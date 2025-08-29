Free Asana Video Production Templates für die Optimierung Ihrer Video-Projekte

46 % der Teams haben die größten Schwierigkeiten mit dem Feedback zwischen Kreativ- und Entwicklungsteams. Darüber hinaus verlangsamen eine Limitierte Sichtbarkeit über Zeitleisten hinweg und das Fehlen gemeinsamer Best Practices häufig die Bereitstellung von Videos.

Asana-Vorlagen für die Video-Produktion helfen dabei, Skripte, Assets und Produktionsaufgaben zu organisieren. Sie zentralisieren jedoch nicht vollständig die Kommunikation und bieten auch keine Echtzeit-Nachverfolgung über alle Produktionsphasen hinweg.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die Video-Produktions-Vorlagen von Asana vor und präsentieren ClickUp als leistungsstarke Alternative, die Aufgaben, Dateien, Termine und Kommunikation an einem Ort zusammenführt.

Los geht's! 🎬

Was sind Asana-Vorlagen für die Video-Produktion?

Asana-Vorlagen für die Video-Produktion sind vorgefertigte Projekt-Layouts, die Teams beim Planen und Verwalten des Video-Erstellungsprozesses unterstützen. Sie bieten einen strukturierten Rahmen für die Erstellung einer Karte, in der Schritte wie Drehbuchschreiben, Sammeln von Assets, Drehen, Bearbeitung und abschließende Überprüfungen kartiert werden.

Jede Aufgabe kann den Teammitgliedern mit Fristen zugewiesen werden, sodass jeder weiß, wofür er verantwortlich ist und wann die Arbeit fällig ist. Diese Vorlagen standardisieren die Produktionsschritte, verbessern die Teamkoordination und stellen sicher, dass keine Phase übersehen wird.

Teams können Vorlagen auch an bestimmte Video-Typen anpassen, darunter Marketingkampagnen, Erklärvideos oder Social-Media-Inhalt.

Die besten Video-Produktions-Vorlagen von Asana & ClickUp

Was macht eine gute Asana-Vorlage für den Video-Produktionsprozess aus?

Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei einer Asana-Vorlage für die Produktion von Video achten sollten:

Definiert Workflow-Phasen: Unterteilt das Projekt in klare Phasen wie Vorproduktion, Produktion und Postproduktion

Enthält strukturierte Unteraufgabe: Liste detaillierte Aktionen wie Drehbuchentwurf, Dreharbeiten, Bearbeitung und Freigaben, um versäumte Schritte zu vermeiden

*verwendet benutzerdefinierte Felder: Fügt Details wie Asset-Format, Priorität, Genehmigungsphase oder Verteilung hinzu, um die Organisation zu verbessern

*die Automatisierung wiederholender Aktionen: Verschiebt Aufgaben, weist Arbeit zu oder benachrichtigt Prüfer automatisch, um manuelle Nachverfolgung zu reduzieren

bietet Flexibilität: *Deckt die meisten Standard-Workflows im Video-Projektmanagement ab und lässt gleichzeitig Raum für Anpassungen an individuelle Projekte

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie eine Software für die Zusammenarbeit an Inhalten, um ein „lebendiges Storyboard” zu erstellen, in dem Skripte, Assets und Feedback in Echtzeit weiterentwickelt werden und Ihr chaotischer Video-Produktionsprozess zu einem kreativen Spielplatz wird.

Free Asana Video Production-Vorlagen

Hier sind einige der besten kostenlosen Asana-Vorlagen für die Video-Produktion, die Ihrem Team fertige Rahmenbedingungen bieten, um Dreharbeiten zu Planen, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

1. Asana Discovery-Vorlage für die kreative Produktion

via Asana

Die Verwaltung von Video-Produktionsprojekten kann chaotisch sein. Mehrere Beteiligte, sich überschneidende Zeitleisten und unzählige Assets führen oft zu Verzögerungen und Verwirrung.

*die Kreativproduktions-Vorlage von Discovery in Asana vereinfacht diese komplexen Abläufe und bietet Ihnen einen hub, um Video-Inhalte effizient zu planen, deren Nachverfolgung zu übernehmen und bereitzustellen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung von Skripten, Bearbeitung, Grafiken und Final Cuts durch, ohne E-Mails oder Ordner durchsuchen zu müssen

Standardisieren Sie Video-Produktionsprozesse mit einem klaren Fahrplan für jeden Asset-Typ, von der Vorproduktion bis zur Veröffentlichung

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Videos nach Typ, Kanal oder Status zu sortieren und so Prioritäten zu setzen und Filter anzuwenden

📌 Ideal für: Video-Produktions-Teams, Content-Manager und Kreativstudios, die ihren Workflow optimieren und die Konsistenz aller Video-Projekte gewährleisten möchten.

2. Asana-Vorlage für kreative Anfragen

Die Vorlage für kreative Anfragen in Asana bietet ein strukturiertes System zur Verwaltung und Priorisierung aller eingehenden Video-Produktion-Anfragen.

So wird sichergestellt, dass jede Anfrage, von Social-Media-Clips bis hin zu Tutorial-Videos, alle erforderlichen Details enthält, reibungslos durch Ihren Workflow läuft und pünktlich fertiggestellt wird.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Sammeln Sie im Voraus kreative Spezifikationen, einschließlich Format, Auflösung, Plattform und Fristen

Kategorisieren Sie Anfragen nach Typ, z. B. Social-Media-Videos, Aktion oder interne Updates, um einen präziseren Plan zu ermöglichen

Verschieben Sie Anfragen durch integrierte Phasen wie „Neu“, „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“, „Zur Genehmigung vorgelegt“ und „Abgeschlossen“

📌 Ideal für: Produzenten, Inhalt-Koordinatoren und Marketing-Teams, die mehrere kreative Anfragen für die Erstellung von Storyboards verwalten.

🔍 Wussten Sie schon? Der längste Film, der jemals gedreht wurde, ist ein schwedischer Experimentalfilm namens Logistics (2012). Er dauert 857 Stunden (das sind 35 Tage am Stück!) und dokumentiert den Herstellungsprozess eines Schrittzählers von der Fabrik bis zum Ladenregal.

3. Asana-Vorlage für redaktionelle Kalender

Die Vorlage „Redaktionskalender“ in Asana bietet Video- und Inhalt-Teams eine übersichtliche visuelle Roadmap aller anstehenden Assets.

Von Blogbeiträgen und Newslettern bis hin zu Video-Skripten und Social-Media-Clips – diese Vorlage deckt die Organisation, Nachverfolgung und Zusammenarbeit in jeder Phase der Erstellung von Inhalt ab.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Visualisieren Sie Termine im Kalender, um Arbeitspläne zu erstellen und bevorstehende Markteinführungen zu antizipieren

Weisen Sie den Teammitgliedern für jede Produktionsphase Aufgaben zu, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren

Passen Sie Fälligkeitsdaten und Prioritäten ganz einfach an, wenn sich Zeitpläne und Kampagnen im Tagesgeschäft ändern

📌 Ideal für: Video-Teams, Marketingabteilungen und Content-Manager, die einen strukturierten Kalender benötigen, um Unternehmens-Videos und anderen Inhalt zu Planen, zu verfolgen und zu veröffentlichen.

4. Asana Feedback und Freigabe für kreative Assets

Die Nachverfolgung von Feedback für Video-Projekte kann aufgrund mehrerer Überprüfungsrunden, verstreuter Notizen und widersprüchlicher Eingaben schnell chaotisch werden, was die Produktion verlangsamen kann.

Die Vorlage für Feedback und Freigabe von kreativen Assets in Asana zentralisiert das gesamte Feedback zusammen mit Ihren Video-Assets, sodass Teams Inhalte einfach überprüfen, überarbeiten und effizient fertigstellen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Überprüfungszyklus jedes Videos mit klaren Phasen wie „Entwurf“, „In Überprüfung“, „Überarbeitungen erforderlich“ und „Genehmigt“

Fügen Sie Referenzmaterialien, Storyboards oder Skripte direkt zu Aufgaben hinzu, um den Prüfern den Kontext zu vermitteln

Richten Sie automatische Benachrichtigungen für eingereichte Rückmeldungen oder erhaltene Genehmigungen ein

Verwenden Sie ein visuelles Kanban- oder Board-Layout, um zu sehen, welche Videos noch auf Eingaben warten und welche bereit für die Produktion sind

📌 Ideal für: Video-Editoren, die ein klares, organisiertes System benötigen, um Feedback zu sammeln und Video-Inhalt ohne Verzögerungen fertigzustellen.

🔍 Wussten Sie schon? Selbst Sportübertragungen nutzen filmähnliche Video-Tricks. Der leuchtende Hockey-Puck, der in den 1990er Jahren in NHL-Übertragungen zu sehen war, war ein früher Versuch der erweiterten Video-Produktion, obwohl die Fans so gespalten waren, dass der Effekt nach wenigen Spielzeiten wieder aufgegeben wurde.

5. Asana-Zeitleiste-Vorlage

Planen und führen Sie Video-Projekte präzise durch mit der Zeitleiste-Vorlage von Asana.

Von der Planung vor der Produktion über Drehpläne bis hin zur Bearbeitung nach der Produktion und der endgültigen Veröffentlichung – diese Vorlage kartet jeden Schritt aus, sodass Teams Workload visualisieren, Ressourcen koordinieren und Termine ohne Überraschungen einhalten können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihr gesamtes Video-Projekt, einschließlich Drehbuch, Dreharbeiten, Bearbeitung und Veröffentlichung, in einer chronologischen Zeitleiste

Legen Sie Meilensteine für wichtige Phasen fest und führen Sie deren Nachverfolgung durch, z. B. die Freigabe des Storyboards, den ersten Schnitt oder die Prüfung des Clients

Fügen Sie Abhängigkeiten zu Aufgaben hinzu, um zu zeigen, wie die einzelnen Schritte miteinander verbunden sind, damit Editor und Produzent wissen, was sie priorisieren müssen

Erkennen Sie potenzielle Engpässe frühzeitig, indem Sie die Ansicht überlappender Aufgaben und Ressourcenbeschränkungen anzeigen lassen

📌 Ideal für Video-Marketing- und funktionsübergreifende Teams, die mehrere Video-Projekte koordinieren und eine umfassende Übersicht über die Zeitleisten benötigen.

6. Asana-Vorlage für Design-Projekt-Pläne

Die Verwaltung kreativer Video-Projekte erfordert ein System, das die Nachverfolgung des Fortschritts ermöglicht, die Mitwirkenden koordiniert und die Termine mit Sichtbarkeit gewährleistet.

Die Vorlage für Design-Projekt-Plans in Asana bietet ein strukturiertes Rahmenwerk für Video-Teams, um Objekte zu definieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und alle Assets zu verwalten, sodass die Produktion reibungslos und vorhersehbar verläuft.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Richten Sie standardisierte Workflows für jedes Video ein, z. B. für Social-Media-Clips, Werbespots, Tutorials oder Kampagnenmaterialien

Fügen Sie Assets, Referenzen und Designdateien direkt zu Aufgaben hinzu, damit alle relevanten Materialien leicht zugänglich sind

Kategorisieren Sie Projekte nach Client, Kampagne oder Inhalt, um einen übersichtlichen Plan zu gewährleisten

Überwachen Sie den Fortschritt mit Dashboards, um zu sehen, was auf Kurs ist, überprüft wird oder auf die Genehmigung wartet

📌 Ideal für: Video-Designer, Motion-Graphics-Teams und Produktionsleiter, die ein strukturiertes, wiederholbares System benötigen, um hochwertige Video-Projekte effizient durchzuführen.

7. Asana-Vorlage für Inhalt-Strategie

Erfolgreiche Video-Kampagnen beginnen mit einer klaren Inhalt-Strategie , die Ideen, Produktion und Verteilung auf die Business-Ziele abstimmt.

Die Vorlage für Inhalt-Strategien von Asana hilft Video-Teams dabei, Inhalte zu Plan, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und die Leistung über verschiedene Kanäle hinweg zu verfolgen, damit jedes Video Ihre Marketingziele unterstützt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Dokumentieren Sie Erkenntnisse über Ihr Publikum, Inhalt-Marketing-KPIs und Plattformpräferenzen, um Video-Inhalte auf die richtigen Zuschauer zuzuschneiden

Überprüfen Sie vorhandene Video-Assets, um leistungsstarke Inhalt für die Wiederverwendung zu identifizieren und Lücken in der Berichterstattung aufzudecken

Planen Sie Inhaltsthemen und -formate und gruppieren Sie Videos nach Kampagne, Phase oder Plattform

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Status-Feldern wie „Konzept“, „In Produktion“, „Bearbeitung“ oder „Bereit zur Veröffentlichung“

📌 Ideal für: Video-Marketing-Teams, Inhalt-Strategen und Produktionsmanager, die einen strategischen Ansatz zum Planen von Video-Inhalt-Kampagnen benötigen.

🧠 Wissenswertes: Der erste „Spezialeffekt“ in der Geschichte des Videos entstand 1896, als der Filmemacher Georges Méliès versehentlich seine Kamera stoppte, während er eine Straßenszene in Paris filmte. Als er sie wieder startete, hatte ein Leichenwagen eine Pferdekutsche ersetzt.

8. Asana-Vorlage für Brainstorming

Bei der Verwaltung eines Video-Projekts kommen Ideen selten in geordneter Reihenfolge. Ein Konzept für eine Szene kann beim Durchsehen von Skripten entstehen, oder eine Idee für eine Aufnahme kann mitten in der Bearbeitung auftauchen. Ohne einen Ort, an dem Sie diese Ideen festhalten können, verschwinden sie entweder oder tragen zum Chaos bei.

Die Brain Dump-Vorlage von Asana hilft Video-Teams dabei, alle Gedanken, egal ob groß oder klein, an einem einzigen Space zu sammeln, sodass sie leichter sortiert, priorisiert und in umsetzbare Schritte umgewandelt werden können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sortieren Sie Einträge in Kategorien wie Vorproduktion, Dreharbeiten und Postproduktion, um eine schnelle Organisation zu ermöglichen

Priorisieren Sie Aufgaben mit Dringlichkeits-Tags, um sich auf das zu konzentrieren, was vor Ablauf der Fristen Aufmerksamkeit erfordert

Verwandeln Sie lose Ideen in zuweisbare Aktionselemente mit Fälligkeitsdatum und Anhängen

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, damit Regisseure, Editoren und Produzenten Ideen austauschen können, ohne den Überblick zu verlieren

📌 Ideal für: Video-Teams, die verstreute Ideen mit potenziellen Risiken und Herausforderungen in allen Produktionsphasen verwalten.

9. Asana-Vision-Board-Vorlage

Große Video-Projekte beginnen oft in der Phase der „leeren Seite”. Die Vision Board-Vorlage in Asana bietet Produktionsteams einen digitalen Space, in dem sie die kreative Ausrichtung als Karte festlegen, Referenzen sammeln und sich über das Erscheinungsbild einigen können, bevor die Kameras laufen.

Sie dient als Storyboard-Vorlage und hilft Ihnen dabei, Ihre übergeordnete Vision in umsetzbare kreative Aufgaben und Fristen zu unterteilen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Halten Sie kreative Inspirationen fest und laden Sie Skripte, Mood-Referenzen oder Storyboards direkt in Ihr Board hoch

Organisieren Sie Ideen nach Themen wie Erzählung, Kinematografie, Ton und visueller Stil mithilfe von Kanban-Boards

Fügen Sie Zitate, Stilreferenzen oder Beispiele von Mitbewerbern hinzu, um Ihr Team hinsichtlich Tonfall und Ausrichtung auf dem gleichen Stand zu halten

Setzen Sie Erinnerungen für Konzeptüberprüfungen und entwickeln Sie die Vision im Laufe der Produktion weiter

📌 Ideal für: Kreativleiter und Video-Teams, die einen gemeinsamen Space benötigen, um vor Produktionsbeginn Ideen zu sammeln, Referenzen zu sammeln und sich über Stil und Ton zu einigen.

10. Asana-Vorlage für die Zusammenarbeit in Agenturen

via Asana

Die Koordination von Video-Projekten mit einer externen Agentur bedeutet oft Drehbücher, Budgets, Bearbeitung und endlose E-Mail-Ketten.

Mit der Vorlage für die Zusammenarbeit mit Agenturen von Asana bleibt alles an einem Ort, sodass sowohl Ihr internes Team als auch Ihre Agenturpartner vom ersten Pitch bis zum finalen Schnitt auf dem gleichen Stand bleiben.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Legen Sie Fristen und Prioritäten für Skripte, Drehpläne, Rohschnitte und die endgültige Lieferung in einer Zeitleiste-Ansicht fest

Ersetzen Sie lange E-Mail-Threads durch Aufgabe-Kommentare, Anhänge und Feedback, die direkt mit den einzelnen Ergebnissen verknüpft sind

Überwachen Sie die Kosten zusammen mit Assets wie Anzeigenvarianten, Motion Graphics und Video-Formaten für verschiedene Kanäle

📌 Ideal für: Marketingteams, Kreativdirektoren oder Produzenten, die mit externen Agenturen zusammenarbeiten, um Werbekampagnen und brandene Videos zu erstellen.

Limit von Asana

Asana ist zwar eine beliebte Wahl für das Projektmanagement, hat aber auch einige Nachteile.

Bevor Sie diese Vorlagen für Video-Workflows einsetzen, sollten Sie sich unbedingt mit ihren Limit und möglichen Schwachstellen vertraut machen.

externe Zeiterfassungstools erforderlich: *Asana verfügt über keine integrierte Zeiterfassung, sodass Teams für eine genaue Abrechnung oder Ressourcenzuweisung auf Apps von Drittanbietern angewiesen sind

pro Aufgabe ist nur ein Mitarbeiter zulässig:* Aufgaben können nicht mehreren Mitgliedern des Teams zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit erschwert und möglicherweise Workarounds wie das Duplizieren von Aufgaben erforderlich macht

schwache Berichterstellung und benutzerdefinierte Analyseanpassungen: *Die integrierten Dashboards und Berichte sind limit, sodass für detaillierte Datenanalysen und Überwachungen häufig externe tools erforderlich sind

überfüllter Posteingang und zu viele Benachrichtigungen:* Benutzer berichten, dass ihre Posteingänge mit Updates überflutet werden, was sie von Aufgaben mit hoher Priorität ablenken und ihre Konzentration beeinträchtigen kann

🔍 Wussten Sie schon? Musikvideos haben die Video-Bearbeitung-Kultur geformt. MTV startete 1981 mit der Ausstrahlung des allerersten Video-Musikvideos: Video Killed the Radio Star von The Buggles. Passenderweise sagte es den Aufstieg von Video gegenüber Audio-Formaten voraus.

Alternativen zu Asana-Vorlagen für das Planen und Produzieren von Video-Inhalten

Wenn Ihnen die Limit-Einschränkungen von Asana zu groß sind, bietet die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp eine flexiblere Alternative.

Als Alles-App für die Arbeit zentralisiert ClickUp Aufgaben, Dokumente, Assets und Genehmigungen an einem Ort und erleichtert so Marketing- und Kreativteams die Planung, Zusammenarbeit und Umsetzung von Kampagnen. Mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten, integrierter Automatisierung und KI-Unterstützung vereint ClickUp alle Ihre Marketing-Tools auf einer Plattform.

Hier sind die besten kostenlosen ClickUp-Vorlagen, mit denen Sie jede Phase Ihrer Marketing-Video-Produktionsprojekte mühelos Plan, ausführen und verwalten können. 🎥

1. ClickUp-Vorlage für die Video-Produktion

Free Vorlage herunterladen Standardisieren Sie Ihren Video-Workflow mit der ClickUp-Vorlage für die Video-Produktion

Video-Projekte durchlaufen mehrere Phasen wie Storyboarding, Ausrüstungsplanung, Dreharbeiten, Bearbeitung und endgültige Lieferung.

Die ClickUp-Vorlage für die Video-Produktion bietet Ihnen einen klaren, wiederholbaren Rahmen, der Ihr Team vom Konzept bis zur Fertigstellung begleitet. Mit anpassbaren Workflows, maßgeschneiderten Feldern und flexiblen Ansichten verfügen Sie über einen einheitlichen Space, in dem Sie Video-Projekte mit weniger Verzögerungen und Missverständnissen planen, verfolgen und umsetzen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie jede Phase der Produktion mit benutzerdefinierten ClickUp-Aufgabe-Status wie „Konzept“, „Bearbeitung“, „Endbearbeitung“ und „Veröffentlichung“

Erfassen Sie Projekt-spezifische Details mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern wie Speicherort, Personalbedarf und Partneragentur

Visualisieren Sie Zeitleisten und Verantwortlichkeiten mit Ansichten wie „Video-Produktion“, „Premiere-Datum“ und „Projekte“

Halten Sie die Postproduktion mithilfe von Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Erinnerungen im Zeitplan

📌 Ideal für: Video-Produktions-Teams, Kreativagenturen und interne Marketing-Teams, die alles von einmaligen Corporate Videos bis hin zu umfassenden Video-Kampagnen verwalten.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? Es hat sich herausgestellt, dass Monday ein schwacher Verknüpfter in der wöchentlichen Produktivität ist (kein Wortspiel beabsichtigt), da 35 % der Arbeitnehmer ihn als ihren unproduktivsten Tag bezeichnen. Dieser Einbruch lässt sich auf die Zeit und Energie zurückführen, die am Montagmorgen für die Suche nach Updates und wöchentlichen Prioritäten aufgewendet wird. Eine Alles-App für die Arbeit wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Sie in Instanz in Sekundenschnelle über alle wichtigen Updates und Prioritäten auf dem Laufenden halten. Und mit der Connected Search von ClickUp können Sie alles, was Sie für die Arbeit benötigen, einschließlich integrierter Apps, durchsuchen. Mit dem Wissensmanagement von ClickUp ist es ganz einfach, eine gemeinsame Referenz für Ihr Unternehmen aufzubauen! 💁

2. ClickUp-Vorlage für die Video-Zeitleiste

Free Vorlage herunterladen Vermeiden Sie Engpässe mit der ClickUp-Vorlage für die Video-Zeitleiste

Die ClickUp-Vorlage für die Video-Produktions-Zeitleiste bietet Ihnen einen übersichtlichen Zeitplan für jede Phase der Video-Erstellung. Anstatt Termine in Tabellen oder beim Chatten zu jonglieren, können Sie den gesamten Prozess auf einer dynamischen Zeitleiste als Karte abbilden.

Jede Aufgabe ist mit einer Frist verknüpft und logisch angeordnet, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht und wer dafür verantwortlich ist. Diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihr Kalender übersichtlich, genau und flexibel genug bleibt, um sich spontan an Änderungen anzupassen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen und passen Sie Zeitpläne ganz einfach mit der Drag-and-Drop-Funktion der ClickUp-Gantt-Ansicht an

Führen Sie die Nachverfolgung von Schlüssel-Meilensteinen wie Dreh-Enddaten, Bearbeitungs-Checkpoints oder Veröffentlichungs-Deadlines durch, um eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen

Verwalten Sie sich überschneidende Workflows wie das Erstellen von Skripten, während Storyboards fertiggestellt werden, mit paralleler Aufgabe-Nachverfolgung

Zoom Sie hinein, um einen einzelnen Drehtag zu planen, oder zoom Sie heraus, um eine hohe Ansicht über Ihren gesamten Produktionszyklus zu erhalten

📌 Ideal für: Produktionsleiter, Kreativdirektoren und Video-Teams, die eine präzise Ressourcenplanung benötigen, um mehrere Dreharbeiten, Bearbeitungen und Termine im Blick zu behalten und deren Nachverfolgung zu gewährleisten.

3. ClickUp-Vorlage für die YouTube-Video-Produktion

Free Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die YouTube-Video-Produktion für Konsistenz bei Ihren YouTube-Veröffentlichungen

Die ClickUp-Vorlage für die YouTube-Video-Produktion ist eine gebrauchsfertige Aufgabe für Ersteller, die ihren Kanal konsistent gestalten möchten. Vom Brainstorming für Video-Ideen bis zur Veröffentlichung auf YouTube – jeder Schritt des Workflows wird an einem Ort organisiert.

So können Sie Ihren Veröffentlichungsplan in Nachverfolgung halten und sicherstellen, dass jedes Video mit den richtigen Assets, Titeln und Metadaten veröffentlicht wird.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Definieren Sie jede Produktionsphase mit integrierten Status wie Vorproduktion, Dreharbeiten, Bearbeitung, Veröffentlichung

Speichern Sie alle kreativen Assets wie Skriptentwürfe, Miniaturansichten, Storyboards und Videoentwürfe in einer einzigen Aufgabe

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Video-Titel, Schlüsselwörter, Tags und Banner für eine YouTube-spezifische Optimierung hinzu

📌 Ideal für: YouTuber, Kreativ-Teams und Marketingfachleute, die eine wiederholbare Methode zur konsistenten Planung und Veröffentlichung von Videos suchen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Haben Sie schon einmal versucht, eine Video-Bearbeitung per E-Mail zu erklären? Das ist mühsam. ClickUp Clips macht diesen Prozess für Ersteller viel reibungsloser. Mit Clip können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, mit Ihrer Stimme Kontext hinzufügen und Ihrem Team genau zeigen, was Sie meinen – egal, ob Sie auf eine kleine Änderung an einer Miniaturansicht hinweisen, einen Skriptentwurf überprüfen oder einen Rohschnitt durchgehen. Auf diese Weise ist das Feedback klar und in Verbindung und geht nicht in langen E-Mail-Threads unter. Heften Sie Feedback mit ClickUp Clips an und fügen Sie Kommentare direkt an der richtigen Zeitstelle hinzu

4. ClickUp YouTube-Planungs- und Produktions-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihren Prozess der Inhalt-Erstellung mit der ClickUp-Vorlage für YouTube-Planung und -Produktion

Im Gegensatz zur YouTube-Video-Produktionsvorlage hilft Ihnen die YouTube-Planungs- und Produktionsvorlage von ClickUp dabei, Ihre gesamte Inhalt-Pipeline für ein langfristiges Wachstum Ihres Kanals zu organisieren.

Diese Kalender-Vorlage fungiert als Ihr Command-Center: Brainstormen und priorisieren Sie Video-Konzepte, machen Sie ihnen Termine zu, weisen Sie Aufgaben zu und integrieren Sie Analysen, um den Erfolg zu messen. Sie hilft Ihnen dabei, ein wiederholbares System zu erstellen, damit Ihre YouTube-Inhalte in einem reibungslosen Flow bleiben.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Schlüsselwörter, Ihr Einzelziel und Ideen für Video-Titel für jedes Konzept in Nachverfolgung zu erfassen

Weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung der Beiträge durch, um die Zusammenarbeit zu optimieren

Erstellen Sie neben dem Video-Plan auch Aktionen, um die Reichweite und das Engagement zu maximieren

📌 Ideal für: YouTube-Ersteller und Teams, die ein Framework zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Videos suchen.

🧠 Wissenswertes: Bullet Time, der durch The Matrix (1999) bekannt gewordene Zeitlupeneffekt mit sich drehender Kamera, wurde mit einem Kreis aus Standkameras aufgenommen, die gleichzeitig von einem Auslöser ausgelöst wurden. Die Bilder wurden dann zusammengefügt, wodurch die Illusion einer eingefrorenen Zeit entstand.

5. ClickUp YouTube-Miniaturansicht-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Als Maintainer der ClickUp YouTube-Miniaturansicht-Vorlage sorgen Sie für eine einheitliche visuelle Identität auf Ihrem Kanal

Miniaturansichten entscheiden darüber, ob Ihr Video angeklickt oder ignoriert wird. Die ClickUp YouTube-Miniaturansicht-Vorlage bietet Ihnen ein spezielles System zum Entwerfen, Überprüfen und Genehmigen von Miniaturansichten, ohne die Nachverfolgung von Entwürfen oder Feedback zu verlieren.

Diese Vorlage konzentriert sich auf den kreativen Prozess hinter den Miniaturansichten und stellt sicher, dass jedes Video mit Ihrem Brand Kit übereinstimmt, damit es vor der Veröffentlichung einen polierten, markengerechten Look erhält.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie jeden Entwurf mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

Speichern Sie wichtige Schlüssel in 8 Benutzerdefinierten Feldern, darunter „Miniaturansicht-Freigabe“, „Miniaturansicht-Beispiel“, „Designer“, „Design-Fortschritt“ und „Titel freigegeben“

Verwalten Sie Ihren Workflow auf einen Blick mit übersichtlichen Ansichten wie der Miniaturansicht-Zusammenfassung, der Miniaturansicht-Liste und dem Produktionsboard

Meistern Sie das Erkennen von Trends , arbeiten Sie problemlos mit Designern zusammen, fügen Sie Anhänge hinzu, geben Sie Feedback frei und finalisieren Sie genehmigte Versionen an einem Ort

📌 Ideal für: YouTube-Ersteller und -Editoren, um den kreativen Lebenszyklus von Video-Miniaturansichten zu verwalten.

Erfahren Sie hier weitere Informationen über die Verwendung von ClickUp für Ihren YouTube-Workflow:

6. ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalt-Pläne

Free Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Plan-Vorlage für YouTube-Inhalte für einen stetigen Strom an Inhalten

Mit der ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalt können Sie Ideen in Karte festhalten, Uploads planen und die Performance verfolgen, sodass Sie niemals eine Frist verpassen oder eine Idee wiederholen.

Mit dieser Vorlage können Sie Titel, Beschreibungen, Tags, Miniaturansichten und Veröffentlichungsdaten an einem hub organisieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Sorgen Sie mit benutzerdefinierten Feldern wie Notizen, zugehörigen Dateien, Veröffentlichungsdatum, Inhaltssäule, Video und Bearbeitung für eine detaillierte und übersichtliche Inhaltsplanung

Replizieren Sie Plan-Strukturen für wiederkehrende Serien oder Formate, ohne von vorne beginnen zu müssen

Verwalten Sie die Workload mit integrierter Zeiterfassung, Tags und Abhängigkeit-Achtung

📌 Ideal für: Ersteller oder Teams, die von Last-Minute-Uploads zu einer gut strukturierten Inhalt-Roadmap übergehen möchten.

7. ClickUp YouTube-Vorlage

Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihren Produktionsprozess für Video-Inhalt mit der ClickUp-YouTube-Vorlage

Die ClickUp-YouTube-Vorlage ist als All-in-One-Ordner-Vorlage konzipiert, mit der Sie Ihren gesamten Kanal an einem Ort verwalten können.

Diese Vorlage für soziale Medien geht über die Produktion und den Plan hinaus und bietet spezielle Spaces zum Organisieren von Wiedergabelisten, zur Nachverfolgung von Upload-Zeitplänen, zum Kategorisieren von Videos und sogar zum Überwachen ihres Veröffentlichungs-Status.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Vereinfachen Sie das Projektmanagement für die Video-Produktion mit vorgefertigten Listen und Zeitleisten für jede Phase der Erstellung von Inhalt

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Offen“, „In Diskussion“, „Fertig“ und „Abgelehnt“, um den Fortschritt jedes Videos von der Idee bis zur Veröffentlichung zu überwachen

Organisieren Sie wichtige Schlüssel mit benutzerdefinierten Feldern wie „Playlist“, „Gefilmt“, „Veröffentlichungsstatus“, „Kategorie“ und „URL“

Führen Sie die Nachverfolgung von Aktivitäten in mehreren Ansichten durch, darunter ClickTip-Wiedergabeliste, 20 Videos, Upload-Zeitplan und Listenansicht

📌 Ideal für: Ersteller und Teams, die ein kanalweites Managementsystem benötigen, um die Produktion von Videos und das allgemeine Wachstum und die Organisation ihrer YouTube-Präsenz zu überwachen.

🧠 Wissenswertes: Der berühmte Wilhelm-Schrei, ein 1951 aufgenommener Soundeffekt aus einem Archiv, wurde in über 400 Filmen und Fernsehsendungen wiederverwendet. Video-Editoren fügen ihn immer noch als Insiderwitz in moderne Produktionen ein.

8. ClickUp-Vorlage für Video-Produktionsrechnungen

Free Vorlage herunterladen Erhalten Sie mit der ClickUp-Video-Produktionsrechnungen-Vorlage ein übersichtliches Rahmenwerk für die Rechnungsstellung an Clients

Die Fertigstellung eines Video-Projekts ist nur die halbe Miete – genauso wichtig ist es, sicherzustellen, dass Sie korrekt und pünktlich bezahlt werden. Die ClickUp-Vorlage für Video-Produktionsrechnungen (integriert in ClickUp Dokument ) bietet Ihnen eine gebrauchsfertige Struktur für professionelle Rechnungen, die speziell auf die Video-Branche zugeschnitten sind.

Erstellen Sie professionelle Rechnungen mit einer Übersicht über Dienstleistungen, Stunden und Preise und duplizieren Sie Rechnungen für wiederkehrende Clients oder wiederholte Projekte in Sekundenschnelle.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Listen Sie einzelne Elemente wie Drehbuch, Dreharbeiten, Bearbeitung, Grafik und Reisekosten genau auf

Berechnen Sie automatisch die Gesamtkosten für Drehtage, Ausrüstungsverleih und Post-Bearbeitung

Integrieren Sie ClickUp Formular , um die Rechnungsdaten Ihrer Clients direkt in Ihre Rechnung zu übernehmen

📌 Ideal für: Freiberufler, Studios und Produktions-Teams, die ihre Abrechnung vereinfachen und finanzielle Transparenz gewährleisten möchten, ohne dabei an Professionalität einzubüßen.

9. ClickUp-Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts

Vorlage herunterladen Beschleunigen Sie die Produktion mit einem Standard-Framework unter Verwendung der ClickUp-Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts

Die ClickUp-Vorlage für die Produktion von Video-/Audio-Podcasts bietet Ihnen einen Workflow für jede Episode, sodass Sie sich auf die Erstellung ansprechender Inhalte konzentrieren können, anstatt sich um Kleinigkeiten zu kümmern. Sie können jede Episode von der Buchung des Gastes bis zur Postproduktion mit klaren Status und Fristen verfolgen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Zentralisieren Sie Skripte, Show-Notizen, Grafiken und Veröffentlichungs-Checklisten für einen einfachen Zugriff

Planen Sie Ihren Veröffentlichungskalender mit integrierten Ansichten wie Liste, Kalender und Board

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen an Gäste, Dateianfragen oder Statusaktualisierungen

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder (wie Gastfreigabe, Live-Show-Datum, Transistor-Link, YouTube-Link usw.), um alle Details an einem Ort zu erfassen

📌 Ideal für: Podcaster, die reine Audio- oder Video-Shows produzieren und ein zuverlässiges System benötigen, um Episoden in Bezug auf Nachverfolgung und Konsistenz zu produzieren.

10. ClickUp-Vorlage für Grafikdesign

Vorlage herunterladen Finden und greifen Sie mit der ClickUp-Grafikdesign-Vorlage sofort auf alle Designdateien zu

Unordentliche Ordner und unklare Zeitleisten können Ihren kreativen Flow verlangsamen. Mit der ClickUp-Vorlage für Grafikdesign können Sie Dateien organisieren, den Fortschritt nachverfolgen und Design-Deadlines verwalten, sodass Sie mehr Zeit mit dem Erstellen und weniger Zeit mit dem Öffnen jeder einzelnen „final_final.jpg“-Datei verbringen können

Mit dieser Vorlage können Sie Design-Dateien dank einer strukturierten Aufgabe sofort finden und darauf zugreifen, Zeitschätzungen zuweisen und Designanfragen in Ihrer Pipeline priorisieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Visualisieren Sie jede Phase Ihres Prozesses mit Listen-, Gantt- und Einbettungsansichten

Zentralisieren Sie Design-Assets, indem Sie Links aus tools wie Figma, Illustrator oder Cloud-Speicher einbetten

Organisieren Sie kreative Details mit benutzerdefinierten Feldern (Designphasen, Link zur Kurzbeschreibung, Link zum Design, Link zum Text, Freigabe)

📌 Ideal für: Freiberufler, Agenturen oder interne Designer, die ein flexibles System zur Nachverfolgung kreativer Anfragen vom Entwurf bis zur Freigabe suchen.

11. ClickUp Storyboard-Vorlage

Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ideen in Bilder, bevor Sie mit der ClickUp Storyboard-Vorlage auf Aufnahme drücken

Die ClickUp-Storyboard-Vorlage, die in ClickUp Whiteboards integriert ist, hilft Ihnen dabei, Szenen zu skizzieren, Kamerawinkel als Karte zu erstellen und Dialoge festzuhalten, damit Ihr Team vor Produktionsbeginn einen klaren visuellen Plan hat.

Mit dem interaktiven Whiteboard können Sie Kurzfilme, Social-Media-Videos oder Spieleszenen Szene für Szene Plan und so Ihren kreativen Prozess besser organisieren und visualisieren.

Für jede Szene können Sie flexibel Details wie Aktionen, Dialoge, Audio-Cues und FX-Prompts hinzufügen, sodass Ihr Storyboard zu einem abgeschlossenen kreativen Entwurf wird.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Ziehen Sie Frames per Drag & Drop und ordnen Sie sie neu an, um Ihre visuelle Sequenz schnell anzupassen

Passen Sie es mit Unlimited Boxen und Abschnitten an das Umfang Ihres Projekts an

Sorgen Sie für eine gute Abstimmung zwischen Kreativ- und Produktionsteams, indem Sie Notizen und Feedback an einem Ort zentralisieren

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Regisseuren, Autoren, Editors und Clients zusammen, die direkt im Storyboard Kommentare hinterlassen können

📌 Ideal für: Filmemacher, Video-Marketer, Agenturen und Spieledesigner, die eine visuelle Methode benötigen, um ihre kreative Ausrichtung zu kommunizieren.

12. ClickUp-Inhalt-Kalender-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und führen Sie Ihre Inhalte mit der ClickUp-Inhalt-Kalender-Vorlage zu einer Nachverfolgung durch

Planen Sie alle Ihre Blogs, Kampagnen und Social-Media-Beiträge mit der ClickUp-Vorlage für den Inhalt-Kalender.

Sie hilft Ihnen dabei, Inhalte über mehrere Marketingkanäle hinweg als Karte zu planen, zu terminieren und deren Nachverfolgung zu gewährleisten, damit Ihr Team vom Brainstorming bis zur Veröffentlichung aufeinander abgestimmt bleibt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihre jährliche Inhalt-Strategie mit ClickUp-Kalender-, Listenansicht und Board-Ansicht

Führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Schlüssel mit benutzerdefinierten Feldern für Assets, Kategorie, Kanal, Links und Veröffentlichungsdatum durch

Zentralisieren Sie Anhänge, Briefings und Kommentare, damit Feedback direkt neben jedem Inhalt verfügbar ist

📌 Ideal für: Marketing-Teams, Content-Ersteller und Agenturen, die einen zentralen Hub für die Plan, Überprüfung und Veröffentlichung von Inhalt auf mehreren Plattformen suchen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Sie haben eine Video-Idee, aber keine Zeit, alles zu kartografieren? Überlassen Sie ClickUp Brain die Arbeit. Geben Sie einfach eine kurze Eingabe ein und sehen Sie zu, wie innerhalb von Sekunden ein Video-Skript, eine Gliederung oder sogar ein vollständiger Kreativbrief erstellt wird. Und wenn Ihr Projekt zu groß erscheint, um es zu bewältigen, unterteilt ClickUp Brain es in übersichtliche Unteraufgaben, sodass Ihr Workflow überschaubarer wird. Automatisieren Sie die Planung des Inhalts mit ClickUp Brain, indem Sie Skripte in einen gebrauchsfertigen Veröffentlichungsplan umwandeln ✅ Probieren Sie diesen Vorschlag aus: „Entwerfen Sie ein 60-Sekunden-Skript für ein Video über [Ihr Thema/Produkt/Ihre Dienstleistung]. Teilen Sie das Skript dann in einen Inhalt-Plan mit umsetzbaren Schritten auf, darunter Skripting, Dreharbeiten, Bearbeitung, Erstellung von Miniaturansichten und Veröffentlichung, damit es in unseren Kalender aufgenommen werden kann. *“

13. ClickUp-Vorlage für Inhalt-Management

Vorlage herunterladen Erhalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Inhalt-Management detaillierte Sichtbarkeit über Ihren Inhalt

Die Verwaltung von Blogs, Newslettern, Podcasts und Kampagnen über verschiedene Interessengruppen hinweg kann schnell unübersichtlich werden. Die ClickUp-Vorlage für das Content-Management bietet ein strukturiertes und anpassbares System, mit dem Sie alles – von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Freigabe – ohne Verlust der Sichtbarkeit verwalten können.

Diese Vorlage wurde für Multi-Channel-Inhalt-Operationen entwickelt, sodass Sie Assets in Ihrem gesamten Marketing-Ökosystem erstellen, deren Nachverfolgung und Optimierung vornehmen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Wechseln Sie zwischen globalen Kalendern und kanalspezifischen Kalendern (z. B. Blog, Social Media, E-Mail, Web), um je nach Bedarf hinein- oder herauszu-Zoom

Verfolgen Sie die Arbeit mit detaillierten Phasen wie „Konzept“, „In Entwicklung“, „In Überprüfung“, „Zurückgestellt“ und „Veröffentlicht“, um eine genaue Sichtbarkeit der Produktion zu erhalten

Fügen Sie Schlüssel-Details wie Budget, Kanal, Link, Marketing-Aufgabe und Mockups-Inspiration hinzu, um jedem Inhalt mehr Kontext zu verleihen

Wechseln Sie nahtlos zwischen der Board-Ansicht für die Kanban-Planung, der Listenansicht für die Priorisierung von Aufgaben, der Zeitleiste für die Ressourcenzuweisung und dem Gantt-Diagramm für die Kampagnenplanung

📌 Ideal für: Inhalt-Teams, die komplexe Multi-Channel-Prozesse verwalten und in jeder Phase Flexibilität und Sichtbarkeit benötigen.

Hören Sie es von einem ClickUp-Benutzer:

ClickUp hat die Arbeit unseres Teams verändert, indem es eine einzige Informationsquelle bereitstellt, die unser Team aufeinander abstimmt und sicherstellt, dass wir uns auf unsere Ziele konzentrieren. Die Verwendung von Vorlagen, Automatisierungen und das richtige Setup unserer Workflows haben die Effizienz und Kommunikation grundlegend verändert.

ClickUp hat die Arbeitsweise unseres Teams verändert, indem es eine einzige Informationsquelle bereitstellt, die unser Team aufeinander abstimmt und sicherstellt, dass wir uns auf unsere Ziele konzentrieren. Die Verwendung von Vorlagen, Automatisierungen und das richtige Setup unserer Workflows haben die Effizienz und Kommunikation grundlegend verändert.

14. ClickUp-Vorlage für kreative Projekt-Pläne

Free Vorlage herunterladen Effiziente Verwaltung kreativer Workflow mit der ClickUp-Vorlage für kreative Projekt-Plans

Die ClickUp-Vorlage für kreative Projektpläne ist als Liste aufgebaut, die Kreativteams dabei hilft, jeden Schritt eines Projekts klar aufzuschlüsseln, zuzuweisen und zu verfolgen. Anstelle von verstreuten Notizen oder E-Mails erhalten Sie strukturierte Felder, Status und Ansichten, die speziell für kreative Workflows entwickelt wurden.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Überwachen Sie jede Phase Ihres kreativen Prozesses mit Status wie „Blockiert“, „Zur Genehmigung“, „In Bearbeitung“, „In Überarbeitung“ und „fertiggestellt“

Fügen Sie wichtige Details mit Attributen wie Genehmigungstyp, Projektphase, Endergebnis, zugewiesenes Team und Entwurf hinzu, um genau das zu erfassen, was für jedes Ergebnis erforderlich ist

Wechseln Sie zwischen der Liste kreativer Projekte, der Zeitleiste und dem Fortschritts-Board, um Ihre Arbeit zu verwalten

📌 Ideal für: Kreativteams, die mehrphasige Projekte wie Werbekampagnen, Video-Drehs oder Website-Neugestaltungen verwalten.

15. ClickUp-Vorlage für Kreativ- und Designarbeit

Free Vorlage herunterladen Speichern, verfolgen und verwalten Sie kreative Assets mit der ClickUp-Vorlage für Kreativität und Design

Die ClickUp Creative & Design-Vorlage ist ein Ordner, der entwickelt wurde, um eingehende kreative Anfragen, Kampagnen und Design-Assets von der Annahme bis zur Lieferung zu verwalten.

Sie zentralisiert alle Ideen, Briefings und Asset-Dateien, sodass sich Design-Teams auf die Umsetzung konzentrieren können, anstatt Updates nachjagen zu müssen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Anfragen und kreative Arbeit über alle Phasen hinweg mit Status wie „Offen“, „Konzept“, „Anfrage geprüft“ und „geschlossen“, um vollständige Sichtbarkeit über den Fortschritt des Projekts zu erhalten

Fügen Sie Projekt-spezifische Details mit Attributen wie Kanal, Marketing-Aufgabe, Mockup-Inspiration, Objekt und primäres Marketing-Ziel hinzu, um sicherzustellen, dass jede Anfrage klar definiert ist

Greifen Sie über Ansichten wie „Meeting Minutes“, „Welcome“, „List“ und „Creative Process“ auf Ihre Arbeit zu, die Ihnen die Verwaltung von Anfragen und deren Umsetzung erleichtern

Leiten Sie alle kreativen Anfragen systematisch mit dem Formular für kreative Anfragen weiter

📌 Ideal für: Designteams und interne Kreativagenturen, die eine große Anzahl von Anfragen bearbeiten (Social-Media-Grafiken, Markenressourcen, Produktmodelle) und ein zentrales System benötigen.

16. ClickUp-Styleguide-Vorlage

Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass alle die gleichen Richtlinien befolgen, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten – mit der ClickUp-Styleguide-Vorlage

Die ClickUp Style Guide Template ist eine Dokument-Vorlage, mit der Sie alle Ihre Markenelemente an einem Ort zentralisieren können. Diese Vorlage dient als einzige Quelle für Markenkonsistenz und stellt sicher, dass alle Farben, Schriftarten und Logos denselben Standards entsprechen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Sammeln Sie alle definierenden Markenelemente wie Farben, Schriftarten, Logospezifikationen und Nutzungsregeln in einem zentralen Dokument

Fügen Sie strukturierte Attribute für Branding-Elemente hinzu, damit Teams diese einfach kategorisieren und projektübergreifend referenzieren können

Erweitern Sie Dokumente um Listen-, Kalender-, Gantt- oder Workload-Ansichten, um Stilstandards an Projekt-Workflows anzupassen

Nutzen Sie die Board-Ansicht von ClickUp , um reale Beispiele für die Anwendung der Marke zu präsentieren und abstrakte Konzepte in umsetzbare Anleitungen zu verwandeln

📌 Ideal für: Marketing-, Design- und Markenteams, die einen zentralen, interaktiven Markenleitfaden benötigen, um Konsistenz zu gewährleisten.

Erstellen Sie mit ClickUp magische Videos

Asana-Vorlagen für die Video-Produktion sind eine zuverlässige Methode, um Aufgaben zu organisieren und Projekte voranzutreiben, sodass Teams den Überblick über Skripte, Bearbeitung und Zeitpläne behalten.

Wenn Projekte jedoch größer werden oder mehrere Beteiligte umfassen, können Lücken in der Kommunikation und Sichtbarkeit den Prozess verlangsamen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit seinem einheitlichen ClickUp-Workspace, Echtzeit-Nachverfolgung, integrierter Zusammenarbeit und anpassbaren Vorlagen bietet ClickUp Ihrem Team alles, was es braucht, um die Produktion von Anfang bis Ende reibungslos zu verwalten.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie, wie Ihr kreativer Workflow zum Leben erwacht! 🎨