دليل شامل لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات ومقاييسها

استراتيجيات تمكين المبيعات مهمة في تعزيز فعالية فريقك ونجاح مؤسستك بشكل عام.

ومع ذلك، قد تتساءل عن كيفية إنشاء استراتيجيات فعالة لتمكين المبيعات بصفتك مديراً أو قائداً للفريق. وهنا يأتي دور مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الخاصة بتمكين المبيعات. إن مراقبة جهودك ومواءمتها مع هذه المؤشرات تعزز بشكل كبير من كفاءة فريقك وتزيد من نمو الإيرادات.

سترشدك هذه المدونة إلى استكشاف مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس بالتفصيل وفهم كيفية قياسها وتتبعها بفعالية.

ما هو تمكين المبيعات؟

تمكين المبيعات هو نهج استراتيجي يستخدمه قادة المبيعات. وهو يتضمن تزويد مندوبي المبيعات بالموارد التي يحتاجونها لبيع المنتجات والخدمات بنجاح. وتشمل هذه الموارد التدريب المناسب، والمحتوى عالي الجودة، والتكنولوجيا التي تساعد مندوبي المبيعات على التواصل بشكل هادف مع المشترين المحتملين.

علاوة على ذلك، من خلال توفير إطار عمل منظم، يسهّل تمكين المبيعات تفاعلات أكثر سلاسة مع العملاء، ويزيد من احتمالات إتمام فرق المبيعات للصفقات، ويقلل من تكاليف اكتساب العملاء.

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من المهم تحديد وتتبع مقاييس تمكين المبيعات للاستفادة منها وفهم ما إذا كانت جهود المبيعات والتسويق لديك ناجحة أم لا.

توفر هذه المقاييس رؤى حول فعالية برنامج تمكين المبيعات الخاص بك وأداء فريق المبيعات لديك. فهي تساعدك على:

فهم مبادرات تمكين المبيعات التي تعمل وأيها تحتاج إلى إعادة النظر فيها

وضع استراتيجيات للتحسين في المجالات ذات الأداء المتأخر في المبيعات

تحديد الاحتياجات التدريبية والتخطيط لبرامج التدريب

عرض كيفية مساهمة جهود فريق المبيعات لديك في تحقيق الصورة الأكبر

تعزيز ثقافة التحسين المستمر

وبالتالي، تُعد مقاييس تمكين المبيعات أمراً بالغ الأهمية في مساعدتك على تطوير استراتيجيات فعالة لتمكين المبيعات.

مقاييس تمكين المبيعات مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية

في حين تبدو مقاييس تمكين المبيعات ومؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) متشابهة في قياس معدلات نجاح تمكين المبيعات، إلا أنها تخدم أغراضاً مختلفة.

مقاييس تمكين المبيعات هي نقاط بيانات عامة تقيس عناصر معينة من برامج تمكين المبيعات، مثل عدد المكالمات التي تم إجراؤها أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة. وهي توفر رؤى حول أنشطة المبيعات اليومية.

وعلى العكس من ذلك، مقاييس الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات هي مقاييس محددة مرتبطة بأهداف وغايات العمل الاستراتيجية. فهي تقيّم تأثير استراتيجية تمكين المبيعات على تحقيق الأهداف الرئيسية، مثل زيادة إنتاجية المبيعات أو تحسين معدلات التحويل.

من حيث الجوهر، في حين أن جميع مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس، إلا أنه ليست كل المقاييس مؤهلة كمؤشرات أداء رئيسية. هذا هو السبب في أن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات يساعد في التركيز على التأثير الاستراتيجي، في حين أن قياس المقاييس يوفر نظرة عامة أوسع على أداء المبيعات.

## مقاييس تمكين المبيعات الأساسية

إن فهم مقاييس تمكين المبيعات أمر ضروري لتحسين الأداء اليومي لعمليات المبيعات الخاصة بك. دعنا نستكشف المقاييس الأساسية واحداً تلو الآخر.

نمو الإيرادات

يشير نمو الإيرادات، وهو أحد مقاييس تمكين المبيعات الكمية الأكثر أهمية، إلى الزيادة في مبيعات الشركة خلال فترة محددة. وهو يساعد قادة المبيعات على تقييم مدى نجاح فرق المبيعات والتسويق في تحقيق أهدافهم وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

يعكس نمو الإيرادات الوضع المالي العام للمؤسسة ويقيّم تأثير وفعالية مبادرات تمكين المبيعات. يدقق هذا المقياس أيضًا في أداء فريق تمكين المبيعات.

لحساب معدل نمو الإيرادات، قم بطرح إيرادات الفترة السابقة من إيرادات الفترة الحالية. ثم اقسم الفرق على إيرادات الفترة السابقة، واضرب القيمة الناتجة في 100 للحصول على القيمة.

🔍_معدل نمو الإيرادات = [(الإيرادات الحالية - الإيرادات السابقة)/الإيرادات السابقة]*100

نشاط مندوب المبيعات

يتتبع هذا المقياس الأساسي الأنشطة اليومية لفريق المبيعات، مثل عدد المكالمات التي تم إجراؤها، ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة، والاجتماعات المحجوزة، وأداء مندوبي المبيعات بشكل عام.

تساعدك مراقبة هذه الأنشطة على فهم مدى نشاط مندوبي المبيعات في التعامل مع العملاء المحتملين ومدى ارتباط أعمالهم بأداء المبيعات المستهدف.

طول دورة المبيعات

يقيس طول دورة المبيعات المدة التي يستغرقها فريق المبيعات لديك لإتمام صفقة من أول نقطة اتصال.

يقيّم هذا المقياس كيفية توجيه فريقك للعملاء المحتملين نحو البيع النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد المراحل التي يتعثر فيها أعضاء الفريق عادة، مما يتيح لك وضع استراتيجيات للتغلب على هذه العقبات.

يؤدي تتبع متوسط المدة الزمنية لدورة المبيعات بأكملها إلى توليد المزيد من الرؤى لتبسيط عمليات المبيعات وتسريع إغلاق الصفقات.

🔍متوسط طول دورة المبيعات = إجمالي عدد الأيام التي استغرقتها لإغلاق جميع الصفقات/عدد الصفقات التي تم إغلاقها

معدل الفوز

معدل الربح هو مقياس حيوي لتمكين المبيعات يعكس النسبة المئوية للصفقات التي تم إغلاقها بنجاح مقارنةً بالعدد الإجمالي للفرص التي تم السعي إليها خلال فترة محددة.

يساعدك قياس معدل الفوز على تقييم أداء فريق المبيعات لديك وتأثير مواد التمكين.

يوفر هذا المقياس نظرة ثاقبة لأنواع الصفقات التي يتفوق فيها فريقك وتلك التي تتطلب دعماً إضافياً. كما يتيح لك تقييم أساليب المبيعات الأكثر فعالية من غيرها.

وعلى هذا النحو، تكشف معدلات الفوز عن الأنماط والمجالات التي تحتاج إلى تحسين لتحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بك وتحقيق متوسط معدل فوز أعلى.

🔍معدل الفوز = [عدد الصفقات التي تم إغلاقها/إجمالي عدد الفرص التي تمت متابعتها]*100_

تحقيق الحصص

يقيس تحقيق الحصص النسبة المئوية لمندوبي المبيعات الذين يحققون أو يتجاوزون أهداف مبيعاتهم خلال فترة معينة.

من خلال تتبع تحقيق الحصة، يمكنك تقييم فعالية استراتيجية تمكين المبيعات الخاصة بك في تسريع التحويلات وتحقيق أهداف مبيعات الشركة.

🔍تحقيق الحصص = [إجمالي المبيعات الفعلية في فترة محددة/حصة المبيعات المعينة لتلك الفترة المحددة]*100_

استخدام المحتوى

يعد استخدام المحتوى مقياسًا موثوقًا لتحديد ما إذا كان مندوبو المبيعات لديك يستخدمون دراسات الحالة وأوراق البيانات وموارد المحتوى الأخرى التي تم إنشاؤها كجزء من استراتيجية تمكين المبيعات.

يكشف هذا المقياس عن محتوى تمكين المبيعات الذي يعتمد عليه مندوبو المبيعات لديك أكثر من غيره وعدد مرات وصولهم إليه. كما يحدد أيضًا المواد غير المستخدمة بشكل كافٍ والتي قد تحتاج إلى مراجعة.

وبعيداً عن مجرد الإحصائيات، يوفر استخدام المحتوى رؤى حول إمكانية الوصول إلى المواد وجودتها وأهميتها. يضمن تتبع هذا المقياس أن جهود تمكين المبيعات لديك تتناسب مع احتياجات مندوبي المبيعات لديك.

معدل إكمال التدريب على المبيعات

تضمن مراقبة معدل إكمال برامج التدريب على المبيعات أن فريقك يتفاعل مع محتوى التمكين ويستفيد منه.

يشير معدل الإكمال المرتفع إلى أن فرق المبيعات لديك تجد محتوى التدريب مفيدًا ومستعدون بشكل أفضل للاستجابة لاحتياجات العملاء.

🔍معدل إكمال التدريب على المبيعات = [عدد الموظفين الذين أكملوا البرنامج التدريبي/إجمالي عدد الموظفين المقرر حضورهم البرنامج] *100_

### معدل الاحتفاظ بالعملاء

معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR) هو مقياس مبيعات مهم. وهو يشير إلى النسبة المئوية للعملاء الذين يبقون مع شركتك خلال فترة محددة.

يشير ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء إلى زيادة رضا العملاء عن جهود فرق المبيعات ودعم العملاء وجودة منتجاتك أو خدماتك. وهذا يساهم في النهاية في نمو شركتك واستدامتها بشكل عام.

🔍معدل الاحتفاظ بالعملاء = [ [(عدد العملاء في نهاية فترة محددة - عدد العملاء الجدد الذين تم اكتسابهم خلال الفترة المحددة)/عدد العملاء في بداية تلك الفترة المحددة]]*100_

## مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في تمكين المبيعات

الفهم مؤشرات الأداء الرئيسية في المبيعات يساعدك التمكين على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في عملية المبيعات. تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية هذه التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المبيعات والأهداف التنظيمية.

دعنا نستكشف مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية لتمكين المبيعات بالتفصيل.

الاحتفاظ بمعرفة المنتج

على الرغم من أنه يندرج جزئيًا تحت المقاييس الكمية، إلا أن مؤشر الأداء الرئيسي هذا يقيس مدى الاحتفاظ بالمعرفة بالمنتج بين مندوبي المبيعات بعد جلسات التدريب.

تساعد التقييمات المنتظمة في التأكد من أن فرق المبيعات لديك تفهم تمامًا المنتجات التي يبيعونها، مما يؤدي إلى محادثات مبيعات أكثر فعالية، ومعدلات إغلاق أعلى، ورضا أفضل للعملاء.

إنتاجية المبيعات

إنتاجية المبيعات هي مؤشر أداء رئيسي حاسم لتمكين المبيعات يقيس مدى فعالية استخدام قسم المبيعات لديك للموارد المتاحة لتوليد الإيرادات وتحقيق أهداف المبيعات الأخرى.

تقيس الشركات المختلفة إنتاجية المبيعات بشكل مختلف. فالبعض ينظر إلى الإيرادات لكل مندوب مبيعات، بينما ينظر البعض الآخر إلى نسبة عدد الصفقات التي تم إبرامها إلى الحصة أو متوسط عدد الصفقات التي تم إبرامها.

من خلال قياس وتتبع إنتاجية المبيعات، تحدد فرق التمكين مجالات التحسين. كما تعزز البيانات أيضًا كفاءة المبيعات من خلال توجيههم لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتدريب وتخصيص الموارد والاستراتيجيات.

وقت زيادة مندوبي المبيعات الجدد

يقيس وقت تكثيف المبيعات المدة التي يستغرقها مندوب المبيعات الجديد لبدء تحقيق أهداف المبيعات ويصبح عضوًا منتجًا في فريقك. تشمل هذه الفترة التأهيل والتدريب ودورة مبيعات كاملة.

مثل إنتاجية المبيعات، تستخدم الشركات طرقاً مختلفة لحساب الوقت المثالي لزيادة الإنتاجية.

إذا كنت لا تعرف سوى القليل عن تاريخ مندوبي المبيعات المعينين حديثاً، استخدم معادلة بسيطة هي متوسط دورة المبيعات زائد 90 يوماً. كما يضيف البعض أيضاً وقت إكمال التدريب إلى متوسط دورة المبيعات للحصول على رقم.

ومع ذلك، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا لقياس وقت زيادة المبيعات هي حساب متوسط المدة التي يستغرقها مندوب المبيعات الجديد للوصول إلى 100% من حصته.

يعد وقت زيادة المبيعات القصير أمرًا بالغ الأهمية لتحسين كفاءة فريقك. فكلما اكتسب مندوبو المبيعات الجدد المهارات الأساسية بشكل أسرع، كلما لبوا احتياجات العملاء بشكل أفضل. وهذا يساعد أرقام مبيعاتك ويزيد من مشاركة الموظف الجديد وتحفيزه.

معدل تبني تكنولوجيا المبيعات

يراقب مؤشر الأداء الرئيسي هذا مدى فعالية اعتماد مندوبي المبيعات لديك و استخدامهم لأدوات وتقنيات المبيعات المقدمة كجزء من جهود التمكين الخاصة بك. تشير معدلات التبني العالية إلى أن أدوات المبيعات سهلة الاستخدام ومفيدة، مما يساهم في تحسين الأداء العام.

🔍معدل اعتماد تقنية المبيعات = [المستخدمون النشطون الجدد لأداة المبيعات/إجمالي عدد الاشتراكات في تلك الأداة] *100

معدل تحويل العملاء المحتملين إلى فرص

معدل التحويل من عميل محتمل إلى فرصة هو أفضل طريقة لتحديد النسبة المئوية للعملاء المحتملين الذين نجح مندوبو المبيعات في تحويلهم إلى مبيعات محتملة.

🔍معدل التحويل من عميل محتمل إلى فرصة = [عدد العملاء المحتملين الذين تم تحويلهم/إجمالي عدد العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم]*100_

معدل الانزلاق في الصفقات

يشير معدل الانزلاق في الصفقات إلى النسبة المئوية للصفقات التي يتم تأجيلها أو دفعها إلى دورة المبيعات التالية.

يُظهر انخفاض معدل انزلاق الصفقات أن برامج تمكين المبيعات الخاصة بك تساعد المندوبين في التغلب على اعتراضات المبيعات والتحديات الأخرى لإتمام الصفقات في الوقت المحدد.

🔍معدل انزلاق الصفقات = [عدد الصفقات المتأخرة/إجمالي عدد الصفقات المتوقعة]*100

سرعة خط الأنابيب

يمكن استخدام سرعة خط الأنابيب كمؤشر أداء رئيسي لقياس مدى سرعة مندوبي المبيعات في نقل العملاء المحتملين من خلال قمع المبيعات .

من خلال ذلك، قم بتقييم مدى كفاءة عملية المبيعات لديك وحدد المجالات التي يجب أن تعمل عليها.

🔍سرعة خط الأنابيب = [عدد الفرص المؤهلة * متوسط حجم الصفقة * معدل الفوز ] / متوسط طول دورة المبيعات

معدلات البيع المتقاطع ومعدلات زيادة المبيعات

يقيس مؤشر الأداء الرئيسي هذا نجاح مؤسسة المبيعات الخاصة بك في توسيع حسابات العملاء الحاليين من خلال البيع العابر والبيع المتبادل.

تشير المعدلات المرتفعة في هذه المقاييس إلى أن استراتيجيات تمكين المبيعات الخاصة بك تساعد المندوبين على التعرف على الفرص المتاحة داخل قاعدة العملاء الحالية والاستفادة منها.

🔍معدل البيع المتقاطع أو البيع الإضافي = [الإيرادات من العناصر المبيعة أو الإيرادات من العناصر المبيعة/إجمالي الإيرادات/] *100_

متوسط حجم الصفقة

متوسط حجم الصفقة هو مؤشر أداء رئيسي حيوي لتمكين المبيعات يمثل المبلغ النموذجي الذي ينفقه العملاء على منتجاتك أو خدماتك.

يوفر مؤشر الأداء الرئيسي هذا نظرة ثاقبة على أنماط توليد الإيرادات لفريق المبيعات لديك ويساعدك على تحديد المزيد من المعلومات مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات . يتيح لك تعديل استراتيجيات المبيعات الخاصة بك حتى يتمكن فريقك من زيادة مبيعات منتجاتك أو خدماتك للعملاء الحاليين والعملاء المحتملين الجدد.

لحساب متوسط حجم الصفقة، يجب عليك قسمة إجمالي الإيرادات المحققة في فترة معينة على إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها.

🔍متوسط حجم الصفقة = إجمالي الإيرادات المحققة خلال فترة محددة/إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها خلال تلك الفترة المحددة_

قياس مقاييس تمكين المبيعات وتتبعها

الآن وبعد أن أصبح لديك فهم قوي لمؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الأساسية لتمكين المبيعات، فإن السؤال التالي هو: كيف تقيسها وتتبعها؟

من خلال منصات تمكين المبيعات! يمكن لهذه المنصات وأدوات التحليلات أن تزيد من معدلات فوز فريق المبيعات بنسبة تصل إلى 7% .

ولكن كيف تقرر أي منصة أو أداة تستخدم؟

أدخل ClickUp بمجموعتها الشاملة من أدوات تمكين المبيعات .

من لوحات التحكم القابلة للتخصيص إلى برنامج إدارة علاقات العملاء المتكامل، تقدم ClickUp مجموعة تقنيات المبيعات التي تحتاجها الفرق. تتبع المقاييس وتصور البيانات وتبسيط عملية المبيعات لإتمام الصفقات وتحقيق الإيرادات بسهولة.

مركزية عملية المبيعات بأكملها، بدءًا من توليد العملاء المحتملين إلى التعاون في الصفقات، باستخدام ClickUp لفرق المبيعات ClickUp لفرق المبيعات يجمع جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيعات تحت سقف واحد، مما يضمن عدم اضطرار فريقك إلى التبديل بين تطبيقات متعددة. كما أنه يتكامل مع تقارير إدارة علاقات العملاء نظام يسمح بتدفق البيانات وإدارتها بسلاسة.

باستخدام ClickUp، يمكنك رؤية علاقات العملاء وإدارتها في أي طريقة عرض لسير العمل تفضلها - طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض الجدول أو طريقة عرض تشبه لوحة كانبان. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنظامك الخاص لتخزين جهات الاتصال والعملاء والحسابات والصفقات وتحليلها وإدارتها.

والأكثر من ذلك، يسهّل برنامج تمكين المبيعات من ClickUp تتبع الطلبات بفعالية ويساعدك على تطوير علاقات قوية مع العملاء.

تتبع مقاييس المبيعات في الوقت الفعلي

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات ومقاييسها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Dashboards

مع لوحات معلومات ClickUp ، يتتبع مديرو المبيعات مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس تمكين المبيعات في الوقت الفعلي.

خصص لوحة المعلومات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المفضلة لديك لتمكين المبيعات، بما في ذلك المخططات الشريطية والعمودية والدائرية والخطية والبطارية وغيرها من المخططات.

تتبع الأداء، وحدد الاختناقات، واكتشف أنماط المبيعات واتجاهاتها، واتخذ قرارات مستنيرة.

التنبيهات والتقارير الآلية

إعداد التنبيهات التلقائية وتقليل الجهود اليدوية مع أتمتة ClickUp Automations

مع أتمتة ClickUp يقوم فريق المبيعات لديك بإعداد التنبيهات والتقارير التلقائية للأنشطة المتعلقة بالمبيعات بسرعة، بما في ذلك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات والمقاييس.

على سبيل المثال، يمكن للفرق إنشاء تنبيهات عند الفوز بالصفقات أو خسارتها وتعيين تذكيرات لمهام المتابعة، مما يضمن عدم إهمال الفرص.

توفر أتمتة التنبيهات وإعداد التقارير العديد من الفوائد:

يبقي فريق المبيعات لديك على اطلاع على التغييرات الحرجة ، مثل عندما تتحرك صفقة ما في خط الإنتاج أو عندما تنخفض مؤشرات أداء رئيسية محددة إلى ما دون عتبة معينة، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة ضد المشكلات الناشئة

، مثل عندما تتحرك صفقة ما في خط الإنتاج أو عندما تنخفض مؤشرات أداء رئيسية محددة إلى ما دون عتبة معينة، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة ضد المشكلات الناشئة يتلقى كل فرد في فريق المبيعات لديك المعلومات نفسها بصيغة متسقة، مما يحافظ على التوافق والمواءمة

من خلال أتمتة عمليات المبيعات المتكررة في ClickUp، يوفر فريق المبيعات لديك الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية، مما يتيح لهم التركيز أكثر على إتمام الصفقات

تدعم الأتمتة أيضًا فريق المبيعات لديك في مختلف مجالات عمليات المبيعات. على سبيل المثال، تقوم أتمتة ClickUp بتعيين عملاء محتملين جدد لأعضاء الفريق بناءً على معايير مثل المنطقة أو الخبرة بحيث تتم متابعة كل عميل محتمل. كما أنها تقوم تلقائياً بتغيير مرحلة الصفقة تلقائياً عند استيفاء شروط محددة.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى تمكين المبيعات

إكتساب رؤى حول اتجاهات وأنماط تمكين المبيعات باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى الأتمتة، يمكن لفريق المبيعات لديك الحصول على رؤى حول تمكين المبيعات من خلال حل ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain .

مع ClickUp Brain، ستكتسب القدرة على:

تحديد اتجاهات وأنماط المبيعات لتحسين وإنشاء استراتيجيات مبيعات مستقبلية

تكييف تقنيات المبيعات الخاصة بك مع الاحتياجات الفريدة لكل عميل

اكتساب رؤى تنبؤية حول جودة العملاء المحتملين، مما يساعد فريقك على التركيز على العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للتحويل

تقديم ملاحظات وتوصيات مخصصة للتحسين بناءً على أداء المندوبين الفرديين

إنشاء نسخة بريد إلكتروني للتنبؤ بالعملاء المحتملين ومحتويات أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي

قوالب لتتبع المقاييس وتبسيط عمليات المبيعات

يوفر ClickUp قوالب متنوعة قابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات، من قوالب خط أنابيب المبيعات إلى نموذج KPI الخاص ب ClickUp .

من بين هذه، فإن قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp من بين الأكثر شعبية.

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp

يساعدك هذا القالب على تحديد و مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات وتتبع أداء المبيعات. يضمن أن أعضاء فريق المبيعات لديك على نفس الصفحة ويركز على تحقيق أهداف مؤسستك.

احفظ المعلومات الأساسية مثل محاولات زيادة المبيعات وإيرادات المبيعات المتكررة والمزيد باستخدام 15 سمة مخصصة وحسِّن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام العلامات وتحذيرات التبعية. ستساعدك طريقة عرض التقارير الشهرية على تحليل أداء المبيعات الشهرية، بينما تمنحك طريقة عرض لوحة الإيرادات الشهرية نظرة عامة على إيراداتك الشهرية.

## أفضل الممارسات لتمكين المبيعات

فيما يلي بعض الممارسات الرئيسية التي يجب اتباعها لبناء برنامج تمكين مبيعات قوي ومفيد وملائم والحفاظ عليه:

### برامج التدريب الشخصية

تعمل برامج التدريب المخصصة على تمكين فريق المبيعات لديك بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل مع العملاء و إغلاق الصفقات بنجاح. حدد الثغرات في المهارات وأوجه القصور في عملية المبيعات وأنشئ برامج تدريب على المبيعات لسد هذه الثغرات.

المواءمة بين فرق التسويق والمبيعات

المواءمة بين فريقي المبيعات والتسويق أمر مهم لتنفيذ استراتيجيات تمكين المبيعات بنجاح.

تطوير أهداف وغايات مشتركة تجعل الجميع يعمل في نفس الاتجاه. عقد اجتماعات منتظمة حيث يناقش الأعضاء من كلا الفريقين مؤشرات الأداء الرئيسية لتمكين المبيعات والمقاييس والاستراتيجيات والنجاحات والتحديات والحلول.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد أهداف SMART بسهولة مع انقر فوق الأهداف . تتيح لك هذه الميزة إنشاء أهداف مخصصة وتجميعها وتصنيفها، وتحديد مواعيد نهائية، وقياس التقدم المحرز، وغير ذلك الكثير.

استخدام مكتبات المحتوى

يمكن للمحتوى المناسب المتاح في الوقت المناسب تحسين معدلات نجاح فريق المبيعات لديك.

قم بتخزين جميع مواد المبيعات ذات الصلة في موقع مركزي واحد لضمان معرفة فريقك بها واستخدامها. نظّم هذه المواد حسب الفئة، ونوع المحتوى، والموضوع، ومرحلة المبيعات، وما إلى ذلك، وزوّد فريق المبيعات لديك بروابط يمكن الوصول إليها لمكتبة محتوى المبيعات هذه.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مكتبة محتوى مركزية ذات صفحات متداخلة. تسمح لك هذه الأداة بتخزين جميع مواد المبيعات الخاصة بك وتصنيفها ومشاركتها بكفاءة وأمان، من دراسات الحالة إلى قوالب تقارير المبيعات .

### تطبيق نماذج تقارير المبيعات

ترشد كتيبات المبيعات أعضاء فريق المبيعات لديك خلال كل خطوة في عملية المبيعات. تزود كتيبات المبيعات مندوبي المبيعات بأفضل ممارسات المبيعات العامة ونصائح للتعامل مع اعتراضات المبيعات. وهذا يعزز قدرتهم على الاستجابة بفعالية لاحتياجات العملاء وإتمام الصفقات.

## تتبع مقاييس تمكين المبيعات وحسِّن عملية المبيعات باستخدام ClickUp

يعمل تمكين المبيعات على تمكين فرق المبيعات بالموارد اللازمة، مما يسهل تفاعلات أكثر سلاسة مع العملاء، الأمر الذي يحسن إنتاجية المبيعات ويزيد من نمو الإيرادات.

من المهم تتبُّع مقاييس تمكين المبيعات الأساسية ومؤشرات الأداء الرئيسية لضمان أن يكون برنامج تمكين المبيعات الخاص بك في أقصى درجات فعاليته. ويصبح تتبع هذه المقاييس أسهل مع منصات مثل ClickUp، المصممة لدعم توسيع نطاق فرق المبيعات .

يوفر ClickUp أدوات تمكين المبيعات، بدءًا من لوحات المعلومات و قوالب خطة المبيعات إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، لمراقبة المقاييس الرئيسية، وقياس نجاح تمكين المبيعات، وتعزيز جهود تمكين المبيعات. اشترك مع ClickUp وادفع برنامج تمكين المبيعات الخاص بك نحو النجاح.