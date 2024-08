Wie man die Analyse der Wertschöpfungskette nutzt, um den Wettbewerbsvorteil und die Langlebigkeit des Unternehmens zu steigern

Ein Geschäft kann unter wechselnden Bedingungen gut überleben, aber damit es floriert, müssen die Aktivitäten in der Wertschöpfungskette optimiert werden, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten. Etablierte Geschäfte sind oft diejenigen, die den Wert, den sie für Kunden und Aktionäre sowie andere Beteiligte liefern, ständig verbessern.

Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen, sondern auch um eine Mikroanalyse der Eingangs- und Ausgangslogistik, des Personalmanagements und anderer betrieblicher Prozesse, um die Gewinnspannen zu vergrößern.

Genau aus diesem Grund verlassen sich vorausschauende Manager auf die Wertkettenanalyse (VCA), um einen echten Wettbewerbsvorteil in ihrer Nische zu erlangen. Die Praxis erfordert eine ständige Verbesserung der Primär- und Support-Aktivitäten in einem Geschäft mit der Vision, die Kundenbindung zu stärken und Kosteneinsparungen zu erzielen, was zu einem Wettbewerbsvorteil durch stabile Werte-Erstellung führt. 🌱

In diesem Artikel werden wir erkunden:

Das Konzept der Wertkette

Seine Rolle bei der Optimierung von Geschäftsmodellen

Der Prozess der Durchführung einer Wertkettenanalyse - sowohl aus Sicht der Kosten als auch der Produktdifferenzierung

Was ist eine Wertkettenanalyse?

Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler und Harvard Business School-Professor Michael Porter hat die Konzepte der Wertkette und der Wertkettenanalyse erstmals in seinem Buch Der Wettbewerbsvorteil: Schaffung und Aufrechterhaltung überlegener Leistung .

Der Begriff Wertkette bezieht sich auf alle Prozesse während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung, angefangen von der Phase der Forschung und Entwicklung bis hin zur Verteilung und zum Verkauf. Jeder Prozess in der Kette kann auf den zusätzlichen Wert hin analysiert werden, den er dem Endprodukt oder der Dienstleistung hinzufügt, und genau darum geht es bei der Wertkettenanalyse.

Es handelt sich um den Prozess der Analyse der primären und unterstützenden Aktivitäten, die an der Lieferung des Produkts und der Aufrechterhaltung des Geschäfts beteiligt sind. Ziel ist es, festzustellen, welche Prozesse einen angemessenen Beitrag zum Wert des Endprodukts oder der Dienstleistung leisten.

Über: Harvard Business School Online Eine sorgfältige Analyse der Wertschöpfungskette hilft den Geschäften, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die es ihnen ermöglichen, ihren Kunden und Stakeholdern einen maximalen Wert zu bieten. Am Ende einer erfolgreichen Analyse sollten Manager in der Lage sein,:

Die Kosten über die gesamte Wertkette hinweg zu senken

Prozesse zu identifizieren, die für die Lieferung entscheidend sind

Möglichkeiten für operative und technologische Verbesserungen zu erkennen

Marketing- und Vertriebsinitiativen für ein besseres Kundenerlebnis zu optimieren

Tipp: Suchen Sie nach einer Analyse der Wettbewerbskräfte auf Ihrem Markt und deren Auswirkungen auf Ihre Wertschöpfungsketten im Stil von Porter? Probieren Sie die ClickUp Porter's 5 Forces Vorlage für schnelle Visualisierungen. 🌹

Für Geschäfte, die ein besseres Verständnis der Branche und die Formulierung wirkungsvoller Strategien anstreben, erweist sich diese benutzerfreundliche und dynamische Vorlage als unschätzbarer Vorteil

Wie können Unternehmen von einer Wertkettenanalyse profitieren?

Einige der Schlüsselvorteile, die sich aus Analyse der Wertkette nach Porter umfassen:

Produktdifferenzierung: Einer der offensichtlichsten Vorteile der Analyse der Wertschöpfungskette ist die Aufrechterhaltung einer überlegenen Leistung, um eine dauerhafte Kundenbindung zu erreichen. Dazu gehört die Überprüfung bestehender Prozesse und Strategien, um neue Produkte, Features und Dienstleistungen zu entwickeln, die den sich verändernden Kundenbedürfnissen in einem Wettbewerbsszenario gerecht werden

Einer der offensichtlichsten Vorteile der Analyse der Wertschöpfungskette ist die Aufrechterhaltung einer überlegenen Leistung, um eine dauerhafte Kundenbindung zu erreichen. Dazu gehört die Überprüfung bestehender Prozesse und Strategien, um neue Produkte, Features und Dienstleistungen zu entwickeln, die den sich verändernden Kundenbedürfnissen in einem Wettbewerbsszenario gerecht werden Kostenreduzierung: Die Analyse der Wertschöpfungskette bietet eine Ansicht aus der Vogelperspektive, welcher Prozess in Ihrem aktuellen Business-Modell Wert hinzufügt oder abzieht,hilft, Effizienzsteigerungen zu erkennen und Ineffizienzen. Diese Erkenntnisse können Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Prozesse automatisiert, eliminiert und optimiert werden sollten, um die Gewinnmargen zu erhöhen

Die Analyse der Wertschöpfungskette bietet eine Ansicht aus der Vogelperspektive, welcher Prozess in Ihrem aktuellen Business-Modell Wert hinzufügt oder abzieht,hilft, Effizienzsteigerungen zu erkennen und Ineffizienzen. Diese Erkenntnisse können Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Prozesse automatisiert, eliminiert und optimiert werden sollten, um die Gewinnmargen zu erhöhen Wachstumsorientierte Innovation: Eine sorgfältige Analyse des Rahmens der Wertschöpfungskette kann auch sich wiederholende Geschäftsprozesse und komplexe Abhängigkeiten aufdecken, die das Wachstum und die Produktivität hemmen, und gibt Ihnen die Möglichkeit, die betreffenden Prozesse zu optimieren

Alles in allem erreichen Sie eine betriebliche Differenzierung, die Ihnen deutliche Vorteile verschafft, die Ihre Konkurrenten nur schwer nachahmen können. Langfristig führt dies zu einer stärkeren Markenwahrnehmung und einer höheren Rentabilität im Vergleich zum Vorjahr. 📆

Was Sie in Ihre Analyse der Wertschöpfungskette einbeziehen sollten

Die Analyse der Wertschöpfungskette umfasst die Untersuchung von Prozessen in zwei Hauptkategorien: primäre und sekundäre Aktivitäten.

Primäre Funktionen oder Aktivitäten bestehen aus den Kernprozessen für die Entwicklung und Verteilung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Sie tragen direkt zum Wert des Angebots bei. Eine typische Analyse der primären Funktionen erfordert eine Untersuchung:

Eingangslogistik: Sie umfasst die Lieferkette; Beispiele sind die Annahme von Rohstoffen und die Lagerhaltung Operationen: Verfahren wie die Fertigung, bei der aus Rohstoffen Fertigerzeugnisse entstehen Outbound-Logistik: Sie umfasst Tätigkeiten wie Verpackung, Sortierung und Versand, die die Lieferung des Endprodukts oder der Dienstleistung ermöglichen Verkaufs- und Marketingaktivitäten: Dies sind Werbe- und Verkaufstrichteraktivitäten Kundendienst: Prozesse im Zusammenhang mit Kundendienst, Reparatur und Wartung

Andererseits spielen sekundäre Aktivitäten keine direkte Rolle im Verkauf oder in der Produktion, sondern unterstützen die primären Funktionen. Von diesen Aktivitäten können Sie erwarten, dass sie die Effizienz und Effektivität ihrer primären Gegenstücke verbessern. Zu den vier wichtigsten Überschriften für sekundäre Tätigkeiten gehören:

Beschaffung: Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Teil der Eingangslogistik der primären Aktivitäten; umfasst Bereiche wie Auftragsabwicklung undverwaltung von Ressourcen wie Inventar Personal Ressourcenmanagement : Beispiele sind Einstellung, Ausbildung, Bindung und Vergütung von Mitarbeitern Infrastrukturpflege: Umfasst Forschung und Weiterentwicklung zur Verbesserung von Geschäftsabläufen, Gemeinkostenmanagement und Finanzplanung Technologische Entwicklung: Hilft bei der Senkung der Kosten im Zusammenhang mit der Technologie und der Verbesserung der Automatisierung von Prozessen

Wenn Sie all diese Komponenten bei der Durchführung einer Wertkettenanalyse berücksichtigen, können Sie ein abgerundetes operative Strategie und eine bessere Qualitätskontrolle.

Wie führt man eine Wertkettenanalyse durch?

Die Analyse der Wertschöpfungskette erfordert eine Unterteilung der primären und sekundären Prozesse in strategisch ähnliche Bereiche, was ein vereinfachtes Management der Wertkette ermöglicht.

Es gibt zwei Hauptansätze, die Sie für eine Wertkettenanalyse wählen können:

Der erste Ansatz zielt darauf ab, einen Kostenvorteil in der Branche zu erzielen, um die Rentabilität zu steigern Der zweite Ansatz konzentriert sich auf eine einzigartige Produktdifferenzierung, die von den Kunden geschätzt wird und es Ihnen ermöglicht, höhere Preise als Ihre Wettbewerber zu verlangen

Lassen Sie uns beide Ansätze nacheinander untersuchen. Wir werden auch sehen, wie ClickUp , eine fertiggestellte Arbeit und projektmanagement-Lösung kann Ihnen helfen, eine Wertkettenanalyse schnell und effektiv durchzuführen. 💡

Ansatz 1: Kostenvorteilsanalyse

Aus der Perspektive des Kostenvorteils zielt die Analyse der Wertkette darauf ab, die Kosten für die Herstellung oder Bereitstellung des von Ihnen verkauften Produkts oder der Dienstleistung zu senken. Das Ergebnis? Sie können Ihr Angebot zu einem niedrigeren Preis als Ihre Konkurrenten verkaufen, ohne Kompromisse bei den Gewinnspannen einzugehen. Die Kostenvorteils-VCA ist in der Regel ein fünfstufiger Prozess:

Schritt 1: Identifizieren Sie primäre und sekundäre Aktivitäten

Der erste Schritt, um eine Analyse der Wertschöpfungskette mit Kostenvorteilen zu erledigen, besteht darin, die primären und sekundären Aktivitäten in Ihrem Geschäft zu identifizieren. Es geht darum, den Bereich der realistisch erreichbaren Kostensenkungen abzuschätzen.

Generell gilt: Seien Sie vorsichtig bei der Senkung der Kosten für primäre Aktivitäten, da diese direkt mit Ihrem Produkt verknüpft sind. Es macht keinen Sinn, Änderungen vorzunehmen, die die Erfahrung der Benutzer beeinträchtigen.

Eine gute Möglichkeit, die Informationen, die Sie in diesem Schritt benötigen, zu organisieren, ist die Verwendung der ClickUp Produkt Management Suite . Sie eignet sich perfekt für die Zentralisierung Ihrer Wertkettenanalyse für jede Branche oder Nische - schreiben Sie Prozessdokumente, erstellen Sie Roadmaps und visualisierung des gesamten Produktlebenszyklus .

Produktqualität schaffen: Vom Pflichtenheft zu Meilensteinen mit Produktmanagement in ClickUp

Sie brauchen einen schnellen Start? Machen Sie sich vertraut mit dem ClickUp Wertschöpfungskette Whiteboard-Vorlage . Das vorgefertigte visuelle Gerüst ermöglicht es Ihnen, alle primären und sekundären Aktivitäten zu organisieren und ihre Beziehung zur Gewinnspanne herzustellen. Bringen Sie Ihr Analyse-Team dazu, Aufgaben, Dokumente oder sogar einzelne Produkte direkt in der Vorlage zu verknüpfen und nahtlos zusammenzuarbeiten. 😎

Die ClickUp Value Chain Whiteboard Vorlage hilft Ihnen, die Aktivitäten Ihres Unternehmens zu analysieren und Ihren Kunden einen zusätzlichen Wert zu bieten

Wenn Sie mehr als ein Geschäft leiten, können Sie mehrere Vorlagen erstellen, um die einzelnen Werte in speziellen Projekt-Workspaces in ClickUp zu kartieren.

Schritt 2: Erfassen Sie den Beitrag der einzelnen Prozesse zum Kostenpool

Der nächste Schritt besteht darin, den Anteil jeder Aktivität an den gesamten Produktions- und Lieferkosten zu ermitteln und zu sehen, wie er im Vergleich zu dem durch sie geschaffenen Wert steht. Dabei werden Sie feststellen, dass einige Optionen, wie z. B. die Gemeinkosten in der Fabrik, zwar viel kosten, aber auch einen enormen Wert für Ihr Kernangebot darstellen.

Auf der anderen Seite sind bestimmte Prozesse einfach nur unnötige Kostenstellen, da sie der Kette keinen großen Wert hinzufügen. Nutzen Sie die Informationen aus dieser Übung, um den Spielraum für sinnvolle Kostensenkungen zu ermitteln. 💸

Benötigen Sie hier Hilfe? Die ClickUp Vorlage für eine Projektkostenanalyse kann sich als nützlich erweisen. Mit fünf verschiedenen Ansichten zur Analyse Ihrer Betriebskosten, einschließlich Gemeinkosten, variablen Kosten, Materialkosten und Fixkosten, können Sie Ihren Betriebskosten auf den Grund gehen. Außerdem können Sie sie nach Parametern wie Gesamtpreis, Kosten, Menge, Stückkosten und Kostenart analysieren.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Projektkostenanalyse, um Ihre Betriebskosten anhand von 5 verschiedenen Parametern zu analysieren

Schritt 3: Ermittlung der wichtigsten Kostenfaktoren

Sobald Sie wissen, welche Aktivitäten am meisten zu Ihren Gesamtkosten beitragen, ist es an der Zeit, die einzelnen Kostentreiber zu ermitteln. Kostentreiber sind Kostenbestandteile, die von verschiedenen Abteilungen freigegeben werden. Sie können den Endpreis eines Produkts geringfügig beeinflussen.

Instanz, die Kosten für die Herstellung eines Produkts umfassen mehrere Komponenten, wie z. B. die Kosten für Rohmaterial und Arbeit. Zu den Kostentreibern der Arbeitskosten können die gesamten Maschinenstunden, die Nummer der Lieferungen und die Leerlaufzeit gehören.

Die Kostentreiber werden für Ihre Branche spezifisch sein, aber Sie messen sie anhand von:

Nachverfolgung von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs)

Verwendung von Tools für den Kostenvergleich

Das Ziel besteht darin, innerhalb einer umfassenden Funktion spezifische Möglichkeiten zur Kostenoptimierung zu finden.

Schritt 4: Beziehungen und Verknüpfungen zwischen Aktivitäten analysieren

Die Aktivitäten der Wertschöpfungskette sind oft eng miteinander verknüpft - die Optimierung eines Aspekts kann die Kosten, Effizienz und Rentabilität eines anderen positiv oder negativ beeinflussen. Instanz, wenn Sie ein Logistikunternehmen sind, kann eine Änderung des Speicherorts in beide Richtungen gehen: Sie erhöht Ihre Transportkosten oder verkürzt Ihren Zyklus und macht ihn kostengünstiger.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Kostenvorteil nicht auf Kosten der Servicequalität oder der Gesamtrentabilität gehen darf. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Beziehungen zwischen den miteinander verbundenen Aktivitäten in Ihrer Wertschöpfungskette ermitteln und analysieren. ⛓️

Eine gute Möglichkeit, diese Beziehungen zu verstehen, besteht darin, sie zu visualisieren. Sie können verwenden ClickUp-Abhängigkeiten um dies einfach zu erledigen. Verknüpfen Sie miteinander verbundene Aufgaben in Ihren Workflows und verwenden Sie die Option Beziehungen, um die Art der Abhängigkeit festzulegen. Sie können wählen:

Wartend auf: Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu verknüpfen, die vor der betreffenden Aufgabe abgeschlossen sein müssen

Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu verknüpfen, die vor der betreffenden Aufgabe abgeschlossen sein müssen Blockieren: Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben hinzuzufügen, die warten müssen, bis die betreffende Aufgabe als erledigt markiert ist

So fügen Sie eine Abhängigkeit zu einer Beziehung in ClickUp hinzu

Sie können die Abhängigkeiten von Aufgaben auch visualisieren mit ClickUp's Gantt-Ansicht . Schalten Sie in Ihrer Liste der Aufgaben einfach auf die Gantt-Ansicht um, und Sie können sehen, wie die verschiedenen Aufgaben voneinander abhängig sind. Das Gesamtbild ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen über Ihre Wertkettenanalyse zu treffen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Aufgaben und Abhängigkeiten in der ClickUp Gantt-Ansicht

Wenn Sie Abhängigkeiten oder Ihre gesamten Aktivitäten in der Wertkette visualisieren wollen, springen Sie auf ClickUp Whiteboards . Sie erhalten eine unendliche Leinwand, auf der Sie Ihren Workflow oder Ihre Produktkette mit Texten, Verbindungselementen, Formen, Haftnotizen und anderen Medienkomponenten darstellen können. Es unterstützt mehrere Live-Kollaborateure und ist damit ein perfektes Brainstorming-Tool für Remote-Teams.

Nutzen Sie ClickUp zur Gestaltung von Workflows mit praktischen Features wie Whiteboards, Mindmaps, Automatisierungen und zahlreichen Vorlagen

Schritt 5: Automatisieren und erneuern Sie Ihre Prozesse zur Kostensenkung

Sobald Sie eine Vorstellung von Ihren Haupt- und Nebentätigkeiten und deren Kostenposition haben, können Sie Strategien zur Kostensenkung entwickeln. 👩‍🏭

Je nach Art der Aktivitäten, die Sie zur Kostendifferenzierung ändern, benötigen Sie möglicherweise die Unterstützung der Produktentwicklungs- oder Marketing-Teams. Instanz, wenn der Kostenvorteil durch die Verbesserung der produktmanagement-Aktivitäten dann wird das Produktteam zu einem engen Interessenvertreter während des gesamten änderungsprozess .

Viele Teams rüsten ihre Unternehmensinfrastruktur auf, indem sie Automatisierungstools in ihr Arsenal aufnehmen. Automatisierung hilft dabei, viele sich wiederholende und redundante Prozesse loszuwerden und mühelos eine Kostendifferenzierung zu erreichen.

Glücklicherweise kann man als One-Stop produktmanagement tool , ClickUp bietet 100+ eingebaute Automatisierungen um sich wiederholende Prozesse zu automatisieren, die Ihr Team möglicherweise manuell zu erledigen hat. Sie benötigen keinen Code - definieren Sie einfach ein auslösendes Ereignis, eine Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn der Workflow ausgelöst wird, und veröffentlichen Sie Ihre Automatisierung. Es geht nicht nur darum, die Arbeitskosten zu minimieren, sondern auch darum, mühsame Prozesse zu erledigen, die Ihnen einen Teil Ihrer Zeit rauben.

Einrichten benutzerdefinierter Automatisierungen in ClickUp für sich wiederholende Aufgaben

Sobald Sie einen Plan zur Kostenoptimierung fertiggestellt haben, verwenden Sie ClickUp Ziele zur Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Kosten anhand der von Ihnen festgelegten Einzelziele. Sie können Ihre Ziele mit tatsächlichen Aufgaben verbinden, um Ihrem Team zu helfen, die Gründe für die vorgeschlagenen Änderungen zu finden. Visualisieren Sie Ihre Einzelziele mit Berichten wie Fortschrittsleisten und Liniendiagrammen auf ClickUp Dashboards .

Nachverfolgung des Fortschritts einer Aufgabe im ClickUp Goals Dashboard

Ansatz 2: Analyse des Differenzierungsvorteils von Produkten oder Dienstleistungen

Diese Art der Analyse zielt darauf ab, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung durch ein einzigartiges Feature oder einen Vorteil, der den Kunden einen erheblichen Wert bietet, von der Konkurrenz abzuheben. Der Vorteil sollte Ihr Angebot verbessern und für Ihre Konkurrenten schwer zu kopieren sein. Sehen wir uns an, wie Sie die Wertkettenanalyse durchführen können, um zu einer Produkt- oder Dienstleistungsdifferenzierung zu gelangen:

Schritt 1: Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Mitwirkenden an den Werten

Nicht alle Business-Aktivitäten haben den gleichen Einfluss auf das Kundenerlebnis und den Wert. Die Identifizierung von Prozessen mit geringem Wert ist der Schlüssel zur Erzielung wichtiger Vorteile bei der Produktdifferenzierung. Zu erledigen ist dies durch das Sammeln und Analysieren von Kunden- oder Benutzer-Feedback, denn nur sie können sagen, wo ihre Schmerzpunkte liegen und was ihnen mehr Wert bringen würde.

Die ClickUp CRM verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Ihnen dabei helfen. Von der Kategorisierung Ihrer Kundenkonten bis zur Rationalisierung kommunikation mit dem Client und Lead-Pipeline, es unterstützt Sie bei allem.

Wenn Sie zum Beispiel Kundenfeedback auf organisierte Weise sammeln möchten, werden Sie es lieben ClickUp Formulare . Gestalten Sie Ihr Formular mit Fragen, die speziell auf Ihre Wertschöpfungskette zugeschnitten sind, und verteilen Sie es mit einem einzigen Klick über alle Kanäle. Die erfassten Antworten werden automatisch in Ihrem Workspace gespeichert. Sie können die Ansicht der Tabelle um sie an einem Ort zu analysieren.

Benutzen Sie benutzerdefinierte Formulare und senden Sie diese an Ihren Client, wenn Sie Ihren VCA-Prozess starten

Schritt 2: Finden Sie nachhaltige(s) Schlüssel-Differenzierungsmerkmal(e)

Sobald Sie das Kundenfeedback analysiert und die wichtigsten Mitwirkenden oder Lücken in Ihrer Wertschöpfungskette identifiziert haben, sollten Sie über Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken. Innovation ist der Schlüssel, und Ihre Teams für die Produktentwicklung sollten einige neue Features auf der Grundlage der gewünschten Produkt- oder Dienstleistungsdifferenzierung ausarbeiten. 🦄

Aber nicht alle Verbesserungen sind aus finanzieller oder betrieblicher Sicht nachhaltig. Einige verbesserungen der Geschäftsabläufe erhöhen Ihre Kosten erheblich, während andere so kompliziert sind, dass sie sich nicht auf Ihr Geschäft abstimmen lassen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Entscheidung, welche Differenzierung Sie einführen sollen? Sie können die ClickUp Matrix-Vorlage zur Prioritätensetzung um die Nachhaltigkeit der einzelnen vorgeschlagenen Wertverbesserungen zu ermitteln. Tragen Sie einfach jede Idee auf der X- und Y-Achse dieser Vorlage in der Reihenfolge ihrer Auswirkungen und ihres Aufwands auf. Sie und Ihre Stakeholder erhalten so einen visuellen Einblick, welche Wertverbesserungen nachhaltig sind und sich lohnen, umgesetzt zu werden.

Nutzen Sie die Vorlage der Priorisierungsmatrix von ClickUp, um die Auswirkungen von Aktivitäten und den dafür erforderlichen Aufwand zu analysieren

Schritt 3: Schützen Sie Ihre Differenzierung

Dieser letzte Schritt wird oft übersehen, ist aber superwichtig. Sobald Sie Ihr Konzept ausgearbeitet haben techniken zur Verbesserung von Business-Prozessen um eine Produkt- oder Dienstleistungsdifferenzierung zu erreichen, entwickeln Sie auch einige Prozesse, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Vorteil zu schützen. Das hilft Ihnen, relevant zu bleiben und Ihren Differenzierungsvorteil auf dem Markt für eine lange Zeit zu behalten.🔒

Melden Sie also ein Patent an oder schützen Sie Ihre Best Practices und Geschäftsgeheimnisse. Schaffen Sie Informationssilos. Erledigen Sie alles, was nötig ist, um Ihr Alleinstellungsmerkmal zu schützen, so dass Konkurrenten wenig Spielraum haben, Ihr Angebot zu kopieren und Ihren Wettbewerbsvorteil zu verwässern.

Wenn Sie immer noch nicht weiterkommen, können Sie ClickUp's von Experten entwickeltes vorlagen für Wertströme mit farblich gekennzeichneten Abschnitten zur Visualisierung der Beziehungen zwischen Ihren Geschäftsaktivitäten. Die ClickUp Vorlage für die Wertstromanalyse eignet sich hervorragend für das Brainstorming von Produktdifferenzierungstechniken.

Gewinnen Sie Einblicke in den Zustand Ihrer aktuellen Abläufe, um bessere Entscheidungen zu treffen und Ihre Prozesse zu verbessern

Führen Sie eine erfolgreiche Wertkettenanalyse durch und finden Sie Ihre Differenzierung mit ClickUp

Wenn Sie ein 360°-Verständnis Ihrer Geschäftsprozesse erlangen wollen, ist die Wertkettenanalyse der richtige Weg.

Mit den Vorlagen, Whiteboards, Integrationen und der CRM-Suite von ClickUp können Sie Ihre Werte konsequent überwachen und optimieren. Seine workflow-Automatisierung und prozessoptimierung features können Ihren Mitgliedern im Team helfen, ihre Effizienz weiter zu maximieren, was Ihnen einen Kostenvorteil verschafft.

So, clickUp kostenlos erhalten und nutzen Sie es, um Ihrer Konkurrenz stetig und sicher voraus zu sein. 🫅