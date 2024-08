Top 10 Predictive Analytics Software für datengestützte Entscheidungen

Das Geschäft war schon immer eine riskante Angelegenheit, ein Tummelplatz für Außenseiter und Draufgänger. Und während sich alles - von den Handelswegen über die Rechtslage bis hin zu ganzen Branchen - im Laufe der Zeit verändert hat, ist das Risikoelement dasselbe geblieben. Wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt, und müssen diese Ungewissheit bei unseren Entscheidungen einkalkulieren.

Neue Predictive-Analytics-Softwarelösungen nutzen jedoch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um alles vorherzusagen - von der Verbrauchernachfrage und der Produktivität der Arbeitskräfte bis hin zu unvorhergesehenen wirtschaftlichen Ereignissen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen, Entscheidungen auf der Grundlage von Verlaufsdaten und Trends zu treffen, wodurch ein Teil des inhärenten Risikos aus der Gleichung genommen wird. 🌝

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der prädiktiven Analysesoftware vor, die Sie nutzen können, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und Risiken zu kontrollieren. Los geht's!

Worauf sollten Sie bei Predictive Analytics-Software achten?

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl Ihrer Predictive Analytics-Software achten sollten:

Anomalieerkennung: Das Analysetool sollte in der Lage sein, Datenanomalien (d. h. Ausnahmen und ungewöhnliche Muster) automatisch zu erkennen, bevor ein Vorhersagemodell oder eine Prognose erstellt wird Datenvisualisierung: Die Software sollte auch in der Lage sein, die Prognose- und Vorhersagedaten visuell darzustellen, um die Analyse und das Verständnis zu erleichtern Simulationsfunktionen: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Was-wäre-wenn-Szenarien zu simulieren und darauf aufbauend Prognosemodelle zu erstellen Cloud-Bereitstellung: Die Cloud-Bereitstellung von Business-Software erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit von Unternehmen erheblich, da sie nicht die Art von Wartung und Investitionen erfordert, die eine Installation vor Ort erfordert Mobiler Zugriff: Die Software sollte Apps für iOS und Android bereitstellen, damit Sie auch unterwegs auf Ihre vorausschauenden Analysen und Prognosen zugreifen können Sicherheit: Ihr Predictive Analytics Tool muss Ihre sensiblen Geschäftsdaten vor neugierigen Blicken schützen

10 beste Predictive Analytics Software für das Jahr 2024

Da der Markt mit Predictive Analytics Tools überschwemmt ist, ist es oft eine schwierige Aufgabe, das richtige Tool für Ihre Bedürfnisse zu finden. Zum Glück haben wir die Recherche für Sie erledigt und eine Liste der 10 besten Predictive Analytics Tools zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Daten nutzen können, um wertvolle Trends und Muster zu erkennen. 🤓

1. SAP Analytics Cloud

Über: SAP Analytics Cloud SAP Analytics Cloud unterstützt Unternehmen beim Planen, Budgetieren und Prognostizieren und macht separate Anwendungen für jede Funktion überflüssig. Mit der Funktion Szenarienplanung können Sie Budgets und Pläne auf der Grundlage simulierter Was-wäre-wenn-Szenarien erstellen.

Mit den Features für die Zusammenarbeit können Sie Pläne mit Ihren Mitgliedern im Team besprechen. Die leistungsstarken Features zur Datenvisualisierung helfen Ihnen, Ihre Szenarien und Pläne leicht zu verstehen. 📈

Und schließlich verfügt es auch über vorgefertigte Business-Inhalte, die auf verschiedenen Best Practices basieren. Diese Inhalte dienen als

vorlage für die Entscheidungsfindung

oder als Ausgangspunkt für Ihre Szenarioplanung, wodurch Sie Ihre Pläne und Prognosen schneller erstellen können.

SAP Analytics Cloud beste Features

Integration mit anderen SAP-Lösungen zum Abrufen von Daten

Prädiktive Planung mit Was-wäre-wenn-Szenarien

Visualisierung von Daten

Cloud-basierte Lösung

Vorgefertigte Business-Inhalte für die Szenarienplanung

Grenzen der SAP Analytics Cloud

Manchmal ist die Darstellung der Daten nicht richtig zusammengefasst

Das Laden von Live-Modellen kann einige Zeit dauern

Preise für SAP Analytics Cloud

Business Intelligence: $31,5/Monat pro Benutzer

$31,5/Monat pro Benutzer Planung: Auf Anfrage

SAP Analytics Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

2. Amazon QuickSight

Über: Amazon-QuickSight Amazon QuickSight ist eine Business-Analyseplattform, die zu den Amazon Web Services (AWS) gehört. Mit seiner Funktion für prädiktive Analysen können Sie Prognosen auf der Grundlage mehrerer Was-wäre-wenn-Szenarien erstellen, und es ist intelligent genug, um Datenanomalien automatisch auszuschließen. 📉

Die erstellten Prognosen können auch in einem beliebigen Diagramm dargestellt werden, das in Ihre Analysen eingebettet werden kann. Sie können dann Ihre Analysen mit Prognosegrafiken auf benutzerdefinierten

projekt Dashboards

wenn Sie sie ständig überwachen wollen.

Ein weiteres großes Highlight von Amazon QuickSight ist ein Feature namens Q, das sich auf die Unterstützung von Abfragen in natürlicher Sprache (NLQ) bezieht. Mit der Q-Funktion können Sie datengestützte Erkenntnisse von der Plattform abrufen, indem Sie Fragen stellen, wie Sie sie auch einem Menschen stellen würden.

Amazon QuickSight beste Features

Cloud-basierte, hoch skalierbare Plattform

Einzigartiges Preismodell für die Bezahlung pro Sitzung

mobile Apps für iOS und Android für den Zugriff auf Prognosen von unterwegs

Support für Abfragen in natürlicher Sprache (NLQ)

Support für benutzerdefinierte Domänen

Amazon QuickSight Limits

Die Verwaltung großer Datensätze kann eine Herausforderung sein

Es sind keine Konnektoren für mehrere Datenquellen verfügbar

Amazon QuickSight Preise

Für Verfasser/Administratoren: $18/Monat

$18/Monat Für Verfasser/Administratoren mit Q: 28 $/Monat

28 $/Monat Für Leser: $0,30/Sitzung, mit einem maximalen Limit von $5 pro Monat

$0,30/Sitzung, mit einem maximalen Limit von $5 pro Monat Für Leser mit Q: $0,30/Sitzung mit einem maximalen Limit von $10 pro Monat

*Die Preise für Verfasser/Administratoren beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Amazon QuickSight Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (280+ Rezensionen)

4.2/5 (280+ Rezensionen) Capterra: 4.3/5 (40+ Rezensionen)

3. Oracle Analytik

Über: Oracle-Analytik Oracle Analytics zeichnet sich unter den Predictive Analytics tools dadurch aus, dass es auf drei Arten eingesetzt werden kann: in der Cloud, vor Ort, oder in einer hybriden (d.h. Cloud+vor-Ort) Weise. Es ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen Vorhersagemodelle zu erstellen und zu trainieren, indem Sie verschiedene in die Plattform integrierte Machine-Learning-Algorithmen verwenden.

Die Plattform verfügt außerdem über reiche Features zur Datenvisualisierung. Sie können benutzerdefinierte Dashboards mit Diagrammen, Heatmaps, benutzerdefinierten Karten und 42 anderen Arten von visuellen Komponenten erstellen, um Ihre Vorhersagen so darzustellen, wie Sie es sich wünschen. 📊

Oracle Analytics beste Features

45 verschiedene Datenvisualisierungen

Trainieren Sie Ihre eigenen prädiktiven Modelle

Integrierbar mit Microsoft Azure und Google Cloud-Anwendungen

Mehrere Bereitstellungsoptionen

API zur Einbettung von Oracle Analytics in Ihre Anwendungen

Oracle Analytics Beschränkungen

Die Implementierungszeit ist etwas länger

Die Reaktionszeit kann gelegentlich langsamer sein

Preise für Oracle Analytics

Professional: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: $80/Monat pro Benutzer

Oracle Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (250+ Bewertungen)

4/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4. Adobe Analytics

Über: Adobe-Analytik Adobe Analytics ist Teil der Adobe Experience Cloud-Suite von Marketing- und Webanalysetools. Daher ist die Funktion der prädiktiven Analyse natürlich eher auf

marketing-Kampagnen

und Teams. Es kann Daten von all Ihren verbundenen Kundenverkehrs- und Analysequellen abrufen und diese dann durch seine Vorhersagemodelle verarbeiten, um verwertbare Erkenntnisse für Ihre Marketingkampagnen zu liefern.

Die Funktion Beitragsanalyse der Plattform hilft Ihnen, die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Ereignisse zu verstehen, wie z. B. eine unerwartete Spitze in Ihrem Datenverkehr. Das Feature Intelligente Alarme hingegen benachrichtigt Sie über erkannte Anomalien und andere kritische Faktoren.

Schließlich bietet Adobe Analytics

intuitive Dashboards

machen es einfach, alle von der Plattform generierten und präsentierten Daten und Erkenntnisse zu verstehen.

Beste Features von Adobe Analytics

Intuitive Benutzeroberfläche mit Dashboards

Erkennung von Anomalien

Beitragsanalyse

Intelligente Warnungen

Mobile Apps für den Zugriff von unterwegs

Beschränkungen von Adobe Analytics

Kann nur marketing- und vertriebsbezogene Daten analysieren und vorhersagen

Relativ teuer für kleine Geschäfte

Preise für Adobe Analytics

Auf Anfrage erhältlich

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (900+ Bewertungen )

4.1/5 (900+ Bewertungen ) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

5. IBM Cognos Analytics

Über: IBM IBM bietet zahlreiche Analyselösungen für verschiedene Geschäftsanforderungen an, und Cognos Analytics ist eine von ihnen. Durch die Kombination von prädiktiver Analytik und KI ist dieses Tool ebenso reichhaltig und anspruchsvoll an Features wie einfach zu bedienen. Mit seinem Assistenten für Abfragen in natürlicher Sprache können Sie Prognosediagramme und andere Visualisierungen erstellen, indem Sie einfach danach fragen.

Sie können Ihre Daten sowohl aus lokalen als auch aus Cloud-basierten Datenquellen importieren. Mit der KI-gestützten Datenaufbereitung werden Ihre Datensätze von Anomalien bereinigt und für müheloses Modelltraining und Analysen vorbereitet.

Schließlich ermöglichen die dynamischen, interaktiven Dashboards bis zu fünf Benutzern den gleichzeitigen Zugriff auf Prognosen. Die in einem Dashboard angezeigten Prognosen und Visualisierungen können auch per E-Mail oder Slack mit Ihren Teamkollegen freigegeben werden.

IBM Cognos Analytics beste Features

KI-basierter Datenassistent

Reichhaltig datenvisualisierungen

Dynamische, interaktive Dashboards mit einfach freizugebender Funktion

Cloud-Bereitstellung

Mobile Anwendungen für einfachen Zugriff

IBM Cognos Analytics Grenzen

Die Integration von Datenquellen kann ein wenig komplex sein

Fehlerbeschreibungen sind nicht spezifisch genug

Preise für IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Beginnt bei $10/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $10/Monat pro Benutzer Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics Software: Auf Anfrage erhältlich

IBM Cognos Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (350+ Bewertungen)

4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (130+ Bewertungen)

6. Alteryx

Über: Alteryx Alteryx ist eine beliebte Datenanalyseplattform, die einen Bereich von Tools für die Bearbeitung und Analyse von Daten bietet. Das Produkt, das speziell für die Automatisierung der Datenaufbereitung und der prädiktiven Analyse entwickelt wurde, heißt Alteryx Analytics Cloud und bietet mit seiner Machine Learning-Lösung prädiktive Analysefunktionen.

Der erste Schritt ist das Hochladen Ihrer Daten, die von der Plattform bewertet werden, um den Zustand der Daten zu bestimmen und Anomalien zu erkennen. Wenn der Zustand der Daten nicht den Anforderungen entspricht, kann Alteryx Verbesserungen vorschlagen. 💊

Die aufbereiteten Daten werden dann analysiert, um versteckte Muster oder Korrelationen zwischen verschiedenen Spalten in Ihrem Datensatz zu erkennen. Sie können die Einzelzielspalte auswählen, für die Sie Vorhersagen treffen möchten, und Alteryx schlägt automatisch geeignete Machine-Learning-Methoden für Ihr Modell vor. Auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Methode werden dann mehrere Vorhersagemodelle erstellt.

Sobald Sie ein Modell ausgeführt haben, ist der Modellierungsprozess abgeschlossen. Sie können die Leistung Ihres Modells anhand von Holdout-Daten oder simulierten Was-wäre-wenn-Szenarien bewerten, bevor Sie es exportieren oder in Alteryx bereitstellen.

Alteryx beste Features

Bewertungen des Datenzustands und Vorschläge für die Datenaufbereitung

Nützliche Visualisierungen zum Verstehen von Dateneinblicken

Bewertungen der Modellgenauigkeit

Bewertung der Modellleistung

Simulierte Was-wäre-wenn-Szenarien

Exportieren von Modellen als Visualisierungen oder Skripte

Alteryx-Einschränkungen

Das Importieren von Daten kann langsam sein

Teuer im Vergleich zu Alternativen

Alteryx Preise

Designer Cloud : Beginnt bei $4.950

: Beginnt bei $4.950 Designer Desktop: $5.195

Die Lösung für maschinelles Lernen, die die Funktionen für prädiktive Modellierung enthält, ist separat als Add-On erhältlich - Preise nur auf Anfrage

Alteryx Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (450+ Bewertungen)

4.6/5 (450+ Bewertungen) TrustRadius: 9.1/10 (mehr als 330 Bewertungen)

7. IBM Watson Studio

Über: IBM IBM Watson Studio ist Teil der IBM Analytics Suite, zu der auch ein weiterer Anwärter auf dieser Liste, Cognos Analytics, gehört. Es ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für die Erstellung von KI-Modellen jeder Art, einschließlich prädiktiver Analysemodelle. Die Funktion des maschinellen Lernens entdeckt automatisch versteckte Muster und Korrelationen in Ihren Daten. Gleichzeitig hilft die automatisierte Datenvalidierung bei der Risikominimierung, indem sie Anomalien erkennt. 🙃

Die visuelle Modellierungsschnittstelle von Watson Studio ermöglicht es Ihnen, den Workflow Ihres Modells in einer Umgebung ohne Code zu entwerfen. Der Support für die Verarbeitung natürlicher Sprache erleichtert die Beschreibung dessen, was Ihr Predictive-Analytics-Modell zu erledigen hat, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Erstellung neuer Modelle deutlich erhöht.

Sie können auch Modelle, die auf anderen KI-Plattformen erstellt wurden, in die Umgebung von Watson Studio importieren, um sie einfach zu verwalten. Dank der Rest API-Integration mit verschiedenen Cloud-Umgebungen können Ihre in Watson Studio erstellten Modelle an Anwendungen weitergegeben werden, die auf anderen Cloud-Plattformen gehostet werden.

IBM Watson Studio beste Features

Support für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP)

Visuelle Modellierungsschnittstelle per Drag-and-Drop

Unterstützt den Import und Export von Vorhersagemodellen

Code-freie Entwicklung

Modellüberwachung zur Leistungsoptimierung

Einschränkungen von IBM Watson Studio

Die Verwendung von Open-Source-Tools erfordert manchmal die Verwendung mehrerer Fenster

Das anfängliche Setup kann komplex sein

Preise für IBM Watson Studio

Lite: Free

Free Professional: $1,02/Kapazitätseinheit pro Stunde

IBM Watson Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (160+ Bewertungen)

4.2/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (unter 5 Bewertungen)

8. Altair

Über: Altair Altair bietet prädiktive Analysen über sein Altair Knowledge Studio an, aber die Funktion ist auch in der Full-Service-Plattform Altair One enthalten. Der Schlüssel zum Erfolg ist die patentierte Technologie Strategy Trees, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Wissen über Ihr Geschäft mit den Ergebnissen von Prognosemodellen zu kombinieren, um prädiktive Modelle zu erstellen.

Mit anderen Worten, die Plattform ermöglicht es Ihnen, auf der Grundlage Ihrer Erfahrung und Ihres Wissens zu definieren, was das Modell in verschiedenen Szenarien zu erledigen hat. Außerdem verfügt sie über eine assistentengesteuerte Oberfläche, die Sie durch die Erstellung des Modells führt, sowie über einen visuellen Workflow-Designer, mit dem Sie den Arbeitsablauf des Modells gestalten können.

Sobald Sie Ihr Modell erstellt haben, können Sie es innerhalb der Altair-Plattform einsetzen oder es als Code für den Einsatz auf anderen Plattformen exportieren.

Altair beste Features

Strategy Trees Technologie für prädiktive und präskriptive Analysen

Wizard-gesteuerte Modellerstellung

Drag-and-Drop Workflow-Designer

Export von Modellen für den Einsatz auf anderen Plattformen

Altair-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche gehört nicht zu den ausgefeiltesten

Keine Integration mit allen wichtigen Cloud-Plattformen

Altair Preise

Verfügbar auf Anfrage

Altair Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (unter 5 Bewertungen)

4.8/5 (unter 5 Bewertungen) Gartner: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

9. Databricks

Über: Datenbausteine Databricks ist eine Data-Intelligence-Plattform, die Daten und

KI-Tools

um eine Lösung zu liefern, die in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden kann, einschließlich der Entwicklung von prädiktiven Analysemodellen.

Databricks verfügt zwar nicht über native Predictive-Analytics-Algorithmen und andere erforderliche Funktionen, lässt sich aber mit anderen Bibliotheken für maschinelles Lernen (z. B. Apache Spark MLlib) und Frameworks (z. B. MLflow) integrieren, um eine Plattform für die Erstellung Ihrer Predictive-Analytics-Modelle bereitzustellen.

Zu den wichtigsten Features gehören Notebooks, die eine explorative Datenanalyse auf visualisierte Weise ermöglichen, und NLP Support, mit dem Sie Vorhersagemodelle erstellen können, indem Sie Anweisungen in Ihrer natürlichen Sprache geben. Außerdem kann es in alle gängigen Cloud-Umgebungen und sogar in viele Ihrer Cloud-basierten Apps und Dienste für das Geschäft integriert werden.

Databricks beste Features

NLP-Support

Notizbücher

Visualisierung von Daten

Integriert mit allen Cloud-Plattformen

Collaboration-Features für die Arbeit mit Team-Mitgliedern

Databricks Beschränkungen

Prädiktive Analytik ist keine native Funktion

Keine Drag-and-Drop Funktion für die Modellierung

Databricks Preise

Jobs: Beginnt bei $0,07/Datenbankeinheit (DBU)

Beginnt bei $0,07/Datenbankeinheit (DBU) Delta Live Tabelle: Beginnt bei $0,20/DBU

Beginnt bei $0,20/DBU Databricks SQL: Beginnt bei $0,22/DBU

Beginnt bei $0,22/DBU All Purpose Commute für interaktiven Workload: Ab 0,40 USD/DBU

Ab 0,40 USD/DBU Serverlose Echtzeit-Inferenz: Ab 0,07 USD/DBU

Databricks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/ 5 (20+ Bewertungen)

10. Tableau

Über: Tableau Tableau ist eine leistungsstarke Datenvisualisierungs- und Analyseplattform, die lineare Regressionsmodelle verwendet, um Vorhersagen zu erstellen und verborgene Muster in Ihren Daten zu entdecken.

Die Erstellung eines Vorhersagemodells ist ein recht einfacher Prozess in drei Schritten, der Folgendes umfasst:

Importieren und Vorbereiten Ihrer Daten mit Tableau Prep Builder Auswahl des Prädiktors (d. h. eines Feldes aus Ihrem Datensatz), der analysiert werden kann, um Vorhersagen über Ihr Einzelziel zu treffen Auswahl der richtigen Tabelle oder Funktion je nach Ihren Bedürfnissen

Sobald Sie diese drei Schritte abgeschlossen haben, übernimmt Tableau die Aufgabe und erstellt Ihr Vorhersagemodell selbständig. 🏗️

Tableau ist sowohl auf die Bedürfnisse von technischen als auch von nicht-technischen Benutzern zugeschnitten. Erstere können die Syntax für ihr gewünschtes Modell direkt zur Erstellung eingeben. Und für Letztere gibt es viele

optionen zur Datenvisualisierung

und einen assistentenähnlichen Workflow.

Tableau beste Features

Große Anzahl von Datenvisualisierungsoptionen

Features sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer

Einfacher Drei-Schritt-Prozess für prädiktive Modellierung

Dashboards in Echtzeit

Leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit

Tableau Limits

Die Lernkurve ist ein wenig steil

Es kann manchmal langsam sein

Tableau Preise

Verfügbar auf Anfrage

Tableau Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

4.4/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,100+ Bewertungen)

Plattformen mit prädiktiven Analyse- und Modellierungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, die Vergangenheit zu betrachten, um die Zukunft vorauszusehen. Allerdings können diese Plattformen bei der Visualisierung der generierten Vorhersagen und Prognosen oder bei der vollen Nutzung ihrer Vorteile für Ihre Arbeit zu kurz kommen. An dieser Stelle kommt eine Plattform wie ClickUp ins Spiel.

#

ClickUp

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine leistungsfähige 360°-Plattform für das Arbeitsmanagement, die mit starken Funktionen ausgestattet ist

tools zur Datenvisualisierung

die Ihnen helfen, die Vorhersagen Ihres Prognosemodells zu verstehen. Mit benutzerdefinierten Dashboards, Dutzenden von Diagrammtypen und einzigartigen

tools für die Berichterstellung

und Vorlagen macht ClickUp Ihre Prognosen für alle Mitglieder des Teams und alle Beteiligten verständlich.

Es lässt sich mit allen Ihren Predictive Analytics-Tools integrieren, einschließlich der oben aufgeführten Plattformen, um die Daten von ihnen abzurufen und zu visualisieren.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie ClickUp Ihnen beim Umgang mit Ihren Predictive-Analytics-Daten helfen kann.

ClickUp Dashboards und Vorlagen

Die

ClickUp Dashboards

feature ermöglicht es Ihnen, beeindruckende, dynamische und vollständig maßgeschneiderte Kontrollzentren einzurichten mit

Benutzerdefinierte Karten

mit den Daten Ihrer Wahl. Die auf den Karten angezeigten Daten werden in Echtzeit aktualisiert, und Sie können sie für Ihre Teammitglieder freigeben, damit diese leicht erkennen können, wie sich bestimmte Dinge in naher Zukunft ändern werden. 🔮

Sie können beispielsweise ein Dashboard mit Daten zur Nachfrageprognose erstellen und es für die Mitglieder des Produktionsteams freigeben, damit diese wissen, wann sie mit einer möglichen Nachfragespitze rechnen müssen.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

ClickUp stellt Ihnen außerdem vorgefertigte, aber vollständig anpassbare Vorlagen für Analysen zur Verfügung. Verwenden Sie diese, um umfassende Berichterstellungen für die von Ihren Predictive-Analytics-Anwendungen abgerufenen Daten zu erstellen. Die Berichte lassen sich innerhalb der ClickUp-Oberfläche mühelos für Ihre Teammitglieder oder Stakeholder freigeben, wodurch Sie viel Zeit sparen.

Wir empfehlen die

ClickUp Vorlage für Datenanalyseberichte

um schnell einen professionellen, gemeinsam nutzbaren Bericht für Ihre Investoren zu erstellen, der Ihr Wachstum in einem Geschäftsjahr und zukünftige Wachstumsprognosen auf der Grundlage von Verlaufsdaten aufzeigt.

Oder, wenn Sie ein Vermarkter sind, können Sie die

ClickUp Analytics Bericht Vorlage

um dem Teamleiter oder der Geschäftsführung verschiedene Aspekte Ihres Website-Traffics zu präsentieren.

Eine Vorlage für einen Datenanalysebericht kann Ihnen helfen, Ihre Dateneinblicke schnell und einfach zu organisieren und zu präsentieren.

ClickUp beste Features

Intuitive und vollständig anpassbare Dashboards

Vorlagen für Berichterstellung und Datenanalyse

Dutzende von Diagrammen und Datenvisualisierungsoptionen

Mindmaps zu unterstützen prozessabbildung

Verschiedene Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Integriert mit allen Tools für prädiktive Analysen

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Ermöglicht die Verknüpfung von Berichten und Dashboards mit Projekten

ClickUp AI um Berichte bei Bedarf zu erstellen oder zusammenzufassen

ClickUp Beschränkungen

Native Funktionen für prädiktive Modellierung oder prädiktive Analytik fehlen

Die Lernkurve kann für die meisten Benutzer lang sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Nutzen Sie die Möglichkeiten von Predictive Analytics besser mit ClickUp

Predictive Analytics tools helfen Geschäften, ihr Geschäft zu verbessern

risikomanagement

spiel. Indem sie das Rätselraten und die der menschlichen Natur innewohnenden Voreingenommenheiten beseitigen, ermöglichen sie es Ihnen, auf der Grundlage vorausschauender Erkenntnisse zu planen und zu handeln. Dies führt zu einer verbesserten Widerstandsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und

erhöht die Produktivität

und die Effizienz. ⏩

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie das volle Potenzial von Advanced Analytics nutzen, sollten Sie sich die Hilfe einer umfassenden Plattform für Produktivität und Projektmanagement wie ClickUp sichern.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Daten und Prognosen, oder nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um leicht verständliche Berichte für Ihre Stakeholder zu erstellen.

