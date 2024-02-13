10 قوالب مجانية لطلب تقديم العروض لكتابة طلبك التالي لتقديم العروض

بصفتك مدير أعمال أو مدير مشروع، فأنت تعلم أنه في بعض الأحيان لا يمكنك القيام بكل الأعمال الشاقة بنفسك. تساعدك الشراكة مع خبراء في مجالات أخرى على زيادة جهودك وتحقيق الأهداف بشكل أسرع.

وهنا يأتي دور طلبات تقديم العروض (RFPs). هذه المستندات المفيدة هي وسيلة لك للتواصل وطلب العروض من المقاولين الذين يمكنهم مساعدتك في إنجاز المهمة.

إن إطلاق المشاريع هو بالفعل عملية رفع كبيرة. اجعل العملية أسهل باستخدام نموذج طلب تقديم العروض الذي من شأنه أن توفير الوقت والجهد. سنوضح لك سبب أهمية هذه القوالب، وسنشرح لك ما الذي تبحث عنه في القالب، وسنشاركك بعض قوالب طلبات تقديم العروض المفضلة لدينا. 👀

ما هو قالب طلب تقديم العروض؟

قوالب طلب تقديم العروض، وتسمى أيضًا قوالب طلب تقديم العروض، هي مستندات تُستخدم لطلب تقديم عروض لحل معين. يتم استخدامها من قبل وكالات التسويق أو مديري المشاريع، أو شركات تكنولوجيا المعلومات، أو الشركات الكبيرة، أو للبائعين المحتملين لإرسال طلبات الأدوات والمنتجات التي تلبي حاجة خاصة.

يتضمن المستند عادةً معلومات أساسية عن الشركة، وتفاصيل ما يحتاجه العميل، ووصفًا لكيفية تقييم الطلبات المقدمة من خلال عملية طلب تقديم العروض.

في الواقع، تساعد عملية طلب تقديم العروض بأكملها على سد فجوة في احتياجات الشركة. تم تصميم طلب تقديم العروض لمعالجة قيود الموارد من خلال طلب الدعم من خارج الشركة. إنها واحدة من الخطوات الأولى في عملية الشراء وفهمها بشكل صحيح يعني أنه يمكنك تحقيق أهداف مشروعك بشكل أسرع.

تضمن قوالب المستندات المصممة خصيصًا أن نكون قادرين على تبسيط العمليات المتكررة وتوثيق المعلومات الأكثر أهمية

تجعل قوالب طلب تقديم العروض طلب تقديم العروض أسرع وأسهل من ذي قبل. في حين أن التفاصيل الدقيقة لكل طلب تقديم عطاءات فردي ستتغير، إلا أن القالب يوفر الوقت في إنشاء هيكل ومخطط الطلب. ⌛️

ما الذي يجعل قالب طلب تقديم العروض جيداً؟

بما أن كل مشروع يختلف عن الآخر، فمن المهم اختيار القوالب المناسبة لطلب تقديم العروض. والخبر السار هو أن هناك العديد من قوالب طلبات تقديم العروض الفعالة للاختيار من بينها - بما في ذلك الخيارات المجانية للحفاظ على ميزانيتك. 💰

بمجرد أن تقرر استخدام قوالب طلب تقديم العروض، من المهم اختيار نموذج جيد. كل قالب طلب تقديم طلب تقديم العروض يستحق أن يكون:

خلفية المشروع: تفاصيل نطاق المشروع ، معلومات أساسية عن الشركة، والخطوات والمتطلبات الأساسية للمشروع

تفاصيل نطاق المشروع ، معلومات أساسية عن الشركة، والخطوات والمتطلبات الأساسية للمشروع بيان العمل/ ملخص المشروع : وصف موجز لما هو متوقع من المقاولين الذين سيفوزون بالعطاء الفائز. هنا حيث ستدرج أي منجزات، والعوائق المحتملة، والشهادات المطلوبة، والجدول الزمني للمشروع، والأساليب والأنظمة المفضلة و الأدوات التي تريد أن يمتلكها المقاول أو يستخدمها * معايير التقييم: معلومات عن كيفية تقييم كل عرض وما هي المعايير التي ستتم مقاضاتها لاتخاذ القرار النهائي

: معايير التقييم: معلومات عن كيفية تقييم كل عرض وما هي المعايير التي ستتم مقاضاتها لاتخاذ القرار النهائي كيفية إعداد العرض: إرشادات حول كيفية تقديم العرض وما يجب تضمينه والمواعيد النهائية لتقديم العروض. تأكد من تضمين معلومات الاتصال في حالة وجود أسئلة لدى مقدمي العروض

10 نماذج لطلب تقديم العروض لاستخدامها في عام 2024

هل تريد توفير الوقت في صياغة طلب تقديم العروض التالي؟ استخدم نموذجًا لملء تفاصيل المشروع ومتطلباته وعملية تقديم العروض بسرعة. في غضون دقائق، يمكنك إرسال طلبات تقديم العروض والعودة إلى العمل على المشروع الفعلي نفسه.

ستجد هنا 10 من قوالب طلب تقديم العروض المفضلة لدينا لكتابة طلبك التالي لتقديم العروض في لمح البصر. ✍️

1. قالب طلب تقديم عروض تطوير الويب ClickUp

قالب طلب تقديم عروض تطوير الويب ClickUp

سواء كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحتاج إلى مساعدة في إدارة مشروع موقع الويب أو كنت في مجال مختلف تبحث عن مطوري ويب لتحسين موقع الويب الخاص بك، فإن طلب تقديم العروض سيوفر لك المساعدة التي تبحث عنها.

مع قالب طلب تقديم العروض لتطوير الويب من ClickUp أنشئ طلب تقديم العروض الخاص بك وسهّل عملية إنشاء المستندات وابدأ في الحصول على العروض. في خمس خطوات سهلة، سيكون لديك طلب تقديم العروض جاهزًا لإرساله في دقائق باستخدام هذا القالب السهل.

يبدأ قالب مستند طلب تقديم العروض بمقدمة عن شركتك حيث يمكنك إدخال اسم شركتك وشعارها ومعلومات الاتصال بها مثل رقم الهاتف والعنوان.

بعد معلومات الشركة يوجد قسم المشروع حيث يمكنك تضمين نطاق العمل ومكان المشروع والأهداف المرجوة منه. هنا ستدرج أعضاء الفريق المهمين و أصحاب المصلحة في المشروع الذين سيعمل معهم البائعون المحتملون

يوجد بعد ذلك في القالب قسمي الجدول الزمني والميزانية. استخدم هذه المناطق من القالب لسرد المعالم الرئيسية للمشاريع المعقدة والنفقات المتوقعة.

أخيرًا، ستكمل أقسام العرض وشروط العقد حيث تشرح عملية الاختيار، وتسرد متطلبات البائع، وتضع الشروط التعاقدية للمشروع في نموذج طلب تقديم العروض. ✨

2. انقر فوق قالب عملية طلب تقديم العروض

قالب عملية طلب تقديم العروض ClickUp

نموذج قالب عملية طلب تقديم العروض من ClickUp يجعل عملية تقديم العطاءات في غاية السهولة. يقوم قالب طلب تقديم العروض تلقائيًا بإنشاء المهام والمهام الفرعية والحقول المخصصة لكل خطوة من خطوات العملية.

من وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الزمني للمشروع وتحديد نطاق المشروع إلى المراجعة والاختيار النهائي للعروض، يمكن لجميع المعنيين الاطلاع بسهولة على المرحلة التي وصل إليها المشروع وما هي المرحلة التالية من العملية.

تتيح لك الحقول المخصصة تخصيص عملية تقديم العروض. إضافة وثائق المشروع المرفقات، وإنشاء تسميات التقدم والمراحل، وتضمين خطوط الميزانية. قم بإنشاء قائمة مرجعية وشاركها مع أعضاء الفريق المعنيين وقم بتعيين المهام لأصحاب المصلحة المختلفين حتى يعرف الجميع من المسؤول عن ماذا. ✅

3. قالب طلب موارد ClickUp

قالب طلب موارد ClickUp

نداء إلى جميع قادة الفرق: نحن نعلم مدى أهمية امتلاكك لأدوات تعطيك نظرة عامة على كل ما يجري في الشركة. ClickUp يدعمك سواء كنت تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية أو طلب الموارد

مصممة لمدير المشروع، فإن قالب طلب الموارد ClickUp يجعل من السهل تتبع العديد من المشاريع أثناء انتقالها عبر خط الأنابيب.

قم بتعيين المهام المتعلقة بطلب الموارد بسرعة إلى مختلف أعضاء الفريق واحتفظ بجميع معلومات المشروع المهمة في لوحة تحكم واحدة سهلة العرض. يتيح لك القالب عرض المشاريع حسب الأولوية حتى تتمكن من معالجة المهام الأكثر أهمية أولاً.

أنشئ فئات لمعايير التقييم والأطر الزمنية للمشروع, الموارد المطلوبة و نطاق المشروع لإبقاء الجميع على اطلاع على آخر المستجدات بشأن حالة المشروع وأهدافه العامة.

4. قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه

قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه

قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه عبارة عن قالب على مستوى المجلد يُستخدم لتحديد ومراجعة واعتماد مقترح المشروع الطلبات. يمكنك استخدامه لتتبع سير العمل ومراقبة طلبات العروض بالإضافة إلى الطلبات الأخرى بما في ذلك طلب المعلومات (RFI) و طلب عروض الأسعار (RFQ) .

للبدء، اختر "إرسال طلب مشروع" واملأ المعلومات بما في ذلك اسم المشروع والوصف والأولوية والجدول الزمني للطلب. بمجرد الانتهاء، سيظهر في قائمة الطلبات أو عرض اللوحة حتى تتمكن من تتبع ما يتم تقديمه وما تمت الموافقة عليه.

الأمر بهذه البساطة.

5. قالب مقترح ميزانية ClickUp

قالب مقترح ميزانية ClickUp

أحد الجوانب الرئيسية لأي مقترح هو الحفاظ على ميزانيتك. مع نموذج مقترح الميزانية من ClickUp ، يمكنك بسهولة مشاركة النفقات المتوقعة لكل مقترح مشروع. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على موافقة أصحاب المصلحة من خلال تحديد فوائد المشاركة بوضوح وشرح التكاليف المالية المرتبطة بها.

يتضمن القالب خطوة بخطوة ست صفحات حيث يمكنك تحديد أعضاء الفريق المعنيين، وتلخيص المشروع والميزانية المقترحة، وقائمة الخدمات اللوجستية والمواد المطلوبة والمعدات اللازمة. ⚒️

6. قالب اقتراح الأعمال ClickUp

قالب مقترح أعمال ClickUp

في المبيعات، تعد عروض الأعمال من بين أهم المستندات التي تقوم بإنشائها. وفر الوقت وأنشئ عروضًا تقديمية جذابة بصريًا باستخدام قالب قالب مقترحات الأعمال من ClickUp .

ابدأ بإنشاء مهام لإنشاء مقترح العمل - بما في ذلك جمع المعلومات اللازمة، وحساب التسعير، وكتابة مسودة مقترح العمل الفعلي.

استخدم طريقة عرض قائمة الأولويات لمعرفة المهام التي يجب إنجازها أولاً وتصنيف كل مهمة فرعية عن طريق إضافة متتبعات مستوى الجهد ومعدل الإنجاز. عندما تكون جاهزًا لإرسال مقترح عملك، استخدم طريقة عرض قوالب البريد الإلكتروني للحصول على مسودة مكتوبة مسبقًا يمكنك تعبئتها وإرسالها إلى الشركاء المحتملين.

اعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة على تواصلك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن متطلبات طلب تقديم العروض.

7. نموذج اقتراح حملة ClickUp للحملة

نموذج اقتراح حملة ClickUp للحملة

لم يكن إنشاء الحملات أسهل من أي وقت مضى بفضل نموذج اقتراح حملة ClickUp للحملة . هذه الأداة مثالية للمبيعات و إدارة الحملات التسويقية وكذلك في الأقسام الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات. استخدم القالب المبسط لتحديد إطار عمل الحملة وتضمين تفاصيل المقترح والاستراتيجيات التي تخطط لاستخدامها في المشروع.

قم بتخصيص المستند عن طريق إضافة معلومات شركتك، واستخدام الطباعة ذات العلامة التجارية، وتحميل شعار شركتك. أضف العناوين والأقسام لبناء المقترح بناءً على المشروع بأكمله.

8. انقر فوق قالب السبورة البيضاء لعملية PDCA

قالب السبورة البيضاء لعملية ClickUp PDCA

تريد مشروع أداة التخطيط لتحسين مشاريعك باستمرار؟ انتقل إلى قالب لوحة بيضاء لعملية PDCA الخاصة ب ClickUp . استنادًا إلى نموذج PDCA المكون من أربع خطوات - التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصرف - إنها الطريقة المثلى لمديري المشاريع للتقييم المستمر لما ينجح وما يحتاج إلى تحسين ونقل المعلومات إلى أعضاء الفريق.

استخدم نموذج العملية التكرارية هذا لإنشاء مهام لمختلف الأقسام في مؤسستك. قم بتعيين المهمة إلى مرحلة ما وأضف المعينين وتواريخ الاستحقاق و مستويات الأولوية لكل منها

استخدم طريقة عرض اللوحة لمعرفة مكان كل مهمة في العملية وتحديد أي ثغرات أو تعديلات يجب إجراؤها على الجدول الزمني لمشروعك.

9. قالب طلب تقديم العروض من مايكروسوفت وورد بواسطة Template.net

عبر Template.net

يتكامل نموذج نموذج طلب تقديم العروض هذا مع Microsoft Word، ومحرّر مستندات Google، وصفحات Apple Pages لتبسيط عملية كتابة العروض. يقوم القالب بإنشاء محتوى مكتوب، وجداول، ومخططات لدعم مقترحك. ما عليك سوى الدخول وتعديل النص أو تغييره ليعكس معلمات مشروعك.

10. مايكروسوفت وورد قالب استجابة طلب عرض من Template.net

عبر Template.net

هل تحتاج إلى الرد على طلب تقديم العروض، ولكنك لست متأكداً من كيفية القيام بذلك؟ يتميز هذا القالب الخاص بالرد على طلب تقديم العروض بقائمة مرجعية سهلة المتابعة حتى تتمكن من صياغة رد ناجح. يقدم كل قسم نصائح وحيل لإنشاء رد قوي على العرض.

عدّل المحتوى ليتناسب مع نطاق المشروع وحدّث معلومات الاتصال حتى يعرف المتلقي أو البائعون المختلفون على وجه التحديد الطريقة التي يجب أن يتواصلوا معك من خلالها.

كيف تكتب طلب تقديم العروض؟

الآن وبعد أن أصبح لديك قالب لإنشاء طلب تقديم العروض، إليك بعض الإرشادات الإضافية حول كيفية كتابته فعلياً. ضع هذه النصائح في الاعتبار أثناء صياغة طلب تقديم العروض الخاص بك:

حدد بوضوح نطاق المشروع وأهدافه

قبل أي شيء آخر، تأكد من معرفة ما تريده بالضبط من البائعين المحتملين. سيساعدك تحديد نطاق المشروع وأهدافه بوضوح في توجيه عروضهم.

كن محددًا بشأن المتطلبات والتوقعات

لا تترك أي مجال لسوء التفسير. كن محدداً بشأن متطلباتك وتوقعاتك للمشروع.

قم بتضمين جميع التفاصيل الضرورية

تأكد من تضمين جميع التفاصيل ذات الصلة مثل المواعيد النهائية وقيود الميزانية وأي مواد أو موارد محددة مطلوبة.

ضع في اعتبارك شكل طلب تقديم العروض

في حين أن القوالب يمكن أن تكون نقطة انطلاق رائعة، إلا أنك قد تحتاج إلى تعديلها لتناسب احتياجات شركتك الخاصة. فكر في شكل وتصميم طلب تقديم العروض الخاص بك لتمثيل العلامة التجارية لشركتك على أفضل وجه.

السماح بالأسئلة والتوضيحات

يجب أن تترك جميع العروض المقدمة مجالاً في طلب تقديم العروض للموردين المحتملين لطرح الأسئلة أو طلب توضيحات بشأن أي نقاط. سيساعد ذلك على ضمان فهمهم الواضح لما تبحث عنه.

تقييم المقترحات بموضوعية

بمجرد أن تتلقى العروض، قم بتقييمها بموضوعية. ضع في اعتبارك جميع الجوانب بما في ذلك التكلفة والخبرة والنهج للعثور على أفضل ما يناسب مشروعك.

تواصل بوضوح مع البائع الذي وقع عليه الاختيار

بمجرد اختيار البائع، تأكد من التواصل بوضوح بشأن التوقعات والجداول الزمنية للمشروع. سيساعد ذلك على ضمان شراكة ناجحة.

من المستفيد من استخدام طلبات تقديم العروض؟

المشترون: غالبًا ما تستفيد الشركات أو المؤسسات التي تحتاج إلى شراء سلع أو خدمات من استخدام طلبات تقديم العروض. فهي تسمح لهم بالتماس العروض من مختلف البائعين، مما يضمن حصولهم على مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها. من خلال طلبات تقديم العروض، يمكن للمشترين مقارنة العروض بناءً على معايير محددة، مما يساعدهم على اتخاذ قرار مستنير والحصول على أكبر قيمة مقابل أموالهم.

الموردون: يجني الموردون أو البائعون أيضًا فوائد كبيرة من طلبات تقديم العروض. ففي حين أنه قد يبدو أن العبء يقع على عاتقهم لتقديم عرض مقنع، إلا أن لديهم أيضًا فرصة لفهم احتياجات المشتري ومتطلباته بشكل كامل. فالاستجابة لطلبات تقديم العروض تساعد الموردين على تصوير منتجاتهم أو خدماتهم بشكل أفضل، وتسليط الضوء على نقاط البيع الفريدة التي ينفردون بها والتفوق على منافسيهم.

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سواء كنت بحاجة إلى كتابة اقتراح للموارد، أو لأغراض تجارية، أو لشيء آخر، فإن هذه القوالب ستساعدك على إنجاز المهمة. مع انقر فوق ، ستحصل على مئات القوالب - من نماذج طلبات تقديم العروض إلى مقترحات الميزانية ووثائق طلب العروض الخاصة بالحملة.

تم تصميم كل منها لتبسيط سير عملك وتسهيل التعاون بين الفرق. اعثر على المزيد من القوالب لجعل إدارة المشاريع والأعمال أسهل في مركز قوالب ClickUp ! 🗂️