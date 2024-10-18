أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء B2B لفرق المبيعات 2025

قد تكون المبيعات بين الشركات والمستهلكين تتمحور حول المعاملات التي تحركها العواطف، ولكن إذا كنت تبيع بين الشركات والمستهلكين، فأنت بحاجة إلى نهج أكثر عقلانية وحساباً - و نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يجب أن يعكس ذلك

تقريبًا 55% من مستخدمي برامج إدارة علاقات العملاء هم بائعو B2B. تكمن المشكلة في أن الشائع أدوات إدارة علاقات العملاء غالبًا ما تكون موجهة نحو B2C وقد لا تكون مناسبة تمامًا لاحتياجات B2B، والتي تشمل التعامل مع العديد من أصحاب المصلحة، والتواصل الكتابي المعقد، والمفاوضات الاستراتيجية في كل منعطف. 🧑‍💼

لذا، إذا كنت حريصًا على الارتقاء بمستوى لعبتك في مجال الأعمال بين الشركات، فأنت في المكان المناسب. لقد أعددنا هذا الدليل الشامل لأفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء بين الشركات.

اطّلع على مراجعاتنا وتقييماتنا لكل منها، واختر الأداة المناسبة لتعزيز مندوبي المبيعات لديك وتوسيع قاعدة عملائك!

ما هو CRM B2B CRM؟

نظام إدارة علاقات العملاء من شركة إلى شركة (B2B CRM) هو أداة برمجية متخصصة لـ إدارة وتحسين علاقات العملاء المعقدة (الأعمال) ودورات المبيعات الممتدة التي توجد عادةً في التجارة بين الشركات.

على عكس برامج إدارة علاقات العملاء بين الشركات والمستهلكين (B2C)، والتي غالبًا ما تركز على إدارة المعاملات سريعة الدوران وذات القيمة المنخفضة، فإن برنامج إدارة علاقات العملاء بين الشركات مصمم خصيصًا لدعم علاقات العملاء والتواصل الأكثر تخصيصًا - أي الصفقات ذات القيمة الأعلى في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. 💰

يمكنك توقع ميزات لـ

التقاط بيانات العملاء المحتملين من مصادر مثل مواقع الويب والمحادثات والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني

دفع عمليات الشراء المخطط لها (غير العاطفية)

إدارة خط أنابيب المبيعات

تتبُّع الأداء عبر عمليات المبيعات

التواصل الشخصي بشأن عمليات الشراء المتكررة (مثالي لمندوبي المبيعات)

فوائد استخدام CRM لإدارة علاقات العملاء في B2B

تتمثل إحدى المزايا الأساسية لنظام إدارة علاقات العملاء بين الشركات في أنه يركز بيانات العملاء وتفاعلاتهم، مما يلغي الحاجة إلى تعقب المعلومات المخزنة في أنظمة أو مجلدات متفرقة. وهذا يُترجم إلى زيادة الكفاءة بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء.

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

تشمل المزايا الإضافية لبرنامج إدارة علاقات العملاء بين الشركات ما يلي:

اتخاذ قرارات مستنيرة : الوصول إلى التحليلات والمقاييس مثل مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات يوفر أساسًا للاستراتيجيات القائمة على البيانات

الوصول إلى التحليلات والمقاييس مثل مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات يوفر أساسًا للاستراتيجيات القائمة على البيانات الدقة في التواصل : يتيح تجزئة العملاء داخل نظام إدارة علاقات العملاء بين الشركات (B2B CRM) جهود التسويق والمبيعات المستهدفة

يتيح تجزئة العملاء داخل نظام إدارة علاقات العملاء بين الشركات (B2B CRM) جهود التسويق والمبيعات المستهدفة الاحتفاظ بالعملاء : تساعد مراقبة رضا العملاء فريقك في تحديد فرص زيادة المبيعات أو التجديد عبر دورة المبيعات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء B2B؟

ضع هذه العوامل في الاعتبار لضمان اختيار أفضل أداة لزيادة مبيعاتك :

إدارة العملاء المحتملين: لسهولة تتبع العملاء المحتملين ورعايتهم، من الاتصال الأولي إلى التحويل إدارة البيانات: إمكانيات استيراد/تصدير البيانات بسهولة التخصيص: خيارات لتخصيص فئات العملاء المحتملين أو خط المبيعات المرئي تكامل الطرف الثالث: تكامل سلس مع الأنظمة الحالية، مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الوصول عن بُعد:إمكانية الوصول المستندة إلى السحابة مع أحكام لأمن البيانات تعاون الفريق: الميزات التي تسهل الاتصالات الداخلية ومشاركة المستندات بين الإدارات

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء B2B للاستخدام في عام 2024

سوف نستكشف بعضًا من أفضل B2B أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء في الأقسام أدناه. افحص ميزاتها البارزة وإيجابياتها وسلبياتها وخيارات التسعير لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

إذا كنت ترغب في تبسيط CRM B2B الخاص بك و إدارة مشاريع المبيعات في ضربة واحدة، لا تنظر إلى أبعد من ClickUp. تتميز المنصة بميزات غنية لتصور وإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك وتعزيز مشاركة العملاء مع مجموعة شاملة لإدارة علاقات العملاء .

حافظ على مركزية بيانات العملاء المحتملين والعملاء في لوحات معلومات ClickUp . إلى جانب تقديم إمكانات قوية لإعداد التقارير، تحتوي لوحات المعلومات على أكثر من 50 أداة قابلة للتخصيص لتتبع المبيعات وأحجام الصفقات وغيرها.

استخدم أكثر من 15 طريقة عرض عالية المستوى لرصد جوانب مثل العملاء المحتملين المهمين وقيم عمر العميل. تحصل على العديد من طرق عرض المهام مثل طرق عرض جانت، والجدول الزمني، ولوحة كانبان، والقائمة، لتجميع مهام الفريق وفرزها وتصفيتها. يتيح لك ذلك إنشاء خط مبيعات مرئي لفريقك بأكمله لإدارة العملاء المحتملين ورؤية كل خطوة.

جرّب نماذج ClickUp لجمع بيانات العملاء المحتملين، وشكاوى المستخدمين، وملاحظات العملاء وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ في أعمالك المتراكمة. ألستَ من محبي استهلاك تمارين التقاط العملاء المحتملين؟ مع أتمتة ClickUp في مكانها الصحيح، يمكن للنظام تعيين المهام تلقائيًا بناءً على مرحلة العميل، وتشغيل تحديثات الحالة عند وجود نشاط جديد، وتحديث الأولويات للإشارة إلى المكان الذي يجب التركيز عليه بعد ذلك.

يقدم ClickUp مجموعة مختارة من قوالب إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في بناء قاعدة بيانات العملاء . إضافة مستندات وويكي جديدة إلى مستندات ClickUp ، مثالي لإنشاء وإدارة مستندات قاعدة معرفية لفرق المبيعات والتسويق لديك. 📋

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 1,000 نموذج لفرق إدارة العلاقات العامة والتسويق والمبيعات

أداة إنشاء النماذج لالتقاط بيانات العملاء المحتملين/العملاء

مستندات ClickUp لتوثيق الأفكار وتنفيذها بسلاسة

أكثر من 15 طريقة عرض للمنصة لرؤية المهام وخطوط المبيعات

تذكيرات للاجتماعات والمواعيد النهائية

أكثر من 1,000 تكامل مع جهات خارجية

أصلي ClickUp AI لإنشاء رسائل بريد إلكتروني للعملاء المحتملين، وإنشاء عروض تقديمية وعروض تقديمية، وما إلى ذلك.

تضمن إمكانية الوصول المستندة إلى السحابة إمكانية إدارة سير عملك من أي مكان

قوي سياسات خصوصية البيانات والأمان قيود ClickUp

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل من إصدار الويب

يمكن أن تؤدي العديد من الميزات المخصصة إلى منحنى تعليمي أطول للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. HubSpot CRM

عبر: هبسبوت يقدم HubSpot CRM حلولاً قابلة للتطوير للشركات من جميع الأحجام. تدعم نسخته المجانية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى أدوات إدارة علاقات العملاء الأساسية ولكن الفعالة. إلى جانب امتلاكها واجهة سهلة الاستخدام، فإن المنصة تثير الإعجاب بقدراتها على إدخال البيانات تلقائيًا، وإنشاء مسارات المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين.

ومن أكثر عروضها تأثيرًا التسويق عبر البريد الإلكتروني . من رسائل البريد الإلكتروني الأولية والمكالمات إلى الاجتماعات، يتم تسجيل كل تفاعل وعرضه في لوحات معلومات مرئية لسهولة الوصول إليه. 📁

يحتوي HubSpot CRM على سجل نشاط المبيعات لتجميع فرص الصفقات والتذاكر وحتى مرفقات الملفات - أي شيء تريد معرفته عن العميل. كما أنه يحتوي على أدوات جدولة مدمجة للتواصل مع العملاء.

أفضل ميزات HubSpot CRM

أدوات عمليات البيع عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعملاء المحتملين، وعمليات البيع عبر خطوط الأنابيب

نظرة عامة من صفحة واحدة لكل جهة اتصال تجمع فرص الصفقات والتذاكر

التسويق الآلي عبر البريد الإلكتروني وبرنامج CRM لمعالجة دورة المبيعات بأكملها

شامل تكامل برامج الجهات الخارجية قيود HubSpot CRM

قد يكون الإعداد الأولي صعبًا - خاصة لإعداد خطوط أنابيب مبيعات متعددة

قد يكون من الصعب استخدام أدوات إعداد التقارير بعد التخصيص

تسعير HubSpot CRM

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا (لعملاء HubSpot الجدد فقط)

20 دولارًا شهريًا (لعملاء HubSpot الجدد فقط) المحترفين: 1,600 دولار شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM #### تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

3. فريش سيلز

عبر: فريشوركس يتخطى Freshsales نهج المقاس الواحد الذي يناسب الجميع، مما يسمح لك بتخصيص النظام وفقًا لاحتياجات إدارة علاقات العملاء بين الشركات. يمكنك تخصيص العملات واللغات وحتى وحدات الأعمال التي تعمل بها. كما أن برنامج الاتصال الهاتفي المتطور المدمج في النظام يجعله مثاليًا لـ أعمال الخدمات الاحتياجات 🎧

إحدى الميزات البارزة في Freshsales هي فريدي AI، وهو مساعد تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتقديم توقعات ذكية لعملية المبيعات الخاصة بك. فهو يتنبأ بإغلاق الصفقات، ويقوم بأتمتة الردود على التذاكر، بل ويساعد في تحديد أولويات جهات الاتصال التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام.

يوفر برنامج B2B CRM أيضاً قوالب بريد إلكتروني للمبيعات ونماذج ويب لتسريع المهام المتكررة وتوفير الوقت لعمليات المبيعات الخاصة بك.

Freshsales أفضل الميزات

إعدادات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

هاتف سحابي مدمج للاتصال المباشر داخل التطبيق لإدارة علاقات العملاء بشكل أفضل

مساعد الذكاء الاصطناعي للاقتراحات الذكية والتنبؤ بالمبيعات

ميزات إدارة خط أنابيب المبيعات وإدارة الصفقات

خيارات الأتمتة

قيود المبيعات الجديدة

يمكن أن تكون التقارير والتحليلات أفضل

محدودية دعم العملاء عبر مركز المبيعات

تسعير فريش سيلز

مجاناً

النمو: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. أكتيف كامبين

عبر: ActiveCampaign تمكّنك ActiveCampaign من إشراك العملاء طوال دورة حياة مبيعاتهم مع البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة والنماذج. كما أنه يجلب قوة التعلم الآلي إلى جهودك التسويقية.

تساعد وظيفتا الإرسال التنبؤي و المحتوى التنبؤي في تقديم رسائل مخصصة في الأوقات التي من المرجح أن يتفاعل فيها العملاء. 🤖

المنصة أتمتة التسويق تعمل على تحسين إدارة العملاء المحتملين وإتمام الصفقات بكفاءة أكبر. أتمتة عمليات المبيعات مثل تسجيل نقاط العملاء المحتملين لتأهيل العملاء المحتملين أو استبعادهم على الفور.

تقدم ActiveCampaign معدلات احتمالات الفوز لكل عميل محتمل. إن معرفة الاحتمالات يجعل من السهل اتخاذ قرار بشأن مدى جهود الرعاية و تخصيص الموارد نحو بيع محتمل

أفضل ميزات ActiveCampaign

مشاركة العملاء عبر قنوات متعددة

أدوات البيع والتسويق الآلية

رسائل مخصصة مع الإرسال التنبؤي والمحتوى التنبؤي

تقارير ورؤى مخصصة لفحص سلوك العملاء

قيود ActiveCampaign

التنقل في واجهة منشئ الحملات غير بديهي

مشاكل في الأداء من حين لآخر عبر برنامج إدارة علاقات العملاء B2B

تسعير ActiveCampaign #### تسعير ActiveCampaign

زائد: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات للحصول على خطة مخصصة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. إدارة علاقات العملاء باختصار

عبر اختصار يوفر Nutshell، وهو برنامج مرن لإدارة علاقات الأعمال بين الشركات ومنصة تتبع، مناظر متنوعة، مثل اللوحة والقائمة والخريطة والمخطط، لمراقبة العملاء المحتملين والصفقات وأداء المبيعات. تسمح نماذجها القابلة للتضمين بتحويل البيانات المقدمة إلى جهات اتصال تجارية. 🙋

استفد من جهات اتصال CRM التي تم جمعها لإنشاء حملات مستهدفة. تساعدك قوالب Nutshell المعدة مسبقًا للبث والرسائل الإخبارية على إشراك جمهورك برسائل مخصصة.

استخدم إمكانات الأتمتة في Nutshell لتسهيل مهام مثل جدولة المتابعة، وتعيين حالات العملاء المحتملين، وإخطار أعضاء الفريق بالصفقات الجديدة. هل تبحث عن قابلية التوسع؟ استفد من خطوط الأنابيب غير المحدودة القابلة للتخصيص وتكامل التقويم مع Google وMicrosoft 365 لإدارة الجدولة المعقدة.

Nutshell CRM أفضل الميزات

قوالب وخطوط أنابيب قابلة للتخصيص

طرق عرض متعددة

الجدولة التلقائية للمتابعة وتخصيص المهام

اتصالات الفريق المركزية

إشعارات فورية للصفقات الجديدة

قيود إدارة علاقات العملاء باختصار

مواطن الخلل العرضية في برنامج إدارة علاقات العملاء بين الشركات (B2B CRM)

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة

تسعير Nutshell CRM

التأسيسية: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الطاقة AI: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافة الحملات: بدءاً من 5 دولارات شهرياً ل 100 جهة اتصال

بدءاً من 5 دولارات شهرياً ل 100 جهة اتصال الإضافة VisitorIQ: بدءًا من 19 دولارًا شهريًا مقابل 50 عملية فتح

بدءًا من 19 دولارًا شهريًا مقابل 50 عملية فتح الإضافة الداعمة للإيرادات: 37 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Nutshell CRM باختصار

G2 : 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. الاثنين

عبر Monday.com كوم Monday.com هو منصة شاملة لجهات الاتصال والعملاء المحتملين و إدارة المشاريع . سواء كنت بائعاً مستقلاً بين الشركات أو جزءاً من شركة صغيرة، فإن تحديد أولويات العملاء المحتملين يصبح أقل من لعبة تخمين مع ميزة تسجيل العملاء المحتملين الذكية من Monday.com.

تقوم المنصة بتحديد جودة العملاء المحتملين بناءً على إجراءات مثل النقرات على الروابط والردود على البريد الإلكتروني وحضور العروض التوضيحية للمنتجات. وبهذه الطريقة، يمكن لفريق المبيعات لديك توجيه جهودهم نحو العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل. 🏆

يقدم Monday.com أكثر من 200 نموذج مُعد مسبقاً لمساعدة فريقك على التنسيق بشكل أفضل, تنظيم المهام وإدارة المشاريع دون عناء. ولجعل الصفقة أجمل، يمكن الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به على جميع مستويات الباقة!

Monday.com أفضل الميزات

التسجيل الذكي للعملاء المحتملين

أكثر من 200 نموذج لتبسيط إعداد سير العمل

تطبيقات الجوال لنظامي iOS وأندرويد

سهولة التقاط العملاء المحتملين باستخدام نماذج الويب

أدوات إعداد تقارير شاملة لحملات المبيعات والتسويق

قيود يوم الاثنين

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء ومشكلات في الأداء

يمكن أن تكون عمليات استيراد البيانات المجمعة أكثر سلاسة عبر برنامج B2B CRM

الاثنين.com التسعير

CRM الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم CRM قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إدارة علاقات العملاء الاحترافية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إدارة علاقات العملاء المؤسسية: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. بايبيدرايف

عبر: Pipedrive يتميز Pipedrive بأنه نظام لإدارة علاقات العملاء مصمم مع وضع محترفي الأعمال بين الشركات في الاعتبار. يتميز بواجهة جذابة بصريًا وبديهية لـ خط أنابيب المبيعات تمنحك الإدارة لمحة سريعة عن وضع كل فرصة. إذا لم تتحرك إحدى الصفقات منذ فترة، يرسل لك Pipedrive تنبيهًا حتى لا تسقط أي فرصة في الشقوق.

وتتيح لك ميزة الاتصال المدمجة في المنصة إجراء المكالمات وتسجيلها مباشرةً من داخل نظام إدارة علاقات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبُّع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات وحتى التكامل مع خرائط Google للعثور على جهات الاتصال القريبة.

كما أن مساعد المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسخّر خوارزميات التعلّم الآلي لغربلة كميات كبيرة من بيانات المبيعات وتقديم نصائح مخصصة لتحديد أولويات العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. 🤝

أفضل ميزات Pipedrive

خطوط مبيعات مرئية لمراقبة العملاء المحتملين للمبيعات

مساعد مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على مشورة مخصصة

مكالمات مدمجة لتحسين العلاقات التجارية

المستندات الذكية لإدارة المستندات بكفاءة

تطبيقات جوال شاملة لنظامي أندرويد وiOS

قيود Pipedrive

إمكانيات محدودة لما بعد البيع

يمكن أن تكون الأتمتة أكثر قابلية للتخصيص

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 49.90 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,500+ تقييم)

8. QuoteWerks

عبر اقتباس QuoteWerks ليس نظام CRM متكامل - إنه أكثر من مجرد نظام اقتباس و متخصص في الاقتباس و أتمتة المبيعات أداة تتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء والمحاسبة الحالية.

يعمل البرنامج على تبسيط المهمة التي غالبًا ما تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً في عرض أسعار المبيعات . تمنحك خياراته لتطبيق هوامش الربح والخصومات تحكمًا كاملاً في استراتيجية التسعير الخاصة بك. 🏷️

ميزة أخرى بارزة هي تخصيص المنتج. باستخدام QuoteWerks، يمكنك إعداد المنتجات لاستيعاب الخصومات القائمة على الحجم وتتبع معلومات محددة مثل اللون أو الوزن أو الحجم.

من السهل اختيار العناصر لعرض الأسعار، وذلك بفضل القائمة المنظمة والقابلة للبحث وتجميع المنتجات المرئية. يمكنك تهيئة المنصة لتحديث التكاليف والأسعار بناءً على عروض الأسعار الحالية من قاعدة بياناتها.

أفضل ميزات #### QuoteWerks

تتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء والمحاسبة

إنشاء عروض الأسعار تلقائيًا

سمات المنتج القابلة للتخصيص

وضع علامات للعناصر المجمعة والبديلة

خاصية تحديث الأسعار لعروض الأسعار الطويلة الأمد

قيود اقتباس الأسعار

كونها أداة داخل الشركة، فإن نسختها السحابية لها وظائف محدودة

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قديمة

تسعير أداة QuoteWerks

الإصدار القياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار الاحترافي: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار الخاص بالشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ترخيص الإصدار القياسي لمستخدم واحد: 199 دولاراً مقدماً*

199 دولاراً مقدماً* ترخيص الإصدار الاحترافي لمستخدم واحد من الإصدار الاحترافي: 279 دولاراً مقدماً

279 دولاراً مقدماً ترخيص الإصدار الاحترافي لمستخدم واحد من إصدار الشركات: 419 دولاراً مقدماً

* *لا تزال رسوم الصيانة غير المعلنة تُدفع سنوياً للمشتريات المقدمة لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات برنامج QuoteWerks

G2 : 4.3/5 (180+ تقييم)

: 4.3/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

9. Salesflare CRM

عبر إعلان المبيعات يعمل Salesflare على تبسيط مهام إدارة علاقات العملاء الرئيسية، مثل إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال، ويرتقي بها من خلال إمكانات مثل خطوط أنابيب السحب والإفلات وأتمتة سير العمل. تتيح لك ميزة البحث عن البريد الإلكتروني البديهية البحث مباشرةً عن العملاء المحتملين على LinkedIn، وهي أداة ملائمة بشكل خاص لتوسيع قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. 📧

مع ميزة إثراء بيانات جهات الاتصال سهلة الاستخدام في Salesflare، تملأ المنصة الثغرات في سجلات إدارة علاقات العملاء في كل مرة تتفاعل فيها مع العملاء المحتملين عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات الشخصية الاجتماعية. هل تلقيت رسالة بريد إلكتروني مع مرفق؟ تقوم Salesflare بتحميل الملف تلقائيًا إلى الحساب المعني، مما يضمن عدم ضياع المستندات المهمة أبدًا.

Salesflare CRM أفضل الميزات

تسجيل نقاط متقدم للعملاء المحتملين يدعم البيع الاستباقي

خطوط أنابيب السحب والإفلات

قوالب بريد إلكتروني مشتركة ل Salesflare و Gmail

واجهة مستخدم بديهية

مزامنة البريد الإلكتروني والاجتماعات والمكالمات

قيود إدارة علاقات العملاء Salesflare CRM

قد تحتاج واجهة المستخدم إلى تحديث

تميل عملية التحميل إلى البطء

تسعير #### Salesflare CRM

النمو: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تسعير مخصص لخمسة مستخدمين أو أكثر)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Salesflare CRM

G2 : 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. زوهو CRM

عبر: زوهو بدءًا من إدارة العملاء المحتملين والصفقات إلى التنبؤ بالمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني، يقدم Zoho CRM حلاً شاملاً لاحتياجاتك المختلفة في مجال الأعمال بين الشركات. فهو يجمع أهم قنوات الاتصال مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في تطبيق الهاتف المحمول، الذي يُمكِّن فرق المبيعات من التفاعل مع العملاء المحتملين والوصول إلى بيانات العملاء، وحتى مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية أثناء التنقل.

وفي مجال إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال، يساعد Zoho CRM الشركات على تحديد العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وترتيب أولوياتهم. تُعد قواعد تسجيل النقاط ونقاط الاتصال المتعددة مثالية لنقل العملاء المحتملين إلى مسار المبيعات بشكل أكثر كفاءة، وهو أمر محوري لتحقيق تحويلات أسرع. 🎯

أفضل ميزات Zoho CRM

منصة مركزية للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء

تطبيق قوي للأجهزة المحمولة مع تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

زيا، مساعد المحادثة بالذكاء الاصطناعي

إدارة العملاء المحتملين مع تسجيل النقاط وتحديد الأولويات والتنبؤ بالمبيعات التنبؤية

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة العلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين

قيود Zoho CRM

يمكن تحسين سجلات مكالمات تطبيق الهاتف المحمول

دعم العملاء المحدود

تسعير Zoho CRM

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار الاحترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2 : 4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

## الأفكار النهائية حول العثور على إدارة علاقات العملاء المثالية لـ B2B

في حين أن منصات إدارة علاقات العملاء B2B CRM التي استعرضناها تقدم إمكانات رائعة ومزايا قوية مختلفة، إلا أن أحدها يتميز بمرونته الرائعة - ClickUp!

كأداة متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، يحتويClickUp على شيء يناسب الجميع - سواء كنت من المخضرمين في مجال إدارة علاقات العملاء بين الشركات أو مبتدئًا في هذا المجال. 🌊 احصل على حساب مجاني لاستكشاف ClickUp اليوم !