Wie man KI für Copywriting nutzt (mit Beispielen)

Der Prozess der Erstellung des perfekten Textes für Ihre Marketingkampagnen ist nicht so reibungslos, wie sich das Ergebnis liest.

Von der Ideenfindung und dem Planen der Inhalte bis hin zum Schreiben, Strukturieren und manchmal sogar Umstrukturieren, bis der Text genau richtig ist - die Erstellung des endgültigen, polierten Entwurfs erfordert Zeit und Aufwand.

Aber das ist kein Problem, denn es gibt eine Lösung, um diesen Prozess zu rationalisieren: KI-Textwerkzeuge .

KI-Tools für die Texterstellung ergänzen Ihre Fähigkeiten und Ihr Fachwissen und steigern Ihre Produktivität, ohne die menschliche Kreativität und das Verständnis zu beeinträchtigen.

Sie sparen Ihnen wertvolle Zeit, vor allem in den hektischen Momenten knapper Deadlines, und werden zu Ihrem Retter, wenn Sie eine Schreibblockade haben.

In diesem Blog haben wir die besten KI-Tools für die Texterstellung zusammengestellt, die Ihnen zum Erfolg verhelfen werden. Außerdem haben wir Beispiele für KI-Aufforderungen mit Ergebnissen und Beispielen für die Verwendung dieser Tools hinzugefügt.

Was ist KI Copywriting?

In den letzten Jahren hat sich das KI-Texten als ein entscheidender Wandel in der Branche erwiesen erstellung von Inhalten und Marketingbranche. Aber was genau ist KI in der Texterstellung, und wie erledigt sie ihre Arbeit?

KI-Texterstellung ist der Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz zur Erstellung überzeugender Texte. Es nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) und Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), um Inhalte zu erstellen.

Tiefer eintauchen: Wie ahmt die KI den Menschen nach, um menschenähnliche Texte zu erstellen?

Die KI nutzt verschiedene Techniken, um Texte zu erzeugen, die der menschlichen Sprache ähneln:

Analysiert riesige Datenmengen im Internet

Identifiziert Schreibmuster

Lernt die Nuancen von Sprache, Stil und Tonfall

Ein KI-Tool zum Verfassen von Texten kann sich an verschiedene Schreibstile und Tonalitäten anpassen, da es auf große Mengen von Textdaten trainiert wurde. So können Sie Texte erstellen, die auf die Vorlieben Ihrer Marke und ihrer Einzelziele abgestimmt sind.

Ganz gleich, ob Sie einen professionellen und selbstbewussten Ton für eine Unternehmenswebsite oder eine verspielte und freundliche Stimmung für einen Beitrag in den sozialen Medien anstreben, KI kann Texte erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI bei der Texterstellung

KI-Texterstellung bietet zwar zahlreiche Vorteile, birgt aber auch einige Herausforderungen. Werfen wir einen Blick auf einige der Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI beim Verfassen von Texten:

Vorteile des Einsatzes von KI für die Texterstellung

Steigerung der Effizienz: KI kann Inhalte schnell generieren, wodurch Sie Zeit sparen, enge Termine einhalten und einen konsistenten Lieferplan einhalten können

KI kann Inhalte schnell generieren, wodurch Sie Zeit sparen, enge Termine einhalten und einen konsistenten Lieferplan einhalten können Verbesserte Personalisierung: KI-Tools können Benutzerdaten schnell analysieren und Inhalte auf der Grundlage der Präferenzen Ihrer Zielgruppe anpassen. Der Einsatz von KI für die Personalisierung von Inhalten kann Ihnen nicht nur helfen, das Engagement der Benutzer zu erhöhen, sondern auch mehr Leads zu gewinnen

KI-Tools können Benutzerdaten schnell analysieren und Inhalte auf der Grundlage der Präferenzen Ihrer Zielgruppe anpassen. Der Einsatz von KI für die Personalisierung von Inhalten kann Ihnen nicht nur helfen, das Engagement der Benutzer zu erhöhen, sondern auch mehr Leads zu gewinnen Bessere Konsistenz: Mit KI können Sie bei Bedarf einen einheitlichen Ton und Stil über mehrere Projekte hinweg sicherstellen. Dies kann Ihnen helfen, eine solide und einheitliche Markenstimme und -identität für Ihre Kunden aufzubauen

Mit KI können Sie bei Bedarf einen einheitlichen Ton und Stil über mehrere Projekte hinweg sicherstellen. Dies kann Ihnen helfen, eine solide und einheitliche Markenstimme und -identität für Ihre Kunden aufzubauen Übersetzungsfunktionen: Ein zuverlässiges KI-Tool kann Inhalte innerhalb kürzester Zeit in mehrere Sprachen übersetzen. Dies ist ein großer Vorteil, der dazu beitragen kann, ein globales Publikum für Ihre Texte zu gewinnen, indem sichergestellt wird, dass Ihre Inhalte auch für Nicht-Englischsprachige zugänglich sind

Nachteile des Einsatzes von KI bei der Texterstellung

Qualitätsprobleme: KI-Tools können Emotionen nicht nachvollziehen oder feinere Nuancen der menschlichen Natur nicht so gut verstehen wie menschliche Autoren. Dies kann zu Ungenauigkeiten oder einem Mangel an Tiefe im Inhalt führen. Achten Sie also darauf, den Inhalt bei Bedarf zu überarbeiten und zu personalisieren, um Ihre Glaubwürdigkeit nicht zu beeinträchtigen

KI-Tools können Emotionen nicht nachvollziehen oder feinere Nuancen der menschlichen Natur nicht so gut verstehen wie menschliche Autoren. Dies kann zu Ungenauigkeiten oder einem Mangel an Tiefe im Inhalt führen. Achten Sie also darauf, den Inhalt bei Bedarf zu überarbeiten und zu personalisieren, um Ihre Glaubwürdigkeit nicht zu beeinträchtigen Mangel an Originalität und Kreativität: KI hat oft Schwierigkeiten, originelle und kreative Konzepte zu erstellen, so dass der Inhalt repetitiv klingt, da sie sich stark auf vorhandene Benutzerdaten und Schreibmuster stützt. Um dies zu überwinden, sollten Sie Ihre eigenen Ideen und Ihre Kreativität mit der KI kombinieren, um einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen

KI hat oft Schwierigkeiten, originelle und kreative Konzepte zu erstellen, so dass der Inhalt repetitiv klingt, da sie sich stark auf vorhandene Benutzerdaten und Schreibmuster stützt. Um dies zu überwinden, sollten Sie Ihre eigenen Ideen und Ihre Kreativität mit der KI kombinieren, um einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen Fehlinterpretation des Kontexts: Manchmal kann die KI den Kontext Ihrer Aufforderung falsch interpretieren und irrelevante Inhalte erzeugen. Überprüfen Sie daher die von der KI generierten Inhalte jedes Mal gründlich, um ihre Relevanz zu bestätigen, insbesondere bei komplexen oder sensiblen Themen

Manchmal kann die KI den Kontext Ihrer Aufforderung falsch interpretieren und irrelevante Inhalte erzeugen. Überprüfen Sie daher die von der KI generierten Inhalte jedes Mal gründlich, um ihre Relevanz zu bestätigen, insbesondere bei komplexen oder sensiblen Themen Ethische Bedenken: Die Überprüfung der Authentizität von KI-generierten Inhalten ist von entscheidender Bedeutung, da Plagiate ethische Risiken bergen können, z. B. die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum. Lassen Sie daher KI-generierte Inhalte immer durch robuste Tools zur Plagiatsprüfung laufen, um die Originalität sicherzustellen und ethische Standards einzuhalten

Wie verwendet man KI-Software für das Copywriting? KI-Tools zum Schreiben erledigen jetzt viele Aufgaben in Minutenschnelle und ersparen Autoren, Editoren und Marketingexperten viel Zeit und Aufwand.

Hier erfahren Sie, wie Sie KI für das Schreiben von Texten nutzen können:

1. Wählen Sie das Thema und die Art des Textes, den Sie schreiben möchten

Bestimmen Sie zunächst die Art des Textes, den Sie benötigen. Handelt es sich um einen einprägsamen Beitrag für soziale Medien, eine überzeugende Produktbeschreibung oder einen umfassenden Blogbeitrag? Wenn Sie Ihr Ziel kennen, kann das KI-Tool die relevantesten Inhalte erstellen.

2. Eingabe einer Aufforderung

Geben Sie dem KI-Tool einen bestimmten Befehl, den sogenannten 'Prompt'. einige Tools bieten Optionen, mit denen Sie eine spezifische und detaillierte Eingabeaufforderung erstellen können. Ihre Eingabeaufforderung kann so detailliert wie nötig sein, aber stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen in strukturierter Form in derselben Nachricht enthalten sind. Heben Sie z. B. alle SEO-Schlüsselwörter hervor, die für Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung, Ihre Marke oder Ihre Branche relevant sind.

Pro-Tipp: Machen Sie diese Aufforderung so detailliert wie möglich, um genauere Ergebnisse zu erzielen

3. Abwarten und beobachten

In Sekundenschnelle erzeugt das Tool Ergebnisse, die Sie direkt verwenden oder nach Ihren Wünschen bearbeiten können.

Nutzen Sie KI, um Texte für E-Mails, Überschriften für soziale Medien, Blogideen und Berichterstellungen zu erstellen

4. Überwachen und abschließen

Denken Sie daran, dass diese Tools auf der Analyse bestehender Webinhalte basieren, um neue Inhalte zu generieren. Das bedeutet, dass der generierte Inhalt nicht vollständig original ist; er wird vom KI-Tool auf der Grundlage von online verfügbaren Informationen erstellt. Daher müssen Sie die Ergebnisse überwachen und vor der Fertigstellung erneut überprüfen.

lesen Sie mehr: 10 beste KI-Erkennungstools und -Prüfer im Jahr 2024 Stellen Sie sicher, dass Sie den von der KI generierten Inhalt bearbeiten durch Überprüfen der Fakten, Polieren und Optimieren, um einen Hauch von Originalität hinzuzufügen. Achten Sie auch darauf, dass es dem generierten Text nicht an Sensibilität und Inklusivität mangelt.

Pick ClickUp's Brain for AI Copywriting

ClickUp, eine All-in-One-Softwarelösung, wurde entwickelt, um Ihren Schreibprozess zu rationalisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern, damit Sie Zeit sparen können. Es handelt sich um eine Plattform mit vielen Features, darunter der Star der Show - ClickUp Gehirn -eine Reihe von KI-gestützten Tools.

Das Schreiben von Inhalten für mehrere Clients mit den "sanften Erinnerungen" an drohende Deadlines kann überwältigend, mühsam und zeitraubend sein. ClickUp Brain kann jedoch Ihr zuverlässiger KI-Assistent sein, der Ihre Aufgaben vereinfacht und überschaubarer macht.

mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle einen Blogeintrag schreiben

Mit ClickUp Brain können Sie Inhalte schneller und besser erstellen, ohne den lästigen Block des Autors. Lassen Sie mit ClickUp Brain manuelle Prozesse hinter sich und erledigen Sie unter anderem die folgenden Dinge:

Zusammenfassen von Inhalten in langen Formularen

Blogs formatieren

Ideen für Inhalte generieren

SEO-optimierte Landing Pages, E-Mails, Artikel, Social Media Bios, etc. schreiben

Erstellen hochwertiger Inhalte für Vertrieb und Marketing

Schreiben von Meta-Titeln und Meta-Beschreibungen

Gliederungen generieren

Automatische Rechtschreibprüfungen durchführen

Inhalte umschreiben, um ungewollte Plagiate zu vermeiden

Inhalte umstrukturieren und sogar Korrektur lesen

Generieren von Produktbeschreibungen, Inhalten, etc

Vorlagen für häufig verwendete Dokumente erstellen

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Inhalte mit oder ohne KI erstellen, indem Sie direkt das integrierte Dokumententool verwenden ClickUp Dokumente . Dies ist möglich, weil ClickUp Brain in ClickUp Docs integriert ist, so dass Sie Ihre Texte direkt an Ort und Stelle erstellen und bearbeiten können.

Außerdem werden Ihre Dokumente bequem in Ihrem Workspace in ClickUp Docs gespeichert, so dass Sie jederzeit darauf zugreifen können.

zusammenarbeit mit Teamkollegen und Kunden zur Bearbeitung und Fertigstellung eines Dokuments in Echtzeit in ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs können Sie sogar mit Ihren Kollegen oder Clients in Echtzeit zusammenarbeiten. Gemeinsam können Sie Bearbeitungen vornehmen, Text markieren und Kommentare hinterlassen, Feedback austauschen und Ihre Texte in umsetzbare Aufgaben verwandeln.

Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Inhalte in jedem gewünschten Ton und Stil verfassen. Außerdem können Sie damit Videos transkribieren und Ihre Notizen mühelos in verschiedene Sprachen übersetzen.

Einzigartig: ClickUp Brain verfügt über einen engagierten KI-Schreiber, der Ihnen bei der Erstellung Ihrer Texte hilft, indem er Ihnen Stichworte liefert und den Ton und das Kreativitätsniveau einstellt.

mit ClickUp Brain's AI Writer /%img/ können Sie Ihren Texten den letzten Schliff geben

AI Copywriting Anwendungsfälle & Beispiele (mit Prompts)

Lassen Sie uns nun einige Anwendungsfälle und Beispiele für KI-Texterstellung untersuchen, um Ihnen ein besseres Verständnis zu vermitteln.

Produktbeschreibungen

Wenn Sie eine lange Liste von Produkten haben, kann die Erstellung einer aussagekräftigen Produktbeschreibung für jedes einzelne Produkt sehr zeitaufwändig sein. Ein KI-Tool zum Verfassen von Texten kann diesen Prozess jedoch vereinfachen, indem es schnell und konsistent Beschreibungen erstellt.

Füttern Sie das KI-Tool mit spezifischen Produktspezifikationen und Kundenpräferenzen, und es wird seine Arbeit tun und Ihnen Zeit sparen.

Vorschlag:

Schreiben Sie drei Produktbeschreibungen für eine E-Commerce-Website für Mode. Bei den Produkten handelt es sich um ein schwarzes Kleid mit Rundhalsausschnitt, einen grünen Trenchcoat und eine Sling-Tasche in Farbblockoptik. Beschreiben Sie sie kreativ und konzentrieren Sie sich dabei auf die wichtigsten Features, Materialien und Styling-Optionen. Fassen Sie sich kurz, aber detailliert, damit die Kunden eine fundierte Kaufentscheidung treffen können.

Ergebnis:

erstellen Sie punktgenaue Produktbeschreibungen mit ClickUp Brain_

Soziale Medienbeiträge

Der ständige Bedarf an frischen und ansprechenden Inhalten für die sozialen Medien ist eine Herausforderung für Texter. Aber Sie können ein KI-Tool bitten, diese Aufgabe für Sie zu erledigen und mühelos eine aktive Social-Media-Präsenz zu pflegen.

KI-gesteuerte Tools können Social-Media-Trends und Markenbotschaften analysieren, um relevante Inhaltsideen vorzuschlagen und sogar in Sekundenschnelle automatisch Überschriften für Posts zu generieren.

Vorschlag:

Schreiben Sie Bildunterschriften für Instagram, um die Bekanntheit und Akzeptanz von KI-Tools für Zeitmanagement und Produktivität zu erhöhen. Gestalten Sie sie einprägsam und stellen Sie sicher, dass sie sich an vielbeschäftigte Berufstätige, Unternehmer und Eigentümer von kleinen Geschäften richten.

Ergebnis:

mit ClickUp Brain einprägsame Bildunterschriften für soziale Medien und Kampagnen generieren

Marketing E-Mail

Personalisierte Marketing-E-Mails helfen, die Aufmerksamkeit der Abonnenten zu erregen, das Engagement zu steigern und Leads zu generieren. Mit tools zur Automatisierung des E-Mail-Marketings rationalisieren Ihren Prozess - Schreiben, Bearbeiten und Versenden von Einzelziel-Kampagnen - alles an einem Ort. Diese Tools analysieren Kundendaten, Verhaltensmuster und frühere Interaktionen, um E-Mails für einzelne Empfänger zu entwerfen.

Von den Betreffzeilen bis zum Text können KI-generierte Texte E-Mail-Kampagnen verbessern, was zu höheren Öffnungs- und Klickraten führt.

Aufforderung:

Schreiben Sie eine Marketing E-Mail für [Firmenname], ein Kosmetikunternehmen, das eine Multitasking BB Creme mit Sonnenschutz in 2 Absätzen (weniger als 150 Wörter) auf den Markt bringt. Heben Sie die Vorteile hervor und verwenden Sie einen CTA, der die Abonnenten dazu ermutigt, das Produkt auszuprobieren, bevor es ausverkauft ist.

Ergebnis:

generieren Sie ansprechende Marketing E-Mails mit ClickUp Brain

Anzeigentext

Jeder Werbetexter möchte, dass sich seine Anzeigentexte von anderen abheben und zu organischem Traffic und Konversion beitragen. Doch was bisher nur ein Wunsch war, ist jetzt mit Hilfe von KI-Texterstellungssoftware möglich.

KI analysiert die Anzeigenleistung, die Demografie der Zielgruppe und Ihre spezifischen Branchentrends, um optimierte Varianten für Anzeigentexte vorzuschlagen. Mithilfe eines KI-Schreibassistenten können Sie verschiedene Messaging-Strategien testen und Ihre Marketingtexte verfeinern, um den ROI zu maximieren.

Vorschlag:

Schreiben Sie eine Anzeige für eine App für Essenslieferungen in 100 Wörtern und in einem überzeugenden Ton. Werben Sie bei potenziellen Kunden für den Komfort und die Qualität des Dienstes. Beschreiben Sie die Elemente des Menüs und heben Sie die Angebote und Rabatte hervor, die in Anspruch genommen werden können. Fördern Sie den CTA mit klaren Anweisungen für die Reihenfolge und die Lieferung.

Ergebnis:

schreiben Sie überzeugende Werbetexte für Google, Facebook oder YouTube mit ClickUp Brain

Ideenfindung

Wenn Sie auf der Suche nach neuen und innovativen Ideen sind, sollten Sie den Einsatz von KI in Betracht ziehen, um Ihren Ideenfindungsprozess zu beschleunigen. Damit lassen sich aktuelle Themen, relevante Schlüsselwörter und die Zinsen des Einzelziels leicht ermitteln.

Stundenlange Brainstorming-Prozesse sind bei nahenden Deadlines nicht möglich. KI-gestützte Tools generieren schnell Ideen für Ihre Content-Strategie.

Vorschlag:

Generieren Sie zehn Blog-Themen für ein Fitnessunternehmen zum Stichwort "Lifestyle-Gewohnheiten"

Ergebnis:

unlimited Blog-Themenideen mit ClickUp Brain_

Website-Inhalte

Eine Website bringt mehr Leads, wenn die Texte der Landing Pages ansprechend sind, regelmäßig aktualisiert werden, um aktuelle Branchentrends widerzuspiegeln, und die Erwartungen der Zielgruppe erfüllen. Verwenden Sie KI-Tools zum Erstellen, Polieren und Verfeinern Ihrer Website-Texte. Sie können auch Blogbeiträge und FAQs auf der Grundlage von Schlüsselwortrecherchen und Branchenkenntnissen erstellen.

Vorschlag:

Schreiben Sie einen CTA-Inhalt mit Alleinstellungsmerkmalen für eine umweltfreundliche Wasserflasche, die von [Firmenname] hergestellt wird, und fordern Sie Besucher auf, die Seite mit dem Produkt über einen Link zu besuchen. Verwenden Sie eine überzeugende Sprache, um die Produktvorteile hervorzuheben.

Ergebnis:

mit ClickUp Brain schnell und effektiv Inhalte für Ihre Website erstellen

Inhaltsstrukturierung und -veredelung

Wenn Sie Ihre Inhalte effektiv organisieren wollen, können Sie sich auf KI verlassen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte gut strukturiert und leicht verdaulich sind.

Anstatt sich mit der Herausforderung auseinanderzusetzen, große Mengen an Informationen zu strukturieren, können Sie die KI diese Aufgabe zu erledigen lassen. Sie kann Ihre Inhalte automatisch organisieren und kategorisieren, egal ob es sich um einen Blogbeitrag oder eine Marketingkampagne handelt.

Sind Sie der Meinung, dass einige Texte verbesserungswürdig sind, können aber die Probleme nicht ausfindig machen? Die besten Autoren und Editoren haben das schon erlebt. Lassen Sie KI die Arbeit für Sie erledigen.

Vorschlag:

Verbessern Sie diesen Text: Sind Sie bereit, Ihrem Space einen Hauch von Spaß und Persönlichkeit zu verleihen? Stöbern Sie in unserer Kollektion verspielter Leuchtreklamen, oder lassen Sie Ihrer Kreativität mit einem benutzerdefinierten Design freien Lauf. Mit unserem Engagement für Qualität, Erschwinglichkeit und außergewöhnlichen Kundenservice sind unsere Neonschilder Ihr One-Stop-Shop für die Beleuchtung Ihres Lebens mit einem Hauch von Neon Magie.

Ergebnis:

verfeinern Sie Ihre Texte mit ClickUp Brain

In ähnlicher Weise können auch Sie relevante Aufforderungen für Ihre Arbeit erstellen und KI-Texter-Tools wie ClickUp Brain bitten, Antworten für sie zu generieren. Viele KI-Texterstellungssoftware kann Ihnen dabei helfen; neben ClickUp Brain können Sie auch mit Google GeminichatGPT, usw. Sie können das tool sogar bitten, den Text neu zu schreiben, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Zu erledigen mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie freiberuflicher Texter oder Teil eines Agenturteams sind, der Einsatz von KI-gestützten Tools kann Ihre Produktivität steigern und den Prozess der Erstellung von Inhalten rationalisieren.

Als Texter gehen Ihre Aufgaben jedoch über das Schreiben hinaus. Was ist mit der Bearbeitung, der Organisation der täglichen Aufgaben, der Verwaltung von E-Mails und der Zusammenarbeit mit Clients und Kollegen? ClickUp kann Ihnen dabei helfen, all dies und mehr zu erledigen.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen leistungsstarken Features können Sie alle Aspekte Ihres Workflows an einem Ort verwalten. Sie können Aufgaben zuweisen, Dokumente zur Überprüfung und Genehmigung freigeben, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine reibungslose Kommunikation mit Ihrem Team und Ihren Kunden sicherstellen.