أفضل 10 أدوات برمجية لإدارة المقترحات في عام 2025

هل أنت مرهق من إدارة أكوام من مقترحات المشاريع وتنسيق تعديلات الفريق، و إدارة سير عمل الموافقة -كل ذلك مع البقاء على رأس المواعيد النهائية؟ أو ربما برنامجك الحالي للمقترحات لا يفي بالغرض، وأنت تبحث عن شيء أفضل. 👀

لا داعي للقلق، لقد قمنا بتغطيتك.

لقد أعددنا لك قائمة بأفضل 10 برامج لتقديم العروض لإنشاء مقترحات ذات مظهر احترافي، وتبسيط عمليات تقديم العروض، والفوز بأعمال جديدة. دعنا نتحقق منها!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المقترحات؟

يأتي كل برنامج لإدارة المقترحات بمجموعة ميزات فريدة لتبسيط عملية إنشاء المقترحات والفوز بالمقترحات. الهدف هو العثور على ميزات الأداة التي تتناسب مع احتياجاتك، مع الالتزام بميزانيتك. فيما يلي المجالات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

واجهة نظيفة يسهل التنقل فيها

قوالب عروض أعمال قابلة للتخصيص التي تناسب حالة استخدامك

أدوات تعاون للعمل مع فريق

ميزة التوقيع الإلكتروني الأصلي (التوقيع الإلكتروني) أو الاتصال مع تطبيق التوقيع الإلكتروني

التكامل مع الأدوات التي تستخدمها مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) أنظمة إدارة المشاريع البرامج وتطبيقات الدفع

تحليلات لفهم كيفية تفاعل العملاء مع مقترحاتك

تطبيق جوال لعرض المقترحات وتحريرها أثناء التنقل

أفضل 10 برامج للمقترحات لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن يُحدث اختيار أداة إدارة المقترحات الصحيحة فرقاً كبيراً في تعزيز إنتاجية فريقك وزيادة توقيعات العملاء المحتملين

للمساعدة في تسهيل اتخاذ هذا القرار، سنطلعك على أفضل 10 أدوات في السوق، وما الذي تقدمه هذه الأدوات، وحدودها. بهذه الطريقة، يمكنك العثور على أفضل برامج إدارة العروض المناسبة لاحتياجات فريقك وأهداف عملك. 🎯

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص عملية العرض حسب احتياجاتك

إن إنجاز مقترحاتك والفوز بالمشاريع هو مجرد البداية. إدارة هذه المشاريع هو المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي. إذا كنت تبحث عن أداة تتعامل مع إدارة المقترحات والمشاريع في مكان واحد، فإن ClickUp يناسبك تمامًا.

للبدء، لن تحتاج إلى قضاء ساعات في التحديق في شاشة فارغة. احصل على ClickUp AI لإنشاء مسودة أولى لمقترحك في مستندات ClickUp في غضون ثوانٍ. كما أنه يعمل أيضًا بشكل مثالي مع مستندات الأعمال الأخرى مثل مستندات الأعمال الأخرى مثل مواقع الويكي الخاصة بالشركة وإجراءات التشغيل القياسية وقواعد البيانات المعرفية الأخرى.

أضف جداول إلى مستنداتك لتقديم البيانات ذات الصلة بتنسيق سهل الهضم، ومرفقات لمشاركة تفاصيل إضافية، وجدول محتويات لسهولة التصفح، ولافتات ذات علامة تجارية لجعل عرضك لا يُنسى.

هل تحتاج إلى التعامل مع الطلبات الواردة؟ استخدم عرض جدول ClickUp . سيساعدك على تتبع طلبات تقديم العروض (RFPs)، وطلبات الحصول على معلومات، وطلبات عروض الأسعار. سواء كنت تقوم بتنفيذ هذه الطلبات أو المشاريع الفعلية, ميزات إدارة المشاريع في ClickUp تجعل الأمر في غاية السهولة.

استخدم الحقول المخصصة لتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز باستخدام أشرطة التقدم. وبفضل إشعارات ClickUp، يتم تذكيرك دائمًا بما هو قادم، حتى لا تفوتك أي إيقاع. ⏰

أفضل ميزات ClickUp

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك من خلال وصف المهام والمحادثات والمستندات

تخصيصقالب السبورة البيضاء لمقترح المشروع من ClickUp وأكثر من 1,000 قالب اقتراح آخر لإدارة عروض الشركات ذات النداء الواحد , حالات الأعمال والمقترحات وسير العمل التشغيلي

تتبع أهداف العمل وتقدم المشروع وأداء الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

ربط ClickUp بأكثر من 100 أداة بما في ذلك Google Drive و Hubspot و Slack

يمكنك الوصول إلى ClickUp على الويب وسطح المكتب والجوال

قيود ClickUp

ميزات واسعة النطاق قد تربك المستخدمين الجدد

تقتصر الباقة المجانية على 25 استخداماً ل ClickUp AI

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. جوتفورم

عبر جوتفورم Jotform هو أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء المقترحات والاستطلاعات والاستبيانات. باستخدام خيار برنامج إدارة المقترحات هذا، يمكنك إنشاء مقترحات من الصفر، أو استخدام ملف PDF موجود، أو الاختيار من بين أكثر من 700 نموذج.

تسهل واجهة السحب والإفلات البديهية الخاصة به إضافة النصوص والصور وحقول التوقيع الإلكتروني والتفاصيل الأخرى ذات الصلة. تتبع حالات المقترحات و إدارة الفريق المهام داخل جداول Jotform. قم بالتبديل بين طرق عرض الجدول والتقويم والبطاقة والتحميلات والتقارير لتصور بياناتك. 📊

أفضل ميزات جوتفورم

إعداد أمر توقيع إذا كان هناك العديد من الموقعين

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية إلى العملاء المحتملين على فترات زمنية محددة

الحصول على إشعار عند قيام العملاء المحتملين بالتوقيع

حفظ ملفات PDF الموقعة على أدوات التخزين السحابية مثل Google Drive وDropbox وOneDrive

قيود Jotform

تقتصر الخطة المجانية على 10 مستندات موقعة شهرياً

تتأخر المنصة من حين لآخر

تسعير #### تسعير Jotform

البداية: مجانًا

مجانًا البرونزي: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الفضي: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا الذهبي: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (206 تقييمات)

4.7/5 (206 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (1,620+ تقييم) تحقق من بدائل Jotform هذه! ### 3. مقترحات أفضل

عبر مقترحات أفضل مقترحات أفضل تجعل البناء مقترحات الأعمال سهل للغاية، حتى لغير المصممين. اختر من بين أكثر من 200 قالب قابل للتخصيص للبدء. تسمح لك كتل المحتوى بإضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتوقيعات الإلكترونية وجداول التسعير بسرعة دون عناء التصميم. 🎨

عندما يشاهد عملاؤك المحتملون عرضك، يتم ضبطه على شاشتهم، مع ظهور الأقسام الرئيسية كعلامات تبويب منفصلة. بمجرد أن يوافقوا على عرضك، يمكنهم إسقاط المدفوعات عبر PayPal أو Stripe أو GoCardless.

أفضل المقترحات الأفضل أفضل الميزات

حفظ وإعادة استخدام كتل المحتوى مثل السير الذاتية للشركة، والخدمات والشروط والأحكام والشروط

إرسال المقترحات بأكثر من 20 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية

احصل على إشعارات عندما يفتح العميل مقترحك أو يقرأه أو يوقِّع عليه

تتبَّع الصفحات التي شاهدها عملاؤك المحتملون، والوقت الذي قضوه في كل صفحة، والجهة التي قاموا بإعادة توجيه العرض إليها

قيود المقترحات الأفضل

لا يمكن تكرار الأقسام في أداة إنشاء المستندات

تقتصر خطة المبتدئين على خمسة مستندات شهرية ولا تتضمن تكامل CRM و Zapier

تسعير مقترحات أفضل

المبتدئ: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم القسط: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أفضل للمقترحات

G2: 4.4/5 (41 تقييمًا)

4.4/5 (41 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (149 مراجعة)

4. كتاب العسل

عبر كتاب العسل HoneyBook هو برنامج متعدد الإمكانات منصة إدارة الأعمال للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات. وهي تغطي كل شيء من العروض إلى الفواتير إلى العقود والاتفاقيات . ونعم، لديهم بعض النماذج في كل من هذه المجالات لجعل الأمور أكثر سرعة. ⚡

سيقدر عملاؤك توقيع المقترحات, جدولة المواعيد وإجراء المدفوعات دون الارتداد من صندوق الوارد الخاص بهم.

تتبع أين يقع كل عميل محتمل وعميل محتمل في خط الأنابيب الخاص بك في لمحة سريعة ، وقم بتصفية المهام المتكررة باستخدام الأتمتة. دع HoneyBook يتعامل مع التدفق، حتى أثناء التقاط بعض Z's.

أفضل ميزات HoneyBook

استخدم الاستبيانات لجمع المزيد من التفاصيل من العميل قبل بدء المشروع

إنشاء فواتير قياسية أو مجدولة أو متكررة لقبول المدفوعات

قم بتكوين أتمتة سير العمل للمتابعة مع العملاء المحتملين وتلقي تذكيرات حول مهامك القادمة

تسجيل الوقت المستغرق في مهام المشروع لإنشاء الفواتير

قيود HoneyBook

هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

لديه ميزات أساسية جداً لإدارة المهام

تسعير HoneyBook

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا أساسي: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر القسط: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

كتاب العسل #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (150 تقييم)

4.5/5 (150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (588 تقييم)

5. ريفير

عبر ريفير Revver (المعروفة سابقًا باسم eFileCabinet) هي منصة قائمة على السحابة حيث يمكن للشركات الصغيرة تخزين وتنظيم و إدارة مستنداتها الرقمية والمقترحات. قم بتنظيم الملفات في مجلدات ومجلدات فرعية حتى تتمكن من تحديد موقعها بسرعة عند الحاجة. 🔍

بالإضافة إلى ذلك، يعزز Revver اكتشاف الملفات من خلال عمليات البحث بالكلمات الرئيسية وعمليات البحث عن طريق التعرف الضوئي على الأحرف، بالإضافة إلى عمليات البحث المحفوظة المخصصة. يتيح لك برنامج إدارة المقترحات هذا أيضًا مشاركة المستندات وطلب الملفات والحصول على توقيعات إلكترونية بسهولة من كل من الفرق الداخلية والأطراف الخارجية.

Revver أفضل الميزات

التعاون على المستندات مع التعديلات والتعليقات وأدوات التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي

أتمتة إنشاء المجلدات، وتوجيه المستندات، وطلبات التوقيع الإلكتروني، والتذكير بالمهام

إنشاء وجدولة التقارير لتتبع استخدام المستندات وأنماط الوصول إليها

تصدير التقارير كملفات PDF وHTML وCSV

قيود Revver

قد يجد المبتدئون صعوبة في إعداده وتعلم ميزاته

تكاملات أصلية محدودة

تسعير #### Revver

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ريففر

G2: 4.3/5 (349 تقييم)

4.3/5 (349 تقييم) Capterra: 4.4/5 (893 تقييم)

6. بروبوسيفي

عبر اقتراح تم تصميم Proposify لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تبسيط عملية المبيعات وتتبع رؤى الإغلاق. أضف كتل توقيعات إلكترونية إلى مقترحاتك وصورًا من مكتبة Unsplash المدمجة ومقاطع فيديو من روابط YouTube وVimeo.

قم بإعداد Proposify لإرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة وملاحظات الشكر للعملاء المحتملين. احتفظ بعلامات تبويب على تفاعلات العميل مع مستندك، بما في ذلك وقت مشاهدته وتنزيله والتعليق عليه وتوقيعه. حتى أنك ستعرف مقدار الوقت الذي قضوه على أقسام مختلفة من مستندك، وهو أمر مفيد جداً لجعل مقترحاتك المستقبلية أفضل.

Proposify أفضل الميزات

إنشاء أدوار مستخدمين متعددة لأعضاء فريقك، وتعيين أذونات عرض وتحرير محددة لهم

إنشاء جداول تسعير ديناميكية من خلال تضمين الصيغ والخدمات الاختيارية والرسوم المتكررة والخصومات

تحرير المستندات أثناء عملية كتابة المقترح، حتى بعد إرسالها إلى عملائك وأصحاب المصلحة

تتبَّع أداء أعضاء الفريق بناءً على المقترحات التي فازوا بها أو التي خسروها

قيود المقترحات

لا توجد وظيفة التراجع لعكس التغييرات بسرعة

لا يمكن حفظ القوالب المخصصة للاستخدام المستقبلي

تسعير Proposify

الفريق: 49$/شهرًا لكل مستخدم

49$/شهرًا لكل مستخدم الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Proposify

G2: 4.6/5 (941 تقييم)

4.6/5 (941 تقييم) Capterra: 4.5/5 (271 تقييم)

7. لوبيو

عبر لوبيو قد يكون الرد على طلبات تقديم العروض مملاً وطويلاً، ولكن ليس مع Loopio. Loopio هو طلب تقديم العروض برنامج أتمتة يساعدك على تبسيط وتوسيع نطاق استجاباتك لطلبات تقديم العروض لإتمام الصفقات بشكل أسرع.

فهو يحدد تلقائياً الأسئلة داخل طلب تقديم العروض ويستخدم خاصية "السحر" الأنيقة لسحب الإجابات من الإجابات السابقة. إذا أزعجك سؤال ما في رأسك، فلا مشكلة! يمكنك تعيينه لزميل في الفريق، وتدوين تعليق، وتحديد موعد نهائي. 🗓️

وكلما كان لديك إجابة جديدة أو معلومة جديدة، ما عليك سوى إضافتها إلى مكتبة لوبيو. وبهذه الطريقة، تكون مستعداً دائماً لطلب تقديم العروض التالي الذي سيصلك.

أفضل ميزات Loopio

إضافة تفاصيل الشركة إلى مكتبة المحتوى بـ 12 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والهولندية والإسبانية

التمييز بين المحتوى الجديد والقديم بناءً على درجات حداثته

تلقي إشعارات بشأن الإجراءات المعينة عبر Slack أو Microsoft Teams

تضمين صور وملفات أخرى ذات صلة في مستنداتك من Google Drive وDropbox وSharePoint وBox وOneDrive

قيود Loopio

لا يحدد دائمًا حقول الإجابة بشكل صحيح، خاصةً بالنسبة لمستندات Microsoft Word

تكاملات أصلية محدودة

تسعير لوبيو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوبيو

G2: 4.7/5 (495 تقييم)

4.7/5 (495 تقييم) Capterra: 4.6/5 (71 تقييم)

8. باندا دوك

عبر باندا دوك PandaDoc مخصص للشركات القائمة على الخدمات التي تتطلع إلى إدارة العروض والعقود وعروض الأسعار والفواتير ذات العلامات التجارية. يحتوي على مكتبة متنوعة مكدسة بأكثر من 1000 قالب لمساعدتك على البدء.

قبل أن ترسل المستندات إلى العملاء المحتملين، قم بإخطار فريقك لمراجعتها وتعديلها واقتراح التغييرات وإعطاء الضوء الأخضر. يتم تسجيل كل تعديل، بحيث يمكنك دائمًا معرفة من وماذا ومتى من المسودة الأولية إلى النسخة النهائية.

إذا كان عميلك سعيدًا بإتمام الصفقة، فيمكنه إضافة توقيعاته وحتى إرسال المدفوعات عبر PayPal أو Stripe أو Square أو Authorize.Net مباشرةً من المستند. 💸

PandaDoc أفضل الميزات

قم بإعداد PandaDoc مع عمليات تكامل CRM الشائعة مثل Hubspot وSalesforce وZoho CRM وInsightly

استخدم محرك البحث مع مرشحات التاريخ والحالة والمالك والمستلم والشركة للعثور على المستندات بسرعة

احصل على إشعار عندما يفتح العميل عرضاً ويقرأه ويوقِّع عليه

تتبّع تفاعلات العميل عبر مقاييس مثل عدد مرات المشاهدة وآخر مشاهدة وإجمالي الوقت المستغرق والتنزيلات

قيود PandaDoc

تقتصر خطة المبتدئين على مقعدين كحد أقصى ولا تتضمن الوصول إلى عمليات التكامل

يقول بعض المستخدمين أن المقترحات تذهب إلى البريد غير الهام للمستلمين

تسعير PandaDoc

الأساسيات: 35 دولارًا شهريًا لكل مقعد

35 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 65 دولاراً شهرياً لكل مقعد

65 دولاراً شهرياً لكل مقعد المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات باندا دوك

G2: 4.7/5 (2,242 تقييم)

4.7/5 (2,242 تقييم) Capterra: 4.5 (1,046 تقييم)

9. DocuSign

عبر DocuSign توفر DocuSign تجربة إدارة مستندات سلسة وسهلة الاستخدام للفرق والعملاء على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. لإرسال مقترح، قم بإنشاء "مظروف" (حاوية إلكترونية تحتوي على مستند واحد أو عدة مستندات) وقم بإرساله إلى صندوق البريد الإلكتروني للعميل المحتمل.

إن إنشاء هذه المستندات سهل للغاية - اختر من مكتبة قوالب DocuSign أو اسحب وأسقط مستندًا موجودًا من جهاز الكمبيوتر أو تطبيق التخزين السحابي.

هل تحتاج إلى توقيع مستند؟ أضف حقول التوقيع إلى المناطق التي تريدها. وإذا كان هناك العديد من الموقعين، فقم بترتيبهم بالترتيب الذي تريدهم أن يستلموا المستند، وستتولى DocuSign الباقي. 🏋️‍♂️

أفضل ميزات DocuSign

تحميل المستندات والصور والعروض التقديمية وجداول البيانات بأكثر من 25 تنسيقًا

تتبع حالة المغلفات وفقًا للإجراءات المعلقة، وفي انتظار الآخرين، وقرب انتهاء الصلاحية، والمكتملة

معاينة كيفية عرض المستندات على أجهزة سطح المكتب والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة

توصيل DocuSign بأكثر من 400 تطبيق خارجي، بما في ذلك Microsoft وGoogle وSalesforce وZoom

قيود DocuSign

تقتصر خطة المبتدئين على خمسة مظاريف شهرياً

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

دعم العملاء غير المتسق

تسعير DocuSign

شخصي: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر

15 دولارًا أمريكيًا في الشهر قياسي: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات DocuSign #### تقييمات ومراجعات DocuSign

G2: 4.5/5 (2,166 تقييم)

4.5/5 (2,166 تقييم) Capterra: 4.8/5 (8,227 تقييم)

10. كويلر

عبر كويلر مع Qwilr، تكتسب مقترحاتك القياسية طابعًا جديدًا تمامًا. فبدلاً من ملفات PDF أو مستندات Word المعتادة، يتيح لك المحرر الأصلي الذي لا يحتوي على رموز إنشاء مقترحات تفاعلية على الويب مع الصور ومقاطع الفيديو والأكورديون وحاسبات العائد على الاستثمار التي تبدو رائعة على أي جهاز. ويمكنك حتى إنشاء جداول تسعير ديناميكية بناءً على اختيار العميل للمنتجات والكمية التي يريدها في الحزمة.

تصور عدد الصفحات التي قمت بإنشائها، والصفحات التي تم إنشاؤها، والصفحات التي حظيت بالمشاركة، والصفحات التي تم قبولها. إذا كنت تبحث عن طريقة فريدة للتميز أمام العملاء المحتملين وخلق انطباع دائم، فعليك أن تتحقق من Qwilr.

أفضل ميزات Qwilr

تعديل المقترحات في الوقت الفعلي بعد إرسالها

تلقي إشعارات بالبريد الإلكتروني عند عرض العملاء المحتملين للصفقات وتوقيعها إلكترونياً

تتبّع الوقت المستغرق في قراءة كل جزء من المحتوى على صفحاتك

توصيل Qwilr ب Hubspot وSalesforce وPipedrive وZoho CRM وQuickbooks وSlack وSlack وStripe وZapier

قيود Qwilr

القليل من عمليات التكامل الأصلية

لا تحتوي خطة الأعمال على ميزات رئيسية مثل النطاق والخطوط المخصصة

تسعير #### Qwilr

الشركات: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Qwilr

G2: 4.5/5 (671 تقييم)

4.5/5 (671 تقييم) Capterra: 4.6/5 (381 تقييم)

# # # هنا للحصول على المزيد من العملاء مع برنامج إدارة المقترحات

تأتي كل أداة من أدوات إدارة العروض هذه مع مجموعة ميزات فريدة من نوعها. سيساعدك اختيار الأداة المناسبة على الحفاظ على تنظيم فريقك وإغلاق المزيد من الصفقات، واكتساب رؤى حول تحسين مستندات العروض وسير العمل.

ولكن إذا كنت تفكر في أداة تخطيط القوى العاملة التي تتعامل مع كل شيء من كتابة المقترحات إلى تنفيذ مشاريع العملاء إلى إدارة العمليات التجارية، ClickUp هي الأداة المثالية لهذه المهمة. فهي تقلل من التوتر والمتاعب عند الانتقال من مرحلة الاقتراح إلى مرحلة التنفيذ. 🧘

لا حاجة للبحث عن محفظتك أيضًا. اشترك في ClickUp اليوم وجرب جميع ميزاته مجانًا!