12 kostenlose Vorlagen für Marketingmaterialien für Teams im Jahr 2025

Es macht keinen Spaß, alte Ordner zu durchsuchen, Texte aus der Broschüre des letzten Quartals zu kopieren und einzufügen und zu hoffen, dass die Schriftart noch zu Ihrer Marke passt.

Das Marketing ist schnelllebig. Ihre Assets sollten es auch sein.

Wir haben 12 kostenlose Vorlagen für ClickUp-Marketingmaterialien zusammengestellt, damit Ihr Team lästige Routinearbeiten überspringen und stattdessen Inhalte erstellen kann, die Aufmerksamkeit erregen und Clients überzeugen.

Legen wir los. 📝

Was sind Vorlagen für Marketingmaterialien?

Vorlagen für Marketingmaterialien sind vorgefertigte Formate für die Erstellung von Marketingmaterialien wie Anfrageformularen, Kampagnenplänen und Social-Media-Beiträgen. Sie helfen Teams dabei, schnell konsistente, markengerechte Inhalte zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Diese Vorlagen bieten eine Struktur, die an die jeweilige Aufgabe angepasst werden kann, z. B. die Planung einer Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit, die Anforderung kreativer Arbeiten oder die Verwaltung von Assets. Darüber hinaus sorgen sie dafür, dass alles mit dem Stil und den Marketingzielen Ihrer Marke übereinstimmt, was Zeit und Aufwand im Vertrieb spart.

🧠 Wissenswertes: Der erste gedruckte Text? Die Gutenberg-Bibel, gedruckt in den 1450er Jahren, war sicherlich keine Broschüre, aber sie ebnete den Weg für massenhaft produzierte Materialien wie Flyer und Kataloge.

Was macht eine gute Vorlage für Marketingmaterialien aus?

Eine Vorlage für Marketingmaterialien sollte Ihrem Vertriebsteam die Arbeit erleichtern und die Konsistenz Ihrer Materialien gewährleisten. Das zeichnet eine gute Vorlage aus:

Sorgt für Markenkonsistenz: Verwendet Logos, Farben und Schriftarten, um eine einheitliche Markensprache in allen Materialien zu gewährleisten

Vereinfacht die Erstellung von Inhalten: Bietet übersichtliche Abschnitte für Text, Bilder und Handlungsaufforderungen für eine schnelle benutzerdefinierte Anpassung

Anpassung an verschiedene Formate: Unterstützt verschiedene Arten von Vertriebsmaterialien wie Broschüren oder digitale Anzeigen mit vielseitigen Layouts

Priorisiert die visuelle Attraktivität: Sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Weißraum, Bildern und Typografie, um die Lesbarkeit zu verbessern und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken

Beinhaltet strategische Botschaften: Bietet Platzhalter für Schlüsselbotschaften, die auf die Ziele der Marketingkampagne abgestimmt werden können

Optimiert die Zusammenarbeit: Ermöglicht einfache Bearbeitungen und Feedback und gewährleistet so die Benutzerfreundlichkeit für Teams und Designer

🔍 Wussten Sie schon? Visitenkarten dienten ursprünglich der formellen Vorstellung. Im China des 15. Jahrhunderts verwendeten die Menschen „Visitenkarten“ oder Meishi, um ihre Absicht anzukündigen, jemanden zu Hause zu besuchen.

12 Vorlagen für Marketingmaterialien

Werfen wir einen Blick auf die 12 nützlichsten Vorlagen für Marketingmaterialien und sehen wir uns diese im Detail an. 👇

1. ClickUp-Vorlage für Anfrageformulare

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die kreative Aufnahme mit der Vorlage für das Formular zur Anforderung von Marketingmaterialien von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Anfrageformulare wurde entwickelt, um Kreativ- und Marketing-Teams dabei zu helfen, Anfragen nach Assets zu bearbeiten, ohne sich in Slack-Nachrichten oder verstreuten E-Mails zu verlieren.

Diese Vorlage bietet Ihrem Team ein strukturiertes System zum Sammeln, Sortieren und Bearbeiten von Marketingmaterialien – beispielsweise One-Pager, Grafiken für soziale Medien, Pitch-Decks oder Banner für E-Mail-Newsletter. Das Formular erfasst alle wichtigen Details im Voraus, sodass Designer und Ersteller von Inhalten nicht erst nach dem Kontext suchen müssen.

Jede Anfrage wird automatisch in relevante Ansichten sortiert:

Neue Ansicht für Anfragen hebt Übermittlungen hervor, die noch abgeholt werden müssen

Ansicht „Anfragestatus“ verfolgt die Arbeit in verschiedenen Phasen – Neu, In Bearbeitung, Genehmigt oder Abgelehnt

Benutzer-Listenansicht zeigt, wer was einreicht, und hilft so, wiederholte Anfragen oder Muster zu erkennen

Die Ansicht „Formular für neue Benutzeranfragen“ vereinfacht die Erstellung von Anfragen für Stakeholder außerhalb des Teams

📌 Ideal für: Teams, die eine standardisierte Methode zum Sammeln, Nachverfolgen und Erfüllen von Anfragen für Broschüren, Flyer, Verkaufspräsentationen und andere Markenressourcen benötigen.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentare, Chats, Dokumente und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

2. Vorlage für kreative Anfragen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie kreative Ergebnisse übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage für kreative Anfragen

Die Vorlage für kreative Anfragen von ClickUp vereinfacht die Entgegennahme und Verwaltung von Anfragen nach Marketingmaterialien durch Marketingteams. Die Beteiligten reichen Anfragen mit wichtigen Angaben wie Zeitleisten, Formaten und vorgesehenen Kanälen ein, sodass die Kreativen ohne langwierigen Hin und Her ansprechende Inhalte erstellen können.

Jede Anfrage durchläuft verschiedene Status wie „In Bearbeitung“, „Zur Überarbeitung“ und „Geliefert“, sodass Sie Engpässe leicht erkennen und dringende Anforderungen priorisieren können.

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp, wie z. B. „Anfragetyp“ und „Angefragt von“, helfen beim Filtern und Organisieren von Aufgaben, während integrierte Ansichten wie die „Kreativ-Anfrage-Pipeline“ Teams Einblick in jede Phase der Produktion geben.

Während die Vorlage für Anfrageformulare darauf ausgerichtet ist, die Beiträge von Stakeholdern zu erfassen, ist die Vorlage für kreative Anfragen speziell auf interne Marketing-Teams zugeschnitten, um den Flow kreativer Projekte effizienter zu verwalten.

Während die Vorlage für Anfrageformulare darauf ausgerichtet ist, die Beiträge von Stakeholdern zu erfassen, ist die Vorlage für kreative Anfragen speziell auf interne Marketing-Teams zugeschnitten, um den Flow kreativer Projekte effizienter zu verwalten.

📌 Ideal für: Marketing-Teams, die eine große Anzahl von Design- oder Textanfragen bearbeiten und eine zentrale Möglichkeit suchen, Projektdetails zu sammeln und Workflows für die Erstellung von Inhalten zu optimieren.

3. Vorlage für ClickUp-Serviceanfragen

Kostenlose Vorlage Verfolgen, priorisieren und erfüllen Sie Anfragen nach Marketingmaterialien mit der ClickUp-Vorlage für Serviceanfragen

Die ClickUp-Vorlage für Serviceanfragen hilft Marketing- und Kreativteams dabei, eine große Anzahl interner Anfragen zu bearbeiten, ohne dass etwas unter den Tisch fällt.

Jede Übermittlung eines Formulars wird in eine strukturierte Pipeline eingespeist, die auf Workflows für Marketingmaterialien zugeschnitten ist und Anfragen nach Typ, Priorität oder Anfragesteller filtert. Stakeholder sehen genau, wo sich ihre Assets befinden, und Teams wissen, was in der Warteschlange steht, was blockiert ist und was zur Überprüfung bereit ist.

Mit Ansichten wie „Behobene Fehler“ und „Serviceübersicht“ lassen sich wiederholte Anfragen leicht erkennen, fehlende Informationen markieren oder Muster aufdecken, die zur Standardisierung der zukünftigen Arbeit beitragen.

📌 Ideal für: Interne Abteilungen oder externe Partner, die Marketing-Support über einen strukturierten Aufnahmeprozess anfordern möchten.

🧠 Wissenswertes: Der erste gedruckte Katalog hat wissenschaftliche Wurzeln. Im Jahr 1498 veröffentlichte Aldus Pius Manutius, Gründer der Aldine Press in Venedig, einen Katalog mit einer Liste der Bücher, die sein Verlag anbot. Dieser Katalog gab den Lesern einen Einblick in die verfügbaren Titel und gilt als eines der frühesten Beispiele für gedrucktes Marketingmaterial.

4. ClickUp-Vorlage für Änderungsanfragen

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Anfragen von Stakeholdern mit der ClickUp-Vorlage für Änderungsanfragen

Änderungsanfragen, die über verschiedene Kanäle eingehen, sich stapelnde Assets, endlose Feedback-Schleifen? Mit der ClickUp-Vorlage für Änderungsanfragen haben Sie alles im Griff.

Reichen Sie Anfragen über ein optimiertes Formular ein, das wichtige Details wie Umfang, Auswirkungen, Prüfer und Implementierungsdatum erfasst. Verschieben Sie jede Anfrage durch Status wie Prüfer zugewiesen, Zur Implementierung" und Implementiert", um den Fortschritt im Blick zu behalten.

Wechseln Sie zwischen maßgeschneiderten Ansichten wie „Projektstandorte“, „Anforderungsliste“ und „Änderungsanforderungsformular“, um schnell den richtigen Kontext zu erhalten. Darüber hinaus sorgen Features wie Zeiterfassung, Warnungen bei Abhängigkeiten und E-Mail-Updates dafür, dass Ihr Team immer auf dem Laufenden bleibt.

📌 Ideal für: Stakeholder, die laufende Kampagnen oder Assets verwalten und eine formelle Möglichkeit benötigen, um Überarbeitungen oder Aktualisierungen an bestehenden Marketingmaterialien einzureichen.

5. Vorlage für das Management von Marketingkampagnen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Führen Sie Multi-Channel-Kampagnen mit der ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement durch

Die meisten Kampagnen generieren eine Vielzahl von Begleitmaterialien – Produktbroschüren, Werbetexte, Landing Pages, Social-Media-Inhalte, Leistungsaufschlüsselungen. Die Vorlage für das Marketingkampagnen-Management von ClickUp fasst diese Vertriebsmaterialien an einem Ort zusammen.

Möchten Sie eine Kampagne oder einen Kanal genauer betrachten? Die Ansichten sind bereits dafür eingerichtet. Verfolgen Sie Workflows für Produkteinführungen, überwachen Sie Ihre Social-Media-Ergebnisse und behalten Sie den Überblick über Budgets, ohne sich durch mehrere Ebenen zu klicken. Die Tabellenansicht „Marketingphase“ unterteilt jede Kampagne in Phasen, während der integrierte Marketingkalender Termine sichtbar hält und dafür sorgt, dass die Starttermine eingehalten werden.

📌 Ideal für: Marketing-Teams, die Multi-Channel-Kampagnen durchführen und eine klare Struktur für die Organisation von Aufgaben, Assets, Terminen und Stakeholder-Feedback von Anfang bis Ende benötigen.

🔍 Wussten Sie schon? Während 92 % der B2B-Vermarkter kurze Artikel und Beiträge erstellen, 76 % Videos verwenden und 75 % auf Fallstudien oder Kundenberichte zurückgreifen, sind es Videoinhalte, die durchweg die besten Ergebnisse erzielen.

6. Vorlage für ClickUp-Marketingkampagnenplan

Kostenlose Vorlage Verbinden Sie Strategie und Umsetzung mit der Vorlage für Marketingkampagnenpläne von ClickUp

Kampagnenideen sind einfach. Sie in Zeitleisten, Inhalte und messbare Ergebnisse umzusetzen? Das ist es, woran die meisten Teams scheitern. Die Vorlage für Marketingkampagnenpläne von ClickUp schließt diese Lücke und verwandelt Strategien in einen konkreten Plan, den Ihr Team befolgen kann, wobei alle Ressourcen und Meilensteine berücksichtigt werden.

Mit diesen Vorlagen für Marketingpläne können Sie Ihren Kampagnenprozess in klare, nachverfolgbare Teile unterteilen. Fügen Sie strategische Details mit benutzerdefinierten Feldern wie Zielmarkt, Zweck, geschätzte Kosten und tatsächliche Kosten hinzu, damit alle Teams auf dem gleichen Stand bleiben.

Wechseln Sie mit den Ansichten „Zeitleiste“ und „Kampagnenplan“ in den Ausführungsmodus oder planen Sie die Ergebnisse nach Kanälen mit dem Board „Marketingkanäle“.

📌 Ideal für: Marketer, die einen Entwurf benötigen, um Kampagnenziele, Zielgruppensegmente, Schlüsselbotschaften und taktische Pläne vor Beginn der Umsetzung zu skizzieren.

7. Vorlage für ClickUp-Kampagnenbrief

Kostenlose Vorlage Starten Sie erfolgreiche Kampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenbeschreibungen

Bevor die Assets erstellt und die Beiträge veröffentlicht werden, benötigen Sie einen Kampagnenplan, der alles zusammenführt. Hier bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefings alles, was Sie zum Planen und Koordinieren Ihres Teams benötigen.

Diese in ClickUp Docs integrierte Vorlage bietet Ihnen einen intelligenten, zentralisierten Space, in dem Sie den Zweck Ihrer Kampagne definieren, Ihr Team abstimmen und alle Assets und Ergebnisse organisieren können, bevor auch nur eine einzige Aufgabe geplant wird.

Legen Sie klare Ziele fest, erstellen Sie eine Karte für Ihre Botschaften, skizzieren Sie Einzelziele und gliedern Sie wichtige Ergebnisse in einem übersichtlichen Dokument. Sie können auch das Marken-Kit, kreative Referenzen und Produktinformationen direkt im Briefing anhängen, sodass dieses zur einzigen Quelle für Ihre Kampagne wird.

📌 Ideal für: Marketing-Leads, die interne Teams oder externe Agenturen auf die strategische Vision, den Umfang und die kreative Ausrichtung einer Kampagne ausrichten möchten.

🧠 Fun Fact: Gedruckte Werbematerialien haben den Charme, dass man sie nicht einfach löschen kann. Im Gegensatz zu digitalen Anzeigen können potenzielle Kunden eine schöne Broschüre nicht einfach wegwischen oder eine clevere Postkarte wegwerfen, ohne zumindest einen Blick darauf zu werfen.

8. ClickUp-Vorlage für Kampagnenentwürfe

Kostenlose Vorlage Starten Sie intelligentere Kampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenentwürfe

Mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenübersichten können Sie Ihre Kampagne mit nur wenigen Klicks in klare, strukturierte Phasen unterteilen.

Die verschiedenen Ansichten – Kampagnenphasen, Zeitleiste, Implementierung und Kampagnenzusammenfassung – bieten Ihnen einen Überblick auf hoher Ebene und detaillierte Kontrolle. In jeder Ansicht können Sie die wichtige Arbeit heranzoomen und die Dynamik über den gesamten Kampagnenlebenszyklus hinweg verfolgen.

Tippen Sie auf eine Kampagne, um Unteraufgaben, Details zu Mitarbeitern und Feedback von Stakeholdern an einem einzigen Ort anzuzeigen. Die Vorlage ist ein Kampagnenplaner und ein dynamischer Tracker, auf dem Ihr Team aufbauen kann.

📌 Ideal für: Teams, die eine übergeordnete Kampagnenstruktur benötigen, um Komponenten wie Ziele, Kanäle und Zeitleisten zu skizzieren, bevor sie einen vollständigen Kampagnenplan erstellen.

9. Vorlage für ClickUp-Kampagnenvorschläge

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Angebote in umsetzbare Pläne mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenangebote

Von der Kick-off-Phase bis zur Freigabe erfasst die ClickUp-Vorlage für Kampagnenvorschläge wichtige Informationen wie Client-Kontaktdaten, Zielgruppe und Kampagnenziele.

Verwenden Sie die vorgefertigten Abschnitte, um Ihr Kampagnen-Framework zu skizzieren, Ergebnisse wie Landing Pages, E-Mails, Video-Marketing-Assets und Anzeigenmotive auf einer Karte darzustellen und Zeitleisten zu präsentieren, nach denen Ihre Stakeholder tatsächlich handeln können.

Die Abschnitte „Vorbereitet für“ und „Vorbereitet von“ sorgen für klare Eigentümerschaft und Verantwortlichkeiten, während das bearbeitbare Deckblatt Ihrem Angebot ein professionelles Aussehen für Client-Präsentationen oder interne Genehmigungen verleiht.

📌 Ideal für: Marketer oder Agenturen, die Clients, Führungskräften oder Stakeholdern neue Kampagnenideen präsentieren möchten und ein professionelles, überzeugendes Format benötigen, um ihre Vision zu vermitteln und den Umsatz zu steigern.

🔍 Wussten Sie schon? Selbst die Gestaltung Ihrer PDF-Dateien ist wichtig. Ein ansprechendes Layout und ein einheitliches Erscheinungsbild können entscheidend darüber sein, ob Ihre Inhalte gelesen oder sofort geschlossen werden.

10. ClickUp-Vorlage für einen Kampagnenkalender

Kostenlose Vorlage Koordinieren Sie Ziele, Zeitleisten und Ressourcen mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenkalender

Die ClickUp-Vorlage für den Kampagnenkalender sorgt für Klarheit in Ihrer Kampagnen-Workload, sodass Sie Inhalte erstellen können, die konvertieren. Sie hilft Ihnen bei der Koordination von B2B- und B2C-Initiativen, indem sie Kampagnendetails wie Dauer, Ziele, Budget und Phasen in einem leicht zugänglichen Space organisiert.

Sehen Sie alles auf einen Blick – Produktvorstellung in „Planung“, Valentinstagsgeschenk in „Produktion“ oder ein Client-Interview in „Start“. Sie können den Aufwand nach Geschäftszielen (z. B. „Benutzerakquise“ oder „Upselling“) segmentieren und Ressourcen auf der Grundlage der prognostizierten Ausgaben und des Markttyps zuweisen.

Diese Vorlage enthält eine vollständige Checkliste für Marketingkampagnen, einen Kalender mit Ereignissen und eine visuelle Zeitleiste, mit denen Sie kreative Assets, Social-Media-Beiträge, Produktnachrichten und die Verteilung aufeinander abstimmen können.

📌 Ideal für: Teams, die überlappende Kampagnen verwalten und eine visuelle und leicht zu teilende Möglichkeit suchen, um Ergebnisse zu planen, Zeitleisten abzustimmen und Konflikte zwischen den Kanälen zu vermeiden.

11. Vorlage für ClickUp-Markenrichtlinien für Marketingmaterialien

Kostenlose Vorlage Standardisieren Sie Ihre Markenressourcen mit der ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien

Die ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien hilft Teams dabei, die Konsistenz aller Marketingmaterialien zu gewährleisten. Verwenden Sie sie, um Ihre Markenfarben, Ihre Mission, Ihre Logoregeln, Ihre Typografie und Ihre Nutzungsrichtlinien zu organisieren.

Jeder Abschnitt ist übersichtlich gestaltet, damit Ihre Markenidentität leicht verständlich und anwendbar ist. Das bearbeitbare Layout in Whiteboards unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit und erleichtert die Abstimmung zwischen internen Teams und externen Partnern hinsichtlich Design- und Messaging-Standards.

📌 Ideal für: Designer und Markenmanager, die visuelle und sprachliche Standards für Marketingmaterialien dokumentieren müssen, um die Markenkonsistenz in allen Materialien sicherzustellen.

12. Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp können Sie Inhalte schneller nachverfolgen, überprüfen und veröffentlichen

Die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp vereinfacht die Planung, Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten in mehreren sozialen Profilen.

Diese Vorlage enthält alle Features, die Marketer benötigen: Status wie „In Überprüfung“ oder „Veröffentlicht“, spezielle Felder für Hashtags, Links und Metriken zur Interaktion sowie visuelle Indikatoren, um zu verfolgen, was bereit für die Veröffentlichung ist. Sie können maßgeschneiderte Ansichten nach Kanal erstellen – Facebook, Twitter, Pinterest – sodass jedes Team mit den Details arbeiten kann, die für es wichtig sind.

Die Projektmanagement-Features von ClickUp, wie Start- und Fälligkeitsdaten, Zeitschätzungen und wiederholende Aufgaben, erleichtern die genaue Planung von Beiträgen.

📌 Ideal für: Social-Media-Vermarkter, die Kampagnen oder einmalige Beiträge planen und Entwürfe erstellen, Genehmigungen nachverfolgen und gemeinsam an Bildmaterial arbeiten möchten.

Marketing wird mit ClickUp jetzt noch einfacher

Die Erstellung von Marketingmaterialien kann schnell zu einem Chaos aus Terminen, Überarbeitungen und übersehenen Details werden. Aber muss das wirklich so sein?

Entdecken Sie ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Es bietet anpassbare Vorlagen, die den Verkaufsprozess optimieren und Ihnen Zeit sparen. So bleiben Sie organisiert, arbeiten nahtlos zusammen und erstellen mühelos professionelle Marketingmaterialien.

Marketingmaterialien müssen nicht kompliziert sein. Mit Vorlagen klappt einfach alles – Sie behalten den Überblick über Anfragen und können Ihre Kampagnen nachverfolgen.

Die Marketingvorlagen von ClickUp sorgen für einen reibungslosen Workflow. Sie helfen Ihnen, Anfragen zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen und alle auf dem gleichen Stand zu halten. Sie optimieren Prozesse, reduzieren den Hin- und Her-Verkehr und verbringen weniger Zeit mit der Organisation.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅