أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للاستشارات في 2025

هل يعمل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك لصالحك أم ضدك؟ سواءً كنت شركة صغيرة أو عضوًا في الشركات الأربع الكبرى، فأنت بحاجة إلى أفضل نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) للاستشاريين لفريقك. 🙌

وفقًا لـ

تقرير سوق الاستشارات الإدارية العالمية 2024

، بلغت قيمة صناعة الاستشارات 307.62 مليار دولار في عام 2022، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 511.88 مليار دولار بحلول عام 2028. وفي حين أن الأرقام الكبيرة غالبًا ما تُترجم إلى مبيعات كبيرة، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إرهاق كبير (اقرأ: السهر لوقت متأخر من الليل، والعمل في عطلات نهاية الأسبوع، وتناول أكواب - أو، أواني قهوة متعددة؟) ☕

لمساعدة فريق الاستشارات الخاص بك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر، تحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل على أتمتة المهام، ويجعل المتابعة أمرًا لا يحتاج إلى تفكير، ويسجل أنشطة المبيعات، ويسهل في النهاية إتمام الصفقات.

لحسن الحظ، لقد قمنا بالعمل من أجلك. تجد أدناه قائمتنا لأفضل 10 أنظمة لإدارة علاقات العملاء للشركات الاستشارية.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء للاستشاريين؟

قبل أن تحول قائمة العشرة الأوائل هذه إلى أفضل 10 اختيارات لك، عليك أن تعرف ما الذي يجب أن تبحث عنه. خلال عملية اختيار إدارة علاقات العملاء، اجعل هذه الميزات التي يجب أن تكون في مقدمة اهتماماتك:

التكاملات الأصلية: إن الغرض من نظام برمجيات إدارة علاقات العملاء هو تبسيط عملية المبيعات والعمليات التجارية بشكل عام. لذلك، سيحتاج نظامك إلى التكامل مع التسويق عبر البريد الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية أو المحاسبة أو منصات مكتب المساعدة

إن الغرض من نظام برمجيات إدارة علاقات العملاء هو تبسيط عملية المبيعات والعمليات التجارية بشكل عام. لذلك، سيحتاج نظامك إلى التكامل مع التسويق عبر البريد الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية أو المحاسبة أو منصات مكتب المساعدة ميزات الحساب المخصص: يمكن أن تكون أنظمة برمجيات إدارة علاقات العملاء جامدة تمامًا خارج الصندوق. ابحث عن الأنظمة التي تلبي احتياجاتك الفريدة من خلال الحقول والتقارير والعروض المخصصة

يمكن أن تكون أنظمة برمجيات إدارة علاقات العملاء جامدة تمامًا خارج الصندوق. ابحث عن الأنظمة التي تلبي احتياجاتك الفريدة من خلال الحقول والتقارير والعروض المخصصة فرق الدعم: إذا لم يكن لديك مسؤول داخلي لإدارة علاقات العملاء، فستحتاج إلى نظام أساسي يوفر دعمًا عبر الدردشة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني للمساعدة في تخصيص الحل الخاص بك

إذا لم يكن لديك مسؤول داخلي لإدارة علاقات العملاء، فستحتاج إلى نظام أساسي يوفر دعمًا عبر الدردشة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني للمساعدة في تخصيص الحل الخاص بك مهام سير العمل الآلي: إن استراتيجية إدارة علاقات العملاء الصحيحة يمكن أن توفر ساعات لا حصر لها لعملك. ابحث عن منصة يمكنها أتمتة المبيعات إنشاء النشاط، أو مهام المتابعة، أو عمليات الموافقة على العقود. تكون أنظمة إدارة علاقات العملاء أفضل إذا كانت توفر ميزات أتمتة التسويق التي تربط عمليات المبيعات بفريق التسويق.

أفضل 10 أنظمة لإدارة علاقات العملاء للاستشاريين لاستخدامها في عام 2024

هل تبحث عن أفضل منصة CRM لشركتك الاستشارية؟ استخدم هذه القائمة للعثور على حل يناسب احتياجاتك الفريدة.

1.

انقر فوق

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

تقدم النقر فوق أداة CRM قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للشركات الاستشارية من جميع الأحجام. كمركز إنتاجية شامل حيث يمكن للاستشاريين التعاون عبر المستندات والدردشة واللوحات البيضاء، يتيح لك النقر فوق إغلاق المزيد من الصفقات مع خدمة العملاء الحاليين بشكل أفضل. 🤩

يمكن للشركات الاستشارية الاستفادة من أدوات إدارة علاقات العملاء الخاصة ب النقر فوق لتوليد العملاء المحتملين، وتوفير دعم العملاء، وزيادة مبيعات العملاء الحاليين. للبدء، يمكن لفريقك الاستشاري تنزيل قالب إدارة علاقات العملاء من النقر فوق ثم قم بتخصيص طرق العرض والحالات والحقول لتناسب عملك الفريد.

وبفضل أدوات لوحة التحكم الشاملة، يمكن للمستشارين جمع البيانات بسهولة عن الحسابات الفردية أو خط أنابيب المبيعات ككل لإجراء عمليات مراجعة ربع سنوية مع الفريق التنفيذي. إلى

توفير الوقت في إدارة العملاء

، يمكن لأعضاء الفريق تعيين المهام، وإنشاء المقترحات، والحصول على موافقة المسؤولين التنفيذيين باستخدام مهام سير العمل الآلية القابلة للتخصيص.

النقر فوق أفضل الميزات

فهم جمهورك في لمحة سريعة باستخدام 10 طرق عرض قابلة للتخصيص

تقديم بيانات العملاء بسهولة إلى فريقك التنفيذي باستخدام أكثر من 50 أداة للوحة التحكم، بما في ذلك قيمة عمر العميل وحجم الصفقات والتحليلات الأخرى

دمج نماذج الويب لالتقاط بيانات العملاء المحتملين الجدد وتعيين المهام تلقائيًا

سهولة إدارة العملاء والعملاء المحتملين أثناء السفر باستخدام إدارة علاقات العملاء على الهاتف المحمول من النقر فوق

تتبع أنشطة المبيعات باستخدام قوالب استشارية مدمجة

المسار السريع التواصل مع العميل وإبقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة من خلال إدارة سلسة للبريد الإلكتروني

إغلاق الصفقات بشكل أسرع من خلال مهام سير العمل التلقائية التي تقوم بتعيين المهام، وتحديثات الحالة التي تُطلِق تحديثات الحالة، وتنبيه أعضاء الفريق، وفي النهاية إغلاق الصفقات بشكل أسرع

حافظ على تنظيم حساباتك وخدمة عملائك بشكل أفضل من خلال استخدام علامات مخصصة

قم بإنشاء حقول مخصصة لمعلومات العميل وتفاصيل المشروع والبيانات الأخرى ذات الصلة بأعمالك الاستشارية

وفِّر الوقت من خلال دمج برنامج CRM الخاص بك مع أكثر من 1,000 أداة شائعة، مثل Dropbox و Slack و Zoom و Loom وغيرها

يمكنك أتمتة عملية المبيعات لأعمالك الاستشارية عن طريق إضافة حالات مخصصة، حتى تعرف الصفقات قيد التنفيذ أو التي تتلقى عرض أسعار أو التي تقترب من خط النهاية

قيود النقر فوق

قد يكون العدد الهائل من الميزات مربكًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أداة بسيطة لإدارة المشاريع

قد يستغرق الأمر عدة أيام لإعداد استشاريين جدد على نظام CRM

لا تتوفر جميع قوالب CRM على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن!)

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار النقر فوق Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

النقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. هب سبوت

عبر

هبسبوت

مع أكثر من 100,000 عميل حول العالم

هب سبوت

ينقل العملاء المحتملين إلى أسفل خط الأنابيب.

صُممت منصة HubSpot لإدارة علاقات العملاء (CRM) من HubSpot للشركات الاستشارية الصغيرة إلى الشركات الاستشارية، وهي تُبسط تجربة العملاء من خلال تسجيل البيانات تلقائيًا. تتكامل منصة HubSpot CRM مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاستشاريين لتتبع أنشطة المبيعات عبر المؤسسة. يمكن للاستشاريين التواصل مع العملاء المحتملين من خلال المقتطفات أو الردود على البريد الإلكتروني أو الحملات التلقائية.

تأتي مجموعة HubSpot CRM كاملة مع أدوات التسويق الخاصة بـ HubSpot، مما يتيح لك إطلاق حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليل حركة مرور الويب، وإنشاء نماذج ويب مخصصة لتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين. من خلال إدارة الإعلانات، وتتبع الردود عبر البريد الإلكتروني، وأدوات الدردشة المباشرة، يجعل HubSpot فرق التسويق والمبيعات لديك تعمل بسلاسة أكبر.

أفضل ميزات HubSpot

تبسيط المهام اليومية لمستشاريك من خلال الحفاظ على إدارة المهام ووظائف إدارة علاقات العملاء في مكان واحد

التكامل مع Gmail أو Outlook الخاص بك لتسجيل النشاط تلقائيًا لأعمالك الاستشارية

حافظ على إنتاجية مستشاريك أثناء التنقل من خلال تطبيق الهاتف المحمول

تبسيط دعم العملاء من خلال استخدام المقتطفات - كتل نصية قصيرة قابلة لإعادة الاستخدام

جمع بيانات العملاء المحتملين بسهولة من خلال نماذج مخصصة باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات

قيود HubSpot

لا تأتي مستويات التسعير المنخفضة مجهزة ببعض الميزات التي لا غنى عنها

يمكن أن يكون هناك نقص في التخصيص مع بعض الميزات، مثل طرق العرض

يمكن أن تكون الخطة الاحترافية باهظة الثمن بالنسبة للشركات الاستشارية أو الاستشاريين المستقلين

تسعير HubSpot

أدوات مجموعة CRM Suite المجانية: $0

$0 CRM Suite Starter: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حزمة CRM Suite الاحترافية: 1,600 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

3. زوهو CRM

عبر

زوهو CRM

زوهو

منصة CRM سهلة الاستخدام تجعل من السهل إجراء إدارة العملاء المحتملين وإدارة الصفقات وإدارة العقود في مكان واحد. يمكن للاستشاريين تسجيل العملاء المحتملين لتحديد الصفقات ذات الفرصة الأفضل للتحويل. ومن هناك، تجعل أدوات التشغيل الآلي في Zoho CRM من السهل تبسيط

التواصل مع العملاء

والحصول على موافقة المدير التنفيذي.

يتزامن Zoho CRM مع أدوات التسويق المدمجة في Zoho، بما في ذلك نماذج الويب إلى العملاء، والدردشة المباشرة، وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. يأتي Zoho أيضًا مزودًا بتكاملات مع أدوات الدعم الشائعة مثل Zendesk أو Salesforce Desk لخدمة العملاء الحاليين وبيعهم بشكل أفضل.

أفضل ميزات Zoho CRM

التخصيص إدارة جهات الاتصال مع 500 حقل مخصص لكل وحدة نمطية

السماح لمسؤولي CRM باختبار أدوات أو حقول أو وحدات نمطية جديدة من خلال استخدام وضع الحماية

تعزيز إنتاجية فريقك الاستشاري من خلال 1,000 إشعار بالبريد الإلكتروني لكل مستخدم

مزامنة جهود أتمتة المبيعات والتسويق من خلال قوالب بريد إلكتروني غير محدودة

اجمع بيانات العملاء المحتملين الجدد بسهولة من خلال استخدام 100 نموذج من الويب إلى العملاء المحتملين لكل وحدة نمطية

قيود Zoho CRM

تتطلب بعض الوظائف المخصصة معرفة الترميز، وهو ما قد يمثل تحديًا لبعض الشركات الاستشارية

يمكن أن تكون الوحدات الجاهزة محدودة، وقد تحتاج إلى تعيين مسؤول لتخصيص النظام الأساسي لتلبية احتياجات عملك الفريدة

تسعير Zoho CRM

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 52 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4. كاب

عبر

كيب

تم تصميم حلول إدارة علاقات العملاء من Keap خصيصًا للشركات الصغيرة. تم تصنيف Keap ضمن أفضل 50 برنامجًا في جوائز G2 لأفضل البرامج لكل من منتجات المبيعات والتسويق في عام 2024، وهو معروف بسهولة استخدامه ودعم العملاء من الدرجة الأولى.

يتعامل Keap مع جمع العملاء المحتملين ومتابعة العملاء المحتملين والفواتير ورعاية العملاء المحتملين وتحصيل المدفوعات في مكان واحد. تتيح لك أدواته التسويقية المدمجة إمكانية الانضمام وطلب الإحالات من العملاء الحاليين.

بشكل عام، تسمح لك ميزات Keap الرئيسية بقضاء وقت أقل في العمل المزدحم، حتى يتمكن فريق المبيعات لديك من التركيز على تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.

أفضل ميزات Keap

إرسال الفواتير وإنشاء المقترحات وقبول المدفوعات لجميع عملائك الاستشاريين

حافظ على إنتاجية الاستشاريين أثناء التنقل من خلال تطبيق Keap للهواتف المحمولة

تواصل مع العملاء المحتملين من خلال البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ودعم الدردشة وغيرها من الأدوات مباشرةً من سجل جهات الاتصال

قم بمزامنة أداة إدارة علاقات العملاء بسهولة مع المنصات الشائعة مثل Gmail وPayPal وQuickBooks والمزيد

قضاء وقت أقل في التواصل مع العملاء المحتملين من خلال استخدام قوالب البريد الإلكتروني والمحفزات وحملات البريد الإلكتروني المجزأة

قيود Keap

بعض الميزات التي لا غنى عنها، مثل تسجيل العملاء المحتملين أو التقارير المتقدمة، غير متوفرة في الخطة الاحترافية

بعض ميزات برنامج CRM، مثل تطبيق التقويم، تفتقر إلى بعض التخصيصات

تسعير كيب

الخطة الاحترافية: 159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

159 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين الحد الأقصى: 229 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات كيب

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

5. بيتريكس 24

عبر

بيكستريكس 24

مع أكثر من 35 أداة عمل,

بيتريكس 24

يساعد 12 مليون شركة حول العالم على العمل بكفاءة أكبر.

يمكن للشركات المتوسعة أن تدير أنشطة المبيعات والحملات التسويقية والعمليات التجارية كلها في منصة واحدة مع Bitrix24. من خلال أداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات وأتمتة سير العمل ومكتب المساعدة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة وأدوات التجارة الإلكترونية، يمكن لـ Bitrix24 تعزيز علاقات العملاء الحاليين مع إتمام صفقات تجارية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح أدوات إدارة علاقات العملاء في Bitrix24 للمستشارين

إرسال سجلات تتبع الوقت

وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعيين المهام، وتحويل العملاء المحتملين. تعمل الدردشات المباشرة ونماذج الويب وأنظمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت على تبسيط خدمة العملاء، بينما تتيح لك مساحة العمل الموحدة تخزين جميع مستندات العملاء في مكان واحد.

أفضل ميزات Bitrix24

إنشاء جميع المستندات الخاصة بأعمالك الاستشارية وتحريرها ومشاركتها في نظام تخزين قائم على السحابة

الاستفادة من ساعة الوقت عبر الإنترنت، ومؤتمرات الفيديو، والمهام عبر الإنترنت للحفاظ على إنتاجية العاملين عن بُعد

إطلاق حملات تسويقية وإنشاء صفحات مقصودة لنقل العملاء المحتملين إلى مسار المبيعات

تقديم عروض الأسعار وإرسال الفواتير إلى العملاء

إعادة إشراك العملاء القدامى من خلال إعادة تنشيط العملاء، باستخدام برنامج تتبع العملاء من Bitrix24

قيود Bitrix24

يحتوي على منحنى تعليمي قد يكون حاداً بعض الشيء لغير المعتادين على برامج إدارة علاقات العملاء

مع وجود أداة إنشاء مواقع الويب، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وأدوات أخرى متوفرة جميعها على منصة واحدة، يمكن أن تكون معقدة للغاية بالنسبة لمن يبحث عن منصة بسيطة لإدارة علاقات العملاء

بعض الميزات الضرورية - مثل تحليلات إدارة علاقات العملاء، والمحفزات، والحقول المطلوبة، وتكامل البريد الإلكتروني - غير متوفرة في الباقة المجانية

تسعير Bitrix24

الأساسية: 43 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

43 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين قياسي: 87 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

87 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا احترافي: 175 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

175 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسة: تبدأ من 325 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا (يمكن تخصيصها لما يصل إلى 10,000 مستخدم)

تقييمات ومراجعات بيتريكس 24

G2: 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 700 تقييم)

عبر

فريشوركس

Freshworks CRM، أو Freshsales، هي منصة موثوق بها من قبل 60,000 شركة حول العالم.

تستخدم Freshworks الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لتحديد العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل وأتمتة اتصالات المتابعة. مع إدارة خطوط الأنابيب 2.0، يمكن للمستخدمين التنبؤ بأداء الصفقات، والتفاعل مع العملاء المحتملين، والتنبؤ بالإيرادات للمديرين التنفيذيين، وفي النهاية نقل الصفقات عبر خط الأنابيب.

يمكن للمستشارين الحصول على رؤية شاملة لعملائهم المحتملين من خلال الجداول الزمنية للأنشطة، وطرق العرض القابلة للتخصيص، وبطاقات تسليط الضوء، وتسلسلات المبيعات المتعددة.

Freshworks أفضل الميزات

منع النزاعات على العمولات من خلال استخدام فرق المبيعات وإدارة الأراضي

احصل على رؤية أفضل لتوقعات المبيعات الخاصة بك من خلال الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي وبطاقات جهات الاتصال بالسحب والإفلات

إغلاق العملاء المحتملين بكفاءة أكبر من خلال تسجيل جهات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسلسل المبيعات

إنشاء خطوط مبيعات متعددة للخدمات الاستشارية المختلفة

التعاون مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال أدوات دعم مدمجة في الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف

قيود فريش ووركس

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة على سطح المكتب

نظرًا لأن Freshsales هي منصة مختلفة عن منصات Freshworks الأخرى، مثل فريش ديسك أو فريش ماركتر، أو فريش ماركتر، أو فريش سيرفيس، قد يكون من الصعب فهم أي الميزات تندرج تحت أي منها

تسعير فريش وركس

فريش سيلز مجاناً: $0

$0 نمو فريش سيلز: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم فريش سيلز برو: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فريشوركس

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. سيلز فورس

عبر

فريق المبيعات

Salesforce CRM

، أو سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud، يتيح لك التعامل مع إدارة النشاط وإدارة العملاء المحتملين وإدارة الفرص في مكان واحد.

يوفر Salesforce توجيه العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وإنتاجية البريد الإلكتروني، ومقاييس العملاء المحتملين، ولوحات المعلومات والتقارير المخصصة، وإنشاء العقود، مما يتيح لك نقل العملاء المحتملين عبر خط النهاية.

هل وجدت شيئاً مفقوداً؟ يمكنك حتى إنشاء تطبيق Salesforce الخاص بك من خلال أداة إنشاء تطبيقات Lightning App Builder.

أفضل ميزات قوة المبيعات

تعرَّف على العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل من خلال تسجيل الفرص

تعيين أسعار المنتجات، وإنشاء أوامر المبيعات، وإنشاء عروض الأسعار، وإرسال العقود للموافقة عليها كلها على منصة واحدة

التعاون مع استشاريين آخرين أو أطراف ثالثة من خلال Salesforce Chatter

إنشاء المزيد من فرص زيادة المبيعات وتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء الحاليين من خلال إدارة الحالات

الاحتفاظ بجميع مستندات العملاء في مكان واحد مع تخزين الملفات

قيود Salesforce

بعض التخصيصات، مثل طرق العرض، غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول

قد تحتاج إلى دعم من أحد مستشاري أو مطوري Salesforce لتخصيص الحل الجاهز لعملياتك التجارية الفريدة

تسعير #### Salesforce

سحابة المبيعات السحابية للمبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سحابة المبيعات السحابية الاحترافية: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سحابة المبيعات السحابية للمؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سحابة المبيعات السحابية غير المحدودة: 330 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

8. كبسولة

عبر

كبسولة

Capsule هي منصة CRM بسيطة وسهلة التعلم مصممة للشركات الاستشارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتتميز تجربة المستخدم بمنحنى تعليمي أقل من بعض المنافسين، مما يتيح لك البدء في العمل في وقت قصير.

يسمح لك Capsule بتتبع مراحل خط الأنابيب، وإنشاء مهام للاجتماعات والمواعيد، وإرسال رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني، وإنشاء عمليات موافقة آلية، وتشغيل تسلسلات التسويق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستشارين مزامنة CRM بسلاسة مع Gmail أو Outlook لتسجيل أنشطة العملاء المحتملين تلقائيًا.

كبسولة أفضل الميزات

دمج منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مع الأنظمة الأساسية الشائعة مثل Microsoft 365 وGoogle وXero وMailchimp وZapier

وفِّر الوقت وزد من ربحية شركتك الاستشارية من خلال أتمتة سير العمل و1,000 مساعدة من الذكاء الاصطناعي

إنشاء خطوط مبيعات مختلفة للخدمات الاستشارية المختلفة

قضاء وقت أقل في صندوق الوارد الخاص بك مع قوالب بريد إلكتروني سهلة الاستخدام (حتى 500 في خطة المؤسسة)

افهم فرصك من خلال أكثر من 10 تقارير حول الفرص المربحة/الخاسرة، ونمو خط الأنابيب، ومتوسط طول الفرصة

قيود الكبسولة

كبسولة هي شركة جديدة ذات حصة سوقية أصغر من العديد من المنافسين، لذلك من الصعب فهم الإيجابيات والسلبيات في ظل وجود عدد قليل جدًا من المراجعات ودراسات الحالة

قدرات إعداد التقارير أقل قوة من العديد من المنافسين

تسعير كبسولة

مجاني

المحترفين: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 54 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

كبسولة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. سيلزفلير

عبر

إعلان المبيعات

حائز على جائزة Capterra في عام 2022 لأفضل قيمة وأفضل سهولة استخدام لأنظمة إدارة علاقات العملاء، أصبحت Salesflare خيارًا مفضلاً لتوسيع نطاق الأعمال.

Salesflare هو مزود لإدارة علاقات العملاء تم تصميمه للشركات بين الشركات التي ترغب في توفير الوقت أثناء دورة المبيعات. تُجري المنصة البسيطة والفعالة في نفس الوقت إدارة الحسابات، وإدارة خطوط الأنابيب، وأتمتة التسويق، كل ذلك في مكان واحد.

مع Salesflare، يمكن للمستشارين صياغة تسلسلات البريد الإلكتروني، وتقسيم جمهورهم، وتتبع زوار الويب، وإنشاء التقارير ولوحات المعلومات كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات Salesflare

تتبع الروابط وزيارات الموقع الإلكتروني من خلال برنامج نصي لتتبع الويب

دمج إدارة علاقات العملاء مع حساباتك على Gmail أو Microsoft 365 أو iCloud أو LinkedIn

إثراء حساباتك وجهات اتصالك الحالية بالمصادر المتاحة للجمهور

تلقَّ تذكيرات تلقائية للمتابعة، أو إضافة ملاحظات، أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني، أو حضور الاجتماعات حتى لا تفوتك فرصة التواصل مع العملاء

تعلَّم كيفية التنقُّل في النظام من خلال التدريب المجاني على متن الطائرة وجلسات التدريب الفردية

قيود Salesflare

إنها شركة حديثة العهد، وليس لديها العديد من عمليات التكامل مثل منافسيها

بعض الميزات التي لا غنى عنها، مثل التقارير المخصصة، متوفرة فقط في الخطط الاحترافية أو خطط المؤسسات

تسعير #### Salesflare

النمو: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الإحترافية: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesflare

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. بايبيدرايف

عبر

Pipedrive

مع وجود 100,000 عميل يدفعون في حوالي 180 دولة، تنجذب الشركات الاستشارية إلى

Pipedrive

لتجربة المستخدم البسيطة. باستخدام Pipedrive، يمكنك إنشاء خط أنابيب المبيعات الخاص بك من قالب موجود، ثم إجراء تنبؤات المبيعات وتقسيم العملاء المحتملين وأنشطة المتابعة في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Pipedrive

حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء

تأتي كاملة مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع.

Pipedrive أفضل الميزات

مزامنة منصة استشارات CRM الخاصة بك مع 400 أداة بما في ذلك Google وXero وAsana وSlack وKixie

إنشاء وتأهيل العملاء المحتملين من خلال نماذج قابلة للتخصيص عبر الإنترنت

أثناء عملية تنفيذ CRM، أنشئ خط أنابيب مخصص لمحاكاة دورة مبيعاتك

الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الفرص المربحة

تعاون مع زملائك في الوقت الفعلي بشأن الصفقات الجديدة وأنشطة المبيعات

قيود Pipedrive

هناك عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية، مع الحاجة إلى توجيه معظم أدوات الجهات الخارجية من خلال Zapier

المشغلات غير متوفرة لسير العمل التلقائي

تسعير Pipedrive

أساسي: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 27.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,000+ تقييم)

4.2/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

اعثر على أفضل إدارة علاقات العملاء للاستشاريين

يوفر النظام الأساسي الصحيح لإدارة علاقات العملاء (CRM) وقت الاستشاريين، ويسهل زيادة مبيعات العملاء الحاليين وإتمام الصفقات الجديدة، ويخزن جميع معلومات الاتصال في مكان واحد. في حين أن اختيار نظام جديد قد يكون أمرًا شاقًا، إلا أن اختيار نظام يحتوي على الأتمتة والتخصيصات والتقارير اللازمة يمكن أن يجعل فريق المبيعات لديك يعمل بكفاءة أكبر. 👊

النقر فوق هو الخيار الأفضل بين الشركات الاستشارية من جميع الأحجام. لماذا؟ مع أكثر من 1,000 عملية تكامل، و50 أداة قابلة للتخصيص، و10 طرق عرض قابلة للتخصيص، و

قوالب إدارة علاقات العملاء المتاحة

يمكن تشكيلها لتناسب احتياجاتك الفريدة. باستخدام النقر فوق، يمكن لمستشاريكم قضاء وقت أقل في دفع العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات ووقت أطول في الاحتفال بأحدث صفقاتهم. اشترك في النقر فوق اليوم .