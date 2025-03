10 beste Software-Tools für die strategische Planung im Jahr 2025

Die Entwicklung einer Strategie erfordert einen enormen Aufwand an Zeit und Mühe. Sie müssen Ihre Vision für das Geschäft entwickeln, Ihre Ziele entsprechend einstellen und skizzieren, wie Sie dieses Ziel erreichen werden. Die Nummer von Variablen und Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind, sowie der lange Planungshorizont können die Erstellung dieses strategischen Plans schnell zu einem Kopfzerbrechen machen.

Die gute Nachricht ist, dass das nicht so sein muss. Mit der richtigen Software für die strategische Planung können Teams durch die Erfassung und Nachverfolgung der wichtigsten Metriken leichter die richtigen Prioritäten für ihre Arbeit setzen.

Was ist strategische Planung?

Bei einem strategischen Planungsprozess wird die Vision für die Zukunft Ihres Unternehmens skizziert und die Richtung festgelegt, die alle Beteiligten einschlagen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ultimative Ziel ist ein formeller strategischer Plan, der alle Beteiligten genau darüber informiert, worauf sie hinarbeiten.

Jede Branche und Organisation geht bei der Planung und Nachverfolgung von Fortschritten anders vor. Die strategische Planung umfasst jedoch immer einige Kernkomponenten.

Zunächst brauchen Sie eine Zukunftsvision. Das ist genau der Punkt, an dem die Führung Ihr Unternehmen in der Zukunft sehen möchte, und es hilft den Beteiligten, den Fortschritt im Laufe der Zeit zu visualisieren.

Dann müssen Sie die spezifischeren Ziele festlegen, die die Organisation auf dem Weg zur Verwirklichung der Vision erreichen muss. Dabei handelt es sich immer noch um übergeordnete, übergreifende Ziele, an denen sich alle orientieren prioritäten für ihre Arbeit zu setzen , die Nachverfolgung der Leistung und der täglichen Aufgaben.

Schließlich benötigen Sie einen Aktionsplan, d. h. die Vorgehensweise, mit der Sie Ihren strategischen Plan verwirklichen wollen. Dieser letzte Schritt kann sehr komplex werden, da er bis in die tagtäglichen taktischen Pläne der einzelnen Organisationseinheiten hineinreicht.

Worauf sollten Sie bei Strategiesoftware achten?

Wenn Sie unsere Liste der besten Software für die strategische Planung durchgehen, werden Sie schnell feststellen, wie unterschiedlich die einzelnen Lösungen sind, die Ihnen helfen sollen, effektiver und strategischer zu planen. Jede fertiggestellte Lösung sollte jedoch zumindest einige zentrale Features für die strategische Planung in einem zentralen Dashboard enthalten:

Organisation: Datenvisualisierungsfunktionen und Tools zur Organisation komplexer Zeitleisten, z. B. mit Tools wieGantt Diagramme oder flussdiagramme Flexibilität: Mehr kostenlose Dashboards und Schnittstellen, wie z. B. Whiteboard-Vorlagen, die ein Brainstorming und kreative Gedanken bereits in einem frühen Stadium des Prozesses ermöglichen

Datenvisualisierungsfunktionen und Tools zur Organisation komplexer Zeitleisten, z. B. mit Tools wieGantt Diagramme oder flussdiagramme Anpassung: Benutzerdefinierte Features, die es Ihnen ermöglichen, die Software für Ihren strategischen Planungsprozess zu nutzen und den Fortschritt nachzuverfolgen

Benutzerdefinierte Features, die es Ihnen ermöglichen, die Software für Ihren strategischen Planungsprozess zu nutzen und den Fortschritt nachzuverfolgen Flexibilität: Die Fähigkeit, Anpassungen im laufenden Betrieb vorzunehmen, ist notwendig, um das Potenzial der Software zu erhalten pläne für unvorhergesehene Ereignisse im Hinterkopf behalten

Die Fähigkeit, Anpassungen im laufenden Betrieb vorzunehmen, ist notwendig, um das Potenzial der Software zu erhalten pläne für unvorhergesehene Ereignisse im Hinterkopf behalten Teamorientiert: Tools für die Zusammenarbeit, die es mehreren Benutzern ermöglichen, zum Projekt beizutragen, insbesondere in virtuellen Umgebungen, in denen das Team für die Strategieplanung möglicherweise über mehrere Standorte verteilt ist

Tools für die Zusammenarbeit, die es mehreren Benutzern ermöglichen, zum Projekt beizutragen, insbesondere in virtuellen Umgebungen, in denen das Team für die Strategieplanung möglicherweise über mehrere Standorte verteilt ist Integration: Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools, einschließlich derer, die Sie für projektdurchführung oder sekundäre Pläne, wie z. B produkt-Roadmaps ; dies stellt die Phase für eine abschließende Produktmanagementlösung dar

Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools, einschließlich derer, die Sie für projektdurchführung oder sekundäre Pläne, wie z. B produkt-Roadmaps ; dies stellt die Phase für eine abschließende Produktmanagementlösung dar Berichterstellung: benutzerdefinierte Leistungsberichte zur Überwachung der wichtigsten Leistungsindikatoren und zur Optimierung des Ressourcenmanagements für alle Ihre strategischen Initiativen

Nicht jedes Tool, das Sie finden, ist in Bezug auf diese Features und Vorteile gleich stark. Der Schlüssel liegt also darin, eine strategische Planungssoftware zu finden, die zu Ihrem spezifischen Business-Plan, Ihrer Situation und Ihrem Umfeld passt.

Es ist schwierig, ein Argument dafür zu finden, dass etwas anderes als die strategische Planung der wichtigste Prozess in Ihrem Unternehmen ist. Taktiken ohne die dahinter stehende Strategie werden wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Diese Tools können die Erstellung dieser Strategie vereinfachen und den Prozess rationalisieren für alle Beteiligten.

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist die perfekte strategische Planungssoftware für jedes Unternehmen. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools, die Teams bei der Organisation von Plänen, der Priorisierung von Aufgaben und der Verwaltung von Projekten unterstützen. Außerdem ist die visuelle vorlagen für die strategische Planung geben Projektleitern eine Starthilfe bei der Erstellung.

Und wenn Sie nach einer abschließenden Lösung für das Produktmanagement suchen, lässt sich ClickUp mit Tausenden von anderen Apps für die Arbeit integrieren, um das Portfolio-Management in einem zentralen Hub zu optimieren!

ClickUp beste Features

ClearPoint Strategy beste Features

Eine KI-gestützte Budgetprognose, die dem strategischen Planungsprozess eine greifbare Komponente hinzufügt, ohne dass irgendwelche Berechnungen erforderlich sind

Ein vollständig anpassbares Dashboard, das alle Managementebenen sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung des Plans unterstützt

Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich benutzerdefinierter Felder und Berichterstellungen, die einen individuelleren Planungsprozess ermöglichen

ClearPoint Strategy Grenzen

Relativ lange Lernkurve, zum Teil dank Features wie KI, die im Vergleich zu anderen Lösungen für die strategische Planung anfangs nicht immer intuitiv einzustellen sind

Relativ starre Zeitrahmen mit einem Standard monatlicher Kadenz die in der Software nur schwer zu ändern ist

Preispläne für ClearPoint Strategy

Kontakt für Preisgestaltung

ClearPoint Strategy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (38 Bewertungen)

10. Peoplebox

Via Peoplebox Wie hängt Ihre Personalstrategie mit Ihrer Business-Strategie zusammen? Finden Sie es mit Peoplebox heraus. Es handelt sich um eine Plattform für das Leistungsmanagement, die traditionelle Tools für die strategische Planung mit Tools zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements und des Leistungsmanagements kombiniert.

Peoplebox beste Features

Tools für das Leistungsmanagement mit denen Sie sehen können, wo und wie Ihre Teams ihre Leistungen erbringen, und die Sie mit Ihrem Aufwand für strategische Prognosen verbinden können

Software, die sich auf Ziele und Schlüsselergebnisse (OKR) konzentriert und besonders für Unternehmen geeignet ist, die den OKR-Ansatz für die strategische Planung verwenden

Automatisierte Benachrichtigungen über alle roten Fahnen, die den Fortschritt im Geschäft oder die Leistung der Mitarbeiter behindern könnten

Beschränkungen von Peoplebox

Die Rollen der Benutzer sind nicht immer klar definiert, so dass alle Benutzer unternehmensweite Ziele erstellen können, was die Berichterstellung verwirren kann

Integrationen befinden sich noch in der Entwicklung und limitieren die Software derzeit auf eine relativ eigenständige Planungsplattform

Preise für Peoplebox-Pläne

Professional: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Premium: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Peoplebox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

Sind Sie bereit, Ihre Business-Strategie zu meistern?

ClickUp bietet Features wie Tools für die Zusammenarbeit, Nachverfolgung von Zielen und Datenanalyse in Echtzeit. So können Sie Fortschritte überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Sie können auch Beteiligte einladen und Aufgaben zuweisen, um sicherzustellen, dass alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Mit der Hilfe von ClickUp wird Ihr Team seine Ziele schneller erreichen als bisher. Starten Sie mit einem kostenlosen ClickUp-Workspace und nutzen Sie die Features zur strategischen Planung für Ihr nächstes Projekt!