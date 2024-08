10 inspirierende Produktmanagement-Podcasts im Jahr 2024

Sie haben keine Zeit, lange Artikel über Produktmanagement zu lesen? Möchten Sie stattdessen mit unterhaltsamen und ansprechenden Produktmanagement-Podcasts für Abwechslung sorgen?

Dann ist diese Liste der besten Podcasts für Produktmanager genau das Richtige für Sie.

Egal, ob Sie Tipps für den Einstieg in die Branche oder für die Feinabstimmung Ihrer Produktführung suchen, wir haben Podcasts zusammengestellt, die alles abdecken. 🎧

Also schnappen Sie sich Ihre Kopfhörer, hören Sie zu und machen Sie sich bereit, Ihre Fähigkeiten im Produktmanagement zu verbessern.

10 beste Produktmanagement-Podcasts im Jahr 2024

Diese Podcasts bieten eine einfache und ansprechende Möglichkeit, sich über Branchentrends und -einblicke auf dem Laufenden zu halten. Freuen Sie sich auf Erfolgsgeschichten und Interviews mit Branchenführern, aufschlussreiche Fallstudien und tiefgehende Einblicke in alle Aspekte des Produktmanagements.

Lassen Sie uns ohne Umschweife einige unserer Lieblings-Podcasts aus der Produktmanagement-Community hören. 🤩

1. Das ist Produktmanagement

This is Product Management (TIPM) ist ein großartiger Podcast, der eine bodenständige Perspektive auf das Leben von Produktverantwortlichen bietet. Er wird vom Autor und Marketingleiter Mike Fishbein moderiert.

TIPM ist ideal für Neulinge, die in dieser komplexen Branche Fuß fassen wollen, hat aber auch für erfahrene Produktprofis einiges zu bieten. Die Hörer erfahren Insiderwissen, neue Trends und die neuesten Tools und Techniken für effektives Produktmanagement.

Fishbein taucht in die kleinsten Details der Branche ein. Die Themen reichen von alltäglichen Aufgaben bis hin zu groß angelegten Entscheidungen, wobei der Schwerpunkt auf den kleineren Details liegt, die in vielen produktbezogenen Podcasts unter den Tisch fallen. 🙌

Must-Listen-Folge: 226 - Erfolgreiches Storytelling ist Produktmanagement

Spotify: Das ist Produktmanagement Apple Podcasts: Das ist Produktmanagement

2. Der Produkt-Podcast

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Weg sind, sich mit Produktmanagement zu beschäftigen, sollten Sie sich The Product Podcast von The Product School ansehen.

In den Episoden kommen Produktmanager von Unternehmen wie Microsoft, Google, Facebook, Spotify und Slack zu Wort. Sie hören auch von Unternehmern, Startups und anderen Unternehmen aus der Tech-Branche. 🧑‍💻

In den Interviews werden die täglichen Verantwortlichkeiten und Aufgaben von PMs erläutert und Einblicke in die Arbeitsweise verschiedener Technologieunternehmen gewährt. So erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen produktplanung und Führung in verschiedenen Organisationen.

Must-Listen-Folge: 9 wichtige Lektionen eines Produktmanagers von Facebook PM

Spotify: Der Produkt-Podcast Apple Podcasts: Der Produkt-Podcast

3. Wie ich das gebaut habe mit Guy Raz

How I Built This with Guy Raz ist ein weiterer großartiger Produktmanager-Podcast mit spannenden Interviews mit Branchenführern und aufstrebenden Produktmanagern.

In jedem Interview wird die Geschichte des Gastes erforscht, von den Anfängen bis zu dem, was er anderen Produktmanagern zum Erfolg verhelfen kann. Tauchen Sie ein in die bescheidenen Anfänge einiger der bekanntesten Unternehmen und Top-Produktmanager von heute.

Guy Raz möchte aufzeigen, was es braucht, um in der Produktführung herausragend zu sein, und welche Strategien für ein produktgestütztes Wachstum in jeder Branche erfolgreich sein können. Jede Folge ist ebenso unterhaltsam wie informativ, und jedes Mal bringt er Charme und persönliche Einblicke in die Diskussion ein.

Unbedingt anhören Folge: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: Wie ich das gebaut habe mit Guy Raz Apple Podcasts: Wie ich das gebaut habe mit Guy Raz

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio ist ein weiterer der besten Produktmanagement-Podcasts, der wöchentlich ausgestrahlt wird und Interviews mit Unternehmern, Investoren, Produktführern und Machern aus der Tech-Branche enthält.

Er wird gemeinsam von Ryan Hoover von Product Hunt und Abadesi Osunsade von Hustle Crew moderiert. Die beiden leisten fantastische Arbeit, wenn es darum geht, wechselnde Aspekte des Produktmanagements zusammen mit den führenden Köpfen von heute zu erforschen.

Die Interviews bieten Einblicke in alles, von Unternehmertum über Marketing bis hin zu Metriken. Die Gäste bieten einzigartige Perspektiven und geben ihre besten Tipps, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute sind. 😸

Produktmanager sollten einschalten, um sich inspirieren zu lassen und von den Erfahrungen dieser erfolgreichen Technologieführer zu lernen.

Must-Listen-Folge: Folge 48: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio Apple Podcasts: Produktjagd-Radio

5. Scrum Master Werkzeugkasten

Die Scrum Master Toolbox richtet sich mit täglichen 15-minütigen Episoden an agile Praktiker und Scrum-Master. Sie wird von Vasco Duarte, Certified Scrum Master, Unternehmensberater und Agile Coach, moderiert.

Dieser tägliche Podcast bietet eine Dosis an Inspiration durch interessante Interviews und Gespräche mit den Besten der Besten. Die Hörer hören von Produktmanagement-Experten, die ihre Erfahrungen rund um die Themen Agile und Scrum teilen.

Die Themen reichen von teamdynamik und Zusammenarbeit zu effektive Führung und Entscheidungsfindung. Außerdem finden Sie spezifische Lektionen zu Themen wie der Erstellung agiler Rahmenwerke und der Entwicklung der für ein erfolgreiches Produkt erforderlichen Flexibilität. ⚒️

Dieser Produktmanagement-Podcast ist eine hervorragende Ressource für alle, die sich für Folgendes interessieren agile Methodologien . Sowohl erfahrene Profis als auch diejenigen, die einen neuen Karriereweg in Erwägung ziehen, haben hier eine fantastische Möglichkeit, sich über die heutigen Best Practices und aufkommenden agilen Geschäftstrends zu informieren.

Must-Listen-Episode: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Scrum Master Werkzeugkasten Apple Podcasts: Scrum Master Werkzeugkasten

6. Produktbeherrschung jetzt

Product Mastery Now (ehemals The Everyday Innovator) wird von Branchenveteran Chad McAllister moderiert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, vom Produktmanager zum "Product Master" zu werden, indem Sie Chads charakteristische BEAT-Methode anwenden:

Bauen Sie Ihre Basis auf

Erwerben Sie eine professionelle Zertifizierung

Deep Dives anwenden

Transformieren Sie die Organisation

Die Episoden sind entsprechend McAllisters charakteristischer Produkt-Roadmap in diese vier Abschnitte gegliedert.

Die Hörer können in jede Folge einsteigen und sich die Fähigkeiten aneignen, die sie brauchen, um einflussreiche Treiber der Produktstrategie zu werden. Erwerben Sie die Fähigkeiten, um Produkte und Benutzererfahrungen zu schaffen, die Kunden lieben werden, ohne überfordert oder ausgebrannt zu sein. 🎉

Must-Listen-Episode: TEI 233 - Jeder will mehr Agilität in seinem Produktprozess und das ist der Weg dorthin (mit Colin Palombo)

Spotify: Produktbeherrschung jetzt Apple Podcasts: Produktbeherrschung jetzt

7. Das Produkterlebnis

Schauen Sie sich The Product Experience an, wenn Sie auf der Suche nach einem wöchentlichen Podcast sind, der mit den besten Produktmanagern der Welt in wichtige Themen eintaucht.

Das dynamische Duo Lily Smith und Randy Silver bringt vielseitige Erfahrungen in jedes Interview ein. Smith ist führend in der Branche und ein hochgeschätzter Berater in den Bereichen SaaS und Mobile, während Silver ein vielseitiger Produktmanager und der Kopf hinter den Musikgeschäften von Amazon ist. 🎵

Die beiden unterhalten sich mit den wichtigsten Köpfen über die Themen, die für Produktmanager wie Sie von Bedeutung sind. Sie gehen der Frage nach, was nötig ist, um erfolgreiche Teams aufzubauen, großartige Produkte zu entwickeln, alltägliche Probleme zu lösen und eine Karriere zu fördern, auf die man stolz sein kann. 🏆

Must-Listen-Folge: Woher kommen gute Ideen? - Gal Josefsberg über die Produkterfahrung

Spotify: Das Produkterlebnis Apple Podcasts: Das Produkterlebnis

8. Ein Ritter im Produkt

One Knight in Product wird von Jason Knight, einem Produktmanagement-Experten und gefragten SaaS-Berater, geleitet.

In jeder Folge setzt sich Knight mit führenden Produktmanagern, Autoren und Unternehmern zusammen, um ihre Gedanken über die Branche zu erfahren und ihre Geschichten zu hören. Die Inhalte sind breit gefächert und richten sich an alle, die mit der Entwicklung, Erstellung, Verwaltung oder Vermarktung von Produkten zu tun haben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, die sich auf Interviews konzentrieren, konzentriert sich Knight nicht nur auf große Namen. Im Interesse der Vielseitigkeit interviewt er vielleicht in einer Folge einen All-Star des Produktmanagements und in der nächsten einen unbekannten Namen.

Unbedingt anhören: Über die gründergeleitete Produktentwicklung hinausgehen und PMs auf Erfolgskurs bringen (mit Jennifer Yang-Wong, VP of Product @ Contrary)

Spotify: Ein Ritter im Produkt Apple Podcasts: Ein Ritter im Produkt

9. Lennys Podcast

Lenny's Podcast wird von dem Autor und Spezialisten für digitale Produkte Lenny Rachitsky moderiert. In mehreren Episoden pro Woche interviewt Lenny Wachstumsexperten und Produktführer von Weltrang, um den Zuhörern zu helfen, fantastische Produkte zu entwickeln, zu starten und zu wachsen. 🌱

Der Podcast ist bekannt für seinen hohen Produktionswert mit sorgfältig zusammengestellten Episoden, um sicherzustellen, dass die Hörer jedes Mal ein unterhaltsames und informatives Erlebnis haben. In der Sendung werden oft umsetzbare Taktiken und Ratschläge von Fachleuten, die sich auf Wachstum spezialisiert haben, erforscht, zusammen mit spannenden Fragen und Einblicken von Lennys Seite.

Von Interviews mit faszinierenden Persönlichkeiten bis hin zu tiefen Einblicken in aktuelle Ereignisse bietet Lenny's Podcast etwas für jeden im Produktbereich.

Unbedingt anhören: Lektionen über den Aufbau von Produktsinn, den Umgang mit künstlicher Intelligenz, die Optimierung der ersten Meile und das Überstehen der chaotischen Mitte | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Lennys Podcast Apple Podcasts: Lennys Podcast

10. Meister der Skala

Masters of Scale wird von Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn und Partner bei Greylock, moderiert. Die Mission dieses wöchentlichen Podcasts ist es, Unternehmertum als eine Denkweise zu betrachten, die Fachleute kultivieren und lernen können.

Die Episoden erforschen unkonventionelle Theorien darüber, wie Unternehmen skalieren. Die Interviewpartner erzählen Geschichten aus den Bereichen Führung, Unternehmertum, Produktmanagement, Fundraising und mehr.

Der vielleicht beste Teil des Podcasts sind die "Rapid Response"-Segmente, die von Bob Safian geleitet werden, der einen neuen Ansatz für das übliche formelle Interviewformat wählt. Safian leitet diese Diskussionen und kreiert unterhaltsame Episoden über alles Mögliche, von Vielfalt bis hin zur Krisenbewältigung.

Unbedingt anhören: Strategy Session: 5 brennende Fragen und ihre unerwarteten Antworten mit Reid Hoffman und Bob Safian

Spotify: Meister der Skala Apple Podcasts: Meister der Skala

Ehrenvolle Erwähnungen

Es war unglaublich schwierig, die 10 besten Produktmanagement-Podcasts auszuwählen. Es gibt so viele fantastische Köpfe da draußen und Dutzende von Podcasts, die man sich unbedingt anhören sollte und die den Horizont von Produktmanagern überall erweitern können.

Hier sind 10 weitere Podcasts, die wir für hörenswert halten:

Bringen Sie Ihr Produktmanagement mit ClickUp auf die nächste Stufe

Bei so vielen inspirierenden Podcasts, die Ihren PM-Motor ankurbeln, sind Sie wahrscheinlich bereit, Ihr produktmanagement-Fähigkeiten SOFORT.

Um das zu erreichen, brauchen Sie nicht weiter zu suchen als Die All-in-One-Produktmanagement-Plattform von ClickUp .

Tauchen Sie ein in die anpassbare ClickUp 3.0 Listenansicht, um den Fortschrittsstatus Ihrer Aufgabenliste abzurufen

Mit seiner leistungsstarken werkzeugen für die Zusammenarbeit im Projektmanagement und teamleitung funktionen ist ClickUp die perfekte Lösung für jeden Produktmanager.

ClickUp kann Ihnen helfen, die Produktentwicklung mit anpassbaren Workflows zu optimieren. Nutzen Sie sie, um Ihre Produktteams und Stakeholder in einem kollaborativen Bereich zusammenzubringen. 💻

Sie haben Zugang zu:

ClickUp hat auch roadmap-Software hilft Ihnen dabei, Feedback, Sprints und vieles mehr in eine gemeinsame Produkt-Roadmap einzubringen, die das gesamte Team einsehen kann. Sie können Ansichten auf Teamebene erstellen, damit alle Beteiligten den Überblick behalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, die auf der Grundlage von Auslösern und Bedingungen Ihrer Wahl in ClickUp ausgelöst werden

Vergessen Sie nicht ClickUp-Automatisierungen um die lästigen Dinge zu erledigen - bei einem besseren Produktmanagement geht es vor allem um Effizienz. 👀

Verwenden Sie ClickUp AI, um die Dinge noch einfacher zu machen. Es kann Benutzerfeedback optimieren, Dokumente erstellen und vieles mehr.

Und das Beste daran? ClickUp hat einen kostenlosen Forever-Plan mit Zugang zu vielen erweiterten Funktionen. Nein, das ist keine kostenlose Testversion. Es ist wirklich kostenlose Projektmanagementsoftware .

Bereit zum Zuhören und Lernen

Es gibt keine bessere Zeit als die Gegenwart, um einen (oder alle) dieser Podcasts zu hören, um Ihr Spiel zu verbessern. Diese Podcasts bieten eine Fülle von Wissen und Einblicken von Vordenkern, erfolgreichen Produktmanagern und Produktexperten.

Egal, ob Sie auf dem Weg zum und vom Büro oder beim Entspannen zu Hause sind, Sie können ganz einfach praktische Tipps, neue Perspektiven und eine gesunde Dosis an Inspiration erhalten. Vergessen Sie nicht, Ihre Favoriten mit Ihrem Produktteam zu teilen, damit auch sie von den besten Beiträgen lernen können. 🌻

Um Ihre Produktmanagement-Fähigkeiten wirklich auf die nächste Stufe zu heben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über die beste Produktmanagement-Software auf Ihrer Seite.

Entdecken Sie hilfreiche Tools und erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um ein großartiges Produkt zu entwickeln. Für ClickUp anmelden heute. Es ist kostenlos!