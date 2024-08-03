أفضل وكالات تسويق المحتوى لشركتك في عام 2025

تكون في حفلة وتلتقي بشخص يبدأ بالحديث عن رحلة التخييم التي قام بها مؤخراً. يرسمون لك صورة حية لليالي مرصعة بالنجوم وقصص التخييم التي تجعلك فجأة تتوق للتخطيط لمغامرتك الخاصة في الهواء الطلق.

وبينما يختتم الشخص حكايته، تدرك أنه يعمل في شركة معدات خارجية!

لقد اختبرت للتو تسويق المحتوى في العمل، ولم تكن تعرف ذلك.

هذه هي قوة تسويق المحتوى الرائع. إنه غني بالمعلومات وممتع ويتركك ترغب في المزيد. وعادةً ما تكون وراء هذه القصص التي تبدو بلا مجهود وكالات تسويق المحتوى التي تعمل بسحرها.

وكالة تسويق المحتوى هي مؤسسة تساعد الشركات الأخرى على تخطيط وإنشاء وتوزيع المحتوى الذي يجذب جمهورها المستهدف ويتفاعل معه وحتى يبيعه

والآن، قد تتساءل، "ولكن لماذا التسويق بالمحتوى؟

إن الاهتمام هو العملة الأكثر رواجًا اليوم، ويلعب التسويق بالمحتوى دورًا حاسمًا في التوعية بالعلامة التجارية وتوسيع نطاقها.

وسواء كان ذلك من خلال منشورات المدونات الغنية بالمعلومات، أو مقاطع الفيديو المضحكة على تيك توك، أو المدونات الصوتية المثيرة للتفكير، فإن التسويق بالمحتوى يساعد العلامات التجارية على بناء علاقات مع جمهورها تتجاوز النهج التقليدي "اشترِ منتجاتنا".

لذا، دعونا نستكشف عالم وكالات تسويق المحتوى التي من المقرر أن تحقق نجاحاً كبيراً هذا العام. 🌊

خصائص أفضل وكالات تسويق المحتوى ## خصائص أفضل وكالات تسويق المحتوى

كيف يمكنك

اختيار وكالة التسويق الرقمي المناسبة؟

فيما يلي بعض الخصائص المشتركة التي تحدد الوكالة الجيدة.

عملية واضحة المعالم: سيكون لديهم خارطة طريق للتسويق تغطي كل ما تحتاجه. وهذا يعني أن لديهم خطوات محددة بوضوح لتطوير الاستراتيجية وإنشاء المحتوى التسويقي والتوزيع والتحليل. لن تبقى أبدًا في الظلام - ستعرف دائمًا إلى أين تتجه وكيف تصل إلى هناك

سيكون لديهم خارطة طريق للتسويق تغطي كل ما تحتاجه. وهذا يعني أن لديهم خطوات محددة بوضوح لتطوير الاستراتيجية وإنشاء المحتوى التسويقي والتوزيع والتحليل. لن تبقى أبدًا في الظلام - ستعرف دائمًا إلى أين تتجه وكيف تصل إلى هناك شراكات طويلة الأمد: لقد قاموا ببناء شراكات طويلة الأمد، وأصبحوا امتدادًا لفرق عملائهم. إذا لم يكن لدى وكالة التسويق الرقمي عملاء ثابتون، فهذا يعني على الأرجح أنهم لا يقومون بالأمور بشكل صحيح

لقد قاموا ببناء شراكات طويلة الأمد، وأصبحوا امتدادًا لفرق عملائهم. إذا لم يكن لدى وكالة التسويق الرقمي عملاء ثابتون، فهذا يعني على الأرجح أنهم لا يقومون بالأمور بشكل صحيح الشفافية في التواصل: يبقونك على اطلاع دائم على كل ما يحدث، ويشرحون استراتيجياتهم بلغة واضحة (وليس بلغة تسويقية غامضة)، ولا يخشون الاعتراف عندما لا ينجح شيء ما

على الرغم من أن كل هذه الصفات ضرورية في وكالة تسويق محتوى بارعة، إلا أن هناك بعض الخصائص الأخرى التي يجب أن تتوافر في وكالة تسويق المحتوى، مثل

الخبرة والسمعة: تتمتع أفضل وكالات تسويق المحتوى بخبرة كبيرة وسمعة طيبة. لقد عملوا مع عدد كافٍ من العملاء لفهم ما ينجح وما لا ينجح. كما أن سجلها الحافل بالحملات الناجحة والعملاء الراضين يتحدث عن قدراتها. عند اختيار وكالة ما، ابحث عن وكالة لها تاريخ مثبت في تحقيق النتائج وشهادات متوهجة من العملاء السعداء

تتمتع أفضل وكالات تسويق المحتوى بخبرة كبيرة وسمعة طيبة. لقد عملوا مع عدد كافٍ من العملاء لفهم ما ينجح وما لا ينجح. كما أن سجلها الحافل بالحملات الناجحة والعملاء الراضين يتحدث عن قدراتها. عند اختيار وكالة ما، ابحث عن وكالة لها تاريخ مثبت في تحقيق النتائج وشهادات متوهجة من العملاء السعداء التكلفة ونطاق الخدمات: يجب أن تقدم مجموعة شاملة من حلول التسويق الرقمي، بدءًا من إنشاء المحتوى والاستراتيجية إلى التوزيع والتحليلات. يجب أن توفر أسعاراً شفافة وباقات مرنة تلبي احتياجاتك وميزانيتك

💡 نصيحة احترافية: ستحصل على ما تدفع مقابله، لذلك في حين أنه من المغري اختيار الخيار الأرخص، فإن الاستثمار في تسويق المحتوى عالي الجودة يمكن أن يحقق عوائد كبيرة.

التركيز على الصناعة : من المرجح أن تفهم الوكالات المتخصصة في مجال عملك التحديات الفريدة التي تواجهها وجمهورك. فهي تتمتع بالخبرة اللازمة لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى السوق المستهدف ويحفز المشاركة. ابحث عن الوكالات التي تتمتع بسجل حافل في مجال عملك وفهم عميق لمجال عملك

: من المرجح أن تفهم الوكالات المتخصصة في مجال عملك التحديات الفريدة التي تواجهها وجمهورك. فهي تتمتع بالخبرة اللازمة لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى السوق المستهدف ويحفز المشاركة. ابحث عن الوكالات التي تتمتع بسجل حافل في مجال عملك وفهم عميق لمجال عملك قيادة العملاء المحتملين والمبيعات: في نهاية المطاف، الهدف الأساسي من التسويق بالمحتوى هو جذب العملاء المحتملين والمبيعات. تعرف أفضل الوكالات كيفية إنشاء محتوى يجذب الانتباه ويحول العملاء المحتملين إلى عملاء. فهم يستخدمون استراتيجيات قائمة على البيانات لتحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى، مما يضمن أقصى قدر من الظهور والوصول

👉 إذا كنت تشعر بالفضول تجاه عالم التسويق الرقمي وتتساءل كيف يمكنك

إنشاء وكالة تسويق خاصة بك

، لدينا منشور شامل في المدونة لتبدأ به.

أفضل وكالات تسويق المحتوى لعام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل وكالات تسويق المحتوى التي قمنا بتجميعها بعد بحث مكثف حتى تتمكن من الاختيار:

1. نينجا برومو

عبر عرض النينجا الترويجي الأفضل ل: بلوك تشين، تسويق ويب 3

الصناعات التي يتم تقديمها: التشفير، تكنولوجيا المعلومات، B2B، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، البرمجيات كخدمة

عملاء بارزون: سامسونج، لوجيتك، إيف روشيه ، سترايب، بيتكوين دوت كوم، برجر كينج

نقاط القوة: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث (SEO)، والعلاقات العامة، والعلامات التجارية، وتطوير البلوك تشين

التسعير: يقدمون نموذجًا قائمًا على الاشتراك

المعيار: 40 ساعة - 3200 دولار شهريًا

40 ساعة - 3200 دولار شهريًا الإحترافي: 80 ساعة - 5600 دولار شهريًا

80 ساعة - 5600 دولار شهريًا الخيار الأفضل: 160 ساعة-9600 دولار/شهرياً

الموقع: نيويورك، لندن، دبي، دبي، سنغافورة، هونج كونج، فيلنيوس

تتمتع شركة Ninja Promo بخبرة قوية في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق المؤثر. تأسست الشركة في عام 2017، ومنذ ذلك الحين افتتحت مكاتب في جميع أنحاء العالم.

وتتمتع Ninja Promo بسمعة جيدة بين منافسيها لكونها مبتكرة للغاية وشفافة وذات خبرة جيدة في التعامل مع المشاريع من جميع الأحجام والصناعات.

تفخر الوكالة بتقديمها إمكانية الوصول الفوري إلى أفضل 1% من أفضل المواهب التسويقية والإبداعية العالمية، وكل ذلك دون "إهدار المال" على حد تعبيرهم

يمكنك الاشتراك في خدمة الاشتراك الخاصة بهم والتواصل الفوري مع فريق عالمي من الخبراء في استراتيجيات التسويق الرقمي - من وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث إلى إنتاج الفيديو وتطوير المواقع الإلكترونية.

2. جروفوسلي

عبر جروفوسلي الأفضل ل: تسويق المحتوى الشامل لشركات SaaS

الصناعات التي يتم تقديمها: البرمجيات كخدمة والتكنولوجيا

عملاء بارزون: SEMrush، Shopify، Mind the Graph، Whatfix، Whatfix

نقاط القوة: خبرة عميقة في تسويق محتوى البرمجيات كخدمة وتحسين محركات البحث وبناء الروابط وكتابة المحتوى

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: بنغالور، مومباي

تركز Growfusely بقوة على شركات البرمجيات كخدمة. وكما يوحي اسمها، فإن مهمتها هي تنمية عملائها بغزارة. يقوم Growfusely بذلك من خلال خدمات متنوعة، بما في ذلك تدقيق المحتوى، ومواضع الوسائط، ومقابلات البريد الإلكتروني والبودكاست، وتحسين الكلمات الرئيسية الاستراتيجية.

إنهم متخصصون في استراتيجية تسويق المحتوى وإنشائه وتوزيعه، مما يضمن توافق المحتوى مع صوت العلامة التجارية وأفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

إذا كنت تبحث عن وكالة ملتزمة بالاستفادة من علامتك التجارية وصوتها عبر المنصات، فجرّب Growfusely! سيجعلونك رائدًا فكريًا باستخدام أساليب تسويقية تعتمد على البيانات ومحتوى مبهج.

3. العمود الخامس

عبر العمود الخامس الأفضل من أجل: العلامات التجارية التي تبحث عن محتوى مرئي قوي وسرد قصص البيانات

القطاعات المخدومة: التكنولوجيا، الخدمات المالية، المالية، الرعاية الصحية، التعليم، السلع الاستهلاكية

عملاء بارزون: أوبر، وسيلز فورس، وساب، وأسانا، وزينديسك وديلويت

نقاط القوة: استراتيجية العلامة التجارية، استراتيجية المحتوى، إنشاء المحتوى، استراتيجية التوزيع

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: كوستا ميسا، بروكلين

وكالة إبداعية حائزة على جوائز، تتفوق Column Five في تصوير البيانات واستراتيجية المحتوى والتسويق الرقمي. أفضل قصة تفوز - هذه هي فلسفة Column Five Media. وهذا ما يفعلونه لعملائهم.

ينصب تركيز الوكالة على "توجيه عملائها خلال رحلة صياغة قصة علامتهم التجارية ومشاركتها والاستفادة منها بطريقة تكسب قلوب العملاء وعقولهم وتكسب السوق في نهاية المطاف."

تشتهر الشركة بابتكار قصص مرئية مقنعة من خلال الرسوم البيانية والمحتوى التفاعلي وإنتاج الفيديو الذي يساعد العلامات التجارية على التواصل مع جمهورها.

4. أنيمالز

عبر أنيمالز الأفضل ل: المحتوى الطويل للقيادة الفكرية

الصناعات التي يتم تقديمها: SaaS، التكنولوجيا، B2B

عملاء بارزون: أمازون، وجوجل، وجو دادي، وAirtable، وAirtable، و360Learning

نقاط القوة: استشارات تحسين محركات البحث، والوعي بالعلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين، وتسويق المنتجات، والأبحاث

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: نيويورك

أنيمالز هي وكالة تسويق محتوى متخصصة في المحتوى المطول لشركات البرمجيات كخدمة والتكنولوجيا وشركات الأعمال بين الشركات. إنها تنشئ مقالات ودراسات حالة وأوراق بيضاء عالية الجودة ومتعمقة تساعد العملاء على ترسيخ الريادة الفكرية وزيادة عدد الزيارات العضوية.

تفتخر Animalz بأن محتواها جيد جدًا لدرجة أن الجمهور لن يدرك حتى أنها تسويقية. يضمن فريقها من الكتّاب الخبراء والاستراتيجيين أن يكون المحتوى الذي ينتجونه غني بالمعلومات وجذابًا في آنٍ واحد.

5. عزيزي المحتوى

عبر عزيزي المحتوى الأفضل ل: شركات البرمجيات كخدمة وشركات B2B التي تحتاج إلى محتوى مكتوب عالي الجودة

القطاعات التي يتم تقديمها: SaaS، B2B

عملاء بارزون: Shopify، مايكل بيج، فريبيك، آي كونتينرز

نقاط القوة: استراتيجية المحتوى، وكتابة المحتوى، وتوليد العملاء المحتملين

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: برشلونة، إسبانيا

"عزيزي المحتوى. لأننا نتمسك بالمحتوى في قلوبنا ونؤمن بقدرته على تحويل الأعمال التجارية."

يبدو تماماً مثل الشيء الذي تريد أن تؤمن به وكالة تسويق المحتوى الخاصة بك.

Dear Content هي وكالة متخصصة في إنشاء محتوى عالي الجودة لمؤسسات SaaS و B2B. وهم متخصصون في منشورات المدونات والأوراق البيضاء ودراسات الحالة والكتب الإلكترونية التي تساعد العملاء على ترسيخ الريادة الفكرية وزيادة عدد الزيارات العضوية. يبدو لنا هذا كعلامة خضراء!

6. المؤسسة

عبر الأساس الأفضل ل: شركات B2B SaaS التي تتطلع إلى النمو العضوي

الصناعات المخدومة: B2B، والتصنيع، والبرمجيات، والبرمجيات كخدمة

عملاء بارزون: MailChimp وCanva وSnoflake وUnbounce وWebex

نقاط القوة: العلامات التجارية، تصميم الجرافيك، تصميم المواقع، وسائل التواصل الاجتماعي، إنشاء المحتوى

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: هاليفاكس

The Foundation هي وكالة تسويق محتوى B2B تتفوق في إنشاء استراتيجيات تسويق محتوى فعالة تعتمد على البيانات. وهي تساعد الشركات على زيادة جمهورها من خلال التسويق الاستراتيجي للمحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث.

إنهم ينشئون حملات محتوى مؤثرة وقابلة للقياس مع إعادة استخدام المحتوى والأصول الحالية التي قد لا تحقق أداءً جيدًا. يبحثون على نطاق واسع عن عملاء عملائهم، ويجدون المحتوى المناسب للسوق، ويقدمون محرك محتوى يبسط جميع الأنشطة اللازمة للوصول إلى أهداف العمل.

وتكمن خبرتهم في الجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لإنشاء ملخصات وكتابة محتوى يتماشى مع أهداف البحث لدى الجمهور، ومراقبة حركة المؤشر عن كثب عبر المقاييس.

7. برافتون

عبر برافتون الأفضل ل: الشركات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تسويق محتوى شامل

الصناعات المخدومة: التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية

العملاء البارزون: Canva، جامعة ستانفورد، Zendesk، ThoughtTrace

نقاط القوة: كتابة المحتوى، والتصميم الجرافيكي، وإنتاج محتوى الفيديو، وإنشاء مغناطيس العملاء المحتملين، والاستشارات الداخلية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: مقرها الرئيسي في بوسطن، ولديها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا وأستراليا وأوروبا

برافتون هي وكالة تسويق محتوى عالمية أخرى متكاملة الخدمات تقدم خدمات تسويق المحتوى

خدمات كتابة المحتوى

وإنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج الفيديو. يُعرفون بنهجهم القائم على البيانات والمحتوى عالي الجودة. يضمن فريق الخبراء لديهم توافق المحتوى مع أهداف العمل وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

"بيانات تسويقية ممتازة + عباقرة مبدعون داخليون = محتوى عالي الجودة في كل مرة!"

هذا هو شعار وكالة التسويق هذه.

كما أنهم يتمتعون بالخبرة في التسويق الداخلي. يتفوق فريقهم العالمي من خبراء تحسين محركات البحث، واستراتيجيي وسائل التواصل الاجتماعي، والمتخصصين في الدفع، ومسوقي المحتوى الإبداعي في تصميم وتنفيذ حملات تسويق المحتوى القابلة للتطوير. فهم يبسطون العملية بأكملها، بدءاً من الاستراتيجية والإنشاء وحتى التنفيذ، مما يضمن نتائج فعالة ومؤثرة للعملاء.

8. إيماجينيشن للنشر

عبر إيماجيشن للنشر الأفضل من أجل: سرد القصص الجذابة واستراتيجيات المحتوى المخصص

القطاعات المخدومة: الخدمات المالية، الجمعيات، B2B، الرعاية الصحية

أبرز العملاء: عملاء بارزون: إديوكوس وويلز فارجو وجي بي مورجان وتشيك فيل إيه وإبسيلون

نقاط القوة: تسويق المحتوى، والإنشاء، والتوزيع، والأداء

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: شيكاغو

شركة Imagination Publishing متخصصة في إنشاء استراتيجيات محتوى مخصصة للعلامات التجارية. يقدمون خدمات مثل إنشاء المحتوى والتسويق الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج الفيديو. يركز نهجهم على سرد القصص وإنشاء محتوى جذاب يلقى صدى لدى الجمهور المستهدف.

الوكالة مدفوعة بقوة بـ "لماذا" القيام بالأشياء. يعتقدون أن هناك حاجة إلى اتباع نهج رباعي لتحويل ممارسة تسويق المحتوى إلى محرك نمو مستمر للجمهور أولاً لفرق التسويق والمنتجات. هذا النهج يستدعي أن تكون كل تجربة محتوى ترتكز على أهداف العمل، وتغذيها احتياجات الجمهور، ومصممة لتكون مرنة ومتكررة.

9. متفائل

عبر متفائل الأفضل من أجل: استراتيجية المحتوى القائم على المنتج مع تحسين محركات البحث

الصناعات المخدومة: التكنولوجيا، البرمجيات كخدمة، التجارة الإلكترونية، غير الربحية

أبرز العملاء: جلايد، ستامبللي، كوبيرا، بليتيكس

نقاط القوة: تحسين محركات البحث، وبناء الروابط، وإنشاء المحتوى، وتحسين المحتوى

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: دنفر

يساعد Optimist العلامات التجارية على تنمية وجودها على الإنترنت من خلال إنشاء المحتوى الاستراتيجي وتوزيعه. إنهم متخصصون في المحتوى القائم على تحسين محركات البحث الذي يجذب حركة المرور العضوية ويحول الزوار إلى عملاء.

لديهم فريق عالمي من الكُتّاب والاستراتيجيين ومتخصصي تحسين محركات البحث المدربين على التركيز على الاستراتيجية أولاً ثم المحتوى لكل عميل.

تبدأ الوكالة كل مشاركة من خلال فهم أعمال العميل ومجال عمله بدقة لتحديد أفضل الطرق لتحقيق الأهداف. يؤمنون بأن "الاستراتيجية يجب أن تُحدَّد بعناية - لا أن تُملى عليهم"

تتضمن خدمات تسويق المحتوى التي تقدمها شركة أوبتيمست تقييم الاحتياجات الفريدة لمؤسسة العميل، وتحديد المزيج الاستراتيجي الصحيح لأصول المحتوى، وتنفيذ الاستراتيجية، وقياس النتائج، والتعلم، والتعديل.

10. أوبتيمست ديجيتال

عبر أومنيسين ديجيتال الأفضل ل: شركات B2B التي تبحث عن استراتيجيات محتوى تعتمد على البيانات وتحسين محركات البحث

الصناعات المخدومة: SaaS

عملاء بارزون: جاسبر، هوتجار، شيبارد، آبسومو

نقاط القوة: استراتيجية المحتوى، وإنتاج المحتوى، وتحسين المحتوى، وبناء الروابط، وتحسين محركات البحث التقنية، والتحليلات الرقمية

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: أوستن

Omniscient Digital هي وكالة لتسويق المحتوى وتحسين محركات البحث تساعد شركات البرمجيات بين الشركات على النمو من خلال البحث العضوي والمحتوى. تتخصص الشركة في المحتوى الطويل عالي الجودة الذي يجذب حركة المرور العضوية ويحول العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين

ويضمن التزامهم بالتعلم المستمر وتحسين العمليات تحقيق نتائج من الدرجة الأولى باستمرار.

فهم يراجعون أولاً الموقع الإلكتروني الحالي للعميل، ويحللون المنافسين، ويتعلمون الصناعة لبناء استراتيجية تحسين محركات البحث والمحتوى للنمو العضوي. بعد ذلك، يقومون بتنفيذ برنامج تحسين محركات البحث، والذي قد يشمل إنتاج محتوى عالي الجودة وروابط خلفية لعرض الخبرة في الموضوع، وإنشاء سلطة الموقع الإلكتروني، وترتيب الكلمات الرئيسية المستهدفة.

بعد ذلك، ينشئون لوحات تحكم لإعداد التقارير لمراقبة أداء البحث، بما في ذلك مرات الظهور والنقرات على البحث، وحركة الزيارات العضوية والتحويلات. وبناءً على بيانات الأداء وأي تغييرات تطرأ على الأعمال التجارية، يحددون فرص تكرار البرنامج وتحسينه.

11. سيج ميديا

عبر حصار وسائل الإعلام الأفضل ل: تسويق المحتوى، تحسين محركات البحث، العلاقات العامة

الصناعات المخدومة: التمويل، التجارة الإلكترونية، B2C، B2B، SaaS

عملاء بارزون: Zapier، باندا سيكيوريتي، أديداس، سميث.ai

نقاط القوة: إنشاء محتوى يركز على تحسين محركات البحث

التسعير: تسعير مخصص

الموقع: سان دييغو

على مدار أكثر من 10 سنوات، ساعدت Siege Media العلامات التجارية على زيادة عدد الزيارات العضوية وبالتالي زيادة الإيرادات بمساعدة استراتيجية المحتوى والتسويق وبناء الروابط وغير ذلك. لديهم فريق من الكُتّاب والمسوقين والمصممين والمتخصصين في تحسين محركات البحث الذين يقدمون خدمات تسويق رقمية متكاملة لعملائهم.

تركز خدماتهم التسويقية على تحسين محركات البحث، وترتكز على العملاء، وأثبتت قدرتها على تحقيق النتائج. يفخرون بمساعدة عملائهم على توليد حركة المرور والروابط والتصنيفات التي تدفع النمو الهائل. تولد خدمات تحسين محركات البحث الخاصة بهم أكثر من 148,646,000 دولار أمريكي من قيمة الزيارات السنوية للعملاء.

12. Influence & Co.

عبر إنترو ديجيتال الأفضل من أجل: الشركات التي تتطلع إلى بناء ريادة فكرية وسلطة العلامة التجارية

القطاعات المخدومة: الأعمال المباشرة بين الشركات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، والتأمين، واللياقة البدنية

أبرز العملاء: أبدوكس، أنوماتيك، إيس، بلاك بود

نقاط القوة: محتوى الريادة الفكرية، واستراتيجية المحتوى والتوزيع، وبناء سلطة العلامة التجارية

التسعير: متوسط التكلفة لكل مشروع أكثر من 10 آلاف دولار، وتكلفة التوكيل تتراوح بين ألف دولار وألفي دولار شهريًا

الموقع: كولومبيا، ميسوري

شركة Influence & Co. متخصصة في القيادة الفكرية وتسويق المحتوى. وهي تساعد الشركات على إنشاء محتوى عالي الجودة وتوزيعه لبناء سلطة علامتها التجارية وزيادة المشاركة. تتميز شركة Influence & Co. بالتركيز على التقاطع بين تسويق المحتوى والقيادة الفكرية.

تعمل الوكالة، التي تعتمد على تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع واستراتيجيات مثبتة، على الاستحواذ على حصة سوقية من منافسي العملاء، وزيادة قيمة علامتهم التجارية، وزيادة عدد الزيارات المؤهلة، وزيادة الإيرادات والأرباح. مع مجموعة كاملة من الحلول، استحوذت إنترو ديجيتال على الوكالة في عام 2022، وهي تدعم مسار التسويق بالكامل من الوعي إلى الإغلاق.

تقييم وكالات تسويق المحتوى

تُعد وكالات تسويق المحتوى بمثابة رواة القصص الشخصية لعلامتك التجارية والاستراتيجيين في شخص واحد. هؤلاء العباقرة المبدعون لا يكتفون بربط الكلمات ببعضها البعض، بل يصوغون قصصاً تجذب الانتباه. وبفضل لمستهم السحرية، لا تصل رسالة علامتك التجارية إلى الناس فحسب، بل تلتصق كالغراء وتنتشر كالنار في الهشيم.

ولكن كيف يمكنك التمييز بين وكالة تسويق المحتوى الجيدة والرائعة؟

إليك أربع صفات تجعلهم متميزين:

إنهم خبراء في المحتوى وسرد القصص

يعتمدون على البيانات

قابلون للتكيف

إنهم متعاونون رائعون

تربط هذه الوكالات بين منتجك الرائع وإبهام جمهورك المتصفح. فهم لا ينشئون المحتوى فقط؛ بل ينشئون المحادثات ويبنون المجتمعات ويحولون المتصفحين العاديين إلى معجبين مخلصين. 🙌

لهذا السبب يجب عليك تقييم شركات تسويق المحتوى بعناية والعثور على الشركة المثالية التي تساعد عملك على التألق.

معايير أساسية لتقييم شركات تسويق المحتوى

الآن، عندما تبحث عن أفضل وكالة لتسويق المحتوى، ضع هذه العوامل في اعتبارك:

دراسات الحالة ومراجعات العملاء: لا تأخذ بكلامهم فقط - ابحث عن مراجعات العملاء ودراسات الحالة الخاصة بهم؛ ابحث عن قصص النجاح التي تجعلك تشعر بالذهول! إذا كان عملاؤهم السابقون يشيدون بهم، فأنت على الطريق الصحيح. إنهم يعرفون كيفية تطوير وكالة التسويق الرقمي الخاصة بهم سجل المسار والخبرة: تحقق مما إذا كانوا قد عملوا مع علامات تجارية في مجال عملك. هل يتحدثون لغتك؟ ابحث عن وكالة لا تتقن جميع المهن، بل تتقن مهنتك. إذا كان بإمكانهم التحدث عن مجال عملك كما لو كانوا يعيشون ويتنفسونه، فقد أصبت الهدف استراتيجيات المحتوى: الوكالة الرائعة لا تنتج محتوى مثل المصنع. يجب أن يصمموا استراتيجيات تسويق المحتوى الخاصة بهم وفقًا لأهدافك الفريدة. هل يقدمون مجموعة من أنواع المحتوى؟ هل يمكنهم إعداد أي شيء من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى المقالات الطويلة؟ ابحث عن وكالة يمكنها استعراض عضلاتها الإبداعية لتناسب احتياجاتك الخاصة

بالحديث عن الاحتياجات المحددة، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت وكالة تسويق المحتوى هي ما تحتاج إليه، فلدينا حل آخر لك.

ClickUp لتسويق المحتوى

ClickUp

يمكن أن يعمل كـ

مركز برامج تسويق المحتوى

مع مجموعة من برامج تخطيط المحتوى المجانية و

قوالب كتابة المحتوى.

يمكن أن يساعدك في إدارة فريق التسويق الداخلي الخاص بك في تخطيط حملاتك التسويقية وإدارتها وتنفيذها من البداية إلى النهاية بسهولة!

قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp

لنبدأ بالنموذج الذي ستحتاج إليه أولاً!

قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp

هو نموذج مناسب للمبتدئين يمكن أن يساعدك في إعداد خطة تسويق المحتوى لمؤسستك.

قم بتخطيط وتنفيذ حملات تسويق المحتوى الفعالة باستخدام نموذج خطة تسويق المحتوى من ClickUp

قم ببناء خطط الحملات بسهولة على القالب من خلال تحديد اسمها، وتاريخها، والمكلفين بها، وأولويتها، ونوع المحتوى، والقناة، وركيزة المحتوى، والمراجع، وغير ذلك الكثير! يتيح لك هذا القالب

تحديد جمهورك المستهدف بوضوح وطرح أفكار المحتوى ذات الصلة لتلبية احتياجاتهم ومشاكلهم

وطرح أفكار المحتوى ذات الصلة لتلبية احتياجاتهم ومشاكلهم تطوير استراتيجية لتوجيه عملية إنشاء المحتوى وتوزيعه

لتوجيه عملية إنشاء المحتوى وتوزيعه تركيز جهود فريقك على إنشاء محتوى مفيد وجذاب في آن واحد

على إنشاء محتوى مفيد وجذاب في آن واحد قم بتقييم وتعديل خطة المحتوى الخاصة بك استنادًا إلى مقاييس الأداء

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نموذج تقويم المحتوى الخاص بـ ClickUp

التالي في الصف هو

قالب تقويم محتوى ClickUp

لتنظيم تقويمك التحريري لجميع جهودك التسويقية الرقمية - المدونة ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وغيرها.

تخلَّص من جداول البيانات المملة واستخدم قالب تقويم المحتوى من ClickUp لتخطيط المحتوى وتنظيمه وتتبعه على مدار العام

تتبع تواريخ بدء وانتهاء حملاتك والتقدم المحرز وتواريخ الاستحقاق والمالكين، وحدد الأولويات وحدد المهام ذات الأولوية وقم بوضع علامة على المهام في لمحة سريعة على لوحة التحكم الخاصة بك.

لا داعي للتنقل بين عدة أوراق أو مستندات لتتبع المحتوى الذي سيتم إرساله ومتى وأين. يسمح لك قالب ClickUp بتتبع كل المحتوى الخاص بك بشكل مرئي. يمكنك حتى إرفاق المستندات والصور وملفات PDF ضمن مهمتك حتى لا تضطر إلى البحث عن صور رأس الصفحة ومسودة مدونتك بشكل منفصل!

يمكنك التعليق على المهمة المحددة وتوضيح أي شكوك متعلقة بالمهمة على المنصة نفسها دون الانخراط في الذهاب والإياب عبر البريد الإلكتروني أو أدوات المراسلة الأخرى!

المكافأة: إليكم قائمة بالمزيد

قوالب تقويم المحتوى المجانية

_من أجلك

قالب إدارة المحتوى الخاص بـ ClickUp

وعندما تقوم بإعداد تقويم المحتوى الخاص بك وإنشاء خطة المحتوى، ستحتاج إلى

قالب إدارة المحتوى الخاص ب ClickUp

لربط جميع الأطراف السائبة وتوحيد جميع جهودك في تسويق المحتوى!

قم بتنظيم وإدارة كل المحتوى الخاص بك من مكان واحد باستخدام قالب إدارة المحتوى من ClickUp

هذا أيضًا قالب جاهز للاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة يقدم ثمانية تكوينات مختلفة لـ ClickUp بحيث يمكنك عرض جميع مهامك بالطريقة الأكثر إنتاجية بالنسبة لك: اللوحة، والتقويم، والقائمة، والترحيب، والجدول الزمني، وجانت، والمزيد

أفضل جزء في قوالب ClickUp هو أنه يمكنك إنشاء حالات مخصصة لكل مشروع! قم بتصنيف وإضافة سمات مختلفة لإدارة مشاريع إنشاء المحتوى الخاص بك. أضف تفاصيل لميزانية كل مشروع، وقناة، ورابط، ونوع المهمة،م م إلهام، إلخ.

سواء كنت فريقًا كبيرًا أو صغيرًا، يمكنك بسهولة تتبع التقدم الذي يحرزه أعضاء فريقك، وإدارة مختلف

تطبيقات التسويق الرقمي

، أو تحقق من مكان تعليق الحملة كلها على المنصة.

ClickUp، فريق التسويق الرقمي التالي الخاص بك

تقريبًا

48% من أعمال تسويق المحتوى

يتم الاستعانة بمصادر خارجية للوكالات، وهذه الوكالات تحوّل العلامات التجارية إلى أسماء مألوفة. ولكن تذكر أن المحتوى الرائع هو مجرد البداية. لجعل التسويق الخاص بك يغني، تحتاج إلى أداة قوية لإدارة المشاريع للحفاظ على تدفق كل تلك العصائر الإبداعية في الاتجاه الصحيح.

وهنا يأتي دور ClickUp - مثل طاقم الكواليس الذي يتأكد من أن نجوم تسويق المحتوى يعزفون جميع النغمات الموسيقية الصحيحة.

لذا، سواءً كنت تعمل مع إحدى هذه الوكالات الرائعة أو تقوم بصياغة المحتوى الخاص بك داخل الشركة، فإن ClickUp هنا لمساعدتك في التنظيم والتعاون وإنشاء محتوى يجعل جمهورك يعود إليك مرة أخرى للحصول على المزيد.

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