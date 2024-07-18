كيفية العثور على عملاء لشركتك الاستشارية

تعد الاستشارات واحدة من أفضل الأفكار التجارية في السوق الحالية. شهد قطاع استشارات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة زيادة بنسبة تزيد عن 35٪ بين عامي 2012 و 2022، ليصل إلى 685 مليار دولار أمريكي.

نظرًا للطلب المتزايد، يتجه المزيد من المهنيين نحو فتح أو إدارة شركات استشارية. ولكن مع ذلك تأتي مشكلة العثور على عملاء لعملك.

غالبًا ما تنفق الشركات موارد كبيرة على الإعلان عن منتجاتها والبحث عن عملاء. بالنسبة للشركات الجديدة، يمكن أن يستنزف ذلك الميزانية التشغيلية، التي هي محدودة بالفعل.

في هذه المقالة، سنشرح أساسيات الاستشارات، وكيفية العثور على عملاء لأعمال الاستشارات، وكيفية قياس النجاح، ونصائح للاحتفاظ بالعملاء باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والاستراتيجيات الموجهة نحو النتائج.

ما هي الأعمال الاستشارية؟

تقدم شركة الاستشارات خدمات ومشورة متخصصة في مجالات معينة من الصناعة في المجالات التي تفتقر فيها الشركات إلى الموارد. على سبيل المثال، إذا كنت تدير شركة تجارة إلكترونية تحتاج إلى مساعدة في تطوير البرمجيات ونشرها، يمكنك الاستعانة بخدمات استشارية لمراقبة احتياجات شركتك، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ استراتيجية التطوير.

المستشارون هم خبراء في صناعات محددة ويمكنهم تقديم حلول قابلة للتنفيذ لأي متطلبات تجارية. يمكنك الاستفادة من خدمات شركات الاستشارات في مجالات مثل تطوير البرمجيات والتمويل والرعاية الصحية والتسويق والتكنولوجيا وما إلى ذلك.

من المتوقع أن ينمو سوق خدمات الاستشارات العالمية بمعدل سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.56٪ ويحقق إيرادات إجمالية تبلغ 2475.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2022-2027. لذا، فإن هذا هو الوقت المناسب لوضع الأساس لشركتك الاستشارية الخاصة.

وضع أسس أعمالك الاستشارية

لإنشاء شركة استشارات وتطويرها، يجب أن تجد عملاء استشارات لدعم أعمالك. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للبدء بشكل صحيح:

حدد قيمة عرضك الفريدة

سوق الاستشارات شديد التنافسية، لذا يجب عليك أولاً تحديد الجانب الفريد لعملك. ما الفرق الذي تقدمه لعملائك مقارنة بالاستشاريين الآخرين في مجال عملك؟ لماذا يجب على العملاء اختيارك؟

بمجرد تحديد القيمة الفريدة التي تقدمها، سيصبح من السهل الإعلان عن عملك للجمهور الأنسب. للقيام بذلك، فكر أولاً في المجالات التي تتفوق فيها. ثم قم بتسويق قدراتك للأشخاص أو المؤسسات التي يمكن أن تستفيد منها.

عندما تكون قيمة العرض أو USP هي أهم ما يميز عرضك، فمن المرجح أن تحصل على عملاء جذابين وتديرهم.

فهم السوق المستهدفة والجمهور المستهدف

قبل أن تبدأ في البحث عن عملاء، عليك أن تحدد من هم عملاؤك المثاليون. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم خدمات تسويقية، يمكنك النظر في ما يلي:

هل ستقدم خدماتك للأفراد أم للمؤسسات؟ إذا كانت للمؤسسات، فما هو الحجم المثالي للأعمال التي يمكنها تحمل تكاليف خدماتك؟

هل أنت مقيد بمنطقة جغرافية معينة؟

هل يمكنك التعامل مع حملات أكبر ومتعددة القنوات؟

ما هي المشكلات التسويقية التي يمكنك حلها بشكل أفضل باستخدام مهاراتك الاستشارية؟

يمكن أن تساعدك هذه الأسئلة وغيرها في تحديد السوق المستهدف والتركيز على الجمهور الذي سيكون أكثر اهتمامًا بما تقدمه.

أنشئ موقعًا إلكترونيًا رسميًا لشركتك الاستشارية

إنشاء موقع إلكتروني أمر بالغ الأهمية. إذا لم يتمكن العملاء من العثور على وجودك على الإنترنت، فلن يتمكنوا من البحث عن خدماتك، الأمر بهذه البساطة. اليوم، تساعد البصمة الإلكترونية المتطورة العملاء على الوثوق بشركتك.

يمكنك تحسين موقعك الإلكتروني عن طريق إضافة الكلمات المفتاحية التي من المرجح أن يستخدمها عملاؤك ونشر محتوى يجيب على أسئلتهم الشائعة. بهذه الطريقة، يمكنك زيادة ظهورك في السوق، وإبراز معرفتك، وتوجيه العملاء المحتملين إلى عملك.

صقل علامتك التجارية الشخصية

يمكن أن تساعدك علامتك التجارية الشخصية أيضًا في العثور على عملاء جدد بسرعة. لتحسين صورة علامتك التجارية، يمكنك القيام بما يلي:

أنشئ ملفًا يضم أهم مهاراتك وأفضل الأعمال التي قمت بها

اجمع شهادات من عملائك وعرضها على موقعك الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي

بناء حضور إيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى ترفيهي وتعليمي

تتبع مشاعر جمهورك المستهدف وشارك رأيك حول تلك الموضوعات

راقب منافسيك وحدد ما إذا كان هناك مجال متخصص يمكنك تقديم خدمات أفضل فيه

كل هذا، بالإضافة إلى شبكة علاقات قوية، يمكن أن يفعل المعجزات لتأسيس عملك أمام عملائك.

التواصل: مفتاح العثور على عملاء الاستشارات

يعد التواصل جزءًا مهمًا من بدء عملك الاستشاري. تحتاج إلى بناء علاقات مع العملاء المحتملين وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة. يمكن أن يساعدك ذلك في التغلب على الصعوبات في المستقبل وإنشاء نظام دعم يمكن أن يعزز عملك.

أولئك الذين يتواصلون بشكل فعال سيتعلمون المزيد عن اتجاهات السوق، ويستكشفون خدمات ومنتجات جديدة، ويكتسبون شهرة، ويتعلمون عن أدوات استشارية جديدة، وغير ذلك الكثير.

هناك طريقتان فعالتان للتواصل من أجل أعمالك الاستشارية:

أحدها هو بناء شبكة علاقات من الأشخاص المرتبطين بقطاعك. يمكنك القيام بذلك من خلال المنظمات المهنية والفعاليات الصناعية والتوصيات. ابق على اتصال مع المجتمع المحلي للوصول إلى العملاء وفرص العمل القريبة منك

الطريقة الثانية هي الاستفادة من التواصل عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تساعدك مواقع مثل LinkedIn في الوصول إلى قاعدة العملاء المناسبة. يمكنك أيضًا استخدام منصات مثل X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) و Instagram و Facebook للتواصل مع مجتمع عملائك

مع المحتوى والاستراتيجية المناسبين، يمكن أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي أداة لا غنى عنها في جهودك التسويقية. استخدم الأدوات والقوالب الذكية للاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي في اكتساب عملاء فعالين.

ClickUp هو الحل الشامل لإنشاء خطط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب استشارية محددة مسبقًا وقابلة للتخصيص بالكامل.

تنزيل هذا النموذج خطط لأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب ClickUp Social Media

استخدم قالب ClickUp للوسائط الاجتماعية لوضع خطط موحدة لمحتوى الوسائط الاجتماعية، وإشراك أعضاء الفريق، والتفاعل مع العملاء المحتملين، وتنظيم أفكار المحتوى. قم بتبسيط سير عملك من خلال إنشاء منشورات مذهلة على الوسائط الاجتماعية تتوافق مع علامتك التجارية في لمح البصر. باستخدام هذا القالب، يمكنك ضمان أسلوب مرئي متماسك يعزز التعرف على علامتك التجارية — ولن يكون هناك أي تضارب بين المنصات.

هناك طريقة أخرى للتواصل مع العملاء المحتملين وهي المشاركة في المجتمعات والمجموعات ذات الصلة عبر الإنترنت. كما ذكرنا سابقًا، يعد LinkedIn منصة رائعة لهذا الغرض. يمكنك أيضًا الانضمام إلى مجموعات الدردشة والمنتديات مع خبراء الصناعة وأقرانك لتبقى على اطلاع على آخر المستجدات في مجال عملك أو صناعتك.

بمجرد أن تصبح جاهزًا بشبكة نشطة، فإن التسويق بالمحتوى هو الجانب التالي الذي يجب مراعاته.

استخدام التسويق بالمحتوى لاكتساب العملاء

يعد التسويق بالمحتوى أداة قوية للمستشارين الذين يسعون إلى جذب عملاء جدد. وهو يتضمن إنشاء ومشاركة محتوى قيم وملائم لجذب العملاء المحتملين، وإثبات الخبرة، وبناء الثقة داخل قطاعك. من خلال تقديم محتوى ثري بالمعلومات بشكل مستمر، يمكنك التواصل مع جمهورك المستهدف، وإبراز قدراتك في حل المشكلات، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين. ويشمل ذلك:

1. صياغة محتوى جذاب وقابل للمشاركة

أنشئ محتوى يجذب جمهورك ويشجعهم على مشاركة موادك، مما يوسع نطاق وصولك بشكل طبيعي. من خلال إنتاج محتوى ثري وجذاب، يمكنك زيادة ظهورك ومصداقيتك كاستشاري.

لتحقيق ذلك، ركز على إنشاء محتوى يثير المشاعر أو يوفر قيمة كبيرة لعملائك المحتملين. استخدم عناوين جذابة ورسومات جذابة وعناصر تفاعلية مثل الاختبارات أو الرسوم البيانية.

يمكنك أيضًا تحليل الموضوعات الشائعة في مجال عملك لإنشاء محتوى يتناول اهتمامات واحتياجات عملائك المحتملين بشكل مباشر. وهنا تأتي أدوات مثل ClickUp لتكون مفيدة.

يساعدك استخدام ClickUp كبرنامج استشاري على تجاوز مجرد مركزية المهام والوثائق والأهداف لتبسيط عمل العملاء. كما أنه يعزز عملية إنشاء المحتوى وتوليد الأفكار وإدارة المحتوى والمزيد. دعنا نلقي نظرة على الميزات التي تساعدك على القيام بذلك:

ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وإدارته وتنظيمه بفعالية. سواء كنت تقوم بصياغة مقالات أو كتابة أدلة مفصلة أو إنشاء مواقع ويكي إعلامية، فإنه يوفر منصة سهلة الاستخدام لضمان أن يكون المحتوى الخاص بك جذابًا وجيد التنظيم. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك:

أنشئ مجموعة من المستندات، من المقالات إلى الأدلة الشاملة، مع روابط آمنة لمشاركتها مع جمهورك

تعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لأعضاء الفريق التعديل والتعليق في وقت واحد

اربط الوثائق مباشرة بمهام محددة، لضمان ربط المحتوى والإجراءات ذات الصلة

قم بتضمين عناصر الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو للحصول على محتوى أكثر جاذبية

ClickUp Brain

ClickUp Brain يسرع عملية الصياغة من خلال إنشاء أفكار للمحتوى ومسودات أولية بسرعة. تحلل هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المحتوى السابق والمشاريع الجارية لتقترح تحسينات وفرص جديدة للمحتوى. يمكن أن تساعدك بعض ميزاتها الرئيسية في:

قم بإنشاء أفكار ومسودات للمحتوى بسرعة باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حسّن جودة الكتابة من خلال اقتراحات في الوقت الفعلي للمرادفات وتصحيحات نحوية وتحسينات في سهولة القراءة

تنسيق المحتوى تلقائيًا لضمان الاتساق بين المنشورات

حسّن مقالاتك من أجل تحسين محركات البحث باستخدام اقتراحات الكلمات المفتاحية التي تم تحليلها بوا

تسريع البحث من خلال تجميع المعلومات من مصادر مختلفة بكفاءة

تخصيص المحتوى وفقًا لتفضيلات الجمهور لزيادة التفاعل والملاءمة

قوالب ClickUp

توفر مكتبة قوالب ClickUp مجموعة واسعة من الأطر المعدة مسبقًا لمساعدتك على بدء العديد من المشاريع والعمليات. وهي لا تقدر بثمن في جدولة استراتيجية المحتوى الخاصة بك وتتبعها. دعنا نلقي نظرة على أهم قوالبين لمساعدتك في تخطيط وتنظيم جهودك في تسويق المحتوى:

أ. نموذج تقويم المحتوى

تنزيل هذا النموذج خطط مسبقًا لاستراتيجية المحتوى الخاص بك باستخدام نموذج تقويم المحتوى من ClickUp

يتيح لك قالب تقويم المحتوى تصور موعد نشر كل جزء من المحتوى، مما يضمن تفاعلًا مستمرًا مع جمهورك. يساعدك على:

تصور الجداول الزمنية للمحتوى بالكامل

تخصيص الحالات لمراحل المحتوى

استفد من التكامل مع أدوات التواصل الاجتماعي للنشر المباشر

ب. نموذج خطة المحتوى

تنزيل هذا النموذج نظم أنشطة تسويق المحتوى باستخدام نموذج خطة المحتوى من ClickUp

يساعد نموذج خطة المحتوى في إدارة سير عمل إنشاء المحتوى من المفهوم إلى النشر، وتتبع التقدم والمواعيد النهائية للحفاظ على استراتيجية المحتوى الخاصة بك على المسار الصحيح. يساعدك على:

تحديد وتوزيع الأدوار والمسؤوليات

تتبع التقدم المحرز من خلال سير العمل المخصص

تخزين وإدارة أصول المحتوى في مكان واحد

استخدم التذكيرات والإشعارات للحفاظ على المواعيد النهائية

2. نشر دليل أو بودكاست أو سلسلة فيديو

يمكنك أيضًا جذب عملاء جدد من خلال موارد متعمقة مثل الأدلة والبودكاست والدورات التدريبية عبر الإنترنت أو مقاطع الفيديو. تتيح لك هذه التنسيقات من المحتوى معالجة القضايا والأسئلة الرئيسية التي تواجه الجمهور المستهدف بشكل شامل، مما يضعك في مكانة رائدة في مجال التفكير.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه الموارد بمثابة محتوى دائم، حيث تستمر في جذب عملاء جدد لفترة طويلة بعد نشرها، مما يوسع نطاق وصولها وإمكانياتها لاكتساب عملاء جدد.

3. الاستفادة من نشر مقالات الضيوف والشراكات في مجال المحتوى

تعد المشاركات الضيفية وشراكات المحتوى استراتيجيات تسويقية فعالة للغاية للمستشارين لتوسيع نطاق وصولهم واكتساب عملاء جدد. من خلال التعاون مع المنصات والمؤثرين المعروفين في مجال عملك، يمكنك الوصول إلى جماهير جديدة قد تحتاج إلى خبراتهم.

إن الظهور في مصادر مرموقة يدل على المصداقية والسلطة، مما يزيد من مصداقيتك ويجذب العملاء المناسبين للاستشارات. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الترويج المتبادل عبر هذه القنوات إلى علاقات دائمة والمزيد من الأعمال من خلال حركة المرور المُحالة.

4. الاستفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية قنوات اتصال مباشرة للتفاعل مع جمهورك وتزويدهم بأفكار قيمة ومستجدات وعروض.

يساعد التواصل المنتظم من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة والنشرات الإخبارية الجيدة الصياغة على بناء علاقة مع العملاء المحتملين ويجعلك في أذهانهم عندما تظهر الحاجة إلى خدماتك.

ClickUp Brain يبسط هذه العملية بشكل كبير من خلال مساعدتك في إنشاء حملات موجهة بدقة ورسائل بريد إلكتروني مخصصة، مما يضمن أن تكون اتصالاتك في الوقت المناسب وذات صلة.

التواصل مع العملاء وتقديم العروض

1. ممارسة التواصل مع العملاء

يمكنك إنشاء برامج توعية مخصصة للتواصل مع عملائك الحاليين والمحتملين، مثل الاتصالات الهاتفية غير المرتقبة، والعروض غير المرتقبة، والمقترحات، واستراتيجيات المتابعة. وهذا يفتح الباب أمام إمكانية جذب عملاء محتملين لم يكونوا ليتواصلوا مع شركتك لولا ذلك.

يشمل التواصل مع العملاء الوصول إلى العملاء المحتملين من خلال عروضك وخدماتك وبناء علاقات أقوى مع العملاء الحاليين. عند تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تساعدك حملة التواصل في كسب عملاء استشاريين بسرعة.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك أيضًا كتابة رسائل بريد إلكتروني للتواصل بسرعة والوصول إلى عملائك المحتملين بأقل جهد يدوي.

اكتب رسائل البريد الإلكتروني بسرعة باستخدام ClickUp Brain

يجب أن يتم بناء نهجك للتواصل الاستشاري مع مراعاة عدة عوامل، مثل:

الاحتياجات والتفضيلات الفريدة للجمهور المستهدف

الرسائل الشخصية

استراتيجية اتصال مستنيرة وقائمة على البيانات

الانفتاح والشفافية بشأن خدماتك

يمكن أن تساعد التوعية المخصصة في جذب العملاء وجعلهم يشعرون بتقديرهم وبناء علاقات أكثر ولاءً بين العملاء والموردين. وبمجرد الانتهاء بنجاح من مكالمة مع عميل محتمل، تحتاج إلى تقديم عرض ناجح.

2. إعداد عرض فعال

يركز عرض الاستشارات الجيد على توقعات العميل المحتمل ويحتوي على تفاصيل تحدد العلاقة التجارية. يجب أن يتضمن هذا المستند ما يلي:

مخطط المشروع

رسوم الاستشارات

جدول التسليم

قائمة النتائج

ملخص القضايا التي يجب معالجتها

كيفية التعامل مع المراجعات

اعتبارات إضافية

باستخدام قوالب ClickUp القابلة للتكوين، يمكنك أيضًا تخطي إنشاء إطار عمل من البداية.

تنزيل هذا النموذج وفر الوقت والجهد باستخدام سير العمل المُصمم مسبقًا لإنشاء العروض وتسجيل العملاء وإدارة المشاريع باستخدام نموذج خدمات الاستشارات من ClickUp

على سبيل المثال، يساعد نموذج خدمات الاستشارات ClickUp فرق الاستشارات على التعاون مع العملاء وتقديم عمل عالي الجودة وتنفيذ سير العمل للمساعدة في تحديد نطاق ما قبل البيع والالتزامات وإدارة محفظة العملاء.

تنزيل هذا النموذج قم بإنشاء اتفاقية استشارية مفصلة باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp

نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp هو مستند قابل للتخصيص لإنشاء اتفاقية استشارات تحدد الأدوار والمسؤوليات والتوقعات وشروط وأحكام المشروع. يمكن استخدامه لإنشاء اتفاقية ملزمة قانونًا بين الأطراف قبل بدء علاقة جديدة مع العميل.

الشراكات الاستراتيجية والتوصيات

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إنشاء شراكات لاكتساب عملاء جدد في مجال الاستشارات:

يمكنك تكوين شراكات تجارية مع مهنيين وشركات أخرى حتى تتمكن من التواصل مع عملائهم الذين يحتاجون إلى خدمات إضافية

استفد من تكتيكات التسويق المؤثر من خلال الشراكة مع شخصيات مشهورة في مجال عملك. يمكنهم جذب عملاء يدفعون مقابل خدماتك من خلال تقديم شهادات عن خدماتك لجمهورهم

اتصل بالعلامات التجارية والأشخاص لإقامة شراكات في مجال المحتوى . إذا شارك الأشخاص المؤثرون المحتوى الخاص بك على منصاتهم، يمكنك جذب انتباه العملاء المحتملين

يمكنك أيضًا طلب التوصيات من الأصدقاء والعائلة والعملاء السابقين وغيرهم من شبكة معارفك. قم بتنفيذ برنامج توصية على موقعك الإلكتروني حيث تكافئ الأشخاص عندما يوصون بك لشخص آخر. يساعد تقديم خدمات مخصصة وعالية الجودة للعملاء الحاليين في جذب عملاء جدد من خلال التوصيات الشفهية.

استخدم مجموعات LinkedIn وإعلانات Facebook لتشغيل برامج الشراكة والإحالة لتحقيق أقصى قدر من الوصول

استخدام التكنولوجيا لزيادة عدد العملاء

التكنولوجيا الذكية هي صديقك عندما يتعلق الأمر بأنشطة اكتساب العملاء. استخدم أدوات فعالة مثل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات وإدارة علاقات العملاء للمستشارين لمساعدتك في الوصول إلى المزيد من عملاء الاستشارات وأتمتة سير العمل وإجراء التنبؤات وتصور البيانات.

تتمتع الأدوات الشاملة مثل ClickUp بجميع القدرات التي تحتاجها لتشغيل شركة الاستشارات الخاصة بك يوميًا.

ClickUp للاستشارات

يمكنك استخدام ميزات ClickUp التالية لتطوير مهام الاستشارات الخاصة بك وتحقيق أقصى استفادة من الموارد:

حدد أهداف العمل وتابعها باستخدام ميزة الأهداف في ClickUp

وفر الوقت مع ClickUp Automations من خلال أتمتة المهام المتكررة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتنبيه والتذكير والتحديثات عند تغيير حالة المهمة

عزز التواصل مع العملاء من خلال ميزات التعاون في ClickUp مثل التعليقات والإشارات والتدقيق والنماذج وغيرها. تساعدك ميزة ClickUp Chat View على التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي، بينما تساعدك ميزة ClickUp Form View على تسجيل الردود في نموذج وإدراجها مباشرة في سير العمل

مركزية اتصالات الفريق باستخدام ClickUp Chat

ابتكر الأفكار وعقد جلسات العصف الذهني بصريًا باستخدام لوحات ClickUp البيضاء وتعاون بسهولة مع فرق الاستشارات

استفد من إمكانات ClickUp Brain لإنشاء المحتوى وإدارة المعرفة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتنفيذ جميع أنشطة إدارة المشاريع

صمم عملية انضمام مبسطة باستخدام ClickUp Docs . يمكن أن تشمل قوائم مراجعة مفصلة وجداول زمنية للمشاريع وبروتوكولات الاتصال وحتى نماذج قبول العملاء المعبأة مسبقًا.

يمكن لهذه الأدوات أن ترفع إنتاجيتك وجودة الخدمة التي تقدمها لعملائك؛ والشيء الوحيد المتبقي الآن هو تحديد سعر عروضك بشكل صحيح.

تحديد السعر المناسب لخدماتك

يجب أن يكون لديك استراتيجيات تسعير فعالة للتغلب على المنافسة وجذب المزيد من العملاء.

تسعير الخدمة أصعب من تسعير المنتج المادي، لأن الخدمة غير الملموسة يمكن أن تحتوي على العديد من المدخلات غير المرئية التي تؤثر على التسعير. يجب أن يكون الهدف هنا هو توضيح قيمة خدمات الاستشارات التي تقدمها بحيث يراها العملاء عادلة.

إذا كنت عالقًا في مفاوضات حول السعر مع عميل محتمل، فلا تخفض أسعارك من جانب واحد أبدًا. فهذا سيعطي انطباعًا بأن خدماتك تفتقر إلى القيمة وأنك كنت تفرط في الأسعار.

بدلاً من ذلك، قم بتسعير خدماتك بشكل عادل بعد مقارنة عرضك الاستشاري مع عروض المهنيين المماثلين. أبرز ما يميزك عن الآخرين. وإذا شعرت أن بعض العملاء لديهم تحفظات على السعر، فقدم لهم شيئًا يناسبهم دون المساومة على قيمتك. على سبيل المثال، يمكنك تقديم خدمات أو منتجات أقل لتتناسب مع ميزانية العميل.

يوفر ClickUp طريقة لتجميع جميع الوثائق الخاصة بمشروع أو عميل ما. مما يسهل على كل مستشار الحصول على المعلومات التي يحتاجها.

يوفر ClickUp طريقة لتجميع جميع الوثائق الخاصة بمشروع أو عميل ما. مما يسهل على كل مستشار الحصول على المعلومات التي يحتاجها.

الحفاظ على قاعدة عملائك وتنميتها باستخدام ClickUp

لتشغيل شركة استشارات ناجحة، يجب أن تركز على الاستدامة والنمو. استكشف استراتيجيات مختلفة لاكتساب العملاء، مثل التواصل، وتسويق المحتوى، والتواصل مع العملاء، والشراكات الاستراتيجية، واستراتيجيات التسعير التنافسية للعثور على عملاء لشركتك الاستشارية.

يمكن أيضًا تسريع النمو من خلال شبكتك الحالية. تأكد من طلب التعليقات والشهادات من العملاء الراضين. إن عرض قصص النجاح على موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي يبني الثقة لدى العملاء المحتملين ويحسن قيمة علامتك التجارية.

يجب عليك أيضًا البقاء على اطلاع بأحدث التطورات والاحتياجات في مجال خدمتك حتى تتمكن من تقديم الخدمات المناسبة لجمهورك.

تحتاج جميع هذه الأنشطة إلى اهتمام وجهد مستمرين. ومع ذلك، يمكنك بفضل الصبر والمثابرة وضع استراتيجية نمو طويلة الأجل لأعمالك الاستشارية.

لضمان توفر الوقت الكافي للتركيز على هذه الأنشطة الاستراتيجية، استفد من منصة إدارة المشاريع القوية والشاملة مثل ClickUp. مع ClickUp، يمكنك مركزية أنشطة التسويق والاستشارات لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain، بالقيام بالأعمال الروتينية نيابة عنك بينما تركز على بناء علامتك التجارية وأعمالك.

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