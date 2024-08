Porter’s Five Forces Framework: Wie man damit eine Wettbewerbsstrategie aufbaut

Sie haben wahrscheinlich schon davon gehört, dass man eine " blauen Ozean ein Markt, auf dem Sie der einzige Anbieter sein können. In Wirklichkeit ist der Wettbewerb jedoch unvermeidlich, und wenn Sie ihn annehmen, kann Ihr Geschäft in vielerlei Hinsicht davon profitieren.

Der Wettbewerb ist die treibende Kraft hinter Wachstum und Innovation, er fördert kontinuierliche Verbesserungen und sorgt für mehr Verantwortlichkeit und Effizienz. Um sich jedoch von der Masse abzuheben, müssen Sie zunächst Ihren Markt und die Wettbewerbsdynamik, die ihn formt, richtig verstehen. Hier kommt das Porter's Five Forces Framework ins Spiel.

Es wurde 1979 von einem Professor der Harvard Business School entwickelt Michael E. Porter (auch bekannt für die Erfindung von wert-Ketten-Analyse ), hat dieses Analysemodell die Art und Weise verändert, wie Unternehmen über Wettbewerb und Planung denken. Es geht nicht nur darum, die Konkurrenten zu betrachten, sondern das Gesamtbild, einschließlich Lieferanten, Kunden, neuer und potenzieller Konkurrenten und alternativer Produkte, zu berücksichtigen.

In diesem Artikel werden wir das Porter's Five Forces Framework im Detail aufschlüsseln und seine wesentlichen Komponenten sowie die wichtigsten Stärken und Schwächen erläutern. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie das Modell mit Hilfe folgender Methoden umsetzen können ClickUp , eine erstklassige Plattform für Projektmanagement und Produktivität.

Was ist das Porter's Five Forces Framework?

Das Porter's Five Forces Framework ist ein Business tool, um die Wettbewerbsdynamik zu verstehen einer Branche.

Bevor das Modell entwickelt wurde, konzentrierten sich die Geschäfte hauptsächlich auf interne Faktoren und den direkten Wettbewerb. Porter stellte diese Sichtweise jedoch in Frage und brachte einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis der Wettbewerbslandschaft einer Branche ein. Er beleuchtete, wie externe Wettbewerbskräfte die Rentabilität und Marktposition eines Unternehmens erheblich beeinflussen können.

Porter nannte die folgenden fünf Schlüssel-Faktoren oder -Kräfte, die den Wettbewerb formen:

Die Macht der Lieferanten Die Macht der Käufer Die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer Die Bedrohung durch Ersatzprodukte oder -dienstleistungen Die Intensität der Rivalität zwischen bestehenden Wettbewerbern

Mit anderen Worten: Selbst wenn Sie glauben, Ihre derzeitigen Konkurrenten zu kennen, sollten Sie sich nicht zu sicher sein, dass Sie sie im Griff haben werden. Ein neuer digitaler Dienst oder eine andere Innovation kann Ihr Geschäft überrumpeln, wenn Sie es am wenigsten erwarten, und Ihren Wettbewerbsvorteil zunichte machen.

Porter's Five Forces vs. SWOT Analyse

Obwohl die Porter's Five Forces und die SWOT-Analyse sehen zwar ähnlich aus, dienen aber unterschiedlichen Zwecken in strategische Planung .

Porter's Five Forces hilft Ihnen, die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Branche zu verstehen. Dabei werden externe Faktoren untersucht, um die Intensität des Wettbewerbs und die Rentabilität des Marktes zu bewerten.

Die SWOT-Analyse hingegen bietet eine umfassendere Perspektive. Sie blickt nach innen und nach außen und ermittelt die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren Ihres Geschäfts.

Nehmen wir an, Sie möchten ein neues Café in der Nachbarschaft eröffnen. Das Porter's Five Forces Modell fordert:

Analyse der Nummer und des Einflusses bestehender Coffeeshops (Rivalität zwischen direkten Konkurrenten)

Verfügbarkeit und Einfluss von Kaffeebohnenlieferanten und Anbietern von Kaffeemaschinen (Verhandlungsmacht der Anbieter)

Die Fähigkeit der Kunden, zwischen konkurrierenden Coffee Shops zu wählen (Verhandlungsmacht der Käufer)

Das Potenzial für die Eröffnung neuer Coffeeshops in der Nähe (die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer)

Die Möglichkeit, dass Kunden auf Tee- oder Saftbars ausweichen (Gefahr von Substituten)

Diese Analyse hilft Ihnen zu verstehen, wie wettbewerbsfähig der lokale Kaffeemarkt ist und ob ein Markteintritt eine gute Idee wäre. ☕

Eine SWOT-Analyse würde, wie im Beispiel des Coffeeshops, die internen Stärken und Schwächen sowie die externen Chancen und Bedrohungen untersuchen:

Zu den Stärken könnte Ihre Erfahrung im Gastgewerbe oder eine einzigartige Kaffeemischung gehören, die Sie anbieten

Schwächen könnten begrenzte Marketingmittel oder ein Mangel an Parkplätzen sein

Zu den Chancen könnte ein wachsendes Interesse der Einheimischen an Kaffeespezialitäten gehören

Zu den Bedrohungen könnte die Eröffnung einer neuen Coffeeshop-Kette in der Nähe gehören

Während Sie also mit Hilfe der Porter's Five Forces der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind, hilft Ihnen die SWOT-Analyse, Ihre Stärken zu maximieren, Schwächen zu beheben, Chancen zu nutzen und mit Bedrohungen umzugehen.

Bonus lesen: Nutzen Sie das ClickUp SWOT-Analyse Vorlage um die internen Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens zu bewerten, externe Chancen und Gefahren zu erkennen und Strategien für den Erfolg zu entwickeln!

Liste kritischer Erkenntnisse Ihrer Strategie durch ClickUp's kostenlose SWOT-Analyse-Vorlage

Porter's Five Forces verstehen

Porter's artikel von 1979 beginnt mit einer einfachen, aber aussagekräftigen Aussage:

Das Wesen der Strategieformulierung ist die Bewältigung des Wettbewerbs.

Doch was im nächsten Satz folgt, ist noch viel wirkungsvoller:

Es ist jedoch leicht, den Wettbewerb zu eng und zu pessimistisch zu sehen.

Anstatt den Wettbewerb einfach als Wettbewerb zwischen bestehenden Konkurrenten zu betrachten, führt Porter vier zusätzliche Aspekte ein, die es zu berücksichtigen gilt: die Macht von Lieferanten und Käufern, die Möglichkeit, dass neue Wettbewerber in den Markt eintreten, und die Bedrohung durch alternative Produkte oder Dienstleistungen. Schauen wir uns jeden der fünf Schlüssel-Faktoren, die den Wettbewerb beeinflussen, genau an.

Kraft 1: Wettbewerbsrivalität

Nach dem Porter's Five Forces Framework ist die Wettbewerbsrivalität ein Schlüssel, wenn auch nicht der einzige Faktor, der den Wettbewerb auf einem Markt beeinflusst. Sie untersucht die Intensität des Wettbewerbs zwischen direkten Marktkonkurrenten.

Um den Grad des Wettbewerbs in Ihrer Branche zu bestimmen, sollten Sie zunächst die Nummer und die relative Stärke der direkten Konkurrenten betrachten. Überlegen Sie dann, wie schnell die Branche wächst, wie teuer ein Marktaustritt ist und wie viel andere Unternehmen für Werbung ausgeben.

Wenn ein Markt sehr wettbewerbsintensiv ist, müssen Sie mit Preiskämpfen, längeren Zeiträumen ohne Gewinn und übermäßig aggressiven Marketingtaktiken rechnen. Auf der anderen Seite bietet ein Markt mit geringem Wettbewerb Chancen für Wachstum und höhere Gewinne.

Um diese Probleme zu lösen, müssen Sie herausfinden, was Ihr Produkt besonders macht, und einen Plan ausarbeiten, wie Sie sich von der Masse abheben können. Wenn Sie beispielsweise handgefertigte Pralinen in einem Markt voller großer Marken verkaufen, könnten Sie sich darauf konzentrieren, biologische Zutaten zu verwenden oder einzigartige Geschmacksrichtungen anzubieten, um Kunden anzuziehen. 🍫

Bonuslektüre: Behalten Sie die Registerkarten Ihrer Konkurrenten im Auge aktivitäten und Produkte Ihrer Konkurrenten mit dem ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern .

Mit ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern können Sie die Aktivitäten und die Leistung Ihrer Wettbewerber ganz einfach nachverfolgen.

Kraft 2: Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

Bei der Bedrohung durch neue Marktteilnehmer wird die Wahrscheinlichkeit des Eintritts neuer Wettbewerber in Ihren Markt oder Ihre Branche untersucht. Niedrige Eintrittsbarrieren und Markentreue in Verbindung mit einem leichten Zugang zu den Verteilungskanälen führen in der Regel zu einem wettbewerbsintensiven Markt.

Hier sind einige weitere Faktoren, die bei der Bewertung der Bedrohung durch neue Marktteilnehmer zu berücksichtigen sind:

Kapitalbedarf : Hohe Anlaufkosten schrecken neue Marktteilnehmer ab

: Hohe Anlaufkosten schrecken neue Marktteilnehmer ab Regierungsvorschriften : Strenge Vorschriften können den Eintrag limitieren

: Strenge Vorschriften können den Eintrag limitieren Größenvorteile: Etablierte Unternehmen können effizienter produzieren und niedrigere Preise halten

Kraft 3: Verhandlungsmacht der Lieferanten

Die Verhandlungsmacht von Zulieferern bezieht sich auf die Fähigkeit von Dritten wie Verkäufern und Anbietern von Ausrüstung, Ihre Wettbewerbsposition und Rentabilität zu beeinflussen.

Diese Macht wird noch verstärkt, wenn es nur wenige Lieferanten und keine Substitute gibt oder wenn es sich um einzigartige Produkte und Materialien handelt. Wenn Lieferanten über eine beträchtliche Verhandlungsmacht verfügen, können sie Preise, Produktqualität und -verfügbarkeit sowie die Verkaufsbedingungen erheblich beeinflussen. Um diesen Faktor abzuschwächen, sollten Sie versuchen, Ihre Lieferantenbasis zu diversifizieren oder alternative Lösungen zu schaffen.

Stellen Sie sich eine kleine Bäckerei vor, die von einem einzigen Weizenmehllieferanten abhängig ist. Sollte dieser Lieferant die Preise erhöhen oder Kompromisse bei der Qualität eingehen, würde dies die Gewinne der Bäckerei schmälern. Um dieses Risiko zu beherrschen und die Verhandlungsmacht des Lieferanten in Grenzen zu halten, könnte die Bäckerei mit mehreren Mehllieferanten arbeiten oder mit alternativen Zutaten wie Roggen- oder Maismehl experimentieren. 🥐

Kraft 4: Verhandlungsmacht der Käufer

Die Verhandlungsmacht der Käufer bezieht sich auf die Fähigkeit Ihrer Kunden, niedrigere Preise und eine höhere Qualität von Waren und Dienstleistungen zu verlangen. Das Verständnis dieser Kraft hilft Ihnen, Ihr Portfolio zu erneuern, um die Kundenbindung zu erhöhen, ihre Verhandlungsmacht zu verringern und einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten.

Die Verhandlungsmacht der Käufer hängt von folgenden Faktoren ab:

Größe und Konzentration der Abnehmer : Größere, stärker konzentrierte Abnehmer haben mehr Einfluss auf die Preise

: Größere, stärker konzentrierte Abnehmer haben mehr Einfluss auf die Preise Verfügbarkeit von Alternativen : Wenn viele ähnliche Produkte verfügbar sind, können die Käufer leicht wechseln, was ihre Verhandlungsmacht erhöht

: Wenn viele ähnliche Produkte verfügbar sind, können die Käufer leicht wechseln, was ihre Verhandlungsmacht erhöht Preissensibilität des Käufers : Eine höhere Sensibilität bedeutet mehr Macht für die Käufer

: Eine höhere Sensibilität bedeutet mehr Macht für die Käufer Bedeutung des Produkts : Wenn Ihr Produkt für die Käufer von entscheidender Bedeutung ist, sinkt ihre Macht

: Wenn Ihr Produkt für die Käufer von entscheidender Bedeutung ist, sinkt ihre Macht Wechselkosten: Geringere Wechselkosten verstärken die Macht der Käufer

Kraft 5: Bedrohung durch Substitutionsgüter

Die Bedrohung durch Substitutionsgüter misst die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher vom eigenen Produkt zu einer Alternative wechseln, die denselben Zweck erfüllt oder dieselben Vorteile bietet.

Wenn Substitutionsgüter leicht verfügbar und preislich attraktiv sind, wird Ihre Position im Wettbewerb geschwächt. Um diesen Druck abzuschwächen, müssen Sie innovativ sein, Ihr Angebot diversifizieren, Markentreue pflegen und die neuesten Trends und technologischen Fortschritte aufmerksam verfolgen, da diese neue Substitute hervorbringen können.

Nehmen wir ein Unternehmen, das traditionelle Glühbirnen herstellt. Mit dem Aufkommen der LED-Technologie, die energieeffiziente Alternativen bietet, könnten die Verbraucher auf neue LED-Glühbirnen umsteigen.

Das Glühbirnenunternehmen könnte darauf reagieren, indem es in die Forschung investiert, um eine eigene Produktlinie von LED-Lampen zu entwickeln. Es könnte sich auch darauf konzentrieren, einzigartige Features seiner Glühbirnen, wie z. B. eine warme Lichtatmosphäre oder Retro-Designs, zu fördern, um die Kundenbindung zu erhalten und sich von der LED-Konkurrenz abzuheben. 💡

How to Implement Porter's Five Forces Framework

Seit seinem Artikel in der Harvard Business Review aus dem Jahr 1979, in dem er das Konzept der fünf Kräfte vorstellte, hat Porter mehrere Bücher geschrieben, die sein Modell erweitern, insbesondere On Competition. Darin beschreibt Porter fünf einfache Schritte, die für eine gründliche branchenanalyse :

Beginnen Sie mit einer klaren Definition der Branche, um Ihre Analyse der fünf Kräfte zu fokussieren Identifizieren Sie die Hauptakteure der Branche und kategorisieren Sie sie nach den relevanten Kriterien Analysieren Sie den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens und seiner Branche, um eine erfolgreiche Taktik zu entwickeln Analyse der Gesamtstruktur der Branche mit Schwerpunkt auf den Faktoren, die die Rentabilität der Branche beeinflussen Führen Sie nach Abschluss der oben genannten Schritte eine detaillierte Analyse der fünf Wettbewerbskräfte durch und berücksichtigen Sie dabei deren Auswirkungen und mögliche Veränderungen Identifizieren Sie Aspekte der Branchenstruktur, die von Wettbewerbern, neuen Marktteilnehmern oder Ihrem Unternehmen beeinflusst werden könnten, und konzentrieren Sie sich darauf, was verändert werden kann

Mit ClickUp, der führenden Plattform für Projektmanagement und Produktivität, können Sie diese Analyse durchführen und Strategien entwickeln, um die Konkurrenz zu überlisten.

Porter's 5 Forces Vorlage

Die Herausforderungen eines wettbewerbsintensiven Umfelds zu verstehen und zu bewältigen ist viel einfacher mit einer vorlage für die Umsetzung des Porter's Five Forces Framework . Wir empfehlen insbesondere die ClickUp Porter's 5 Forces Vorlage .

Für Geschäfte, die ein besseres Verständnis der Branche und die Formulierung wirkungsvoller Strategien anstreben, erweist sich diese benutzerfreundliche und dynamische Vorlage als unschätzbarer Vorteil

Diese Vorlage ist ein wertvolles tool, mit dem Sie die sich abzeichnenden Bedrohungen beleuchten und die Größe und den relativen Einfluss Ihrer direkten Konkurrenten, Lieferanten und Käufer dokumentieren können. Sie gibt Ihnen einen einfach zu bedienendes Whiteboard ansicht mit verschiedenen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Die Vorlage ermöglicht die Visualisierung der fünf Kräfte von Porter mit Hilfe von fünf farblich gekennzeichneten Kreisen:

Wettbewerbsrivalität 🔴

Nachfragemacht 🟢

Bedrohung durch neue Marktteilnehmer 🟣

Bedrohung durch Substitute 🔵

Anbietermacht 🟠

Jeder Abschnitt hilft Ihnen bei der Bewertung der Wettbewerbskräfte und macht deutlich, wie sie sich auf Ihr Geschäft auswirken. Sie können sogar die Intensität jeder Kraft als geringes, mittleres oder hohes Risiko bewerten, was Ihrer Analyse mehr Tiefe verleiht.

Manager finden diesen vorgefertigten Rahmen besonders nützlich, um Marktchancen und -bedrohungen zu identifizieren, Marktanteile und Rentabilität zu erhalten oder zu steigern, Produkte für den langfristigen Erfolg zu positionieren und Lückenanalysen für Prozessverbesserungen durchzuführen.

Ideen entwickeln, erstellen und mit Mitgliedern des Teams zusammenarbeiten mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie die ClickUp Vorlage "Porters fünf Kräfte" und andere Whiteboard-basierte Vorlagen zu limitieren, können Sie jederzeit von vorne anfangen und Ihre eigenen erstellen ClickUp Whiteboard .

Nutzen Sie diese unendlichen digitalen Leinwände für ein Brainstorming mit Ihrem Team und ermitteln Sie gemeinsam die fünf Kräfte, die Ihre Wettbewerbslandschaft formen. Sie können alle Arten von Formen und Objekten verwenden, um Ihre besten Ideen darzustellen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen.

Außerdem können Sie jedes Element auf dem Whiteboard mit einem einzigen Klick in eine Aufgabe umwandeln und so die Lücke zwischen Ideenfindung und Ausführung schließen. Diese Funktion hilft Ihnen nicht nur, die fünf Kräfte in Ihrer Branche zu identifizieren und zu visualisieren, sondern auch Strategien zu entwickeln, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu erhalten.

In den Mindmaps von ClickUp können Sie Knoten auf der Grundlage ihrer hierarchischen Struktur leicht neu anordnen ClickUp Mindmaps ist ein weiteres hervorragendes tool zur Durchführung der Porter's Five Forces Analyse. Die mindmapping mit dieser Technik können Sie auf einfache Weise Karten erstellen und Verbindungen zwischen den Kräften in Ihrer Branche mit Hilfe von Drag-and-Drop-Knoten zeichnen.

Anwendung der fünf Kräfte von Porter in verschiedenen Branchen

Geschäfte in wettbewerbsintensiven Bereichen, die von software-Entwicklung und vermarktung zu konstruktion und gesundheitswesen können alle das Modell der fünf Kräfte von Porter nutzen, um spezifische Probleme zu verstehen und erfolgreiche Strategien für ihre jeweiligen Märkte zu entwickeln.

Durch die systematische Analyse jeder der fünf Kräfte können Unternehmen die Machbarkeit der Erschließung neuer Märkte, der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen oder der Bildung strategischer Allianzen bewerten.

Sie können auch den Grad der Bedrohung durch neue Marktteilnehmer, bestehende Konkurrenten oder Substitutionsprodukte bestimmen und entsprechende Strategien entwickeln produktdifferenzierung , Innovation und Positionierungsstrategien.

Lassen Sie uns den Prozess und die Vorteile der Anwendung des Modells der fünf Kräfte von Porter anhand eines konkreten Beispiels aus der Praxis erläutern.

Beispiel aus der Immobilienbranche

Wenn Sie ein immobilienunternehmen bei der Anwendung der Fünf Kräfte von Porter müssen Sie zunächst die genaue "Branche" oder Nische definieren, die Sie analysieren möchten. Zum Beispiel könnte es sich um den Bau und Verkauf von Luxus-Eigentumswohnungen in New York City handeln. 🏗️

Sie würden damit beginnen, die Schlüsselakteure zu identifizieren und zu zählen, die sich mit Luxusimmobilien in und um New York City beschäftigen. Zu erledigen wäre, dass der Konkurrenzkampf in dieser Branche lebendig ist. Außerdem scheint die Verhandlungsmacht der Käufer derzeit ziemlich groß zu sein, da es mehr Luxus-Eigentumswohnungen als Kaufinteressenten gibt.

Und wenn man bedenkt, wie lange es dauert, das Material für den Bau von Eigentumswohnungen zu beschaffen, und den relativen Mangel an Bauarbeitern, ist die Verhandlungsmacht der Lieferanten ebenfalls am oberen Ende des Spektrums angesiedelt.

Auf der anderen Seite ist es nicht einfach, in New York hochwertige Immobilien zu bauen und zu verkaufen - man braucht Erfahrung im Umgang mit den Behörden und einen hervorragenden Ruf und eine Erfolgsbilanz, um in diesem Feld erfolgreich zu sein. Ebenso gibt es für jemanden, der eine Luxus-Eigentumswohnung in New York sucht, kaum eine realistische Alternative, so dass die Gefahr von Ersatzimmobilien äußerst gering ist.

Das Ergebnis der Analyse: Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, ohne vorherige Erfahrung oder Reputation in das Geschäft mit dem Bau und Verkauf von Luxusimmobilien in NYC einzusteigen. Die Eintrittsbarrieren sind hoch und die Nische wird von einigen wenigen etablierten Akteuren beherrscht.

Porter's Five Forces: Stärken und Limits

Das Porter's Five Forces-Modell ist ein strategisches Tool, das Ihnen einen klaren, analytischen Einblick in Ihre Wettbewerbslandschaft verschafft. Es ist jedoch nicht frei von Einschränkungen und Nachteilen, wie Sie in der folgenden Tabelle sehen können: 👇

Wenden Sie das Porter's Five Forces Framework mit ClickUp an

Das Porter's Five Forces Modell hilft Ihnen, Ihre Konkurrenz besser zu verstehen und zeigt Ihnen, wo Sie Ihren Aufwand und Ihre Investitionen für nachhaltiges Wachstum konzentrieren sollten. Indem Sie untersuchen, wie die Dinge in der Lieferkette funktionieren, und in Forschung und Entwicklung investieren, können Sie Wege finden, sich von den Wettbewerbern der Branche abzuheben.

Mit seinem praktischen Vorlagen und kollaborativen Tools wie Whiteboards und Mindmaps macht ClickUp die Anwendung des Porter's Five Forces-Modells für Geschäfte aller Größen und Branchen einfach. Anmelden um die Plattform in Aktion zu erleben - kostenlos.