Kategoriedesign: Wie Sie eine Marktkategorie schaffen und dominieren

Die akademischen Wurzeln des Kategoriedesigns gehen auf das 2003 erschienene Buch „The Evolution of New Markets” des Ökonomen Paul Geroski zurück . Darin untersuchte er, wie völlig neue Marktkategorien im Laufe der Zeit ihre Form annehmen und reifen.

In der Praxis beginnen die meisten Ersteller von Kategorien jedoch mit Verwirrung.

Gründer können ihr Produkt oft nicht beschreiben, ohne zu sagen: „Es ist so ähnlich wie X, aber auch wieder nicht.“ Ein Produktmanager bringt etwas wirklich Originelles auf den Markt, doch das Publikum vergleicht es weiterhin mit anderen tools. Ein Marketingexperte testet alle möglichen Slogans und schafft es dennoch nicht, die Botschaft zu vermitteln.

Kategoriedesign ist hier notwendig, da es der Welt hilft, etwas zu verstehen, das es zuvor noch nie gegeben hat. Es ist teils Strategie, teils Storytelling und teils Marktbildung.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie über die Schaffung Ihrer eigenen Marktkategorie wissen müssen und wie ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, Ihren Aufwand dabei unterstützt. 🏁

Was ist Kategoriedesign?

Kategoriedesign ist eine Geschäftsstrategie, die sich darauf konzentriert, völlig neue Marktkategorien zu schaffen und zu definieren, anstatt nur innerhalb bestehender Kategorien zu konkurrieren.

Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, bei denen es darum geht, die Konkurrenz in einem umkämpften Markt zu übertrumpfen, zielt diese Technik darauf ab, einzigartige Probleme oder „Lücken” im Markt zu identifizieren. Anschließend werden sowohl die Erzählung als auch die Lösung rund um diese Chance so formt, dass sich die Wahrnehmung des Marktes grundlegend verändert.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept des Category Designs wurde durch das 2016 erschienene Buch Play Bigger von Christopher Lochhead populär gemacht (oder wieder stark in den Fokus gerückt). Die Idee: Ein Produkt + eine Geschichte + eine Markenidentität rund um die Lösung eines Problems aufzubauen, das alle als real anerkennen, sodass Sie einen Space anführen, anstatt in einem zu konkurrieren. Die besten Unternehmen erfinden nicht einfach etwas, um es uns zu verkaufen. Sie stellen keine Produkte oder Dienstleistungen her, die nur geringfügige Verbesserungen gegenüber dem Vorherigen darstellen. Sie verkaufen uns nicht einfach etwas Besseres. Die spannendsten Unternehmen verkaufen uns etwas Neues. Sie führen der Welt eine neue Produkt- oder Dienstleistungskategorie ein – wie Clarence Birdseye, der vor einem Jahrhundert die Idee der Tiefkühlkost entwickelte, oder Uber, das in den letzten Jahren den On-Demand-Transport definiert hat.

Produktorientiert vs. strategieorientiert

Um zu verstehen, was Kategoriedesign im Geschäft bedeutet, schauen wir uns den Unterschied zwischen produkt- und strategieorientierten Strategien an. 👇

Aspekt Produktorientierte Strategie Kategoriefokussierte Strategie Definition Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung, Differenzierung und Vermarktung bestehender Produkte. Konzentriert sich auf die Schaffung und Definition neuer Marktkategorien und den Aufbau einer Führungsposition in diesen Kategorien. Ziel Kämpfen Sie um Marktanteile in bestehenden Märkten, indem Sie Features und Preise verbessern. Schaffen und sichern Sie sich einen völlig neuen Markt, indem Sie einzigartige Chancen identifizieren. Ansatz Inkrementelle Produktverbesserungen, direkter Wettbewerb und Preiskämpfe Erstellen einer strategischen Erzählung, Aufbrechen bestehender Marktgrenzen, Ausrichten der Unternehmensvision Erfolgsmessung Umsatzwachstum des Produkts, Marktanteil innerhalb einer Kategorie und Kundenzufriedenheit Mit der Markteinführung einer neuen Kategorie wird das Unternehmen zum Synonym für diese Kategorie und erreicht einen Mehrheitsanteil. Art der Innovation Feature-Erweiterungen, technische Upgrades und verbessertes Design Probleme neu definieren, innovative Lösungen, die die Wahrnehmung der Benutzer verändern Branding Konzentriert sich auf die Position des Produkts innerhalb der aktuellen Marktnormen Etabliert eine neue Sprache und einen neuen Kontext für einen Markt, schafft eine Verbindung zwischen Marke und Kategorie

Warum ist Category Design wichtig?

Al Ries, der Vater der Positionierung, drückt es so aus:

Um eine neue Marke aufzubauen, müssen Sie die logische Notion, einen Markt zu bedienen, überwinden. Stattdessen müssen Sie sich darauf konzentrieren, einen Markt zu schaffen.

Um eine neue Marke aufzubauen, müssen Sie die logische Notion, einen Markt zu bedienen, überwinden. Stattdessen müssen Sie sich darauf konzentrieren, einen Markt zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun mit der Bedeutung des Kategoriedesigns für Startups befassen:

Schafft und definiert völlig neue Marktbereiche, vermeidet direkten Wettbewerb und geht über die schrittweise Produktdifferenzierung hinaus.

Etabliert eine einzigartige Ansicht , die die Wahrnehmung der Benutzer hinsichtlich ihrer Probleme und Lösungen neu definiert.

Schafft nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch die Kontrolle der Narrative und wird zum Synonym für die Kategorie selbst.

Steigern Sie Ihre Preissetzungsmacht , indem Sie den Status quo festigen, Markterwartungen setzen und Branchenbenchmarks formen.

Wächst schneller und profitabler als die Konkurrenz, da Kategorie-Ersteller die Wachstumskurve ihrer Märkte gestalten und für sich nutzen.

Inspiriert zu Innovation und ermutigt Unternehmen, über den Wettbewerb hinauszudenken und stattdessen neue Wege zu beschreiten. Dies ist ein wichtiger Grund, warum die Erstellung von Kategorien für das Geschäft so wichtig ist.

🔍 Wussten Sie schon? Birdseye hat die Kategorie Tiefkühlkost ins Leben gerufen. Vorher hat niemand „Tiefkühlkost” wirklich als etwas angesehen, das man kaufen könnte. Sie mussten die Menschen davon überzeugen, dass tiefgekühltes Obst und Gemüse genauso gut ist wie frisches außerhalb der Saison.

So finden Sie heraus, ob Sie Category Design für Ihr Geschäft benötigen

Wenn Kunden Schwierigkeiten haben, zu verstehen, was Sie tun oder warum es wichtig ist, ist es vielleicht an der Zeit, über die Schaffung einer neuen Marktkategorie nachzudenken. In erster Linie konzentrieren sich Kategorie-Designer darauf, die Wahrnehmung eines Problems und seiner Lösung in der Öffentlichkeit zu formen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. 👀

🚩 Sie lösen ein großes, unerschlossenes oder missverstandenes Problem.

Wenn Ihr Geschäft sich einer neuen oder übersehenen Herausforderung stellt, die mit bestehenden Kategorien nicht zu erklären ist, richten Sie Ihren Aufwand möglicherweise falsch aus.

Wenn Benutzer Ihre Lösung nicht mit dem in Verbindung bringen können, was sie bereits kennen, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie einen neuen Bezugsrahmen definieren müssen.

🚩 Ihre Lösung ist radikal anders

Vielleicht haben Sie ein bahnbrechendes Geschäftsmodell entwickelt, das die Regeln verändert, wie beispielsweise eine neue Technologie, ein neues Setup oder eine völlig neue Art von Wert. In diesem Fall besteht Ihre Herausforderung darin, Verständnis zu schaffen.

Das Kategoriedesign gibt Ihnen die Sprache und den Kontext, um den Markt darüber aufzuklären, „was fehlt“ und warum dies gerade jetzt wichtig ist.

🚩 Es besteht eine Diskrepanz zu den Kundenerwartungen

Wenn potenzielle Kunden Ihre Tätigkeit missverstehen oder Schwierigkeiten haben, Sie in bekannte Kategorien einzuordnen, könnte Ihre Positionierung Sie behindern. Die Schaffung einer neuen Kategorie schafft Klarheit sowohl für Kunden als auch für Investoren.

Ein kurzer Test, mit dem Sie feststellen können, ob Sie ein neuartiges Produkt entwickeln: Können Sie leicht erklären, was Sie innerhalb Ihrer aktuellen Kategorie von anderen unterscheidet?

Sagen Kunden oft: „So etwas habe ich noch nie gesehen!“?

Lässt Ihre Lösung bestehende Lösungen altmodisch oder irrelevant erscheinen?

Schränken Branchenbeschreibungen oder Vergleiche die Wahrnehmung Ihres Wertes ein?

Falls Sie nicht in einen etablierten Markt passen, aber das Category Design Ihnen zu aufwendig erscheint, konzentrieren Sie sich auf Markendifferenzierung, Produktinnovation oder ein durchgängiges Kundenerlebnis.

Beispiele für kategoriedefinierende Geschäfte, die ganze Branchen neu erfunden haben

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung von Geschäften, die Branchen erfolgreich neu definiert haben. Mehr dazu später!

Unternehmen Alte Methode Was sie neu erfunden haben Warum es eine neue Kategorie definiert hat Amazon Kauf von Produkten im Laden mit begrenzter Auswahl und langsamer Wiederauffüllung Online-Kauf mit einem Klick, riesiges Sortiment und schnelle Lieferung Der Einzelhandel hat sich zu einem stets verfügbaren, algorithmengesteuerten und nahezu sofortigen Fulfillment gewandelt. Netflix Ausleihen von DVDs in physischen Geschäften mit Verspätungsgebühren und Limit an Auswahlmöglichkeiten On-Demand-Streaming, überall zugänglich mit personalisierten Empfehlungen Unterhaltung von geplanten Fernsehsendungen zu sofortigem digitalen Zugriff Facebook (Meta) Kontakte knüpfen durch Meetups, Foren oder lange E-Mail-Ketten Globales Social Networking in Echtzeit mit identitätsbasierten Profilen und algorithmischen Feeds Die digitale soziale Identität zur Norm gemacht und die Verbreitung von Informationen neu gestaltet Uber Taxis zufällig mit unvorhersehbaren Preisen rufen On-Demand-Fahrtenbuchung über eine App mit GPS-Nachverfolgung und transparenter Preisgestaltung Schaffung der Kategorie „Gig Mobility” und Normalisierung app-basierter Transportdienste Airbnb Buchung von Hotels mit festem Bestand und formellen Unterkunftsstrukturen Community-orientiert, unterstützt durch Gastgeber und dynamische Preisgestaltung Erweiterte Reisen über Hotels hinaus und verwandelte Häuser in eine neue Anlageklasse Spotify Alben kaufen oder Songs einzeln herunterladen Unbegrenztes Streaming mit KI-kuratierten Playlists und Entdeckungsfunktionen Verlagerung des Musikkonsums von der Eigentümerschaft zum Zugang Tesla Verkauf von benzinbetriebenen Fahrzeugen über Autohäuser Elektrische, softwarebasierte Autos mit Over-the-Air-Updates und Direktverkauf Positionierung von Fahrzeugen als softwaredefinierte Geräte und beschleunigte Einführung von Elektrofahrzeugen im Mainstream Stripe Einrichtung von Online-Zahlungen durch komplexe Bankintegrationen Entwicklerfreundliche APIs für Zahlungen, die sich in wenigen Minuten integrieren lassen Standardisierte moderne Infrastruktur für den digitalen Handel

💡 Profi-Tipp: Verankern Sie Ihre Kategorie-Narrative in einem Problem, das aktuell ist und Schmerzen verursacht. Kategorien entstehen nicht aus futuristischen Ideen, mit denen sich die Menschen noch nicht identifizieren können. Sie entstehen aus Frustrationen, die Käufer bereits jetzt unbedingt lösen möchten.

Wie schafft man mit Category Design eine erfolgreiche Marktkategorie?

Die Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer Plattform und wird durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation beschleunigt.

So erstellen Sie (mit ClickUp) eine neue Marktkategorie mit Markenmanagementstrategien, die treue Kunden anziehen und neue Nachfrage schaffen:

Schritt 1: Identifizieren Sie das Problem

Konzentrieren Sie sich zunächst auf ein echtes, ungelöstes Problem, das mit den derzeitigen Lösungen nicht vollständig gelöst werden kann. Ihr Ziel ist es, die Sichtweise der Menschen auf dieses Problem zu verändern und aufzuzeigen, was am Status quo nicht funktioniert.

Um dorthin zu gelangen, müssen Sie tiefer als nur an der Oberfläche liegende Frustrationen untersuchen. Sprechen Sie mit Benutzern, beobachten Sie Workflows und validieren Sie Muster durch strukturierte Erkundungen. Eine gute Möglichkeit hierfür ist die Durchführung einer Umfrage zur Problemerkennung oder einer Interviewreihe, um herauszufinden, was für Ihr Publikum wirklich wichtig ist.

📌 Beispiel: Ein Start-up, das bessere Tools für die Zusammenarbeit in hybriden Teams entwickeln möchte, geht wie folgt vor bei den Schritten:

Interviews mit 15 bis 20 Managern und Mitarbeitern aus hybriden und Remote-Teams, um mit 15 bis 20 Managern und Mitarbeitern aus hybriden und Remote-Teams, um die Funktionsgleichheit zu verstehen Verteilt einen kurzen Fragebogen mit offenen Fragen wie „Was ist die größte Frustration in Ihrem täglichen Workflow?“ oder „Wie messen Sie, ob Ihr Team wirklich aufeinander abgestimmt ist?“ Analysiert Muster; wenn 70 % „mangelnde Sichtbarkeit” oder „fehlgeleitete Prioritäten” erwähnen, ist das das eigentliche Problem. Formuliert die Erkenntnisse zu einer klaren Problemstellung um.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Forms können Sie schnell die richtigen Erkenntnisse gewinnen und Fragebögen und Feedback-Schleifen in verwertbare Daten umwandeln. Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um Frustrationen von Benutzern, Feature-Wünsche oder Lücken im Workflow zu erfassen. Außerdem werden die Antworten automatisch zur Analyse an ClickUp Aufgaben weitergeleitet. Jede Übermittlung wird zu einem Datensatz, den Sie in Ihrem Workspace mit Tags versehen, sortieren und visualisieren können. Entwerfen Sie Markenformulare in ClickUp Erfassen Sie Benutzer-Feedback und -Erfahrungen mit ClickUp Formularen.

Schritt 2: Definieren Sie die Kategorie

Sobald das Problem klar ist, skizzieren Sie, wofür Ihre neue Kategorie steht und wie sie sich grundlegend von bestehenden Kategorien unterscheidet.

Eine klar definierte Kategorie:

Das Problem verdeutlichen

Zeigt, wie sich Ihre Lösung von anderen unterscheidet

Verspricht eine Transformation

Um dies umsetzbar zu machen, betrachten Sie die Definition der Kategorie als eine Art Mini-Übung für Forschung und Marketing-Wachstumsstrategien. Dokumentieren Sie die Antworten auf die folgenden Fragen, um sicherzustellen, dass Ihre Kategorie robust und klar ist:

Was ist das Kernproblem? Wer ist die Zielgruppe? Was ist die Kernüberzeugung Ihrer Kategorie? Wodurch unterscheidet sich Ihre Lösung? Welche Transformation verspricht die Kategorie? Welche Sprache wird diese Kategorie definieren?

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Kategoriedefinition in ein strukturiertes, lebendiges Dokument zu verwandeln, das Ihr Team gemeinsam verfeinern kann.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Dokuments mit dem Titel „Kategoriedefinition” und skizzieren Sie Abschnitte für jede wichtige Frage: Was ist das Kernproblem, wer ist die Zielgruppe, was ist die Grundüberzeugung und vieles mehr.

Erstellen Sie ein lebendiges Dokument für eine neue und andere Kategorie in ClickUp Docs und lassen Sie sich von ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten, unterstützen.

In Docs findet die Zusammenarbeit in Echtzeit statt. Teammitglieder können gemeinsam bearbeiten, Inline-Kommentare hinterlassen und @mentions verwenden, um Feedback sofort zu teilen, sodass strategische Diskussionen an einem Ort stattfinden und nicht über Chats oder E-Mails verstreut sind. Sie können auch Marktforschungsergebnisse, Grafiken oder verknüpfte Aufgaben direkt in das Dokument einbetten.

Wenn sich Ihre Strategie weiterentwickelt, heften Sie dieses Dokument an oder speichern Sie es im Docs Hub als Ihre einzige Quelle der Wahrheit.

Setzen Sie die nächsten Schritte Ihres Kategoriedesigns direkt in ClickUp-Dokumenten in die Tat um.

Sobald das Kategorie-Framework steht, wandeln Sie die nächsten Schritte in umsetzbare ClickUp-Aufgaben innerhalb des Dokuments um, einschließlich Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern.

📮 ClickUp Insight: 16 % möchten ein kleines Geschäft als Teil ihres Portfolios betreiben, aber nur 7 % tun dies derzeit. Die Angst, alles alleine zu erledigen, ist einer der vielen Gründe, die Menschen oft zurückhalten. Wenn Sie ein Einzelgründer sind, fungiert ClickUp Brain MAX als Ihr Geschäftspartner. Bitten Sie es, Verkaufskontakte zu priorisieren, E-Mails zu entwerfen oder die Nachverfolgung des Lagerbestands durchzuführen – während Ihre KI-Agenten die Routineaufgaben übernehmen. Jede Aufgabe, von der Vermarktung Ihrer Dienstleistungen bis zur Auftragsabwicklung, kann über KI-gestützte Workflows verwaltet werden – so können Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und müssen sich nicht nur um dessen Betrieb kümmern.

Schritt 3: Den Markt aufklären

Der Markt wird das Problem oder Ihre Lösung nicht automatisch so sehen wie Sie. Um den Markt aufzuklären, müssen Sie die Wahrnehmung formen, potenziellen Kunden helfen, das Problem zu erkennen, und aufzeigen, warum Ihre Kategorie die Lösung ist.

Bildung funktioniert auf diesen drei Ebenen:

Das Problem aufzeigen: Kunden sind sich oft nicht bewusst, dass ein Problem besteht oder wie bedeutend es ist. Heben Sie die Lücke hervor: Zeigen Sie, warum bestehende Lösungen unzureichend sind. Stellen Sie die Kategorielösung vor: Erläutern Sie, wie Ihr Ansatz das Problem auf grundlegend bessere Weise löst.

📌 Beispiel: Ein Unternehmen, das „Plattformen für verbundene Sichtbarkeits-Plattformen” in einer Aktion bewirbt, könnte: Veröffentlichen Sie einen Leitfaden, in dem erklärt wird, warum Abstimmung die Produktivität von Teams steigert.

Veranstalten Sie eine Webinar-Reihe, in der Sie reale Szenarien zeigen, in denen fragmentierte Tools zu Zeitverschwendung führen.

Teilen Sie Fallstudien von Early Adopters, die Verbesserungen in der Verantwortlichkeit erfahren haben.

Verwenden Sie den Begriff „vernetzte Arbeitssichtbarkeit” einheitlich in Blogbeiträgen, E-Mails und sozialen Medien.

Der KI-Writer für die Arbeit von ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, diesen Lernprozess mühelos auf alle Kommunikationskanäle auszuweiten. Er unterstützt Ihr Team dabei, klare, konsistente und kategoriegerechte Inhalte zu erstellen, die informieren, neu formulieren und überzeugen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Erkenntnisse zu sammeln, erste Entwürfe zu erstellen und Ihre Botschaften zu verfeinern.

Die kontextbezogene KI nutzt Ihre Workspace-Daten, darunter Aufgaben, Dokumente und Kommentare, um sicherzustellen, dass jede Nachricht Ihre Markenstimme und strategische Positionierung widerspiegelt. Sie können Blogbeiträge, Fallstudien oder Thought-Leadership-Artikel erstellen, die das Problem beleuchten, die Lücke erklären und Ihre einzigartige Kategorielösung vorstellen.

Außerdem wird sichergestellt, dass alle Marketingmaterialien dieselbe Erzählweise und denselben Ton widerspiegeln, die Sie für Ihre Kategorie definiert haben. Es bezieht den Kontext aus Ihrem Workspace, um in der Stimme Ihres Unternehmens zu schreiben, ohne generische KI-Füllwörter zu verwenden. Das Beste daran? Sie können je nach Bedarf über die Benutzeroberfläche von Brain auf mehrere LLMs zugreifen!

Greifen Sie über eine einzige Schnittstelle auf mehrere LLMs zu!

📌 Probieren Sie diese Vorschläge aus: *Entwerfen Sie einen Blogbeitrag, in dem Sie unsere neue Kategorie [Kategoriename] vorstellen und anhand unserer Markenbotschaft erklären, warum herkömmliche Lösungen [spezifisches Problem] nicht lösen können.

*Erstellen Sie einen kurzen LinkedIn-Beitrag, in dem Sie die Grundüberzeugung hinter unserer Kategorie hervorheben. Halten Sie den Ton bei der Unterhaltung dialogorientiert, aber dennoch autoritär.

Verfassen Sie eine E-Mail, in der Sie potenzielle Kunden über die versteckten Kosten aufklären, die entstehen, wenn [Problem] ignoriert wird.

Schritt 4: Definieren Sie die Metriken

Der letzte Schritt besteht darin, klare Metriken zu definieren, die sowohl die Akzeptanz der Kategorie als auch den Erfolg des Geschäfts widerspiegeln.

Metriken liefern messbare Belege dafür, dass sich Ihr Aufwand, den Markt aufzuklären, Ihre Lösung zu differenzieren und die Kategorie anzuführen, auszahlt.

Beginnen Sie damit, Metriken zu identifizieren, die mit den Kernzielen Ihrer Kategorie übereinstimmen: Marktbewusstsein: Beobachten Sie Suchtrends für Ihren Kategorienamen, Erwähnungen in den Medien und Unterhaltungen in sozialen Netzwerken.

Kundenakzeptanz: Messen Sie, wie schnell neue Kunden Produkte verstehen und kaufen.

Engagement und Nutzung: Betrachten Sie die Produktnutzung, das wiederholte Engagement und die Akzeptanz von kategoriebezogenen Features.

Geschäftsergebnisse: Verfolgen Sie Umsatzwachstum, Konversionsraten und Kundenbindungsmetriken im Zusammenhang mit der Kategorisierung.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie hochgesteckte Kategoriziele wie die Steigerung der Marktbekanntheit oder die Verbesserung der Produktakzeptanz in messbare Ergebnisse umsetzen. Jedes Ziel kann in Unteraufgaben und Checklistenelemente wie Suchvolumen-Benchmarks, Markennennungen oder Kundenakzeptanzraten unterteilt werden.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie jedes einzelne Detail erfassen und die Nachverfolgung durchführen.

Sie könnten sich beispielsweise das Ziel setzen, „die Bekanntheit der Kategorie in diesem Quartal um 30 % zu steigern“, mit Einzelzielen in Bezug auf die Reichweite von Inhalten, die Teilnahme an Webinaren und Inbound-Leads.

Schritt 5: Richten Sie Ihre gesamte Strategie aus

Die Erstellung einer Kategorie erfordert eine unternehmensweite Abstimmung. Ihr Produkt, Ihr Geschäftsmodell und Ihre Unternehmenskultur müssen die Vision der Kategorie unterstützen.

Einige Schlüsselbereiche, die es zu koordinieren gilt, sind: Messaging, Vertriebsstrategie und Marketing-Roadmap

Features und Roadmap lösen das Kategorisierungsproblem

Preismodelle, Produktverpackungen und Partnerschaften

ClickUp Chat bringt Produkt-, Marketing-, Vertriebs- und Betriebsteams auf einen Nenner. Sie können spezielle Kanäle für die Produktabstimmung, Preisverhandlungen oder Kategoriekampagnen erstellen.

Der Chat unterstützt Threads, @Erwähnungen und Anhänge, sodass Sie Unterhaltungen leicht nachverfolgen und relevante Links oder Daten teilen können. Darüber hinaus erhalten Sie Beiträge , um unternehmensweite Updates, Initiativen und wichtige Entscheidungen zu teilen. Mit SyncUps können Sie außerdem schnell einen Audio- oder Videoanruf für Check-ins oder strategische Besprechungen starten.

Hier ist, was Chelsea Bennett über die Verwendung von ClickUp bei LuluPress zu sagen hat:

Eine Plattform für Projektmanagement ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für Alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für Alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Schritt 6: Kontinuierlich stärken

Die Schaffung einer Kategorie ist ein fortlaufender Prozess. Um Ihre Führungsposition zu behaupten, müssen Sie den Wert der Kategorie durch konsistente Botschaften, Innovationen und Beweise kontinuierlich stärken.

Veröffentlichen Sie regelmäßig Features, die die Kategorie-Story stärken und tiefgreifende Probleme lösen. Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie Erfolgsgeschichten, Fallstudien und Beispiele freigeben, die die Kategorie in Aktion veranschaulichen. Überwachen Sie die Nutzung, Akzeptanz und Kundenmeinungen, um die Positionierung der Kategorie im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.

ClickUp Automatisierungen + KI-Agenten machen es viel einfacher, Konsistenz aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichen es Ihnen, wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und sicherzustellen, dass Ihre Kategorie-Botschaften, Updates und Social Proofs pünktlich geliefert werden.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen, damit Ihre Arbeit im Hintergrund reibungslos weiterläuft.

Automatisierungen funktionieren nach dem einfachen Prinzip „Wenn dies geschieht, dann tue das“. Sie können es so konfigurieren, dass, wenn ein neues Testimonial zu einem Dokument hinzugefügt wird, automatisch eine Aufgabe für das Social-Media-Team erstellt wird, um es in einen Beitrag umzuwandeln.

KI-Agenten gehen noch einen Schritt weiter, indem sie komplexere Workflows intelligent verwalten.

Ein KI-Agent kann beispielsweise nicht nur eine Aufgabe erstellen, sondern auch einen Vorschlag für einen Social-Media-Beitrag entwerfen, diesen dem richtigen Mitglied des Teams zuweisen und sogar einen Termin für eine optimale Interaktion festlegen. Wiederkehrende Aktivitäten, wie monatliche Berichte zur Kategorieauswirkung oder vierteljährliche Content-Kampagnen, können vollständig von KI-Agenten verwaltet werden – sie können Daten sammeln, Berichte erstellen, Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass Fristen eingehalten werden, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und Ihre Prozesse noch weiter optimiert werden.

Sehen Sie hier ein Beispiel in Aktion:

Kategoriedesign ist ein fortlaufender Prozess der Erstellung des Marktes, bei dem Probleme definiert, Formen der Wahrnehmung geprägt und Überzeugungen gestärkt werden. Um dies erfolgreich zu erledigen, sehen wir uns Kategoriedesign-Frameworks für Startups an, mit denen Sie Ihre Idee in eine Kategorie verwandeln können. 💪🏼

Kategorie-König-Framework

Wenn es Ihr Ziel ist, Ihren Bereich zu dominieren, ist das Category King-Framework Ihr Leitfaden. Es basiert auf einer großen Idee: Verkaufen Sie nicht ein Produkt, sondern das Problem, das Sie lösen, und die neue Welt, die Sie schaffen.

Es hilft Gründern dabei, eine Geschichte rund um das Problem zu entwickeln, das sie lösen möchten, frühe Unterstützer zu gewinnen und das gesamte Unternehmen, einschließlich Produkt, Marketing und Strategie, auf diese Geschichte auszurichten.

Erfahren Sie, wie Sie ein Marketing-Playbook erstellen:

Blue-Ocean-Strategie

Die Blue-Ocean-Strategie hilft Ihnen dabei, unbestrittene Marktbereiche zu entdecken oder zu schaffen – Spaces, in denen Sie einen einzigartigen Wert bieten können, den sonst niemand bietet.

Tools wie das Strategy Canvas visualisieren, worauf sich die Branche konzentriert, während das Four Actions Framework Ihnen dabei hilft, zu entscheiden, was Sie eliminieren, reduzieren, erhöhen oder schaffen müssen, um den Wert neu zu gestalten.

🧠 Wissenswertes: Keurig hat die Kategorie „Einzelportionskaffee” geschaffen. Das Unternehmen hat sich von traditionellen Filterkaffeemaschinen oder Großkaffeemaschinen gelöst und sich auf Komfort, Vielfalt und persönliche Auswahl konzentriert.

Marktkartierung

Market Mapping verwandelt abstrakte Strategien in klare, visuelle Erkenntnisse. Es hilft Ihnen zu erkennen, wo Sie stehen und wo noch niemand sonst steht. Sie können bestehende Produkte und Wettbewerber anhand von Variablen wie Preisgestaltung, Features, Zielgruppe oder Ergebnissen darstellen. Auf diese Weise erkennen Sie Muster: überfüllte Bereiche, vernachlässigte Bereiche und Chancen.

Für Produktmanager ist dieser Prozess von unschätzbarem Wert. Er zeigt, wo Ihr Produkt neuen Wert schaffen kann, wie Sie es positionieren sollten und welche Kundensegmente bereit für etwas Neues sind.

Wettbewerbsanalyse

Eine Wettbewerbsanalyse hilft Ihnen dabei, nicht nur zu sehen, was andere anbieten, sondern auch, wie sie das Spiel definieren. Mit tools zur Kategorieerstellung und Marktkartierung, wie der SWOT-Analyse oder den fünf Kräften von Porter, können Sie aufdecken, wo aktuelle Narrative zu kurz greifen und wo ungedeckte Bedürfnisse oder Annahmen liegen.

Für Marketingfachleute ist dies eine wahre Goldgrube. Es hilft dabei, Botschaften zu verfeinern, Ihr Produkt neu zu positionieren und eine Erzählung zu entwickeln, die die Erwartungen der Kunden neu definiert.

🔍 Wussten Sie schon? Wrigley nutzte überraschendes Feedback, um sein Geschäft umzustellen. Ursprünglich verkaufte das Unternehmen Seife, stellte jedoch fest, dass die Kunden das kostenlose Backpulver mochten, und fügte daher mehr davon hinzu. Das Unternehmen nutzte diesen Umstand, verlagerte seinen Schwerpunkt auf Backpulver und schließlich auf Kaugummi. Diese Umstellung half ihm, neue Markterwartungen zu schaffen und zu dominieren.

Jobs-to-be-Done (JTBD)

JTBD geht direkt auf den Kern der Frage ein, warum Menschen ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung kaufen. Es basiert auf einer einfachen Wahrheit: Kunden wollen nicht Ihr Produkt, sie wollen Fortschritte in ihrem Leben erzielen.

Das Framework hilft Ihnen dabei, die eigentliche „Aufgabe”, die jemand mit Ihrem Produkt zu erledigen hat, zu finden. Ein Pendler kauft morgens keinen Milchshake, weil er Milchshakes liebt. Er kauft ihn, um sich die langweilige Fahrt zu verkürzen und den Hunger bis zum Mittagessen zu stillen. Plötzlich ist Ihr Konkurrent nicht mehr Starbucks, sondern Bananen, Bagels und die Langeweile selbst.

💡 Profi-Tipp: Befragen Sie Kunden direkt nach dem Kauf, nicht erst Monate später. Fragen Sie: „Was haben Sie gemacht, als Sie entschieden haben, dass Sie dieses Produkt brauchen?“ Die Antwort verrät Ihnen die Aufgabe. Achten Sie auf die funktionale Aufgabe (mich auffüllen), die emotionale Aufgabe (diesen Arbeitsweg weniger unangenehm machen) und die soziale Aufgabe (so aussehen, als hätte ich mein Leben im Griff). Wenn Sie alle drei erfüllen, sind Sie nicht mehr zu stoppen.

Einträge in Kategorien

Wenn Kunden Sie vergessen, wenn sie Sie am dringendsten brauchen, behebt dies das Problem. Menschen erinnern sich an Marken, wenn bestimmte Momente Auslöser dafür sind, nicht weil sie letzte Woche Ihre Werbung gesehen haben.

Es hilft Ihnen dabei, die wichtigen Momente zu nutzen.

Red Bull besitzt „Ich stürze um 15 Uhr ab“

Uber besitzt „Ich bin betrunken und brauche eine Fahrt“

Advil besitzt „Mein Kopf bringt mich um“

Erfassen Sie alle Situationen, in denen jemand Ihre Kategorie benötigt, und dominieren Sie dann die wertvollen. Seien Sie der erste Name, an den sie denken, wenn es darauf ankommt.

Nicht-Konsum-Analyse

Die meisten Menschen, die Ihre Kategorie nutzen könnten, kaufen bei niemandem; sie leiden entweder darunter oder verwenden schlechte Workarounds. Wenn Sie also nur Ihre Konkurrenten beobachten, ignorieren Sie Ihren größten Markt.

Außerdem regt es Sie dazu an, zu untersuchen, warum Menschen sich für gar nichts entscheiden. Zu teuer? Zu verwirrend? Dauert zu lange? Intuit hat herausgefunden, dass Millionen von Menschen ihre Steuererklärung mit Bleistift ausfüllen. Canva hat herausgefunden, dass Menschen Flyer in Word erstellen. Finden Sie heraus, wer ohne Lösung zu kämpfen hat, beseitigen Sie die Hindernisse, und schon haben Sie eine neue Kategorie erfunden.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ausschau nach teuren Workarounds. Wenn jemand 200 Dollar pro Monat für einen virtuellen Assistenten bezahlt, der Meetings koordiniert, dann ist das ein 2-Milliarden-Dollar-Markt für Calendly. Wenn Entwickler fünf Tools miteinander verbinden, ist das Ihre Chance. Je chaotischer und teurer ihr Workaround ist, desto größer ist Ihre Chance.

Wie vermarkten und positionieren Sie Ihr Produkt, um eine neue Kategorie zu dominieren?

Sobald Ihre Kategorie definiert ist, beginnt die eigentliche Arbeit: Sie müssen der Welt beibringen, sie so zu sehen, wie Sie sie sehen. Eine neue Kategorie zu dominieren bedeutet, die Erzählung zu kontrollieren, Ihre Ansicht zu bekräftigen und zu beweisen, dass Ihr Ansatz die Zukunft repräsentiert.

Schaffen Sie Dynamik mit einer klaren Botschaft

Beginnen Sie damit, durch konsistentes Storytelling eine Marktdynamik aufzubauen. Ihre Botschaften, von Website-Texten bis hin zu Medienauftritten, sollten dieselbe Überzeugung widerspiegeln, auf der Ihre Kategorie basiert.

Jede Kampagne sollte die Verbindung zwischen den Problemen des Kunden, dem Versprechen Ihrer Kategorie und dem Beweis Ihres Produkts herstellen. Uneinheitliche Sprache ist der schnellste Weg, um einen Markt zu verwirren. Kategoriekönige bleiben in Erinnerung, weil sie eine klare Geschichte so lange wiederholen, bis sie zur Marktrealität wird.

Verwandeln Sie Prüfungen in Überzeugungskraft

Als Nächstes verwandeln Sie Ihre Early Adopters in Evangelisten. Kundenberichte sind Ihre überzeugendsten Kategorie-Assets. Heben Sie die Transformation vor und nach der Umstellung hervor und zeigen Sie, wie Ihre Lösung den Erfolg für Ihre Kunden neu definiert hat.

Wenn andere konkrete Beweise dafür sehen, dass Ihre Kategorie neue Ergebnisse liefert, bestätigt dies Ihre Marketingführerschaft und beschleunigt die Akzeptanz.

Halten Sie Ihre Strategie mit der Verbindung zum neuesten Stand

Um Ihre Dominanz aufrechtzuerhalten, sollten Sie Ihre Kategorie-Story auf alle Kontaktpunkte ausweiten, einschließlich Ereignisse, Inhalte, Community und sogar Partnerschaften. Veranstalten Sie Webinare oder Roundtable-Gespräche, um das übergeordnete Problem zu diskutieren, das Ihre Kategorie löst. Arbeiten Sie mit Analysten, Influencern und Medien zusammen, die Ihre Perspektive verstärken können.

Wenn Sie Customer Journeys abbilden, Wettbewerber positionieren oder Ihren Markteinführungsplan entwerfen, können Sie mit ClickUp Whiteboards die gesamte Strategie an einem Ort visualisieren.

Entwerfen Sie mit ClickUp Whiteboards Strategien für das Kategoriedesign, um die Konsistenz aller Marketingmaterialien zu gewährleisten.

Sie können sogar Kampagnenideen brainstormen, Marktsegmente definieren und sogar Aufgaben und Dokumente direkt miteinander verknüpfen, um Ihr Marketingkampagnenmanagement visuell zu gestalten. Ihr Marketingteam plant beispielsweise den Category Awareness Funnel auf einem Whiteboard. Es verknüpft jede Phase, wie Aufklärung, Engagement und Konversion, mit realen ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten.

Alle Ihre Diskussionen im Workspace und in verbundenen Apps können über ClickUp Brain durchsucht werden!

ClickUp Brain fungiert dabei als Ihr Kategoriestratege und Tonwächter innerhalb der strategischen Planungssoftware.

Der KI-Projektmanager automatisiert die Nachverfolgung des Fortschritts, Stand-ups und Nachverfolgungen. Teams können Brain bitten, Kampagnenergebnisse zusammenzufassen, Projekt-Updates zu erstellen oder sogar nächste Schritte auf der Grundlage von Echtzeit-Workspace-Daten vorzuschlagen.

Behalten Sie den Überblick über jede Kampagne

Und wenn Sie keinen Workflow von Grund auf neu erstellen möchten? Nutzen Sie die ClickUp-Vorlagen.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren und planen Sie alle Designinhalte Ihres Unternehmens mit der ClickUp-Kalender-Vorlage.

Die ClickUp-Inhaltskalender-Vorlage kann mehrere Inhaltsströme oder Unterprojekte unter einem Dach vereinen. Auf diese Weise können Teams Blogs, soziale Medien, Newsletter oder andere Kampagnen an einem einzigen Speicherort verwalten.

Mit vier vorkonfigurierten Ansichten, darunter Kalender, Liste, Board und Zeitleiste, können Teams je nach ihrer Rolle oder Aufgabe zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln.

Ihre Vorlage für die Markteinführungsstrategie enthält außerdem sieben integrierte Status, die verschiedene Phasen im Lebenszyklus von Inhalten darstellen, z. B. Entwurf, In Überprüfung, Geplant und Veröffentlicht. Darüber hinaus ermöglichen fünf vorkonfigurierte Benutzerdefinierte Felder den Teams die Erfassung wichtiger Metadaten, darunter Inhaltstyp, Kampagne, Zielgruppensegment und Veröffentlichungskanal.

🧠 Wissenswertes: Kategorienprototypen ändern sich mit der Kultur und dem Design. Die Erwartungen der Menschen an das Aussehen eines Laptops oder Hörgeräts ändern sich, sodass Unternehmen, die mit den ästhetischen Trends im Design Schritt halten, oft die Nase vorn haben.

Häufige Herausforderungen beim Category Design und wie Sie diese bewältigen können

Hier werden wir einige häufige Herausforderungen beim Category Design untersuchen, denen Sie möglicherweise begegnen werden. Seien Sie jedoch versichert, dass Sie auch Anregungen erhalten, wie Sie Hindernisse bei der Schaffung einer neuen Marktkategorie überwinden können. 👀

Skepsis am Markt

Die Einführung einer neuen Kategorie ist nicht einfach. Um Skepsis zu überwinden, braucht es Geduld, Storytelling und kontinuierliche Aufklärung. Käufer sind an ihre aktuellen Lösungen gewöhnt, daher kann es frustrierend sein, sie davon zu überzeugen, den Status quo zu überdenken.

Zu den größten Herausforderungen zählen langsame Akzeptanzzyklen, da die Menschen einfach Zeit brauchen, um die Kategorie zu verstehen und anzunehmen. Hinzu kommt der Ressourcenaufwand: Die Durchführung von Ereignissen, die Erstellung von Thought-Leadership-Inhalten und der Aufbau von Proof-Points erfordern viel Zeit und Investitionen.

✅ Probieren Sie es aus Starten Sie interaktive Quizze, Challenges oder Bewertungen , die Kunden zeigen, wie sich das Problem persönlich auf sie auswirkt.

Arbeiten Sie mit Nischenexperten oder Mikro-Influencern zusammen , die das Problem und Ihre Lösung für kleinere, hoch engagierte Zielgruppen glaubwürdig darstellen können.

Bieten Sie begrenzte Testversionen an, mit denen Benutzer die Vorteile der Kategorie aus erster Hand erleben können, wodurch abstrakte Konzepte greifbar werden.

Interne Abstimmung

Selbst mit einer überzeugenden Kategorie-Story ist die interne Akzeptanz entscheidend und oft schwierig. Teams aus den Bereichen Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Betrieb haben unterschiedliche Prioritäten, und Uneinigkeit kann den Fortschritt behindern.

Häufige Hindernisse sind fragmentierte Ziele, bei denen Abteilungen an Legacy-KPIs festhalten, anstatt die Kategorie zu unterstützen und ihr Wachstum zu fördern. Auch Trainingslücken treten auf, da die Führung einer Kategorie oft neue Fähigkeiten und strategisches Denken erfordert.

Führungsmüdigkeit ist ein weiteres erhebliches Risiko. Die Erstellung einer Kategorie ist ein langfristiges Unterfangen, und Führungsteams, denen es an Engagement mangelt, können an Schwung verlieren.

✅ Probieren Sie es aus Benennen Sie in jeder Abteilung einen „Kategorie-Botschafter“, der mithilfe von der mithilfe von ClickUp aktiv Kategorieinitiativen fördert und überwacht. Kommentare zuweisen

Nutzen Sie interaktive Workshops , in denen Teams reale Situationen nachstellen.

Ermutigen Sie Teams, gemeinsam interne Newsletter oder Präsentationen zu erstellen , die die Kategorie aus ihrer funktionalen Perspektive für die Eigentümerschaft artikulieren.

Belohnen Sie Mitarbeiter für Ideen oder Maßnahmen , die das Kategoriedenken voranbringen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Viele Teams haben Schwierigkeiten, eine gemeinsame Vision in Inhalte umzusetzen, die ihre spezifische Rolle widerspiegeln – das Marketing konzentriert sich möglicherweise auf Storytelling, während das Produktmanagement den Schwerpunkt auf Innovation legt. ClickUp Brain MAX hilft dabei, diese Lücke zu schließen. Bringen Sie mit ClickUp Brain MAX die Stimme jedes Teams in Ihre Kategorie-Story ein Beispielsweise könnten Marketing- und Produktteams Brain MAX bitten, „einen gemeinsamen internen Newsletter zu erstellen, in dem erklärt wird, wie neue Features unsere Position in der Kategorie stärken“, während Vertrieb und Betrieb das Tool auffordern könnten, „eine gemeinsame Präsentation zu entwerfen, die Kundenfeedback mit unseren Kategoriezielen verknüpft“. Jede Abteilung bringt ihre Perspektive ein, und Brain MAX hilft dabei, diese Beiträge zu einheitlichen, markengerechten Updates zu verknüpfen. Bonus! Bitten Sie ClickUp Brain MAX, eine Scorecard für das Kategoriedesign zu erstellen:

Reaktionen der Konkurrenz

Sobald Ihre Kategorie an Fahrt gewinnt, müssen Sie mit Gegenmaßnahmen Ihrer Konkurrenten rechnen. Etablierte Akteure könnten Ihre Botschaften kopieren, die Erzählung zu ihrem Vorteil umgestalten oder Gegenlösungen auf den Markt bringen, um Verwirrung zu stiften.

Die Limite sind hier klar: Die Verteidigung der Führungsposition gegen finanzstarke etablierte Unternehmen kann das Budget belasten, insbesondere für Start-ups.

Der Druck, kurzfristig einen ROI zu erzielen, nimmt zu, da Wettbewerber Sie dazu zwingen, schnell einen Wert zu demonstrieren, während es Zeit braucht, bis sich ein echtes Wachstum der Kategorie einstellt. Schnelle Nachahmer können Ihre Botschaft verwässern, und größere Akteure könnten sogar versuchen, die Deutungshoheit an sich zu reißen und Sie in die Defensive zu drängen.

✅ Probieren Sie es aus Führen Sie mit Ihrem Team „Wettbewerbs-Simulationen” durch , um die möglichen Reaktionen Ihrer Konkurrenten zu antizipieren und vorbeugende Kampagnen zu entwickeln.

Gewähren Sie einer Auswahl von Kunden frühzeitigen Zugang zu neuen Features oder Erkenntnissen, um ihre Loyalität zu sichern und eine vertretbare Differenzierung zu schaffen.

Beauftragen Sie ein kleines Team damit, die Kommunikationstrends auf dem Markt zu beobachten und falsche Darstellungen zu korrigieren. ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen: Finden Sie Antworten nicht nur in Ihrem ClickUp-Workspace, sondern auch im Internet mit ClickUp Brain.

Allgemeinere Limite des Kategoriedesigns

Über diese zentralen Herausforderungen hinaus gibt es noch weitere Limite, die es zu beachten gilt. Eine zu weit gefasste Definition einer Kategorie kann den Markt verwirren, während eine zu enge Nische die Akzeptanz verlangsamen kann.

Investoren und Stakeholder erwarten möglicherweise schnellere Renditen, als eine Kategorie normalerweise liefert, was Ihre Geduld auf die Probe stellt. Es besteht auch das Risiko eines völligen Misserfolgs: Wenn die Kategorie keinen echten Bedarf deckt, können alle Investitionen, Zeit, Geld und Ressourcen verloren gehen. Schließlich kann es teuer werden, Fehler bei der anfänglichen Positionierung zu korrigieren, da dies Umstellungen, Reinvestitionen und eine Überarbeitung der Kommunikation erfordert.

✅ Probieren Sie es aus Starten Sie Mini-Experimente oder Unterkategorien , um Botschaften, Einzelziele und Akzeptanzmuster zu validieren.

Beziehen Sie Investoren und Schlüsselpartner in Workshops zur Kategorieentwicklung ein , um Erwartungen abzustimmen.

Erstellen Sie dynamische Metriken, die sich anhand von Akzeptanztrends, Feedback und Marktreife anpassen.

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie mit dem Titel „The Short History and Long Future of Research on Market Categories” (Die kurze Geschichte und lange Zukunft der Forschung zu Marktkategorien) zeigt, dass es seit den 1990er Jahren eine wachsende Zahl empirischer Studien zu Themen wie Aufbau neuer Kategorien, Kategorienübergreifung und Kategorienwechsel gibt.

Praxisnahe Fallstudien, die erfolgreiche Kategorie-Designer zeigen

Hier finden Sie einige erfolgreiche Fallstudien zur Erstellung von Marktkategorien, die Probleme neu definiert und sich als Marktführer positioniert haben. 🎯

1. ClickUp

Vermeiden Sie Arbeitsüberlastung mit ClickUp, dem weltweit ersten konvergenten KI-Workspace

ClickUp hat eine neue Kategorie für All-in-One-Produktivität geschaffen, den sogenannten Converged AI Workspace. Seine Wachstumsstrategie kombiniert tiefgreifende Einblicke in das Verhalten der Benutzer mit inhaltsorientierter Weiterbildung, um sich in einem umkämpften Markt abzuheben.

Das macht es so besonders:

Produktorientiertes Wachstum: Nutzt Vorlagen, Tutorials und Demos, um Benutzer zu schulen und gleichzeitig Workflow-Probleme zu lösen.

Vielseitigkeit: Bedient mehrere Teams und Branchen mit anpassbaren Workspaces.

Inhaltsorientierte Einführung: Umfangreiche Video-Bibliothek und Anleitungen zur Steigerung der Bekanntheit und Kundenbindung

Integriertes Ökosystem: Kombiniert Projektmanagement, Dokumente und Kommunikation auf einer Plattform, um Kombiniert Projektmanagement, Dokumente und Kommunikation auf einer Plattform, um Arbeitsaufwand zu vermeiden.

💡 Profi-Tipp: Widerstehen Sie dem Drang, zu viel zu erklären. Eine starke Kategorie-Story ist so einfach, dass ein Vertriebsmitarbeiter sie in zwei Sätzen erklären kann und ein Kunde sie ohne Notizen wiederholen kann. Wenn Sie dafür eine 20-seitige Präsentation benötigen, ist sie noch nicht einprägsam genug.

2. Tesla

via Reuters

Tesla hat durch das Zusammenführen von automobiler Innovation mit nachhaltigen Energielösungen einen neuen Standard für Elektrofahrzeuge geschaffen. Was dieses Produktmarketing-Beispiel so besonders macht:

Langstrecken-Elektrofahrzeuge mit fortschrittlicher Batterietechnologie

Erstklassige Benutzererfahrung mit Over-the-Air-Updates

Expansion in den Bereich Speicher und Solarlösungen für ein ganzheitliches Ökosystem

Direktvertriebsmodell, das traditionelle Händler umgeht

3. Netflix

via Netflix

Netflix hat die Art und Weise, wie Menschen weltweit Unterhaltung konsumieren, neu definiert. Hier sind die Gründe, warum das Unternehmen Branchenführer ist:

KI-gestützte Empfehlungen für personalisierte Ansicht

Lokalisierte Originalinhalte zur Steigerung der internationalen Kundenbindung

Frühzeitiger disruptiver Wandel vom DVD-Verleih zum Streaming

Intuitive, kartenbasierte Benutzeroberfläche für eine nahtlose Benutzererfahrung

📮 ClickUp Insight: 36 % der Befragten geben an, dass sie Teamkollegen bewundern, die ihre Zeit gut einteilen und nicht überfordert wirken. Diese ruhige, kontrollierte Atmosphäre entsteht nicht einfach aus dem Nichts. Sie ist das Ergebnis der gezielten Entwicklung intelligenter Systeme für den Erfolg. ClickUp Brain ist Ihr umgebungsabhängiger KI-Partner für die Produktivität. Es ist kontextsensitiv und versteht Ihre Workload, Aufgabenprioritäten, Fristen und Echtzeit-Kalenderverfügbarkeit. Was bedeutet das in der Praxis? Die KI erkennt, wenn Sie überlastet sind, und kann Ihnen dabei helfen, Aufgaben automatisch neu zu planen, Prioritäten neu zu setzen und über agentenbasierte Workflows zu automatisieren, sodass Sie sich schnell an die Anforderungen des Tages anpassen können.

4. GoPro

via GoPro

Als nächstes Beispiel für strategisches Kategoriedesign haben wir GoPro. Das Unternehmen hat eine Nischenkamera in eine globale Lifestyle-Kategorie verwandelt, die sich um Abenteuer und Extremsportarten dreht.

Hier sind die Gründe, warum es der König dieser Kategorie ist:

Robuste, kompakte Kameras für Action und Abenteuer

Community-gesteuerte Erstellung von Inhalten und Freigabe in sozialen Netzwerken

Influencer- und Lifestyle-Marketing, das die Markenidentität stärkt

💡 Profi-Tipp: Planen Sie Ihre Nachfragegenerierung sorgfältig. Wenn Sie Awareness-Kampagnen starten, bevor die Kategorie-Story an Fahrt gewonnen hat, werden Sie am Ende den Markt für Ihre Konkurrenten aufklären. Sorgen Sie zuerst für interne Abstimmung und skalieren Sie dann nach außen.

5. Spotify

via Spotify

Spotify hat mit fortschrittlichen Datenanalysen und prädiktiven Algorithmen eine Kategorie rund um personalisiertes Musik-Streaming aufgebaut.

Was Spotify auszeichnet:

Hyper-personalisierte Playlists wie „Discover Weekly”

Ansprechende jährliche Kampagnen wie „Wrapped“, die zum Teilen in sozialen Netzwerken anregen

Maschinelles Lernen zur Vorhersage und Anpassung von Benutzererfahrungen

🧠 Wissenswertes: In den 1970er Jahren gab es in Dänemark einen seltsamen Zeitraum: Filmproduzenten drehten Filme, die Comedy mit Elementen kombinierten, die früher als „illegitime” Genre-Elemente galten. Um sie zu verkaufen, mussten sie Genres neu klassifizieren oder vermischen. Das Marketing musste den Menschen helfen, etwas Neues zu akzeptieren, indem es die Kategorienormen verschob.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp einen Wettbewerbsvorteil

Kategoriedesign bedeutet, die Regeln neu zu schreiben und der Welt ein Problem aufzuzeigen, dessen Existenz ihr gar nicht bewusst war. Die dominierenden Marken geben der Wahrnehmung Form, definieren neue Standards und schaffen eine Bewegung rund um ihre Lösungen.

Von der Aufklärung des Marktes bis zur Stärkung Ihrer Kategorie – ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, zentralisiert jeden Schritt.

Mit Formularen können Sie Benutzererkenntnisse erfassen und Ideen direkt aus Dokumenten oder Whiteboards in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Stimmen Sie Teams mit Chat und SyncUps aufeinander ab und automatisieren Sie wiederholende Workflows mit ClickUp Automatisierungen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Die Category Design Scorecard ist ein von Category Pirates entwickeltes Rahmenwerk, um zu bewerten, wie effektiv ein Unternehmen Category Design praktiziert. Es bewertet fünf Schlüsselbereiche: eine klare Ansicht auf die Kategorie, den Erfolg bei der Definition einer neuen Kategorie, den Aufbau eines Ökosystems um diese herum, die Verwendung strategischer Sprache, um die Meinung der Menschen über die Kategorie zu beeinflussen, und die Nutzung von Daten, um Kundenbedürfnisse zu antizipieren. Jeder Bereich wird bewertet, um festzustellen, ob ein Unternehmen lediglich in einem bestehenden Bereich konkurriert oder tatsächlich eine neue Marktkategorie schafft und anführt.

Beim Entwerfen einer Kategorieseite ist es wichtig, klar zu kommunizieren, was Ihre Kategorie einzigartig und wertvoll macht. Die Seite sollte das Problem erklären, das Ihre Kategorie löst, und wie sich Ihre Lösung von allen anderen verfügbaren Lösungen unterscheidet. Ansprechende Inhalte, starke visuelle Elemente und eine einfache Navigation sind ebenso wichtig wie ein klarer Aufruf zum Handeln, der Besucher dazu animiert, Weitere Informationen zu erhalten, sich anzumelden oder einen weiteren Schritt zu tun. Das Ziel ist es, die Seite zu einem zentralen hub zu machen, der Menschen über Ihre neue Kategorie informiert und sie dafür begeistert.

Category Pirates ist eine Gruppe von Experten für die Erstellung und Gestaltung von Kategorien, die von Christopher Lochhead, Eddie Yoon und Nicolas Cole gegründet wurde. Sie sind Anbieter von Ressourcen, Rahmenbedingungen und praktischen Ratschlägen, um Unternehmern und Unternehmen dabei zu helfen, neue Marktkategorien zu erstellen und zu dominieren. Zu ihrer Arbeit gehören Newsletter, Bücher und digitale Kurse, die sich mit der Kunst und Wissenschaft des Kategoriedesigns befassen.

Ein Beispiel für eine Kategorie im Marketing ist Teslas Ansatz für Elektrofahrzeuge. Anstatt direkt auf dem traditionellen Automobilmarkt zu konkurrieren, schuf Tesla die Kategorie der leistungsstarken Luxus-Elektrofahrzeuge und übernahm darin eine Führungsrolle. Auf diese Weise positionierte sich das Unternehmen als Marktführer in einem neuen Marktsegment und nicht nur als weiterer Akteur in einem bestehenden Markt.