Die 10 besten KI-Zusammenfassungsprogramme für Dokumente und Artikel im Jahr 2025

Als Wissensarbeiter verbringen wir Tage und Wochen damit, Informationen zu lesen und zu verarbeiten, die uns helfen, unsere Arbeit besser zu machen. Zwischen dem ständig wachsenden Stapel von Branchenberichten, Kundenrecherchen und den üblichen E-Mails und Prozessdokumenten gibt es immer etwas Neues, das unsere kognitive Aufmerksamkeit erfordert.

Das Schlimmste daran? Die Liste der zu lesenden Dokumente scheint nie kürzer zu werden. Obwohl ich täglich so viel Zeit dafür aufwende, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich hinterherhinke.

In diesem Blogbeitrag werde ich über einige der besten KI-Zusammenfassungsgeneratoren sprechen, die mein Team und ich kürzlich getestet haben. Diese werden Ihnen und mir helfen, schneller als bisher mit dem Lesen Schritt zu halten und endlich die 237 geöffneten Registerkarten zu schließen.

Los geht's!

Worauf sollten Sie bei KI-Zusammenfassern achten?

Bei der Zusammenstellung dieser Liste habe ich über ein Dutzend KI-Zusammenfassungs-tools getestet. Viele davon verwendeten die GPT-Engine von OpenAI, um prägnante Zusammenfassungen zu erstellen. Ich habe jedoch auch einige gefunden, die auf proprietären Large Language Models (LLMs) basieren. Letztere boten zwar mehr Anpassungsmöglichkeiten, waren aber auch mit höheren Kosten verbunden.

Hier sind die Kriterien, nach denen ich diese Apps getestet habe:

Sprachmodell : Hat das tool ein benutzerdefiniertes großes Sprachmodell (LLM) verwendet oder bestehende Modelle wie GPT genutzt? Und wenn Letzteres der Fall ist, welche Version der GPT-Engine sollten wir abonnieren?

Benutzerdefinierte Anpassungen : Kann ich die Länge oder das Format der Zusammenfassung ändern? Kann ich spezielle Anweisungen geben oder um bestimmte Informationen bitten?

Qualität der erstellten Zusammenfassung : Ich habe bewertet, wie gut jedes Tool die Essenz des Originaldokuments erfasst hat. Wurden die ursprünglichen Formulierungen beibehalten und wichtige Sätze erfasst oder wurde die Sprache zur besseren Lesbarkeit vereinfacht?

Kosten : Über den Preis hinaus habe ich mich eingehender mit dem Preis-Wert-Verhältnis kostenpflichtiger tools befasst. Boten die zusätzlichen Gebühren nützliche Features oder waren sie nur Schnickschnack?

Benutzerfreundlichkeit: Wie intuitiv und benutzerfreundlich waren die Schnittstellen? Dazu gehörten Optionen zum Hochladen von Dateien, Chrome-Erweiterungen und die Navigation in der Benutzeroberfläche.

Bei KI-Zusammenfassern, die mehrere Sprachen unterstützen, habe ich auch einige dieser Funktionen getestet – wobei ich mich auf ihre Genauigkeit in Französisch und Spanisch (neben Englisch) konzentriert habe.

Die besten KI-Dokumentenzusammenfassungen auf einen Blick – Vergleichsdiagramm

tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp • Fassen Sie Meetings, Chats, Dokumente und Aufgaben in Echtzeit zusammen • Übersetzen Sie Zusammenfassungen in verschiedene Sprachen • Erstellen Sie Zusammenfassungen auf Mobilgeräten und als benutzerdefinierte Felder • Generieren Sie automatisch Aktionspunkte aus Zusammenfassungen Mittelständische bis große Teams, die Arbeit, Dokumentation und Aktualisierungen verwalten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Digest abonnieren • Wählen Sie die Länge der Zusammenfassung in Prozent • Fassen Sie URLs, PDFs oder eingefügten Text zusammen • Unterstützt mehr als 33 Sprachen • Extrahieren Sie Schlüsselwörter Einzelpersonen oder kleine Teams, die schnelle, sprachlich flexible Text-Zusammenfassungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 133 $/Benutzer/Monat Scribbr • Keine Anmeldung erforderlich • Zusammenfassungen in unterschiedlicher Länge • Plagiatsprüfung • Zusammenfassung als .txt-Datei herunterladen Studierende und wissenschaftliche Forscher, die einfache, zitierfähige Zusammenfassungen benötigen Free Zusammenfassungsgenerator • Zusammenfassungen mit einem Klick • Einfache, list-basierte Ausgabe • Minimalistische Benutzeroberfläche Einzelpersonen, insbesondere Studenten oder technisch nicht versierte Benutzer Free Notta • Kapitelweise Zusammenfassungen für Transkripte • Meeting-Vorlagen unterstützen • Teilbare Links Mittelgroße Teams fassen Meetings, Webinare oder Podcasts zusammen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Paraphraser. io • Zusammenfassung von bis zu 15.000 Wörtern • Mehrsprachige Unterstützung • Grammatik- und Plagiatsprüfung • Paraphrasierungsoption Personen, die mit langen, akademischen oder mehrsprachigen Formularen arbeiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 7 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Jasper • Zielgruppenspezifische Zusammenfassungen • Chrome-Erweiterung • Benutzerdefinierte Anpassung der Markenstimme • Über 25 Sprachen Marketing- und Inhalt-Teams in Unternehmen benötigen benutzerdefinierte, markengerechte Zusammenfassungen 7-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Tarife ab 49 $/Platz/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Writesonic • Erstellung von Zusammenfassungen für Artikel in sozialen Medien • Zusammenfassen und Umschreiben mehrerer Blogs • Unterstützen von über 25 Sprachen Marketer und Inhalt-Ersteller in kleinen bis mittelgroßen Teams Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Gimme Summary KI • Chrome-Erweiterung • Zusammenfassungen von Webartikeln mit einem Klick • Keine Anmeldung oder Werbung Personen, die beim Surfen kurze Artikelzusammenfassungen benötigen Free Copy. ai • Workflow für Massenzusammenfassungen • Vorlagen für Zusammenfassungsaufforderungen • SEO-optimierte Metagenerierung Inhalt- und Recherche-Teams, die in großem Umfang zusammenfassen (kleine bis große Teams) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 49 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Setzen wir unsere Bewertung fort und sehen wir uns an, wie die einzelnen KI-Zusammenfassungs-Tools abgeschnitten haben!

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die 10 besten KI-Dokumentenzusammenfassungen für 2025

In diesem Abschnitt werden wir einzelne Zusammenfassungen untersuchen und ihre Stärken und Schwächen aufzeigen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

ClickUp: Der beste KI-Dokumentenzusammenfasser insgesamt

Starten Sie mit ClickUp Brain Fassen Sie Meeting-Notizen zusammen, suchen Sie nach bestimmten Informationen und automatisieren Sie manuelle Aufgaben mit ClickUp Brain.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Arbeitsmanagement, die Ihnen mit einer einzigen App bei der Zusammenarbeit an Dokumenten, dem Projektmanagement und der internen Kommunikation hilft.

Und das Beste daran? Alle diese tools sind eng mit ClickUp Brain integriert. Dies ist der leistungsstärkste, kontextbezogene KI-Assistent der Welt. Er kann Ihnen bei allem helfen, von der Suche nach Informationen und dem Verfassen von Inhalt bis hin zur Zusammenfassung von Projektaktualisierungen und der Übersetzung von Dokumenten.

Fassen Sie lange oder komplexe Dokumente zusammen

Zu erledigen: Fügen Sie Ihren Inhalt zu ClickUp Docs (der integrierten Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten) hinzu und bitten Sie/AI, den Text zusammenzufassen. Sie können auch Vorgaben zum Tonfall, zur Lesbarkeit und zur Zielgruppe der Zusammenfassung machen, um sie kontextbezogener zu gestalten.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie auch Meeting-Notizen zusammenfassen? Probieren Sie den KI-Notizblock von ClickUp aus. Erteilen Sie ihm die Berechtigung, automatisch an Ihren Meetings teilzunehmen, und sehen Sie zu, wie er Ihre Diskussionen für Sie aufzeichnet, transkribiert und analysiert. Nach jedem Anruf erhalten Sie eine Übersicht über das Meeting, ein mit den Namen der Sprecher versehenes Transkript und eine übersichtliche Dokumentation der Aktionspunkte – direkt in Ihrem ClickUp-Posteingang. Zeichnen Sie Ihre Meetings mit ClickUp AI Notetaker auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen.

Erstellen Sie Listen aus extrahierten Informationen

Eine weitere Möglichkeit, ClickUp Brain zu nutzen, besteht darin, es zu bitten, bestimmte Informationen zu suchen und daraus ein Dokument oder eine Liste zu erstellen. Ich könnte ClickUp beispielsweise bitten, mir etwas über den Onboarding-Prozess in meinem Unternehmen zu erzählen, und dann innerhalb von ClickUp eine Onboarding-Aufgabe für neue Mitarbeiter erstellen, auf die diese zurückgreifen können.

Mit ClickUp Brain Dokumente in Sekundenschnelle in Aufgabenlisten umwandeln

Projekt-Threads zusammenfassen

Fassen Sie Projekt-Threads zusammen, um mit ClickUp Brain einen schnellen Überblick über deren Fortschritt zu erhalten.

ClickUp Projekte bietet auch eine „Zusammenfassen”-Schaltfläche für alle ClickUp-Aufgaben und Kommentarthreads. Ich muss lediglich die KI bitten, alle Projektaktualisierungen zusammenzufassen. So bleibe ich auf dem Laufenden, ohne mich manuell durch 50 Nachrichten wühlen zu müssen.

Darüber hinaus können Sie die Ask AI-Funktion in ClickUp nutzen, um Arbeitsupdates zu erhalten und den wöchentlichen (oder täglichen) Fortschritt Ihres Teams nachzuvollziehen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Projektaktualisierungen, Fragen und Antworten zum Workspace, Standup-Berichte und vieles mehr schnell zusammenzufassen.

Dies ist ein praktisches Feature, insbesondere für Führungskräfte.

Erstellen Sie mit ClickUp's AI Standups automatische Zusammenfassungen des Fortschritts Ihrer Teamarbeit.

Sie haben lediglich zu erledigen, die Teammitglieder zu hinzufügen, deren Arbeitsaktualisierungen Sie benötigen, das Intervall auszuwählen – wöchentlich, täglich oder benutzerdefiniert – und das Format festzulegen, in dem Sie die Informationen dargestellt haben möchten. Sie können alle Aktualisierungen erhalten oder ClickUp Brain bitten, Ihnen eine Zusammenfassung oder eine Aufzählung zu erstellen. Letzteres kann von Vorteil sein, wenn Sie viele Arbeitsaktualisierungen durchgehen müssen.

Implementieren Sie die Automatisierung der Erstellung von Zusammenfassungen für Aufgaben

Möchten Sie mehrere Projekte gleichzeitig nachverfolgen? Mit der Option „Benutzerdefinierte Felder” von ClickUp können Sie KI-Zusammenfassungen und KI-Projektaktualisierungen als zwei Spalten zu Ihren Aufgaben hinzufügen – und erhalten so automatische Zusammenfassungen, ohne jedes Mal Ihre Aufgaben oder Projekte öffnen zu müssen.

Erstellen Sie Massenzusammenfassungen Ihrer Projekte und Aufgaben, indem Sie KI-Zusammenfassungen zu einem benutzerdefinierten Feld in ClickUp Aufgaben machen.

Inhalte übersetzen (und zusammenfassen)

Die Kommunikation mit einem globalen Team oder nicht englischsprachigen Kunden kann manchmal schwierig sein. Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich meine Dokumente auf Englisch hinzugefügt und ClickUp Brain gebeten habe, sie in einer anderen Sprache zusammenzufassen, die ich dann mit meinen nicht englischsprachigen Kunden freigeben kann.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain übersetzte Zusammenfassungen Ihres Inhalts und optimieren Sie die Kommunikation.

💡 Profi-Tipp: Brain MAX ist die KI-Super-App von ClickUp, die eine einheitliche Suche, Automatisierung und Sprach-zu-Text-Funktion für Ihren gesamten Workflow bietet, einschließlich Aufgaben, Dokumenten, Meetings, verbundenen Tools und dem Internet. Damit können Sie das optimale Modell (ChatGPT, Claude, Gemini usw.) für Aufgaben wie Zusammenfassen, Schreiben oder Argumentieren auswählen. Sie können Brain MAX bitten, Dokumente, Aufgabe-Threads oder Kommentare und Benachrichtigungs-Threads im Posteingang zusammenzufassen, die alle aus Ihrem tatsächlichen Arbeitskontext stammen!

Die besten Features von ClickUp

Alles zusammenfassen: Von Projekt-Threads über Von Projekt-Threads über Meeting-Notizen bis hin zu Chat-Nachrichten – erstellen Sie eine Zusammenfassung aller Inhalte direkt in ClickUp.

Fügen Sie eine Zusammenfassungsbox hinzu : Geben Sie Ihren Teamkollegen einen Überblick über jedes Dokument oder jede Seite in ClickUp, indem Sie einen automatisch generierten Zusammenfassungsblock einfügen.

Aktionspunkte herausziehen : Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Dokumente, Chatten und Meeting-Protokolle überprüfen und eine Liste mit Aktionspunkten oder nächsten Schritten für Sie erstellen.

Text übersetzen : Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen von Dokumenten in verschiedenen Sprachen und halten Sie globale Teams auf derselben Seite.

Zusammenfassungen auf dem Handy abrufen: Wenn Sie ClickUp auf Ihrem Smartphone verwenden, können Sie automatische Zusammenfassungen Ihrer Kommentarthreads und Posteingang-Nachrichten aktivieren.

Limit von ClickUp

Sie können eine PDF-Datei nicht direkt zusammenfassen (außer durch Kopieren und Einfügen des gesamten Inhalts).

ClickUp-Preise

Bewertungen und Bewertungen anklicken

G2 : 4,7/5 (über 9500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

2. Get Digest: Am besten geeignet für die Erstellung von Zusammenfassungen wichtiger Sätze

via Get Digest

Das nächste tool, das ich getestet habe, war Get Digest, ein unkomplizierter KI-Zusammenfasser mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und leistungsstarker Dokumentenzusammenfassung.

Das Besondere an diesem tool ist, dass Sie zwischen verschiedenen Zusammenfassungsmodi wählen und die Länge der Zusammenfassung festlegen können. Der Abschnitt „% der Quelle“ bietet sechs Optionen zur Auswahl: 5, 15, 25, 35, 45 und 55. Je höher die Nummer, desto länger die Zusammenfassung.

Ich würde dieses summarizing tool empfehlen, wenn Sie wissen, wie viele Informationen Sie aus einem Text benötigen. Beispielsweise, wenn Sie nur die wichtigsten Informationen aus einem Artikel benötigen, können Sie „5 %“ auswählen. Wenn Sie den Kern des gesamten Artikels benötigen, also fast die Hälfte der Länge des Artikels, wählen Sie stattdessen „55“.

Allerdings ist seine Fähigkeit, Artikel zusammenzufassen, limit – es liefert Ihnen eine Reihe von Stichwörtern und eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Sie können die Zusammenfassung des Dokuments nicht in einem einzigen Absatz erhalten oder nach bestimmten Highlights fragen.

Die besten Features von Digest

Erstellen Sie Zusammenfassungen, indem Sie Text direkt einfügen, eine URL eingeben oder PDF-Dokumente hochladen.

Zusammenfassungen als Text-Dateien herunterladen

Erhalten Sie Zusammenfassungen für Text in über 33 Sprachen

Bestimmen Sie die Nummer der Schlüsselwörter, die Sie aus dem Text extrahieren können.

Limitations von Get Digest

Es gibt ein Limit von 7000 Wörtern.

Die aus URL generierten Zusammenfassungen waren weniger zuverlässig und umfassend als wenn wir den Text direkt aus der Quelle eingefügt oder ein Dokument hochgeladen haben.

Preise für Digest anzeigen

Free

Geschäft: Ab 133 $ pro Lizenz und Monat

Digest-Bewertungen und Rezensionen erhalten

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

3. Scribbr: Der beste kostenlose Textzusammenfasser für akademische Forschung

via Scribbr

Scribbr ist ein Anbieter von KI-Schreibtools für Wissenschaftler und Forscher mit Features wie akademischem Schreiben und Bearbeitung, Bearbeitung im APA-Stil, Zitaten und natürlich Zusammenfassungen.

Das Beste daran ist, dass Sie sich nicht anmelden müssen, um dieses tool zur Zusammenfassung zu nutzen. Sie können sogar überprüfen, ob die erstellte Zusammenfassung frei von Plagiaten ist. Und auch das ist kostenlos. Wenn Sie also als Student auf der Suche nach kostengünstigen tools zur Zusammenfassung sind, ist dies eine gute Option.

Die besten Features von Scribbr

Erstellen Sie Text- oder Stichpunktzusammenfassungen Ihres Textes

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Schwerpunkt Ihrer Zusammenfassung, indem Sie Schlüsselwörter auswählen.

Laden Sie eine TXT-Datei Ihrer Zusammenfassungen herunter

Verwenden Sie die Option „Neu zusammenfassen”, um die Länge der generierten Zusammenfassung zu ändern.

Limitations von Scribbr

Da es einen Limit von 600 Wörtern hat, kann es schwierig sein, einen langen Artikel zusammenzufassen.

Preise von Scribbr

Free

Scribbr-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

4. Summary Generator: Am besten geeignet für Studenten und Menschen, die nicht technisch versiert sind

via Summary Generator

Ich habe Summary Generator vorgestellt – einen einfachen Dokumentenzusammenfasser mit minimalistischer Benutzeroberfläche (nur drei Schaltflächen) – für Studenten oder technisch weniger versierte Menschen, die sich von den fortgeschritteneren tools auf dieser Liste eingeschüchtert fühlen könnten.

So funktioniert es: Sie fügen einen Textblock ein und erhalten eine einfachere, leicht verständliche Version davon, einschließlich Listen. Sie können auf die Schaltfläche „Kopieren” klicken und diesen Text in ein Textverarbeitungsprogramm oder einen Notizblock einfügen.

Da das Tool nur über minimale Features verfügt, können Sie die Zusammenfassung nicht als Text herunterladen oder nach bestimmten Highlights fragen.

Die besten Features von Summary Generator

Erstellen Sie in Sekundenschnelle prägnante und leicht lesbare Zusammenfassungen

Limit des Zusammenfassungsgenerators

Sie können keine benutzerdefinierten Zusammenfassungen erstellen.

Die Anzeigen können das Erlebnis etwas unübersichtlich machen.

Preise für den Summary Generator

Free

Zusammenfassung Generator Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

5. Notta: Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Meeting-Protokollen

Da Notta in erster Linie eine Notiz-App ist, kann sie die Nuancen in Dialogen recht gut analysieren. Das macht sie zum perfekten tool, um Webinar- und Podcast-Transkripte zusammenzufassen.

Mir gefällt, wie Notta für jede Transkriptzusammenfassung ein eigenes Kapitel erstellt – man hat das Gefühl, einen Blogbeitrag oder ein Buch zu lesen und nicht nur eine Reihe von Stichpunkten.

Sie können Notta auch in Ihren Meeting-Zusammenfassungen verwenden, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Die besten Features von Notta

Erstellen Sie kapitelweise Zusammenfassungen all Ihrer Transkripte und erstellen Sie Prozessdokumente

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für verschiedene Arten von Meetings

Freigeben Sie den zusammengefassten Text über einen Link

Keine Limit-Einschränkungen

Der Zusammenfassungsgenerator ist nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar.

Sie können PDFs oder Webartikel nicht direkt zusammenfassen.

Notta-Preise

Free

Pro: 14,99 $/Benutzer pro Monat

Geschäft: 27,99 $/Benutzer pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notta-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht verfügbar

6. Paraphraser. io: Der beste kostenlose langer Textzusammenfasser

Möchten Sie umfangreiche Dokumente zusammenfassen? Paraphraser.io ist eine großartige Option. Ich habe versucht, eine wissenschaftliche Arbeit mit 15.000 Wörtern zusammenzufassen, und das Ergebnis war großartig.

Es werden auch Details wie die Nummer der Wörter, Zeichen, Sätze und Absätze des Textes angezeigt. Dies hilft beim Vergleich der Zusammenfassung mit dem Original. Sie können jedoch keine benutzerdefinierten Zusammenfassungen basierend auf Faktoren wie Tonfall oder Schlüsselwörtern erstellen.

Mit Paraphraser.io können Sie zwar auch Zusammenfassungen in Form von Stichpunkten erstellen, aber ich fand diese in einigen Instanzen unzusammenhängend und ohne den ursprünglichen Kontext. Ich habe auch die Zusammenfassungsfunktionen für Französisch getestet, und die Ergebnisse waren genau richtig.

Die besten Features von Paraphraser.io

Erstellen Sie Zusammenfassungen in neun Sprachen, darunter Französisch, Türkisch und Portugiesisch.

Paraphrasieren Sie die generierte Zusammenfassung zur weiteren Vereinfachung.

Überprüfen Sie im Rahmen des Free-Plan auf Plagiate und grammatische Fehler.

Fassen Sie lange Artikel und akademische Dokumente ganz einfach zusammen

Limitations von Paraphraser.io

Keine Zusammenfassungsaufforderungen

Einige Features in der Benutzeroberfläche – wie der Schieberegler für die Länge der Zusammenfassung – können verwirrend sein.

Preise für Paraphraser.io

Free

Basic: Ab 7 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Ab 35 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Paraphraser.io

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

7. Jasper: Das beste tool zum Zusammenfassen für Teams von Unternehmen

via Jasper

Jasper ist bekannt als KI-Inhalt-Generator für Teams im Unternehmen. Zu seinen Features gehört aber auch ein KI-Textzusammenfasser.

Ich habe meinen Text in Jasper hochgeladen und Zusammenfassungen mit einer der drei Standard-Zusammenfassungsvorlagen und meiner eigenen Vorlage erstellt. Die Standardvorlagen funktionieren zwar gut, aber Sie erzielen bessere Ergebnisse, wenn Sie Ihren benutzerdefinierten Vorlagen mehr Kontext hinzufügen.

Ein Feature, das mich beeindruckt, ist die Option „Audience“, die eine Zusammenfassung für verschiedene Zielgruppen erstellt. Beispielsweise habe ich eine leicht verständliche Zusammenfassung eines Artikels zum Thema NFT erhalten.

Jasper bietet eine kostenlose 7-Tage-Testversion (Kreditkarte erforderlich), damit Sie die Features vor dem Kauf ausprobieren können.

Die besten Features von Jasper

Erstellen Sie Zusammenfassungen in mehr als 25 Sprachen

Verwenden Sie die Jasper-Erweiterung von Chrome, um E-Mails und Google Docs einfach zusammenzufassen.

Verwenden Sie den KI Copilot, um Zusammenfassungen im Stil und Ton Ihrer Marke zu erstellen.

Jasper-Limitations

Kein kostenloser Plan

Fasst PDFs nicht zusammen

Jasper-Preise

Ersteller: 49 $/Platz pro Monat

Pro: 69 $/Platz pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1800 Bewertungen)

8. Writesonic: Der beste KI-Textzusammenfasser für prägnante Zusammenfassungen

via Writesonic

Writesonic verwendet zwar das LLM von OpenAI für die Zusammenfassung, wurde jedoch speziell für Marketinginhalte trainiert. Das macht es zu einem großartigen Generator für Zusammenfassungen für Marketingfachleute. Sie können es als Beispiel bitten, einen Aufhänger für Social-Media-Beiträge auf der Grundlage eines langen Artikels zu generieren. Und Sie können die Zusammenfassung für Variationen neu generieren.

Ein besonders gutes Feature ist der Article Writer 6. Alles, was ich zu erledigen hatte, war, ein Thema (interaktive Demos) anzugeben und einige Referenzen auszuwählen. Writesonic erstellte innerhalb weniger Minuten einen Entwurf mit Beiträgen aus all diesen Referenzen. Es zitiert auch Referenzen, sodass Sie für weitere Recherchen zu diesen Artikeln zurückkehren können.

Eine echte Zeitersparnis für Autoren in der Recherche- und Entwurfsphase!

Die besten Features von Writesonic

Fassen Sie mehrere Blogbeiträge zusammen und schreiben Sie sie als einen langen Artikel um.

Erstellen Sie mit nur einem Klick kanalspezifische Zusammenfassungen Ihrer Artikel und verteilen Sie diese ganz einfach.

Erstellen Sie Zusammenfassungen in über 25 Sprachen, darunter Französisch, Spanisch und Japanisch.

Writesonic-Limitations

Die Qualität der Zusammenfassung hängt von der Anzahl der Credits ab. Die Erstellung von Zusammenfassungen in Premiumqualität kann daher kostspielig sein.

Preise von Writesonic

Standard: 99 $ pro Monat (beinhaltet 1 Team-Mitglied)

Professional: 199 $ pro Monat (beinhaltet 3 Mitglieder)

Erweitert: 399 $ pro Monat (beinhaltet 5 Team-Mitglieder)

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2 : 4,7/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1900 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Writesonic-Alternativen an!

9. Gimme Summary AI: Der beste kostenlose Webartikel-Zusammenfasser für Chrome-Browser

via Chrome Web Store

Wie oft haben Sie schon einen Artikel mit einem Lesezeichen versehen, um ihn später zu lesen, weil Sie unter Zeitdruck standen? Mit den Chrome- oder Brave-Browser-Erweiterungen von Gimme Summary AI kann ich mir innerhalb weniger Sekunden eine Übersicht über die wichtigsten Punkte eines beliebigen Webartikels verschaffen.

Das Beste daran? Ich muss keine Artikel kopieren und in verschiedene Registerkarten einfügen, um die Zusammenfassung zu erhalten.

Da Gimme Summary KI jedoch auf ChatGPT basiert, werde ich bei der Anforderung einer Zusammenfassung zur Authentifizierung zum ChatGPT-Fenster weitergeleitet, was etwas umständlich sein kann.

Gimme Summary KI – die besten Features

Erstellen Sie mit einem Klick Zusammenfassungen von Webartikeln direkt auf der jeweiligen Seite.

Erhalten Sie kostenlose KI-Zusammenfassungen ohne Werbung und ohne Angabe Ihrer Daten

Gimme Summary /AI-Einschränkungen

Unterstützt nur Englisch

Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, kann es manchmal zu Fehlern kommen.

Gimme Summary KI-Preise

Free

Gimme Summary KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. Copy. ai: Am besten geeignet für die Zusammenfassung großer Dokumentenmengen

Manchmal kann sogar das Zusammenfassen von Inhalten zu einem enormen Zeitfresser werden – insbesondere, wenn Sie als Marketingfachmann Blogs für soziale Medien in Stichpunkten zusammenfassen müssen oder als Forschungsstudent hundert verschiedene Forschungsartikel für eine Arbeit lesen müssen, die Sie schreiben.

Wenn ja, ist Copy. ai die perfekte Wahl. Mit seinen Features zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows können Sie den Zusammenfassungsprozess optimieren.

Ich habe es verwendet, um einen Blogbeitrag zum Thema Thought Leadership zu verfassen. Ich habe einfach eine Zusammenfassung erstellt, in der ich meine spezifischen Anforderungen umrissen habe. Copy. ai hat dann meine SME-Interviews zusammengefasst und die Schlüsselpunkte aus jeder Unterhaltung in einer einzigen, prägnanten Zusammenfassung zusammengefasst.

Copy. ai – die besten Features

Verwenden Sie die Zusammenfassungs-Vorlagen von Copy.ai, um Ihre „Zusammenfassungsaufforderungen” zu schreiben und Zeit zu sparen.

Erstellen Sie automatisierte Workflows , um mit einer einzigen Eingabeaufforderung mehrere Dokumentzusammenfassungen oder sogar Zusammenfassungen verschiedener Versionen eines Dokuments zu generieren.

Erstellen Sie mit nur einem Klick SEO-optimierte Meta-Titel und Beschreibungen für Ihre Blog-Beiträge.

Einschränkungen von Copy.ai

Automatisierte Workflows sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Copy. ai fasst keine Webartikel aus URLs zusammen.

Copy. ai-Preise

Free

Starter: 49 $/Benutzer pro Monat

Erweitert: 249 $ für 5 Benutzer pro Monat

Copy. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (60 Bewertungen)

Erstellen Sie Zusammenfassungen und erfassen Sie Schlüsselpunkte mit ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-Zusammenfassungsgenerator für die Arbeit sind – um Dokumente, Chat-Threads, Meeting-Protokolle und Ähnliches zusammenzufassen –, dann ist ClickUp meine erste Empfehlung. Benötigen Sie die wichtigsten Punkte eines Meetings in Stichpunkten für einen schnellen Überblick? Oder möchten Sie vielleicht Nachrichten einer bestimmten Person in einem Chat-Thread hervorheben? Mit ClickUp Brain ist all das möglich.

Ich stimme zu, dass das Erstellen von Zusammenfassungen viel Zeit sparen kann. Aber warum dabei aufhören? Warum nicht in eine Plattform investieren, die noch viel mehr tut, um Ihre Arbeit zu vereinfachen und Ihnen Zeit zu sparen?

Deshalb empfehle ich ClickUp. Neben der Zusammenfassung von Text kann es Ihnen auch dabei helfen, Projekte zu verwalten, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Aufgaben zu organisieren.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und sammeln Sie praktische Erfahrungen mit den KI-Zusammenfassungsfunktionen von ClickUp.