Mit erfolgreicher Produktdifferenzierung einen Wettbewerbsvorteil erzielen: Arten, Vorteile und Strategien

Warum entscheidet sich ein Kunde in einem wettbewerbsintensiven Markt für ein bestimmtes Produkt - ist es seine persönliche Vorliebe oder die Marketingstrategie, die die Wahl des Käufers beeinflusst hat? Diese Frage wird noch kritischer, wenn Sie wissen, dass 95% der Produkte, die jedes Jahr auf den Markt gebracht werden, sich nicht durchsetzen .

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, geht es nicht mehr nur darum, ein höherwertiges Produkt zu haben, sondern auch darum, eine Strategie zur Produktdifferenzierung umzusetzen. Dazu müssen die Produktmanager an Bereichen wie Markenbekanntheit, Innovation und Positionierung arbeiten, um ein eindeutiges Image für ihr Produkt zu schaffen, das potenzielle Kunden anlockt. 😍

In diesem Leitfaden befassen wir uns mit der Produktdifferenzierung und ihrer Rolle bei der Steigerung der wahrgenommenen Qualität eines Produkts in einem mit ähnlichen Angeboten gesättigten Zielmarkt. Wir werden behandeln:

Arten der Produktdifferenzierung

Schritte zur Entwicklung von Differenzierungsstrategien zur Überwindung der Konkurrenz

Tipps zur Verwendung von ClickUp, einer Produktmanagementlösung, für Differenzierungs- und Branding-Entscheidungen

Produktdifferenzierungsstrategie: Konzept und Bedeutung

Produktdifferenzierung ist eine Geschäftsstrategie zur Abgrenzung eines Produkts von vergleichbaren Alternativen auf dem Markt. Sie ist unerlässlich in einem markt mit einer monopolistischen Wettbewerbsstruktur auf dem Produkte mit denselben Merkmalen und derselben Klasse um die Aufmerksamkeit des Käufers konkurrieren .

Mit der Produktdifferenzierung können Sie das Alleinstellungsmerkmal (USP), die wahrgenommene Qualität und/oder die funktionalen Merkmale eines Produkts verbessern, um den zusätzlichen Wert zu bieten, der es begehrenswerter macht. Es geht darum, die subjektive Präferenz der Kunden zugunsten Ihres Produkts zu nutzen.

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels besser begreifen: Warum wählen Sie Ihr Lieblingsrestaurant gegenüber anderen, die die gleiche Küche anbieten?

liegt es an den Getränken?

der Kundenservice?

ästhetik und Ambiente?

die niedrigeren Preise?

persönlicher Geschmack?

oder die schnellere Lieferung?

Als Kunde würden Sie die einzigartigen Eigenschaften Ihrer Optionen vergleichen, bevor Sie eine Wahl treffen. Genau das ist es, was eine erfolgreiche Produktdifferenzierung ausmacht: den Kunden zu überzeugen, indem man ihn überzeugt: Hier ist der Grund, warum Sie sich für uns und nicht für andere entscheiden sollten! Jede Antwort, die Sie haben, kann Ihre Differenzierungsstrategie sein.

Eine fehlende Produktdifferenzierung kann schwerwiegende Folgen haben, wie z. B.:

Keine Stammkunden

Unbedeutender Marktanteil

Niedrige Gewinnspannen

Tipp: Sie können jetzt Ihre Konkurrenz auf dem Markt schlagen, indem Sie schneller Strategien zur Produktdifferenzierung entwickeln. Nutzen Sie die ClickUp Vorlage zur Produktpositionierung um die Kontrolle über die Geschichte Ihrer Marke zu übernehmen. Mit der voreingestellten Struktur können Sie die Vision und die Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts für zielmärkte von einer einzigen, anpassbaren Seite aus. Sie können auch die integrierten Funktionen von ClickUp zur Ideenfindung, Datenorganisation und Aufgabenverfolgung nutzen. 🎉

Verwenden Sie die ClickUp Produktpositionierungsvorlage, um die Vision, die Mission, das Marktsegment, die Schmerzpunkte und mehr Ihres Produkts zu umreißen

Produktdifferenzierung: Wichtige Faktoren

Es gibt drei funktionale Aspekte bei der Anpassung einer Produktdifferenzierungsstrategie:

1. Ideen für den einzigartigen Wert

Wie werden Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung als einzigartig innerhalb eines Kundensegments vermarkten? Um sich von einer Flut generischer Produkte abzuheben, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem Sie z. B. auf praktische Aspekte eingehen:

Bahnbrechende Merkmale, die Ihre Konkurrenten nicht haben

Das Versprechen höherer Qualität durch den Einsatz hochwertiger Materialien

Ein angenehmeres Kundenerlebnis

2. Aufbau einer unverwechselbaren Markenidentität

Wirksame Differenzierung geht Hand in Hand mit kreativer Markenführung . Das richtige Messaging erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern fördert auch die Markentreue der bestehenden Kunden. Bedenken Sie:

Ausarbeitung einer überzeugenden Markengeschichte

Entwicklung einer visuellen Identität, die sich von anderen Marken abhebt (z. B. 100% biologisch oder grueltfrei)

Beibehaltung einer einheitlichen Markenbotschaft Software zur Markenverwaltung (wie ClickUp) hilft in der Regel bei der Erstellung von fesselnden Markengeschichten und -botschaften, die dazu beitragen, die Idee des Kaufs Ihres Produkts von einem eher subjektiven Standpunkt aus zu fördern.

Vorlage zum Ausprobieren: ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard-Vorlage !

Visualisieren Sie Ihre Markenrichtlinien in der Whiteboard-Ansicht, um Farben, Texte, Logos und mehr zu sehen

3. Catering für den Zielkunden

Eine starke Differenzierung bedeutet oft, dass Sie Ihr Produkt auf die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Zielgruppe zuschneiden. Typische Kaufentscheidungen neigen dazu, Komponenten wie:

Produktvarianten auf der Grundlage von Käuferprofilen

Gezielte marketing-Kooperationen und Kampagnen

Aufbau einer Gemeinschaft

Vorteile der Produktdifferenzierung

Die Produktdifferenzierung hat in jeder Branche drei wesentliche Vorteile:

Mehr Kontrolle über Preisgestaltung und Rentabilität

Die Produktdifferenzierung ermöglicht es Ihnen, die preisliche Konkurrenz zu übertreffen und sogar Premium-Preise zu erzielen. Im Laufe der Zeit erzielen Sie eine erhebliche Gewinnspanne, die sich wie folgt auswirkt:

Größenvorteile durch höhere Produktion

Kosteneffiziente Vertriebskanäle

Bessere Möglichkeiten für Kapitalinvestitionen

Verbesserte Markenreputation und Kundentreue

Neben der Gewinnung neuer Kunden hilft die Differenzierung auch bei ihre bestehenden Kunden zu binden . Wenn sich ein Kunde wirklich mit Ihrem Produkt identifizieren kann oder in Bereichen wie dem Kundendienst oder der ständigen Verfügbarkeit einen unveränderlichen Wert sieht, ist es weniger wahrscheinlich, dass er die Marke wechselt.

Größere Wettbewerbsarena

Aufbauend auf dem vorherigen Punkt können selbst einfache Produktdifferenzierungstechniken Türen zu neuen Marktsegmenten öffnen. Nehmen wir zum Beispiel Ozempic -Dieses Medikament zur Behandlung von Diabetes erlebte eine massive umsatzsprung im Jahr 2023 nachdem die Kunden seine (umstrittene) Verwendung zur Gewichtsabnahme entdeckt hatten.

Arten der Produktdifferenzierung

Es gibt drei Hauptarten von Differenzierungsstrategien in produktmanagement . Im Folgenden finden Sie kurze Zusammenfassungen der einzelnen Themen:

1. Vertikale Differenzierung: objektive Messung der Differenzierungsfaktoren

Vertikale Produktdifferenzierung ist die messbare Unterscheidung auf der Grundlage konkreter Faktoren wie Geschmack, Funktionalität und Design. Hier einige Beispiele aus der Praxis für die vertikale Differenzierung:

Rolex: Das Unternehmen hebt sich von anderen Uhrenherstellern ab, indem es auf hochwertige Materialien, fachmännische Verarbeitung und Exklusivität seiner Produkte setzt ⌚ Mercedes-Benz: Diese Luxusautomarke setzt auf überlegene Technik, modernste Technologie und Kontinuität, um sich von preisgünstigeren Autoherstellern abzuheben 🚘

2. Horizontale Differenzierung: subjektive Messung der Differenzierungsfaktoren

Bei der horizontalen Produktdifferenzierung werden die Produkte durch immaterielle Qualitätsmerkmale unterschieden. Produkte in dieser Kategorie haben die gleichen funktionalen Aspekte zu einem vergleichbaren Preispunkt. Das vorherrschende Thema ist, dass, wenn alle Optionen preislich identisch wären, sich ein klarer "Gewinner" in Bezug auf die Qualitätswahrnehmung herauskristallisieren würde.

Die horizontale Produktdifferenzierung ist häufig in markenlastigen Märkten zu beobachten. Hier ein paar Beispiele:

Coca-Cola vs. Pepsi: Beide Marken bieten kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke an, die sich durch subtile Geschmacksvariationen unterscheiden lassen Nike vs. Adidas: Die beiden Schuhhersteller bieten Turnschuhe mit ähnlichen Eigenschaften und Verwendungszwecken, aber mit leicht unterschiedlichen Designs und Markenassoziationen an

Vorlage zum Ausprobieren: Die ClickUp Produkt Preisgestaltung Vorlage ermöglicht Ihnen die Entwicklung und Visualisierung von Preisstrategien auf der Grundlage von Marktdaten.

3. Gemischte Differenzierung: kombiniert vertikale und horizontale Differenzierung

Die gemischte Differenzierung ist eine Mischung aus vertikaler und horizontaler Differenzierung. Hier werden die Kaufentscheidungen sowohl von qualitativen als auch von quantitativen Faktoren beeinflusst.

Nehmen wir zum Beispiel einen Elektronikkunden, der einen Fernseher kaufen möchte. Für ihn sind die wichtigsten Faktoren, die seine Kaufentscheidung beeinflussen, die Bildqualität (horizontale Differenzierung), die zu seinem Budget passt (vertikale Differenzierung).

Ein anderes Beispiel ist der Kauf eines Sparkontos. Er wird sowohl immaterielle Faktoren wie die Zuverlässigkeit der Bank als auch materielle Faktoren wie Zinssätze und Jahresgebühren berücksichtigen.

Wie man Strategien zur Produktdifferenzierung entwickelt

Im Folgenden finden Sie drei bewährte Schritte, um Ihre Produktdifferenzierungs- und Marketingstrategie anzupassen:

Schritt 1: Entwickeln Sie ein gründliches Verständnis Ihrer Nische

Um ein differenziertes Produkt zu entwickeln, das bei den Verbrauchern Anklang findet, ist das Verständnis der Branchenfaktoren von größter Bedeutung. Der erste Schritt besteht natürlich darin, die Schlüsselfaktoren für den Wettbewerb in Ihrer Branche zu ermitteln.

Branchenführer konzentrieren sich in dieser Phase in der Regel auf drei Brainstorming-Maßnahmen:

Identifizierung von ressourcenintensiven und leistungsschwachen Produktvarianten, die eliminiert werden können (wie ein Telefonmodell in einer bestimmten Farbe)

von ressourcenintensiven und leistungsschwachen Produktvarianten, die eliminiert werden können (wie ein Telefonmodell in einer bestimmten Farbe) Untersuchung von Möglichkeiten, das Produkt über den Industriestandard hinauszuheben und damit der Zielgruppe einen außergewöhnlichen Wert zu bieten

von Möglichkeiten, das Produkt über den Industriestandard hinauszuheben und damit der Zielgruppe einen außergewöhnlichen Wert zu bieten Finden von Möglichkeiten für völlig neue Produktmerkmale, die die Branche noch nicht zu bieten hat

Beschleunigen Sie diesen Schritt, indem Sie Fokusgruppeninterviews und marktweite Umfragen durchführen, um Erkenntnisse über die Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben der Kunden zu gewinnen. Versuchen Sie die ClickUp Produkt-Feedback-Vorlage um verwertbaren Kundeninput für Ihr spezifisches Produkt zu sammeln.

Sie sollten auch die Produkte der Wettbewerber, Preisstrategien und kundenfeedback um Differenzierungsmöglichkeiten zu finden.

Schritt 3: Identifizieren Sie Ihre Stärken

Nach der Recherchephase sollten Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal und die Produktqualitäten definieren, die Ihre Zielgruppe überzeugen können. Hier erfahren Sie, wie Sie dies effektiv tun können:

Beginnen Sie mit der Auflistung von Merkmalen, die Ihre Konkurrenten nicht bieten, oder von Bereichen, in denen Sie sich auszeichnen können, wie z. B. niedrigere Preise oder außergewöhnlicher Kundenservice * Grenzen Sie Ihre Liste auf ein bis drei Alleinstellungsmerkmale ein, die für Ihren Zielkunden die größte Bedeutung haben

Behandeln Sie sich nicht überschneidende Kundenbedürfnisse als eigene Segmente und bewerten Sie das Potenzial neuer Funktionen mit Fragen wie: Gibt es in diesem Segment genug Kunden, um die Investition zu rechtfertigen? können Sie diese Funktion oder dieses Produkt zu einem Preis herstellen, der die Rentabilität gewährleistet?_ haben Ihremarketingziele diesen Zusatz berücksichtigen?



Schritt 3: Personalisierungsmöglichkeiten nutzen

Wenn Sie Ihren Marketing-, Kauf- und Kundendienstketten eine persönliche Note verleihen, können Sie die Markentreue stärken. Hier sind einige Tipps zur Personalisierung:

Verwenden Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen, senden Sie Textnachrichten, oder verbessern Sie Ihre Social-Media-Präsenz mitproduktmarketing-Software um potenzielle Kunden anzusprechen

Zeigen Sie Wertschätzung, indem Sie Dankeschön-Botschaften in Produktverpackungen einfügen, Geburtstagsrabatte anbieten oder Treueprogramme einführen

Für Startups mit schlankem wertschöpfungsketten werden Lösungen wie Vernetzung und direkte Kundenkontakte zu einem entscheidenden Faktor, um in der Branche Fuß zu fassen.

Bauen Sie Ihre Produktdifferenzierungsstrategie mit ClickUp auf

Die Produktdifferenzierung ist eine der besten Möglichkeiten, um einen umkämpften Markt zu dominieren. Ohne die richtigen Werkzeuge zur Planung Ihrer Strategien und zur Überwachung Ihrer Marketingmaßnahmen können Sie Ihre Konkurrenten jedoch nicht überflügeln.

Das ist der Punkt ClickUp kommt ins Spiel. Es ist ein kostenloses projektmanagement-Lösung mit einem vielseitigen Funktionsumfang, um Marktforschung zu organisieren, produktbezogene Strategien zu entwickeln und die Konkurrenz im Auge zu behalten - alles unter einem Dach! ✨

Lassen Sie uns im Folgenden einige der produkt- und marketingorientierten Funktionen von ClickUp näher betrachten.

1. ClickUp zur Überwachung und Analyse der Produktdifferenzierung

ClickUp's Produktmanagement-Suite ermöglicht Ihnen die Visualisierung Ihrer Produkt-Roadmap und die Synchronisierung der Produktentwicklungs- oder Differenzierungsbemühungen Ihrer Teams.

Verwenden Sie die Suite, um leicht verständliche Produkt-Workflows zu erstellen und alle Epics, User Stories und Aufgaben an einem Ort zu speichern. Wenn Sie sich jedoch noch in der Brainstorming-Phase befinden, verwenden Sie ClickUp-Whiteboards um alle Arten von Ideen zur Produktdifferenzierung zu bewerten. Die unendliche Leinwand bietet integrierte Tools wie Haftnotizen und Verbindungselemente, um Teams bei der Ideenfindung in Echtzeit zu unterstützen.

Die Plattform verfügt über eine Reihe von vorgefertigten Whiteboard-Vorlagen für verschiedene Brainstorming-Anforderungen. Zum Beispiel die ClickUp-Vorlage zur Wettbewerbsanalyse gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Position Ihrer Wettbewerber. Mit vier farbcodierten Quadranten zur Darstellung der Wettbewerberkategorien (Contenders, Leaders, Niche und High Performers) können Sie sowohl vertikale als auch horizontale Differenzierungsmöglichkeiten leicht identifizieren.

Identifizieren Sie Ihre Hauptkonkurrenten mit der ClickUp WhiteBoard-Vorlage zur Wettbewerbsanalyse und verfolgen Sie deren Produktleistung

Sie können diese Vorlage auch verwenden, um Produkte zu identifizieren, die nicht genügend Anklang finden oder nicht den Kundenwünschen entsprechen, und um intelligentere Differenzierungsstrategien zu entwickeln.

Sie können die Vorlage für Marktforschung und finden Sie schneller Möglichkeiten zur horizontalen und vertikalen Differenzierung. Mit mehr als 20 vorgefertigten Teilaufgaben müssen Sie nicht Stunden damit verbringen mit der Erstellung eines Workflows . Legen Sie einfach die Priorität und das Fälligkeitsdatum fest, und beginnen Sie damit, Ihrem Forschungsteam Aufgaben zuzuweisen.

Definieren Sie systematisch, wer Ihr Kunde ist und was er braucht - mit dem ClickUp Market Research Template

Und wenn Sie Ihre spezifischen Stärken und Schwächen ermitteln möchten, können Sie aus einer Auswahl von ClickUp Vorlagen für SWOT-Analysen .

Wenn die Produktdifferenzierung das aktuelle Ziel Ihres Unternehmens ist, verwenden Sie ClickUp-Ziele grob drehen geschäftliche OKRs in umsetzbare Ziele. Legen Sie spezifische Ziele und Meilensteine fest, um den Erfolg Ihrer Differenzierungsinitiativen zu überwachen.

Mit ClickUp Goals können Sie Teamziele ausrichten, die Zusammenarbeit fördern und den Fortschritt sichtbar machen

Sie haben mehrere Produkte? Sortieren Sie die einzelnen Ziele in verschiedenen Ordnern in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich.

Sie haben auch die Möglichkeit, alle Berichte, Metriken und Prioritäten, die sich um ein Produkt drehen, unter ein Dashboard . Außerdem, nativ Automatisierungen und Integrationen (mit Tools wie Schlupf , Zoomen und Microsoft-Teams ) ermöglichen es Ihnen, von einer einzigen Plattform aus den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Aufgaben des Produktmanagements zu beschleunigen. ⚡

2. ClickUp als Werkzeug für Ihr Marketingteam

Verfolgen Sie Ihre Pipeline und Kundeninteraktionen mit benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp CRM

Von der Abwicklung von Multi-Channel-Kampagnen bis hin zur Durchführung groß angelegter Branding-Events - die ClickUp Marketing-Suite rationalisiert die Marketingbemühungen Ihres Teams. Zum Beispiel, wenn Sie die 15+ Ansichten können Sie Ihre Kampagnenaufgaben auf die von Ihnen bevorzugte Weise überwachen. Zu unseren Favoriten gehören:

Tabellenansicht2. Listenansicht3. Kalender-Ansicht4. Board-Ansicht Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen beliebigen Ansichten und prüfen Sie Aufgaben nach Priorität oder Fälligkeit. Auch hier können Sie sich auf Whiteboards verlassen, um vor Kampagnen ein Brainstorming zu Produkteinführungen, Umgestaltungen und Ressourcenmanagement durchzuführen. Verbinden Sie Ideen ganz einfach per Drag & Drop und erstellen Sie gleichzeitig Aufgaben für Ihr Marketingteam.

Apropos marketing-Workflows für verschiedene Kundensegmente zu erstellen, verwenden Sie das ClickUp-eigene KI-Tool ( ClickUp Brain) um bei alltäglichen Aufgaben Zeit zu sparen. Nutzen Sie mehr als 100 branchenspezifische Eingabeaufforderungen, um Produktdokumentationen zu erstellen, Forschungspläne zusammenzufassen und Kunden-E-Mails zu verfassen. Sie können es auch verwenden, um Informationen und Aufgaben aus laufenden Projekten zu finden und Aktionspunkte zu automatisieren.

Verwenden Sie Prompts mit ClickUp AI, um blitzschnell Produktanforderungsdokumente (PDRs) zu erstellen

Organisieren Sie alle Ihre Marketingstrategien, Aktionspläne und Roadmaps in ClickUp-Dokumente und lassen Sie Ihre Teams in Echtzeit zusammenarbeiten.

Sie möchten Dokumente nicht von Grund auf neu erstellen? Nutzen Sie die markenrichtlinien , soziale Medien und andere marketingfreundliche Vorlagen, um hervorragende Handbücher zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Differenzierungsstrategie ein Erfolg wird.

Verwalten Sie Ihre Dokumente und arbeiten Sie gemeinsam daran - mit ClickUp Docs

Rollen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Teams bei der Produktdifferenzierung

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Produktdifferenzierung nicht die alleinige Aufgabe von Marketing- und Produktteams. Wenn überhaupt, dann sind sie hauptsächlich für die Produktpositionierung zuständig und dienen als erste Anlaufstelle für Kunden oder Interessenten.

Hier erfahren Sie, wie andere Teams/Personen ihren Teil zur Förderung von Produktdifferenzierungsstrategien beitragen können:

Vertrieb: Ihr Vertriebsteam ruft potenzielle Kunden an und liefert Informationen aus erster Hand darüber, wie sich Ihr Produkt von anderen unterscheidet

Ihr Vertriebsteam ruft potenzielle Kunden an und liefert Informationen aus erster Hand darüber, wie sich Ihr Produkt von anderen unterscheidet Entwicklung: Produktingenieure überarbeitenbacklogs nach jeder Sprint-Iteration und können schnell die am meisten nachgefragten Funktionen identifizieren. Sie können Funktionsaktualisierungen ermöglichen, die das Produkt von seinen Mitbewerbern abheben

Produktingenieure überarbeitenbacklogs nach jeder Sprint-Iteration und können schnell die am meisten nachgefragten Funktionen identifizieren. Sie können Funktionsaktualisierungen ermöglichen, die das Produkt von seinen Mitbewerbern abheben Kundensupport: Ihre Supportmitarbeiter können dem Kunden neue Produktfunktionen vorstellen und gleichzeitig Fragen beantworten

Ihre Supportmitarbeiter können dem Kunden neue Produktfunktionen vorstellen und gleichzeitig Fragen beantworten Produkteigentümer: Ein Produkteigentümer sammelt Beiträge von Interessengruppen, internen Teams und Kunden, umfreigabeprozesse zu verwalten Raten Sie mal! ClickUp verfügt über dedizierte Funktionssuiten für fast jede Funktionseinheit eines Teams, sei es für den Kundensupport oder die Softwareentwicklung. Registrieren Sie sich noch heute kostenlos und setzen Sie Ihre Strategien zur Produktdifferenzierung in die Tat um. 💰

Die Zukunft der Produktdifferenzierung

Die heutigen wettbewerbsorientierten Märkte haben die Produktdifferenzierung nicht nur zu einem Vorteil, sondern zu einer Notwendigkeit gemacht. Doch die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Um die Nase vorn zu haben, müssen wir uns mit kontinuierlicher Innovation und Produktdifferenzierung befassen. Hier sind zwei Strategien, die Sie in Betracht ziehen können:

Technische Trends einbeziehen

Unternehmen, die fortschrittliche Technologien in ihre Produkte integrieren, verschaffen sich einen deutlichen Vorsprung. Denken Sie an KI-gestützte Personalisierung, prädiktive Einblicke , immersive VR/AR-Erlebnisse und Blockchain für sichere Transaktionen - all das bietet einen Mehrwert, mit dem die Konkurrenz nur schwer mithalten kann.

Indem sie an der Spitze der Innovation bleiben, können sich Unternehmen nicht nur abheben, sondern auch einen Vorsprung im Rennen um Kundentreue und Marktanteile erzielen.

Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) wahrnehmen

Soziale Verantwortung erweist sich als wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen. Forschung von McKinsey und NielsenIQ **zeigen, dass über 60 % der Verbraucher bereit sind, einen Aufpreis für nachhaltig verpackte Produkte zu zahlen

Dieselbe Studie zeigt, dass Produkte mit ESG-Angaben (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein höheres Umsatzwachstum aufweisen und eine um 8 % höhere Wachstumsrate haben als vergleichbare Produkte ohne solche Angaben.

Zur sozialen Verantwortung gehören auch andere Initiativen wie Spenden für wohltätige Zwecke, nachhaltige Herstellungspraktiken, Gemeinschaftsprogramme und gerechte Sozialleistungen und Löhne für Mitarbeiter. Das Engagement für soziale Verantwortung zeigt den Verbrauchern, dass Ihnen die Menschen und der Planet wichtiger sind als die kalte Rentabilität.