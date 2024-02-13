أفضل 10 قوالب لعروض الأعمال لعام 2025

لا يخفى على أحد أن الشركات التي تتبع نظام خطة عمل جيدة التنظيم أكثر عرضة للنجاح.

تقريبًا 70% من الشركات التي تمكنت من البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات تتبع خطة استراتيجية. أما بالنسبة لتلك التي في مرحلة البداية، فإن الشركات التي لديها خطة عمل لديها احتمالية نمو أعلى بنسبة 7% من تلك التي ليس لديها خطة متطورة.

وعلى غرار خطط الأعمال، تعتبر مقترحات الأعمال ضرورية عندما يتعلق الأمر باستدامة الأعمال التجارية. يمكن أن تساعدك مقترحات العمل القوية على كسب العملاء والشركاء والصفقات التجارية وغير ذلك.

لذلك إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بمستوى عملك، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن مقترحات الأعمال وفوائدها والأدوات والنماذج التي تساعدك على إحياء فكرة عملك!

ما هو قالب مقترح العمل؟

مقترح العمل هو مستند رسمي تقدم فيه المعلومات المتعلقة بعملك التجاري ذات الصلة بعميلك المحتمل. إنه في الأساس مستند يتضمن معلومات قياسية، مثل الجداول الزمنية , الميزانيات و نطاق المشروع لتزويد العملاء المحتملين وشركاء الأعمال بمخطط تفصيلي لمقترحك.

هناك العديد من المجالات المختلفة التي يمكنك فيها استخدام مقترح عمل فعال لتحقيق أهدافك وبدء تعاون كبير. يمكن أن تساعدك المقترحات المصممة بشكل جيد على الفوز بصفقات مهمة يمكن أن تنقل عملك إلى المستوى التالي وتفتح لك فرصاً جديدة.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام عرض عمل إذا كان لديك وكالة تسويق أو تصميم وترغب في مشاركة خدماتك أو ببساطة تبحث عن وظيفة في أي مجال. يمكنك أيضًا استخدام عرض العمل لأغراض إدارة المشاريع مثل تقديم فكرة مشروع جديد أو حل مقترح لمشكلة ما إلى أصحاب المصلحة والعملاء.

قبل أن نمضي قدمًا، من المهم أن تعرف أن مقترح العمل ليس هو نفسه خطة العمل. ألق نظرة على الصورة أدناه لفهم الفرق بين الاثنين:

خطة العمل مقابل عرض العمل عبر وكالة إكستول

10 من أفضل قوالب مقترحات الأعمال لاستخدامها في عام 2024

والآن، دعنا نلقي نظرة على 10 نماذج مختلفة لمقترحات الأعمال التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في إبهار أصحاب المصلحة وكسب العملاء المحتملين!

1. قالب اقتراح الأعمال ClickUp

استخدم قالب اقتراح الأعمال من ClickUp من ClickUp لجعل إنشاء مقترحات الأعمال أسهل من أي وقت مضى

الأول في القائمة هو قالب عرض العمل من ClickUp .

لا يأتي هذا القالب مزودًا فقط بقائمة معدة مسبقًا لعرض خطوات وأولويات مقترح العمل مع الحقول المخصصة الرئيسية لمساعدتك في بناء مقترح العمل الخاص بك، ولكنه يقدم أيضًا قوالب بريد إلكتروني في مستندات ClickUp لمساعدتك على تبسيط وإتقان رسائل التوعية الخاصة بك.

وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإرشادات للبدء، يمكنك الرجوع إلى دليل البدء المرفق مع القالب. وغني عن القول، إن قالب عرض العمل هذا معبأ بشكل جيد وجاهز للاستخدام لكسب المزيد من الأعمال.

2. قالب المقترح التجاري ClickUp

سيساعد قالب العرض التجاري هذا في ClickUp Docs الشركات على تقديم عروضها للشركات الأخرى بفعالية للحصول على شراكات

و قالب العرض التجاري من ClickUp يمكن أن يساعدك في إنشاء نظرة عامة قوية على الأعمال التجارية لتظهر للعملاء بالضبط ما الذي يجعلك أنت وفريقك الخيار الأفضل للتعامل مع المشروع.

يتوفر قالب عرض العمل هذا في ClickUp Docs حيث ستجد أقسامًا مخصصة لفريقك، وأفكارًا لمقترح العمل مع الحلول، وتوقعات الأرباح، والمزيد.

باستخدام قالب مقترح العمل المجاني هذا، ستتمكن من إنشاء مستند كامل وسهل القراءة لمقترحك، وحماية مستندك من التغييرات غير المرغوب فيها، ومشاركته بسهولة مع عملائك عبر رابط عام أو خاص.

8. قالب اقتراح التسويق الرقمي من فليبسناك

عبر فليبسناك

التسويق هو أحد المجالات التي يمكن أن يفعل فيها عرض العمل التجاري العجائب مع الحملات . تعد هذه المقترحات فرصة رائعة لعرض كيف يمكنك أن تحدث فرقًا بالنسبة لهم والنتائج الرائعة التي يمكنك تحقيقها من خلال عرض البراهين الاجتماعية ودراسات الحالة.

هذا قابل للتحرير قالب مقترح التسويق الرقمي يمكن أن يساعدك في شرح خدماتك بالتفصيل ومشاركة إطار عمل مشروعك. استخدمه لمقترح التسويق عبر البريد الإلكتروني, وسائل التواصل الاجتماعي عرض التسويق وغيرها من عروض التسويق الرقمي. يمكنك أيضًا تخصيص القالب عن طريق إضافة مقاطع الفيديو والروابط وعلامات المنتجات وعناصر العلامة التجارية والمزيد لجعلها جذابة وجذابة لعملائك.

9. قالب اقتراح وظيفة احترافية في فليبسناك

عبر فليبسناك

يختلف تصميم المقترح قليلاً عن المقترحات الأخرى، وكذلك الغرض من هذا النوع من المقترحات.

هذا قالب عرض عمل احترافي يمكن استخدامه من قبل الشركات التي ترغب في توظيف شخص ما لتقديم حزمة التعويضات والتفاصيل الأخرى حول الوظيفة.

يمكنك استخدام تطبيق لصنع دفتر عروض عمل مثل Flipsnack لإنشاء عروض عمل جذابة يمكن أن تجذب انتباه القراء بسهولة ويمكنك أيضًا العثور على قوالب متنوعة للاختيار من بينها.

10. نموذج مقترح إدارة المشاريع Qwilr لإدارة المشاريع

عبر قويلير

قالب نموذج مقترح إدارة المشروع يمكن أن يساعدك في إنشاء مقترح عمل جذاب ومنظم بصريًا. قم بتضمين النماذج والجداول الزمنية وجداول البيانات والتقويمات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها في العرض لجذب انتباه العميل وتقديم عمل عالي الجودة.

ومع ميزة تحديد هوية المستخدم، ستتمكن من تعيين حدود الوقت والعرض، والحصول على إشعارات عندما يفتح عميلك مقترح عملك.

أنواع قوالب مقترحات الأعمال التجارية

هناك نوعان من مقترحات الأعمال:

1. مقترحات الأعمال الملتمسة

عميل محتمل يطلب عرض عمل ملتمس لمساعدتهم في تحديد ما إذا كانوا يريدون التعامل معك أم لا. باستخدام هذا النوع من عروض الأعمال، يمكنك تقديم حلول لمشاكلهم أو احتياجاتهم.

هذه هي أسهل طريقة لتحويلهم إلى عملاء لأنهم مهتمون بالفعل بمنتجك أو خدماتك.

2. عروض الأعمال غير المرغوب فيها

إن مقترح العمل غير المرغوب فيه يشبه رسالة بريد إلكتروني باردة أو نشرة تسويقية. عند كتابة مقترحات عمل غير مطلوبة، قد لا تعرف أي شيء عن العملاء أو متطلباتهم. في هذه الحالة، يجب عليك إجراء بحث لتحديد كيفية التعامل مع كل عميل على حدة وتخصيص عرض العمل.

فوائد قوالب مقترحات الأعمال

تتمثل الفوائد الرئيسية للقوالب في المساعدة على توفير الوقت، وخلق الاتساق في جميع أنحاء عملك، و التأكد من تغطية جميع التفاصيل المهمة في مقترحات عملك.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام القوالب يمكن أن يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على محتوى وجودة مقترحك وإنشاء مقترحات عمل احترافية تثير إعجاب عملائك وشركائك التجاريين وتكسبهم.

ابدأ باستخدام قوالب مقترحات الأعمال اليوم

يمكن أن تساعدك القوالب الصحيحة في الحصول على مشاريعك الكبيرة التالية. هناك العديد من قوالب عروض الأعمال التي يمكنك الاختيار من بينها. المفتاح هو اختيار ما يناسب منتجاتك وخدماتك، وكذلك عملائك.

ولإعطاء انطباعٍ رائع واقتراحٍ مفصّل، يمكنك استخدام أدوات مثل ClickUp و Flipsnack من أجل إنشاء عرض عمل يتناسب مع احتياجاتك ويساعدك على التميز. A صانع الاقتراحات مثل فليبسناك هو برنامج يسمح بإنشاء مقترحات بتصاميم مختلفة، بينما يمكن أن توفر لك أداة إدارة المشاريع المتكاملة مثل ClickUp مكتبة من قوالب قابلة للتخصيص لمختلف حالات الاستخدام _والميزات الرئيسية التي تحتاجها لإدارة مشاريعك وتتبع التقدم المحرز والمزيد.

ClickUp مجاني للتجربة - ابدأ باستخدام القوالب من ClickUp لرفع مستوى مقترحات أعمالك وكسب المزيد من العملاء اليوم! الكاتب الضيف:_

إيزابيلا بونسيلا هي أخصائية تسويق في Flipsnack، وهي منصة نشر يمكنها تحويل ملف PDF إلى كتاب تفاعلي مقلوب. وهي شغوفة بالتسويق والكتابة والتكنولوجيا. _