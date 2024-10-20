أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للاستشاريين في عام 2025

الوقت هو المال بالنسبة للاستشاريين، لذا فأنت بحاجة إلى برنامج دقيق لتتبع الوقت لتسجيل الساعات المدفوعة وإدارة المشاريع وإعداد التقديرات وإصدار الفواتير للعملاء. ⏰

هناك العشرات من أدوات تتبع الوقت في السوق، من برامج تتبع الوقت البسيطة والمجانية إلى المنصات التي تأتي مع مجموعة واسعة من الميزات والوظائف.

لقد قمنا بالعمل الشاق حتى لا تضطر إلى ذلك مع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للاستشاريين.

ما الذي يجب أن يبحث عنه الاستشاريون في برامج تتبع الوقت؟ أدوات إدارة الوقت هي أصول قيّمة للاستشاريين. عندما تحتاج إلى إظهار سجل بالساعات المدفوعة للعملاء، فأنت لا تريد أن تبحث في سجل المتصفح والتقويم لتجميع تقدير لعملك خلال الأسبوع.

بدلاً من ذلك، أنت بحاجة إلى مزيج من برنامج إدارة المشاريع، ومتعقب الوقت، و قوالب للاستشاريين للحفاظ على سير مشاريع العملاء بسلاسة. (يمكنك حتى الحصول على كل هذه الأشياء في منصة واحدة!)

سواء كنت شركة استشارية لشخص واحد أو لديك فريق، فإن ربحية المشروع تكون أكثر دقة عند استخدام أفضل تطبيق لتتبع الوقت. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

سجلات الوقت لعضو واحد أو أكثر من أعضاء الفريق عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول أثناء التنقل

تتبع آلي للوقت حتى تتمكن من تسجيل الساعات المدفوعة مقابل الساعات غير المدفوعة أو وقت الفراغ بدقة أكبر

تقارير مفصلة حتى تتمكن من تقديم سجل للعملاء عن العمل المنجز والمهام المنجزة والعمل الذي تم تسليمه

بيانات لسجلاتك الخاصة التي يمكنك تنزيلها بتنسيق Excel أو CSV

تكاملات أو ميزات أخرى تتيح لك إرسال فواتير من المنصة إلى العملاء مع إرفاق سجلات وسجلات دقيقة للوقت

عندما يكون الاستشاريون إدارة الفرق ، مزيج من تطبيق تتبع الوقت و أدوات إدارة المشاريع تضمن سير المشاريع بسلاسة أكبر وتحقيق أرباح أعلى.

## أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للاستشاريين لاستخدامها في عام 2024

وقتك (التتبع) يبدأ الآن! فيما يلي ملخص للميزات والمراجعات والأسعار لأفضل 10 أدوات لتتبع الوقت للاستشاريين في جميع الصناعات. ⌛

1. انقر فوق

تتبع وقت المشروع في ClickUp يجعل من السهل والسريع على الاستشاريين تسجيل الساعات المدفوعة لكل مشروع وعميل يعملون عليه في الوقت الفعلي

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية قوية شاملة تتضمن نظامًا ذكيًا حل ذكي لتتبع وقت المشروع . يجعل تطبيق تتبع الوقت المدمج تتبع الوقت سريعًا وسهلاً حتى تتمكن من التركيز على عملك. 🤩

تتبع الوقت أينما كنت على أي جهاز، بما في ذلك سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب، باستخدام امتداد كروم المجاني من ClickUp . يمكن للمستشارين المشغولين إيقاف وبدء التتبع في الوقت الفعلي، وإضافة ساعات بأثر رجعي، والانتقال بين المهام من أي مكان باستخدام مؤقت ClickUp العالمي.

أثناء قيامك بحساب الساعات المطلوبة لعميل جديد، يمكنك تعيين تقديراتك للساعات القادمة مهام ClickUp . بينما تسحق هذه الأهداف في ClickUp، يمكنك رؤية الوقت المتبقي لك ولمهام فريقك للتأكد من التزامك بالجدول الزمني المحدد.

يحب الاستشاريون أنه يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات إلى كل شيء مسجل حتى تتمكن من فرز وتسمية وتحرير وتوضيح الوقت المدفوع للعملاء. نحن نحب ميزة الفرز لمعرفة المشاريع التي تستغرق معظم الوقت وتحتاج إلى إعادة تقييمها أو تسعيرها بشكل مختلف في المستقبل.

إذا كان عميلك يحتاج إلى استخدام متتبع وقت آخر، فيمكنك مزامنة تتبع وقت ClickUp مع Harvest وToggl وEverhour وغيرها. يمكن أخيراً إنجاز جميع أعمالك الاستشارية في مكان عمل تعاوني شامل.

ClickUp أفضل الميزات

تسجل أداة تتبع وقت المشروع في ClickUp ساعات عملك المدفوعة بالإضافة إلى الوقت الذي يقضيه أي من أعضاء الفريق أو العاملين المستقلين في تلك المشاريع

يمكن للشركات الاستشارية والاستشاريين إدارة مشاريع العملاء بأكملها من ClickUp، مع ميزات مثل التعاونية ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية لتحويل الأفكار إلى خطط عمل

مع أكثر من 1,000 عملية تكامل يمكنك جعل ClickUp المصدر الوحيد للحقيقة في شركتك لكل مشروع، ومزامنة الأدوات والتطبيقات الأخرى مثل Slack وGoogle Drive وQuickBooks وأجهزة تعقب الوقت الأخرى، مثل Clockify وToggl

أتمتة ClickUp القيام بعمل سريع من المهام اليدوية التي تنتقص من الوقت المدفوع وتبقي المستشارين مشغولين

يأتي ClickUp أيضًا مزودًا بمجموعة واسعة منمكتبة القوالببما في ذلك هذا المفيدقالب تتبع وقت الاستشاري الذي يمكنك دمجه مع أداة تتبع الوقت عبر عدد غير محدود من المشاريع

قيود ClickUp

هناك الكثير من الميزات، لذلك قد يجد بعض الاستشاريين أنها تحتوي على أكثر مما يحتاجون إليه (ومع ذلك، يمكنك الاستفادة من مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت ,القوالبو دعم للتعرف على المنصة)

لا تزال بعض الأعمال جارية لتحسين تكامل Slack

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة بلس: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. الحصاد

عبر الحصادالحصاد هي أداة مليئة بالميزات لتتبع الوقت وتساعدك على تتبع النفقات وإدارة ميزانيات المشاريع أيضًا. إنها تجعل الفواتير وإدارة المشاريع سهلة للاستشاريين حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في العمل بدلاً من الأعمال الورقية.

يتم تصنيف تقارير الوقت في Harvest تحت أربع علامات تبويب منفصلة لتنظيم أفضل: العملاء والمهام والفرق والمشاريع. يمكنك أيضًا تقسيم علامة التبويب "المشاريع" إلى ثلاث فئات: الوقت والمواد، والرسوم الثابتة، والساعات غير القابلة للفوترة.

يعجبنا أنه يتيح لك إيقاف وبدء الوقت من أجهزة متعددة وتبسيط عملية تحصيل المدفوعات من خلال تكامله مع Stripe وPayPal.

حصاد #### أفضل الميزات

يتيح لك تطبيق TRacking تسجيل الوقت من المتصفح أو سطح المكتب أو الهاتف

إنشاء تقارير مرئية عن كيفية قضاء وقتك كل أسبوع

الفواتير والمدفوعات التلقائية من خلال التكامل مع QuickBooks وStripe وPayPal

تذكيرات لتتبع الوقت بانتظام وإيقاف تشغيل المؤقت إذا تركته قيد التشغيل

قيود حصاد

وجد بعض المستخدمين أن إدخال الوقت بعد وقوعه أمر ضخم ويستغرق وقتاً طويلاً

التخصيص وإعداد التقارير والتكاملات محدودة مقارنة بمتطلبات المستخدمين لتتبع الوقت

تسعير حصاد

مجاني للأبد: 1 مقعد، 2 مشروع

1 مقعد، 2 مشروع المحترف: 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا، مشاريع غير محدودة

Harvest تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 780 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 780 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 550 تقييم)

3. ساعة تايم لورد

عبر ساعات العمل ساعات العمل TimeLord هو تطبيق تتبع بسيط تم تصميمه خصيصًا للأفراد الذين يحتاجون إلى تسجيل المهام وساعات العمل المدفوعة للعملاء. قم بتعيين معدلات فواتير مخصصة للمهام لتسهيل عملية إعداد الفواتير وإنشاء فواتير باستخدام تلك البيانات في ثوانٍ.

يساعدك وضع "التصور" على النظر إلى يومك بتنسيق جدول زمني بدلاً من النظر إلى قائمة ثابتة من العناصر، مما يساعد الأشخاص ذوي العقلية البصرية على معرفة مقدار ما أنجزوه وما يحتاجون إلى إنجازه. تتبع الوقت بكل سهولة وحاسب العملاء بكفاءة أكبر.

ساعات #### أفضل ميزات TimeLord

جدول زمني مرئي حتى تتمكن من تتبع مقدار الوقت المستغرق في كل مشروع أو مهمة

تقارير قابلة للتخصيص حتى يعرف العملاء ما الذي تعمل عليه الشركات الاستشارية (مهم بشكل خاص لعملاء الفواتير)

منتقي ألوان للتطبيق بحيث يمكنك مطابقة واجهة المستخدم مع مزاجك أو شخصيتك

ساعات #### قيود TimeLord

إنه متتبع وقت بسيط، وعلى الرغم من تضمين التقارير، إلا أن ميزاته ليست واسعة النطاق مثل الأدوات الأخرى في السوق

تسعير #### ساعات TimeLord

مجاني للأبد: الميزات الأساسية

الميزات الأساسية شخصي: 9.99 دولارًا في السنة

9.99 دولارًا في السنة المحترف: 49 دولارًا في السنة مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

49 دولارًا في السنة مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا الفريق: 199 دولارًا في السنة (حتى 5 مستخدمين) مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

ساعات #### تقييمات عملاء TimeLord

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

المكافأة:

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4. كلوكفايفي

عبر كلوكفايفيClockify هو تطبيق شائع لتتبع الوقت والإنتاجية، وتطبيق الجداول الزمنية الذي يستخدمه ملايين الأشخاص الذين يسجلون ساعات العمل المدفوعة الأجر، مع ميزات الفوترة بشكل قياسي.

يمكن للاستشاريين إما تتبع الوقت الذي يقضونه في مشاريع العملاء تلقائيًا أو إدخال البيانات يدويًا في Clockify. وتساعدك عمليات تدقيق الوقت التي يقدمها (مع الكثير من الرسوم البيانية الجميلة!) على تحليل عادات عملك وتغيير تحديد أولويات المشروع حسب الحاجة 📈

Clockify أفضل الميزات

يمكنك تتبع الوقت على مجموعة متنوعة من التطبيقات والأجهزة: سطح المكتب (Mac وWindows)، ومتصفح الويب، والجوال (iOS وAndroid)، وحتى أجهزة الأكشاك المشتركة لتسجيل الدخول والخروج باستخدام رقم التعريف الشخصي

تحديد تقديرات الوقت، وتتبع التقدم المحرز في المشاريع والمهام، والتنبؤ بالوقت الزائد للمشروع بناءً على التقديرات والوقت المسجل

تعيين أسعار مخصصة بالساعة لمختلف المستخدمين، ووضع علامة على الإدخالات على أنها قابلة للفوترة، ثم إصدار الفواتير وإرسالها وإدارتها بناءً على الوقت المتتبع وأسعار الساعة

قيود Clockify

وجد بعض المستخدمين صعوبة في إعداد مشاريع أو عملاء جدد داخل البرنامج عند إيقاف المؤقت وبدء تشغيله، فإنه ينشئ إدخالات فرعية بدلاً من تسجيل الوقت بشكل تراكمي لكل عميل/مشروع



Clockify التسعير

مجاني للأبد: ميزات محدودة

ميزات محدودة الأساسي: 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا معياري: 6.99 دولار شهريًا

6.99 دولار شهريًا الإحترافي: 9.99 دولار شهرياً

9.99 دولار شهرياً المؤسسات: 14.99 دولاراً شهرياً

Clockify تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (150 تقييمًا)

4.5/5 (150 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

5. طبيب الوقت

عبر طبيب الوقتطبيب الزمن هي واحدة من المنصات الرائدة في العالم في تتبع الوقت، مع إدارة الإلهاء، ومراقبة المواقع والتطبيقات، وإعداد التقارير، وكشوف المرتبات. وهي مصممة بشكل أساسي للشركات الصغيرة، على الرغم من أنه يمكن للمستشارين الأفراد بالتأكيد استخدام Time Doctor أيضاً.

ستبقيك النوافذ المنبثقة الخاصة بالإنتاجية في Time Doctor مسؤولاً عند العمل بمفردك - عندما تقوم بغوص عميق عشوائي على Reddit، سيسألك Time Doctor عما إذا كنت لا تزال تعمل. (مهلاً، لقد مررنا جميعاً بذلك)

ويمكنه أيضاً أن يعطيك تفصيلاً للمكان الذي قضيت فيه الوقت على الإنترنت. يهدف هذا إلى إبقاء الموظفين تحت المراقبة، ولكن قد يكون من المثير للقلق أيضًا معرفة عدد الساعات التي قضيتها دون عمل. يعرف رواد الأعمال المنفردون أننا نحتاج في بعض الأيام إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها!

أفضل ميزات برنامج Time Doctor

مفيد للجداول الزمنية وكشوف الرواتب و تقنيات إدارة الوقت ، خاصةً عندما يكون لديك آخرون يعملون لديك

تقارير شاملة، بما في ذلك عادات التصفح الخاصة بك

التقاط لقطات شاشة أثناء عملك إذا طلبها العملاء

التكامل مع أكثر من 60 تطبيقًا وأداة برمجية

قيود دكتور الوقت

توصف واجهة المستخدم بصعوبة التنقل فيها

ميزات الجدولة للمشاريع الجارية ليست تلقائية. المدخلات اليدوية مطلوبة

تسعير #### تسعير تايم دكتور

الأساسي: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

مراجعات العملاء #### تايم دكتور

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ نعلم جميعًا كيف يكون الأمر عندما تكون نواياك حسنة عندما تبدأ يومك، إلا أنك تغرق في التشتت والتسويف بحلول منتصف الظهيرة. يهدف RescueTime إلى المساعدة. تتعلق هذه الأداة بتتبع الوقت بقدر ما تتعلق بالحفاظ على إنتاجية الاستشاريين وفرق العمل.

يستخدم أكثر من مليوني شخص هذا التطبيق القوي لتتبع الوقت لاستعادة التركيز في أيام عملهم. وهو يتضمن ميزات ذكية لتحسين العمل العميق وزيادة الإنتاجية. يمكنك حتى استخدامه لحجب مواقع الويب التي تستنزف الوقت من المشاريع حتى تتمكن من التركيز بشكل أفضل عند الحاجة إلى التركيز.

RescueTime أفضل الميزات

شريط مهام المتصفح حتى تتمكن من تعيين هدف عمل التركيز المدعوم بالبيانات للحصول على كتل من التركيز الأعمق

تدريب ذكي للمساعدة على إبقاء المستشارين المشغولين على المسار الصحيح، حيث يراقب مواعيد الاجتماعات المجدولة ويرسل تذكيرات

"جلسات التركيز" التلقائية التي يمكنك تشغيلها لحظر مواقع الويب التي تهدر الوقت، مما يسهل عليك القيام بعمل عميق

قيود وقت الإنقاذ

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء مثل تسجيل خروج التطبيق وعدم تسجيل الوقت المستغرق في العمل

بطء أوقات التحميل

قدرات الإبلاغ محدودة

تسعير تطبيق RescueTime

مجاني: الإصدار الأساسي

الإصدار الأساسي الإصدار المميز: من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات العملاء #### RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

7. تايم كامب

عبر تايم كامبتايم كامب هو أداة تعقب الوقت للاستشاريين و مديري المشاريع مع مجموعة من الميزات مثل إعداد الفواتير والفواتير والميزانية لتحسين ربحية المشروع.

يمكن استخدام بيانات المشروع التي يجمعها TimeCamp لتحليل أين وكيف تنفق أنت وفريقك وقتًا أطول من الوقت المخصص في الميزانية على تسليمات العميل. يمكنك استخدام هذه البيانات لإنتاج تقديرات أكثر دقة بحيث تكون المشاريع المستقبلية أكثر ربحية.

هذا يزيد من ساعات عملك المدفوعة ويقلل من الوقت غير المدفوع - وهذا دائمًا ما يعد مكسبًا استشاريًا! 💰

أفضل ميزات TimeCamp

تقارير إدارة الوقت التي تساعدك على التحقق من تكاليف المشروع وما إذا كان المشروع/العميل على وشك تجاوز الميزانية

يتضمن أدوات إنتاجية مثل التقارير التي توضح مقدار الوقت الذي قضيته في مواقع الويب والتطبيقات التي تستهلك الوقت

يكتشف المؤقِّت نشاطك ويتحول إلى وضع الخمول عندما لا تعمل

قيود TimeCamp

الإبلاغ عن بطء التحميل وأوقات الخادم

ليس دائمًا الأسهل للمستخدمين الجدد

تصدير التقارير بتنسيق CSV فقط

تسعير TimeCamp

مجاني للأبد: عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع (بميزات محدودة)

عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع (بميزات محدودة) المبتدئ: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أساسي: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 10.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم

مراجعات عملاء تايم كامب

G2: 4.7/5 (190+ تقييم)

4.7/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (590+ تقييم)

8. هبستاف

عبر هبستاف مستخدمو ويندوز، لقد حان وقتك: هبستاف هو تتبع الوقت وتحليلات القوى العاملة وتطبيق إدارة الإنتاجية لنظام التشغيل Windows 8 أو أحدث.

يمكن للاستشاريين استخدام Hubstaff لإدارة دورة حياة المشروع من البداية إلى النهاية، بدءاً من تقديم المقترحات إلى الفواتير التي تتضمن الجداول الزمنية. كما أنه يركّز على الإنتاجية، مع ميزة تلتقط لقطات شاشة من 1-3 مرات كل 10 دقائق (إذا أردت) حتى تتمكن من عرض عملك للعملاء أو ببساطة إبقاء نفسك في مهمة.

Hubstaff أفضل الميزات

ميزات الإنتاجية وإدارة الوقت مثل التقاط لقطات الشاشة ومعدلات النشاط بناءً على حركة الماوس والكتابة

أدوات تكلفة المشروع والميزانية، بما في ذلك التنبيهات كلما اقتربت من الوقت المحدد في الميزانية

أكثر من 30 تكامل مع تطبيقات إنتاجية أخرى للأعمال

قيود Hubstaff

صعوبة التنقل في الواجهة

يمكن أن تكون التقارير مربكة، خاصة للفرق الصغيرة

تسعير Hubstaff

مجاني: 1 مستخدم مع ميزات محدودة

1 مستخدم مع ميزات محدودة البداية: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين كحد أدنى)

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين كحد أدنى) النمو: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين كحد أدنى)

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين كحد أدنى) الفريق: 12 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين كحد أدنى)

12 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (2 مستخدمين كحد أدنى) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

9. ويب وورك

عبر ويبورك WebWork هي أداة لتتبع الوقت تأتي مع لقطات شاشة تلقائية ومراقبة الإنتاجية وحلول إعداد التقارير. تقوم بإنشاء فواتير بناءً على معدلات الساعة التي تحددها وتساعدك على تحديد أنماط عملك من خلال تقارير مفصلة.

WebWork هو الأفضل لمراقبة نشاط أي موظفين تعمل معهم، ولكنه يمكن أن يساعد أصحاب الأعمال المنفردة في الحفاظ على مهامهم أيضًا.

تحتوي المنصة أيضًا على ميزات إدارة المشاريع مثل تعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، ووضع علامات مختلفة حالات الأولوية . إنه خيار رائع للأشخاص الذين يرغبون في الجمع بين تتبع الوقت ونظام إدارة المشروع الخاص بهم.

WebWork أفضل الميزات

يتمحور حول التقاط لقطات شاشة لإثبات العمل، مع خيارات لطمس لقطات الشاشة أو التقاط لقطات شاشة بدون إشعار للحفاظ على تركيزك ومساءلة أعضاء الفريق

مراقبة في الوقت الحقيقي للموظفين عن بُعد والعاملين المستقلين إذا كنت تعمل مع فريق عمل

تقارير إنتاجية شاملة، بما في ذلك نقرات الفأرة وضربات المفاتيح والمواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها

أدوات إدارة المشاريع لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية

قيود WebWork

يتوقف متتبع الوقت تلقائيًا بعد 10 دقائق من عدم النشاط، لذلك قد لا تكون التسجيلات دقيقة دائمًا

بعض مشكلات واجهة المستخدم/تجربة المستخدم التي تم الإبلاغ عنها في المراجعات

تسعير WebWork

الأساسي: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

مراجعات عملاء WebWork

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (149 تقييم)

10. ريبليكون

عبر ريبليكون Replicon عبارة عن منصة لتتبع الوقت والفواتير وكشوف المرتبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. العديد من المنصات الموجودة في هذه القائمة حديثة العهد، لكن Replicon موجودة منذ أكثر من 30 عاماً.

يقوم الذكاء الاصطناعي في Replicon بإنشاء جداول زمنية لك للموافقة عليها حتى لا تضطر إلى بدء وإيقاف المؤقت طوال اليوم إلى ما لا نهاية. فهو يجمع البيانات تلقائياً من خلال الاطلاع على تطبيقات العمل التي تستخدمها، مثل Zoom وSlack وTeams وبرامج إدارة المشاريع.

يمكن أن يساعدك ذلك في إنشاء تقديرات أكثر دقة بحيث يعكس تسعيرك عادات العمل الواقعية.

ريبليكون أفضل الميزات

تتبع آلي للوقت باستخدام ميزة ZeroTime من Replicon التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع ساعات العمل مقارنة بالساعات غير القابلة للفوترة في الوقت الفعلي

التكامل مع أكثر من 100 نظام أساسي يعني أن بيانات الوقت السياقية من التطبيقات الأخرى يتم تتبعها أيضاً

كشوف المرتبات العالمية، والامتثال التنظيمي للفواتير، والأمان على مستوى المؤسسات إذا كنت تعمل مع الموظفين

قيود ريبليكون

لا يمكن للمستخدمين إدخال عدد الساعات المقدرة لمشروع ما لمقارنتها بالساعات المدفوعة

التسعير الأساسي لا يعكس الوظائف الإضافية التي تحتاجها لتتبع الوقت فعليًا

تسعير Replicon

الوقت والحضور (لتتبع وقت الموظفين): يبدأ من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

(لتتبع وقت الموظفين): يبدأ من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تتبع وقت المشروع (أكثر فائدة للاستشاريين): يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

(أكثر فائدة للاستشاريين): يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم PSA وPPM: تبدأ بسعر 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مراجعات عملاء Replicon

G2: 4.3/5 (أكثر من 670 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 440 تقييم)

# # اعثر على أفضل برنامج لتتبع الوقت لأعمالك الاستشارية

أن تكون استشاريًا في أي قطاع ولعملاء من أي حجم هو أمر مُرضٍ ولكنه يمثل تحديًا أيضًا، خاصةً عندما تكون المشاريع ذات مواعيد نهائية ضيقة أو قيود الموارد . الانضباط الذاتي ضروري حتى تتمكن من الحصول على النتائج التي يدفع عملاؤك مقابلها. ✨

يحتوي أفضل برنامج لتتبع الوقت على مجموعة واسعة من الميزات والوظائف التي تناسب نوع عملك وعميلك وفريقك. للحصول على برنامج تعقب الوقت الموفر للوقت والذي يتكامل مع منصة إدارة المشاريع المتكاملة، جرّب ClickUp. اشترك مجانًا اليوم واجعل الساعة تدق! 🕐