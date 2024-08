Wie man AI in der Werbung einsetzt (Anwendungsfälle & Tools)

Das Werbespiel ist rücksichtslos. Es ist ein Kampf um das Überleben des Stärksten, bei dem große Marken mit großen Budgets den Markt beherrschen.

Sie müssen einprägsame Slogans entwerfen, die richtige Zielgruppe ansprechen und kreative und virale Kampagnen starten - und das alles bei knappen Budgets und noch kürzeren Fristen.

Der Einsatz von KI in der Werbung verändert jedoch allmählich das Bild. ✨

KI kann Unternehmen dabei helfen, das Durcheinander zu durchbrechen und ihre Zielgruppen durch personalisierte Werbung zu erreichen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen hilfreichen Assistenten für Ihre Marketingbedürfnisse! KI kann dieser Partner sein. Vom Verfassen klarer und überzeugender Anzeigentexte bis hin zur Analyse Ihres Marktes und Ihrer Konkurrenten - es gibt viele Anwendungsfälle!

Schauen wir uns an, wie Sie KI in der Werbung einsetzen und Ihre Kampagnen von langweilig in brillant verwandeln können.

KI in der Werbung verstehen

Künstliche Intelligenz (KI) bedeutet die Simulation menschlicher Intelligenz in Maschinen. Sie ermöglicht es Maschinen, Muster zu erkennen, aus Fehlern zu lernen, und Aktionen auf der Grundlage vordefinierter Regeln durchzuführen. AI-Werkzeuge analysieren riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen wie sozialen Medien, Browsing-Verhalten und Kaufhistorie, um detaillierte Profile von Verbrauchern zu erstellen. Sie helfen dabei, überzeugende und gezielte Marketingkampagnen zu erstellen, die einen hohen ROI erzielen, sich wiederholende und mühsame Aufgaben automatisieren und Konversionsmöglichkeiten finden.

Sie können damit Ihre Zielgruppe besser definieren, ihre Herausforderungen und Vorlieben verstehen und Markttrends für hyperpersonalisierte Werbung in Echtzeit analysieren.

Wenn beispielsweise eine Person häufig online nach Fitnessgeräten sucht, kann ein KI-Tool sie als potenziellen Kunden für Sportmarken identifizieren und ihr relevantere Anzeigen zeigen. Durch die Untersuchung historischer Daten und aktueller Muster kann die KI vorhersehen, wie Ihre Zielgruppe auf verschiedene Kampagnen und Botschaften reagieren wird.

Letztlich geht es beim Einsatz von KI in der Werbung darum, von einem Ratespiel zu einem datengesteuerten Ansatz überzugehen, der zu Ergebnissen führt.

Wie man KI in der Werbung einsetzt

KI kann bei der Optimierung von Werbekampagnen eine entscheidende Rolle spielen. Hier sind einige der besten Beispiele für den Einsatz von KI in der Werbung:

KI-gesteuerte Zielgruppenansprache

Durch das Verstehen historischer Daten und Muster kann KI Zielgruppen für personalisierte Werbeinhalte mit hoher Präzision identifizieren und segmentieren und so sicherstellen, dass die Werbung die relevantesten Personen erreicht.

Nehmen wir an, Sie sind ein Online-Händler, der sich auf tragbare Gesundheitstracker spezialisiert hat. Durch den Einsatz von KI zur Analyse von Kundendaten können Sie verschiedene Zielgruppensegmente identifizieren, z. B. häufige Läufer, Yoga-Enthusiasten und Fitnessstudio-Besucher.

Die KI kann dann Werbekampagnen speziell auf jedes Segment zuschneiden und für Läufer und Yogafans unterschiedliche Botschaften verwenden. Dieser zielgerichtete Ansatz führt zu höherem Engagement und höheren Konversionsraten.

ClickUp Brain's Nachrichten für Läufer

die Botschaft von ClickUp Brain für Yoga-Praktizierende_

Intelligente Gebotsabgabe und Budgetoptimierung

Traditionell fühlt sich die Festlegung von Werbebudgets oft an wie das Werfen von Darts mit verbundenen Augen. KI bringt Licht ins Dunkel und hilft Ihnen, Ihre Ressourcen effektiver einzusetzen.

KI analysiert Pay-per-Click (PPC) Kampagnendaten in Echtzeit, einschließlich Klicks und Konversionen. Sie können leistungsstarke Kanäle identifizieren und Bereiche ausfindig machen, in denen Ihr Budget möglicherweise nicht voll ausgeschöpft wird.

Wenn Sie eine Anzeigenkampagne für eine Sprachlern-App auf verschiedenen Social-Media-Plattformen schalten. Die künstliche Intelligenz könnte erkennen, dass Ihre Anzeigen auf Facebook eine hohe Anzahl von Downloads generieren, aber auf Twitter schlecht abschneiden.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse können Sie Ihre Budgetzuweisung anpassen und mehr Ressourcen für Facebook-Kampagnen bereitstellen, während Sie möglicherweise die Ausgaben für Twitter reduzieren.

Pro-Tipp: Verwenden Sie KI-Tools wie ClickUp Brain, um detaillierte strategische Pläne für die Erstellung von Anzeigen mit hoher Rendite zu erhalten. ClickUp-Anweisungen für PPC-Werbung machen das Rätselraten überflüssig und sorgen dafür, dass Ihr Budget auf die profitabelsten Wege gelenkt wird, um den ROI zu maximieren.

Erstellen Sie überzeugende Anzeigentexte

Sie starren auf eine leere Seite und warten darauf, dass Ihnen der richtige Text einfällt? KI kann Ihr kreativer Brainstorming-Kumpel sein.

KI-Tools können vorhandenes Marketingmaterial, Anzeigen von Mitbewerbern und sogar aktuelle Werbeinhalte in sozialen Medien analysieren, um zu verstehen, was bei Ihrer Zielgruppe auf Resonanz stößt. Anhand dieser Erkenntnisse lassen sich Schlagzeilen, Varianten von Anzeigentexten und sogar Ideen für Social-Media-Posts erstellen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie bewerben eine neue Serie umweltfreundlicher Reinigungsprodukte. Wenn Sie sich uninspiriert fühlen, können Sie KI nutzen, um kreative Schlagzeilen zu erstellen.

Aufforderung: _Erstellen Sie Schlagzeilen und Varianten für Anzeigentexte zur Bewerbung umweltfreundlicher Reinigungsprodukte

Ausgabe:

verwenden Sie ClickUp Brain als Ihren Brainstorming-Kumpel

Die künstliche Intelligenz bringt Ihren kreativen Prozess mit frischen Ideen in Schwung und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Messaging-Optionen zu testen, um herauszufinden, was bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommt.

Prädiktive Analytik

Wäre es nicht fantastisch, die Leistung Ihrer Werbekampagne vor dem Start vorherzusagen? KI bietet einen Blick in die Zukunft Ihrer Marketing- und Werbemaßnahmen:

Nehmen wir einen Social-Media-Influencer, der eine Kampagne für eine neue Fitness-App plant. Sie nutzen ein KI-Tool, das historische Daten aus ähnlichen Influencer-Kampagnen analysiert und die potenzielle Reichweite und das Engagement vorhersagt, die die neue Kampagne erreichen könnte.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse kann der Influencer seine Strategie zur Erstellung von Inhalten und seine Zielgruppe verfeinern, um die Wirkung zu maximieren.

Mitbewerber-Recherche

Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, ist es wichtig, sie zu verstehen. KI kann Ihre Geheimwaffe für die Konkurrenzforschung sein. KI kann große Datenmengen von Mitbewerbern schnell analysieren und Einblicke in die Strategien der Mitbewerber, Stärken, Schwächen und Marktpositionierung geben.

Dies hilft Ihnen, Ihren Vorsprung zu halten, indem Sie Ihre Strategien auf der Grundlage von Echtzeit-Konkurrenzanalysen anpassen.

So können Sie beispielsweise die Social-Media-Werbestrategien Ihrer wichtigsten Konkurrenten in den letzten sechs Monaten analysieren und wichtige Trends erkennen.

Aufforderung: Analysieren Sie die Social-Media-Werbestrategien der drei führenden Softwareanbieter für Außendienstmanagement in den letzten sechs Monaten und ermitteln Sie die wichtigsten Trends.

Output:

die Antwort von ClickUp Brain auf die Aufforderung

Stimmungsanalyse

Soziale Medien sind eine wahre Fundgrube für Kundenfeedback. Allerdings kann das Filtern von endlosen Kommentaren zeitaufwändig sein. KI hilft Ihnen, die Stimmung hinter dem Geplapper zu verstehen.

KI kann Meinungen und Emotionen von Verbrauchern in sozialen Medien, Bewertungen und anderen Online-Plattformen überwachen und analysieren. Dies hilft Ihnen, die öffentliche Wahrnehmung zu verstehen und Ihr Messaging entsprechend anzupassen.

Aufforderung: _Analysieren Sie die Stimmung der Online-Konversationen über die Einführung unseres neuen SaaS-Produkts auf Social-Media-Plattformen

Output:

dies ist ein von ClickUp Brain generiertes Beispiel

Content-Optimierung für verschiedene Zielgruppen/Sprachen

Ein und derselbe Anzeigentext kommt nicht bei allen Menschen gut an. KI hilft Ihnen, Inhalte für verschiedene Zielgruppen und Sprachen zu personalisieren.

KI analysiert demografische Daten, Interessen und vergangenes Engagement der Zielgruppe, um zu verstehen, welche Inhalte am besten ankommen. Außerdem kann KI Inhalte für verschiedene Sprachen und kulturelle Kontexte übersetzen und lokalisieren.

Vorgabe: _Optimieren Sie einen Blogbeitrag über gesunde Ernährung für zwei verschiedene Zielgruppen: Millennials, die an schnellen und einfachen Rezepten interessiert sind, und vielbeschäftigte Eltern, die nach familienfreundlichen Essensideen suchen.

Betrugserkennung

KI-Systeme können Anzeigenbetrug erkennen und verhindern, indem sie Muster und Verhaltensweisen analysieren, die auf betrügerische Aktivitäten wie Klickbetrug oder gefälschte Impressionen hinweisen. So wird sichergestellt, dass Werbebudgets effektiv eingesetzt werden und echte Zielgruppen erreichen.

KI-Algorithmen können Klickraten, IP-Adressen und andere Datenpunkte analysieren, um ungewöhnliche Muster zu erkennen, die auf betrügerische, von Bots generierte Klicks hinweisen könnten.

Cross-Channel-Marketing

KI kann Marketingkampagnen über mehrere Kanäle (soziale Medien, E-Mail, Suchmaschinen) hinweg verwalten und optimieren, indem sie Leistungsdaten analysiert und Ressourcen in Echtzeit den leistungsstärksten Kanälen zuweist.

Sie kann Daten aus verschiedenen Marketingkanälen (z. B. Social Media, E-Mail-Marketing) miteinander verbinden, um einen ganzheitlichen Überblick über das Kundenverhalten und die Kampagnenleistung zu erhalten.

Aufforderung:Analysieren Sie unsere derzeitigen kanalübergreifenden Marketingmaßnahmen und schlagen Sie Verbesserungen vor

Output:

beispielhafte Vorschläge von ClickUp brain für kanalübergreifendes Marketing_

Dynamische Preisgestaltung

KI kann die Marktnachfrage, die Preise der Wettbewerber und das Kundenverhalten analysieren, um die Preise dynamisch anzupassen. Dies maximiert die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit, indem es sicherstellt, dass die Preise stets optimiert sind.

KI analysiert historische Daten, Preisstrategien von Wettbewerbern und aktuelle Markttrends, um den optimalen Preispunkt für Ihre Werbekampagnen in Echtzeit vorherzusagen.

Aufforderung: Implementieren Sie eine dynamische Preisstrategie für unsere E-Commerce-Plattform auf der Grundlage aktueller Markttrends

Einsatz von KI-Software in der Werbung

Wie lässt sich das Potenzial der KI in der Praxis der Werbung umsetzen? Hier kommen KI-Tools ins Spiel. Sie bieten zahlreiche Funktionen, um Ihren Werbe-Workflow zu optimieren und die Effektivität Ihrer Werbekampagnen zu steigern.

ClickUp stellt sich vor: Ihr KI-gestützter Werbe-Hub

Fühlen Sie sich von Ihrer nächsten Werbekampagne überwältigt? ClickUp hält Ihnen den Rücken frei! Diese All-in-One-Plattform organisiert alles, von der Ideenfindung mit vorgefertigten Werbevorlagen bis hin zur Erfolgskontrolle. ClickUp Gehirn , der eingebaute KI-Assistent, fungiert als Ihr kreativer Partner, der Überschriften vorschlägt, Anzeigentexte analysiert und sogar die Reichweite von Kampagnen vorhersagt.

Als All-in-One-Projektmanagement-Plattform kann ClickUp Ihnen helfen, die richtige Zielgruppe zu finden, Budgets zu verwalten und sich vom Rätselraten zu verabschieden. Vom Kampagnenmanagement bis hin zur Content-Erstellung kann ClickUp AI Ihnen dabei helfen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, wie z. B. das Planen von Beiträgen, das Nachverfolgen von Leistungskennzahlen und das Auffinden von Cross-Selling-Möglichkeiten, dank der durchgängigen Sichtbarkeit aller Abläufe.

Durch Integration mit anderen marketinginstrumenten und Plattformen wie Hubspot oder Twilio sorgt ClickUp für einen kohärenten und effizienten Workflow, der letztlich die Effektivität und den ROI von Werbekampagnen steigert

schreiben Sie mühelos überzeugende Werbetexte mit ClickUp Brain

ClickUp Brain beste Eigenschaften

Generieren Sie ansprechende Anzeigentexte, Überschriften, Blogbeiträge, Markenbotschaften und Social-Media-Inhalte, die auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind

Verwandeln Sie Ihre Texte mit ClickUp Docs. Markieren Sie einen beliebigen Text und nutzen Sie die künstliche Intelligenz, um die Klarheit zu optimieren, die Länge anzupassen (kürzen oder erweitern) oder die Sprache für eine maximale Wirkung zu vereinfachen

Sie erhalten Vorschläge zur Anpassung von Ton und Stil Ihrer Inhalte, um sie besser an die Stimme Ihrer Marke anzupassen

Sie erhalten eine schnelle Analyse der Daten früherer Kampagnen, die Ihnen Aufschluss darüber gibt, was funktioniert hat und was nicht, und Ihnen hilft, Ihre Strategien zu verfeinern

Machen Siefundierte Entscheidungen und optimieren Sie Ihre Werbeausgaben, da ClickUp Brain zukünftige Kampagnenergebnisse auf der Grundlage historischer Daten vorhersagt

Führen Sie A/B-Tests durch, indem Sie verschiedene Versionen Ihrer Anzeigen analysieren und die effektivste Version ermitteln

Bietet anpassbare Vorlagen für verschiedene Arten vonwerbekampagnen* Kundenfeedback auswerten aus verschiedenen Quellen, um verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und Ihre Werbestrategien entsprechend anzupassen

Das ist noch nicht alles! ClickUp verfügt auch über eine Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen speziell für Werbekampagnen entwickelt. Die anpassbaren Vorlagen rationalisieren die Planung und Durchführung von Werbekampagnen und machen es einfacher, Ihre Marketingziele zu erreichen.

Anzeigenvorlagen ClickUp's Social Media Werbevorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung mehrerer Konten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und bei der Verfolgung der Werbepipeline.

Diese Vorlage hilft bei der Ideenfindung und bei der Verfolgung von Engagement-Metriken. Sie stellt auch sicher, dass Ihre Anzeigen mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Planen, verfolgen und optimieren Sie Ihre Kampagnen mit ClickUps Anzeigenvorlage

Diese Vorlage herunterladen Die Schönheit der ClickUp-Vorlagen liegt in ihrer Flexibilität. Sie können diese Anzeigenvorlage ganz einfach an die spezifischen Anforderungen Ihrer Kampagne anpassen, ganz gleich, ob es sich um einen Social-Media-Blitz, eine gezielte E-Mail-Marketingaktion oder eine Werbekampagne über mehrere Kanäle handelt.

Hier ist eine weitere funktionsreiche ClickUp Anzeigenvorlage wenn Sie wenig Erfahrung mit Werbung haben. Sie können diese Vorlage leicht an Ihre Bedürfnisse und Kampagnenanforderungen anpassen. Sie hilft Ihnen, die Entwicklung und Genehmigung einer bevorstehenden Marketinginitiative zu verfolgen.

Erstellen Sie mühelos vollständig anpassbare Marketingaufgaben mit der ClickUp-Anzeigenvorlage

Diese Vorlage herunterladen Die ClickUp Werbevorlage bietet eine umfassende und flexible Lösung für die Verwaltung Ihrer Werbekampagnen von Anfang bis Ende. Sie hilft Ihrem Team, effektiv zusammenzuarbeiten, organisiert zu bleiben und letztendlich erfolgreiche Werbeergebnisse zu erzielen.

E-Mail-Werbevorlage

E-Mail-Werbung hilft Ihnen, mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und sie über die neuesten Produkte, Dienstleistungen und Werbeaktionen zu informieren. Die E-Mail als AI-Marketingstrategie ist jedoch eine Herausforderung, denn Sie sollten immer Wege finden, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu gewinnen.

Die Erstellung effektiver E-Mail-Anzeigen, die zu Klicks führen, kann zeitaufwändig und komplex sein. Genau das ist der Grund ClickUps E-Mail-Anzeigenvorlage hilft Ihnen.

Mit dieser Vorlage können Sie schnell und einfach Inhalte erstellen, Ideen für verschiedene E-Mail-Kampagnen sammeln und die Fristen für jede Kampagne im Auge behalten.

Erstellen Sie mühelos überzeugende E-Mails mit ClickUps E-Mail-Werbevorlage

Diese Vorlage herunterladen Mit ClickUp Brain können Sie Ihre E-Mail-Werbung weiter aufwerten.

Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain, um überzeugende Werbetext-Variationen und einprägsame Überschriften zu generieren oder E-Mail-Marketing-Inhalte innerhalb der Vorlage zu personalisieren

Herausforderungen der KI in der Werbung

Obwohl KI zahlreiche Vorteile für die Werbung und die Kundenerfahrung bietet, gibt es auch Herausforderungen zu beachten:

KI erfordert den Zugriff auf große Mengen von Verbraucherdaten, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit aufwirft. Stellen Sie sicher, dass sie die Vorschriften einhalten und robuste Datenschutzmaßnahmen implementieren.

Hohe Kosten

Die Implementierung von KI-Technologien kann teuer sein, insbesondere für kleine Unternehmen . Die Erstinvestition in AI-Werkzeuge und Infrastruktur können ein Hindernis darstellen, obwohl die langfristigen Vorteile die Kosten oft rechtfertigen.

Die Wirksamkeit von KI hängt von der Qualität der verarbeiteten Daten ab. Ungenaue oder unvollständige Daten können zu fehlerhaften Erkenntnissen und ineffektiven Ad-Targeting-Kampagnen führen. Die Sicherstellung der Datengenauigkeit und -integrität ist entscheidend.

KI-Algorithmen sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert wurden. Verzerrte oder unvollständige Daten können zu diskriminierenden Werbepraktiken und Kundenverhalten führen.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, eine KI analysiert Kundendaten, die unbewusst bestimmte Berufe mit Geschlechtern assoziiert. Dies könnte dazu führen, dass Anzeigen für Ingenieurberufe nur Männern oder Anzeigen für medizinische Hilfskräfte nur Frauen angezeigt werden.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenquellen sauber, vielfältig und repräsentativ für Ihre Zielgruppe sind. Überprüfen Sie Ihre Daten regelmäßig auf mögliche Verzerrungen und implementieren Sie Schutzmaßnahmen, um zu verhindern, dass diese die KI-Entscheidungen beeinflussen.

Die Zukunft der KI in der Werbung

Mit der Weiterentwicklung der Technologie des maschinellen Lernens ist zu erwarten, dass noch mehr aufregende KI-Fortschritte die Art und Weise, wie Marken mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten, verändern werden. Hier ein Blick in die Zukunft der KI in der Werbung:

1. Werbung mit erweiterter Realität (AR)

AR, oder Augmented Reality, fügt digitale Elemente über ein Smartphone oder ein Headset in die reale Welt ein. Stellen Sie sich vor, Sie halten Ihr Telefon hoch und sehen ein virtuelles Möbelstück, das perfekt in Ihrem Wohnzimmer platziert ist, oder Sie probieren verschiedene Make-up-Töne an, ohne Ihr Badezimmer zu verlassen. Das ist die Magie von AR!

Marken können KI nutzen, um virtuelle Anproben oder AR-Anzeigen zu erstellen, die die Nutzer auf neuartige Weise ansprechen. Es werden immersive Erfahrungen geschaffen, die die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt verwischen.

Beispiel: Der schwedische Möbelgigant IKEA hat die IKEA Place App auf den Markt gebracht, eine AR-App, mit der Nutzer virtuelle Möbel in ihren realen Wohnräumen platzieren können. Die Nutzer können sich vor dem Kauf ansehen, wie die verschiedenen Möbelstücke in ihrem Zuhause aussehen und passen werden.

via IKEA

2. Automatisierung von Influencer Marketing

Die Identifizierung der richtigen Influencer für Ihre Marke kann eine zeitraubende Aufgabe sein. KI nutzt Algorithmen, um Social-Media-Profile und Inhalte zu durchsuchen, um Influencer zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, die mit den Werten, der Zielgruppe und den Zielen Ihrer Marke übereinstimmen.

Sie können automatisierte E-Mail- oder Direktnachrichten-Kampagnen einrichten, um die besten Influencer zu erreichen und so den Erstkontakt effizienter zu gestalten. KI prognostiziert außerdem Kampagnenergebnisse und automatisiert Kooperationsprozesse, um effektivere und effizientere Influencer-Partnerschaften zu gewährleisten.

Beispiel: Daniel Wellington, eine schwedische Uhrenmarke, hat die KI effektiv genutzt affiliate-Marketing-Automatisierung zu einem weltweit anerkannten Namen zu werden. DW nutzte Marketing-Automatisierungstools, um Mikro- und Makro-Influencer auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu identifizieren, die mit ihrem Markenimage übereinstimmten.

via Pinterest Den Influencern wurden Richtlinien, Marketingstrategien und Vorlagen für die Erstellung von Inhalten zur Verfügung gestellt, um die Konsistenz der Markenbotschaft zu gewährleisten. DW nutzte Echtzeit-Analysen zur Überwachung der Leistung jeder Influencer-Kampagne und verfolgte Kennzahlen wie Reichweite, Engagement und Konversionen.

Detaillierte Berichte und Datenanalysen ermöglichten es DW, den ROI seiner Influencer-Marketing-Bemühungen zu messen und datengesteuerte Anpassungen an seiner Strategie vorzunehmen.

Mit der Weiterentwicklung von KI-Tools werden die Grenzen zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Intelligenz immer mehr verschwimmen. Mit Hilfe von KI können Sie mühelos Werbeerlebnisse schaffen, die für Ihre Zielgruppen wirklich fesselnd und ansprechend sind.

Verbessern Sie Ihre Werbestrategie mit ClickUp Brain

Werbung ist nicht länger ein Ratespiel. KI bietet einen Schatz an Daten und die Möglichkeit, hyper-personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Sie hilft Ihnen, intelligentere Kampagnen zu entwickeln, die wiederum Ihren ROI maximieren.

ClickUp Brain, der in die Projektmanagement-Plattform von ClickUp eingebettete KI-Schreibassistent, macht KI zugänglich und mühelos. Er fungiert als Ihr intelligenter Partner, der Ihnen hilft, kreative Ideen zu entwickeln, Ihre Werbetexte zu verfeinern und einen Großteil Ihrer Marketingaktivitäten zu automatisieren.

Mit einem fest in Ihr Werbemittelprojektmanagement integrierten Schreibpartner können Sie Ihre Abläufe ungehindert in einem einzigen, zusammenhängenden Workflow ausführen.

Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp konto und steigen Sie ein in die Zukunft der Werbung!