أفضل 10 برامج استشارية للاستشاريين في عام 2025

أن تكون مستشاراً يعني أن تقوم بمهام متعددة في وقت واحد. هناك دائمًا موعد نهائي يلوح في الأفق، ومشروع جديد على وشك البدء، وعملاء على الخط ينتظرون إجابات. مع وجود الكثير من الأمور التي تحدث في هذا السيرك، من الصعب الحفاظ على كل شيء على قدميه.

لحسن حظك، هناك أدوات استشارية مصممة لمواجهة هذا التحدي. باستخدام هذه الحلول البرمجية، ستتمكن من تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية وتصبح مستشاراً أكثر فعالية.

ولكن كيف تعرف أي البرامج تختار؟ إذا لم تكن قد بحثت من قبل، فسوف تفاجأ بمجموعة الخيارات المتاحة أمامك. من أدوات إدارة المشاريع إلى برامج تتبع الوقت ، هناك ما يساعد المستشارين في كل خطوة على الطريق. 🤩

في هذه المقالة، سنتحدث أكثر عن ماهية البرامج الاستشارية وما الذي يجب أن تبحث عنه عند اختيار الأداة. سنقوم بتسليط الضوء على أفضل 10 حلول استشارية في السوق اليوم ومقارنتها لمساعدتك في اختيار أفضل البرامج التي تناسب احتياجاتك.

ما هي البرمجيات الاستشارية؟

تساعد الأدوات الاستشارية الشركات الاستشارية على إدارة الموارد والمهام والإنتاجية والعملاء المتعددين لمعالجة تحديات الأعمال المختلفة بشكل أفضل وجعل الجميع على نفس الصفحة. تساعد هذه الأدوات في إنشاء تدفقات العمل وتبسيط عملية التطوير الخاصة بك مع الميزات الأساسية من أجل إدارة المهام بالإضافة إلى برامج تقديم العطاءات ومنصات إدارة العملاء. 📈

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

نظرًا لأن هذا النوع من البرامج موجه لشركات المبيعات واستشارات البرمجيات، ستجد أيضًا ميزات للفواتير وإدارة البيانات وتتبع الأرباح. بعض أدوات استشارات البرمجيات متكاملة الخدمات بما في ذلك إدارة المهام. والبعض الآخر موجه نحو عمل محدد مثل إدارة المستندات أو التواصل مع العملاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الاستشارات؟

تعتمد أفضل البرامج الاستشارية على احتياجات عملك ونوع الخدمات الاستشارية التي تريد المساعدة فيها. ربما تبحث عن وظائف محددة مثل مساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإنشاء المهام. ربما تحتاج إلى دعم بيانات التجارة الإلكترونية أو برنامج يعمل مع تطبيق جوال للاستشارات البرمجية أثناء التنقل. 📱

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار الحلول البرمجية المناسبة للاستشارات:

القابلية للتطوير : بصفتك استشاريًا، فإن هدفك هو تنمية الأعمال. تأكد من أن برنامج الاستشارات الخاص بك لا يعيقك عن طريق اختيار برنامج يوفر توسعاً لا نهاية له

: بصفتك استشاريًا، فإن هدفك هو تنمية الأعمال. تأكد من أن برنامج الاستشارات الخاص بك لا يعيقك عن طريق اختيار برنامج يوفر توسعاً لا نهاية له تتبع الوقت : أحد المكونات الرئيسية للاستشارات هو إدارة وقتك. تساعدك الأداة البرمجية الاستشارية المزودة بميزات تتبع الوقت على البقاء على رأس قائمة مهامك وتخصيص الوقت والموارد بشكل مناسب

: أحد المكونات الرئيسية للاستشارات هو إدارة وقتك. تساعدك الأداة البرمجية الاستشارية المزودة بميزات تتبع الوقت على البقاء على رأس قائمة مهامك وتخصيص الوقت والموارد بشكل مناسب التحليلات : احصل على رؤى حول المبيعات من خلال التصنيفات والبيانات ومقاييس ذكاء الأعمال التي تمنحك ميزة تنافسية - وهذا أمر أساسي بشكل خاص لشركة استشارات البرمجيات

: احصل على رؤى حول المبيعات من خلال التصنيفات والبيانات ومقاييس ذكاء الأعمال التي تمنحك ميزة تنافسية - وهذا أمر أساسي بشكل خاص لشركة استشارات البرمجيات Real-time collaboration : اعمل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي حتى لو كنتم جميعاً تعملون عن بُعد بفضل أدوات التعاون

: اعمل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي حتى لو كنتم جميعاً تعملون عن بُعد بفضل أدوات التعاون الأتمتة الوظائف : وفر الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بجدولة المهام باستخدام أدوات الأتمتة ومحفزات الاتصال

: وفر الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بجدولة المهام باستخدام أدوات الأتمتة ومحفزات الاتصال سهولة الاستخدام: تريد أن تكون قادراً على العمل في أي مكان وزمان. اختر الأداة التي تدعم نظام التشغيل الخاص بك، سواء كان iOS أو Android، وتطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول على حد سواء

أفضل 10 برامج استشارية لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للارتقاء بممارستك الاستشارية إلى آفاق جديدة؟ إليك 10 من أفضل الحلول البرمجية للشركات الاستشارية لتجربتها اليوم. من خدمات البرمجيات إلى أدوات إدارة المهام وإدارة علاقات العملاء، هناك شيء لكل احتياجات الاستشارات.

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI في أعمالك الاستشارية لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

يُعد ClickUp، الموثوق به من قِبل الشركات الاستشارية والخدمات المهنية في مختلف المجالات، منصة برمجيات الإنتاجية الشاملة التي تجعل إدارة المهام والعملاء والمشاريع أسهل. مع مئات من إدارة المشاريع clickUp هو الأداة الوحيدة القوية بما يكفي لتجميع كل أعمالك في منصة تعاونية واحدة، وذلك بفضل ميزات ومكتبة قوالب واسعة وأكثر من 1000 عملية تكامل. هذا، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام، وأمان البيانات المتقدم، والمرونة التي يتمتع بها ClickUp، تجعل من ClickUp الحل المثالي للاستشاريين الذين يحتاجون إلى تبسيط العمليات التجارية والمواءمة بسلاسة مع حزم التكنولوجيا المختلفة للعملاء.

من أعظم مزايا ClickUp للفرق الاستشارية أياً كان حجمها هو مساعد الذكاء الاصطناعي الثوري - ClickUp AI. في غضون ثوانٍ، يمكن لهذه التقنية المبتكرة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وعروض المبيعات، والمهام، والتحديثات، والملخصات، وغير ذلك. وبالنسبة للأصغر حجماً عناصر العمل قم بإبطاء أيامك المزدحمة، واعتمد على أتمتة ClickUp Automations للتعامل مع المهام الشاقة.

ClickUp هو أيضًا المكان المثالي لبناء وصيانة نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. باستخدام 15 طريقة عرض مختلفة لأعباء العمل، يمكن للمستشارين تصور استراتيجيات العميل والجداول الزمنية والفواتير والاستلام والمزيد في منصة آمنة. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للشعور بالإرهاق من كل ما يمكن لـ ClickUp القيام به. بمساعدة الموارد المدمجة مسبقًا مثل نموذج الاتفاقية الاستشارية ، ClickUp سيزيل التخمين من عملية إنشاء المستندات ويساعدك على صياغة أصول أعمال احترافية عالية الجودة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

ClickUp أفضل الميزات

القوالب الاستشارية لأشياء مثل الاتفاقيات، وخطط المشاريع، والتقارير تجعل إنشاء المستندات التي تحتاجها أسرع

المشغّلات والأتمتة القابلة للتخصيص لجدولة المهام على الفور وإرسال الإشعارات إلى الأطراف الصحيحة

تتيح لك أكثر من 15 طريقة عرض استكشاف التحليلات المتقدمة لمهام محددة أو الحصول على نظرة عامة واسعة النطاق لمشاريع أكبر

تتيح لك عمليات التكامل إقران أدوات أخرى مثل Slack وHarvest وZendesk مع برنامجك

مدمج في أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات توفر لك الوقت عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأعمال المزدحمة والمهام الزائدة عن الحاجة

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

مع وجود العديد من الميزات، يعاني بعض المستخدمين من منحنى التعلم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أفازا

عبر أفازا Avaza هي مساعدة شركات استشارات البرمجيات على التعاون في المهام وتتبع النفقات والتعامل مع الفواتير وإدارة المشاريع بكفاءة. سواء كنت تعمل في شركة استشارات برمجيات أو مستشارًا لشركة تجارة إلكترونية للرعاية الصحية، فإن هذه الأداة مفيدة لجدولة الموارد والتواصل مع الفريق والعملاء و تبسيط سير العمل .

Avaza أفضل الميزات

استخدم القوالب الخاصة بعروض الأسعار والفواتير لإنشاء تقديرات بجودة احترافية وإصدار الفواتير للعملاء

تجعل الجداول الزمنية وتقارير النفقات في أداة البرنامج من السهل تخصيص الموارد والدفع للمقاولين

قم بإنشاء مساحات جديدة لمشاريع استشارية محددة وحالات مخصصة لمعرفة أين توجد المهام في طور الإعداد

أكثر من 50 تقريرًا مرئيًا بديهيًا يجعل إعداد تقارير الأعمال أسرع وأكثر إفادة مع قضاء وقت أقل في البحث

قيود Avaza

لا يمكنك تقسيم المشاريع إلى مراحل، بل إلى أقسام وحالات فقط، مما قد يمثل تحديًا للمشاريع المعقدة أو طويلة الأجل

الواجهة ليست بديهية دائماً، لذا قد تحتاج إلى الاتصال بخدمة العملاء لفهم كيفية استخدام ميزات معينة

أسعار أڤازا

مجاني

بدء التشغيل : 11.95 دولارًا شهريًا

: 11.95 دولارًا شهريًا أساسي : 23.95 دولارًا شهريًا

: 23.95 دولارًا شهريًا شركة: 47.95$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Avaza

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. أنيق

عبر أنيق يساعد Nifty في خدمات استشارات البرمجيات من خلال الجمع بين الوثائق والمهام, تخطيط العمليات وأدوات التواصل في مساحة واحدة. هذا برنامج إدارة العمليات يتيح لك تحديد أهداف الاستشارات، وإنشاء خطوط أنابيب المبيعات، وتتبع الأهداف دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة. 👨🏽‍💻

أنيق أفضل الميزات

خمس طرق عرض مختلفة بما في ذلك كانبان والقائمة والجدول الزمني والتقويم ومسار السباحة تمنحك نظرة عامة واسعة أو رؤى متعمقة في العمل الاستشاري

تتيح لك ميزة المناقشات إنشاء قاعدة معرفية مع ملاحظات من زملائك في الفريق والعملاء

تسمح لك خرائط الطريق المرئية بتقسيم واقعي جدول عمل واقعي ووضع الأهداف لكل مشروع ولكل عضو في الفريق

استخدم المستندات والنماذج لإنشاء جميع الأوراق الاستشارية التي تحتاجها من الفواتير إلى التقارير

قيود أنيقة

على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام، إلا أن بعض المستخدمين شعروا أنها يمكن أن تكون أجمل أو تقدم المزيد من التخصيص

يمكنك تقسيم المهام إلى مهمة فرعية واحدة فقط، مما يحد من التخصيص لمظلات المهام الأكبر حجماً

تسعير Nifty

مجاني

بداية 5 دولارات/عضو/شهر

5 دولارات/عضو/شهر محترف : 10 دولارات/عضو/شهر

: 10 دولارات/عضو/شهر شركة : 16 دولارًا/عضو/شهر

: 16 دولارًا/عضو/شهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Nifty

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي صُمم هذا البرنامج الاستشاري لشركات خدمات العملاء، وهو مثالي للتعامل مع اتصالات العملاء، وتوسيع نطاق عمليات المبيعات، ودعم الفرق الإبداعية. تم تصميمه كنظام واحد للسجلات حيث يمكنك الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمشاريع الفردية وأصول العميل وخطط تطوير التطبيقات.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

يتيح لك مخطط عبء العمل جدولة المهام بناءً على الجداول الزمنية للمشروع والقدرة ومجموعة المهارات

يوفر التتبع المدمج نظرة ثاقبة لتتبع الوقت والساعات المدفوعة والأموال المخصصة للموارد والأرباح

أضف علامات الأولوية إلى المهام المختلفة للتركيز على إدارة علاقات العملاء أو توسيع نطاق عملك

انضم إلى العملاء في ثوانٍ بدلاً من دقائق باستخدام الأتمتة والمحفزات

قيود العمل الجماعي

تمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من دعم العملاء نظرًا لوجود منحنى تعليمي صغير

ذكر عدد قليل من المستخدمين أن مخططات جانت كانت معيبة وأن طريقة عرض المهام يمكن أن تكون مربكة

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

بداية : $8.99

: $8.99 تقديم : $13.99

: $13.99 تنمو : $25.99

: $25.99 الحجم: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

5. أكسيلو

عبر أكيلو يهدف Accelo إلى التخلص من العمليات المفككة ورميها من النافذة. ويقدم بدلاً منها أداة شاملة للشركات الاستشارية لتخطيط المشاريع ومراقبة التقدم المحرز وتلبية توقعات العملاء. هذا برنامج إدارة المشاريع يتعامل مع عملية البيع والاقتباس بأكملها مع تخصيصات واسعة النطاق. 💰

أكيلو أفضل الميزات

تحدد الأتمتة فرص المبيعات الضائعة، وتسلط الضوء على الصفقات المغلقة، وترسل إشعارات لتحسين التنسيق بين الفريق

بناء علاقات أقوى مع العملاء بفضل التذاكر، والتي يتم إنشاؤها على الفور من طلبات البريد الإلكتروني وعمليات إرسال نماذج العملاء

يتيح لك تتبع الوقت تسجيل الوقت وإنشاء الفواتير على الفور

تقارير مدمجة للعملاء تقدم رؤى حول المشاريع الاستشارية التي نجحت بشكل جيد وتسلط الضوء على مجالات التحسين

قيود أكسيلو

واجهة أقل من بديهية تعني أن بعض المستخدمين يجدون صعوبة في إدارة مشاريع متعددة

يمكن تحسين وظائف البحث والتصدير

تسعير أكيلو

بالإضافة إلى : 30 دولار/مستخدم/شهر

: 30 دولار/مستخدم/شهر قسط : 49 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 49 دولاراً/مستخدماً/شهرياً باقة: 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات أكيلو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. كاليندلي

عبر كاليندلي في حين أن العديد من الأدوات الموجودة في هذه القائمة تؤدي مجموعة واسعة من المهام الاستشارية، فإن هذه الأداة تتعلق بالجدولة. سواء كنت تعمل في مجال الاستشارات الإدارية أو تطوير البرمجيات أو الاستشارات لمقدمي الخدمات، تساعدك هذه الأداة على إدارة جدولك الزمني والاجتماع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والعملاء المحتملين.

Calendly أفضل الميزات

يعمل برنامج الجدولة المجاني مع Microsoft و Google لمساعدتك على التواصل مع قاعدة عملائك وأصحاب الأعمال الآخرين

أتمتة رسائل الاجتماعات عن طريق إرسال رسائل تذكير قبل الاجتماع ومتابعة ما بعد الاجتماع

تتيح لك عمليات التكامل مع أدوات مثل Salesforce و HubSpot تحديث جهات الاتصال تلقائيًا للبقاء على اتصال ومواكبة آخر المستجدات

أضف التوافر في الوقت الفعلي إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام Calendly لزيادة نجاح التواصل الخارجي

قيود Calendly

هذه أداة لجدولة التقويم، لذا ستحتاج إلى حل آخر لإدارة المهام والتحليلات

تتطلب الجدولة متعددة المستخدمين بعض التنقل

تسعير #### Calendly

أساسي : مجانًا دائمًا

: مجانًا دائمًا الأساسية : 10 دولارات/مقعد/شهر

: 10 دولارات/مقعد/شهر احترافي : احترافي: 15 دولاراً/مقعد/شهرياً

: احترافي: 15 دولاراً/مقعد/شهرياً الفرق: 20 دولاراً/مقعد/شهرياً

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,800+ تقييم)

7. كانتاتا (مافنلينك سابقًا)

عبر كانتاتا تعمل شركة Mavenlink، المعروفة الآن باسم Kantata، على تحسين الأداء التشغيلي للفرق الاستشارية من خلال عمليات التكامل وأدوات سير العمل. اطلع على الصورة الكبيرة في محفظة مشاريعك أو تعمق في المهام الفردية للحصول على رؤى ميدانية حول أعمالك الاستشارية. 👩🏽‍💼

أفضل ميزات Kantata

توفر مخططات جانت رؤى في الوقت الفعلي

تسمح لك ميزات تحديد الأولويات بمواءمة الموارد وأعباء عمل أعضاء الفريق بشكل أفضل عند الحاجة إليها

تقلل القوالب القابلة لإعادة الاستخدام وسير العمل الآلي من الوقت المستغرق لجدولة المهام المتكررة

استخدم التحليلات داخل التطبيق لتوليد توقعات الأرباح والتعمق في التفاصيل الدقيقة لنجاحاتك وإخفاقاتك الاستشارية

قيود كانتاتا

الواجهة ليست بديهية مثل المنتجات الأخرى

تنسيق الفواتير جامد، مما يحد من قدرتك على إنشاء الفواتير وعرض معلومات معينة

تسعير #### كانتاتا

جدولة عرض توضيحي للتسعير

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2 : 4.1/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 1,300 تقييم) كانتاتا: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. كويلر

عبر كويلر Qwilr يأخذ المبيعات برنامج الاقتراح إلى آفاق جديدة. إنه مصمم لتبسيط عملية الاستشارات بدءًا من إنشاء المحتوى وتتبع مشاركة المشتري وحتى إتمام الصفقات. تعمل الأتمتة المدمجة على جعل التوسع أبسط وأسرع حتى تتمكن من تنمية أعمالك وفقًا لشروطك.

أفضل ميزات Qwilr

يمكنك بسهولة إنشاء محتوى تفاعلي من صفحات الويب إلى مجموعات المبيعات مع مقاطع فيديو قابلة للتضمين وأسعار قابلة للتخصيص وتصميمات ذات علامات تجارية

قوالب العروض تعني أن مندوبي المبيعات والمستشارين ليسوا مضطرين لقضاء الوقت في إنشاء محتوى مخصص من الصفر

تخصيص الأذونات لقاعدة البيانات والمهام المعرفية حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى ما يحتاجون إليه

إمكانيات التوقيع الإلكتروني المدمجة تعني أنه يمكنك إغلاق الصفقة على الفور دون استخدام أداة أخرى

قيود Qwilr

قد تؤدي بعض الأخطاء البصرية إلى إبطاء العمليات

يعني منحنى التعلم الحاد إلى حد ما أن الموظفين الجدد يحتاجون إلى بعض الوقت لتعلم كيفية التنقل بين الميزات

تسعير Qwilr

الشركات : 35 دولارًا/مستخدم/شهرًا يتم دفعها سنويًا

: 35 دولارًا/مستخدم/شهرًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 59 دولارًا/مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Qwilr

G2 : 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. بيدسكيتش

عبر بايدسكيتش بصفتك مستشارًا، فأنت تعمل باستمرار على إنشاء مقترحات - سواء كان ذلك لمشاريع جديدة مع عملاء حاليين أو للحصول على أعمال جديدة. مع Bidsketch، أصبحت صياغة المقترحات أسهل. املأ النماذج بتفاصيل المشروع والرسوم والتصاميم واستخدم ميزة التوقيع الإلكتروني لإتمام الصفقة. ✍️

Bidsketch أفضل الميزات

تتيح لك الصفحات المقصودة المخصصة للعميل تخصيص نهجك لجمهورك المستهدف

تتيح لك قوالب العروض المذهلة إمكانية تمييز عروضك عن غيرها مع خيار إضافة أصول العلامة التجارية

تحليلات داخل التطبيق وإشعارات فورية تُبقيك على اطلاع دائم على كيفية استجابة العملاء لعروضك

يؤدي التكامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل Zapier وFreshBooks وHarvest إلى سير عمل أكثر كفاءة

قيود Bidsketch

تقتصر خطة التسعير من المستوى الأعلى على ثمانية مقاعد، وهو ما يمثل تحديًا للفرق والمؤسسات الكبيرة

شعر بعض المستخدمين أن هناك مجالاً للتحسين من حيث التنسيق

تسعير Bidsketch

فرد : 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد فريق : 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

: 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين شركة: 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثمانية مستخدمين

تقييمات ومراجعات Bidsketch

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. مقترحات

عبر اقتراح إنشاء أهداف المشروع وتقديم عرض تقديمي وإتمام الصفقة باستخدام برنامج المقترحات من Proposify. تقدم هذه الأداة قوالب ومقتطفات ومكتبة من المحتوى للاستفادة منها عند صياغة مقترحات فريدة من نوعها.

أفضل ميزات برنامج Proposify

محتوى معتمد مسبقاً يجعل من السهل على مندوبي المبيعات إنشاء محتوى يتماشى مع معايير العلامة التجارية

إنشاء مراحل دورة مبيعات مخصصة وتتبع التقدم المحرز لكل مقترح في قاعدة البيانات

دعم التسعير التفاعلي والتوقيع الإلكتروني يجعل مقترحاتك أكثر جاذبية وأسهل للتوقيع

يكرس فريق نجاح العملاء جهوده للمساعدة، ويعرض إعادة تصميم القوالب، والتنقل بين الميزات، وإنشاء برامج تعليمية حتى تعرف بالضبط كيفية استخدام الأداة بفعالية

قيود Proposify

بمجرد أن تقوم بتجزئة المشاريع، من الصعب دمجها مرة أخرى في مشروع واحد

بالنسبة لبعض خطط التسعير، هناك حدود لعدد المقترحات النشطة التي يمكنك الحصول عليها في وقت واحد

تسعير Proposify

خطة الفريق : 49 دولار/مستخدم/شهر

: 49 دولار/مستخدم/شهر خطة العمل: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Proposify

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

إدارة سير العمل الاستشاري باستخدام ClickUp

تساعد هذه الأدوات في تبسيط مهام سير العمل لاستشاريي البرمجيات ومديري المشاريع ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات وغيرهم. سواءً كنت تريد أداةً تُنشئ مقترحات لشركة استشارات البرمجيات الخاصة بك أو أداةً لإدارة المشاريع تتعامل مع الأتمتة والتحليلات، ستجد ما تحتاجه في هذه القائمة.

اشترك في ClickUp

اليوم وابدأ في بناء أعمال استشارية أفضل. مع مدخلات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على ابتكار أفكار إبداعية وإنشاء مستندات للمقترحات وإعداد التقارير، ستوفر الوقت وتعمل بكفاءة أكبر. تقلل الأتمتة من الوقت الذي تقضيه في المهام المتكررة، كما أن إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص تجعل إدارة علاقات العملاء أمرًا في غاية السهولة. 🙌