10 beste Scoro Alternativen für Projekt- und Aufgabenmanagement [von Experten ausgewählt]

Ein neues Projekt zu beginnen, ist ebenso beängstigend wie aufregend. Wird es ein Erfolg werden oder ein weiteres abschreckendes Beispiel sein? 👀

Die Wahrheit ist, dass Ihre Entscheidungen eine entscheidende Rolle für die Zukunft Ihres Projekts spielen, und die Entscheidung für Qualität projektmanagementsoftware ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es besteht eine positive Korrelation zwischen dem Einsatz einer solchen Software und der Projektleistung - in der Tat ist eine satte 77 % aller leistungsstarken Projekte wurden mit diesen speziellen Werkzeugen verwaltet!

Eine umfassende Plattform wie Scoro ermöglicht eine effektive Projekt- und aufgabenmanagement bietet verwertbare Erkenntnisse und trägt letztlich zu besseren Geschäftsergebnissen bei. Es gibt jedoch viele andere Projektmanagement-Tools, die ähnliche Funktionen bieten.

Wenn Sie Scoro ausprobiert haben, aber nicht ganz zufrieden waren, sollten Sie noch nicht zu alten Tabellenkalkulationen und E-Mails zurückkehren. Schauen Sie sich unsere Liste der 10 fähigen Scoro Alternativen an, komplett mit einer ausführlichen Analyse ihrer Hauptfunktionen, Einschränkungen und Preise, und wählen Sie eine, die Ihren Projektzielen entspricht! ✌️

Was ist Scoro?

Via: Scoro Scoro integriert verschiedene Funktionalitäten in eine einheitliche Plattform, die es Ihnen ermöglicht:

Projekte verwalten 2. Finanzen verfolgen Kundenbeziehungen pflegen Durch die Aufbewahrung aller projektbezogenen Informationen an einem Ort, vom Kundenangebot bis zur Rechnungsstellung, fördert Scoro bessere Zusammenarbeit zwischen Verkaufs-, Liefer- und Finanzteams.

Darüber hinaus geben Ihnen die anpassbaren Dashboards von Scoro einen Echtzeit-Schnappschuss von Projektstatus, Fälligkeitsterminen und anderen wichtigen Metriken in dieser Projektmanagement-Softwarelösung. Die Gantt-Diagramm funktion können Sie visualisieren projekt-Zeitleisten und hilft Ihnen aufgaben zu priorisieren auf der Grundlage von Fristen.

Was die Finanzen betrifft, speichert, analysiert und prognostiziert Scoro finanzielle Kennzahlen. Dies ermöglicht Unternehmen die Optimierung ressourcenzuweisung und proaktives Cashflow-Management. 💸

Scoros CRM-Funktionalitäten ermöglichen es Ihnen, Interaktionen zu verfolgen, vertriebspipelines und die Historie für jeden Kunden, so dass Sie einen 360-Grad-Überblick über Ihre Kundenbeziehungen erhalten. Diese Plattform verfügt über fortschrittliche Funktionen, was sich in dem etwas hohen Preis widerspiegelt. Wenn Sie nicht wirklich all den Schnickschnack benötigen, kann es sich lohnen, sich nach Alternativen zu Scoro umzusehen.

Was sollten Sie beachten, bevor Sie sich für eine Scoro Alternative entscheiden?

Nachdem Sie Ihre Geschäftsbedürfnisse vollständig ermittelt haben, verwenden Sie diese Richtlinien, um eine Scoro Alternative auszuwählen, die für Sie geeignet ist:

Kernfunktionen: Stellen Sie sicher, dass die Plattform die wesentlichen Funktionen bietet, die Sie benötigen, egal ob es sich umprojektverwaltung, CRM-Funktionalitäten oder etwas anderes Anpassung: Suchen Sie nach einem System, das auf Ihre spezifischen Geschäftsprozesse zugeschnitten werden kann Zusammenarbeit im Team: Die Plattform sollte die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern erleichtern, idealerweise in Echtzeit Aufschlussreiche Metriken: Ein gutes System sollte durch umfangreiche Dashboards oder Berichte verwertbare Erkenntnisse liefern Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Plattform, die sich an das Wachstum Ihres Unternehmens anpassen kann, sei es in Bezug auf zusätzliche Funktionen oder die Fähigkeit, mehr Daten und Benutzer zu verarbeiten Kompatibilität mit Drittanbietern: Prüfen Sie, ob sich die Plattform nahtlos in die anderen Tools integrieren lässt, die Ihr Unternehmen derzeit verwendet, z. B. Marketing- oder Kommunikationstools Kundendienst: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Support zur Verfügung steht, sei es über ein Help Center, Chat-Support oder direkte Kundendienstleitungen Bewertungen: Schauen Sie sich die Nutzerbewertungen des Produkts an, um einen Eindruck von der Kundenzufriedenheit und den häufigsten Problemen zu erhalten (falls vorhanden)

Projekte effektiver managen: die 10 besten Scoro Alternativen zu erkunden

Obwohl Scoro eine breite Palette von Funktionen bietet und viele Geschäftsabläufe rationalisiert, ist es nicht unbedingt eine Komplettlösung für jedes Unternehmen. Egal, ob Sie nach spezielleren Funktionen, budgetfreundlichen Optionen oder vielleicht einer anderen Benutzererfahrung suchen, die folgende Liste der 10 besten Scoro Alternativen bietet für jeden etwas!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine der vielseitigsten Scoro Alternativen, die Sie finden können, dank seiner umfassenden Projekt Management Lösung . In der Tat ist die Software G2's #1 Projektmanagement-Produkt für 2023 ! 🌞

Mit diesem leistungsstarken Projektmanagement-Tool können Sie jeden Aspekt Ihres Projektportfolios bis ins kleinste Detail verwalten, egal ob es um die Organisation von Arbeitsabläufen, die Verfolgung von Fristen oder die Zuweisung von Ressourcen geht.

Visualisieren und planen Sie Ihren Arbeitsablauf mit 15+ anpassbaren Ansichten, wie Listen, Gantt-Diagrammen, Kalendern oder Tafeln. ClickUp Dashboards fassen wichtige Projektindikatoren zusammen, wie z. B. den Fortschritt des Teams, den Status von Aufgaben und die Zeiterfassung.

Genaue Erfassung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit in ClickUp

Das Herzstück jedes effizienten Teams ist ein exzellentes Aufgabenmanagement, und die ClickUp-Aufgaben funktion macht es zu einem Kinderspiel. Von der Aufschlüsselung komplexer ergebnisse bis hin zur Priorisierung nach Dringlichkeit - ClickUp sorgt dafür, dass nichts durch die Maschen fällt.

Sparen Sie jede Woche Stunden, indem Sie ClickUp-Automatisierungen und Wiederkehrende Aufgaben um sich von der Arbeit zu befreien. Sie brauchen mehr Freiraum? Die ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage unterstützt funktionsübergreifende Teams bei der Einhaltung enger Fristen, indem es einen effizienten Rahmen für die Planung und Überwachung der täglichen Aufgaben bietet.

Sie haben einen einheitlichen Raum für alle projektdokumentation in der KI-gesteuerten ClickUp-Dokumente . Arbeiten Sie in Echtzeit an Projektbeschreibungen und Lieferplänen und verknüpfen Sie wichtige Dokumente mit Arbeitsabläufen, um eine nahtlose Ausführung von Aufgaben zu gewährleisten. ClickUp AI revolutioniert das Dokumentenmanagement, indem es Ihre Texte verfeinert, Dokumente zusammenfasst und Standard-Elemente erzeugt wie besprechungsnotizen und E-Mails. Ist es nicht der ultimative Arbeitsassistent? 🤖

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Einer der größten Vorteile von ClickUp ist seine umfangreiche Integrationen . Die Plattform kann kostenlos mit über 1.000 Tools verbunden werden, was sie zu einer guten Wahl für Unternehmen in bestimmten Software-Ökosystemen macht.

ClickUp beste Eigenschaften

15+ anpassbare Projektansichten

Leicht zu bedienende Dashboards mitwichtigen Projektindikatoren* ClickUp Docs mit KI-Unterstützung für die Verwaltung von Inhalten

Aufgabenmanagement mit Unteraufgaben, Farbcodierung undpriorisierungsfunktionen* Automatisierungen und wiederkehrende Aufgaben zur Reduzierung der manuellen Arbeit

Unterstützung agiler Arbeitsabläufe

Projektzusammenarbeit in Echtzeit

Integrationen mit über 1.000 Tools

mehr als 1.000 Projektmanagement-Vorlagen

Native Zeiterfassung

Verfügbar als webbasierte, Desktop- und mobile Anwendung

24/7 Kundensupport und ein umfangreichesHilfe-Center ClickUp Einschränkungen

Die Einrichtung kann für Anfänger schwierig sein (aber ausführliche Tutorials des ClickUp-Teams machen es einfach)

Mobile Apps könnten mehr Funktionen gebrauchen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Asana

Über: Asana Asana bietet eine Mischung aus Flexibilität und Funktionalität, die sich für jede Teamgröße eignet, darunter funktionsübergreifende Teams . Zerlegen Sie Projekte mühelos in überschaubare Teile, so dass es besonders einfach ist, zu sehen, wer was bis wann macht.

Was Asana wirklich auszeichnet, sind seine visuellen Funktionen, die Ihnen helfen, Ihr Projekt auf einen Blick zu verstehen. Verwenden Sie Zeitleisten, um zu sehen, wie das Projekt voranschreitet, und Gantt-Diagramme für eine detailliertere Ansicht von Zeitplänen und abhängigkeiten zwischen Aufgaben .

Außerdem bietet Asana eine Reihe von Software-Integrationen. Verwenden Sie bereits Slack, Google Drive oder Microsoft Teams? Sie können diese Plattformen nahtlos integrieren, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Die besten Funktionen von Asana

Visuelle Zeitleisten für die Projektverfolgung

Abhängigkeitsfunktion zur Verwaltung von Aufgabenbeziehungen

Unteraufgaben zur Untergliederung komplexer Arbeitsabläufe

Anpassbare Vorlagen

100+ Integrationen

Einschränkungen von Asana

Die Dokumentenverwaltung ist verbesserungsbedürftig

Neue Benutzer haben eine Lernkurve

Asana-Preise*

Basic : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business : $24.99/Monat pro Benutzer

: $24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ Bewertungen)

3. Rodeo Drive

Über: Rodeo Rodeo Drive verfügt über viele der Standardfunktionen, die Sie von einer Projektmanagement-Plattform erwarten würden. Es hilft Ihnen, die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen, und zeigt Ihnen, wie es um Ihr Projekt in Bezug auf das Budget bestellt ist. Außerdem können Sie und Ihr Team den Status von Aufgaben mit einer praktischen Drag-and-Drop-Funktion einfach verwalten.

Das Besondere an Rodeo Drive ist die Anpassung der Rechnungsstellung für jedes Projekt und jeden Kunden. Sie können eine phasenweise Abrechnung einrichten und Cashflows skizzieren. Außerdem können Sie mit dem Tool spezielle Tarife und Zahlungsbedingungen für verschiedene Kunden festlegen!

Rodeo Drive beste Eigenschaften

Echtzeit-Vergleich von budgetierten Aktivitäten und tatsächlichen Ausgaben

Drag-and-Drop-Aufgabenplanung in der Zeitleistenansicht

Anpassbare Rechnungen und phasenbasierte Abrechnung

Integrierte Kunden- und Lieferantenkontaktverwaltung

Erweiterte Berichtsfunktionenarbeitslast-Management Rodeo Drive Einschränkungen

Die Verwendung der Kapazitätsplanungsfunktion kann eine Herausforderung sein

Da es sich um ein relativ neues Produkt handelt, sind noch einige Bugs vorhanden

Preise für Rodeo Drive

Kostenlos

Achiever: $14.99/Monat pro Benutzer

Rodeo Drive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (Unter 10 Bewertungen)

: 4.3/5 (Unter 10 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (Unter 10 Bewertungen)

4. Montag.de

Über: Montag.com Brauchen Sie etwas, das mehr auf Kunden ausgerichtet ist? Monday.com macht die Zusammenarbeit mit Kunden durch kontrollierten Gastzugang zu Projekten einfach. Es bietet auch Funktionen für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und content-Marketing . Es ist eine der vollständigsten Scoro-Alternativen auf unserer Liste, dank dieser vollwertigen Funktionskombination!

Verwalten Sie Ihre Pipelines mit Funktionen für lead- und Kontaktmanagement und Geschäftsverfolgung, und verwenden Sie spezielle Vorlagen für den Vertrieb und CRM-Workflows .

Die Plattform verfügt über eine Kanban-Tafel zur visuellen Darstellung des Projektstatus sowie über integrierte Abrechnungs- und Fakturierungswerkzeuge.

Sie bietet übersichtliche visuelle Zeitleisten und Gantt-Diagramme, damit Sie den Projektfortschritt leicht nachvollziehen können, meilensteinverfolgung um Projekte im Zeitplan zu halten, und Kostenverfolgung, um das Budget einzuhalten.

Monday.com beste Eigenschaften

Kontrollierter Zugang für Gäste und Kunden

Integrierte CRM-Funktionen

Benutzerfreundliche visuelle Projektverwaltung

Integrierte Abrechnungs- und Fakturierungstools

Anpassbare Vorlagen für verschiedene Branchen

Monday.com Einschränkungen

Die Schnittstelle ist nicht sehr intuitiv

Eingeschränkte Suchmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Projektmanagementsoftware

Monday.com Preise*

Kostenlos

Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ Bewertungen)

5. Wrike

Über: Wrike Rechtschreibfehler nutzt KI und maschinelles Lernen um Arbeitsprozesse zu rationalisieren. Mit der KI-gestützten Work Intelligence Suite können Sie Projektrisiken vorhersagen und verwalten, die Erstellung von Aufgaben automatisieren und die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern verbessern.

Darüber hinaus bietet die Plattform dynamische, interaktive Gantt-Diagramme für die Planung und Anpassung von Projektzeitplänen. Sie können sogar mit Teammitgliedern chatten und Dokumente direkt in der Gantt-Diagramm-Ansicht austauschen.

Wrike verfügt über eine beeindruckende Anzahl von 400+ Integrationen mit Produktivitätsanwendungen. Für diejenigen, die den Pinnacle-Premiumtarif nutzen, sind auch spezielle Funktionen wie Budgetverfolgung, Rechnungsstellung und Fakturierung verfügbar. 🧾

Die besten Funktionen von Wrike

Work Intelligence Suite mit KI und maschinellem Lernen

Interaktive Gantt-Diagramme für die Projektplanung

Budgetverfolgung, Abrechnungs- und Rechnungsstellungsfunktionen

400+ Integrationen

Einschränkungen von Wrike

Fehlt eine Chat-Funktion

Begrenzte Berichtsfunktionen

Wrike Preise*

Kostenlos

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt zum Vertrieb

: Kontakt zum Vertrieb Pinnacle: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

6. Unendlichkeit

Über: Unendlichkeit Infinity ist ein vielseitiges und funktionsreiches Werkzeug, mit dem Sie Ihre Arbeit so organisieren können, wie Sie es wünschen. Wählen Sie aus verschiedenen Ansichten wie Spalten, Tabellen und Kalendern, um Ihre Aufgaben und Projekte anzuzeigen.

Damit Sie schnell loslegen können, bietet Infinity mehr als 50 anpassbare Vorlagen, die auf verschiedene Arbeitsszenarien zugeschnitten sind.

Infinity ist eine der frühen Anwendern von KI . Mit Infinity AI erhalten Sie KI-gestützte Empfehlungen, die Ihnen helfen, kreative Ideen zu entwickeln, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, interne oder externe Informationen zu sammeln, können Sie mit den benutzerdefinierten Infinity-Formularen mit der Datenerfassung beginnen. Sie ermöglichen es Ihnen, Feedback zu sammeln und auch unterstützende Dokumente anzuhängen. 📝

Die besten Funktionen von Infinity

Hochgradig anpassbare Workflows mit Sortierung, Filterung und Gruppierung

KI-gesteuerte Empfehlungen für kreative Arbeitsabläufe

Benutzerdefinierte Formulare für Feedback und Datenerfassung

Über 50 anpassbare Vorlagen

Automatisierung von Prozessen

Infinity-Einschränkungen

Kann kompliziert in der Anwendung sein

Die Automatisierungsmöglichkeiten sind begrenzt

Infinity-Preise*

Basic : $3,75/Monat pro Benutzer

: $3,75/Monat pro Benutzer Pro : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Unbegrenzt : $74/Monat

: $74/Monat Unternehmen: Kontakt für individuelle Angebote

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell

Infinity Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (10+ Bewertungen)

: 4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

7. Jira

Über: Atlassian Ursprünglich für die Softwareentwicklung entwickelt, eignet sich Jira hervorragend für die Agile Entwicklung und fehlerverfolgung . Es umfasst Funktionen wie Scrum- und Kanban-Tafeln für unterschiedliche Projektanforderungen, roadmaps für die Planung im großen Rahmen und ein robustes Berichtssystem mit mehr als 15 Arten von Berichten.

Dies ermöglicht Einblicke in Echtzeit und hilft den Teams, Prioritäten anzupassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Zusätzlich zu den Kernfunktionen ermöglicht Jira die Zuweisung verschiedener Rollen, wie z. B. Entwickler, Berichterstatter und Betrachter, an Benutzer für einen individuellen Zugriff. Mit über 3.000 Software-Integrationen in verschiedenen Kategorien ist Jira außerdem vielseitig und an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anpassbar.

Jira ist Teil des Atlassian-Ökosystems und wird mit vollem Zugang zu dessen arbeitsmanagement software für Unternehmensteams.

Jira beste Eigenschaften

Agile Entwicklung mit Scrum- und Kanban-Boards

Robustproblemverfolgung* Umfassende Roadmaps für die Planung mit Weitblick

über 3.000 Integrationen

Intelligente Zugriffskontrolle

Unterstützt vollen Zugriff auf Jira Work Management

Jira-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche wirkt auf manche Benutzer nicht sehr benutzerfreundlich

Die Berichtsfunktionen könnten für die Verwaltung von Projekten verbessert werden

Jira-Preise

Frei für bis zu 10 Benutzer

für bis zu 10 Benutzer Standard : $8,15/Monat pro Benutzer

: $8,15/Monat pro Benutzer Premium : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise : **Beginnt bei $141.000/Jahr

: **Beginnt bei $141.000/Jahr Datenzentrum: Beginnt bei $42.000/Lizenz

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5.500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (13.500+ Bewertungen)

Sieh dir das an IT-Betriebsmanagement-Lösungen !_

8. Produktiv

Über: Produktiv Trotz seines Namens ist Productive viel mehr als nur ein produktivitäts-App . Es ist ein One-Stop-Shop für Agenturen, die Hilfe bei der Verwaltung von Projekten und Kundenbeziehungen bis hin zu Finanzen und Teamzusammenarbeit benötigen.

Was es zu einer gut abgerundeten Scoro-Alternative macht, sind seine gut durchdachten Funktionen zur Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung, Budgetverwaltung, zum Versenden von Rechnungen und sogar zur Überwachung der Leistung Ihres Vertriebsteams. Productive bietet außerdem robuste Analysefunktionen, die Echtzeiteinblicke in die Leistung Ihrer Agentur ermöglichen. 📊

Mit Funktionen wie Dokumentenkollaboration und kundenkommunikation productive ermöglicht eine bessere Teamarbeit und hält alle, auch Ihre Kunden, auf dem Laufenden.

Produktive beste Eigenschaften

Erweiterte Funktionen zur Budgetverfolgung und Rechnungsstellung

Umfassende Einblicke in den Verkaufstrichter

Lösungen für Zeiterfassung, Ressourcenzuweisung und Aufgabenmanagement

Zusammenarbeit an Dokumenten mit Echtzeit-Bearbeitung

Finanzberichte und Metriken

Produktive Einschränkungen

Könnte mehr Anpassungsoptionen gebrauchen

Es fehlt eine angemessene E-Mail-Integration

Produktive Preise*

Wesentlich : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Professionell : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Ultimate und Enterprise: Kontakt Produktiv

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Productive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (30+ Bewertungen)

: 4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

9. Trello

Über: Trello Trello verwendet eine Kanban-ähnliche Tafel auf der Sie Karten für Aufgaben erstellen können. Diese Karten können eine Fülle von Informationen wie Aufgabenzuweisungen, Fälligkeitsdaten und Dateianhänge enthalten.

Eine der herausragenden Funktionen von Trello ist "Butler", ein Automatisierungssystem, das dazu beiträgt, die manuelle Arbeit in Projekten zu minimieren. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche kann Butler eine Karte verschieben, Teammitglieder markieren und vieles mehr.

Trello bietet auch verschiedene "Power-Ups" oder Plugins, die Sie hinzufügen können, um die Möglichkeiten Ihres Boards zu erweitern. Diese reichen von Integrationen mit anderer Software wie Slack und Jira bis hin zu Funktionen wie erweiterten Checklisten und Tastaturkürzeln.

Die Plattform verfügt über Ressourcenzentren, die Ihnen dabei helfen, das Tool für verschiedene Anwendungsfälle anzupassen, was zu einer hochwertigen Benutzererfahrung beiträgt. Es handelt sich jedoch eher um eine Produktivitäts-App als um ein spezielles Projektmanagement-Tool.

Trello beste Eigenschaften

Kanban-ähnliche Tafel für das Aufgabenmanagement

Automatisierungsfunktionen mit Butler

Anpassbare Vorlagen

über 180 Software-Integrationen

Reichhaltige Ressourcendrehscheibe

Einschränkungen von Trello

Die Benutzeroberfläche kann schwer zu durchschauen sein

Einige Benutzer finden es für komplexe Projekte ungeeignet

Trello Preise*

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab $17,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,500+ Bewertungen)

10. ProofHub

Über: ProofHub ProofHub verfügt über Standardfunktionen für das Projektmanagement, ist aber besonders stark in der Zusammenarbeit und bietet Tools wie Diskussionsforen und Gruppenchats. Sie können sogar Ankündigungen machen, Personen markieren und Veranstaltungen direkt auf der Plattform planen! 📅

Die Software zeichnet sich auch bei der Berichterstellung und den Verwaltungskontrollen aus. Sie erhalten detaillierte projektberichte die den Status, das Fälligkeitsdatum und die Leistung der einzelnen Teammitglieder anzeigen.

Sie können die Zugriffsebene für verschiedene Teammitglieder anpassen oder Personen, die kein ProofHub-Konto haben, als Gäste einladen. Auf diese Weise verfügt jeder über die richtigen Informationen für eine kontextbezogene Kommunikation und Zusammenarbeit.

Interessanterweise bietet ProofHub einen eher seltenen Pauschalpreis für unbegrenzte Benutzer.

ProofHub beste Eigenschaften

Umfangreiche Funktionen für die Zusammenarbeit

Praktische Projektberichte

Vielfältige Projektansichten

Anpassbare administrative Kontrollen

Schnellzugriffsoptionen

ProofHub Einschränkungen

Relativ schwache Kontrolle über Benachrichtigungen

Begrenzte Integrationen

ProofHub-Preise*

Essential : $45/Monat

: $45/Monat Ultimate Control: $89/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (80+ Bewertungen)

: 4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

Versuchen Sie Projektmanagement mit ClickUp: Ein Klick mehr als der Rest

Haben Sie also Ihren perfekten Scoro-Ersatz gefunden? Es ist zwar nicht einfach, identische Produkte zu finden, aber viele Optionen auf unserer Liste beeindrucken mit großzügigen Funktionssets.

Wenn es bei Ihnen mit Scoro nicht geklappt hat, sticht ClickUp als vielseitige und benutzerfreundliche Plattform hervor, die mit Funktionen für Teams jeder Größe vollgepackt ist. Und das Beste ist, dass sein kostenloser Plan ziemlich voll ist, so dass Sie alle seine erstaunlichen Funktionen ohne jegliche Bedingungen erkunden können! Anmeldung jetzt; es ist einen Klick wert! 🤩