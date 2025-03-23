10 خيارات مجانية لقوالب العروض الاستشارية لكسب العملاء وإتمام الصفقات

هل تعلم أن 70٪ من الاستشاريين لديهم معدل فوز بالعروض أقل من 60٪؟ هل هذا يعني أن المشكلة تكمن في نهجهم؟ في الحقيقة لا.

لنفترض أن خدماتك الاستشارية استثنائية. حتى أنك تبتكر نطاقًا قويًا للمشروع - مع كل عملية وقابلة للتسليم مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل. ومع ذلك، لا يمكنك إبرام الصفقة إذا فشل عرضك في نقل قيمته بفعالية.

هنا تأتي فائدة قوالب العروض الاستشارية المؤثرة. فمن خلال توفير هيكل واضح، تساعدك هذه النماذج على توصيل قيمتك وإظهار خبراتك - مما يسهل على العملاء المحتملين معرفة سبب كونك مناسباً لهم.

لذا، إليك 10 قوالب عروض استشارية ناجحة لعرضها على العملاء لأعمالك الاستشارية.

ما هي قوالب العروض الاستشارية؟

قالب العروض الاستشارية هو مستند جاهز للاستخدام يساعد الاستشاريين المعتمدين على هيكلة عروض العملاء.

الهدف الرئيسي من هذا المستند هو توفير إطار عمل لمقترح استشاري فعال.

ومن ثم، فهو مقسم إلى أقسام مختلفة، يسلط كل منها الضوء على جوانب الخدمة الاستشارية، مثل نطاق المشروع، والوقت، والعملية، والتسليمات، والشروط والأحكام، والتسعير، وما إلى ذلك.

تساعد هذه القوالب الاستشاري وعميله على وضع اللمسات الأخيرة على نهج المشروع والتوصل إلى اتفاق بشأن نطاقه وتوقعاته ونتائجه.

🔎 هل تعلم؟ في ثمانينيات القرن الماضي، كلفت شركة AT&T شركة ماكنزي شركة AT&T بتوقع العدد الإجمالي لمستخدمي الهواتف المحمولة بحلول عام 2000. وخلصت الشركة إلى أنه سيكون هناك 900 ألف مستخدم في أحسن الأحوال. ومع ذلك، اتضح أن ذلك كان سوء تقدير كبير. فبحلول عام 2000، تجاوز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة 109 مليون مستخدم! لذا، في المرة القادمة التي ترتكب فيها خطأً استشاريًا فادحًا، اعلم أن هذا يحدث حتى لأفضل الشركات!

ما الذي يجعل قالب العرض الاستشاري جيدًا؟

إن علامة نموذج العرض الاستشاري الجيد واضحة - فهو يساعد الاستشاريين على عرض خدماتهم على العملاء الجدد بفعالية.

إذا كنت ترغب في القيام بذلك أيضًا، فإليك بعض الميزات المحددة التي يجب أن تبحث عنها في نموذج نموذج عرض استشاري:

هيكل واضح: اختر نموذجًا منظمًا جيدًا وسهل الفهم. ابحث عن عناصر مثل جدول المحتويات والأقسام والأقسام الفرعية وما إلى ذلك. لتعزيز سهولة القراءة لأعضاء فريقك وعملائك ✅️

شكل احترافي: اختر قالباً مرئياً واضحاً ولغة موجزة. سيساعدك هذا على نقل قيمتك - خاصةً للعملاء الجدد - باحترافية ✅️

الشمولية: اختر نموذجًا يتناول كل جانب من جوانب نطاق المشروع بشكل شامل. على سبيل المثال، التسعير، وشروط الدفع، والوقت، والتسليمات، والشروط والأحكام، وما إلى ذلك. ✅️

النهج الذي يركز على العميل: ابحث عن قالب يجسد تحديات العميل بفعالية. سيساعدك هذا على كتابة مقترح مشروع واضح مع عمليات وأهداف ونتائج محددة بوضوح ✅️

قابلية التخصيص: اختر نموذجًا يتيح لك تخصيص محتواه للعملاء الجدد. وبهذه الطريقة، ستتمكن من تخصيص كل اقتراح حسب احتياجات العميل وتحدياته، مما يزيد من فرصك في إتمام الصفقة ✅️

➡️ اقرأ المزيد: أفضل قوالب عروض الأعمال التجارية

10 نماذج مقترحات استشارية

ينتهي بحثك عن نماذج العروض الاستشارية الفعالة هنا. اطلع على نماذج العروض الاستشارية العشرة هذه المصممة خصيصاً للاستشاريين والشركات الاستشارية التي تركز على النمو:

1. قالب اتفاقية استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ اتفاقيات استشارية شاملة ومفصلة وملزمة قانونيًا باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات ClickUp للاستشارات

الاتفاقية الاستشارية هي وثيقة عمل أساسية تحدد توقعات المشروع وشروطه وأحكامه وأحكامه وغيرها من الجوانب القانونية. مع قالب اتفاقية الاستشارات الجديد ClickUp، يمكنك تجنب عناء إنشائها من الصفر.

هذا القالب شامل وصغير الحجم في نفس الوقت. لذا، بمساعدته، يمكنك إنشاء ملخص تنفيذي لكل عرض يقدمه العميل. فهو يتناول تفاصيل المشروع المهمة مثل تحديات العميل، والحل المقترح، والتسليمات، ووقت التنفيذ، وشروط الدفع، والخطوات التالية، وما إلى ذلك. لضمان عدم إغفال أي تفاصيل مهمة.

إليك لماذا ستحب هذا النموذج:

شجع على الشفافية والامتثال مع الحفاظ على التوافق بينك وبين عميلك المحتمل مع نطاق المشروع

حدد شروط المشاركة بوضوح، بما في ذلك النطاق والتسليمات والجداول الزمنية

قم بتخصيصه بسهولة ليناسب مختلف أنواع الخدمات الاستشارية والصناعات المختلفة

قم بتبسيط الموافقات من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد للحصول على موافقات سريعة

مثالي ل: الاستشاريين المستقلين والشركات الاستشارية التي تتطلع إلى إضفاء الطابع الرسمي على تعاقداتها مع العملاء.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية توسيع نطاق الأعمال الاستشارية

2. نموذج نموذج عقد عمل ClickUp التجاري

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء وإدارة أنواع مختلفة من عقود العمل باستخدام نموذج نموذج نموذج عقد العمل ClickUp

مثل القالب السابق، فإن نموذج نموذج نموذج عقد العمل ClickUp يزيح عنك عبء إنشاء عقود قابلة للتنفيذ قانونياً. ولكن هذا ليس كل ما يفعله. يتضمن هذا القالب ميزات تتبع التقدم أيضاً.

كما أنه يتيح لك تنظيم جميع عقود عملك في مكان واحد حتى تتمكن من الوصول إليها وتجديدها بسهولة عند الحاجة. أما بالنسبة للهيكل، فقد تم تصميم القالب بشكل شامل ويتميز بتنسيق نظيف.

إليك لماذا ستحبه:

تصور حالة العقد على الفور وحدد أي مشكلة معينة تعيق إتمامه بنجاح

اضمن الحماية القانونية من خلال أقسام منظمة تغطي المسؤولية والمدفوعات وإنهاء الخدمة

قلل من وقت الصياغة باستخدام نموذج عقد احترافي منسق مسبقًا ومحترف

قم بتخصيص شروط العقد لتتماشى مع خدماتك الاستشارية واحتياجات عملائك

مثالي ل: الشركات الاستشارية والعاملين لحسابهم الخاص الذين يحتاجون إلى عقد عمل منظم وسليم قانونيًا لعملائهم المحتملين.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع بنود العمل، مما يؤدي إلى تفويت القرارات وتأخر التنفيذ. سواء بإرسال ملاحظات المتابعة أو استخدام جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن لك حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء على توافق.

3. قالب خطة مشروع استشارات ClickUp الاستشارية

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب خطة المشروع الاستشاري ClickUp لإنشاء خطط مشاريع استشارية سهلة المتابعة

هل تبحث عن مورد يساعدك على إنشاء خطط مشاريع استشارية منظمة؟ قالب خطة مشروع الاستشارات ClickUp الاست شارية هو ما يناسبك.

تم تصميم هذا القالب كقائمة مهام مباشرة، حيث يحدد هذا القالب كل مشروع محدد. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة تصور المهام وتعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق وتحديد الخطوات التالية لإكمال المشروع. فكر في الأمر على أنه ورقة ملخص لخطط مشاريعك الاستشارية - ولكن أكثر تنظيماً وقابلية للتنفيذ.

إليك لماذا ستحبه:

حدد المواعيد النهائية والأولويات لضمان إنجاز كل ما يمكن إنجازه في الوقت المحدد

ضع خريطة لمشروعك مع جدول زمني منظم ومراحل رئيسية ومهام رئيسية

قم بتعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق من أجل التنفيذ السلس

قلل من مخاطر المشروع من خلال التخطيط للطوارئ مسبقاً

مثالي ل: مديري المشاريع والاستشاريين الذين يجب عليهم تحديد وتتبع المشاريع الاستشارية بكفاءة.

إليك رأي أنش برابهاكار، محلل تحسين عمليات الأعمال في Airbnb، في استخدام ClickUp لتخطيط المشاريع:

يحتوي ClickUp على الكثير ليقدمه في مكان واحد، مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز والاجتماعات اليومية، كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

يحتوي ClickUp على الكثير ليقدمه في مكان واحد، مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز والاجتماعات اليومية، كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

4. قالب تقرير استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حقق الاستفادة القصوى من بيانات المشروع واحصل على المزيد من الرؤى مع قالب تقرير الاستشارات ClickUp

افترض أنك تعمل في مجال الاستشارات التسويقية. استخدم قالب تقرير ClickUp الاستشاري لجمع البيانات، وإنشاء ملخص تنفيذي للنتائج التي توصلت إليها، وفهم التحديات الأساسية، ونسج استراتيجيات تسويقية فعالة.

يركز التصميم البسيط للوثيقة على تقديم المعلومات بطريقة مفهومة. لذلك، فهو يستخدم عناصر مثل جدول المحتويات والأقسام والأقسام الفرعية وما إلى ذلك.

إليك لماذا ستحبه:

تصور التحليل من خلال المخططات والرسوم البيانية وشاركه مع عميلك المحتمل

عرض البيانات بفعالية مع أقسام منظمة للنتائج والتوصيات والخطوات التالية

وفّر الوقت في إعداد التقارير باستخدام قالب مُعد مسبقًا يسهل تخصيصه

وثق نتائج المشروع لتتبع نجاح تسويق المحتوى وإجراء التحسينات المستقبلية

مثالي ل: الاستشاريين والمحللين الذين يقدمون نتائج وتوصيات مشاريع الاستشارات التسويقية بشكل احترافي.

📚 اقرأ أيضًا: الخدمات الاستشارية الأكثر طلبًا بين المؤسسات

5. قالب التعاون لنجاح العميل في ClickUp نجاح العميل

احصل على نموذج مجاني انتقل من مرحلة تقديم العروض للعملاء إلى مرحلة تأهيل العملاء بفعالية مع نموذج ClickUp للتعاون في نجاح العميل

على الرغم من أنه ليس قالباً استشارياً تقليدياً، إلا أن نموذج ClickUp Client Success Collaboration Template لا يزال مورداً ضرورياً لكل استشاري.

لنفترض أنك عرضت على عميل محتمل. قد يكون من الصعب البقاء على اطلاع دائم بحالة العرض بدون الأدوات المناسبة. ولكن هذا هو المكان الذي يتدخل فيه القالب كمنقذ للحياة.

إنه منظم بشكل شامل - مع الأدوات والميزات المناسبة - حتى تتمكن من تصور رحلة العميل وتتبع التقدم المحرز وإدارة المهام وضمان التواصل الواضح. وهذا يقلل من فرص حدوث أي تقصير ويوفر تجربة إيجابية للعملاء.

إليك لماذا ستحبه:

قم بتحسين الخطوات التالية للصفقة لضمان سلاسة ونجاح عملية انضمام العميل إلى الصفقة

قم بمحاذاة فرق العمل والعملاء المحتملين مع الأهداف المشتركة وتتبع التقدم المحرز

تتبّع المقاييس الرئيسية لضمان تحقيق أهداف العميل

نظّم علاقات طويلة الأمد من خلال توثيق الملاحظات وإجراءات المتابعة

مثالي ل: فرق نجاح العملاء ومديري الحسابات الذين يهدفون إلى تتبع علاقات العملاء وتحسينها.

🧠 حقيقة ممتعة: تشجع التقارير والتحليلات الدقيقة على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لشركتك بنسبة 20%.

6. قالب استكشاف العميل

احصل على نموذج مجاني التقط كل التفاصيل الأساسية عن العميل وصياغة عروض استشارية ناجحة مع نموذج ClickUp Client Discovery Template

هل تعرف لماذا تفشل معظم الفرق في إنشاء مقترحات استشارية ناجحة؟ الأمر سهل لأنهم لا يهتمون بتحديات واحتياجات عملائهم المحتملين. لحسن الحظ، هذا ما يساعدك فيه قالب استكشاف العميل ClickUp Client Discovery Template.

منظم بشكل شامل لمعالجة كل التفاصيل، استخدمه بسهولة لجمع المعلومات من عميلك. يتضمن ذلك كل شيء - بدءًا من نقاط الألم التي يعاني منها العميل إلى أهدافه أو جمهوره المستهدف أو أي تفاصيل أخرى لضمان أمرين. أولاً، أن تكون أنت والعميل على نفس الصفحة فيما يتعلق بنتائج المشروع ومخرجاته. ثانياً، أن النهج الاستشاري الذي اخترته يتماشى بالفعل مع مشاكله.

إليك لماذا ستحبه:

اجمع تفاصيل العميل الأساسية في وثيقة واحدة منظمة

قم بتحسين عملية تأهيل العميل من خلال جمع الأهداف والاحتياجات والتوقعات مقدمًا

تحسين دقة العرض من خلال مواءمة الحلول مع تحديات العميل

عزز اكتشاف العميل باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتسجيل الشاشة، والتحرير التعاوني، وغيرها من الأدوات المتقدمة.

مثالي من أجل: فرق المبيعات والاستشاريين الذين يجرون تقييمات متعمقة للعملاء قبل إنشاء العروض.

💡 نصيحة احترافية: عندما يكافح فريقك لصياغة مقترحات استشارية ناجحة، قد يكون الاهتمام بالتخصيص فكرة جيدة. قم بتخصيص كل اقتراح حسب احتياجات العميل وأشر إلى أهداف أو مشاكل أو محادثات محددة قمت بها. هذا وحده ينقل مقترحاتك إلى المستوى التالي! 🚀

7. قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

احصل على نموذج مجاني تعاون مع فريقك لتخطيط المقترحات الاستشارية والتسويقية بشكل مرئي مع قالب لوحة مقترحات المشاريع من ClickUp

هل تمنيت يومًا أن تكون هناك أداة لجعل إنشاء مقترحات استشارية ناجحة أكثر جاذبية وبديهية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن قالب ClickUp Project Proposal Whiteboard Model هو حلمك الذي تحقق.

يتميز بلوحة بيضاء تفاعلية حيث يمكنك أنت وزملاؤك في الفريق التعاون في تخطيط مقترحات الاستشارات. لذا، قم بتدوين نطاق مشروعك، ومناقشة ملخص المشروع، وتقدير متوسط وقت الإنجاز، ووضع اللمسات الأخيرة على شروط الدفع، والمزيد. يأخذ القالب في الحسبان كل التفاصيل، حتى لا تضطر إلى ذلك!

إليك لماذا ستحبه:

تصوّر عرضك باستخدام تخطيط تفاعلي على السبورة البيضاء

لا تفوت أي نقطة رئيسية بفضل قائمة المراجعة المدمجة

حدد نطاق المشروع مع مخططات انسيابية ورسوم بيانية وتفاصيل أساسية

صقل عرضك من خلال إجراء تعديلات فورية أثناء المناقشات

مثالي ل: الاستشاريين والوكالات التي تتطلع إلى تقديم عروض تفاعلية ومرئية للعملاء.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية كتابة مقترح مشروع (أمثلة ونماذج)

8. قالب اقتراح الأعمال من ClickUp

احصل على نموذج مجاني صمم مقترحات مقنعة لعملائك باستخدام نموذج ClickUp Business Proposal

هل تبحث عن قالب يساعد شركتك الاستشارية على نقل عرض القيمة الذي تقدمه للعملاء بفعالية؟ احصل على قالب عرض أعمال ClickUp للأعمال.

يلخص هذا المستند الواضح والموجز النقاط الرئيسية حول عملك. لذا، يمكنك استخدامه لعرضه على عملائك وطلب طلب تقديم العروض من جانبهم.

يمكنك أيضًا استخدامه لاحقًا في تقديم العروض، خاصةً بعد أن تكون قد استضفت العميل. بما أن القالب قابل للتخصيص، قم بتضمين تفاصيل مثل التحديات والمناهج والتسليمات وما إلى ذلك. لوضع اللمسات الأخيرة على نطاق المشروع.

إليك لماذا ستحبه:

أنشئ مقترحات مقنعة تسلط الضوء على عرض القيمة الذي تقدمه

قم بتخصيص الأقسام بسهولة لتناسب مختلف العملاء والصناعات

قم بزيادة معدلات الفوز من خلال تقديم نموذج عرض استشاري مصقول وشامل

عزز تتبع مقترحات الأعمال من خلال تكامل تتبع الوقت، وإشعارات البريد الإلكتروني، وتحذيرات التبعية، وأنظمة وضع العلامات، وميزات إضافية

مثالي ل: الاستشاريين ورواد الأعمال ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى كتابة عرض استشاري أو مهني لعرض حلول أعمالهم.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات برمجيات إدارة العروض

9. نموذج العرض التجاري ClickUp التجاري

احصل على نموذج مجاني اعرض على العملاء بفاعلية واجعل انطباعاتك الأولى تدوم طويلاً مع قالب العرض التجاري ClickUp

يهدف نموذج ClickUp للعروض التجارية إلى مساعدة فرق المبيعات على تقديم عروضها التجارية للعملاء المحتملين. فهو يسمح لك بصياغة عرض احترافي ومقنع في وقت قصير وينظم جميع العناصر الرئيسية لعرضك في مكان واحد، مما يضمن الوضوح والهيكلية.

علاوة على ذلك، يتضمن النموذج نظرة عامة واضحة على عرضك. وهذا يساعد العملاء على فهم النطاق الكامل لخدماتك الاستشارية في لمحة سريعة.

إليك لماذا ستحبه:

تنظيم جميع العروض الاستشارية في مستند احترافي واحد

أنشئ مهام من حالات مخصصة مختلفة داخل القالب لمراقبة تقدم كل مقترح من المقترحات

تقديم ملخص واضح للمشروع يبسط عملية اتخاذ القرار للعملاء

قم بتحسين مفاوضات العقود من خلال التحديد المسبق للشروط والتسليمات

مثالي ل: فرق مبيعات B2B والشركات الاستشارية التي تقدم حلول أعمال منظمة للعملاء من الشركات.

🔍 هل تعلم؟ أكسنتشر - إحدى أكبر الشركات الاستشارية في العالم - حصلت على اسمها من خلال مسابقة داخلية. قام كيم بيترسن، وهو موظف نرويجي، بصياغة مصطلح "أكسنتشر"، والذي يعني "لهجة المستقبل" 😎

10. قالب عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ عقد خدمة شامل لتجنب المخاطر والالتزامات - استخدم نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp لخدمات إدارة المشاريع

يجب أن يكون قالب عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp هو خيارك المفضل إذا كنت تريد مستندًا يقدم ملخصًا تنفيذيًا لمشروعك وتفاصيله دون عناء.

هذا القالب سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويحدد تفاصيل نطاق مشروعك. قم بتضمين مشكلات العميل، والحل المقترح، والنهج، والتسليمات، والوقت، والتسعير، والشروط والأحكام، وما إلى ذلك. كما يمكنك تحديد الأدوار والمسؤوليات لزيادة الشفافية داخل مؤسستك.

إليك لماذا ستحبه:

ابدأ بقالب ClickUp Docs هذا لتطوير سير عمل ClickUp الخاص بك مع طرق عرض مثل القائمة وجانت وحجم العمل والتقويم

حدد المسؤوليات لكلا الطرفين بشروط موثقة جيدًا

تأكد من التنفيذ السلس للمشروع من خلال مواءمة الجداول الزمنية والتسليمات

حسِّن مصداقيتك من خلال ملخص مشروع مصاغ باحترافية

مثالي ل: الاستشاريين ومديري المشاريع ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى اتفاقية واضحة تحدد نطاق المشروع وشروطه.

إذا كنت مدير مشروع تكافح من أجل استخدام لوحات المعلومات، فإليك ملخصًا عن كيفية تسهيل ClickUp الأمر عليك:

ضع يديك على قوالب العروض الاستشارية الرابحة - جرب ClickUp!

يتطلب إنشاء عرض استشاري الدقة والخبرة. يجب أن تكون كل التفاصيل، من ملخص المشروع إلى التسعير، واضحة ومقنعة لكسب العملاء المحتملين. ومع ذلك، فإن صياغة عرض استشاري من الصفر أمر صعب للغاية.

هنا يأتي دور قوالب العروض الاستشارية. فهي تساعد الاستشاريين على إنشاء مقترحات احترافية بسهولة - مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت ويزيد من فرص إتمام الصفقات.

إذن، لماذا تكافح مع التنسيق والهيكل بينما يمكنك التركيز على حل المشكلة؟ جرب ClickUp - تطبيق ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل الذي يقدم مجموعة واسعة من نماذج العروض الاستشارية المجانية لمساعدتك في الحصول على المزيد من العملاء دون عناء.

أسرع - تحقق من ClickUp، أو اشترك هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية!