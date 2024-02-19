8 مهارات استشارية يجب إتقانها للحصول على حلول فعالة للعملاء

تتمتع الاستشارات بجاذبية معينة تجذب العديد من المهنيين إلى صفوفها، ولسبب وجيه.

فالعمل متنوع وديناميكي حيث يتعامل الاستشاريون مع أنواع مختلفة من العملاء. ويتم تقديرهم لخبراتهم المتخصصة ورؤاهم الموضوعية وقدرتهم على حل المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل في شركة استشارية، فإنك تحصل على فرص متكررة للسفر.

تعتمد المؤسسات على الاستشاريين الإداريين في مجالات التمويل والمبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية لتحسين الأداء وتبسيط العمليات وتنفيذ استراتيجيات النمو. سواء كنت محترفاً متمرساً في التعامل مع عدة عملاء في وقت واحد أو مبتدئاً تفكر في اختبار مياه الاستشارات، فإن هذه الحياة المهنية يمكن أن تكون صعبة.

تحتوي الاستشارات الإدارية على العديد من الأجزاء المتحركة، من تحليل البيانات وبناء الاستراتيجيات إلى اجتماعات أصحاب المصلحة والمواعيد النهائية الضيقة. يجب عليك التكيف بسرعة مع الصناعات الجديدة وثقافات الشركات وفرق العمل الجديدة، وإظهار المرونة والذكاء العاطفي ومهارات التعامل مع الآخرين مع تقديم حلول ملموسة وفعالة من حيث التكلفة.

لذا، إذا كنت ترغب في التحسن في هذه الوظيفة، فهذا المنشور في هذه المدونة مخصص لك. نحن نشارك المهارات الاستشارية الأساسية التي تحتاج إلى إتقانها، والطرق العملية لتطوير وتعزيز تلك المهارات، والأدوات والموارد التي تحتاجها لتكون مستشاراً رائعاً.

لنبدأ.

## أهم 8 مهارات استشارية يجب أن تتقنها لتنمو مهنتك

التصور الشائع هو أن الاستشارات كمهنة تتطلب فقط معرفة قوية بالمجال. في حين أن المعرفة بالمجال أمر لا بد منه للاستشاريين، إلا أن هناك مهارات أساسية أخرى تحتاجها إذا كنت ترغب في أن تصبح مستشاراً ناجحاً.

إليك المهارات الاستشارية الأساسية التي تحتاجها لتقديم قيمة لعملائك.

1. التفكير الإبداعي

تتعلق هذه المهارة بالتوصل إلى أفكار وحلول جديدة. وبصفتك مستشاراً مستقلاً، يساعدك التفكير الإبداعي على التعامل مع المشاكل من زوايا فريدة والتوصل إلى حلول تتجاوز الأساليب التقليدية.

إن كونك مبدعًا يؤهلك لتحويل الأفكار المعقدة إلى نماذج مفهومة، مما يسهل على العملاء استيعاب الحلول المقترحة. كما يمكنك أيضاً تحويل استراتيجياتك بكفاءة مع ظهور تحديات ومعلومات جديدة.

إليك بعض النصائح لتطوير مهاراتك في التفكير الإبداعي:

احتفظ بدفتر أفكار لتسجيل الأفكار العفوية والإلهامات والملاحظات على مدار اليوم. وراجع بانتظام كيف يمكنك تطبيق هذه الأفكار والحلول المبتكرة للمشاكل المعقدة

تبنَّ عقلية فضولية. تحدى الافتراضات من خلال طرح أسئلة "لماذا؟" و"ماذا لو؟" لتعميق فهمك وفتح آفاق جديدة

حدد مواعيد نهائية ضيقة لطرح الأفكار لمشكلة العميل. يمكن أن يحفز ذلك التفكير السريع والإبداعي من خلال الضغط على عمليات التفكير المعتادة

خصص بعض الوقت للانخراط في مشاريع إبداعية، والتي يمكن أن تطلق العنان لتفكيرك

استخدم المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية للعصف الذهني للأفكار، بمفردك أو بالتعاون مع الآخرين

2. حل المشكلات

حل المشكلات هو جوهر الاستشارات. فهو ينطوي على تحديد تحديات الأعمال وتحليلها والتغلب عليها بشكل منهجي.

سيقوم العملاء بتوظيفك لإيجاد حلول مبتكرة لتحدياتهم؛ فهم على الأرجح قد جربوا بالفعل الطرق الواضحة لحل المشكلات وفشلوا. أكبر رصيد لك هنا هو العقلية الموجهة نحو الحلول. يجب أن تكون قادرًا على سرد جميع جوانب المشكلة ووضع خطة قابلة للتنفيذ لحلها.

إليك كيفية رفع مستوى مهاراتك في حل المشاكل:

تعرّف على الأطر المعمول بها، مثلقوى بورتر الخمس وإطار عمل ماكينزي 7S، كطريقة منظمة لتشريح المشاكل ومعرفة المزيد عنها

عبر FourWeekMBA

ممارسة "أشجار المشكلات" للعثور على السبب الجذري للمشكلة وتصور الحلول المحتملة وفقًا لذلك

عبر IGotAnOffer

ابحث عن استراتيجيات حل المشاكل في صناعات أخرى غير صناعتك. يمكنك تكييف الحلول من صناعة ما لحل المشاكل في صناعة أخرى

إذا كنت تعمل مع مجموعة، فجرب طريقة 6-3-5 للعصف الذهني لتوليد إمكانيات وحلول إبداعية

تدرب على حل المشاكل باستخدام تمثيل الأدوار ودراسات الحالة

3. القيادة والعمل الجماعي

كمستشار، يجب أن تقود النقاش إلى الأمام لتقريب عملائك من أهدافهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة. قد يُطلب منك اتخاذ قرارات جريئة، وبناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة، والسعي للحصول على الملاحظات، وأخذ المناقشة في اتجاه يؤدي إلى إيجاد الحلول بسرعة.

تشمل مهارات القيادة التأثير على الأشخاص والتواصل الجيد والوعي الذاتي. للعمل بشكل جيد مع فريق، ستحتاج إلى كل هذه الصفات ومهارات التعامل مع الناس بشكل جيد مثل الاحترام والتعاون والمرونة.

إليك كيف يمكنك تعزيز مهاراتك في العمل الجماعي والقيادة:

سيحتاج عملاؤك إلى آرائك غير المتحيزة والموضوعية. تدرّب على الاستماع الفعال والنظر في جميع وجهات النظر قبل أن تطور حلولاً عملية

تدرّب وحسّن قدرتك على التعبير عن نفسك شفهياً وكتابياً. القدرة على التعبير عن الأفكار وشرحها أمر ضروري إذا كنت ترغب في التأثير على الناس

تعلّم كيفية تطبيق إطار عمل لحل النزاعات لتجاوز الخلافات مع فريقك أو عملائك والتأكد من معالجتها بشكل بنّاء

انخرط في دورات إرشادية قصيرة الأجل كمرشد وموجه على حد سواء لتتعرف على أساليب واستراتيجيات قيادية جديدة

اقضِ بعض الوقت في التعرف على نفسك - نقاط قوتك ومجالات تطورك ومخاوفك وما يحفزك. سيساعدك ذلك على تحديد وتحديد أولويات فرص النمو والتطور كقائد وعضو في الفريق

تعلم وممارسة إدارة النزاعات، وهو ما يتطلب التعاطف والانفتاح على الأفكار والقدرة على إبقاء أهداف الفريق قبل الأهداف الفردية

4. التفكير التحليلي

يُمكّنك التفكير التحليلي القوي من تصور المعلومات المعقدة ومعالجتها وتنظيمها بسرعة، وهذا بدوره يساعدك على ابتكار حلول فعالة.

على سبيل المثال، إذا كنت تقدم خدمات استشارية لاستراتيجية المبيعات لمؤسسة ما واكتشفت أن العديد من عملائها يتسربون من مسار المبيعات في مرحلة معينة، يمكن أن تساعد مهاراتك التحليلية في تقييم الموقف وفهم السبب الجذري وراء هذا التسرب.

لشحذ تفكيرك التحليلي والنقدي:

خصص وقتًا كل أسبوع لقراءة تقارير الصناعة ودراسات الحالة لتتعلم أنواعًا مختلفة من التحليلات وطرق التفكير وبناء عمقك التحليلي

تدرّب على كتابة التقارير التي تتطلب تفكيراً تحليلياً. ستوضح هذه العادة عملية تفكيرك وتساعدك على تقديم تحليلك بشكل متماسك مع تعزيز مهاراتك في التواصل الكتابي

الانخراط في ألعاب استراتيجية الأعمال أو تمارين المحاكاة التي تتحداك في تحليل السيناريوهات والتعرف على الأنماط أو الاتجاهات واتخاذ القرارات ومراقبة النتائج

مارس الألعاب والألغاز التي يمكن أن تصقل مهاراتك التحليلية، مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو وألعاب الطاولة الاستراتيجية، إلخ.

5. التخطيط الاستراتيجي

تستعين المنظمات بالمستشارين لحل المشاكل أو مساعدتها في إيجاد طرق جديدة للقيام بالأمور. تتطلب وظيفتك كمستشار أن تقوم بمراجعة العمليات الحالية، والعثور على الثغرات، واستخدام معرفتك الخاصة لمساعدتها على التحسين. ويتطلب ذلك قدراً كبيراً من التفكير والتخطيط الاستراتيجي، حيث يجب عليك رؤية الصورة الكبيرة والتركيز على التفاصيل الدقيقة عند الحاجة.

يساعدك التخطيط الاستراتيجي على المواءمة مع رؤية العميل على المدى الطويل الأهداف والغايات أثناء تنفيذ العناصر الأصغر من الاستراتيجية الشاملة.

تتطلب هذه المهارة مزيجًا نادرًا من المعرفة المفاهيمية والتطبيق العملي. إليك كيف يمكنك أن تكون مخططاً استراتيجياً أفضل:

بدلاً من التعامل مع مشكلة ما بشكل مباشر، ابدأ بالنتيجة المرجوة واعمل بشكل عكسي لفهم الخطوات اللازمة لتحقيقها. استخدم أدوات تخطيط العمليات لتنظيم خارطة الطريق بالكامل بشكل مرئي

اجعل أفكارك تنبض بالحياة باستخدام سبورة ClickUp البيضاء

قم بإجراء جلسات تخطيط السيناريوهات بانتظام حيث يمكنك إنشاء استجابات مفصلة لمشاكل افتراضية للعملاء. هذا يعزز قدرتك على توقع التغييرات وتطوير استراتيجيات مرنة

صقل مهاراتك في طرح الأسئلة. اجعل من المعتاد طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة، بحيث تغطي جميع جوانب المشكلة المطروحة

تدرّب على العمل مع وجهات النظر المتعارضة. شكك في جميع افتراضاتك وابحث عن الثغرات في أفكارك. يساعدك هذا على تطوير حجج أقوى وصقل مهاراتك في التفكير المنطقي

استخدم القوالب الاستشارية لتسهيل عملك وتسريع عملية التعاون مع عملائك. قم بإنشاء قوالب لتتبع الوقت والعقود وتسليمات العميل وأي شيء آخر حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - تحقيق النتائج لعملائك.

6. إدارة المخاطر

تتمحور إدارة المخاطر حول تحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها، ثم تنظيم الموارد وتطبيقها لتقليل تأثير الأحداث غير المتوقعة ومراقبتها والتحكم فيها. وهذه مهارة أساسية لكل من تنفيذ المشروع والاستشارات الاستراتيجية

إليك كيفية إتقان إدارة المخاطر:

استفد من مهاراتك في إدارة المشاريع. طوّر قدرتك على اكتشاف المخاطر المحتملة في وقت مبكر من دورة حياة المشروع من خلال تحليل الخطط وفهم أعمال العميل والنظر في العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على النتائج

تعلم كيفية تقييم احتمالية وتأثير المخاطر المحددة باستخدام طرق تحليل المخاطر النوعية والكمية، مثل مصفوفات المخاطر أو محاكاة مونت كارلو

عبر بوب ستانكي

استضافة ورش عمل تخطيط المخاطر مع فرق متعددة الوظائف لتحديد أولويات المخاطر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة عن إدارة المخاطر

مواكبة الاتجاهات الحالية والتغييرات التنظيمية في مجال عملك لتكون على اطلاع دائم بالمخاطر المحتملة

7. التفاوض

مع تقدمك في حياتك المهنية في مجال الاستشارات، ستتمكن من تأمين العقود، وتحديد نطاق المشروع، وتحسين إدارة العملاء وحل النزاعات. تتطلب منك هذه المواقف التفاوض مع عملائك وأصحاب المصلحة الآخرين.

لسوء الحظ، يمكن أن تكون المفاوضات مكلفة وتفشل في تحقيق نتائج الأعمال المرجوة إذا لم تحقق التوازن الصحيح.

إليك كيف يمكنك أن تكون مفاوضاً بارعاً:

قم ببناء علاقة مع عملائك لخلق جو أكثر تعاوناً وتسهيل المفاوضات بشكل أكثر سلاسة

تعلّم صياغة المقترحات لإبراز المزايا التي تعود بالنفع على الطرفين، مما يؤدي إلى مفاوضات أكثر ودية ونجاحاً. استهدف دائماً التوصل إلى اتفاقيات توفر منافع متبادلة

تدرّب على التفكير الاستراتيجي في الأهداف طويلة الأجل والتأثير الأوسع نطاقاً للقرارات، مع مراعاة كل من الصورة الكبيرة والخطوات التفصيلية التي تحتاجها للوصول إلى هناك. وكلما كنت أكثر اقتناعاً، كلما تمكنت من إقناع عملائك بسرعة أكبر

طوّر مهاراتك في الذكاء العاطفي مثل التعاطف والتنظيم الذاتي حتى تتمكن من التفاوض بفعالية وبنهج إيجابي

8. اتخاذ القرار

غالبًا ما تعمل في ظل مواعيد نهائية ضيقة ويجب عليك اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في نفس الوقت. يعد اتخاذ القرارات في الوقت المناسب دون التضحية بالجودة أمرًا بالغ الأهمية للوفاء الجداول الزمنية للمشروع وتقديم القيمة للعملاء.

إليك كيف يمكنك تجهيز نفسك لاتخاذ القرارات بفعالية:

ثقف نفسك بشأن التحيزات المعرفية الشائعة (مثل التحيز التأكيدي والتثبيت) التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار. خفف من حدة هذه التحيزات من خلال وضع قائمة مرجعية شخصية تقوم بمراجعتها قبل اتخاذ القرار. يمكنك أيضًا استخدام سلم الاستدلال لتحليل أعمق

احتفظ بدفتر يوميات القرارات لتسجيل الأساس المنطقي وراء القرارات المهمة والنتائج المتوقعة والنتائج الفعلية. سيساعدك هذا على فهم أنماط اتخاذ القرارات والتعلم من أخطاء الماضي

اعتماد أطر عمل منظمة لصنع القرار مثل تحليل SWOT أو مصفوفة أيزنهاور (العاجل مقابل المهم) لتقييم الخيارات بطريقة منهجية

عبر أسبيتزر

كيف تطور مهاراتك الاستشارية وتعززها

أنجح الاستشاريين الإداريين هم الذين يتعلمون باستمرار. يجب أن تكون مستعدًا لأن تصبح طالبًا مدى الحياة وأن تتخذ الخطوات التالية لتحسين مهاراتك الاستشارية:

1. تأمل في أدائك

وهذا يعني أن تسأل نفسك أسئلة رئيسية، مثل:

ما الذي تقوم به بشكل جيد؟

ما الذي تعاني منه؟

ما هي الملاحظات التي تتلقاها غالبًا من مديرك أو عملائك؟

من خلال التعمق في كيفية عملك وتفاعلك مع الآخرين، يمكنك تسليط الضوء على مجالات التحسين والتخطيط لتدريبك وفقاً لذلك.

2. ابحث عن مرشد

من المفيد أن تتعلم من أحد المستشارين ذوي الخبرة، خاصةً إذا كان الشخص لديه مسار مهني مماثل. على سبيل المثال، يمكن للمرشد أن يعلمك كيفية الوصول إلى هذا المنصب إذا كنت مستشارًا مبتدئًا، ولكن غريزة القيادة لديك تجعلك ترغب في تحمل المزيد من المسؤوليات.

يمكن للمرشد مساعدتك في التعرف على كفاءاتك الرئيسية، وتحسين مهاراتك الاستشارية، وتعريفك بخيارات أفضل للتقدم الوظيفي.

3. خذ دورات عبر الإنترنت

التحق بالبرامج التدريبية و الشهادات الاستشارية التي تركز على تحليل البيانات وتصورها، وإدارة المشاريع، وبناء الاستراتيجيات، والتحليل الداخلي، وما إلى ذلك. تقدم منصات مثل Coursera و LinkedIn Learning و edX دورات تدريبية مصممة خصيصًا لمستويات مختلفة من الخبرة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التعرف على أفضل ممارسات إدارة علاقات العملاء، يمكنك البحث عن شهادات إدارة علاقات العملاء وكن أكثر مهارة تقنية في إدارة مشاريعك الاستشارية التسويقية.

بالإضافة إلى ذلك، راقب التطورات في مجال عملك واتجاهات السوق للتعلم المستمر، واحضر فعاليات الصناعة لبناء علاقات قوية مع أقرانك.

4. تعلّم من مصادر مختلفة

لا تلتزم فقط بالدورات التدريبية. استهلك المعرفة من جميع المصادر الممكنة لزيادة فرصك في أن تكون مستشارًا ناجحًا.

على سبيل المثال

اقرأ الكتب، والمدونات، والنشرات الإخبارية، وأخبار الصناعة، ودراسات الحالة المؤسسية

استمع إلى المدونات الصوتية والندوات عبر الإنترنت والكتب الصوتية

حضور ورش العمل والفعاليات والمؤتمرات

الانضمام إلى مجتمعات الإنترنت وقنوات Slack والتواصل مع الاستشاريين من جميع أنحاء العالم، وتبادل المعلومات والتعلم على طول الطريق

## دور الأدوات والموارد في الاستشارات

في العقد الماضي، نما قطاع الاستشارات بشكل كبير بسبب التغيير الاقتصادي المستمر، والتطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، والعولمة المتزايدة.

وقد أفسح ذلك المجال لـ عميل جديد نماذج المشاركة واستخدامات التكنولوجيا، بما في ذلك البرامج الاستشارية لتكملة المهنة. دعنا نلقي نظرة على الأدوات والموارد القيّمة في العمل الاستشاري اليومي التي تساعدك على إنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل.

1. برنامج تحليل البيانات

يستخدم الاستشاريون أدوات مثل Excel و SAS و IBM SPSS و Looker لتنظيف البيانات وتحليلها وتصورها واستخلاص الرؤى من مجموعات البيانات الكبيرة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام Excel لإجراء تحليل التكلفة والعائد لمشروع جديد أو Looker للتحليلات التنبؤية للتنبؤ باتجاهات السوق.

2. أدوات ذكاء الأعمال

تعمل أدوات مثل Tableau وPower BI على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتقديمها للعملاء بطريقة مرئية يسهل فهمها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام Tableau لإنشاء لوحات المعلومات التي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لعميل التجزئة.

3. برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)

A إدارة علاقات العملاء للاستشارات يساعد في تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريع العملاء بسهولة. يمكنك إدارة الجداول الزمنية وتخصيص الموارد والتواصل مع أصحاب المصلحة دون تعطيل صندوق بريدك الإلكتروني أو عقد اجتماعات غير ضرورية. برنامج ClickUp CRM هو مركز إنتاجية شامل حيث يمكنك التعاون مع فريقك وعملائك عبر المستندات والدردشة واللوحات البيضاء.

وبفضل الأدوات الشاملة، يمكنك جمع البيانات عن الحسابات الفردية وتصورها في لوحة معلومات ClickUp Dashboard لإجراء عمليات مراجعة ربع سنوية مع عملائك.

راقب أداء فريقك والإيرادات المحققة ونشاط خط الأنابيب والمزيد باستخدام التقارير ولوحات المعلومات المخصصة في ClickUp CRM

علاوة على ذلك، ادمج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp لتسريع التواصل. تعاون في الصفقات، وأرسل تحديثات المشروع إلى العملاء، وتواصل مع العملاء من مركز بريد إلكتروني واحد.

قم بتعيين المهام، وتقديم الحلول، والحصول على موافقة المسؤولين التنفيذيين باستخدام تدفقات العمل الآلية القابلة للتخصيص من أجل توفير الوقت على إدارة العميل

استخدم أتمتة ClickUp لتشغيل تحديثات الحالة استنادًا إلى النشاط وتبديل الأولويات لتنبيه فريقك إلى المكان الذي يجب التركيز عليه أو من يجب الاتصال به بعد ذلك.

أتمتة مهام سير العمل المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

باختصار، تتيح لك منصة ClickUp التركيز على ما هو مهم، أي الاستشارات. فهي توفر العديد من قوالب إدارة علاقات العملاء للبدء في العمل على المنصة دون أن تشعر بالإرهاق.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر أن تحسن عملك الاستشاري مع قالب الخدمات الاستشارية ClickUp .

يستخدم الاستشاريون نموذج الخدمات الاستشارية من ClickUp للتعاون مع الفرق الداخلية والشركاء - كل ذلك في مكان واحد.

تنزيل هذا القالب

4. أنظمة إدارة المعرفة

غالبًا ما يكون لدى الشركات الاستشارية أنظمة إدارة المعرفة الخاصة التي تخزن نماذج المشاريع السابقة ووثائق البحث وتقارير الصناعة. هذه الموارد لا تقدر بثمن بالنسبة للاستشاريين الإداريين، الذين يمكنهم الاستفادة من الدروس السابقة وأفضل الممارسات في هذا المجال لتحسين معارفهم ومهاراتهم الاستشارية.

على سبيل المثال، إذا كنت تقدم استشارات لعميل في مجال الأدوية، يمكنك الوصول إلى مكتبة شركتك للعثور على تقارير معيارية تتعلق بمجال عملهم.

## كن عوناً لأعمالك الاستشارية

المستشار الحديث هو محلل، وراوٍ للقصص، واستراتيجي، وقائد، وكل ذلك في شخص واحد. وبصفتك مستشارًا، فإنك تكتشف الرؤى وتتأكد من توصيلها بفعالية وتلقى صدى لدى العملاء وتسهل التغيير الهادف.

ستجعلك المهارات الاستشارية المذكورة هنا أفضل في عملك، وتساعدك على بناء علاقات أقوى مع العملاء، وتمنحك ميزة أثناء تقدمك في حياتك المهنية كمستشار.

استخدم ClickUp كشريك لك في رفع مستوى عملك الاستشاري. تخلص من العمل التشغيلي، وتعاون مع عملائك، ونفذ أطر العمل والحلول التي تحقق النتائج - كل ذلك في مكان واحد. اشترك في ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

**1. ما هي المهارات الاستشارية الأساسية؟

المهارات الاستشارية الأساسية الضرورية للمتخصصين في هذا المجال هي المرونة، وعقلية العميل أولاً، وحل المشكلات، والتفكير التحليلي، وإدارة التغيير، والتعاون، وإدارة المخاطر.

**2. من الذي يمكن أن يُطلق عليه مستشار إداري؟

يقدم الاستشاري الإداري المشورة المهنية أو مشورة الخبراء في مجال عمل معين لمؤسسة أو فرد.

3. ما هي عقلية الاستشاري؟ ما هي عقلية الاستشاري؟

تتمثل عقلية الاستشاري في الأساس في أن تكون فضوليًا وتحليليًا، وأن يكون لديك موقف تعاوني وتعاطفي، وأن تُظهر القيادة والتفكير الاستراتيجي.