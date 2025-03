Wie man ChatGPT für die Erstellung von Inhalten verwendet

Mit ansprechenden Inhalten können Sie für Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung werben, die Leser zum Kauf verleiten und Sie zur bevorzugten Marke machen. Aber macht das Erstellen von Inhalten wirklich so viel Spaß, wie es die Ergebnisse vermuten lassen? JA!

Die Technologie ist da, um zu helfen, und ChatGPT ist Ihr neuer bester Freund. Ganz gleich, ob Sie mit einer Schreibblockade kämpfen, Ideen sammeln oder an einem kniffligen Absatz feilen - wir haben die besten Tipps und Tricks, um Ihnen bei der Erstellung von Inhalten mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu helfen.

Finden Sie heraus, wie Sie ChatGPT für die Erstellung von Inhalten nutzen können, entdecken Sie sein Potenzial, und lassen Sie sich von uns eine weitere, noch leistungsfähigere Lösung vorstellen KI-Inhaltsgenerator.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

ChatGPT ist ein Chatbot, der auf einem von OpenAI entwickelten Modell zur Verarbeitung natürlicher Sprache basiert

Er antwortet auf Abfragen von Benutzern auf der Grundlage von Daten, die ihm von Menschen übermittelt wurden

Soll ChatGPT Inhalte erstellen? Schreiben Sie detaillierte, kontextgefüllte Prompts und definieren Sie alle Anforderungen an die Art des Inhalts, der als Eingabe benötigt wird

ClickUp ist eine ChatGPT-Alternative, die KI in Form von ClickUp Gehirn um die Generierung von Inhalten zu automatisieren

ClickUp integriert sich in Ihren Workspace, um den Prozess zu verstehen, und Sie müssen nicht alles von Grund auf in Ihre Prompts eingeben, um Texte zu erstellen

ClickUp Brain kann nicht nur Inhalte von Grund auf für Sie schreiben, sondern fungiert auch als Ihr Projekt- und Wissensmanager mit Funktionen wie natürlichsprachlichen Fragen und Antworten, Zusammenfassungen und automatisierten Fortschritts-Updates

Wie funktioniert ChatGPT?

ChatGPT, entwickelt von OpenAI, ist ein Chatbot mit großem Sprachmodell, der Abfragen von Benutzern beantwortet, indem er auf aufforderungen zum Schreiben . Das tool lernt aus großen Mengen von Trainingsdaten und nutzt die Möglichkeiten der natürlichen Sprachverarbeitung, um kontextbezogene Antworten zu generieren.

über ChatGPT Hier finden Sie die neuesten Versionen von ChatGPT, um Ihnen bei der Erstellung von Inhalten zu helfen:

GPT-4o mini und GPT-4o zum Erzeugen von Text und Verstehen von Bildern

und zum Erzeugen von Text und Verstehen von Bildern o1-mini und o1-preview zur Beantwortung von Aufforderungen oder Fragen, die fortgeschrittene Denkfähigkeiten erfordern

und zur Beantwortung von Aufforderungen oder Fragen, die fortgeschrittene Denkfähigkeiten erfordern DALL-E 3 zur Erstellung von Bildern

zur Erstellung von Bildern Ein Sprachmodell (unter Verwendung von GPT-4o) zur Beantwortung von Audio-Abfragen in Echtzeit

(unter Verwendung von GPT-4o) zur Beantwortung von Audio-Abfragen in Echtzeit Ein Suchmodell zum Durchsuchen des Internets, Zusammenfassen und Zitieren wichtiger Informationen

🧠 Fun Fact: Bis zum Jahr 2023 sparen amerikanische Unternehmen bis zu $50.000 bis $70.000 durch die Verwendung von ChatGPT.

ChatGPT Preise

Bevor Sie entscheiden, wie Sie ChatGPT für Ihre Inhalte nutzen wollen, sollten Sie wissen, wie viel Sie für Ihr Modell zur Verarbeitung natürlicher Sprache ausgeben wollen. Die meisten Ihrer Anforderungen können durch eine kostenlose Version erfüllt werden, aber kostenpflichtige Versionen können bessere Ergebnisse für spezielle Inhalte liefern.

ChatGPT 3.5: Kostenlose Version

Kostenlose Version ChatGPT Plus: $20/Monat

$20/Monat ChatGPT Team: $25/Benutzer pro Monat (Mindestanforderung von 2 Benutzern)

$25/Benutzer pro Monat (Mindestanforderung von 2 Benutzern) ChatGPT Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wussten Sie schon? Der CEO von KPMG Indien, Yezdi Nagporewalla, stellte die berühmte Erzählung in Frage, dass KI-Tools den Menschen ersetzen werden . Stattdessen ermutigte er zu einem hybriden Ansatz zwischen Mensch und KI, um die Produktivität zu steigern, und gab frei, dass CEOs weiterhin Jahr für Jahr neue Mitarbeiter einstellen werden.

Wie man ChatGPT für die Erstellung von Inhalten nutzt

Von kreativem Schreiben bis hin zur Leistungsoptimierung bestehender Inhalte - hier sind sechs Möglichkeiten, ChatGPT für die Erstellung von Inhalten zu nutzen:

1. Entwerfen Sie einen Blogbeitrag

ChatGPT kann Ihre Ideen aufgreifen und strukturierte Entwürfe für einen Blog oder Produktbeschreibungen erstellen, damit Sie nicht endlos auf eine leere Seite starren müssen.

Ganz gleich, ob Sie eine einzigartige Einleitung entwickeln, detaillierte Erklärungen zu Konzepten erstellen oder sinnvolle Schlussfolgerungen verfassen müssen, passen Sie das Tool an Ihre Bedürfnisse an und entwerfen Sie in Sekundenschnelle lange Formulare.

Beispiel: Wenn Sie als Vermarkter einen Blogbeitrag über umweltfreundliche Verpackungstrends verfassen, können Sie ChatGPT bitten, einen informativen und ansprechenden Beitrag zu verfassen.

Aufforderung: " _Schreiben Sie einen Blogbeitrag mit einem [Wort Limit] über [Thema] für [Definieren Sie Ihr Einzelziel]

_Schreiben Sie einen Blogbeitrag mit einem [Wort Limit] über [Thema] für [Definieren Sie Ihr Einzelziel] Antwort:

über ChatGPT 👀 Wussten Sie schon? ChatGPT sammelt 57 Millionen aktive Benutzer in seinem ersten Monat. Google Translate brauchte sechseinhalb Jahre, um diesen Meilenstein zu erreichen.

2. Überschriften und Metabeschreibungen generieren

Überschriften und Meta-Beschreibungen sind für die Platzierung in Suchmaschinen unerlässlich. Sie sind manchmal auch am schwierigsten zu schreiben.

ChatGPT kann Ihnen helfen, kreativ zu sein, indem es Ihnen Ideen für Überschriften und SEO-freundliche Meta-Beschreibungen vorschlägt. Das perfekte Gleichgewicht zwischen Kreativität und Optimierung zu erreichen, kann schwierig sein, aber das KI-Tool macht es einfacher.

Vergessen Sie jedoch nicht, bei den Vorschlägen ein Limit für die Wortanzahl anzugeben.

Beispiel: Wenn Sie eine Überschrift und eine Meta-Beschreibung für einen Blog-Beitrag über die Vorteile von Souffleurtechnik erstellen, denken Sie daran, die Anzahl der Vorschläge und das Limit für die Zeichen anzugeben, die Sie benötigen.

Vorschlag für die Überschrift: " _Schreiben Sie [Nummer der Überschrift] für einen Blogbeitrag über [Thema des Blogs]. Der Inhalt richtet sich an [Ihr Publikum]. Halten Sie die Überschriften innerhalb [des Zeichens-Limits]. "

_Schreiben Sie [Nummer der Überschrift] für einen Blogbeitrag über [Thema des Blogs]. Der Inhalt richtet sich an [Ihr Publikum]. Halten Sie die Überschriften innerhalb [des Zeichens-Limits]. " Antwort:

💡Pro-Tipp: Möchten Sie Lücken in bestehenden Inhalten in Suchmaschinen aufdecken, damit Sie diese mit Ihrem eigenen Beitrag füllen können? Fügen Sie den vorhandenen, unvollständigen Inhalt in ChatGPT ein und fordern Sie das Programm auf, Fragen zu stellen, Lücken zu ermitteln und Vorschläge für einen Mehrwert zu machen.

Wiederholen Sie den gleichen Prozess für Meta-Beschreibungen mit der folgenden Aufforderung:

Aufforderung für die Meta-Beschreibung: _Schreiben Sie [Nummer der Beschreibung] für einen Blogbeitrag über [Blogthema]. Der Inhalt richtet sich an [Zielpublikum]. Halten Sie die Meta-Beschreibungen innerhalb [des Zeichens-Limits]

_Schreiben Sie [Nummer der Beschreibung] für einen Blogbeitrag über [Blogthema]. Der Inhalt richtet sich an [Zielpublikum]. Halten Sie die Meta-Beschreibungen innerhalb [des Zeichens-Limits] Antwort:

3. Optimierung des Inhalts

ChatGPT kann auch die Optimierung des Inhalts in Angriff nehmen. Verwenden Sie es, um relevante Schlüsselwörter einzuflechten, ohne dass sie gezwungen klingen, um Ihre Rankings und die Lesbarkeit zu verbessern. Es vereinfacht komplexe Sätze, ohne dabei an Tiefe zu verlieren, oder schreibt Abschnitte um, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Außerdem kann es überzeugende CTAs generieren und sogar Möglichkeiten für die interne und externe Verknüpfung identifizieren, um die SEO weiter zu verbessern.

Beispiel: Wenn Sie einen Blog-Beitrag über Content-Marketing-Strategien schreiben, bitten Sie ChatGPT um Vorschläge, wie Sie verwandte Schlüsselwörter wie "SEO-Content-Strategien" auf natürliche Weise einbauen können.

So können Sie auf einfache Weise sicherstellen, dass Ihr Inhalt wahrgenommen wird, ohne an Qualität zu verlieren.

Aufforderung: " Schreiben Sie diesen Absatz so um, dass er die Schlüsselwörter [Schlüsselwortideen] natürlich enthält."

Schreiben Sie diesen Absatz so um, dass er die Schlüsselwörter [Schlüsselwortideen] natürlich enthält." Antwort:

4. Schreiben Sie Beiträge für soziale Medien

Beiträge in sozialen Medien sind witzig, unterhaltsam, informativ und einprägsam - und das alles auf einmal. Das ist ein Meilenstein, den man erreichen muss, wenn man zum ersten Mal mit dem Schreiben anfängt oder eine superspezifische Agenda mit kurzen Formularen hat. KI-Tools zum Schreiben können Anzeigentexte (z. B. Google-Anzeigen) erstellen, ganze Beiträge verfassen und sogar Bildunterschriften für soziale Medien schreiben, während sie mit verschiedenen Schreibstilen experimentieren.

⚠️ Denken Sie daran: Ihre Eingabeaufforderungen müssen spezifisch und beschreibend sein, damit ChatGPT keine generische Ausgabe liefert.

Beispiel: Sie möchten einen Twitter (oder X)-Thread starten, um über die Herausforderungen bei der Erstellung von Inhalten zu diskutieren. Sie können ChatGPT verwenden, um Inhalte zu diesem Thema zu erstellen, indem Sie ihm eine relevante Aufforderung, Anweisungen für die Tonalität und ein Limit für die Wortanzahl geben.

Aufforderung: " _Schreiben Sie einen ansprechenden [geben Sie die Social Media-Plattform an] Beitrag über [Thema]. Konzentrieren Sie sich auf [definieren Sie Ihre Hauptanliegen/Diskussionspunkte]. Bieten Sie umsetzbare Tipps zu [Anforderung des Themas]. Gliedern Sie die Tweets in [Anzahl der Tweets, die Sie für den Thread benötigen]. Die Tweets sollten sich innerhalb eines Limits bewegen und einen freundlichen, unterhaltsamen Tonfall beibehalten. Strukturieren Sie den Thread mit einem starken Aufhänger, detaillierten Punkten und einer Handlungsaufforderung am Ende. Denken Sie daran, dass der Thread für das Einzelziel bestimmt ist

_Schreiben Sie einen ansprechenden [geben Sie die Social Media-Plattform an] Beitrag über [Thema]. Konzentrieren Sie sich auf [definieren Sie Ihre Hauptanliegen/Diskussionspunkte]. Bieten Sie umsetzbare Tipps zu [Anforderung des Themas]. Gliedern Sie die Tweets in [Anzahl der Tweets, die Sie für den Thread benötigen]. Die Tweets sollten sich innerhalb eines Limits bewegen und einen freundlichen, unterhaltsamen Tonfall beibehalten. Strukturieren Sie den Thread mit einem starken Aufhänger, detaillierten Punkten und einer Handlungsaufforderung am Ende. Denken Sie daran, dass der Thread für das Einzelziel bestimmt ist Antwort:

5. Video-Skripte generieren

Das Verfassen von Drehbüchern ist eine andere Art der Erstellung von Inhalten. Das Schreiben von Video-Drehbüchern kann sich wie ein schwieriger Jonglierakt anfühlen - ein Balanceakt zwischen Kreativität und Timing, der das Publikum wach hält (und unterhält).

Geben Sie ein Tools zur Erstellung von KI-Inhalten ihre Helfer beim Verfassen von Drehbüchern! Ganz gleich, ob Sie ein knackiges Intro, einen Cliffhanger in der Mitte oder ein mikrofoniertes Outro benötigen - sie stehen Ihnen zur Seite.

Sie können sogar mit einer Aufforderung wie "Schreiben Sie ein lustiges 2-minütiges Video-Skript für eine Marke, die für ein Kaffee-Abonnement wirbt." arbeiten

📌 Beispiel:

Aufforderung: " _Handle als kreativer Drehbuchautor. Schreiben Sie ein lustiges und ansprechendes Video-Drehbuch für [Thema des Video-Drehbuchs]. Der Ton sollte witzig und unterhaltsam sein und die Zielgruppe ansprechen. Fügen Sie eine einprägsame Eröffnungszeile, einen humorvollen Mittelteil, in dem das Problem und die Lösung hervorgehoben werden, und einen einprägsamen abschließenden Aufruf zum Handeln ein, der die Zuschauer dazu ermutigt, [Ihren CTA]] zu besuchen."

_Handle als kreativer Drehbuchautor. Schreiben Sie ein lustiges und ansprechendes Video-Drehbuch für [Thema des Video-Drehbuchs]. Der Ton sollte witzig und unterhaltsam sein und die Zielgruppe ansprechen. Fügen Sie eine einprägsame Eröffnungszeile, einen humorvollen Mittelteil, in dem das Problem und die Lösung hervorgehoben werden, und einen einprägsamen abschließenden Aufruf zum Handeln ein, der die Zuschauer dazu ermutigt, [Ihren CTA]] zu besuchen." Antwort:

💡Pro-Tipp: Sie können das Freigeben von Daten in ChatGPT steuern. Öffnen Sie das KI-Tool und klicken Sie auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke. Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie im Menü Datensteuerung. Schalten Sie die erste Einstellung, "Das Modell für alle verbessern", auf "Aus" um. Dadurch wird verhindert, dass das Modell Ihre Eingaben als Trainingsdaten verwendet.

6. Brainstorming von Themenideen

Machen Sie ein Brainstorming zu Blog-Themen, erstellen Sie eine Inhaltsstrategie oder entdecken Sie ein Kampagnenthema, indem Sie einen Hinweis geben, und ChatGPT wird Ihnen diese liefern.

Das ist Brainstorming ohne leere Blicke und peinliches Schweigen - perfekt, wenn Sie Ideen brauchen, schnell und mit Spaß!

Beispiel: Wenn Sie sagen: "Schlagen Sie 10 Blog-Ideen über persönliche Finanzen für Millennials vor", wird ChatGPT Themen wie "Wie man Studentenkredite ohne Weinen abbekommt" oder "Nebenjobs, die tatsächlich die Rechnungen bezahlen" erstellen

Aufforderung: " _Handle als kreativer Inhaltsstratege. Ich brauche [Zahl der Ideen] über [Thema] speziell für [TA]. Konzentrieren Sie sich auf nachvollziehbare, ansprechende und praktische Themen, die allgemeine Herausforderungen wie [Kernkonzepte für Inhalte] ansprechen. Der Ton sollte zwanglos, witzig und ansprechend sein."

_Handle als kreativer Inhaltsstratege. Ich brauche [Zahl der Ideen] über [Thema] speziell für [TA]. Konzentrieren Sie sich auf nachvollziehbare, ansprechende und praktische Themen, die allgemeine Herausforderungen wie [Kernkonzepte für Inhalte] ansprechen. Der Ton sollte zwanglos, witzig und ansprechend sein." Antwort:

Wussten Sie schon? Während ChatGPT aktiv ist in 161 Ländern weltweit gibt es einige Länder, die das Modell der natürlichen Sprachverarbeitung noch nicht übernommen haben. Einige von ihnen sind China, Russland, Venezuela und Afghanistan.

Limitierungen der Verwendung von ChatGPT für die Erstellung von Inhalten

ChatGPT hat zwar das Potenzial, Ihr Tool für die Erstellung hochwertiger Inhalte zu werden, aber ohne detaillierte Informationen in den Eingabeaufforderungen könnte es schwierig sein, damit zu arbeiten.

Je mehr Kontext Sie ChatGPT geben können, desto besser ist der Inhalt, den es liefern kann. Aber dann gibt es noch einen weiteren Stolperstein: Das Programm wiederholt seine Schreibmuster für verschiedene Themen und fordert die Autoren auf, zu lernen wie man KI-Inhalte bearbeitet .

Daher kann die Verwendung von ChatGPT ohne Kenntnis seiner Grenzen zu minderwertigen KI-generierten Inhalten führen. Wenn Sie das nicht wollen, beachten Sie diese Limits:

Die kostenlose Version von ChatGPT hat ein Limit von 2048 Zeichen pro Eingabeaufforderung, so dass Sie eine lange Eingabeaufforderung in kleinere Abschnitte unterteilen müssen

ChatGPT generiert Inhalte auf der Grundlage von Daten, die ihm von Menschen eingegeben wurden. Daher neigt es zu Fehlern wie irreführenden Sachinformationen und falschen Quellenangaben

Copyleaks hat aufgedeckt, dass fast 60% der ChatGPT ausgaben plagiiert werden. Diese Praxis kann Ihr Business in ein moralisches Dilemma bringen. Daher müssen auch die Benutzer lernenwie man KI-Inhalte vermenschlicht Wenn Sie die ständige Bearbeitung von KI-Text oder das Limit an Zeichen in der kostenlosen Version des großen Sprachmodells stört, dann können Sie sich nach ChatGPT-Alternativen , wie zum Beispiel ClickUp .

ClickUp Brain für die Erstellung und Skalierung von Inhalten verwenden

ChatGPT eignet sich zwar hervorragend für Brainstorming, benötigt aber manchmal zu viele Informationen, um zu antworten. Da es den Kontext Ihrer Arbeit nicht kennt, müssen Sie jedes Detail in die Eingabeaufforderung eingeben, was zu einer zeitaufwändigen Übung wird. ClickUp hingegen ist Ihr allwissendster Begleiter. Die Alles-App für die Arbeit zentralisiert all Ihre Projekt- und Workspace-Daten und verbessert Ihre Aktionen mit KI, damit Sie immer an der Spitze Ihrer Produktivität stehen!

Nehmen wir zum Beispiel einen Tag im Leben eines Content Marketers.

Sie beginnen ihren Morgen mit einem Brainstorming von Blog-Ideen mit dem KI-Assistenten von ClickUp, ClickUp Gehirn . Dann erstellen sie separate Aufgaben in ClickUp für jeden Blogbeitrag und weisen sie den richtigen Autoren zu. Sie verwenden ClickUp Dokumente zur Überprüfung der Beitragsentwürfe und zur nahtlosen Zusammenarbeit beim Feedback mit Inline-Kommentaren, Erwähnungen und Echtzeit-Bearbeitung.

Am Nachmittag erfolgt die Nachverfolgung der Zeitleisten von Kampagnen in ClickUp's Kalender-Ansicht und bevor sie sich abmelden, überprüfen sie die automatischen Aktualisierungen der Aufgaben, um auf dem Laufenden zu bleiben, ohne einen Finger zu rühren.

ClickUp kann leicht zu Ihrem software für den inhaltlichen Workflow mit seinen Features für KI und Automatisierung an Ihrer Seite.

Ein hauseigener KI-Assistent

ClickUp Brain wurde entwickelt, um Sie bei der Verbindung von Aufgaben, Dokumenten, Personen und der Wissensdatenbank Ihres Unternehmens zu unterstützen. Es ist so, als hätten Sie einen superorganisierten, ultraintelligenten Kollegen, der nie Urlaub macht!

Mit dem KI Writer for Work von Brain können Sie innerhalb des Tools schnell und einfach erstklassige Inhalte erstellen. Es zieht Erkenntnisse aus all Ihren verbundenen Apps, sodass es nicht vorschlägt, über Hunde zu schreiben, wenn Ihr Unternehmen Katzenfutter verkauft.

ClickUp Gehirn

Es hat ein paar nette Tricks in petto:

Unterbrechungsfreie Schreibunterstützung: Entwerfen Sie Blogbeiträge und Produktbeschreibungen oder erstellen Sie Inhalte für soziale Medien mit dem KI Writer. Er fügt sich nahtlos in Ihren Workflow ein und bietet Vorschläge, die zu Ihrem Stil passen

ClickUp Gehirn

Eingebaute Rechtschreibprüfung, Editor und Zusammenfassungs-Tool: Überprüfen Sie Ihre Rechtschreibung in Dokumenten und Aufgaben, bearbeiten Sie sie mit KI und fassen Sie den Inhalt innerhalb weniger Minuten zusammen, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen. Keine peinlichen Tippfehler oder grammatikalischen Fehler mehr!

ClickUp Gehirn

E-Mail-Texten: Beauftragen Sie die KI mit der Erstellung von Inhalten für Kaltakquise-E-Mails, warme Antworten, einzeilige Mitteilungen usw. Mit ClickUp Brain müssen Sie keine Masterclasses inverwendung von KI für das Schreiben von Textenja, es ist so intuitiv

ClickUp Gehirn

Vorlagenerstellung: Sofortige Generierung von Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte, zugeschnitten auf jeden Anwendungsfall

ClickUp Gehirn

Lassen Sie die seitenlangen Aufforderungen los: Vergessen Sie die detaillierten Aufforderungen mit dem ClickUp AI writer tool. Es versteht einfache Sprache und erstellt hochwertige Inhalte, die darauf basieren, wie gut es Ihre Organisation versteht, ohne dass Sie jedes Detail minutiös erklären müssen

ClickUp Gehirn

Übersetzen ohne Sprachkenntnisse: Nutzen Sie das Tool, um KI-generierte Inhalte oder von Menschen geschriebene Texte innerhalb des ClickUp-Ökosystems zu übersetzen

ClickUp Gehirn

Effizientes Dokumentenmanagement

ClickUp Docs ist ein vielseitiges Feature, das es Ihnen ermöglicht, Dokumente innerhalb Ihres Workflows zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben. Ihr digitales Notizbuch ist immer organisiert und mit Ihren Projekten integriert.

Wie verbessert ClickUp Docs also die Erstellung von Inhalten?

Stellen Sie sich vor, Sie würden gemeinsam mit Ihrem Team einen Blogbeitrag verfassen, ihn mit Ihrem Kalender verknüpfen, Aufgaben zur Grafik- und SEO-Optimierung zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen - alles innerhalb derselben Plattform. ClickUp Docs macht dies möglich, da Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen und alles zusammenhalten.

ClickUp Docs bieten mehrere Vorteile:

Zentrale Dokumentation : Halten Sie all Ihre Inhalte, von Blogentwürfen bis hin zu Marketingstrategien, an einem Ort fest, damit Sie nicht mehr durch endlose Ordner oder Apps wühlen müssen

: Halten Sie all Ihre Inhalte, von Blogentwürfen bis hin zu Marketingstrategien, an einem Ort fest, damit Sie nicht mehr durch endlose Ordner oder Apps wühlen müssen Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team an Dokumenten, nehmen Sie Bearbeitungen vor und geben Sie Feedback sofort frei, um die Erstellung von Inhalten zu verbessern

Zusammenarbeit bei der Live-Bearbeitung in ClickUp Docs mit ClickUp's Instant und Live Collaboration

Integration mit Workflows: Verknüpfen Sie Ihre Dokumente direkt mit Aufgaben, Projekten und anderen Workflows in ClickUp und stellen Sie sicher, dass Ihre Erstellung von Inhalten mit Ihrem gesamten Projektmanagement abgestimmt ist

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihren Workflows, um Ihre Dokumente effizient zu verwalten

Anpassung und Formatierung : Nutzen Sie umfangreiche Formatierungsoptionen, Vorlagen und Styling, um Ihre Dokumente informativ und visuell ansprechend zu gestalten

: Nutzen Sie umfangreiche Formatierungsoptionen, Vorlagen und Styling, um Ihre Dokumente informativ und visuell ansprechend zu gestalten Sicheres Freigeben: Steuern Sie mit Einstellungen zum Datenschutz, wer Ihre Dokumente ansehen oder bearbeiten kann

ClickUp Docs mit einem öffentlichen oder privaten Link freigeben

Marketing-Software

ClickUp ist auch eine All-in-One-Produktivitätsplattform für Marketing Teams zum Brainstorming, Planen und Ausführen ihrer Programme. Von Multi-Channel-Kampagnen bis zu globalen Ereignissen, ClickUp Marketing-Projektmanagement-Software bietet einen flexiblen Workspace, der sich an die Bedürfnisse Ihres Teams anpasst.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Marketing Sie unterstützen kann:

Kampagnenplanung und -durchführung: Beschleunigen Sie die Nachverfolgung Ihrer Marketingkampagnen und die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain. Generieren Sie Kampagnenideen, Inhalte, Blogs, Fallstudien, E-Mails und mehr

Schreiben Sie eine Marketing-Fallstudie mit ClickUp Brain

Zusammenarbeit mit mehreren Teams: Halten Sie Ihr Team auf der gleichen Seite, indem Sie ClickUp Dokumente, Whiteboards und Tools zur Prüfung für die marketingübergreifende Zusammenarbeit nutzen und sicherstellen, dass jedes Mitglied des Teams bei jedem Schritt synchronisiert ist

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards für die Zuweisung von Benutzern und Aufgaben

Visuelles Projektmanagement: Visualisieren Sie Fortschritte bei der Erreichung von Zielen mit teamweiter Transparenz mit Hilfe von ClickUp Gantt Diagramme , Zeitleisten und Kalendern, die Ihnen helfen, Zeitleisten zu sehen und mit Zuversicht auszuführen, die Produktivität zu verbessern und Engpässe zu beseitigen

Verwenden Sie die ClickUp Gantt-Ansicht, um Aufgaben und Abhängigkeiten zu visualisieren

Datenanalyse und Berichterstellung: Verfolgen und analysieren Sie den Fortschritt in Richtung Ihrer Marketingziele im Detail mit ClickUp Dashboards kontextualisieren Sie Aufgaben, die mit Ihrer Roadmap und Ihren Plänen für die Markteinführung verbunden sind

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit ClickUp Dashboards

Integration mit bevorzugten tools: Verbessern Sie die Leistung Ihres Marketing-Teams, indem Sie ClickUp mit über 1000 nativen Zwei-Wege-Integrationen verbinden, darunter HubSpot, Zoom, G Suite, Slack und mehr

Neben diesen Tools können Sie auch Folgendes nutzen vorlagen für Kalender mit Inhalten von ClickUp, damit Sie nicht immer wieder von vorne anfangen müssen. Schauen wir uns ein paar davon an!

Die ClickUp Inhalt Kalender Vorlage ist eine gebrauchsfertige, vollständig anpassbare Vorlage, die Ihnen hilft, Ihre Inhalte über das ganze Jahr hinweg zu planen, zu organisieren und zu verfolgen. Verwenden Sie sie, um einen konsistenten Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten aufrechtzuerhalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

ClickUp Vorlage für den Kalender für Inhalte

Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren Sie Ihren Plan für Inhalte auf Ihre Weise - sehen Sie Termine im Kalender, verwalten Sie Workflows mit einem Board im Kanban-Stil, oder verfolgen Sie den Fortschritt anhand einer detaillierten Zeitleiste, um Lücken oder Engpässe in Ihrem Zeitplan schnell zu erkennen

Nachverfolgung des Stands jedes Inhalts in der Produktionspipeline, um zu wissen, ob etwas in der Genehmigung feststeckt oder bereit ist, live zu gehen

Weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu, erhalten Sie direktes Feedback zur Aufgabe, und stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten ohne endlose E-Mail-Threads an einem Strang ziehen

Automatisieren Sie Erinnerungen, damit alles wie am Schnürchen läuft

Überwachen Sie wichtige Metriken wie Zeitleisten für Veröffentlichungen und Engagement-Raten an einem Ort.

Ein weiterer fantastischer Planer ist der ClickUp Vorlage für die Skalierung der Produktion von Inhalten . Es bietet einen strukturierten Workflow, der den ClickUp-internen Prozess zur Skalierung von Inhalten widerspiegelt und es Ihnen ermöglicht, Ihren Content-Output ohne Qualitätseinbußen zu erhöhen.

Durch die Implementierung dieser Vorlage können Sie die Produktion Ihrer Inhalte verbessern, die Veröffentlichungszeit verkürzen und hochwertige Standards aufrechterhalten, was für effektive Content-Marketing-Strategien entscheidend ist.

ClickUp Vorlage zur Skalierung der Inhaltsproduktion

Die wichtigsten Features dieser Vorlage sind:

Organisieren Sie Ihre Content-Pipeline und sorgen Sie für einen stetigen Flow an entwicklungsfähigen Ideen

Klare Sichtbarkeit des Workflows, damit Sie Engpässe erkennen und Fristen einhalten können

Ermöglicht maßgeschneiderte Workflows, die sich an den individuellen Prozessen Ihres Teams orientieren und so zu Produktivität und Klarheit beitragen

Verbessern Sie die Kommunikation im Team und stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten während des gesamten Prozesses der Erstellung von Inhalten aufeinander abgestimmt sind

Ermöglichen Sie Ihrem Team, den Aufwand für Inhalte zu erhöhen und so den organischen Traffic und das Engagement zu steigern

Zusätzlich erleichtern die folgenden Vorlagen die Erstellung von Inhalten.

Die ClickUp Vorlage für den Kalender für Inhalte

Erstellen Sie wöchentliche Pläne für Inhalte und nageln Sie die Verteilung mit ClickUp's Vorlage für den Kalender für Inhalte . Sie ist ideal, um genau festzulegen, wo, wann und wie Ihre Inhalte Ihrem Einzelzielpublikum gezeigt werden sollen. Und das Beste daran? Sie können die Genehmigungen der Clients und die Inhalte an einem Ort zentralisieren, um das Hin und Her zu minimieren und die Inhalte schneller zu veröffentlichen.

Die ClickUp Vorlage für den Content Plan

Verbessern Sie Ihre Content-Strategie mit ClickUp's Content Plan Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz für die Organisation Ihrer Inhaltsinitiativen. Sie enthält benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts in verschiedenen Phasen, benutzerdefinierte Felder zur Erfassung wichtiger Informationen (z. B. Inhaltstyp, Zweck usw.) und dynamische Ansichten (Board, Kalender) für einen umfassenden Überblick. Diese Vorlage fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams und stellt sicher, dass alle Aufgaben klar zugewiesen und die Fristen effizient eingehalten werden.

Die ClickUp Vorlage für das Inhaltsmanagement

Optimieren Sie Ihre Content-Abläufe mit ClickUp's Content Management Vorlage ist für Teams gedacht, die ihren Workflow optimieren wollen. Diese Vorlage bietet benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung von Inhalten von der Erstellung bis zur Veröffentlichung. Sie erhalten auch Projektmanagement-Funktionen wie Zeiterfassung und Abhängigkeiten von Aufgaben, um große Mengen an Inhalten einfach zu verwalten.

ClickUp's Kunde, SidBabla , Koordinatorin des Wellbeing-Programms am Dartmouth College - Student Wellness Center, gab ihre Gedanken zum Einsatz von ClickUp zur Erstellung von Inhalten frei:

_Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes Inhalts (In Bearbeitung, muss bearbeitet werden, ist geplant usw.) zusammen mit dem federführenden Designer sehen. Außerdem entfällt die gesamte Hin- und Her-Kommunikation per E-Mail, da im Kommentarbereich zu jeder Aufgabe Aufgaben und nächste Schritte besprochen und delegiert werden können (was der Nachverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient)

Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms am Dartmouth College - Student Wellness Center

Inhalte mühelos erstellen mit ClickUp

ChatGPT ist schnell, kreativ und kann Ihnen beim Brainstorming helfen.

Aber seien wir ehrlich: Es ist nicht perfekt.

Die kostenlose Version hat ein Limit an Zeichen, so dass Sie ständig mundgerechte Aufforderungen schreiben müssen, die nicht unbedingt das richtige Ergebnis liefern. Außerdem kann man sich bei den Fakten vertun und es gibt potenzielle Plagiatsfallen. Sie müssen bei der Verwendung extrem vorsichtig sein und alles überprüfen. Außerdem ist es sehr zeitaufwändig, detaillierte Aufforderungen zu schreiben, um den Kontext darzustellen.

ClickUp Brain löst diese Herausforderungen durch sein kontextbezogenes Verständnis Ihrer Rolle, Ihres Projekts und der Anforderungen Ihres Teams. Es braucht keine langatmigen Eingabeaufforderungen, weil es die richtigen Details aus Ihrem ClickUp-Workspace abrufen und seinen Schreibstil mühelos an Ihren anpassen kann.

Ergänzt wird dies durch Vorlagen, Automatisierungen und Dokumentenmanagement, mit denen Sie Ihre gesamte Content-Produktionspipeline und Ihren Workflow an einem Ort verwalten können.

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Nachverfolgung von Terminen, der Zusammenarbeit mit Ihrem Team oder der Sicherstellung Ihrer Content-Strategie benötigen, ClickUp hilft Ihnen, selbstbewusst Arbeiten zu produzieren, auf die Sie stolz sein können. Anmelden für ClickUp kostenlos an und probieren Sie es selbst aus!