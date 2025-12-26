Die 20 besten tools für die Inhaltsprüfung zur Verbesserung Ihrer SEO und Performance

Vor einem Jahrzehnt funktionierte die Strategie „Alles veröffentlichen” eines Marketing-Blogs – bis sie nicht mehr funktionierte. Nachdem 155.000 Besucher pro Monat erreicht worden waren, wurde die riesige Bibliothek mit 1.000 Beiträgen zu einer Belastung.

Der Traffic sank auf 47.000 pro Monat, die Einnahmen gingen zurück und die einst so leistungsstarke Bibliothek begann, die Website zu belasten. 📉

Eine Content-Audit ergab Hunderte von dünnen, veralteten und sich überschneidenden Beiträgen, denen Backlinks fehlten und die die Autorität der Website schwächten. Mit klaren Daten in der Hand konnte das Team Korrekturmaßnahmen ergreifen. In den folgenden Monaten stieg der organische Traffic um 76 %.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Inhalte Ihren Erfolg sabotieren, finden Sie hier die besten Content-Audit-Tools, mit denen Sie aufräumen und ähnliche Ergebnisse erzielen können. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📊

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten tools zur Content-Audit-Analyse und deren Vorteile. 👇

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Zentralisierte Audits zum Inhalt, Erstellung und Zusammenarbeit für SEO-Teams in kleinen Agenturen, mittelständischen Marken und großen Unternehmen. ClickUp Aufgaben für die Nachverfolgung von Workflows, Views für Kalender- und Liste-Audits, Dokumente und ClickUp Brain für die Erstellung von Inhalten, KI-Agenten, Dashboards mit KI-Karten, Chat, Talk to Text und BrainGPT, um KI-Modelle wie ChatGPT, Claude, DeepSeek und Gemini zu unterstützen. Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Ahrefs Live-Backlink-Profiling und Link-Decay-Monitoring für digitale Vermarkter, SEO-Berater und globale Agenturen Site Explorer für die Filterung der Linkqualität, Benachrichtigungen über verlorene/gewonnene Backlinks, CSV-Export von verlinkenden Domains, Bericht über verlorene Backlinks, Analyse von Ankertextmustern Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Semrush SEO- und PPC-Keyword-Intelligence für freiberufliche Vermarkter von Inhalten, Content-Strategen und Marketingabteilungen Domain-Vergleich, Keyword Magic Tool mit Daten zu Volumen und Schwierigkeitsgrad, Nachverfolgung der Positionen, Einblicke in PPC-Anzeigen und Landing Pages, KI-SEO-Audit und Optimierungstools Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 60 $/Monat Sitebulb Technische SEO und Strukturanalyse für Webentwickler, Teams für Inhalt und Remote-SEO-Teams Crawl-Planung, URL-Mapping-Visualisierungen, Hint-System-Anleitungen, Cloud-/Desktop-Modi, Berichterstellung für Führungskräfte in verschiedenen Formaten Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Lumar Hochskalierbares Crawling und Kennzeichnung technischer Probleme für große E-Commerce-Websites, multinationale Domains und Content-Plattformen von Unternehmen Benutzerdefinierte Regeln für die Datenextraktion, automatisierte QA-Workflows, GEO-Tools für die KI-Suche, Diagnose der Website-Geschwindigkeit und Crawling-Leistung Benutzerdefinierte Preisgestaltung SEOptimer Erstellung von Marken-SEO-Audits für Freiberufler, kleine Agenturen und Webberater White-Label-PDF-Berichte, Bulk-Reporterstellung, SEO-Crawler für detaillierte Analysen, Backlink-Monitoring-Tool, Vergleich zwischen Mobil- und Desktop-Audit Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat SE Ranking Lokale und globale Funktionen für die Nachverfolgung der Rankings für SEO-Spezialisten, interne Teams und Agenturen für die Berichterstellung Local Pack Nachverfolgung, KI-basiertes Schreiben für Inhalte, API-Export für Rankings, Echtzeit-Backlink-Benachrichtigungen, Leistungsvergleich mit Wettbewerbern Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 65 $/Monat Yoast SEO On-Page-Inhalt-Bewertung und Meta-Optimierung für WordPress-Blogger, Solopreneure und Editoren Schlüsselwortoptimierung, XML-Sitemap-Generierung, Kontrolle der sozialen Vorschau, Schema-Integration, integrierter Redirect-Manager Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 118,80 $ pro Jahr. WooRank Wettbewerbsfähige Lückenanalyse und wöchentliche SEO-Überwachung für digitale Teams, Agenturen und KMUs Marketing-Checklisten-Generator, Social Media Tracker, Überwachungsbenachrichtigungen für SEO-Metriken, Chrome-Erweiterung für Live-Audits Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Google Analytics Conversion-orientierte Verhaltensanalyse für Produktteams, Content-Strategen und E-Commerce-Manager Benutzerdefinierte Conversion-Ereignisse, Zielgruppensegmentierung, BigQuery-Exporte, Attribution-Path-Berichte, erweiterte Nachverfolgung des E-Commerce Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Google Search Console Diagnose der Suchleistung und Index-Sichtbarkeit für SEO-Analysten, Autoren von Inhalten und Marketing-Mitarbeiter URL-Überprüfung, Leistungsbericht mit Keyword-Daten, Core Web Vitals-Nachverfolgung, Abdeckungsdiagnose, Warnsystem für Probleme mit der Indexierung Free Amplitude Verhaltensbasierte Nachverfolgung von Funnel-Metriken und Kohortenanalyse für Produktmanager, Wachstumsteams und B2B-SaaS-Plattformen Trichteranalyse, Pathfinder-Journeys, Retentionskurven, Erstellung von Verhaltenskohorten, Einblicke in die Nutzung von Inhalten bei mehreren Ereignissen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 61 $/Monat Hotjar Visuelle Überprüfung der Benutzerinteraktion durch Heatmaps für UX-Autoren, Teams für Inhalt und Conversion Scroll-Karten, Klick-Heatmaps, Tool für eingehendes Feedback, Echtzeit-Sitzungsaufzeichnungen, Auslöser für On-Page-Umfragen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Screaming Frog Lokales Desktop-Crawling und technische Bestandsaufnahme für SEO-Techniker, Berater und unabhängige Webmaster Interne Link-Zuordnung, semantische Duplikatsanalyse, KI-basierte Visualisierung von Content-Clustern, XML-Sitemap-Generator, Filter für Wortanzahl Free; kostenpflichtige Version ab 279 $/Jahr Grammarly Konsistente Qualität beim Verfassen von Texten über verschiedene Plattformen hinweg für Redaktionsleiter, verteilte Teams für die Verteilung von Inhalt und Freiberufler KI-Schreibassistenten, Feedback zum Tonfall, Echtzeit-Grammatikprüfungen, teamweite Stilvorgaben, Zitier- und Paraphrasierungs-tools Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat Hemingway Editor Vereinfachung der Lesbarkeit und Klarheit des Schreibstils für Solo-Ersteller, Blogger und Bildungsteams Bewertung der Lesbarkeit, Kennzeichnung komplexer Sätze, Erkennung passiver Konstruktionen, Hervorhebung der Adverbdichte Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Surfer SEO SERP-basierte Bewertung des Inhalts und Optimierungserkenntnisse für SEO-Texter, Strategen und Agenturen SERP Analyzer, Audit-Tool für unterdurchschnittlich performende Seiten, Editor mit Optimierungsbewertung, Outline Builder, Gap-Analyse der Konkurrenz Bezahlte Pläne beginnen bei 99 $/Monat. BuzzSumo Entdeckung von Inhalten und Recherche zum sozialen Engagement für PR-Teams, Marketer und Outreach-Spezialisten Trendige Entdeckung von Inhalten, Influencer-Recherche, Analyse von Content-Formaten, Nachverfolgung von Shares, Benachrichtigungen zur Markenüberwachung Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat Clearscope Semantische Inhaltsausrichtung und Bewertung der Themenabdeckung für SEO-Teams in Unternehmen, Agenturen und interne Autoren. Content-Bericht mit Einblicken in verwandte Begriffe, Content-Decay-Nachverfolgung, semantischer Briefing-Generator, Echtzeit-Berichterstattung-Bewertung Bezahlte Pläne beginnen bei 189 $/Monat. MarketMuse Strategische Content-Gap-Modellierung und thematische Autoritätskartierung für Content-Teams in Unternehmen, Redaktionsleiter und Content-Ops. Erstellung von Themenmodellen, Pillar- und Cluster-Strategieplaner, Bestandsbewertung für die Abdeckungstiefe, semantische Vollständigkeitsprüfung, Erstellung von Briefings zum Inhalt mit Themenübersicht Free; benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Was ist ein Content-Audit-Tool?

Ein Content-Audit-Tool ist ein tool, mit dem Teams die Leistung und Qualität ihrer digitalen Inhalte bewerten können.

Es liefert Einblicke in Metriken wie Traffic, Engagement und SEO-Gesundheit und identifiziert gleichzeitig veraltete, doppelte oder leistungsschwache Seiten. Mit diesen Erkenntnissen können Teams datengestützte Entscheidungen treffen, um ihre Content-Marketing-Roadmap zu verfeinern und ihre Website an den Geschäftszielen auszurichten.

🔍 Wussten Sie schon? Die Idee der Inhalts-Audits stammt nicht aus dem digitalen Marketing. Bereits in den 1970er Jahren führten Bibliotheken Bestandsaudits durch, bei denen überprüft wurde, welche Bücher ausgeliehen wurden und welche nur Staub ansammelten.

Content-Audit-Tools sorgen für Klarheit und Orientierung beim Management von Content-Marketing. Sie bieten viele Vorteile und ermöglichen Ihnen Folgendes:

Identifizieren Sie Lücken im Inhalt: Finden Sie fehlende Themen oder Bereiche mit unterdurchschnittlicher Performance, die Wachstumschancen limitieren.

Optimieren Sie Ihre SEO-Leistung: Erkennen Sie defekte Links, fehlende Metadaten, schlechte interne Verlinkungen und Schwächen bei den Keywords.

Anleitung zu Inhaltsaktualisierungen: Heben Sie hervor, welche Assets aktualisiert, zusammengeführt oder entfernt werden sollten, um den Heben Sie hervor, welche Assets aktualisiert, zusammengeführt oder entfernt werden sollten, um den Prozess der Erstellung von Inhalten zu verbessern.

Stärken Sie das Engagement: Identifizieren Sie Seiten mit geringer Interaktion und empfehlen Sie Aktualisierungen, um die Lesbarkeit und Relevanz zu verbessern.

Vereinfachen Sie die Berichterstellung: Liefern Sie strukturierte Berichte mit umsetzbaren Erkenntnissen für Liefern Sie strukturierte Berichte mit umsetzbaren Erkenntnissen für die Marketingleitung

Verfolgen Sie den Fortschritt kontinuierlich: Messen Sie Verbesserungen, erkennen Sie Seiten mit rückläufigen Zugriffszahlen und bewerten Sie die Gesamteffektivität im Zeitverlauf.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem ClickUp-Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Arbeitsbereichs.

Ein gutes Content-Audit-Tool sollte Ihnen die richtigen Einblicke liefern, damit Ihr Workflow zur Erstellung von Inhalt reibungslos funktioniert. Achten Sie auf Folgendes:

Umfassende Analysen: Verschaffen Sie sich an einem Ort eine vollständige Ansicht über Traffic, Engagement, SEO-Leistung und Conversions.

Automatisiertes Scannen: Finden Sie defekte Links, veraltete Seiten, doppelte Inhalte und technische Probleme ohne manuellen Aufwand.

Anpassbare Berichterstellung: Freigeben Sie Berichte, die genau das hervorheben, was für verschiedene Teams oder Stakeholder wichtig ist.

Inhaltsorganisation: Versehen Sie Inhalte mit Tags, sortieren und gruppieren Sie sie, damit Sie schnell entscheiden können, was aktualisiert, wiederverwendet oder entfernt werden soll.

Tools für die Zusammenarbeit: Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Kommentare hinzu und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch, während Ihr Team an der Aktualisierung von Inhalten arbeitet.

Intelligente Integrationen: Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem CMS, Ihren SEO-Plattformen, Analysetools und Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem CMS, Ihren SEO-Plattformen, Analysetools und Projektmanagement-Apps her, um zusätzliche Schritte zu vermeiden.

🧠 Wissenswertes: Fast 500 Websites zum Thema Ernährung wurden hinsichtlich Lesbarkeit, Qualität des Inhalts und Benutzerfreundlichkeit bewertet. Die Websites, die über beliebte Suchmaschinen gerankt wurden, wiesen oft eine geringere Genauigkeit des Inhalts, ein höheres Leselevel und eine schlechtere allgemeine Benutzerfreundlichkeit auf. Weniger sichtbar = weniger vertrauenswürdig.

Dies sind unsere Empfehlungen für die besten Tools für den Inhalt, sortiert nach Kategorien, damit Sie sehen können, welche Tools für Zusammenarbeit, SEO, Analysen oder Optimierung geeignet sind. 💪🏼

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung des gesamten Prozesses des Inhalts-Audits in großem Maßstab)

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Content-Management, wo sich jedes Asset in Ihrem Inhalt-Lebenszyklus befindet.

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Content-Audits in großem Umfang durchzuführen.

Sie können mit der ClickUp-Vorlage für das Content-Management beginnen. Katalogisieren Sie alle Ihre Inhalte und gehen Sie dann weiter zu:

Verwandeln Sie Seiten in umsetzbare Arbeit

Sobald Sie Ihr Framework erstellt haben, benötigen Sie für jedes Asset einen klaren nächsten Schritt. Mit ClickUp Aufgaben können Sie genau das tun.

Verwalten Sie jede kreative Überprüfung und Aktualisierung des Inhalts mit ClickUp Aufgaben

Nehmen wir an, Sie überprüfen 50 stark frequentierte Landingpages. Jede davon wird in ClickUp zu einer Aufgabe mit einem Eigentümers und einer Frist. Innerhalb der Aufgabe werden die Arbeiten in Unteraufgaben wie Keyword-Aktualisierung, CTA-Überarbeitung, Metadaten-Aktualisierung und Screenshot-Ersetzung unterteilt.

ClickUp Aufgabe-Abhängigkeiten sorgen für die richtige Reihenfolge, sodass Designänderungen erst nach Freigabe der Ergebnisse der Textbearbeitung in Angriff genommen werden.

Halten Sie Ihren Audit-Fortschritt sichtbar

Verfolgen Sie Leistungsabfälle und veraltete Inhalte mithilfe von KI-Karten in ClickUp-Dashboards.

Mit zunehmender Anzahl von Assets benötigen Sie eine Sicht auf Muster. ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine Live-Ansicht des Audit-Fortschritts, während KI-Karten automatisch Erkenntnisse liefern.

Angenommen, 30 Landing Pages haben im letzten Quartal an Traffic verloren oder 100 Beiträge wurden seit 18 Monaten nicht mehr aktualisiert. Ihr Dashboard kennzeichnet diese sofort, sodass Sie Aufgaben neu priorisieren können, ohne die gesamte Prüfung zu verlangsamen.

Dashboards sind besonders leistungsstark bei Nachverfolgung von: Inhalt-Cluster mit rückläufigem Traffic, die dringend aktualisiert werden müssen

Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Seiten, die in der Überprüfung feststecken

Prozentualer Anteil der aktualisierten Seiten im Vergleich zur Gesamtzahl der Seiten im Audit-Zyklus

Eigentümer, die bei mehreren Assets mit ihren Fristen in Verzug geraten sind

Mit KI noch mehr aus Überarbeitungen herausholen

Aktualisieren Sie Metadaten und fassen Sie Feedback während Audits zum Inhalt mit ClickUp Brain zusammen.

Wenn Ihr Audit leistungsschwache Seiten anzeigt, möchten Sie, dass die Korrekturen an derselben Stelle vorgenommen werden, an der Sie sie verfolgen. In einem verknüpften ClickUp-Dokument kann Ihr Team Aktualisierungen entwerfen, Prüfer taggen und dann ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten, hinzuziehen, um die schwierigen Teile zu beschleunigen.

So nutzen Sie KI in ClickUp bei Content-Audits:

Generieren Sie SEO-Assets wie Meta-Beschreibungen und Titel-Tags für Seiten, die aktuellere Metadaten benötigen.

Fassen Sie lange Dokumente oder Threads in Aufgaben zusammen, damit Sie die wichtigsten Punkte schnell erkennen können.

Erstellen Sie aus Ihren groben Ideen neue Entwürfe für den Inhalt und verwandeln Sie diese in vollwertige Blogbeiträge oder Landingpages.

Wenn Ihre Prüfung beispielsweise 25 Produktseiten mit veralteten Metadaten ergibt, können Sie jedes verknüpfte Dokument öffnen, den Entwurf aktualisieren und mit ClickUp Brain neue Meta-Beschreibungen erstellen, die auf Ihre Inhalt-Ziele abgestimmt sind. Oder wenn ein Content-Stratege einen Thread mit 20 Kommentaren zu Verbesserungen hinterlässt, fasst der KI-Assistent die Diskussion zusammen, damit Ihr Autor weiß, was zu ändern ist.

✅ Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Überprüfen Sie diesen Entwurf und erstellen Sie drei Meta-Beschreibungen, die für Klickraten bei Abfragen von Unternehmen optimiert sind.

Erfahren Sie, wie die Produktion von Inhalten in ClickUp funktioniert:

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Die schiere Anzahl an Features, Ansichten und Einstellungen kann für Content-Teams, die gerade erst anfangen, überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Als Gründer einer Agentur für digitales Marketing habe ich jedes Projektmanagement-Tool ausprobiert, das es gibt – aber keines bot mir die Flexibilität, Automatisierung und Struktur, die ich brauchte, so wie ClickUp. Ich leite ein Remote-Team, das gleichzeitig an Dutzenden von Kundenkonten arbeitet. ClickUp hat mir dabei geholfen, Content-Kalender zu zentralisieren, das Onboarding mit Formularen zu automatisieren, Überarbeitungen zu verfolgen, Aufgaben zuzuweisen und sogar ein Kunden-Dashboard einzurichten. Die benutzerdefinierten Ansichten, Automatisierungen, Vorlagen und Integrationen haben mir unzählige Stunden Arbeit erspart. Außerdem konnte ich meine Systeme in verkaufsfähige digitale Produkte umwandeln – ich bringe meinen Kunden sogar bei, wie sie ClickUp nutzen können, um ihr eigenes Geschäft zu skalieren.

🌟 Bonus: Super Agents in ClickUp können Ihre Partner beim Content-Audit und Aktualisierungsprozess sein. Sie können mehrstufige Schlussfolgerungen ziehen, verfügen über ein sich weiterentwickelndes Gedächtnis und lernen aus Fehlern und Feedback. Für Ihre Content-Audit-Prozesse kann ein Super Agent: Automatisierte Audit-Berichte: Der Agent überprüft alle Elemente, fasst ihren Status zusammen und veröffentlicht einen Bericht in einer dafür vorgesehenen Liste oder einem Chat.

Content-Markierung: Der Agent markiert veraltete oder leistungsschwache Inhalte und weist den Editorsen Folgeaufgaben zu.

Erstellung von Checklisten: Der Agent erstellt Checklisten für jeden Audit-Zyklus und führt die Nachverfolgung der Fertigstellung durch. Erstellen Sie mit dem Super Agent Builder einen neuen Super Agent, indem Sie einfach natürliche Sprache verwenden.

2. Ahrefs (am besten geeignet für die Backlink-Analyse)

via Ahrefs

Mit Ahrefs können Sie genau sehen, wie Websites ihre Autorität im Internet aufbauen. Die Plattform enthält Daten zu 295 Milliarden Seiten und aktualisiert ihren Backlink-Index alle 15 Minuten, sodass Sie eine Live-Ansicht der Linkbuilding-Aktivitäten im gesamten Web erhalten.

Sie haben Web Analytics als Alternative zu Google Analytics integriert und KI-gestützte Content-Tools hinzugefügt, die direkt innerhalb ihrer Plattform funktionieren. Außerdem hilft Ihnen Ahrefs dabei, die Muster zu verstehen, die bestimmte Inhalte in Ihrer Branche auf natürliche Weise linkwürdig machen.

Die besten Features von Ahrefs

Filtern Sie Backlinks nach Domain-Bewertung im Site Explorer , um Ihre Outreach-Aktivitäten auf Websites mit hoher Autorität zu konzentrieren.

Richten Sie Ahrefs Alerts ein, um benachrichtigt zu werden, wenn Wettbewerber wichtige Backlinks gewinnen oder verlieren.

Exportieren Sie Daten zu verknüpften Domains in CSV-Dateien für die Offline-Kundenakquise und die Vorbereitung von E-Mail-Kampagnen.

Überprüfen Sie mit dem Bericht „Verlorene Backlinks“ , welche Seiten Ihrer Website Backlinks verloren haben.

Sehen Sie sich die Verteilungen von Ankertexten im Anker-Bericht an, um Ihre Linkbuilding-Strategie zu optimieren.

Limit von Ahrefs

Die von diesem KI-Keyword-Recherche-Tool bereitgestellten Keyword-Schwierigkeitsgrade können inkonsistent sein.

Einige Benutzer berichten, dass ihnen bei den günstigeren Plänen schnell das Guthaben ausgeht, was die Anzahl der Analysen und Berichte, die sie erstellen können, einschränken kann.

Die Daten von Ahrefs können für Regionen außerhalb der großen Märkte weniger genau sein.

Preise von Ahrefs

Webmaster-Tools: Kostenlos

Starter: 29 $/Monat

Lite: 129 $/Monat

Standard: 249 $/Monat

Fortgeschritten: 449 $/Monat

Enterprise: 1.499 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Ahrefs-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (595 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (580 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Ahrefs?

Aus einem Reddit-Thread:

Für mich liegt der größte Wert in der Konkurrenzanalyse. Zu sehen, was den Traffic für andere in derselben Branche antreibt, hilft mir dabei, einen klaren Fahrplan mit Chancen zu erstellen, die ich verfolgen kann. Die Backlink-Tools von Ahrefs sind wirklich solide. Wir nutzen sie sowohl, um unsere eigenen Links zu verfolgen, als auch um Konkurrenten zu analysieren, damit wir neue Chancen erkennen können.

Für mich liegt der größte Wert in der Konkurrenzanalyse. Zu sehen, was den Traffic für andere in derselben Branche antreibt, hilft mir dabei, einen klaren Fahrplan mit Chancen zu erstellen, die ich verfolgen kann. Die Backlink-Tools von Ahrefs sind wirklich solide. Wir nutzen sie sowohl für die Nachverfolgung unserer eigenen Links als auch zur Analyse von Konkurrenten, damit wir neue Chancen erkennen können.

💡 Profi-Tipp: Analysieren Sie SERP-Funktionen. Ein Blog mag zwar nicht auf Platz 1 ranken, aber wenn er über einen Featured Snippet, eine Erwähnung in der KI-Übersicht oder einen FAQ-Bereich verfügt, kann er wertvoller sein als Seiten, die technisch gesehen besser ranken. Ihre Analyse sollte diese Nuance berücksichtigen.

3. Semrush (am besten geeignet für die Keyword-Recherche)

via Semrush

Semrush verwandelt die Keyword-Recherche in Wettbewerbsinformationen, indem es Ihnen zeigt, welche Suchbegriffe den Traffic auf die erfolgreichsten Seiten Ihrer Mitbewerber lenken. Anstatt Ihnen nur Keyword-Vorschläge zu liefern, zeigt es Ihnen die gesamte Suchlandschaft für jedes Thema.

Das Content-Audit-Tool integriert KI für SEO und überwacht die Leistung auf dialogorientierten KI-Schnittstellen wie ChatGPT.

Semrush erstellt eine Verbindung zwischen organischen und bezahlten Suchdaten, um Einblicke zu gewinnen, welche Keywords für Wettbewerber wertvoll genug sind, um sie in ihren PPC-Kampagnen zu bieten, und gleichzeitig organisch auf sie abzuzielen.

Die besten Features von Semrush

Laden Sie Keyword-Listen aus dem Keyword Magic Tool mit Suchvolumen und Schwierigkeitsgrad herunter.

Vergleichen Sie den organischen Suchverkehr zwischen mehreren Domains mit dem Feature „Domain vs. Domain”.

Verfolgen Sie tägliche Änderungen der Positionen für bestimmte Keywords durch Position Tracking Kampagnen.

Analysieren Sie die Werbetexte und Seiten Ihrer Mitbewerber im Abschnitt Werbeforschung.

Limit von Semrush

Die Oberfläche für die Berichterstellung kann im Vergleich zu Semrush-Alternativen unübersichtlich und schwer zu navigieren sein.

Einige Schätzungen zum Keyword-Volumen erscheinen im Vergleich zu den tatsächlichen Suchdaten überhöht.

Die Preise von Semrush sind hoch, insbesondere für Freiberufler und kleine Unternehmen, die ein SEO-Inhalt-Audit durchführen.

Preise von Semrush

Semrush One

Kostenlose Testversion

Starter: 199 $/Monat

Pro+: 299 $/Monat

Fortgeschritten: 599 $/Monat

SEO Classic

Pro: 139,95 $/Monat

Guru: 249,95 $/Monat

Geschäft: 499,95 $/Monat

KI-SEO

Basis: 99 $/Monat pro Domain

Inhalt

Basis: 60 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Semrush

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Semrush?

Ein Reddit-Benutzer gibt frei:

SEMrush führt eine Website-Gesundheitsprüfung für jede von Ihnen angegebene Website oder jeden Unterordner durch. Das Tool kann eine Vielzahl technischer/inhaltlicher Probleme identifizieren und ist daher ein guter Ausgangspunkt. Danach hängt es wirklich davon ab, welche Art von Prüfung Sie durchführen möchten.

SEMrush erledigt eine Website-Gesundheitsprüfung für jede von Ihnen angegebene Website oder jeden Unterordner. Das Tool kann eine Vielzahl technischer/inhaltlicher Probleme identifizieren und ist daher ein guter Ausgangspunkt. Danach hängt es wirklich davon ab, welche Art von Prüfung Sie durchführen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Marken-Audits zur strategischen Markenverbesserung

4. Sitebulb (am besten geeignet für technische Audits)

via Sitebulb

Sitebulb untersucht eingehend den technischen Zustand Ihrer Website und überprüft alles, von der Ladegeschwindigkeit Ihrer Seiten bis hin zur Frage, ob Suchmaschinen Ihre Inhalte richtig finden und crawlen können. Sie erhalten visuelle Berichte, die komplexe Daten verständlich machen und Ihnen zeigen, warum jedes Problem für Ihre Suchrankings wichtig ist, mit klaren Schritten zur Behebung der Probleme.

Das Content-Audit-Tool funktioniert sowohl auf dem Desktop als auch in der Cloud, sodass Sie zwischen der Rechenleistung Ihres Computers und der Online-Zusammenarbeit im Team wählen können.

Sitebulb eignet sich auch gut, um Seiten zu finden, die vollständig von Ihrer Website getrennt sind, sowie strukturelle Probleme, die Suchmaschinen hinsichtlich Ihrer Inhalte verwirren.

Die besten Features von Sitebulb

Erstellen Sie interaktive Website-Architekturkarten mithilfe von URL-Mapping , um Ihre Website-Struktur zu visualisieren.

Greifen Sie auf detaillierte Erläuterungen zum Hinweissystem zu, die verdeutlichen, warum technische Probleme die SEO-Leistung beeinträchtigen und wie Sie diese beheben können.

Planen Sie automatisierte Crawls, die außerhalb der Spitzenzeiten ausgeführt werden, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Exportieren Sie umfassende Audit-Berichte in verschiedenen Formaten, darunter Zusammenfassungen und technische Detailanalysen.

Limitierungen von Sitebulb

Die Software kann bei umfangreichen Crawls erhebliche Computerressourcen beanspruchen.

Einige erweiterte Features können zwischen Desktop- und Cloud-Versionen variieren.

Es funktioniert gut mit Google-Tools, bietet jedoch weniger direkte Integrationen mit Nicht-Google-Plattformen und APIs.

Preise für Sitebulb

Desktop

Lite: 18 $/Monat (für einen Benutzer)

Pro: 42 $/Monat (für einen Benutzer, weitere Benutzer für 11 $/Monat pro Benutzer hinzufügen)

Cloud-Server

Mini: 125 $/Monat für zwei Benutzer

Klein: 245 $/Monat für fünf Benutzer

Medium: 495 $/Monat für 10 Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sitebulb

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

5. Lumar (ehemals DeepCrawl) (Am besten geeignet für das Crawling großer Websites)

via Lumar

Lumar ist hilfreich, wenn Ihre Website einfach zu groß für herkömmliche Crawling-Tools ist. Denken Sie dabei an riesige E-Commerce-Websites mit Tausenden von Produktseiten, weitläufige Unternehmenswebsites oder inhaltsreiche Plattformen.

Außerdem können Sie ihm beibringen, während des Crawlings bestimmte Informationen zu erfassen, z. B. Produktpreise abzurufen oder Inhaltsmuster auf Ihrer gesamten Website zu überprüfen.

Die Plattform wird noch leistungsfähiger, wenn Sie eine Verbindung zu Google Analytics und Search Console herstellen, da Sie dann technische SEO-Probleme identifizieren können, die Ihren Traffic tatsächlich beeinträchtigen.

Die besten Features von Lumar

Optimieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Inhalte für KI-Suchmaschinen und generative Erlebnisse mit GEO-Tools .

Richten Sie benutzerdefinierte Regeln für die Datenextraktion ein, um bestimmte Informationen aus gecrawlten Seiten Ihrer gesamten Website zu extrahieren.

Konfigurieren Sie die Crawl-Planung so, dass sie automatisch während Zeiträume mit geringem Datenverkehr ausgeführt wird.

Automatisieren Sie die Website-Wartung und QA-Prozesse mit benutzerdefinierten Workflows, die Sie mit dem Workflow Builder erstellen können.

Identifizieren Sie Leistungsengpässe auf Millionen von Seiten gleichzeitig mit der Anwendung Site Speed.

Limitierungen von Lumar

Einige Benutzer berichten von Inkonsistenzen bei den JavaScript-Rendering-Ergebnissen.

Der Crawling-Prozess von Lumar ist batchorientiert, d. h. er eignet sich nicht für schnelle Überprüfungen einzelner Seiten.

Es wird berichtet, dass es an Klarheit hinsichtlich Produktverbindungen und Einblicken in wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) mangelt, was Entscheidungen zur Optimierung des Inhalts erschweren kann.

Preise von Lumar

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lumar-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lumar?

Laut einer Bewertung von G2:

Lumar ist für unser Team ein wertvolles SEO-Tool. Da es sich um eine cloudbasierte Lösung handelt, können wir Crawls zu den für uns günstigsten Zeiten planen, ohne lokale Ressourcen zu binden. Die Möglichkeit, genau die Daten zu extrahieren, die wir benötigen, ist unglaublich hilfreich, insbesondere dank der leistungsstarken benutzerdefinierten Features für die Berichterstellung und Filterung. Das gibt uns die Flexibilität, unsere Website so zu analysieren, wie es für unsere Ziele am sinnvollsten ist – es ist, als hätten wir ein personalisiertes Tool.

Lumar ist für unser Team ein wertvolles SEO-Tool. Da es sich um eine cloudbasierte Lösung handelt, können wir Crawls zu den für uns günstigsten Zeiten planen, ohne lokale Ressourcen zu binden. Die Möglichkeit, genau die Daten zu extrahieren, die wir benötigen, ist unglaublich hilfreich, insbesondere dank der leistungsstarken benutzerdefinierten Features für die Berichterstellung und Filterung. Das gibt uns die Flexibilität, unsere Website so zu analysieren, wie es für unsere Ziele am sinnvollsten ist – es ist, als hätten wir ein personalisiertes Tool.

💡 Profi-Tipp: Bei der Bewertung der SEO-Leistung sollten Sie den Traffic nach Keyword-Clustern und SERP-Positionen aufschlüsseln. Ein Blog, der auf Position 11 rangiert, könnte ein besserer Kandidat für eine Optimierung sein als einer, der bereits auf Position 3 steht, auch wenn der Traffic geringer ist.

6. SEOptimer (am besten geeignet für schnelle SEO-Audits)

via SEOptimer

SEOptimer hält, was es verspricht: schnelle Website-Audits, bei denen Sie nicht lange warten müssen. Die Plattform führt in etwa 20 Sekunden über 100 SEO-Prüfungen durch, die Alles von der On-Page-Optimierung bis hin zu Backlink-Profilen abdecken.

Was dieses Tool auszeichnet, ist das White-Label-Feature für die Berichterstellung und die Möglichkeit, das Tool direkt in Ihre Website einzubetten. Dies ist besonders praktisch für Agenturen, die potenziellen Kunden SEO-Audits anbieten möchten, ohne sie auf eine Website eines Drittanbieters weiterzuleiten.

Die Plattform umfasst auch Tools zur Keyword-Recherche, Backlink-Überwachung und einen Website-Crawler. Aber ehrlich gesagt bleiben die meisten Benutzer wegen der Geschwindigkeit und Einfachheit, mit der sie sofortige Website-Gesundheitsberichte erhalten, dabei.

Die besten Features von SEOptimer

Erstellen Sie mit dem White Label -Feature PDF-Berichte mit Ihren Unternehmensfarben und Ihrem Logo.

Analysieren Sie mehrere Websites und Seiten gleichzeitig mit dem Feature „Bulk Reporting“ (Massenberichterstellung).

Überwachen Sie die Leistung von Mobilgeräten im Vergleich zu Desktop-Computern und die Bewertungen Ihrer Mitbewerber durch automatisierte wöchentliche E-Mail-Benachrichtigungen.

Führen Sie mit dem SEO Crawler eine tiefergehende Website-Analyse durch, die über die standardmäßige Schnellprüfung hinausgeht.

Verwenden Sie das Backlink-Monitoring-Tool für die Nachverfolgung von Link-Änderungen und neuen Backlink-Erwerbungen im Laufe der Zeit.

Limitierungen von SEOptimer

Einige erweiterte SEO- und Conversion-Rate-Metriken sind nicht im Standard-Audit enthalten.

Die Keyword-Nachverfolgung-Features bleiben hinter spezialisierten Rank-Tracking-Tools zurück.

Einige Benutzer empfinden die Navigation und die Menüs als unübersichtlich.

Preise für SEOptimer

Kostenlose Testversion

DIY SEO: 29 $/Monat

White Label: 39 $/Monat

White Label und Einbettung: 59 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SEOptimer

G2: 4,6/5 (295 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über SEOptimer?

Hier ist, was ein G2-Rezensent freigegeben hat:

Was mir an SEOptimer besonders gut gefällt, ist die klare und objektive Darstellung der SEO-Berichte. So lassen sich Bereiche, die sowohl technisch als auch im Hinblick auf den Inhalt verbessert werden müssen, leicht identifizieren. Außerdem bietet es praktische Optimierungsvorschläge, die sowohl für die interne Verwaltung der Suchmaschinenoptimierung als auch für die Weitergabe von Aufgaben an ein technisches Team sehr hilfreich sind.

Was mir an SEOptimer besonders gut gefällt, ist die klare und objektive Darstellung der SEO-Berichte. So lassen sich Bereiche, die sowohl technisch als auch im Hinblick auf den Inhalt verbessert werden müssen, leicht identifizieren. Außerdem bietet es praktische Optimierungsvorschläge, die sowohl für die interne Verwaltung der Suchmaschinenoptimierung als auch für die Weitergabe von Aufgaben an ein technisches Team sehr hilfreich sind.

7. SE Ranking (am besten geeignet für die Nachverfolgung von Website-Rankings)

via SE Ranking

SE Ranking zeigt Ihnen, wo Ihre Website im Laufe der Zeit in den Suchergebnissen steht. Die Plattform unterstützt den Vergleich von Verlaufsdaten, sodass Sie Ranking-Trends beobachten und SEO-Leistungsmuster bewerten können.

Darüber hinaus erfolgt die Nachverfolgung von Rankings auf lokaler Ebene durch SE Ranking, sodass Sie sehen können, wie Sie in bestimmten Städten oder Regionen abschneiden, was wichtig ist, wenn Sie lokale Kunden ansprechen möchten.

Mit dem Content-Audit-Tool können Sie Ihre Leistung auch mit der Ihrer Mitbewerber vergleichen. Es umfasst eine umfassende Backlink-Überwachung mit Echtzeit-Benachrichtigungen für neue oder verlorene Links sowie erweiterte Website-Audits, die technische Probleme identifizieren.

Die besten Features von SE Ranking

Verfolgen Sie Keyword-Rankings auf Stadt- und Regionalebene mit Local Pack Nachverfolgung für standortspezifische SEO-Kampagnen.

Erstellen Sie Inhaltsübersichten und optimieren Sie bestehende Inhalte für Ziel-Keywords mit dem KI-Schreibtool.

Exportieren Sie Ranking-Daten über API-Aufrufe, um sie in Ihre bestehenden Systeme für die Berichterstellung zu integrieren.

Überwachen Sie mit dem tool „Competitor Comparison“ bis zu fünf Konkurrenz-Websites neben Ihrer eigenen Performance.

Limitierung von SE Ranking

Das Interface-Design wirkt im Vergleich zu neueren SEO-Plattformen veraltet.

Bei einigen Benutzern kommt es in Zeiträumen mit hoher Aktivität zu Verzögerungen bei der Aktualisierung der Ranking-Daten.

Die Backlink-Datenbank von SE Ranking wird zwar ständig verbessert, ist aber immer noch nicht so umfangreich wie einige andere KI-SEO-Tools.

Agenturen haben festgestellt, dass die benutzerdefinierten Features zur Anpassung der Berichterstellung der Plattform robuster sein könnten, um mehrere Clients besser bedienen zu können.

Preise für SE Ranking

Kostenlose Testversion

Unverzichtbar: 65 $/Monat

Pro: 119 $/Monat

Business: 259 $/Monat

API: 149 $/Monat

KI Search Add-On: Ab 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SE Ranking

G2: 4,8/5 (1.395 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 285 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SE Ranking?

Ein G2-Rezensent gab folgendes Feedback frei:

Das verbesserte Site Audit ist sehr hilfreich bei der Analyse der Websites von Interessenten und Clients. Zusätzlich zu diesen Updates ist das neue KI-Suchranking ein neues Feature, das ich ausprobiert habe und das ich sehr aufschlussreich finde. Das Unternehmen hat auch in großartige Bildungsinhalte in Form von Webinaren und Konferenzen investiert. Dies ist sehr hilfreich, um weiter zu lernen und meine Fähigkeiten zu verbessern.

Das verbesserte Site Audit ist sehr hilfreich bei der Analyse der Websites von Interessenten und Clients. Zusätzlich zu diesen Updates ist das neue KI-Suchranking ein neues Feature, das ich ausprobiert habe und das ich sehr aufschlussreich finde. Das Unternehmen hat auch in großartige Bildungsinhalte in Form von Webinaren und Konferenzen investiert. Dies ist sehr hilfreich, um weiter zu lernen und meine Fähigkeiten zu verbessern.

🔍 Wussten Sie schon? Das Pew Research Center hat herausgefunden, dass von etwa einer Million Webseiten, die zwischen 2013 und 2023 aus Snapshots entnommen wurden, 38 % der Seiten nicht mehr zugänglich sind. Das bedeutet, dass viele veraltete Links, fehlende Seiten oder Inhalte ohne Weiterleitungen entfernt wurden.

8. Yoast SEO (am besten geeignet für On-Page-SEO-Prüfungen auf Seiten)

via Yoast SEO

WordPress betreibt über 40 % aller Websites, und Yoast SEO ist praktisch zum Synonym für WordPress-Optimierung geworden.

Das Plugin ist direkt in Ihrem Editor für Inhalte integriert, analysiert Beiträge während Sie sie schreiben und schlägt Verbesserungen vor, bevor Sie sie veröffentlichen. Sie sehen rote, gelbe oder grüne Indikatoren, die Ihnen sofort anzeigen, wie gut Ihre Inhalte optimiert sind.

Über die Vorschläge zum Verfassen von Texten hinaus kümmert sich Yoast um die technischen Aspekte, für die Sie sonst die Hilfe eines Entwicklers benötigen würden: XML-Sitemaps, kanonische Tags und Schema-Markups werden automatisch erstellt. Das Plugin integriert im Wesentlichen einen SEO-Berater in Ihr Content-Management-System und unterstützt Sie in Echtzeit bei Ihren Entscheidungen.

Die besten Features von Yoast SEO

Optimieren Sie Beiträge gleichzeitig für mehrere Fokus-Keywords mithilfe der Keyphrase-Optimierung in der Premium-Version.

Erstellen und verwalten Sie XML-Sitemaps automatisch, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Steuern Sie die Vorschau in sozialen Medien für Facebook und Twitter über die Registerkarte „Soziales“ im Editor für jeden Beitrag.

Fügen Sie strukturierte Datenmarkierungen über Schema-Blöcke hinzu, um die Darstellung auf der Seite mit den Suchmaschinen-Ergebnissen zu verbessern.

Richten Sie Umleitungen direkt in WordPress mit dem Redirect Manager ein, wenn Sie URLs ändern oder Inhalte löschen.

Limit von Yoast SEO

Einige Optimierungsvorschläge können zu starr sein und den Kontext nicht ausreichend berücksichtigen.

Die kostenlose Version hat keine erweiterten Features wie die Optimierung mehrerer Keywords.

Plugin-Konflikte können gelegentlich zu Problemen mit der Website-Performance führen.

Preise für Yoast SEO

Free

Yoast Premium: 118,80 $ pro Jahr (jährliche Abrechnung)

Yoast SEO-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 125 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Yoast SEO?

Laut einer Bewertung von G2:

Was mir an Yoast SEO am besten gefällt, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die Echtzeit-Analyse des Inhalts. Es bietet leicht verständliche SEO- und Lesbarkeitsvorschläge, die die Optimierung sowohl für Anfänger als auch für Experten vereinfachen. Die Möglichkeit, Meta-Beschreibungen, Titel und Sitemaps direkt im Plugin benutzerdefiniert anzupassen, spart enorm viel Zeit. Insgesamt ist es ein leistungsstarkes tool, das die Suchmaschinenoptimierung für alle vereinfacht, die die Leistung ihrer Website verbessern möchten.

Was mir an Yoast SEO am besten gefällt, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die Echtzeit-Analyse des Inhalts. Es bietet leicht verständliche SEO- und Lesbarkeitsvorschläge, die die Optimierung sowohl für Anfänger als auch für Experten vereinfachen. Die Möglichkeit, Meta-Beschreibungen, Titel und Sitemaps direkt im Plugin benutzerdefiniert anzupassen, spart enorm viel Zeit. Insgesamt ist es ein leistungsstarkes tool, das die Suchmaschinenoptimierung für alle vereinfacht, die die Leistung ihrer Website verbessern möchten.

9. WooRank (am besten geeignet für Wettbewerbsbenchmarking)

via WooRank

Die meisten SEO-Tools analysieren Ihre Website isoliert, aber WooRank setzt Ihre Leistung in einen Kontext, indem es sie direkt mit Ihren wichtigsten Mitbewerbern vergleicht. Sie können genau sehen, wo Sie bei verschiedenen SEO-Faktoren punkten und wo Sie hinterherhinken.

Die wöchentlichen Überwachungsberichte verfolgen Ihren Fortschritt und benachrichtigen Sie, wenn Wettbewerber wesentliche Änderungen oder Verbesserungen vornehmen. Dieser Wettbewerbsinformationsansatz hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen, welche Probleme zuerst angegangen werden sollten.

Die besten Features von WooRank

Greifen Sie über den integrierten Social Media Tracker neben SEO-Daten auch auf Social-Media-Analysen zu.

Nutzen Sie die Marketing-Checkliste , um priorisierte Maßnahmen zu erhalten, die auf Wettbewerbslücken in Ihrer Strategie basieren.

Konfigurieren Sie wöchentliche Überwachungsbenachrichtigungen für bestimmte Metriken und Blog-Ziele , die für Ihr Geschäft wichtig sind.

Überprüfen Sie jede Webseite, während Sie die Websites Ihrer Mitbewerber mit der Chrome-Erweiterung von WooRank durchsuchen.

Limit von WooRank

Die Tiefe der technischen Analyse bleibt im Vergleich zu anderen tools hinter den Erwartungen zurück.

Die Auswahl der Wettbewerber basiert auf manuellen Eingaben und nicht auf automatischer Erkennung.

Einige Berechnungen für Metriken erscheinen in verschiedenen Berichtsabschnitten inkonsistent.

Preise von WooRank

Kostenlose Testversion

Lite: 19,99 $/Monat

Pro: 89,99 $/Monat

Premium: 199,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

WooRank-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 65 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über WooRank?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich habe die Software verwendet, um eine Bewertung meiner Website zu erstellen und eine eingehendere Prüfung durch ein Mitglied des WooRank-Teams zu erhalten. Das Tool selbst ist wunderbar zu bedienen und liefert einen aufschlussreichen Bericht, der vor allem aber umsetzbar ist. Es scheinen ständig neue Features hinzukommen, und es gibt auch eine Erweiterung für Chrome.

Ich habe die Software verwendet, um eine Bewertung meiner Website zu erstellen und eine eingehendere Prüfung durch ein Mitglied des WooRank-Teams zu erhalten. Das Tool selbst ist wunderbar zu bedienen und liefert einen aufschlussreichen Bericht, der vor allem aber umsetzbar ist. Es scheinen ständig neue Features hinzukommen, und es gibt auch eine Erweiterung für Chrome.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verpassen Sie nie wieder eine Content-Audit. Mit den wiederholenden Aufgaben von ClickUp können Sie Routine-Workflows automatisieren, sodass Aufgaben automatisch täglich, wöchentlich, monatlich oder nach einem benutzerdefinierten Zeitplan wiederholt werden. Halten Sie Ihre Inhalte-Audits mit ClickUp Wiederholenden Aufgaben im Zeitplan

10. Google Analytics (am besten geeignet für Traffic-Einblicke über mehrere Datenpunkte hinweg)

via Google Analytics

Google Analytics hat sich mit GA4 dramatisch weiterentwickelt und ist von der sitzungsbasierten Nachverfolgung zu einer ereignisgesteuerten Messung übergegangen, die Benutzer über Geräte und Plattformen hinweg verfolgt.

Die KI-gestützten Generated Insights in den Berichten geben Benutzern eine viel klarere Ansicht ihrer Daten. Darüber hinaus helfen Ihnen die prädiktiven Analysen dabei, das Nutzerverhalten, einschließlich Kaufwahrscheinlichkeit und Abwanderungsraten, genau vorherzusagen.

Die Plattform führt die Nachverfolgung der User Journeys und der Seitenaufrufe durch und hilft Ihnen so zu verstehen, wie sich Inhalte an verschiedenen Touchpoints auswirken. Außerdem stellt sie Verbindungen zwischen Ihren Website-Inhalten und Ihren Geschäftsergebnissen her und zeigt Ihnen, welche Seiten zu Conversions beitragen.

Die besten Features von Google Analytics

Erstellen Sie benutzerdefinierte Conversion-Ereignisse zur Nachverfolgung bestimmter Interaktionsaktionen für ein umfassendes Audit des Inhalts.

Erstellen Sie im Audience Builder Zielgruppensegmente anhand von Verhaltens- und demografischen Kriterien für das Targeting des Inhalts.

Exportieren Sie Rohdaten nach BigQuery für eine erweiterte Analyse der Performance des Inhalts und die benutzerdefinierte Berichterstellung.

Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Inhalte auf Produktverkäufe und Umsatz mit Enhanced E-Commerce Nachverfolgung.

Verstehen Sie, wie verschiedene Inhalte in Conversion-Pfaden zusammenwirken – mit Attributionsberichten.

Einschränkungen von Google Analytics

Die Lernkurve von Universal Analytics zu GA4 kann für bestehende Benutzer steil sein.

Bei der Analyse großer Datensätze erfolgt bei kostenlosen Konten eine Datenauswahl.

Benutzer melden Probleme mit der Datengenauigkeit, insbesondere bei tools zur Cookie-Zustimmung, Verhaltensmodellierung und Datenschutzänderungen; Diskrepanzen zwischen organischem Traffic und Sitzungs-/Traffic-Daten.

Preise für Google Analytics

Free

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Analytics

G2: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 8.145 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Analytics?

Laut einer Bewertung von G2:

Der unmittelbare Wert, den Sie durch die einfache Verbindung erhalten, ist bemerkenswert. Innerhalb weniger Stunden nach dem Setup hatte ich umfassende Statistiken, die mir Traffic-Muster aufzeigten, von denen ich nie gewusst hatte, dass sie existieren. Die sofort einsatzbereiten Berichte bieten genau das, was die meisten Unternehmen benötigen – Zielgruppendemografie, Akquisitionskanäle, Verhaltensabläufe und die Nachverfolgung von Conversions funktionieren vom ersten Tag an nahtlos.

Der unmittelbare Wert, den Sie durch die einfache Verbindung erhalten, ist bemerkenswert. Innerhalb weniger Stunden nach dem Setup hatte ich umfassende Statistiken, die mir Traffic-Muster aufzeigten, von denen ich nie gewusst hatte, dass sie existieren. Die sofort einsatzbereiten Berichte bieten genau das, was die meisten Unternehmen benötigen – Zielgruppendemografie, Akquisitionskanäle, Verhaltensabläufe und die Nachverfolgung von Conversions funktionieren vom ersten Tag an nahtlos.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Brain können Sie Erkenntnisse aus Ihrem Inhalt-Bestand gewinnen, ohne Listen durchforsten zu müssen. Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Updates zu Ihrem Inhalt-Bestand. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Welche Blogs wurden seit sechs Monaten nicht mehr aktualisiert?“, werden sofort relevante Aufgaben angezeigt, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Oder: „Können Sie mir helfen, zu analysieren, welcher Artikel den höchsten Traffic und das höchste Engagement hat?“ So können Sie die leistungsstärksten Inhalte identifizieren und deren Erfolg wiederholen.

11. Google Search Console (am besten geeignet für die Suchleistung)

über Google Search Console

Mit der Google Search Console erhalten Sie direkten Zugriff darauf, wie die Algorithmen von Google Ihre Inhalte wahrnehmen, direkt von der Suchmaschine selbst. Das Content-Audit-Tool zeigt Ihnen genau, welche Abfragen Nutzer auf Ihre Seiten führen, wie oft Ihre Inhalte in den Suchergebnissen erscheinen und wo Sie für verschiedene Begriffe ranken.

Die Datenauthentizität der Search Console macht sie einzigartig, da sie tatsächliche Suchleistungsmetriken von den Servern von Google verwendet. Sie warnt Sie auch vor technischen Problemen, die verhindern könnten, dass Ihre Inhalte gefunden werden, und ist somit für die Aufrechterhaltung der Sichtbarkeit in Suchmaschinen unverzichtbar.

Die besten Features der Google Search Console

Laden Sie Suchabfragen aus dem Leistungsbericht herunter, um zu analysieren, welche Keywords Traffic zu bestimmten Inhalten generieren.

Reichen Sie einzelne URLs über das URL-Inspektions-Tool ein, um eine sofortige Indexierung neuer Inhalte zu beantragen.

Überwachen Sie Core Web Vitals im Page Experience Report , um Seiten mit Ladeproblemen zu identifizieren, die den Inhalt darstellen.

Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen im Message Center ein, um über kritische Probleme bei der Indizierung oder Strafen informiert zu werden.

Finden und korrigieren Sie Seiten, die von den Crawlern von Google nicht richtig indexiert werden, mit dem Coverage-Bericht.

Limit der Google Search Console

Es gibt ein Limit von 16 Monaten für die Daten, was eine langfristige Trendanalyse erschwert.

Suchabfrage-Daten werden häufig aus Datenschutzgründen gefiltert, sodass unvollständige Keyword-Informationen angezeigt werden.

Die Aktualisierung der Benutzeroberfläche kann langsam sein und manchmal mehrere Tage dauern, bis die letzten Änderungen angezeigt werden.

Im Vergleich zu Tools von Drittanbietern eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Analyseplattformen

Preise für die Google Search Console

Free

Bewertungen und Rezensionen in der Google Search Console

G2: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 205 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt in diese Richtung unternommen. Faktoren wie ein Limit an Zeit, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️ Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen auf Basis natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung ganz einfach. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projektzusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar in wenigen Minuten benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen – ganz ohne Lernkurve. 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte die Zeit der Berichterstellung um 40 % mithilfe der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp und verwandelte stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke.

12. Amplitude (Am besten geeignet für die Inhaltsanalyse aus Produktperspektive)

via Amplitude

Amplitude betrachtet die Inhaltsanalyse aus der Produktperspektive und behandelt jeden Inhalt als ein Feature, mit dem Benutzer interagieren.

Es legt den Schwerpunkt auf quantitative Analysen und konzentriert sich auf tiefgehende Einblicke in das Verhalten der Benutzer und die Analyse der User Journey. Dies macht es besonders wertvoll für Marketing-Teams, die verstehen müssen, wie Benutzer durch Content-Trichter navigieren.

Das Content-Audit-Tool eignet sich hervorragend für Kohortenanalysen, mit denen Sie sehen können, wie verschiedene Benutzergruppen im Laufe der Zeit mit Inhalten interagieren. Amplitude zeigt Ihnen nicht nur die Ansichten von Seiten, sondern auch Muster, wie Benutzer Inhaltssequenzen konsumieren und wo sie in der Inhaltsreise abspringen.

Die besten Features von Amplitude

Erstellen Sie im Funnel Analysis Tool benutzerdefinierte Trichter, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, wie sich Benutzer durch Sequenzen mit Inhalt bewegen.

Erstellen Sie Kohortenberichte, um zu analysieren, wie sich das Engagement für den Inhalt für verschiedene Benutzergruppen im Laufe der Zeit verändert.

Überprüfen Sie mit der integrierten Retentionsanalyse, wie oft Benutzer zurückkehren, um ähnliche Inhaltstypen zu konsumieren.

Entdecken Sie mit dem Pathfinder unerwartete Benutzer Journeys durch Ihr Content-Ökosystem und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse.

Segmentieren Sie Benutzer anhand spezifischer Interaktionsmuster mit Inhalten mithilfe von Verhaltens-Kohorten.

Limitierungen hinsichtlich der Amplitude

Wenn Ereignisse/Daten von Anfang an nicht korrekt instrumentiert wurden, ist es schwierig, vergangene Daten nachträglich zu korrigieren oder zu rekonstruieren.

Benutzer haben Probleme mit Überzählungen in bestimmten Szenarien der Nachverfolgung gemeldet, z. B. bei Service Workers/Neustarts in Browser-Erweiterungen, was zu überhöhten „Benutzer”-Zahlen führt.

Die Preise steigen im Vergleich zu Amplitude-Alternativen schnell an, insbesondere wenn das Ereignisvolumen oder die Anzahl der Benutzer wächst.

Preise von Amplitude

Free

Plus: Ab 61 $/Monat

Wachstum: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amplitude

G2: 4,5/5 (über 2.480 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 65 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Amplitude?

Auf G2 schrieb ein Benutzer:

Die Trichter-Progressionsansicht in Amplitude bietet ein klares, schrittweises Verständnis dafür, wie sich Benutzer durch die einzelnen Phasen bewegen, und ermöglicht eine detaillierte Sichtbarkeit auf die Metriken. Mit einer derart detaillierten Analyse können Marketer leicht erkennen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Darüber hinaus zeigt das Segmentierungsdiagramm Lücken und Schwachstellen auf, sodass Marketer ihre Strategien verfeinern und ihren Aufwand auf Bereiche konzentrieren können, in denen sie stärkere und profitablere Ergebnisse erzielen können.

Die Trichter-Progressionsansicht in Amplitude bietet ein klares, schrittweises Verständnis dafür, wie sich Benutzer durch die einzelnen Phasen bewegen, und ermöglicht eine detaillierte Sichtbarkeit auf die Metriken. Mit einer derart detaillierten Analyse können Marketer leicht erkennen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Darüber hinaus zeigt das Segmentierungsdiagramm Lücken und Schwachstellen auf, sodass Marketer ihre Strategien verfeinern und ihren Aufwand auf Bereiche konzentrieren können, in denen sie stärkere und profitablere Ergebnisse erzielen können.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie eine Aktualitätsprüfung über das Veröffentlichungsdatum hinaus durch. Wenn ein Blog über Trends für 2023 nicht aktualisiert wurde, ist das offensichtlich – überprüfen Sie aber auch Datenpunkte, Screenshots und Produktnennungen, um versteckte Veraltetheiten aufzudecken.

13. Hotjar (Am besten geeignet für Heatmaps und Aufzeichnungen der Sitzungen)

via Hotjar

Hotjar verwandelt abstrakte Analysedaten in visuelle Geschichten, indem es Ihnen genau zeigt, wie Benutzer mit Ihren Seiten zum Inhalt interagieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf qualitativer Forschung mit visuellen Einblicken durch Heatmaps und Aufzeichnungen von Sitzungen.

Sie können Aufzeichnungen von tatsächlichen Benutzersitzungen ansehen, um zu sehen, wo Nutzer scrollen, klicken und Ihre Inhalte verlassen. Die Heatmap-Software zeigt, welche Teile Ihrer Artikel die meiste Aufmerksamkeit erhalten und welche Abschnitte die Nutzer komplett überspringen.

Noch besser: Es schließt die Lücke zwischen dem, was Ihre Analysen über das Verhalten der Nutzer aussagen, und dem, was diese tatsächlich auf Ihrer Website zu erledigen haben.

Die besten Features von Hotjar

Erstellen Sie Klick-Heatmaps, die zeigen, welche Elemente auf Ihren Seiten mit Inhalt die größte Aufmerksamkeit der Benutzer erhalten.

Sammeln Sie direkte Meinungen der Benutzer zur Qualität des Inhalts mit Feedback-Umfragen, die auf bestimmten Seiten angezeigt werden.

Erfahren Sie mit Scroll-Heatmaps, wie weit Benutzer lange Inhalte lesen.

Verwenden Sie das Tool „Incoming Feedback” , um unaufgeforderte Kommentare von Benutzern zu Problemen mit der Erfahrung mit dem Inhalt zu sammeln.

Limit von Hotjar

Aufgrund der DSGVO und aus Datenschutzgründen sind viele Eingabefelder oder Benutzerdaten maskiert oder zensiert, was die Detailgenauigkeit oder Verwertbarkeit einiger Aufzeichnungen von Sitzungen einschränken kann.

Das tool kann sich bei hohen Volumina der Sitzungen auf die Ladegeschwindigkeit der Website auswirken.

Der Free-Plan bietet im Vergleich zu kostenpflichtigen Hotjar-Alternativen nur ein Limit an Aufzeichnungen und Heatmap-Daten.

Einige Pläne haben einen Limit-Wert für die Aufbewahrungsdauer von Aufzeichnungen oder Umfragen; für eine längere Aufbewahrung ist ein Upgrade erforderlich.

Preise von Hotjar

Free

Wachstum: 49 $/Monat

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hotjar-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 315 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 535 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hotjar?

Ein Reddit-Benutzer schreibt:

Hotjar ist ein großartiges tool, mit dem Sie in Echtzeit anonym nachvollziehen können, wie Benutzer auf Ihrer Website navigieren. So kann Ihr Entwicklungsteam die Benutzererfahrung optimieren und auf Grundlage der Erkenntnisse Ihrer Teams Änderungen vornehmen.

Hotjar ist ein großartiges tool, mit dem Sie in Echtzeit anonym nachvollziehen können, wie Benutzer auf Ihrer Website navigieren. So kann Ihr Entwicklungsteam die Benutzererfahrung optimieren und auf Grundlage der Erkenntnisse Ihres Teams Änderungen vornehmen.

🔍 Wussten Sie schon? Content-Audits wurden nach dem Panda-Update von Google im Jahr 2011 zu einem wichtigen Thema. Dieser Algorithmus begann, „dünne” oder sich wiederholende Inhalte zu bestrafen, was Marken dazu zwang, ihre Blogs und Websites zu bereinigen. Viele Unternehmen, die Audits ignorierten, verloren über Nacht wichtige Rankings.

14. Screaming Frog (am besten geeignet für die Bestandsaufnahme von Websites)

via Screaming Frog

Screaming Frog crawlt Ihre Website wie ein Suchmaschinen-Bot und erstellt eine umfassende Karte aller Seiten, Bilder, Links und technischen Elemente Ihrer Website. Die Desktop-Software läuft lokal auf Ihrem Computer und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie tief und schnell der Crawl durchgeführt wird.

Außerdem erhalten Sie eine semantische Ähnlichkeitsanalyse mit LLM-Einbettungen, mit der Sie doppelte oder ähnliche Inhalte identifizieren können, die über den einfachen Textabgleich hinausgehen.

Es umfasst die KI-Integration mit mehreren Anbietern wie OpenAI, Gemini und Anthropic's Claude sowie Visualisierungen von Content-Clustern, die semantische Beziehungen zwischen Seiten aufzeigen.

Die besten Features von Screaming Frog

Exportieren Sie umfassende Website-Bestandsaufnahmen in CSV-Dateien mit benutzerdefinierten Konfigurationen für Spalten für den Inhalt.

Erfassen Sie interne Verlinkungsstrukturen mithilfe der Registerkarte „Intern“ , um verwaiste Inhalte und Lücken in den Verlinkungen zu identifizieren.

Generieren Sie mit dem Feature Sitemaps automatisch XML-Sitemaps aus Ihren Crawling-Daten.

Filtern Sie Inhalte nach Wortanzahl, Antwortcodes oder doppelten Problemen mithilfe der erweiterten Filteroptionen.

Einschränkungen von Screaming Frog

Die kostenlose Version hat einen Limit von 500 URLs für das Crawling, was die Analyse größerer Websites einschränkt.

Bei umfangreichen Crawls kann die Speichernutzung auf älteren Computern sehr hoch sein.

Einige Benutzer empfinden die Navigation oder Datenpräsentation als weniger intuitiv.

Benutzer berichten von Situationen, in denen Screaming Frog einige Probleme übersieht, z. B. interne defekte Links, JavaScript-Rendering, durch robots.txt blockierte Seiten oder Standard-Einstellungen, die nicht alles erfassen.

Preise für Screaming Frog

Free

Kostenpflichtig: 279 $/Jahr (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Screaming Frog

G2: 4,7/5 (über 95 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Screaming Frog?

Auf Reddit sagte ein Benutzer:

Screaming Frog ist meiner Meinung nach das beste Tool, das es je für die schnelle und einfache Analyse Ihrer URLs gab. Ich benutze es seit Beginn an. Und es ist das einzige tool, das genau das tut, was es tut, ohne weitere Features. Soweit ich mich erinnern kann, haben sie sich immer an den Kern des tools gehalten.

Screaming Frog ist meiner Meinung nach das beste Tool, das es je für die schnelle und einfache Analyse Ihrer URLs gab.

Ich benutze es seit Beginn an.

Und es ist das einzige tool, das genau das tut, was es tut, ohne weitere Features.

Soweit ich mich erinnern kann, haben sie sich immer an den Kern des tools gehalten.

🧠 Wissenswertes: Forscher untersuchten 88.000 stark frequentierte Websites und stellten fest, dass mehr als ein Drittel – 35,2 % – mindestens einen defekten externen Link direkt auf der Startseite hatten.

15. Grammarly (am besten geeignet für Grammatikkorrekturen)

via Grammarly

Grammarly findet Grammatikfehler und Unstimmigkeiten, deren manuelle Suche über Hunderte von Seiten hinweg ewig dauern würde. Es bewältigt spezifische Audit-Herausforderungen wie die Überprüfung auf Plagiate, die Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Quellen und die Sicherstellung der Konsistenz der Markenstimme.

Sie können Grammarly auf verschiedenen Plattformen verwenden. Unabhängig davon, ob Ihre Inhalte in Google Docs, WordPress oder Ihrem CMS gespeichert sind, sorgt das Tool für eine konsistente Qualitätsprüfung.

Der eigentliche Vorteil zeigt sich, wenn Sie mit großen Content-Bibliotheken arbeiten. Grammarly lernt Ihren Schreibstil und benachrichtigt Sie, wenn Texte nicht Ihren festgelegten Tonrichtlinien entsprechen. Es ist ideal für Content-Teams, die mehrere Autoren oder Inhalte aus verschiedenen Quellen verwalten.

Die besten Features von Grammarly

Erhalten Sie gezielte Hilfe bei Zitaten, Paraphrasierungen und Zielgruppenanalysen mit KI-Agenten im Bereich „Spezialisierte Tools”.

Installieren Sie die Erweiterung für den Browser, um in Echtzeit Grammatik- und Stilvorschläge für alle Webplattformen zu erhalten.

Legen Sie in den Assistenten-Einstellungen Schreibziele fest, um Vorschläge zu erhalten, die auf Ihre Zielgruppe und Ihren Ton zugeschnitten sind.

Erkennen Sie Muster bei Problemen mit der Qualität des Inhalts, durch die Nachverfolgung der Metriken für das Schreiben über das Analytics-Dashboard.

Limitierungen von Grammarly

/AI-Vorschläge sind manchmal nicht kontextbezogen und können die beabsichtigte Bedeutung verändern.

Es kann bei Korrekturen in kreativen oder informellen Texten übermäßig aggressiv sein.

Die kostenlose Version hat im Vergleich zu kostenpflichtigen Grammarly-Alternativen nur eingeschränkte Funktionen.

Preise für Grammarly

Free

Pro: 30 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2: 4,7/5 (über 11.925 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (7.210 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly?

Capterra-Feedback sagt:

Die sofortige Kritik zu Sprache, Betonung und Stil hilft Ihnen dabei, Fehler schnell zu korrigieren und an Ihrer Komposition zu arbeiten, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Es verbessert die Qualität von Geschäftsarchiven, indem es Verbesserungen empfiehlt, die Ihre Komposition klarer, kompakter und professioneller machen. : Die gängigen Stilrichtlinien und gruppenspezifischen Kompositionsnormen sind zweifellos hilfreich, um die Konsistenz in der Kommunikation Ihrer Gruppe zu gewährleisten.

Die sofortige Kritik zu Sprache, Betonung und Stil hilft Ihnen dabei, Fehler schnell zu korrigieren und an Ihrer Komposition zu arbeiten, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Es verbessert die Qualität von Geschäftsarchiven, indem es Verbesserungen empfiehlt, die Ihre Komposition klarer, kompakter und professioneller machen. : Die gängigen Stilrichtlinien und gruppenspezifischen Kompositionsnormen sind zweifellos hilfreich, um die Konsistenz in der Kommunikation Ihrer Gruppe zu gewährleisten.

🧠 Wissenswertes: In Quellcode-Repositorys wie GitHub haben Forscher herausgefunden, dass etwa 10 % der Links in Code-Kommentaren bereits tot sind. Für Entwickler bedeutet dies, dass wertvolle Kontexte mit der Zeit verschwinden können und nur noch kryptische Notizen ohne weitere Hinweise zurückbleiben.

16. Hemingway Editor (am besten geeignet für Verbesserungen der Lesbarkeit)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor verfolgt einen sachlichen Ansatz, um Ihre Texte klarer und verständlicher zu gestalten. Das tool markiert komplexe Sätze, Passivkonstruktionen und unnötige Adverbien in verschiedenen Farben und gibt Ihnen so sofortiges visuelles Feedback darüber, an welchen Stellen Ihre Texte Leser verlieren könnten.

Im Gegensatz zu anderen Schreibtools konzentriert sich Hemingway ausschließlich auf Lesbarkeits-Metriken und Satzstruktur. Die Desktop-App funktioniert offline, sodass Sie Ihre Inhalte ohne Ablenkungen durch das Internet optimieren können.

Darüber hinaus weist es Ihrem Text Lesestufen zu, sodass Sie die Komplexität Ihrer Texte an die Lesevorlieben Ihrer Zielgruppe anpassen können.

Die besten Features des Hemingway Editors

Identifizieren Sie passive Sprachkonstruktionen mithilfe des violetten Hervorhebungssystems für einen direkteren Schreibstil.

Erkennen Sie komplexe Sätze, die rot markiert sind und vereinfacht oder in kürzere Sätze aufgeteilt werden sollten.

Zählen Sie die blau hervorgehobenen Adverbien, um unnötige Qualifizierer zu reduzieren, die Ihren Text schwächen.

Exportieren Sie ausgefeilte Inhalte direkt nach WordPress oder Medium über die Publishing-Integrationen des Content-Audit-Tools.

Einschränkungen des Hemingway Editors

Die begrenzte KI-Integration bedeutet, dass über grundlegende Lesbarkeits-Metriken hinaus keine kontextbezogenen Vorschläge gemacht werden.

Keine Features für die gemeinsame Bearbeitung für Workflows zur Erstellung von Team-Inhalten

Im Vergleich zu Alternativen zum Hemingway Editor ist die präskriptive Stilberatung dieses tools möglicherweise nicht für spezialisierte, technische, akademische oder kreative Texte geeignet.

Preise für Hemingway Editor

Hemingway Editor: Kostenlos

Hemingway Editor Plus (Einzelplan 5K): 10 $/Monat

Hemingway Editor Plus (Einzelplan 10K): 15 $/Monat

Hemingway Editor Plus (Team 5K Plan): 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Vorlagen für das Verfassen von Inhalten zur Optimierung des Prozesses

17. Surfer SEO (am besten geeignet für die Optimierung des Inhalts)

via Surfer SEO

Surfer SEO zeigt Ihnen, was bei Ihren Mitbewerbern funktioniert, indem es die Top-Ranking-Seiten für Ihre Ziel-Keywords analysiert. Es schlüsselt deren Formel auf und zeigt Ihnen alles, von der Wortanzahl und Keyword-Dichte bis hin zu bestimmten Überschriften und verwandten Begriffen, die sie enthalten.

Während der Content-Audits identifiziert Surfer SEO, welche bestehenden Inhalte in den aktuellen Suchergebnissen hinterherhinken. Sie können ganze Content-Bibliotheken überprüfen, um Optimierungslücken, veraltete Keyword-Strategien und Inhalte, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, aufzudecken.

Außerdem wird aufgezeigt, warum bestimmte Seiten im Ranking zurückgefallen sind. Dadurch werden Content-Audits strategischer, da Sie verstehen, was geändert werden muss, um verlorenen Traffic zurückzugewinnen.

Die besten Features von Surfer SEO

Verwenden Sie den Content Editor , um während des Schreibens Echtzeit-Optimierungswerte auf der Grundlage einer Analyse der bestplatzierten Wettbewerber zu erhalten.

Untersuchen Sie die Strukturen des Inhalts Ihrer Mitbewerber und identifizieren Sie Lücken im Inhalt Ihrer Nische mit dem SERP Analyzer .

Generieren Sie automatisch Inhaltsübersichten auf der Grundlage erfolgreicher Ranking-Muster mit dem Outline Builder .

Verfolgen Sie die Performance der Inhalte im Laufe der Zeit mithilfe der Audit-Feature, um Inhalte zu identifizieren, die optimiert werden müssen.

Limitierungen von Surfer SEO

Die Preise sind hoch, insbesondere für kleine Teams, Freiberufler oder Benutzer, die nur wenige Features benötigen.

Keyword-Vorschläge lassen manchmal Nuancen und den Kontext für bestimmte Branchen oder Nischen vermissen.

Das Streben nach hohen Content-Scores kann zu Keyword-Spamming, holprigen Texten oder Inhalten führen, die unlesbar oder überladen wirken.

Preise für Surfer SEO

Unverzichtbar: 99 $/Monat

Preis: 219 $/Monat

Enterprise: Ab 999 $/Monat

KI Tracker Add-On: Ab 95 $/Monat

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 535 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 415 Bewertungen)

🚀 Vorteil von ClickUp: Bei einer Content-Audit stoßen Sie möglicherweise auf einen Blogbeitrag wie „10 Tipps für effektives Zeitmanagement”, der wertvolle Erkenntnisse enthält, aber schwer verständlich und schwer zu lesen ist. Mit ClickUp Brain können Sie den Inhalt direkt in Dokumenten analysieren. Verbessern Sie Inhalte und gestalten Sie Beiträge während Audits mit ClickUp Brain übersichtlicher. Die KI macht den Text für Leser leichter verständlich und überprüft den Tonfall, um sicherzustellen, dass der Beitrag zu Ihrer Markenstimme passt.

18. BuzzSumo (Am besten für Content-Marketing geeignet)

via BuzzSumo

BuzzSumo zeigt Ihnen, welche Inhalte bei Ihrem Publikum Anklang finden, indem es die am häufigsten geteilten und interessantesten Beiträge zu jedem Themenbereich ermittelt. Die Plattform führt die Nachverfolgung von Social Shares, Backlinks und Engagement-Metriken für Millionen von Artikeln durch und liefert Ihnen datengestützte Einblicke in die Leistungsmuster Ihrer Inhalte.

Sie können Trendthemen entdecken, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen, Schlüssel-Influencer in Ihrem Space identifizieren und analysieren, welche Arten von Inhalt-Formaten für verschiedene Zielgruppen geeignet sind.

Die Überwachungsfunktionen von BuzzSumo benachrichtigen Sie, wenn Ihre Marke oder Ihre Mitbewerber online erwähnt werden, sodass Sie stets über die aktuellen Entwicklungen in Ihrer Branche auf dem Laufenden bleiben. Die Features zur Erstellung und Aktion von Inhalten zeigen Ihnen, worüber Sie schreiben sollten und wie Sie Ihre Botschaft verstärken können.

Die besten Features von BuzzSumo

Entdecken Sie mit dem Content Discovery Tool und seinen Filtern für Aktualität und Engagement-Levels die Trend-Inhalte Ihrer Branche.

Überwachen Sie Markenerwähnungen und den Inhalt Ihrer Mitbewerber über das Monitoring-Dashboard mit Echtzeit-Benachrichtigungen.

Influencer-Suche mit Metriken Identifizieren Sie wichtige Influencer und Content-Ersteller in Ihrer Nische mithilfe dermit Metriken zum Inhalt-Engagement

Analysieren Sie die Leistungsmuster Ihrer Inhalte nach Format, Länge und Thema mithilfe von Content-Analyse-Berichten.

Limit von BuzzSumo

Social-Media-Daten können unvollständig sein, da Plattformen den API-Zugriff auf Engagement-Metriken einschränken.

Die Benutzeroberfläche konzentriert sich stark auf Social Shares, die möglicherweise nicht alle Indikatoren für die Leistung des Inhalts widerspiegeln.

Mehrere Rezensenten sind der Meinung, dass die Kosten für eine gelegentliche oder geringe Nutzung schwer zu rechtfertigen sind.

Die Vorschläge für Inhalte tendieren eher zu viralen Inhalten als zu Evergreen- oder technischen Themen.

Preise für BuzzSumo

Kostenlose Testversion

Erstellung von Inhalten: 199 $/Monat

PR und Kommunikation: 299 $/Monat für fünf Benutzer

Suite: 499 $/Monat für 10 Benutzer

Enterprise: 999 $/Monat für 30 Benutzer

API: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BuzzSumo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (105 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 145 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie Ihre Inhalte auf verwaiste Inhalte. Wenn eine Seite keine internen Links enthält, die darauf verweisen, ist sie sowohl für Benutzer als auch für Suchmaschinen fast unsichtbar. Jede Überprüfung sollte eine Überprüfung auf verwaiste Inhalte und einen Plan für strategische Verlinkungen umfassen.

19. Clearscope (am besten geeignet für semantische Analysen)

via Clearscope

Clearscope ist darauf spezialisiert, die semantischen Beziehungen zwischen Wörtern und Konzepten zu verstehen, die Suchmaschinen zur Bewertung der Relevanz von Inhalten verwenden.

Das Content-Audit-Tool analysiert Top-Ranking-Inhalte, um primäre Keywords und verwandte Begriffe und Konzepte zu identifizieren, die Suchalgorithmen auf thematische Autorität hinweisen. Seine intuitive Benutzeroberfläche konzentriert sich auf Lesbarkeit und Begriffsverwendung, was für Content-Teams in Unternehmen gut funktioniert.

Clearscope lässt sich in Google Docs, WordPress und Microsoft Word integrieren, sodass Sie von überall aus arbeiten und gleichzeitig auf Optimierungserkenntnisse zugreifen können.

Die besten Features von Clearscope

Optimieren Sie die semantische Abdeckung Ihrer Inhalte mit dem Content Report , der verwandte Begriffe und Konzepte anzeigt, die Sie einbeziehen sollten.

Verfolgen Sie den Rückgang der Performance von Inhalten mit dem Feature Content Decay , um Inhalte zu identifizieren, die semantisch aktualisiert werden müssen.

Generieren Sie automatisch Content-Briefings auf der Grundlage einer semantischen Analyse Ihrer Mitbewerber für die Erstellung neuer Inhalte.

Überwachen Sie während des Schreibens die Keyword-Abdeckung in Echtzeit, um eine umfassende Behandlung des Themas sicherzustellen.

Richten Sie wöchentliche Leistungsüberwachungsbenachrichtigungen ein, die Sie informieren, wenn die Werte des Inhalts unter die Zielschwellenwerte fallen.

Einschränkungen von Clearscope

Eingeschränkte Features zur Erstellung von Inhalten, die sich hauptsächlich auf die Optimierung und weniger auf die Unterstützung beim Schreiben konzentrieren.

Semantische Vorschläge enthalten manchmal irrelevante Begriffe, die nicht natürlich in Ihre Inhalte passen.

Viele Benutzer sagen, dass Clearscope im Vergleich zu Tools wie Ahrefs oder Semrush keine so tiefgehende oder vielfältige Keyword-Recherche bietet, insbesondere für Nischen- oder weniger verbreitete Themen.

Preise von Clearscope

Essentials: 129 $/Monat

Business: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Clearscope

G2: 4,9/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clearscope?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, wie Clearscope viele Aspekte des Schreibens guter SEO-Inhalte automatisiert. Es bringt auch ein wenig Gamification ins Spiel – ich liebe es zu schreiben und zu versuchen, eine möglichst hohe Bewertung zu erzielen, während ich gleichzeitig die Lesbarkeit und Qualität der Inhalte selbst beibehalte!

Ich finde es toll, wie Clearscope viele Aspekte des Schreibens guter SEO-Inhalte automatisiert. Es bringt auch ein wenig Gamification ins Spiel – ich liebe es zu schreiben und zu versuchen, eine möglichst hohe Bewertung zu erzielen, während ich gleichzeitig die Lesbarkeit und Qualität der Inhalte selbst beibehalte!

🚀 Vorteil von ClickUp: Wenn Ihre Content-Bibliothek wächst, wird es immer schwieriger, das richtige Dokument, die richtige Aufgabe oder die richtige Aktualisierung zu finden. Finden Sie mit ClickUp Enterprise Search schnell alle Marketing-Assets ClickUp Enterprise Search macht es Ihnen leicht: Sie können Aufgaben, Dokumente und Anhänge sofort durchsuchen und nach Projekt, Status oder Mitarbeiter filtern. So können Sie beispielsweise schnell alle Aufgaben finden, die mit einem bestimmten Blogbeitrag verknüpft sind, sehen, welche Aktualisierungen noch ausstehen, oder aktuelle Audit-Notizen aufrufen, ohne dass sich die Arbeit ausweitet.

20. MarketMuse (am besten geeignet für Strategien zum Inhalt)

via MarketMuse

MarketMuse analysiert Ihre gesamte Content-Bibliothek und identifiziert Möglichkeiten zum Aufbau thematischer Autorität. Es nutzt KI, um zu simulieren, wie Suchmaschinen die Vollständigkeit von Inhalten bewerten, und schlägt Verbesserungen auf der Grundlage semantischer Vollständigkeit vor.

Die Plattform erstellt detaillierte Modelle für den Inhalt, die Ihnen genau zeigen, welche Themen Sie behandeln sollten, wie ausführlich Sie diese behandeln sollten und welche Content-Lücken in Ihrer aktuellen Strategie bestehen.

Darüber hinaus zeichnet sich MarketMuse durch seine Content-Planung auf Unternehmensebene aus, bei der Sie verstehen müssen, wie einzelne Teile in größere Content-Ökosysteme passen.

Die besten Features von MarketMuse

Erstellen Sie umfassende Content-Strategien mit der Compete-Anwendung , die Ihre Inhalte mit denen Ihrer Mitbewerber vergleicht.

Analysieren Sie mit der Research-Anwendung Lücken im Inhalt auf Ihrer gesamten Website, um strategische Chancen zu identifizieren.

Verfolgen Sie die Entwicklung der thematischen Autorität durch die Bestandsanalyse, die die Tiefe der Abdeckung des Inhalts zeigt.

Erstellen Sie Clustereinheiten für den Inhalt und Pillar-Page-Strategien mit dem Connect-Feature zur Optimierung interner Verlinkungen.

Limit von MarketMuse

Die Einrichtung und Interpretation strategischer Empfehlungen erfordert einen erheblichen Zeitaufwand.

Die Komplexität der Benutzeroberfläche kann Benutzer, die lediglich eine grundlegende Optimierung des Inhalts benötigen, überfordern.

Die Vorschläge zum Inhalt konzentrieren sich auf Vollständigkeit, was zu unnötig langen Artikeln führen kann.

MarketMuse konzentriert sich stark auf Content-Strategie, Briefings und Optimierung; Features wie Linkaufbau, Social-Media-Tools oder starke Integrationen mit Schreibumgebungen sind schwächer oder fehlen ganz.

Preise von MarketMuse

Free

Optimieren: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Recherche: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Strategie: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von MarketMuse

G2: 4,6/5 (über 215 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über MarketMuse?

Wie auf G2 freigegeben:

MarketMuse ist ein sehr hilfreiches tool, um bestehende Inhalte zu optimieren oder optimierte Inhalte zu verfassen und so ein höheres Ranking in den SERPs zu erzielen. SERP X-Ray und Heatmap sind für mich die beliebtesten Features, da sie mir die Recherche zu Mitbewerbern mit meinem primären Ziel-Keyword erleichtern. Letztendlich hilft mir das tool dabei, bessere Inhalte als meine Mitbewerber zu produzieren.

MarketMuse ist ein sehr hilfreiches tool, um bestehende Inhalte zu optimieren oder optimierte Inhalte zu verfassen und so ein höheres Ranking in den SERPs zu erzielen. SERP X-Ray und Heatmap sind für mich die beliebtesten Features, da sie mir die Aufgabe, Mitbewerber zu recherchieren, mit meinem primären Ziel-Keyword erleichtern. Letztendlich hilft mir das tool dabei, bessere Inhalte als meine Mitbewerber zu produzieren.

So wählen Sie das richtige Content-Audit-Tool für Ihre Anforderungen aus

So wählen Sie ein tool zur Überprüfung von Website-Inhalten aus, das Ihre Content-Aktivitäten wirklich verbessert.

Beginnen Sie mit den größten Schwachstellen in Ihrem Workflow.

Bevor Sie sich für die erweiterten Features begeistern, sollten Sie herausfinden, was Ihren Prozess zum Inhalt-Management behindert.

Beeinträchtigen defekte Links seit Monaten Ihre SEO, ohne dass es jemand bemerkt? Fragen Stakeholder immer wieder, welche Beiträge Leads generieren, während Sie verzweifelt Analysen durchforsten? Ist die Struktur Ihrer internationalen Website so komplex, dass die meisten tools einfach aufgeben?

Notieren Sie sich Ihre drei größten Probleme im Zusammenhang mit Inhalten; diese werden Ihre Tool-Auswahl bestimmen. Wenn Sie nicht klar erklären können, welches Problem ein Feature löst, brauchen Sie es wahrscheinlich nicht.

🧠 Wissenswertes: UX- und Content-Recherchen zeigen, dass die Verwendung des ROT-Frameworks (redundant, outdated, trivial) dabei hilft, Seiten zu kennzeichnen, die überarbeitet, zusammengeführt oder gelöscht werden sollten. Dies erhöht die Übersichtlichkeit der Website und verbessert oft die SEO, da Leser (und Bots) klare, relevante Inhalte bevorzugen.

Passen Sie das Tool an die Fähigkeiten Ihres Teams an.

Eine Plattform mit zahlreichen technischen SEO-Features hilft Ihnen nicht weiter, wenn Ihr Team sich auf die Skalierung der Produktion von Inhalten konzentriert.

Andererseits reicht ein leichtgewichtiges tool für schnelle Überprüfungen nicht aus, wenn Sie mehrere internationale Domains verwalten. Schauen Sie sich an, wie die Empfehlungen präsentiert werden: Sind sie für Content-Manager praktisch genug, um darauf zu reagieren, oder müssen sie von einem SEO-Spezialisten übersetzt werden?

Selbst die ausgefallenste Plattform ist nutzlos, wenn Ihr Team nicht versteht, was sie ihnen sagen und was sie zu erledigen haben.

Testen Sie mit Ihren chaotischsten Inhalten

Demos zeigen immer perfekte Websites mit übersichtlichen Strukturen. Ihre Website hat wahrscheinlich seltsame URLs aus der Plattformmigration von 2019, gemischte Inhaltstypen und Seiten, die niemand anfassen möchte.

Testen Sie während der Testversion die problematischsten Inhalte mit dem tool. Kann es Ihre benutzerdefinierten Beitragstypen verarbeiten? Versteht es Ihre komplexe Website-Architektur? Nur die tools, die mit Ihrem Durcheinander zurechtkommen, sind den Kauf wert.

Denken Sie über eine echte Workflow-Integration nach.

Heutzutage lässt sich jede Audit-Management-Software mit Google Analytics verbinden. Die Frage ist, ob sie zu der Arbeitsweise Ihres Teams passt. Fragen Sie sich selbst:

Erstellt es Aufgaben, die mit Ihrem Redaktionskalender übereinstimmen?

Kann es nützliche Benachrichtigungen an die richtigen Personen senden?

Werden damit Berichte erstellt, die verschiedene Abteilungen tatsächlich nutzen können?

Suchen Sie nach Automatisierungslösungen, die Zeit sparen, ohne zusätzliche Schritte zu erfordern. Die besten tools helfen Ihnen dabei, Erkenntnisse als Teil Ihres bestehenden Prozesses in Maßnahmen umzusetzen.

Planen Sie Ihr Wachstum, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Prüfen Sie die Preise sorgfältig, da die Kosten mit zunehmender Skalierung explodieren können. Einige Tools berechnen pro Seite, andere pro Benutzerplatz, und die Rechnung wird schnell unübersichtlich. Eine Plattform, die monatlich 50 Dollar für 500 Seiten kostet, kann bei 5.000 Seiten auf 500 Dollar steigen.

Berücksichtigen Sie auch, wie sich die Anforderungen Ihres Teams ändern werden.

Einfache Content-Audit-Tools, die derzeit gut funktionieren, könnten sich mit zunehmender Komplexität Ihrer Strategie als einschränkend erweisen. Wählen Sie ein tool, das Raum für Wachstum bietet, ohne später eine vollständige Plattformmigration zu erzwingen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie KI Marketern helfen kann:

So führen Sie ein Audit des Inhalts effizient durch

Hier finden Sie eine umfassende Checkliste für die Audit des Inhalts, die Ihnen den Einstieg erleichtert: Sammeln Sie alle Inhalte an einem Ort, einschließlich Blogs, Landing Pages, Videos, PDFs und Legacy-Seiten.

Rufen Sie Leistungsdaten für jedes Asset ab: Traffic, Engagement, Conversions, SEO-Ranking und wiederholte Besuche.

Markieren Sie doppelte oder sich überschneidende Inhalte und entscheiden Sie, welche Teile zusammengeführt oder entfernt werden sollen.

Überprüfen Sie jede Seite auf Genauigkeit, Klarheit und veraltete Informationen; aktualisieren Sie Grafiken oder Medien nach Bedarf.

Überprüfen Sie SEO-Elemente: Titel, Meta-Beschreibungen, Kopfzeilen, Schlüsselwörter und interne Verlinkungen.

Ordnen Sie Inhalte den Phasen der Buyer Journey zu, um zu sehen, welche Lücken in Bezug auf Bekanntheit, Überlegung oder Konversion bestehen.

Identifizieren Sie fehlende Themen oder dünne Inhalte und erstellen Sie einen Plan zur Erweiterung oder Umnutzung von Assets.

Befolgen Sie diese Schritte, um ganz einfach ein Audit des Inhalts durchzuführen.

Schritt 1: Erstellen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme Ihrer Inhalte

Eine zuverlässige Prüfung beginnt mit Sichtbarkeit.

Beziehen Sie alle Assets mit ein: Website-Seiten, Blog-Beiträge, geschützte Inhalte, Support-Artikel und alles, was in Subdomains versteckt ist.

Die Verwendung eines Crawlers beschleunigt den Prozess, aber überprüfen Sie Ihr Content-Management-System noch einmal, um versteckte oder Legacy-Inhalte zu finden. Mit einer vollständigen Bestandsaufnahme übersehen Sie keine Möglichkeiten zur Aktualisierung oder Konsolidierung.

🚀 Vorteil von ClickUp: Die ClickUp-Audit-Plan-Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen für die effiziente Verwaltung und Durchführung von Content-Audits. Kostenlose Vorlage erhalten Bereiten Sie sich mit der ClickUp-Auditplan-Vorlage auf einen fokussierteren Content-Audit-Prozess vor. Im Abschnitt Hintergrund können Sie definieren, warum das Audit wichtig ist. Anschließend können Sie unter Audit-Ziele konkret angeben, was Sie erreichen möchten, z. B. Lücken in der Themenabdeckung aufdecken oder leistungsschwache Assets kennzeichnen. Beginnen Sie anschließend mit der eigentlichen Planung im Abschnitt „Strategische Übersicht” der Audit-Vorlage. Skizzieren Sie, wie Sie das Audit Schritt für Schritt angehen werden, sei es durch die Entscheidung, welche Formate des Inhalts zuerst priorisiert werden sollen, die Festlegung von Bewertungskriterien oder die Erstellung einer Zeitleiste. Die SWOT-Analyse hilft Ihnen dann dabei, vorausschauend zu denken, indem sie aufzeigt, was bereits funktioniert, wo Verbesserungen erforderlich sind und welche Risiken Sie möglicherweise ausbremsen könnten.

Schritt 2: Definieren Sie Metriken für den Erfolg, bevor Sie loslegen

Metriken bieten Ihnen eine Perspektive, durch die Sie die Leistung beurteilen können. Traffic und Rankings sind nütlich, aber sie geben nicht das ganze Bild wieder.

Der Content Attribution Report von Superpath hat ergeben, dass die meisten Teams zugeben, dass ihre Berichterstellung „nur einen Teil des Wertes erfasst“. Um denselben Fehler zu vermeiden, sollten Sie bei der Entscheidung, was als Erfolg gilt, Faktoren wie wiederholte Besuche, Interaktionsintensität oder langfristigen Einfluss berücksichtigen.

💡 Profi-Tipp: Achten Sie auf Keyword-Kannibalisierung. Wenn zwei Blogs um dasselbe Keyword konkurrieren, wird keines von beiden gut abschneiden. Nutzen Sie Ihr Audit, um Überschneidungen zu markieren und Inhalte nach Möglichkeit zusammenzuführen, um einen einzigen maßgeblichen Beitrag zu erstellen.

Schritt 3: Bewerten Sie die Leistung und erkennen Sie Lücken

Sobald die Daten in Ihrem Bestand geschichtet sind, beginnen sich Muster abzuzeichnen.

Einige Evergreen-Inhalte liefern weiterhin stabile Ergebnisse, während andere die Gesamtleistung beeinträchtigen. Landing Pages erzielen zwar gute Rankings, führen aber nicht zu Conversions, oder mehrere Artikel konkurrieren um dasselbe Keyword.

Diese Erkenntnisse zeigen auf, welche Assets aktualisiert, welche zusammengeführt und welche ganz entfernt werden sollten.

Schritt 4: Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen

Die Prüfung wird dann sinnvoll, wenn die Ergebnisse direkt in Ihren Workflow einfließen.

Setzen Sie Ihre Beobachtungen in einer SEO-Projektmanagement- App wie ClickUp in Aufgaben um:

Führen Sie sich überschneidende Artikel zu einer stärkeren Ressource zusammen.

Aktualisieren Sie Meta-Titel, Kopfzeilen und Schlüsselwörter für SEO.

Fügen Sie interne Links von stark frequentierten zu weniger erfolgreichen Seiten hinzu.

Aktualisieren Sie Bilder, Diagramme und Grafiken, um das Engagement zu steigern.

Klare nächste Schritte verhindern, dass das Audit zu einem weiteren statischen Bericht wird, und machen es zu einem Motor für langfristige Ergebnisse.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie Ihre CTAs als separate Ebene. Verfolgen Sie, welche CTAs konvertieren, welche veraltet sind (z. B. weil sie auf nicht mehr gültige Angebote verweisen) und welche Formate am besten funktionieren (Textlinks vs. Schaltflächen vs. Banner). Oftmals kann allein die Aktualisierung der CTAs die Konversionsrate steigern, ohne dass Sie den Inhalt neu schreiben müssen.

Entstauben Sie Ihren Inhalt mit ClickUp

Jedes Audit erzählt eine Geschichte: veraltete Blogs, die den Traffic beeinträchtigen, defekte Links, die Autorität verlieren, und doppelte Seiten, die sowohl Leser als auch Suchmaschinen verwirren. Das Erkennen dieser Probleme ist der erste Schritt, aber entscheidend ist, wie schnell Sie darauf reagieren können.

ClickUp bietet Ihnen die Struktur, um vom Audit zur Umsetzung zu gelangen. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Ergebnissen, verfolgen Sie jede Korrektur auf Dashboards, überarbeiten Sie Dokumente in Docs und nutzen Sie ClickUp Brain und BrainGPT, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihnen in einer Tabellenkalkulation entgehen würden. Alles bleibt miteinander verbunden, sodass Ihr Team den Fortschritt in Echtzeit verfolgen kann.

Wenn Ihre Bibliothek mit Inhalt also einer Bereinigung bedarf, machen Sie es zu einer, die Sie auch wirklich zu Ende bringen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein Content-Audit ist der Prozess der Überprüfung aller Inhalte Ihrer Website, um festzustellen, was gut funktioniert, was aktualisiert werden muss und was entfernt werden kann. Es hilft dabei, die SEO, die Benutzererfahrung und die gesamte Content-Strategie zu verbessern.

Das hängt von Ihrem Content-Volumen und Ihren Zielen ab. Für die meisten Websites reicht ein gründliches Audit ein- bis zweimal pro Jahr aus. Große Websites oder Blogs mit hoher Frequenz können von vierteljährlichen Audits profitieren, um veraltete Inhalte und SEO-Probleme frühzeitig zu erkennen.

Zu den beliebten kostenlosen Tools für die Inhaltsprüfung gehören Google Analytics, Google Search Console und SEOptimer. Sie können ClickUp zusammen mit diesen Tools verwenden, um Ergebnisse zu organisieren und die Nachverfolgung von Aktualisierungen in Ihrem Team durchzuführen.

KI kann Teile eines Content-Audits beschleunigen, wie z. B. das Scannen nach doppelten Inhalten, dünnen Seiten oder defekten Links, aber sie kann das menschliche Urteilsvermögen nicht ersetzen. Teams müssen weiterhin entscheiden, was aktualisiert, zusammengeführt oder entfernt werden soll.

Tools wie SE Ranking, SEOptimer, Screaming Frog und ClickUp (zum Organisieren von Audits und zur Nachverfolgung von Aufgaben) bieten Features zur Auditierung des Inhalts zu geringeren Kosten.

Screaming Frog, Sitebulb und Ahrefs sind die besten Content-Audit-Tools, um defekte Links auf Ihrer Website zu identifizieren. Sie können Tausende von Seiten crawlen und Berichte erstellen, damit Sie genau wissen, was Sie beheben müssen.

Konzentrieren Sie sich auf Traffic, Conversions, Engagement (z. B. Verweildauer auf der Seite), Suchmaschinenrankings, Backlinks, KI-Zitate und Sichtbarkeit sowie die Aktualität Ihrer Inhalte. Durch die Nachverfolgung dieser Faktoren erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, was funktioniert, was aktualisiert werden muss und was Ihre Website zurückhält.

Screaming Frog ist ein desktopbasiertes Tool, das sich ideal für kleinere Websites oder detaillierte technische Audits eignet und eine detaillierte Kontrolle über Crawling-Regeln ermöglicht. Lumar (ehemals DeepCrawl) ist in der Cloud verfügbar, eignet sich besser für sehr große Websites und bietet automatisierte Berichterstellung und skalierbare Überwachung.