenengagement, Käufe, Verweildauer auf einer Seite und Öffnungsraten von E-Mails, um zu prognostizieren, wie gut eine Marketingkampagne funktionieren könnte.

Diese Fähigkeit zur Vorhersage von Ergebnissen ermöglicht es Vermarktern, besser zu verstehen, was sie von ihren Aufwänden erwarten können, was ihnen hilft, dynamischere, wirkungsvollere Kampagnen zu erstellen, die den Umsatz steigern und den ROI verbessern.

📌 Fallstudie: ClickUp 🤝 Apotheken-Mentor

Pharmacy Mentor, eine Community für Apothekenfachleute, hatte ein ähnliches Bedürfnis nach einer effizienteren Datenverwaltung. Anfänglich wurde Google Workspace zur Verwaltung von Kundendaten verwendet, doch mit dem Wachstum des Unternehmens wurde das Setup unübersichtlich, was das Abrufen von Daten und die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten erschwerte.

Um diese Hürden zu überwinden, Pharmacy Mentor zu ClickUp gewechselt . Diese Umstellung verbesserte das CRM, das Projektmanagement und die allgemeine Datenverarbeitung. Es ermöglichte die Zentralisierung der Client-Verwaltung bei gleichzeitiger Automatisierung von Aufgaben-Auslösern, was die Verwaltung von Kunden-Updates erheblich vereinfachte.

ClickUp hat unserem Geschäft geholfen, viel produktiver zu werden, Zeit zu sparen, den Bedarf an sinnlosen Meetings zu reduzieren und die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Clients erheblich zu steigern.

Lewis Norwood, Leiter der Abteilung Client Relations, Pharmacy Mentor

Einsatz von KI-Software für digitales Marketing

Mit ClickUp können Sie KI in Ihren Workflow integrieren, indem Sie Marketingaufgaben automatisieren, den Fortschritt von Kampagnen nachverfolgen und Leistungsdaten analysieren - und das alles auf einer einzigen Plattform.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die spezifischen KI-Features von ClickUp, die Sie für Ihre digitale Marketingstrategie nutzen können.

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

Automatisieren Sie Ihre Marketing-Workflows ganz einfach mit ClickUp Brain und ClickUp Automations

Digitales Marketing beinhaltet oft eine Menge langweiliger, sich wiederholender Aufgaben, die Ihnen Zeit und Energie rauben können. ClickUp Automatisierungen kann Ihnen helfen, Workflows einzurichten (um diese alltäglichen Aufgaben zu erledigen), die Aktionen auf der Grundlage bestimmter Bedingungen auslösen. Wenn sich beispielsweise der Status der Aufgabe für einen Social-Media-Beitrag auf "fertig" ändert, kann ClickUp den Mitarbeiter, der den Beitrag verfasst hat, dem Social-Media-Manager zuweisen, der ihn veröffentlichen muss.

Nutzen Sie den NLP-Automatisierungs-Builder von ClickUp Brain, um den Zeitaufwand für manuelle Arbeiten zu reduzieren

Mit ClickUp Brain können Sie diese Automatisierungen auch mit natürlichsprachlichen Anweisungen einrichten. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit administrativer Arbeit verbringen und mehr Zeit für die Entwicklung innovativer Kampagnen haben.

Allerdings müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Automatisierungsprozesse den Datenschutzbestimmungen entsprechen und die Zustimmung der Benutzer respektieren.

ClickUp Brain verbessert Ihre Datenanalysefähigkeiten und liefert genau dann verwertbare Erkenntnisse, wenn sie benötigt werden.

Mit KI-gesteuerten Analysen können Sie problemlos Trends erkennen, die Effektivität von Kampagnen bewerten und fundierte Entscheidungen in Echtzeit treffen. Verwenden Sie ClickUp Dashboards um diese Schlüssel-Leistungsindikatoren und Metriken auf einen Blick zu visualisieren.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick mit vollständig anpassbaren ClickUp Dashboards

Wenn zum Beispiel eine bestimmte E-Mail-Kampagne ein erhöhtes Engagement zeigt, können Sie Ihre Strategie schnell anpassen, um diesen Erfolg auf anderen Plattformen zu wiederholen.

Kreative Inhalte schneller generieren

Generieren Sie hochwertige Inhalte mit ClickUp Brain, Ihrem KI-gesteuerten Schreib- und Bearbeitungsassistenten

ClickUp Brain hilft Ihnen, Themen zu generieren, Gliederungen zu entwerfen und sogar komplette Inhalte zu erstellen. Ganz gleich, ob Sie Blogbeiträge, E-Mails oder Inhalte für soziale Medien erstellen, das KI-Tool automatisiert die ersten Schritte und hilft Ihnen, Zeit zu sparen und gleichzeitig die Qualität zu erhalten. So können Sie sich mehr auf die Verfeinerung Ihrer Botschaften konzentrieren und weniger auf die Suche nach der nächsten großartigen Idee.

über Reddit Es ist ideal für Vermarkter, die schnell hochwertige Inhalte benötigen, ohne mühsam von vorne anfangen zu müssen.

Sie können alle Ihre Marketing-Inhalte in ClickUp Dokumente die einen zentralen Hub für die gemeinsame Erstellung, Bearbeitung und Verfeinerung von Inhalten bieten. Kommentare in Echtzeit und das Freigeben von Dokumenten verbessern die Teamarbeit und stellen sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Stellen Sie sicher, dass die erstellten Inhalte mit den Markenrichtlinien und ethischen Standards übereinstimmen, und überprüfen Sie sie auf Tippfehler (die integrierte Grammatik- und Rechtschreibprüfung verhindert diese jedoch von vornherein!)

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team

Jonglieren Sie nicht mehr mit mehreren Tools und verstreuten Unterhaltungen, sondern nutzen Sie ClickUp Chat, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und mühelos in ClickUp zusammenzuarbeiten

Erfolgreiches Marketing hängt stark von der Zusammenarbeit ab, die eine reibungslose Kommunikation und Koordination zwischen den Mitgliedern eines Teams erfordert. ClickUp Chat verbessert die Teamarbeit mit integrierten Features für Chats, Aufgabenmanagement und das Freigeben von Dokumenten. Es macht es einfach, Ideen zu diskutieren, Assets freizugeben und Feedback in Echtzeit zu geben.

Jeder Chat-Thread ist mit relevanten Aufgaben, Dokumenten und Projekten verknüpft und bietet so eine ganzheitliche Ansicht der laufenden Diskussionen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die gesamte Kommunikation relevant und umsetzbar bleibt - ganz gleich, ob Sie ein Brainstorming für eine neue Kampagne durchführen oder Entwürfe überprüfen.

Verpassen Sie keine wichtigen Elemente in Ihren Chat-Threads mit FollowUps in ClickUp Chat

Mit FollowUps im Chat können Sie wichtige Nachrichten einfach zuordnen und als Elemente für Aktionen verwenden. Mit SyncUps können Sie sich in Audio- und Videoanrufe einklinken, um den Kontext zu klären und das Projektmanagement zu optimieren.

Schließlich können Sie KI in ClickUp Chat nutzen, um Unterhaltungen zusammenzufassen, wichtige Elemente zu identifizieren und Chat-Nachrichten in Aufgaben umzuwandeln. Dies reduziert den Lärm und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Der Komfort von ClickUp für Marketing Teams geht sogar noch weiter. Es bietet eine Vielzahl von Vorlagen, die Ihnen bei der Planung, Durchführung und Analyse von Kampagnen Zeit sparen.

Die ClickUp Vorlage für den Marketing Plan ClickUp's Vorlage für einen Marketing Plan wurde entwickelt, um Ihnen bei der Einstellung und Erreichung Ihrer Marketingziele zu helfen, von der Lead-Generierung bis zur Verstärkung Ihrer Präsenz in den sozialen Medien.

ClickUp's Marketing Plan Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Kampagnen an einem bequemen Speicherort planen, nachverfolgen und optimieren. Mit ihr können Sie:

Unterteilen Sie Ihre Aufgaben in umsetzbare Schritte, um Ihre Marketingziele zu erreichen

Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Kampagne mithilfe integrierter Metriken und Analysefunktionen

Ihre Zeit und Ressourcen effizienter einteilen

Den Erfolg von Kampagnen bewerten und Ihre Strategien bei Bedarf verfeinern

Die ClickUp Vorlage für digitale Marketingberichte

Die Nachverfolgung und Berichterstellung von digitalen Marketingkampagnen ist entscheidend für die Bewertung des ROI Ihrer Aufwände.

Das Sammeln von Daten aus verschiedenen Quellen und die Erstellung von Berichten kann jedoch recht zeitaufwändig sein. Mit ClickUp's Vorlage für digitale Marketingberichte können Sie mühelos alle Ihre Kampagnen an einem zentralen Speicherort verwalten und Berichterstellung betreiben!

ClickUp Digitale Marketing-Berichtsvorlage

Die Vorlage enthält Visualisierungen zur Bewertung der Gesamtleistung und detaillierte Analysen, die Ihnen helfen, Erfolge und Chancen zu erkennen. Sie bietet außerdem folgende Features:

Nachverfolgung von Metriken über mehrere Plattformen hinweg

Echtzeit-Updates zu den wichtigsten Leistungsindikatoren

Code-freie Datenbank zum Speichern und Organisieren all Ihrer Daten

Die ClickUp Marketing-Kampagnenvorlage

Die ClickUp Marketing-Kampagnen-Kurzvorlage ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die klare Definition Ihrer Kampagnenziele und -vorgaben.

ClickUp's Vorlage für eine Marketing-Kampagne

Die nahtlose Integration mit ClickUp Brain zeichnet diese Vorlage aus und ermöglicht einen reibungslosen Workflow vom Konzept bis zur Ausführung. Sie können damit in ClickUp ein Dokument für das Brainstorming und die Skizzierung Ihrer Ziele erstellen, während ClickUp Brain Ihnen hilft, ein hochwertiges Marketing Briefing zu entwerfen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Leistungen in jeder Phase des Marketing-Trichters organisieren

Kreative Ideen und Strategien entwerfen

Sicherstellen, dass alle wesentlichen Elemente Ihres Marketingplans berücksichtigt werden

Dies ist nur der Anfang dessen, was ClickUp zu erledigen vermag. ClickUp bietet auch marketing-Roadmap-Vorlagen die es Ihnen ermöglichen, sich auf die Umsetzung Ihrer Strategien zu konzentrieren, anstatt sich in den Details zu verzetteln.

Nutzen Sie KI und ClickUp, um Ihre digitalen Marketingstrategien zu optimieren

Das Wissen um den Einsatz von KI im digitalen Marketing ist der Schlüssel, um in einer sich schnell entwickelnden Branche immer einen Schritt voraus zu sein. Ganz gleich, ob Sie KI einsetzen, um Chatbots zur Lead-Generierung zu erstellen, die Kundenabwanderung zu verringern oder Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten zu verbessern - die Vorteile sind unbestreitbar.

Mit einem All-in-One-Tool wie ClickUp müssen Sie nicht mit mehreren Anwendungen experimentieren. ClickUp kombiniert Planung, Nachverfolgung, Optimierung und Berichterstellung für Ihre digitalen Marketinginitiativen. Seine Suite von KI-gestützten Tools und vorgefertigten Vorlagen rationalisieren Ihren Marketingaufwand und sorgen dafür, dass alles organisiert und effizient ist. Anmeldung für ClickUp noch heute!