Warum Audience Testing ein zentraler Schritt im Prozess der Namensfindung für Ihr Unternehmen sein sollte

Jetzt, wo Sie viele Stunden Ihrer Zeit für folgende Themen aufgewendet haben brainstorming nach dem Brainstorming über mögliche Unternehmensnamen und dem Ausschluss von Dutzenden von Möglichkeiten glauben Sie, endlich den idealen Markennamen gefunden zu haben. Nun, Sie denken, er ist perfekt, aber wie können Sie sicher sein?

Wenn Sie sich einen Namen für Ihr Unternehmen ausdenken ihr Startup müssen Sie nicht nur darüber nachdenken, was Sie als Unternehmer über den Namen denken. Es ist ein wirklich gutes Zeichen, wenn er Ihnen gefällt, und ebenso toll, wenn er Ihrem Team gefällt, aber die wichtigste Gruppe, der Ihr Name gefallen muss, ist Ihre Zielgruppe.

Wenn Ihr Markenname nicht genügend Aufmerksamkeit erregt und bei Ihren Kunden nicht genügend Interesse weckt, wird all die Zeit und Mühe, die Sie in die Suche nach dem perfekten Unternehmensnamen investiert haben, umsonst gewesen sein. Unser praktischer Leitfaden für einen Firmennamen zu finden führt Sie durch die einzelnen Schritte des Namensfindungsprozesses, damit Sie die Zeit, die Sie mit der Namensfindung für Ihr Start-up verbringen, optimal nutzen können.

1. Überlegen Sie sich einen Haufen toller Namen

Sind Sie bereit, über den Tellerrand zu schauen und alle kreativen Hebel in Ihrem Gehirn in Bewegung zu setzen? Während dieses Brainstorming-Schrittes müssen Sie jede einzelne Idee aufschreiben vorschlag für einen Geschäftsnamen die Sie sich ausdenken können, ohne vorschnell zu beurteilen, ob die Namen gut passen oder nicht.

Denken Sie daran, dass die Namen, die Sie sich ausdenken, einfach zu schreiben, mit Freunden zu teilen und zu merken sein sollten. Während Sie sich Namen ausdenken, sollten Sie außerdem eine einfache URL-Suche durchführen, um zu überprüfen, ob eine URL vorhanden ist. Dieser einfache und schnelle Schritt wird Sie davor bewahren, sich in einen Namen zu verlieben, nur um dann festzustellen, dass die Domäne bereits vergeben oder viel zu teuer ist.

2. Erstellen Sie eine Auswahlliste

Nun, da Sie eine Reihe verschiedener potenzieller Namen für Ihr neues Unternehmen gesammelt haben, können Sie sich an die Arbeit machen und die Namen streichen, die Ihrer Meinung nach nicht zu Ihrem neuen Unternehmen passen würden. Bei diesem Schritt geht es darum, Ihre Namensoptionen zu reduzieren, bis Sie Ihre Liste auf vier oder fünf vielversprechende Namen eingegrenzt haben.

Lassen Sie sich bei der Zusammenstellung der Liste von Ihrem Bauchgefühl leiten, aber behalten Sie dabei Ihre Zielgruppe im Auge. Natürlich ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Namen Sie für geeignet halten, aber es ist auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wen Sie ansprechen wollen und wie dieser Personenkreis auf Ihren Namen reagieren würde. So bevorzugen Millennials vielleicht einen Namen, der lustig und aufregend ist und ihre Jugend anspricht, während ältere Generationen wie die Babyboomer nicht unbedingt auf diese Art von Namen ansprechen.

3. Holen Sie Feedback von Ihrer Zielgruppe ein

Nachdem Sie eine starke Gruppe von Namen aus Ihrer Liste ausgewählt haben, ist es nun an der Zeit, einige Meinungen von außen einzuholen, welcher Name für Ihr Unternehmen am erfolgreichsten sein wird. Bei der Zusammenstellung Ihrer Zielgruppe können Sie diese anhand von Merkmalen wie Geschlecht, Interessen, Alter, Hobbys und Standort auswählen. Bevor Sie Ihrer Zielgruppe Fragen stellen, stellen Sie sicher, dass Sie ihr genügend Kontext geben, damit sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen eine relevante Entscheidung treffen kann. Erinnern Sie sie daran, was Sie mit Ihrem Unternehmen erreichen wollen und welche Werte und Aufgaben Sie haben. Bevor sie eine Ihrer Fragen beantworten, sollten Sie sehen, dass Ihre Zielgruppenmitglieder innehalten und Ihre Frage und Ihre Namen im Kontext Ihres Unternehmens betrachten.

Der schlimmste Fehler, den Sie an diesem Punkt des Prozesses machen können, ist, die Mitglieder Ihrer Zielgruppe zu fragen: "Gefällt Ihnen einer dieser Namen?" Das ist eine extrem vage und esoterische Frage. Sie ist wenig aussagekräftig, denn ohne Kontext könnte Ihr Firmenname buchstäblich gar nichts bedeuten. Außerdem, was bedeutet es, einen Markennamen zu "mögen"? Gefällt der Person, wie er geschrieben aussieht, oder gefällt Ihnen, wie er ausgesprochen wird? Gefällt ihnen, dass der Name beschreibend ist? Oder mag Ihr Zielgruppenmitglied den Namen, weil er ein nostalgisches Gefühl hervorruft? Wenn Sie den Mitgliedern Ihrer Zielgruppe Fragen stellen, müssen Sie über das grundlegende und subjektive Gebiet des "Gefallens" eines Namens hinausgehen.

Hier sind einige gute Beispiele dafür, wie Sie Ihre Fragen für Ihre Zielgruppe formulieren können:

Welche dieser Social-Media-Apps würden Sie am ehesten herunterladen und ausprobieren?

Welche dieser Marken für Kunstzubehör würden Sie am ehesten einem Freund empfehlen?

Diese Fragen sind sehr effektiv, weil sie Ihre Zielgruppe dazu bringen, innezuhalten und über Ihre Marke im Zusammenhang mit der Tätigkeit Ihres Unternehmens nachzudenken.

Darüber hinaus können Sie auch Fragen formulieren, die sich auf Wertversprechen stützen.

Versuchen Sie zum Beispiel Fragen wie diese:

Welcher dieser Namen würde am besten zu einem unabhängigen Dokumentarfilmverlag passen, der sich auf innovatives Storytelling und einzigartige Präsentation konzentriert?

Welcher dieser Verlagsnamen verkörpert Ihrer Meinung nach am meisten Prestige und Vertrauen?

4. Analysieren Sie Ihre Ergebnisse

Jetzt ist der letzte Schritt gekommen, und Sie können Ihre Ergebnisse aus dem Publikumstest auswerten und eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welcher Name für Ihr Startup am effektivsten ist. Es ist möglich, dass die Ergebnisse der Tests Sie überraschen werden, vielleicht aber auch nicht, und Sie hatten die ganze Zeit Recht mit Ihrer Namenswahl. In den Tausenden von Namenstests, die wir mit unseren Kunden durchgeführt haben, kommt es jedoch sehr häufig vor, dass der perfekte Name, den der Unternehmer geliebt hat, bei der Zielgruppe nicht gut ankommt. Aus diesem Grund sind Publikumstests so wichtig, da sie Ihnen einen Blick von außen auf Ihren potenziellen Namen ermöglichen.

Es ist ein wichtiger Schritt, denn Audience Tests können eine zusätzliche Ebene in Ihrem Validierungsprozess darstellen. Publikumstests können Ihnen helfen bei der Wahl eines Firmennamens der nicht unangenehm oder peinlich ist. Anhand des Feedbacks des Publikums können Sie herausfinden, welcher Name die beste Option für Ihr Unternehmen ist.

Sobald Ihr Name feststeht, können Sie sich Gedanken über die Einrichtung einer unternehmens-Website marketing und die Schaffung eines lebensfähigen Mindestprodukts.

Das Sammeln von Feedback von den Menschen, die Ihre potenziellen Kunden sein werden, ist so wichtig, weil es Ihnen helfen kann, einen Unternehmensnamen mit Vertrauen auszuwählen.

grant Polachek ist Marketingdirektor bei einem Inc 500-Unternehmen {\an8}Squadhelp.com_ , die weltweit führende Plattform für die Namensgebung, mit fast 20.000 Kunden, von den kleinsten Startups auf der ganzen Welt bis hin zu den größten Unternehmen wie Nestle, Philips, Hilton, Pepsi und AutoNation. Lassen Sie sich inspirieren, indem Sie sich diese cool company names .