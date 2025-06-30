أفضل 11 بديلاً لـ Asana لوكالات التسويق (2025)

وكالتك آخذة في النمو. ما كان مناسبًا لفريق مكون من خمسة أشخاص لا يناسب تمامًا عملياتك التي تضم 20 شخصًا.

لقد وصلت إلى هذا الحد بفضل Asana، ولكنك الآن بحاجة إلى شيء مختلف. هذه البدائل الـ 11 لـ Asana المخصصة لوكالات التسويق متخصصة في التحديات الفريدة التي تواجهها.

دعنا نجد لك ما يتناسب مع طموحاتك. 🎯

أفضل بدائل Asana لوكالات التسويق في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة موجزة لأفضل بدائل Asana لوكالات التسويق. 👇

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp منصة شاملة لإدارة الوكالات من أجل التنسيق الإبداعي والتشغيلي حجم الفريق: مثالية للأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات سير عمل مخصص، مساعدة الذكاء الاصطناعي، لوحات معلومات، مستندات، تتبع الوقت، تقويم الذكاء الاصطناعي، أدوات التعليقات مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Wrike تنظيم الأصول الإبداعية وسير عمل بوابة العملاء حجم الفريق: مثالي للفرق الإبداعية المتوسطة إلى الكبيرة نماذج الطلبات، والتدقيق، وإصدار نسخ متوازية، ومساحات عمل للعملاء، وتقارير آلية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Jira تنفيذ حملات سريعة وتحديثات متكررة للمشاريع حجم الفريق: مثالي لفرق التسويق التقني ووكالات التطوير التعاوني سير عمل مخصص، لوحات Kanban، أتمتة الحملات، أكثر من 30 تقريرًا مدمجًا مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Trello إدارة المهام المرئية وتخطيط الحملات حجم الفريق: مثالي لفرق التحرير والوسائط الاجتماعية والمحتوى تقويمات المحتوى، قوالب قابلة للتخصيص، مزامنة Google Drive، تكامل Power-Up مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم ProofHub مراجعات إبداعية منظمة وموافقات من أصحاب المصلحة حجم الفريق: مثالي لفرق التصميم والمحتوى والعلامات التجارية تعليقات على الترميز، وتدفقات الموافقة، ونماذج مخصصة، وضوابط الأذونات تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا العمل الجماعي تتبع الربحية والتسليم المتمحور حول العميل حجم الفريق: مثالي للوكالات التي تدير الفواتير والعمولات والخدمات المقدمة تتبع الوقت/الميزانية، إعداد فواتير QuickBooks، مخطط عبء العمل، الوصول إلى عرض العملاء مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Airtable تخطيط الحملات باستخدام سير عمل قابل للتخصيص وعروض البيانات حجم الفريق: مثالي لفرق العمليات والتخطيط حقول الصيغة، بوابات الحملات، التقويمات المرمزة بالألوان، المنطق الشرطي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ActiveCollab مراقبة ربحية المشاريع والفوترة على أساس الوقت حجم الفريق: مثالي لمديري المشاريع المهتمين بالجوانب المالية ووكالات الخدمات مؤقتات للمهام، والفواتير المتكررة، ونظرة عامة على حجم العمل، وتنبيهات بشأن توسع نطاق العمل مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp تواصل مبسط ورؤية مركزية للمشروع حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة ومجموعات التسويق متعددة الوظائف لوحات الرسائل، والتسجيل التلقائي، ومركز المستندات، وسهولة الاستخدام للعملاء مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Projects عمليات التسويق المرتبطة بسير العمل على مستوى الشركة حجم الفريق: مثالي للفرق التي تستخدم نظام Zoho البيئي بوابات المشاريع، وتتبع النفقات، وعرض أعباء العمل، وأتمتة Blueprint مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

لماذا تختار بدائل Asana لوكالات التسويق؟

يعمل برنامج Asana لإدارة مشاريع الوكالات مع الكثيرين، ولكن وكالات التسويق غالبًا ما تحتاج إلى حلول أكثر تخصيصًا. إليك الأسباب التي قد تدفعك للبحث عن بديل آخر:

ليست خاصة بالتسويق: تفتقر Asana إلى سير العمل المخصص للتسويق، وتحتاج إلى تخصيص مكثف وأدوات إضافية لدورات حياة الحملات، مما يتسبب في تشتت العمليات

تغطية غير كاملة للحملة : تدير المهام بشكل جيد ولكنها تغفل خطوات أساسية مثل استلام الطلبات والموافقة على الأصول، مما يتطلب أنظمة منفصلة

صعوبات في التوسع: مع تزايد تعقيد العملاء والحملات، تصبح بنية Asana البسيطة فوضوية، مما يقلل من الرؤية

لا تتطلب تتبع الوقت أو إصدار الفواتير: يجب على الوكالات التي تتتبع ساعات العمل المدفوعة استخدام أدوات خارجية أو جداول بيانات يدوية، لأن Asana لا تتوفر على هذه الميزات

تقارير محدودة: لا توفر لوحات المعلومات الأساسية لا توفر لوحات المعلومات الأساسية مؤشرات أداء رئيسية قابلة للتخصيص للحملات ووكالات التسويق ، مما يعيق الحصول على رؤى متعددة للمشاريع

ميزات التعاون مع العملاء غير متوفرة: عدم وجود بوابات للعملاء أو أذونات تفصيلية يؤدي إلى خلافات في التواصل

هرم المهام الضعيف: تؤدي المهام الفرعية غير المرنة تؤدي المهام الفرعية غير المرنة وأتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي المحدودة إلى حلول يدوية

🧠 حقيقة ممتعة: أسس فولني ب. بالمر أول وكالة إعلانات معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية. كان خطته الأصلية هي بيع مساحات إعلانية في الصحف فقط. أما الاستراتيجية والشعارات والأقسام الإبداعية، فقد جاءت في وقت لاحق.

كيف نقيم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Asana لوكالات التسويق

هذه هي اختياراتنا لأفضل بدائل Asana لوكالات التسويق. 📝

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الوكالات الشاملة)

أنشئ مهمتك الأولى في ClickUp تتبع كل أصول الحملة باستخدام ClickUp Tasks

يمنحك ClickUp الهيكل الذي تفتقر إليه Asana، مع الحفاظ على المرونة الكافية لتتناسب مع طريقة عمل وكالتك.

بادئ ذي بدء، يعمل برنامج إدارة المشاريع ClickUp كعمود فقري لعمليات وكالتك. وعندما تدمج حل التسويق من ClickUp وبرنامج وكالة الإبداع ClickUp، يمكنك الوصول إلى سير عمل متخصص مصمم خصيصًا لعمليات التسويق

حافظ على استمرار الحملات

لنفترض أن وكالتك تعمل على حملة تسويقية شاملة لعلامة تجارية في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، تتضمن منشورات عضوية وإعلانات مدفوعة ورسائل بريد إلكتروني متتابعة وصفحات مقصودة، كل ذلك على مدار ستة أسابيع.

تبدأ بإنشاء مجلد للحملة. داخله، تستخدم مهام ClickUp لإنشاء مخرجات مفصلة لكل أصل: واحد لكاروسيل Instagram، وواحد لرسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالإطلاق، وواحد للإعلان المصور.

يتم تعيين كل مهمة إلى عضو الفريق المناسب مع تحديد المواعيد النهائية والموجزات الإبداعية والمهام الفرعية للتسليم.

للحفاظ على تماشي الجميع مع التقدم المحرز، يمكنك تحديد حالات المهام المخصصة في ClickUp: "إحاطة"، "مسودة قيد الإعداد"، "مراجعة داخلية"، "مراجعة العميل"، و"الموافقة النهائية". تعكس هذه الحالات المراحل الفعلية التي تتبعها وكالتك.

في الوقت نفسه، يمكنك إضافة حقول ClickUp المخصصة إلى كل مهمة حتى يتمكن فريقك من تقسيم العمل وتصفيته بسهولة. حدد قناة التسليم ونوع الجمهور وتنسيق الأصول وأولوية الحملة.

لذا، إذا أراد استراتيجيك رؤية جميع الأصول ذات الأولوية القصوى للوسائط المدفوعة التي سيتم نشرها الأسبوع المقبل، فيمكنه تصفية العرض في ثوانٍ.

شاهد كل شيء في الوقت الفعلي

راقب تقدم الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتحول بياناتك التشغيلية إلى رؤى استراتيجية من خلال لوحات معلومات ClickUp. تعرض مراكز التحكم المرئية هذه معلومات في الوقت الفعلي حول قدرة الفريق ومواعيد تسليم المشاريع وأداء الحملات لجميع عملائك.

يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات خاصة للعملاء تعرض التقدم المباشر في الإنجازات والمواعيد النهائية والعوائق دون الكشف عن الملاحظات الداخلية أو تفاصيل مستوى الإنتاج.

تحرك بسرعة أكبر مع الذكاء الاصطناعي

اعمل مع ClickUp Brain لتخطيط الحملات

ClickUp Brain هو محرك الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة الذي يساعد فريقك على التخطيط والكتابة والتلخيص دون فقدان الزخم.

لنفترض أن وكالتك تخطط لحملة الجمعة السوداء لعميل في مجال التجارة الإلكترونية. يفتح الاستراتيجي مستند ClickUp Doc لوضع الخطوط العريضة لهيكل الحملة. يكتب موجهًا قصيرًا مثل "خطة ترويجية للجمعة السوداء لعلامة تجارية للعناية بالبشرة". ClickUp Brain يقترح جدولًا زمنيًا للحملة مقسمًا حسب القنوات — البريد الإلكتروني، والشبكات الاجتماعية المدفوعة، وصفحات الهبوط، والتعاون مع المؤثرين — إلى جانب زوايا الرسائل الرئيسية وتنسيقات التسليم.

ثم، خلال مرحلة الإنتاج، إذا أراد مدير الإبداع معرفة ما لا يزال قيد المراجعة أو أين تم حظر التعليقات، يمكن لأداة التسويق بالذكاء الاصطناعي تلخيص أحدث التعليقات عبر المهام بنقرة واحدة.

أتمتة الأعمال المتكررة

قم بتعيين مشغلات لأتمتة ClickUp في مساحة العمل الخاصة بك

تتولى ClickUp Automation جميع تحديثات حالة المشاريع المملة وتغييرات المهام والتذكيرات التي تستهلك وقت فريقك أثناء الحملات.

على سبيل المثال، عندما تنتقل مهمة إلى "مراجعة العميل"، يمكن للأتمتة تلقائيًا وضع علامة على مدير الحساب، وتحديد موعد نهائي لتقديم الملاحظات، وإعادة تعيين المهمة إذا فات الموعد النهائي.

ابدأ باستخدام قوالب الوكالات

احصل على نموذج مجاني أطلق حملات إبداعية وقم بإدارتها باستخدام نموذج وكالة التسويق ClickUp

تم تصميم قالب ClickUp Marketing Agency Template للوكالات التي تدير دورات الحملات عبر عدة عملاء. يتضمن قوائم للطلبات الإبداعية، وحالات مهام مخصصة مسبقة الصنع لمراجعة سير العمل، وحقول مخصصة للمنصة والتنسيق.

يتضمن القالب أيضًا طرق عرض مثل جداول زمنية للعقود ونظرة عامة على الحسابات، مما يمنحك رؤية فورية.

إذا كنت تدير أيضًا خدمات الاحتفاظ بالعملاء أو عمليات العملاء إلى جانب تقديم الخدمات الإبداعية، فسيساعدك نموذج إدارة الوكالات من ClickUp على الإعداد بشكل أسرع.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

بدون إعداد دقيق، من السهل تفويت التحديثات المهمة أو أن تغرق في رسائل غير ذات صلة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا التعليق على Reddit يوضح كل شيء:

نحن ندير وكالتنا على ClickUp منذ حوالي نصف عام، وبصراحة، لقد غيرت طريقة عملنا بطرق لم أكن أتوقعها. في البداية كنت متشككًا في جميع الميزات الإضافية، ولكنها نالت إعجابي. [...] لقد حل نظام Docs الخاص بهم بهدوء محل معظم أعمالنا على Google Docs. كل شيء يسير بشكل أفضل عندما تكون وثائقنا في نفس مكان مشاريعنا. تكيف الفريق معها أسرع مما كنت أتوقع. كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain في البداية، فقد بدا لي مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصة عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة للعملاء أو البدء في مسودة. إنه ليس مثاليًا، لكنه مفيد عندما أكون مشغولًا. [...] مثل أي شيء آخر، استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، ولا تزال هناك لحظات أشعر فيها أن الأمور غير سلسة. ولكن عندما أعود بالذاكرة إلى طريقة عملنا السابقة، لا أرغب في العودة إليها. ​​​​​​​​​​​​​​​​

نحن ندير وكالتنا على ClickUp منذ حوالي نصف عام، وبصراحة، لقد غيرت طريقة عملنا بطرق لم أكن أتوقعها. في البداية كنت متشككًا في جميع الميزات الإضافية، ولكنها نالت إعجابي. [...] لقد حل نظام Docs الخاص بهم بهدوء محل معظم أعمالنا على Google Docs. كل شيء يسير بشكل أفضل عندما تكون وثائقنا في نفس مكان مشاريعنا. تكيف الفريق معها أسرع مما كنت أتوقع. كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain في البداية، فقد بدا لي مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصة عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة للعملاء أو البدء في مسودة. إنه ليس مثاليًا، لكنه مفيد عندما أكون مشغولًا. [...] مثل أي شيء آخر، استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه، ولا تزال هناك لحظات أشعر فيها أن الأمور غير سلسة. ولكن عندما أعود بالذاكرة إلى طريقة عملنا السابقة، لا أرغب في العودة إليها. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (الأفضل لإدارة الأصول الإبداعية)

عبر Wrike

هل تعرف ذلك الشعور باليأس عندما يطلب منك عميل "الشعار ذو الخلفية الزرقاء" وتدرك أن هناك 12 نسخة مبعثرة في مجلدات مختلفة؟ Wrike يتفهم ذلك.

يبرز هذا البديل لـ Asana المخصص لوكالات التسويق عندما تتعامل مع العديد من العملاء المتطلبين الذين لكل منهم طريقتهم الخاصة في العمل.

أكبر مشكلة تواجهك، وهي جعل الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بمتطلبات المشروع، يتم حلها من خلال قوالب التسويق. لا داعي للبدء من الصفر في كل مرة تبدأ فيها العمل مع عميل جديد أو تطلق نوعًا مألوفًا من الحملات.

أفضل ميزات Wrike

أنشئ نماذج طلبات مخصصة تحول موجزات العملاء تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ

قارن بين الإصدارات المختلفة من الأصول الإبداعية جنبًا إلى جنب أثناء عملية الموافقة

قم بإعداد تقارير تسويق رقمية آلية تتعقب مقاييس الحملات وحالة المشاريع دون الحاجة إلى العمل اليدوي

شارك مساحات عمل مخصصة للعملاء حيث يمكن للمتعاونين الخارجيين مراجعة التقدم المحرز وتقديم الملاحظات

قيود Wrike

بينما يوفر Wrike أدوات تدقيق، تلاحظ الوكالات أن دورات المراجعة المتكررة تتطلب إعدادًا يدويًا مملًا ويمكن أن تسبب فوضى في مساحة العمل

غالبًا ما توصف التقارير ولوحات المعلومات بأنها غير كافية لعروض العملاء رفيعي المستوى

تعد ميزة تتبع الوقت الأساسية في Wrike بسيطة وغير فعالة وغير كافية لإعداد تقارير الساعات القابلة للفوترة

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (4,400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (2,614 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

إليك رأي أحد مستخدمي Reddit حول هذه الأداة:

لقد استخدمت الكثير من أنظمة إدارة المشاريع وأنا حقًا أحب Wrike. ليس فقط لأنني مدير مشاريع، ولكن لأن 30 عضوًا من فريقي تعلموا استخدامه بسهولة ويستخدمونه يوميًا. إن استخدامنا للبرنامج بنسبة 100% يجعل عملي كمدير مشاريع أسهل بكثير. ومع ذلك، فهو نظام معقد للغاية من الناحية الخلفية؛ حيث يتطلب إعداد حقول مخصصة وأنواع عناصر مخصصة وإنشاء نماذج إرسال وما إلى ذلك. يتطلب بعض الوقت للتعلم من وجهة نظر مدير المشاريع، ولكنه يقدم الكثير.

لقد استخدمت الكثير من أنظمة إدارة المشاريع وأنا حقًا أحب Wrike. ليس فقط لأنني مدير مشاريع، ولكن لأن 30 عضوًا من فريقي تعلموا استخدامه بسهولة ويستخدمونه يوميًا. إن استخدامنا للبرنامج بنسبة 100% يجعل عملي كمدير مشاريع أسهل بكثير. ومع ذلك، فهو نظام معقد للغاية من الناحية الخلفية؛ حيث يتطلب إعداد حقول مخصصة وأنواع عناصر مخصصة وإنشاء نماذج إرسال وما إلى ذلك. يتطلب بعض الوقت للتعلم من وجهة نظر مدير المشاريع، ولكنه يقدم الكثير.

🔍 هل تعلم؟ ديفيد أوجيلفي، الذي يُطلق عليه غالبًا لقب "أبو الإعلان الحديث"، لم يبدأ حياته المهنية في مجال التسويق. بعد تخرجه من جامعة أكسفورد، تدرب كطاهي في باريس، ثم عمل في بيع مواقد AGA من باب إلى باب في اسكتلندا. كان بارعًا في عمله لدرجة أنه كتب دليلًا للمبيعات في عام 1935، والذي أشادت به مجلة Fortune لاحقًا باعتباره أحد أفضل الكتب التي كُتبت في هذا المجال.

3. Jira (الأفضل لعمليات التسويق السريعة)

عبر Atlassian

هذه هي حقيقة الحملات التسويقية: إنها تتغير. كثيرًا. أحيانًا كل ساعة. تدرك Jira هذه الحقيقة لأنها مصممة لتطوير البرمجيات، حيث تتغير المتطلبات أسرع من اتجاهات الموضة.

بينما لا يزال منافسوك يحاولون فرض عمليات تسويقية متتالية، ستتمكن أنت من التكيف بسرعة. عمق التخصيص يعني أنه يمكنك تصميم نموذج يعكس طريقة عمل فريقك بدلاً من الامتثال لفكرة شخص آخر عن "أفضل الممارسات"

أفضل ميزات Jira

أنشئ سير عمل مخصصًا يتناسب مع عمليات التخطيط التسويقي المحددة وسلسلة الموافقات الخاصة بك

تصور تقدم الحملة باستخدام لوحات Kanban أو عرض الجدول الزمني مع تتبع التبعيات

أتمتة المهام المتكررة مثل توزيع العمل أو نقل المشاريع عبر مراحل الموافقة

يمكنك الوصول إلى أكثر من 30 تقريرًا مختلفًا لتتبع كل شيء بدءًا من وقت الدورة وحتى سرعة الفريق

قيود Jira

قد تثير التعقيدات التقنية خوف أعضاء فريق التسويق غير التقنيين

يجد المستخدمون غير التقنيين إجراء التحديثات الأساسية مملة وبطيئة؛ وغالبًا ما تكون البيئات "مثقلة" بحقول إضافية وسير عمل ونقرات

التعاون مع العملاء أمر شاق؛ لا يمكنك إشراك الأطراف الخارجية بسهولة

قدرات محدودة في تدقيق الإبداعات مقارنة بالبدائل التي تركز على التصميم

أسعار Jira

مجاني

قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (6,425+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,155+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

مقتبس مباشرة من تقييم G2:

تجعل Jira من السهل للغاية تقسيم المشاريع المعقدة إلى قصص ومهام يمكن إدارتها. تعجبني حقًا القدرة على إنشاء سير عمل مخصص وتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. تعد الأدوات المرئية مثل لوحات Kanban و Scrum مفيدة بشكل خاص للبقاء منظمًا والحفاظ على تماسك الجميع.

تجعل Jira من السهل للغاية تقسيم المشاريع المعقدة إلى قصص ومهام يمكن إدارتها. تعجبني حقًا القدرة على إنشاء سير عمل مخصص وتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. تعد الأدوات المرئية مثل لوحات Kanban و Scrum مفيدة بشكل خاص للبقاء منظمًا والحفاظ على تماسك الجميع.

🧠 حقيقة ممتعة: المعنى الأصلي لكلمة "علامة تجارية" يأتي من الماشية. كان مربو الماشية يحرقون علامات فريدة على الماشية للإشارة إلى ملكيتها. استخدم المسوقون هذا المصطلح لوصف المنتجات التي "تعلق" في أذهان المستهلكين.

4. Trello (الأفضل لتتبع الحملات المرئية)

عبر Trello

يعتمد مقدمو خدمات كتابة المحتوى على التنظيم البصري الذي يعرض الصورة الكاملة في لمحة واحدة.

يعكس نهج Trello القائم على البطاقات الطريقة التي تفكر بها فرق التحرير بشكل طبيعي في مسارات المحتوى وتدفق الحملات. يعمل بديل Asana بشكل جيد بشكل خاص للوكالات التي تعطي الأولوية للبساطة على تعقيد الميزات.

*تتولى أتمتة Butler المهام الروتينية التي تستهلك وقت الإبداع، بينما تتيح خيارات العرض المتعددة لأعضاء الفريق المختلفين رؤية المشاريع بالصيغة التي يفضلونها.

أفضل ميزات Trello

أنشئ جداول زمنية للمحتوى المرئي يمكن للعملاء فهمها دون الحاجة إلى شرح

قم بإعداد قوالب بطاقات للحملات المتكررة حتى تبدأ المشاريع الجديدة بالطريقة الصحيحة

اتصل مباشرة بمجلدات Google Drive الخاصة بالعملاء حتى تتم مزامنة الأصول دون الحاجة إلى التنزيل وإعادة التحميل

اربط مئات التطبيقات الخارجية من خلال Power-Ups لتوسيع وظائف منصة إدارة المشاريع

قيود Trello

تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت أو تخطيط الموارد

لا توجد إمكانية مدمجة لتتبع الوقت أو إعداد تقارير مفصلة

مساحة تخزين ملفات محدودة في الخطط المجانية وخطط المستويات الأدنى

لا توجد هرمية واضحة، مما يحد من الرقابة على الحملات

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Trello

G2: 4. 4/5 (13,695+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,620 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

شارك أحد المراجعين في G2 هذا التعليق:

لقد استخدمت Trello لسنوات ولم يخيب ظني أبدًا – إنه سهل الاستخدام للغاية حتى للمشاريع الكبيرة على مستوى الشركة. كما أنه سهل التعلم للغاية. أحب أنه يحتوي على العديد من عمليات التكامل والأتمتة – فقد تمكنا من أتمتة مهام العمل والمواعيد النهائية وتسليم العملاء والتعديلات التشغيلية، كل ذلك داخل Trello. بصراحة، لقد جعل إدارة فريق كبير ومشاريع متعددة أمرًا سهلاً للغاية.

لقد استخدمت Trello لسنوات ولم يخيب ظني أبدًا – إنه سهل الاستخدام للغاية حتى للمشاريع الكبيرة على مستوى الشركة. كما أنه سهل التعلم للغاية. أحب أنه يحتوي على العديد من عمليات التكامل والأتمتة – فقد تمكنا من أتمتة مهام العمل والمواعيد النهائية وتسليم العملاء والتعديلات التشغيلية، كل ذلك داخل Trello. بصراحة، لقد جعل إدارة فريق كبير ومشاريع متعددة أمرًا سهلاً للغاية.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب عروض استشارية مجانية لكسب العملاء

5. ProofHub (الأفضل لعمليات المراجعة الإبداعية)

عبر ProofHub

تدرك ProofHub أن معظم أعمال التسويق تتضمن عناصر مرئية تحتاج إلى موافقة أصحاب المصلحة، وأن سلاسل البريد الإلكتروني هي المكان الذي تموت فيه الإبداعية. يجلب بديل Asana لوكالات التسويق النظام إلى فوضى المراجعات الإبداعية من خلال عمليات موافقة منظمة تعمل بالفعل.

ما يجعلها ذكية بشكل خاص هو طريقة تعاملها مع أذونات العملاء، حيث تمنحهم بالضبط ما يحتاجون إلى رؤيته دون إغراقهم بميزات لن يستخدموها أبدًا.

تساعد النماذج المخصصة في تسجيل الملخصات الأولية الطويلة التي عادة ما تأتي في شكل رسائل بريد إلكتروني عشوائية.

أفضل ميزات ProofHub

قم بتحميل الصور وملفات PDF لتعليمها بالتعليقات والملاحظات مباشرة على الملفات

قم بتوجيه الأصول الإبداعية عبر سير عمل الموافقة مع إخطارات تلقائية لأصحاب المصلحة

التقط طلبات العملاء من خلال نماذج مخصصة تتحول مباشرة إلى مهام مشروع

تحكم في ما يمكن للعملاء رؤيته والقيام به من خلال إعدادات أذونات دقيقة

قيود ProofHub

خيارات تكامل محدودة مقارنة ببرامج وكالات التسويق الأخرى

لا توجد أدوات متقدمة لإدارة الموارد أو ميزات تخطيط السعة

قد تكون إمكانيات إعداد التقارير أساسية ولا تلبي احتياجات وكالات التسويق المحتوية التي تحتاج إلى تحليلات مفصلة

أسعار ProofHub

تجربة مجانية

تحكم كامل: 150 دولارًا شهريًا

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ProofHub ومراجعاته

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProofHub؟

من مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ProofHub هو كيف يبسط إدارة مختلف جوانب تسويق المحتوى. حيث يمكنني التعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى والتعاون وحتى التدقيق، كل ذلك من مكان واحد. بمجرد الانتهاء من تحديد أهداف الحملة، أستخدم لوحة "المناقشة" لتوثيق خطتنا وإجراء التعديلات أثناء العمل. تعجبني حقًا قدرته على إنشاء سير عمل مخصص وإدارة المهام باستخدام عرض "اللوحة". [...] تعد القدرة على مراجعة المواد الإبداعية والموافقة عليها في الوقت المحدد ومشاركة التعليقات وإدارة المتعاونين الخارجيين بسهولة ميزة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون خارج المؤسسة دون دفع أي تكلفة إضافية ميزة كبيرة بالنسبة لنا.

أكثر ما يعجبني في ProofHub هو كيف يبسط إدارة مختلف جوانب تسويق المحتوى. حيث يمكنني التعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى والتعاون وحتى التدقيق، كل ذلك من مكان واحد. بمجرد الانتهاء من تحديد أهداف الحملة، أستخدم لوحة "المناقشة" لتوثيق خطتنا وإجراء التعديلات أثناء العمل. تعجبني حقًا قدرته على إنشاء سير عمل مخصص وإدارة المهام باستخدام عرض "اللوحة". [...] تعد القدرة على مراجعة المواد الإبداعية والموافقة عليها في الوقت المحدد ومشاركة التعليقات وإدارة المتعاونين الخارجيين بسهولة ميزة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون خارج المؤسسة دون دفع أي تكلفة إضافية ميزة كبيرة بالنسبة لنا.

وكالتك ليست في حالة فوضى، بل عمليتك هي التي تعاني من ذلك. قم بإدارة وكالتك باستخدام الرؤى المستمدة من كتاب ClickUp الكبير لإدارة مشاريع الوكالات قم بإصلاحها باستخدام The Big Book for Agency Project Management: دليل عملي مليء بالاستراتيجيات الحقيقية التي تستخدمها الوكالات لتشغيل المشاريع بشكل أكثر سلاسة، وإرضاء العملاء، وتحقيق أرباح فعلية من خلال ذلك.

6. Teamwork (الأفضل لتسليم المشاريع التي تركز على العملاء)

عبر Teamwork

إدارة وكالة يعني السير على حبل مشدود بين إرضاء العملاء والحفاظ على ربحية الأعمال. لا يدعي العمل الجماعي أن هذه الأهداف تتوافق دائمًا، ولكنه يساعدك على إدارة كليهما في وقت واحد.

تتعامل أداة إدارة المشاريع مع التعاون مع العملاء كميزة من الدرجة الأولى وليس كميزة ثانوية، مما يحدث فرقًا كبيرًا عندما تحاول الحفاظ على علاقات مهنية مع الالتزام بالمواعيد النهائية.

أفضل ميزات العمل الجماعي

تتبع الوقت والميزانيات من خلال رؤى حول الربحية في الوقت الفعلي للحفاظ على سير المشاريع من الناحية المالية

قم بإدارة قدرات الفريق وحجم العمل لمنع الإرهاق وتفويت المواعيد النهائية

قم بإنشاء الفواتير مباشرة من الوقت المسجل والمصروفات باستخدام تكامل QuickBooks

امنح العملاء وصولاً محكوماً لعرض المعالم الرئيسية والموافقة على المخرجات

قيود العمل الجماعي

أتمتة Kanban أساسية ولا يمكن تكييفها بسهولة مع سير عمل الترحيل المعقد

تتطلب الميزات المتقدمة خططًا أعلى مستوى قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للوكالات الصغيرة

منحنى ربح أسرع من البدائل الأبسط لـ Asana لوكالات التسويق

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات أداء عرضية مع المشاريع الكبيرة

أسعار العمل الجماعي

مجاني

التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المقياس: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات العمل الجماعي

G2: 4. 4/5 (1,170+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (915+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork؟

هذا مأخوذ مباشرة من موضوع على Reddit:

شركتي تستخدمه، وأنا أحبه كثيرًا وأود العمل به في المستقبل. تجربتي مع Jira محدودة، لكنني أفضل Teamwork إذا اضطررت للاختيار بين الاثنين. تعمل الكثير من الوظائف بناءً على تواريخ البدء والمواعيد النهائية والتقديرات في التقويم، لذا إذا كان بإمكان مؤسستك إدارة كلا الأمرين، فستستفيد منها إلى أقصى حد، حيث تعمل التقديرات بالساعات (لست متأكدًا مما إذا كان يمكن تكوينها على Fibonacci أو أي شيء آخر)

شركتي تستخدمه، وأنا أحبه كثيرًا وأود العمل به في المستقبل. تجربتي مع Jira محدودة، لكنني أفضل Teamwork إذا اضطررت للاختيار بين الاثنين. تعمل الكثير من الوظائف بناءً على تواريخ البدء والمواعيد النهائية والتقديرات في التقويم، لذا إذا كان بإمكان مؤسستك إدارة كلا الأمرين، فستستفيد منها إلى أقصى حد، حيث تعمل التقديرات بالساعات (لست متأكدًا مما إذا كان يمكن تكوينها على Fibonacci أو أي شيء آخر)

💡 نصيحة احترافية: لتنمية وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك، أنشئ "مخزن رؤى التحويل". بعد كل حملة، قم بتوثيق ما نجح وما لم ينجح، واتجاهات سلوك الجمهور، والزوايا الإبداعية. بمرور الوقت، سيصبح هذا خارطة طريق للتسويق مع استراتيجيات مجربة تعزز ميزتك وتسرع النتائج للعملاء المستقبليين.

7. Airtable (الأفضل لتخطيط الحملات المرنة)

عبر Airtable

توفر Airtable قوة قاعدة البيانات لإدارة المشاريع بطرق لا تستطيع Asana توفيرها. يمكن لوكالات التسويق إنشاء سير عمل مخصص يربط ميزانيات الحملات بالجداول الزمنية، وتتبع الأصول الإبداعية من خلال حقول المرفقات، وإعداد عمليات موافقة تلقائية تناسب عمل العملاء.

يكمن الجمال في كيفية تقسيم هذه البيانات المترابطة بطرق لا حصر لها، وكشف الرؤى التي قد تظل مخفية في البدائل الأخرى لـ Asana المخصصة لوكالات التسويق.

أفضل ميزات Airtable

قم بمزامنة ميزانيات الحملات مع تتبع الإنفاق الفعلي باستخدام حقول الصيغ وتنسيق العملات

أنشئ تنسيقًا مشروطًا يسلط الضوء تلقائيًا على المهام المتأخرة أو تجاوزات الميزانية

أنشئ بوابات للعملاء من خلال مشاركة عروض مفلترة تعرض فقط بيانات المشاريع ذات الصلة

خطط جداول المحتوى باستخدام مراحل الحملات المرمزة بالألوان وتذكيرات النشر التلقائية

قيود Airtable

الوصول القائم على الأدوار غير دقيق؛ يمكن لأي محرر تعديل العروض أو الهيكل، ويمكن للآخرين بسهولة إلغاء قفل العروض المقفلة

تعمل القواعد كصوامع منفصلة — لا يمكن التعليق أو الأتمتة أو المستخدمون الانتقال بينها

تواجه Airtable صعوبات في التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة؛ حيث يمكن أن تؤدي قواعد البيانات التي تتجاوز 50 ألف سجل إلى إبطاء السرعة بشكل

أسعار Airtable

مجاني (يقتصر على مستخدمين اثنين)

الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4. 6/5 (2,985+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,185 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

إليك رأي أحد المراجعين على G2:

بمجرد أن تمكنت من فهم كيفية قيام Airtable بأخذ البيانات البسيطة، ثم تصفيتها إلى عروض للمعلومات التي يمكن أن تخبرك بأمور مفيدة: مثل عدد المشاريع التي يعمل عليها المصمم في أي وقت، وكم من الوقت يضيع في التعديلات، وكم عدد المشاريع التي تساعدنا فعليًا في تحقيق هدفنا – أصبح هذا الأمر بمثابة نقطة تحول. أصبح تخصيص البيانات لعرض ما تحتاج إلى معرفته أمرًا سهلاً للغاية بمجرد أن تتقن استخدامه.

بمجرد أن تمكنت من فهم كيفية قيام Airtable بأخذ البيانات البسيطة، ثم تصفيتها إلى عروض للمعلومات التي يمكن أن تخبرك بأمور مفيدة: مثل عدد المشاريع التي يعمل عليها المصمم في أي وقت، وكم من الوقت يضيع في التعديلات، وكم عدد المشاريع التي تساعدنا فعليًا في تحقيق هدفنا – أصبح هذا الأمر بمثابة نقطة تحول. أصبح تخصيص البيانات لعرض ما تحتاج إلى معرفته أمرًا سهلاً للغاية بمجرد أن تتقن استخدامه.

⚙️ مكافأة: هل تريد تحسين جودة الإنتاج دون إرهاق فريقك؟ ابدأ في استخدام قوالب كتابة المحتوى المصممة خصيصًا لكل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

8. ActiveCollab (الأفضل لتتبع ربحية المشاريع)

عبر ActiveCollab

ActiveCollab يعمل على سد الفجوة المزعجة بين إنجاز العمل والحصول على أجر مقابله.

يسجل فريقك الوقت مباشرة على مهام المشروع أثناء التعاون من خلال أدوات التدقيق البصري، ويتم تحويل الوقت المسجل إلى فواتير احترافية دون الحاجة إلى الجداول المعقدة (أنت تعرف ما نعنيه!).

شاهد ميزانيات المشاريع تتحول من اللون الأخضر إلى الأحمر في الوقت الفعلي مع تراكم الساعات، واكتشف التوسع غير المخطط له قبل أن يؤثر على الربحية.

أفضل ميزات ActiveCollab

ابدأ المؤقتات مباشرة على المهام لتسجيل ساعات العمل القابلة للفوترة دون تعطيل سير العمل

راقب ربحية المشروع في الوقت الفعلي لاكتشاف تجاوزات الميزانية قبل أن تضر بك

تصور حجم العمل الذي يقوم به الفريق لتحقيق التوازن بين المهام ومنع الإرهاق

قم بإعداد فواتير متكررة للعملاء الدائمين مع دورات فوترة تلقائية

قيود ActiveCollab

تجد بعض الوكالات أن التصميم غير ملهم أو غير بديهي

ميزات إعداد التقارير أساسية وقد لا ترضي أولئك الذين يحتاجون إلى تحليلات مفصلة

يتم التعامل مع المهام الفرعية بشكل سيئ؛ هناك عدم وضوح في التبعيات، كما أن المرفقات التي يتم إسقاطها تسبب الإحباط للمستخدمين

أسعار ActiveCollab

تجربة مجانية

بالإضافة إلى: 15 دولارًا شهريًا (لثلاثة مستخدمين)

المزايا: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro + احصل على أموال: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ActiveCollab

G2: 4. 2/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (405+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ActiveCollab؟

إليك ما تقوله مراجعة G2 عن هذا البديل لـ Asana لوكالات التسويق:

كانت طريقة عرض حجم العمل مفيدة جدًا لإدارة الموارد، كما كانت القدرة على التبديل بين طريقة عرض كانبان وطريقة عرض القائمة مفيدة أيضًا. كان الجدول الزمني والقدرة على تتبع الوقت بسهولة وسرعة للمهام المتشابهة أو المتكررة أكثر ما أعجبني في المنتج بأكمله.

كانت طريقة عرض حجم العمل مفيدة جدًا لإدارة الموارد، كما كانت إمكانية التبديل بين طريقة عرض كانبان وطريقة عرض القائمة مفيدة أيضًا. كان الجدول الزمني وإمكانية تتبع المستخدمين بسهولة وسرعة للوقت المستغرق في المهام المتشابهة أو المتكررة أكثر ما أعجبني في المنتج بأكمله.

حياة صاحب وكالة في صورة واحدة. هل هذا مألوف بالنسبة لك؟ إذا كان هذا يهمك، فنحن نشارك المزيد من الأحاديث الحقيقية عن عمليات الوكالات على LinkedIn.

9. Basecamp (الأفضل لتبسيط التواصل بين أعضاء الفريق)

عبر Basecamp

بينما تركز معظم بدائل Asana لوكالات التسويق على ميزات إدارة المشاريع، فإن Basecamp تتخلص منها لتركز على إبقاء الجميع على اطلاع ومسؤولين. تعمل المنصة بشكل جيد للوكالات التي تعاني من فوضى الاتصالات عبر قنوات متعددة.

سيحبها عملاؤك لأنهم يمكنهم المشاركة بشكل فعال دون الحاجة إلى دليل تدريبي، وسيقدر فريقك عدم الحاجة إلى تعلم نظام معقد آخر.

أفضل ميزات Basecamp

احتفظ بجميع اتصالات المشروع في لوحات رسائل منظمة بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني المتناثرة

جدول مواعيد تسجيل الدخول التلقائي التي تطلب من أعضاء الفريق مشاركة تحديثات التقدم المحرز

قم بتخزين جميع ملفات ومستندات المشروع في مكان واحد قابل للبحث مع التحكم في الإصدارات

قيود Basecamp

تفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل مخططات جانت أو تخطيط الموارد

لا توجد قوالب لتتبع الوقت

خيارات تخصيص محدودة لسير العمل أو هياكل مشاريع وكالات التسويق

قد تبدو بسيطة للغاية بالنسبة للوكالات التي تدير حملات معقدة ومتعددة المراحل

أسعار Basecamp

مجاني

بالإضافة إلى: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Unlimited: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا، عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (5,340 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (14,520+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

وفقًا لمنشور على Reddit:

لقد تحولنا إلى Basecamp منذ فترة لإدارة مشاريع فريق التسويق لدينا (5 أشخاص). أعجبنا بساطته وواجهته البسيطة. إنه مثالي لإدارة المهام الأساسية وتتبع المحادثات. ولكن مع نمو فريقنا وزيادة تعقيد المشاريع، بدأ Basecamp يبدو محدودًا.

لقد تحولنا إلى Basecamp منذ فترة لإدارة مشاريع فريق التسويق لدينا (5 أشخاص). أعجبنا بساطته وواجهته البسيطة. إنه مثالي لإدارة المهام الأساسية وتتبع المحادثات. ولكن مع نمو فريقنا وزيادة تعقيد المشاريع، بدأ Basecamp يبدو محدودًا.

💡 نصيحة احترافية: توقف عن التخمين بشأن من هو مستعد للشراء. يتيح لك استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين التركيز على العملاء المحتملين ذوي النوايا الجادة من خلال تحليل أنماط السلوك في الوقت الفعلي. فكر في عدد أقل من العملاء المحتملين غير المرتبطين، وتواصل أكثر تركيزًا، ومتابعة أكثر ذكاءً تؤدي إلى تحويل العملاء.

10. Zoho Projects (الأفضل لعمليات سير العمل المتكاملة للأعمال)

عبر Zoho

لا يحدث التسويق في فراغ، بل يرتبط بمسارات المبيعات ومشكلات خدمة العملاء والعمليات التجارية الأوسع نطاقًا. Zoho Projects تدرك هذه الحقيقة المترابطة وتعمل بشكل جيد مع نظام Zoho البيئي بأكمله.

يبرز بديل Asana عندما تحتاج إلى تنسيق جهود التسويق مع وظائف الأعمال الأخرى دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين أدوات مختلفة. تساعد سير العمل Blueprint على توحيد تلك العمليات المتكررة التي توجد في كل وكالة ولكن نادرًا ما يتم توثيقها بشكل صحيح.

أفضل ميزات Zoho Projects

اعرض قدرات الفريق وحجم العمل لمنع تخصيص الموارد الزائدة وتفويت المواعيد النهائية

تتبع الميزانية مقابل الإنفاق الفعلي باستخدام ميزات تتبع النفقات وإعداد التقارير المالية المدمجة

أنشئ جداول زمنية مفصلة تتكامل مع Zoho Invoice لعمليات فوترة سلسة

أنشئ بوابات مشاريع موجهة للعملاء حيث يمكن لأصحاب المصلحة عرض التقدم المحرز دون الوصول إلى الخلفية

قيود Zoho Projects

تتطلب بوابة العملاء تكوينًا وقد تسبب إرباكًا للمستخدمين غير التقنيين

قدرات محدودة في تدقيق الإبداعات مقارنة ببدائل Asana التي تركز على التصميم لوكالات التسويق

ميزات إعداد التقارير أساسية ولا يمكن تخصيصها بسهولة لإدارة البيانات

أسعار Zoho Projects

مجاني

بريميوم: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Projects Plus: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (475+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (810+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Projects؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي Reddit:

إنه جيد جدًا. يمكن تحسين الواجهة. لقد أعادوا تصميمها مثل العام الماضي وبعض التغييرات جعلتني في حيرة من أمري. بشكل عام، إنه جيد وإذا كان لديك Zoho one، فلا داعي للتفكير.

إنه جيد جدًا. يمكن تحسين الواجهة. لقد أعادوا تصميمها مثل العام الماضي، وبعض التغييرات جعلتني في حيرة من أمري. بشكل عام، إنه جيد، وإذا كان لديك Zoho one، فلا داعي للتفكير.

📽️ وراء الكواليس: تعرف على كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp لـ ClickUp لتوسيع نطاق المحتوى والحملات والتحويلات.

ClickUp هو الترقية التي تحتاجها وكالتك

ليس من الصعب العثور على بدائل Asana لوكالات التسويق، ولكن معظمها لا يحل سوى جزء من المشكلة.

ClickUp يغطي كل شيء. إنه التطبيق الشامل للعمل، مما يعني أن فريقك لن يضطر إلى التنقل بين الأدوات لمجرد إطلاق حملة واحدة.

يمكنك إنشاء سير عمل مخصص يتناسب مع عملية كل عميل، وتتبع كل موعد نهائي دون تنسيق إضافي، والانتقال من الملخص إلى المراجعة دون فقدان الزخم.

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