Wie man KI in E-Mails einsetzt (Anwendungsfälle & Tools)

Wie oft starren wir auf einen blinkenden Cursor und wissen nicht, wie wir eine wichtige E-Mail beginnen sollen?

Ganz gleich, ob Sie eine Nachricht an einen Client verfassen, einem Kollegen antworten oder einen potenziellen Kunden ansprechen - der Druck, den richtigen Ton zu treffen und eine überzeugende Botschaft zu vermitteln, kann entmutigend wirken.

Die Lösung? Künstliche Intelligenz (KI) - der stille Helfer hinter den Kulissen.

KI hat die Art und Weise, wie wir täglich E-Mails schreiben und mit ihnen umgehen, radikal verändert.

Erinnern Sie sich an die Textvorhersage, wenn Sie anfangen, Ihre Sätze zu tippen? Die Aufforderung, einen Anhang hinzuzufügen, wenn Sie es vergessen haben? Oder an die Erinnerung, eine E-Mail-Betreffzeile hinzuzufügen, falls Sie es nicht getan haben? Oder wenn eine Nachricht in Teams auftaucht und Sie sofort die Antwortoptionen sehen? Das alles ist die Arbeit der KI.

Aber heute ist der Einsatz von KI in E-Mails nicht mehr nur auf e-Mail-Automatisierung , Textvorhersage, Vorschläge und Erinnerungen. Die KI hat es uns ermöglicht, eine ganze Welt fortschrittlicher Fähigkeiten zu erkunden.

Es gibt jetzt Apps für die Verwaltung von E-Mail-Aufgaben, posteingang-Verwaltung und sogar Tools für die Produktivität von E-Mails, um den Zeitaufwand für das Schreiben und Verwalten von E-Mails zu minimieren!

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie KI in E-Mails einsetzen und welche Software und Tools Sie verwenden können, um Ihren E-Mail-Workflow zu verbessern.

KI für E-Mails verstehen

Das Wichtigste zuerst. Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht nicht ganz verstehen, was KI ist: Sie bezieht sich auf Maschinen oder Algorithmen, die Aufgaben erfüllen können, für die normalerweise menschliche Intelligenz erforderlich ist, z. B. das Verstehen natürlicher Sprache und das Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage von Daten.

Die KI-Technologie für E-Mails nutzt fortschrittliche Technologien wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), maschinelles Lernen, Computer Vision und Deep Learning, um Software in die Lage zu versetzen, Ihre E-Mails zu verstehen und menschenähnliche Antworten zu generieren.

Es ist, als hätte man einen superintelligenten e-Mail Produktivität tool das denken und lernen kann wie ein Mensch. Bei E-Mails hilft die KI, indem sie unsere Sprache versteht und auf der Grundlage der von uns eingegebenen Daten intelligente Entscheidungen trifft.

KI kann uns dabei helfen, E-Mails schneller zu schreiben, peinliche Tippfehler zu korrigieren und sogar Nachrichten für jeden Empfänger zu personalisieren. Außerdem ist sie ein super organisierter Assistent, der genau weiß, wann er Folge-E-Mails senden muss, und errät, welche Betreffzeilen die meiste Aufmerksamkeit erregen.

Von personalisierten Produktempfehlungen bis hin zu automatisierten Nachfassaktionen - KI ist zu einem unverzichtbaren Verbündeten in der täglichen E-Mail-Kommunikation geworden. Sie revolutioniert im Stillen die Art und Weise, wie wir über E-Mails in Verbindung treten und uns einbringen - sei es, indem sie Ihnen hilft, die perfekte Antwort zu verfassen, Ihre Zielgruppe für gezielte Kampagnen zu segmentieren oder den besten Zeitpunkt für den Versand einer Follow-up-Nachricht vorherzusagen.

KI kann Ihnen auch helfen, Ihre E-Mails effizienter zu verwalten. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben können Sie jede Menge Zeit sparen und Ihren Aufwand verringern.

Lesen Sie auch: Meistern Sie den ultimativen Produktivitäts-Hack für E-Mail-Management-Methoden - die posteingang Null .

Wenn es um Marketing geht, können KI-gesteuerte E-Mails personalisierte Nachrichten liefern, die sich so anfühlen, als wären sie nur für Sie erstellt worden, was das Engagement erhöht und den Umsatz steigert. Mehr dazu später in diesem Blog.

Wie man KI für E-Mails einsetzt

Wir haben ein paar Anwendungsfälle zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen, wie KI in E-Mails Zeit und Aufwand sparen und gleichzeitig Ihre persönliche und berufliche Produktivität steigern kann.

Verwenden Sie KI, um persönliche E-Mails zu schreiben

Als Freiberufler auf der Suche nach neuen Kunden, als Ghostwriter, der seine Blogs veröffentlichen möchte, oder als Berufstätiger auf der Suche nach einem Job müssen Sie täglich unzählige E-Mails an Personalverantwortliche, Personalleiter, potenzielle Clients und Personen aus Ihrem Netzwerk schreiben.

Das Schreiben einer neuen und personalisierten E-Mail an jede Person ist an sich schon entmutigend, und dies manuell zu erledigen, kann ewig dauern.

Das ist vielleicht der Grund, warum fast 39 % der befragten Marketingfachleute in Litmus' State of E-Mail Report 2023 gaben an, dass sie KI verwenden. Davon nutzen etwa 18 % KI hauptsächlich für das Brainstorming von E-Mails.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI-Tools Ihnen helfen können, diese E-Mails schneller zu schreiben und einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.

1. Für das Verfassen von E-Mails

Kaltakquise - das Schreiben von E-Mails an Personen, die Sie nicht kennen und Ihre E-Mail nicht erwarten - ist schwierig. Darüber hinaus ist es eine Herausforderung, genau zu wissen, was Sie schreiben sollten, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und den Auftrag zu erledigen.

Mit den richtigen Eingaben können KI-Algorithmen den Zweck der E-Mail und den Empfänger analysieren und geeignete Inhalte vorschlagen.

KI kann Vorlagen bereitstellen, erste Absätze schreiben und sogar ganze E-Mail-Entwürfe auf der Grundlage von Mustern und Vorlieben erstellen, die sie aus früheren Interaktionen mit Ihnen gelernt hat.

Außerdem kann sie dabei helfen, jede E-Mail zu personalisieren, indem sie empfängerspezifische Details in den Text aufnimmt, wie z. B. den Namen, das Unternehmen oder andere Informationen, die auf den letzten Interaktionen basieren, um ansprechende, relevante und klickbare Inhalte zu erstellen.

Profi-Tipp: Um mit Ihrem globalen Team oder Ihren Kunden zu kommunizieren, können Sie KI-gestützte Übersetzungstools verwenden, um E-Mails in verschiedenen Sprachen zu verfassen.

2. So polieren Sie die Sprache auf

Haben Sie schon einmal eine E-Mail sorgfältig verfasst, hundertmal Korrektur gelesen und schließlich auf die Schaltfläche "Senden" geklickt, nur um festzustellen, dass Sie "dann" statt "als" oder "außer" statt "akzeptieren" geschrieben haben?

Je nach Anbieter Ihres E-Mail-Dienstes können Sie mit diesem Problem konfrontiert werden oder auch nicht. KI-gesteuerte Tools zur Grammatikprüfung können Grammatikfehler, Zeichensetzungsfehler und Tippfehler in Echtzeit erkennen und korrigieren.

Darüber hinaus können solche Tools Ihnen dabei helfen, die Klarheit Ihrer Nachricht und den Tonfall Ihres Schreibens zu verbessern - nur damit Sie bei jeder E-Mail die richtige Notiz treffen.

Die KI liefert auch Vorschläge zur Verbesserung des Stils und der Struktur der E-Mail und kann Ihnen dabei helfen, die Konsistenz und Angemessenheit auf der Grundlage von Faktoren wie der Markensprache des Absenders oder seines Einzelziels sicherzustellen.

Einsatz von KI im E-Mail-Marketing

KI-Tools sind aus den Marketing Teams nicht mehr wegzudenken. Tools wie HubSpot, ClickUp und Jasper.ai sind weit verbreitet KI-Marketing-Tools die Vermarktern helfen, die Zeit für die Erstellung und Durchführung von Kampagnen zu verkürzen, die Kosten zu kontrollieren und Einblicke in das Kunden- und Benutzerverhalten zu gewinnen. Alles in allem rationalisiert und automatisiert die KI ihre Arbeit auf verschiedene Weise.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Vermarkter KI in E-Mails einsetzen, um:

1. Optimieren Sie E-Mail-Betreffzeilen

Die Betreffzeile Ihrer E-Mail ist der erste Eindruck, den Sie bei Ihrem Publikum hinterlassen. Eine gute, klickbare Betreffzeile sorgt dafür, dass Ihre E-Mail nicht in den Hunderten von E-Mails untergeht, die Ihre Kunden täglich erhalten.

Haben Sie schon einmal versucht, Ihre E-Mail-Betreffzeilen oder -texte einem A/B-Test zu unterziehen? Mit KI können Sie dies in wenigen Minuten erledigen!

Durch die Analyse von Faktoren wie Öffnungs- und Klickraten hilft Ihnen A/B-Testing dabei, herauszufinden, welche Betreffzeilen oder Überschriften bei Ihrer Zielgruppe mehr Anklang finden. Dieser datengestützte Ansatz erleichtert das Schreiben von E-Mail-Betreffzeilen, die zu folgenden Ergebnissen führen erfolgreiche E-Mail-Marketing-Kampagnen .

2. Empfänger analysieren

Künstliche Intelligenz kann die Daten der E-Mail-Empfänger analysieren, z. B. ihre demografischen Daten, ihre Vorlieben und ihre bisherigen Interaktionen mit Ihrer Marke, um nützliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was sie mögen und was nicht. Auf diese Weise können Marketer ihre E-Mail-Inhalte auf die Vorlieben ihrer Zielgruppe zuschneiden, die Relevanz erhöhen und die Kunden zufrieden stellen.

3. Automatisierung der Nachfassaktionen

Sorgen Sie das ganze Jahr über für eine regelmäßige Kommunikation mit Ihren Kunden. Mit KI-Tools für das E-Mail-Marketing können Sie Follow-up-E-Mails automatisch planen und versenden, indem Sie vordefinierte Kriterien wie das Empfängerverhalten oder die Antwortzeiten einstellen.

Mit diesem Feature können Marketingexperten gleichzeitig an Nurture-Kampagnen und Follow-up-E-Mails arbeiten und diese gemeinsam planen, um sie rechtzeitig zu versenden. Sie müssen nicht mehr jeden Monat an den Versand von Follow-up-E-Mails erinnert werden.

4. Personalisierte Nurture-Kampagnen erstellen

Ist es nicht schön, wenn Ihre bevorzugte Marke Ihnen personalisierte Empfehlungen für Dinge schickt, die Ihnen gefallen könnten, oder E-Mails mit Vorschlägen, die auf Ihrem bisherigen Kaufverhalten basieren?

Algorithmen des maschinellen Lernens analysieren die Daten der Empfänger, z. B. frühere Interaktionen, Vorlieben und ihr Verhalten in Bezug auf Ihre Inhalte, um personalisierte E-Mail-Inhalte zu empfehlen. So wird sichergestellt, dass jede E-Mail in der Kampagne für Ihre Kunden höchst relevant und ansprechend ist.

Sie können Betreffzeilen, Begrüßungen und Angebote auf der Grundlage von Echtzeit-Kundendaten mit Hilfe der Generierung natürlicher Sprache personalisieren. Dazu gehören Produktempfehlungen auf der Grundlage des bisherigen Kaufverhaltens, relevante Rabatte oder Angebote oder andere kundenspezifische Details, damit sich Ihre Kunden wertgeschätzt fühlen.

KI kann auch den optimalen Zeitpunkt für den Versand solcher Nurture-E-Mails vorhersagen, und zwar auf der Grundlage der Öffnungszeit oder der Antwortquote der Empfänger. Anhand dieser Informationen können Sie E-Mails für jeden Kunden so planen, wie es für ihn am besten ist.

Fallstudie: Revolve x Cordial KI

Revolve, eine E-Commerce-Marke, wollte seine E-Mail-Personalisierung über grundlegende Produktempfehlungen in Batch-E-Mails hinaus verbessern. Verwendung der KI-Technologie von Cordial eine hochgradig personalisierte E-Mail-Kampagne erstellt, die 16 verschiedene Kunden- und Geschäftsdaten nutzt, wie z. B. den Verlauf abgebrochener Suchvorgänge, bevorzugte Kategorien und regionale Bestseller.

Das KI-System generierte 32 einzigartige Produktempfehlungen für jeden Empfänger und passte den Inhalt der E-Mail an die individuellen Vorlieben und das Engagement an. Um die Wirksamkeit zu testen, führte Revolve an einem Wochenende einen A/B-Test durch, bei dem abwechselnd die personalisierte E-Mail und die Standard-Batch-Nachricht verschickt wurden.

Die Ergebnisse waren beeindruckend:Die KI-gesteuerte personalisierte E-Mail war doppelt so produktiv wie die Standard-E-Mail, mit 65 % höheren Klick-zu-Öffnen- und Klick-zu-Conversion-Raten.Dieser Erfolg veranlasste Revolve dazu, Hunderttausende an zusätzlichen Einnahmen durch den regelmäßigen Versand dieser hochgradig personalisierten E-Mails zu prognostizieren.

5. Segmentierte E-Mail-Kampagnen

Segmentierung ist der Schlüssel zum Einzelzielmarketing. KI-Algorithmen können E-Mail-Listen auf der Grundlage von demografischen Daten, früherem Verhalten, Kaufhistorie oder Engagement-Levels segmentieren. So wird sichergestellt, dass jedes Segment gezielte und relevante Inhalte erhält.

KI kann auch Daten analysieren, um Muster zu erkennen, so dass Sie Zielgruppen auf der Grundlage ihrer Vorlieben oder der Wahrscheinlichkeit, auf bestimmte Angebote zu reagieren, segmentieren können.

Sie können unsere konsolidierte Liste der 10 besten KI E-Mail Marketing Tools für die Automatisierung des E-Mail-Versands im Jahr 2024.

KI zum Schreiben von E-Mails zur Kundenansprache nutzen

Ein großer Teil des Tages eines Vertriebsmitarbeiters besteht aus E-Mails - kalte E-Mails an potenzielle Kunden, Pflege-E-Mails an bestehende Kunden oder Upsell-E-Mails. All dies manuell zu erledigen, kann repetitiv, mühsam und manchmal auch frustrierend sein.

So wie ein KI-Tool Vermarktern mit einprägsamen Betreffzeilen und personalisierten Inhalten hilft, ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, in Sekundenschnelle hochwertige ausgehende E-Mails zu verfassen. Sie können nicht nur mehrere personalisierte E-Mails in Sekundenschnelle erstellen, sondern auch automatisieren, wann und wie Sie diese auf der Grundlage von Zielgruppensegmentierung und Präferenzen versenden.

Einsatz von KI-Software für E-Mails

Wäre es nicht großartig, einen KI-E-Mail-Assistenten zu haben, der relevante E-Mail-Texte verfasst, einprägsame Betreffzeilen generiert, die Texte für jedes Einzelziel personalisiert und wiederholte Nachfassaktionen automatisiert?

Den gibt es genau hier.

ClickUp Brain ClickUp Gehirn ist eine KI in Form eines neuronalen Netzwerks auf dem Projektmanagement-Tool von ClickUp, mit dem Sie schnell Texte für Ihr Marketingmaterial erstellen, alltägliche E-Mails und Antworten auf Aufgaben schreiben und auf Ihre

wissensdatenbank des Unternehmens an einem Ort.

Schnelle und passende Antworten auf E-Mails mit ClickUp Brain generieren

ClickUp Brain ist das einzige KI-gestützte Tool, das Sie brauchen, um Projekte, Menschen und Wissen in Ihrem Unternehmen zu verbinden.

Mit ClickUp Brain's AI Writer for Work erhalten Sie:

Einen KI-Schreibassistenten , der Sie bei all Ihren Schreibaufgaben unterstützt

, der Sie bei all Ihren Schreibaufgaben unterstützt schnelle automatisierte Antworten auf alle Ihre Kommentare, Aufgaben und E-Mails

auf alle Ihre Kommentare, Aufgaben und E-Mails Eine automatische Sprache-zu-Text-Transkription

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre Bildschirmaufnahmen zu transkribieren

KI zur Transkription und Beantwortung von Fragen aus Ihren Meetings und Bildschirmaufzeichnungen überClickUp Clips *Einfach zu erstellende und zu verwendende Vorlagen für jeden Anwendungsfall - E-Mail-Kampagnen, Anzeigen, Rekrutierung und mehr

Schreiben Sie schnelle Antworten auf E-Mail Threads oder erstellen Sie ganze E-Mail Kampagnen schneller mit ClickUp Brain

ClickUp's E-Mail Vorlagen

ClickUp's Vorlage für E-Mail-Kampagnen ClickUp's Vorlage für E-Mail-Kampagnen bietet einen Rahmen, um auf die Wünsche des Clients einzugehen - neue Kunden anzusprechen, bestehende Kunden konsequent zu unterstützen und zu betreuen, die Markenpräsenz zu verbessern, Leads zu pflegen und Geschäfte abzuschließen.

Erstellen Sie konsistente und professionelle E-Mail-Kampagnen schneller mit ClickUp's Email Campaign Template

Mit dieser Vorlage können Sie erfolgreiche E-Mail-Kampagnen planen und erstellen und das Engagement und den Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen. Das Speichern von Vorlagen für verschiedene E-Mail-Kampagnen hilft Ihnen, viel Zeit, Aufwand und Geld für Ihre zukünftigen Kampagnen zu sparen.

Durch Hinzufügen benutzerdefinierter Felder können Sie Attribute wie E-Mail-Kopie-Link, Abschlussrate, E-Mail-Typ, Zielbranche und Thema kategorisieren und hinzufügen, um verschiedene E-Mail-Kampagnen zu verwalten.

Analysieren Sie die Leistung Ihrer bisherigen E-Mails und optimieren Sie Ihre nächsten E-Mails mit Hilfe der umfangreichen Berichterstellung. Beginnen Sie mit dem Versand von E-Mails, die das Potenzial für eine maximale Wirkung haben.

ClickUp's Vorlage für E-Mail Werbung

ClickUp bietet eine weitere E-Mail Vorlage für Vermarkter an, um die Zustellungszeit von Kampagnen erheblich zu optimieren: ClickUp's Vorlage für E-Mail Werbung . Es ist eine gebrauchsfertige Vorlage, mit der Sie optisch ansprechende E-Mail-Werbung erstellen können.

Erstellen Sie ansprechende E-Mails zur Förderung Ihrer Aktionen mit ClickUp's Vorlage für E-Mail-Werbung

Nutzen Sie die Vorlage, um Ihre E-Mails zu gliedern, deren Inhalt je nach Einzelziel zu benutzerdefinieren und einprägsame Werbung schneller zu erstellen. Beginnen Sie mit einer Dokumentansicht und bauen Sie Ihren ClickUp-Workflow für die Anzeigenvorlage in der Listenansicht, Gantt-Ansicht, Workload-Ansicht, Kalender-Ansicht oder einer anderen Ansicht auf, mit der Sie am besten zurechtkommen.

Und wenn Sie speziell nach Vorlagen suchen, die Ihnen bei umfassenderen E-Mail-Marketing-Kampagnen helfen, hat ClickUp auch dafür eine Lösung!

ClickUp's Vorlage für E-Mail Marketing ClickUp's Vorlage für E-Mail Marketing ist eine weitere kostenlose und hochgradig anpassbare Vorlage für vielbeschäftigte Vermarkter, die Zeit in ihrem Terminkalender freimachen wollen.

Werden Sie zum Experten bei der Erstellung konsistenter und ansprechender E-Mail-Marketing-Kampagnen mit der ClickUp Vorlage für E-Mail-Marketing

Diese Vorlage hilft Ihnen, konsistente Prozesse für jede Art von Marketingkampagne zu erstellen und Ihren Aufwand zu rationalisieren.

Diese Vorlage:

Spart Ihnen Zeit durch die Bereitstellung einer Struktur für Ihre E-Mails

Sorgt für Konsistenz bei allen Kampagnen

Optimiert Ihre Designs für mobile Geräte

Erleichtert die Nachverfolgung und Analyse der Kampagnenleistung

**Sei es Ihre monatliche Newsletter-Kampagne, eine Nurture-Kampagne für Ihre Stammkunden, Angebote und Rabatte für Neukunden oder jede andere E-Mail-Marketing-Kampagne - ClickUp's E-Mail-Marketing-Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre E-Mails für jede Art von Publikum zu optimieren

Verleihen Sie Ihrer Marke eine einheitliche Stimme, indem Sie Ihre segmentierten Listen, Ihren Ton und andere markenspezifische Details hinzufügen, um Ihre E-Mails zu organisieren business-Kommunikation .

Lassen Sie sich auch von einem Schreibblock nicht von Ihrer Kreativität abhalten - nutzen Sie ClickUp Brain innerhalb der Vorlage, um überzeugende Marketingkampagnen zu entwerfen!

Bringen Sie Ihr E-Mail-Spiel mit KI und ClickUp auf die nächste Stufe

Die KI revolutioniert verwaltung von E-Mail-Aufgaben und Kommunikation und macht das Schreiben von E-Mails zu einem Kinderspiel. Von der Erstellung personalisierter Anschreiben über die Optimierung von Betreffzeilen bis hin zur Automatisierung von Nachfassaktionen - KI verändert die Art und Weise, wie wir über E-Mails kommunizieren.

Erfahren Sie, wie Sie mit Tools wie ClickUp Brain Zeit und Geld für Ihre nächste E-Mail-Marketingkampagne sparen können. Anmeldung für ClickUp noch heute!