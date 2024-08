Entdecken, Analysieren, Erfolgreich sein: die 10 besten Marktforschungsvorlagen

Wenn Sie für Ihre Produkte werben oder neue Produkte auf den Markt bringen, ist es wichtig, den Markt zu verstehen, die Größe Ihrer Konkurrenz einzuschätzen und ein kristallklares Bild davon zu haben, was Ihre Kunden wollen. Sobald Sie diese Erkenntnisse gewonnen haben, können Sie die Phase mit einer marketing Plan .

Marktforschung mag einschüchternd klingen, wenn man bedenkt, wie mühsam es ist, Daten zu sammeln und zu analysieren. Aber keine Sorge - Marktforschungsvorlagen helfen Ihnen, den Tag zu retten. Sie bieten einen strukturierten Fahrplan, der alle wichtigen Schritte der Marktforschung abdeckt, von der Festlegung Ihrer Ziele bis zur Erfassung und Auswertung der Daten. 🗺️

Wir stellen Ihnen die Top 10 der kostenlosen Vorlagen für die Marktforschung vor. Wir führen Sie durch die einzigartigen Features dieser Vorlagen und machen es Ihnen leicht, die perfekte Vorlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Was ist eine Vorlage für Marktforschung?

Marktforschung ist ein umfangreicher, oft zeitaufwändiger Prozess, bei dem durch Umfragen, Interviews und Fokusgruppen wichtige Informationen über einen Einzelmarkt gesammelt werden. Sie ist entscheidend, um Trends vorwegzunehmen und sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Konkurrenten zu verschaffen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und speichern Sie Ihre Daten sicher an einem einzigen Speicherort mit ClickUp Docs

Eine Marktforschungsvorlage ist ein vorgefertigter Rahmen, der Struktur in Ihre Forschungsprozesse bringt. Sie enthält Fragen und Felder zur Erfassung von Daten, die für bestimmte Märkte oder Ziele relevant sind.

Sie vereinfacht den gesamten Vorgang, indem sie ein Standardformat bereitstellt, das Sie benutzerdefiniert an Ihre Forschungsziele anpassen können.

Vorlagen für die Marktforschung helfen Ihnen:

Sparen Sie Zeit bei der Gestaltung undplanen Sie Ihr Forschungsprojekt* Sparen Sie Geld, indem Sie nicht mehr auf externe Forschungsunternehmen zurückgreifen müssen

Sicherstellung der Konsistenz bei der Datenerfassung, -analyse und -berichterstellung

Was sind die Schlüsselkomponenten einer Vorlage für Marktforschung?

Eine Vorlage für die Marktforschung ist wie ein Rezept für die Durchführung von Untersuchungen. Sie sagt Ihnen, was Sie brauchen und wie Sie es verwenden können. Hier sind die Schlüsselkomponenten, die Sie in dieser Vorlage finden können:

Forschungsziele: Klar definierte Ziele des Forschungsprojekts Methoden der Datenerhebung: Spezifische Methoden und tools zur Sammlung von Informationen, wie z.B. Umfragen, Interviews oder Beobachtungen Forschungsfragen: Eine Reihe von gut formulierten Fragen, um die Forschungsziele zu erreichen Auswahl der Beispiele: Leitlinien für die Auswahl des richtigen Einzelziels oder der richtigen Gruppe von Beispielen Datenanalyse: Anweisungen zur Analyse und Interpretation der gesammelten Daten Berichterstellung: Ein Format für die Zusammenfassung und Präsentation der Forschungsergebnisse Zeitleiste: Ein Zeitplan, aus dem hervorgeht, wann Sie die einzelnen Forschungsaktivitäten durchführen werden Budget: Geschätzte Kosten für das Forschungsprojekt Kontaktinformationen: Angaben zu den Personen oder Teams, die für das Forschungsprojekt verantwortlich sind

10 beste Vorlagen für Marktforschung

Wir haben die innovativsten Marktforschungsvorlagen von Word und ClickUp um Sie bei der mühelosen Entdeckung, Erfassung und Analyse von Daten zu unterstützen. Jetzt wollen wir sehen, was sie auszeichnet! 💖

1. ClickUp Marktforschungsvorlage

Definieren Sie systematisch, wer Ihre Kunden sind und was sie brauchen - mit der ClickUp Marktforschungsvorlage

Marktforschung ist Ihr erster Verbündeter, wenn Sie Ihr Angebot verbessern wollen markenführung und gewinnen Sie Einblicke in die Strategien Ihrer Wettbewerber. Mit dem ClickUp Marktforschungs-Vorlage mit ClickUp Market Research Template erhalten Sie ein benutzerfreundliches tool, das die Aufgabe vereinfacht, wichtige Informationen über Ihr Einzelziel, den Zustand Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung und die breitere Branchenlandschaft zu sammeln und zu präsentieren. 🌄

Diese Aufgaben-Vorlage führt Sie in die Grundlagen der Marktforschung ein und erläutert Ihren Ansatz, die Techniken der Datenerhebung und die wertvollen Erkenntnisse, die Sie über benutzerdefinierte Felder von Ihren aktuellen oder potenziellen Kunden gewonnen haben.

Passen Sie die Felder an, um beliebige Informationen zu dokumentieren - fügen Sie Datenverknüpfungen und Anhänge hinzu oder wählen Sie eine Phase wie Design, Vorbereitung und Ausführung.

Zu jeder Aufgabe gehört eine Zu erledigende Unteraufgaben-Liste, in der Sie die einzelnen Schritte der Recherche festhalten können, z. B. die Definition des Forschungsbereichs und die Einstellung eines Teams. Die Mitarbeiter können damit den Fortschritt jeder Unteraufgabe durch benutzerdefinierte Status wie Offen, In Bearbeitung oder Geschlossen überwachen.

2. ClickUp Marktanalyse Vorlage

Gewinnen Sie wertvolle Markteinblicke und visualisieren Sie die Leistung Ihres Produkts mit der ClickUp Vorlage für die Wettbewerbsanalyse

Wenn Sie neugierig sind, wo Ihr Produkt im Vergleich zu seinen Mitbewerbern steht, sollten Sie sich die ClickUp Marktanalyse Vorlage . Dieses tool hilft Ihnen, wichtige Markttrends zu erkennen und zu bewerten, Einblicke in die Kundenbedürfnisse zu gewinnen und die Strategien und Leistungen der Wettbewerber zu untersuchen. ♟️

Diese umfangreiche Vorlage für die Marktforschung unterteilt die Wettbewerber in fünf Haupttypen: direkt, indirekt, potential, zukünftig und Ersatz (für Wettbewerber, die ein Ersatzprodukt anbieten).

Verwenden Sie die Ansicht Growth Share Whiteboard, um die Produkte der Wettbewerber zu bewerten und zu entscheiden, wo Sie Ihre Ressourcen investieren sollten. Wählen Sie einfach den Konkurrenztyp aus der Legende, erstellen Sie eine klebezettel der entsprechenden Farbe und platzieren Sie ihn an der gewünschten Stelle. Verwenden Sie die horizontale Qualitätsachse, um den relativen Marktanteil des Wettbewerbers zu messen, und die Y-Achse, um seine Wachstumsrate zu messen.

Die Ansicht Preis vs. Qualität Whiteboard hat eine ähnliche Funktion, aber dieses Mal verwenden Sie eine Matrix, um das Verhältnis zwischen Produktqualität und Preis zu messen. So erhalten Sie einen visuellen Eindruck von der Preisstrategie Ihrer Konkurrenten und können Ihr Produkt taktisch auf dem Markt positionieren.

Die Ansicht Liste der Wettbewerber ist Ihr zentraler hub für Wettbewerberinformationen, die übersichtlich nach Analysestatus wie Direkt, Indirekt oder Potenzial kategorisiert sind. Nutzen Sie außerdem die Ansicht Advertisements Board, um die Werbestrategien Ihrer Mitbewerber zu sehen.

3. ClickUp Business-Plan Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Business-Plan Vorlage, um Ihr Geschäft von der Gründung bis zum Abschluss zu planen

Ersetzen Sie traditionelle, langwierige business-Plan dokumente mit dem ClickUp Business-Plan Vorlage und beschleunigen Sie den Prozess. Es ist ein umfassendes Toolkit, um jeden Aspekt Ihres Business-Plans zu dokumentieren und den Entwurfsprozess zu straffen, um sicherzustellen, dass er rechtzeitig fertiggestellt wird. ⏰

Diese eine Seite Dok-Vorlage ist übersichtlich in mehrere Schlüsselabschnitte unterteilt:

Unternehmensbeschreibung : Bietet eine Übersicht über das Unternehmen, seinen Auftrag und seine Vision

: Bietet eine Übersicht über das Unternehmen, seinen Auftrag und seine Vision Marktanalyse : Erläutert das Problem, das Sie lösen, seine Lösung und den Einzelzielmarkt

: Erläutert das Problem, das Sie lösen, seine Lösung und den Einzelzielmarkt Verkaufs- und Marketingstrategie : Umreißt Produkte und Marketingpläne

: Umreißt Produkte und Marketingpläne Betrieblicher Plan : Behandelt Aspekte wie Speicherort, Ausrüstung und Finanzprognosen

: Behandelt Aspekte wie Speicherort, Ausrüstung und Finanzprognosen Meilensteine und Metriken: Zeigt Einzelziele und KPIs an

Benutzerdefinieren Sie die Vorlage mit Ihrem Markenlogo und Ihren Kontaktinformationen. Jeder Abschnitt enthält hilfreiche Vorschläge für die Darstellung Ihrer Daten in Form von Aufzählungen, Bildern, Diagrammen oder Tabellen.

Öffnen Sie die Ansicht Listenansicht, um alle Abschnitte und Unterabschnitte des umfassenden Marktforschungsdokuments zu sehen. So können Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und relevante Dokumente anhängen.

Um den Status von Aufgaben nachzuverfolgen, wechseln Sie zur Ansicht Status Board und kategorisieren Sie sie als Zu erledigen, In Bearbeitung, Muss überarbeitet werden oder Abgeschlossen. Öffnen Sie die Zeitleiste-Ansicht, um mögliche Abweichungen vom Plan zu überwachen.

4. ClickUp Business-Plan Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für den Business-Plan, um einen umfassenden Plan für das Wachstum Ihres Geschäfts zu erstellen.

Die Erweiterung oder Gründung eines Geschäfts ist wie ein Abenteuer voller Herausforderungen und Überraschungen. Mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan lässt sich diese Reise jedoch viel besser bewältigen.

Dabei müssen Sie nicht bei Null anfangen! Einführung in die ClickUp Vorlage für Business-Pläne -Ihr Business-Fahrplan, ausgestattet mit vorgefertigten Abschnitten, die Sie durch den gesamten Prozess führen und Ihnen den Weg zum Erfolg ebnen. 🛤️

Egal, ob Sie ein Startup oder ein wachsendes Geschäft sind, diese Vorlage bietet praktische Dokumente, mit denen Sie Folgendes dokumentieren können:

Zusammenfassung: Für einen Überblick über das Geschäft, das Sie aufbauen, die Probleme, die Sie angehen, und Lösungsvorschläge Schlüsselpersonen: Zur Erläuterung der Mitglieder des Führungsteams und der Aufgaben der einzelnen Personen Geschäftsbereiche: Liste der Speicherorte Ihres Geschäfts und der Anzahl der Mitarbeiter. Auf einem Whiteboard können Sie die Kosten für Ausrüstung und Anlagen skizzieren und Herstellungsverfahren auf einer Karte darstellen Marketing: Ermöglicht das Freigeben der Marktgeschichte und des Marktwachstums, um potenzielle Chancen zu erkennen, die Zielgruppe zu bestimmen und die Stärken und Schwächen der Wettbewerber zu analysieren Finanzieller Plan: Ermöglicht eine Schätzung Ihres Cash Flow und Ihrer Bilanz und ermittelt den Punkt, an dem Sie die Gewinnschwelle erreichen

Von den Marktforschungsvorlagen in dieser Liste enthält diese Vorlage vorgefertigte Tabellen und Blätter mit Richtlinien zum Ausfüllen. Sie können jeden Abschnitt der Vorlage kostenlos an die Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen.

Sie können auch Bilder zur Veranschaulichung Ihres Plans einfügen, Zeilen hinzufügen oder entfernen, Ihre bevorzugte Farbpalette wählen und die Seiten umbenennen, um sie zu Ihren eigenen zu machen - alles innerhalb der Vorlage für die Marktforschung.

5. ClickUp Vorlage für neue Produktentwicklung

Bereiten Sie Ihre Produkteinführung mit der ClickUp Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte ganz einfach vor

Der Weg zu einer erfolgreichen Produkteinführung lässt sich auf ein Wort reduzieren: Vorbereitung. Und wissen Sie was? Die ClickUp Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte hat Ihnen den Rücken gestärkt! 🙌

Diese umfassende Vorlage für die Marktforschung vereinfacht die produktentwicklungsprozess sorgt für die Abstimmung zwischen Ihrem Team und den Meilensteinen und organisiert alle Aufgaben für eine nahtlose Zusammenarbeit. All dies ist durch benutzerdefinierte Felder möglich, mit denen Sie Ihr Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können.

In der Listenansicht Projektübersicht sind Ihre Aufgaben übersichtlich nach der Projektphase geordnet, von der Ideenfindung bis zur Produkteinführung, so dass Sie Ihren Fortschritt mühelos nachverfolgen können. In der Liste werden auch Details wie die Komplexität der Aufgabe und die Auswirkungsebene über Benutzerdefinierte Felder angezeigt, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Um Ihre Aufgaben wie ein Falke zu beobachten, öffnen Sie den Prozess Kanban Board Ansicht, die Aufgaben in Karten umwandelt und sie nach Phasen gruppiert. So können Sie schnell erkennen, welche Aufgaben sich in der Pipeline von der Konzeption bis zum Start befinden.

Verwenden Sie die Zeitleiste-Ansicht für eine lineare Anzeige Ihrer Aufgaben, gruppiert nach den Teams, die daran arbeiten, und farblich nach Phasen geordnet. Diese Ansicht ermöglicht Ihnen eine effiziente Überwachung Ihrer aufgabenzeitpläne und Dauer, indem Sie die Kontrolle über Ihren Workflow erhalten!

Sie können eine Aufgabe ziehen, um sie neu zu planen oder ihre Dauer durch Ziehen an den Kanten zu verändern.

6. ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für eine Liste zur Positionierung von Produkten, um die Besonderheiten eines Produkts zu verstehen und es dem Einzelziel richtig vorzustellen

Der Wert Ihres Produktes spiegelt direkt wider, was Ihre Kunden denken, richtig? Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, wo Ihr Produkt auf dem Markt einzuordnen ist und wie Sie möchten, dass Ihre Kunden es wahrnehmen .

Entdecken Sie die perfekte Verknüpfung zu diesen Antworten - die ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten -zur Implementierung in Ihre Business-Strategie. Dieses tool hilft Ihnen, Ihr Produkt besser zu verstehen und die ideale Nische in Ihrem Einzelziel zu finden.

Beginnen Sie mit der Bewertung des Produkts, das Sie auf den Markt bringen möchten, in der Ansicht Produktpositionierungsbewertung, mit vorgefertigten Feldern wie:

Produktname und -beschreibung

Marktsegment

Einzelnes Einführungsdatum

Alleinstellungsmerkmale

Schmerzpunkte

Passen Sie das Formular an, indem Sie die verfügbaren Felder umbenennen oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen.

Verteilen Sie das Formular an die Mitglieder Ihres Teams, und sobald es fertiggestellt ist, werden alle wichtigen Informationen automatisch in der Listenansicht angezeigt. In dieser Ansicht können Sie die im Formular erfassten Details überprüfen und den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zuweisen, prioritäten einstellen und Aufgaben nach Status gruppieren.

Diese Vorlage bietet auch eine Produktpositionierungskarte Whiteboard-Ansicht. Sie bietet ein Feature als visuelles Hilfsmittel, um zu zeigen, wie Ihr kommendes Produkt im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.

7. ClickUp Wettbewerbsanalyse Vorlage

Identifizieren Sie Ihre Hauptkonkurrenten und verfolgen Sie deren Produktleistung mit der ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalysen

Wettbewerbsanalyse ist nicht nur ein schicker Begriff - sie ist Ihre Geheimwaffe, wenn Sie ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung einführen wollen. Die ClickUp Vorlage für die Wettbewerbsanalyse ist Ihr treuer Helfer bei dieser Aufgabe. Sie hilft Ihnen dabei, die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten aufzudecken, einen umfassenden Branchenüberblick zu erstellen und Strategien zu entwickeln, um die Konkurrenz zu übertrumpfen und Ihre Einzelziele zu erreichen. 🌟

An starten Sie Ihre Wettbewerbsanalyse erstellen Sie eine Liste potenzieller Konkurrenten. Überlegen Sie, wohin Ihre Kunden gehen könnten, wenn sie sich nicht für Ihr Unternehmen entscheiden würden. Bleiben Sie dabei realistisch - streben Sie eine Liste mit bis zu 10 Namen an, damit Sie Zeit für eine gründliche Marktforschung haben.

Nachdem Sie die Recherche abgeschlossen haben, ordnen Sie das Produkt des Wettbewerbers anhand der Matrix auf den Achsen Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit ein. Verwenden Sie die Legende zum Verständnis des Produkttyps, einschließlich:

Hohe Marktpräsenz und hohe Zufriedenheit Hohe Marktpräsenz und geringe Zufriedenheit Hohe Zufriedenheit und geringe Marktpräsenz Geringe Zufriedenheit und geringe Marktpräsenz

Duplizieren Sie eine farbcodierte Notiz, die Ihrem Produkttyp entspricht, und ziehen Sie sie in den Quadranten, in den sie am besten passt. Die Matrix ist in vier Abschnitte unterteilt, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob ein Produkt ein Contender, ein Leader, eine Nische oder ein High Performer ist

Diese Vorlage für eine Business-Strategie gibt Ihnen die ultimative Freiheit, mit ihren Elementen herumzuspielen. Fügen Sie sie hinzu, verändern Sie sie und platzieren Sie sie, wo immer Sie wollen, in der interaktives Whiteboard ansicht.

8. ClickUp Customer Journey Karte Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Customer Journey Map Vorlage, um die Gewohnheiten und Vorlieben Ihrer Kunden darzustellen und sie zur Verbesserung Ihres Produkts/Services zu nutzen

Haben Sie sich auch schon einmal den Kopf zerbrochen und sich gefragt, was Ihre Kunden wollen? Die ClickUp Customer Journey Karte Vorlage ist ein praktisches Tool, das Ihnen weiterhelfen kann! 🛠️

Betrachten Sie es als einen Leitfaden zum besseren Verständnis der Bedürfnisse Ihres idealen Kunden benutzer-Persona . Indem Sie ihre Reise kartografieren, können Sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen aufdecken und sinnvolle Strategien entwickeln, um Ihre Produkte und Dienstleistungen für Ihre Zielgruppe zu verbessern.

Diese Whiteboard-Vorlage ist voll mit praktischen Frageaufforderungen zu Aktionen, Erfahrungen, Berührungspunkten und Lösungen des Kunden. Die Vorlage führt Sie durch drei Schlüssel-Phasen:

Bewusstsein: Sie stellen den Kunden Ihr Geschäft und sein Angebot vor Berücksichtigung: Sie beginnen, Ihr Geschäft als Lösung für ihre Bedürfnisse in Betracht zu ziehen, was sie dazu veranlasst, sich über Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu informieren und sie mit anderen Optionen zu vergleichen Umwandlung: Sie gehen vom Grübeln zum Handeln über und werden zu zahlenden Kunden

Für jede dieser Phasen gibt es vorgefertigte Notizen, die Ihnen den Einstieg erleichtern, aber Sie haben die Möglichkeit, weitere hinzuzufügen. Verleihen Sie dem Whiteboard mit Freihandzeichnungen eine persönliche Note, erstellen Sie Formen, fügen Sie Bilder ein, verwenden Sie Verbindungselemente und fügen Sie Text aus Fokusgruppen, Kundenforschung oder anderen Beispielen aus der Marktforschung ein, die Sie besitzen.

9. Word Marktforschungsplan Vorlage by FlexMR

Planen Sie Ihre Marktforschung Schritt für Schritt mit der Word Vorlage für den Marktforschungsplan von FlexMR

Wenn Sie auf der Suche nach einem strukturierten Rahmen sind, um Ihre Marktforschung zu rationalisieren, ist die Word-Vorlage für den Marktforschungsplan von FlexMR eine praktische Lösung. Sie ist in gut strukturierte Abschnitte für jeden Schritt unterteilt und enthält Tipps und Anleitungen zu ihrer Verwendung.

Diese Word-Vorlage ist vollständig anpassbar und ermöglicht es Ihnen, Farben zu ändern, die Schriftart und die Größe der Buchstaben zu ändern, Zeilen und Spalten zu vorgefertigten Tabellen hinzuzufügen oder Diagramme einzufügen. ✍🏻

Geben Sie im ersten Abschnitt einen kurzen Hintergrund zum Geschäft. Legen Sie dann den Umfang des Projekts fest und geben Sie an, was Sie am Ende des Projekts erreichen wollen, einschließlich der einzelnen Ziele für die Anzahl der Antworten, der Richtlinien für die Datenpräsentation und des Einflusses der Daten auf zukünftige Entwicklungen entscheidungsfindung .

Weitere Details, die die Vorlage abdeckt, sind:

Zielpublikum : Beschreiben Sie die Kunden, die Sie erforschen möchten, und berücksichtigen Sie dabei Alter, demografische Daten und Interaktionen mit dem Unternehmen oder dem Produkt

: Beschreiben Sie die Kunden, die Sie erforschen möchten, und berücksichtigen Sie dabei Alter, demografische Daten und Interaktionen mit dem Unternehmen oder dem Produkt Beispiel Plan : Geben Sie die Nummer der Teilnehmer an, die Sie befragen wollen

: Geben Sie die Nummer der Teilnehmer an, die Sie befragen wollen Forschungsmethoden : Berücksichtigen Sie qualitative und quantitative Methoden

: Berücksichtigen Sie qualitative und quantitative Methoden Zeitleiste : Legen Sie eine Zeitleiste für das Projekt vor, in der Sie die Aufgaben aufschlüsseln und Abweichungen bei den Antwortquoten berücksichtigen

: Legen Sie eine Zeitleiste für das Projekt vor, in der Sie die Aufgaben aufschlüsseln und Abweichungen bei den Antwortquoten berücksichtigen Budget : Skizzieren Sie das Budget, stellen Sie eine Kostenaufschlüsselung bereit und heben Sie die Bereiche hervor, die Investitionen erfordern

: Skizzieren Sie das Budget, stellen Sie eine Kostenaufschlüsselung bereit und heben Sie die Bereiche hervor, die Investitionen erfordern Ethische Erwägungen: Gehen Sie auf ethische und andere Überlegungen ein, die während des Projekts auftreten können, z. B. Interessenkonflikte mit Lieferanten

Fügen Sie zum Schluss Weitere Überlegungen hinzu, um alles aufzunehmen, was in den vorherigen Abschnitten nicht behandelt wurde.

10. Word Allgemeine Marktübersicht Vorlage by BusinessInABox

Erstellen Sie eine effektive Marktplatzumfrage mit der Word-Vorlage für allgemeine Marktumfragen von BusinessInABox

Eine Möglichkeit, effektive Marktforschung zu betreiben, ist eine Umfrage. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Fragen Sie für optimale Ergebnisse einbeziehen sollten, oder wenn Sie einen strukturierten Rahmen benötigen, um den Prozess zu rationalisieren, versuchen Sie es mit der Word-Vorlage für allgemeine Marktumfragen von BusinessInABox.

Dieses zweiseitige Word-Dokument enthält offene und Multiple-Choice-Fragen für eine effektive Kundenbefragung fallstudie . Sie liefern alle wichtigen Informationen, um den Markt zu verstehen, auf dem Sie tätig sind oder in den Sie eintreten wollen.

Die Fragen in der Vorlage umfassen Kundeninformationen wie:

Alter und Geschlecht Bildungsstand Familienstand Gesamtjahreseinkommen Speicherort

Da es sich um eine Word-Vorlage handelt, können Sie diese nach Belieben benutzerdefinieren! Fügen Sie Fragen hinzu oder ändern Sie sie ab, um auf die Besonderheiten einzugehen, auf die Sie neugierig sind, und machen Sie die Umfrage länger oder kürzer. Fühlen Sie sich ausgefallen? Verleihen Sie ihr eine persönliche Note, indem Sie eine andere Schriftart verwenden oder die Hintergrundfarbe ändern!

Knacken Sie den Code zur Marktbeherrschung mit diesen unverzichtbaren Vorlagen für die Marktforschung

Marktforschung kann ein wilder Ritt sein, aber mit diesen erstklassigen Vorlagen für die Marktforschung wird sie zum Kinderspiel. Sie bieten eine strukturierte Lösung für jeden Schritt in der Marktforschung - von der Erforschung der Kundenpräferenzen bis hin zur Aufdeckung der Strategien Ihrer Wettbewerber.

Wenn Sie noch mehr Marktforschungsvorlagen brauchen, sollten Sie sich die ClickUp-Vorlagen-Bibliothek finden Sie über 1.000 benutzerfreundliche Vorlagen, die Sie beispielsweise bei der Erstellung von Karten unterstützen customer Journeys , Durchführung analyse der Wettbewerber und Festnageln von produktpositionierung mit minimalem Aufwand. ✌