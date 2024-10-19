أفضل 10 تطبيقات مبيعات للممثلين لزيادة الإيرادات في عام 2025

هناك العشرات من تطبيقات البرامج المصممة لتسهيل حياة فرق التسويق والمبيعات. ولكن مع وجود الكثير منها للاختيار من بينها، فإن فهم الخيارات المتاحة لك وكيفية مقارنتها يستغرق وقتاً طويلاً.

لا تقلق؛ لقد قمنا بالواجب المنزلي من أجلك! في هذا الدليل لأفضل تطبيقات المبيعات لعام 2024، سنغطي بعضًا من أكثر التطبيقات شيوعًا منصات برامج التسويق والمبيعات في الصناعة وسرد إيجابياتها وسلبياتها المحددة. مع هذا التقسيم السهل، ستحصل على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بالاختيار الصحيح عند اختيار تطبيق المبيعات التالي. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات المبيعات؟

يمكن للأدوات التي تمنحها لفريق المبيعات الخاص بك أن تؤثر بقوة على عدد الصفقات التي سيتمكنون من إبرامها. عند تقييم تطبيقات المبيعات لعملك، هناك سبعة عوامل رئيسية تميز أفضل تطبيقات المبيعات عن منافسيها:

إمكانيات التكامل: يجب أن يتكامل تطبيق المبيعات بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية، مثل منصة البريد الإلكتروني التسويقية أو إدارة علاقات العملاء (CRM) واجهة سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول: تتيح لك تطبيقات المبيعات على الهاتف المحمول العمل أنت وفريق المبيعات لديك من أي مكان، سواء كان ذلك في غرفة الاجتماعات أو أثناء التواصل في مؤتمر تسويقي سهل الاستخدام العمليات: لا يكون تطبيق المبيعات مفيدًا إلا إذا كان الجميع، بما في ذلك مندوب المبيعات، مرتاحين لاستخدامه في مبيعاتهم اليومية خيارات التخصيص: يجب أن يسمح لك التطبيق بمطابقة حقوله وسير العمل فيه مع عملياتك ومتطلباتك الداخلية المحددة التعاون والتواصل: التعاون والتواصل: تتيح ميزات التعاون والتواصل الفعالة لفريقك البقاء على اتصال، ومشاركة الملاحظات حول تفاعلات العملاء، وتبادل الأفكار التقارير والتحليلات: تتبع مقاييس المبيعات الرئيسية وقياس الأداء الفردي والجماعي للحصول على رؤى إضافية حول حالة التسويق والمبيعات في مؤسستك دعم العملاء وتدريبهم: إذا حدث خطأ ما، فأنت تريد الحصول على حل سريع قبل أن يعرض مبيعاتك للخطر

## أفضل 10 تطبيقات للمبيعات لاستخدامها في عام 2024

قد تختلف أساليب المبيعات الفردية من مجال إلى آخر، ولكن جميع فرق المبيعات عالية الأداء لديها احتياجات متشابهة. لقد قمنا بالبحث في الكثير من تطبيقات المبيعات ومنصات برامج المبيعات لإنشاء هذه الجولة من تطبيقات المبيعات العشرة المفضلة لدينا على الإطلاق. إذا كنت ترغب في الوصول إلى نتائج المبيعات الجيدة وبناء علاقات أقوى مع العملاء، وإغلاق المزيد من المبيعات كل ثلاثة أشهر، هذه هي أفضل تطبيقات المبيعات التي يجب استخدامها في عام 2024. 📅

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المهام والتعاون في المهام

جرب تطبيق إدارة المهام مثل ClickUp لتنظيم العمل في منصة واحدة

ClickUp هو منصة قوية لإدارة المشاريع وإدارة المبيعات. ميزاته التنظيمية الفريدة تجعله التطبيق المثالي إدارة علاقات العملاء لإدارة مسار المبيعات بالكامل. يمكنك حتى مراقبة مقاييس مسار المبيعات لتوجيه عملية صنع القرار بشكل أكبر.

يحتوي برنامج إدارة المبيعات على مجموعة من القوالب المتنوعة لمساعدتك في المبيعات المختلفة و سير عمل التسويق بما في ذلك قوالب إدارة علاقات العملاء , قوالب الاقتباس و قوالب تقارير المبيعات . هناك أيضًا قوالب لـ ClickUp الشاملة ميزات إدارة المهام ، والتي ستساعد في تنظيم فرق المبيعات لديك بحيث يتابعون العملاء المحتملين الأكثر ملاءمة ويستفيدون من وقتهم على أفضل وجه. فرق المبيعات الفعالة تتطلب التواصل الفعال، وهذا هو السبب في أن ClickUp يتميز بمجموعة قوية من الأدوات ل تسهيل التعاون بين أعضاء فريق المبيعات. سيتمكنون من ترك التعليقات، وذكر أعضاء الفريق الآخرين بالاسم، ومشاركة الملفات المهمة بسهولة. وبالحديث عن جعل مندوبي المبيعات لديك أكثر فعالية، فمن غير المرجح أن يعمل أعضاء الفريق الذين يعلقون في مهام متكررة بكفاءة. لحسن الحظ، يحتوي ClickUp على أتمتة شاملة لتقليل تلك المهام والسماح لمندوبي المبيعات بالتركيز على العمل المهم.

ClickUp أفضل الميزات

ميزات قوية لإدارة المهام لتمكين فرق المبيعات لديك من الحفاظ على تركيزها

تُبقي ميزات التعاون فرق العمل على اطلاع دائم ومستجدات

تكامل مع الأدوات الشائعة ومنصات البرامج الأخرى بشكل أكبر تبسيط سير عمل CRM الخاص بك توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بشكل كبير المعلومات الدقيقة التي تحتاج إليها

تطبيق جوال لأخذ العمل أثناء التنقل

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات والعروض القوية، قد يواجه بعض المستخدمين الجدد بعضًا من منحنى التعلم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

أنشئ المهام ونظمها حسب الفريق ونوع التسليم والأولوية وتواريخ الاستحقاق وحالة الموافقة باستخدام قالب خطة مبيعات ClickUp

2. إنسايتلي

الأفضل لإدارة علاقات العملاء (إدارة علاقات العملاء)

عبر إنسايتلي Insightly هي منصة لإدارة علاقات العملاء توفر لفريق المبيعات الأدوات التي يحتاجونها لتبسيط عمليات المبيعات. وهي تحتوي على تطبيقات مبيعات للأجهزة المحمولة لكل من نظامي iOS وAndroid توفر إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت حتى يتمكن الموظفون من العمل على أنشطة المبيعات بغض النظر عن مكان وجودهم.

تساعد ميزات Insightly فرق المبيعات على إدارة خط أنابيب المبيعات، وتتبع المقاييس الرئيسية، وإتمام المزيد من الصفقات. باستخدام أدوات إدارة العملاء المحتملين في البرنامج، يمكن لوكلاء المبيعات تحديد أولويات جهودهم بشكل أفضل، مما يسمح لهم ببناء علاقات مع العملاء الأكثر إثماراً وفائدة لإتمام المبيعات.

سيقدّر مديرو المبيعات إدارة المهام وميزات تحليلات المبيعات المتعمقة في Insightly. ويمكنك تعزيز الوظائف من خلال التكامل مع الأدوات الشائعة مثل LinkedIn Sales Navigator وخرائط Google وتقويم Google.

أفضل ميزات Insightly

مبنية على نفس النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء لسهولة تدفق البيانات

واجهة سهلة الاستخدام مع لوحات معلومات قابلة للمشاركة

أدوات ذكية لتقسيم الجمهور والاستهداف

تحليلات متقدمة لتتبع التقدم بسهولة

قيود إنسايتلي

واجهة المستخدم بطيئة في بعض الأحيان

يحتاج إلى المزيد من ميزات المزامنة التلقائية للبيانات

تسعير إنسايتلي

بالإضافة : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا احترافي : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا مؤسسة: 999 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات إنسايتلي

G2 : 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. بايبيدرايف

الأفضل لتتبع نشاط المبيعات وبيانات العملاء

عبر Pipedrive Pipedrive هو أحد أفضل تطبيقات المبيعات في السوق. تم تصميم ميزاته مع وضع كل من مندوبي المبيعات الأفراد وفرق المبيعات في الاعتبار. ستساعد أدوات المبيعات الخاصة به فريقك على إدارة خط أنابيب المبيعات بشكل أكثر كفاءة. ويتيح لك Pipedrive تتبع نشاط المبيعات والوصول إلى بيانات العملاء من الأجهزة المحمولة، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.

يغطي Pipedrive عملية المبيعات بأكملها، بدءاً من توليد العملاء المحتملين وحتى إغلاق المبيعات. وهذا يقلل من الحاجة إلى تطبيقات متعددة ويتيح لك العمل بأقل قدر من الاحتكاك. التكامل مع تطبيقات Google Apps يجعل من السهل تخطيط مسارات المندوبين الميدانيين. سيؤدي ربطه مع LinkedIn Sales Navigator إلى تحسين جهود التنقيب عن المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

انخفاض منحنى التعلُّم يعني أن مندوبي وفرق المبيعات يصبحون منتجين بسرعة

الكثير من خيارات التخصيص لتناسب سير العمل الفردي

إعداد تقارير مفصلة لفرق/قادة المبيعات

تطبيق جوال لإدارة الصفقات أثناء التنقل

قيود Pipedrive

خيارات محدودة للعلامة التجارية

خيارات أتمتة أقل من بعض المنافسين

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي : 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 49.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 49.90$/شهرًا لكل مستخدم قوي : 64.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 64.90$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4. كاليندلي

الأفضل لجدولة المواعيد #### الأفضل لجدولة المواعيد

عبر كاليندلي Calendly هي أداة للجدولة وإدارة المواعيد تعمل على تبسيط عملية الجدولة لفريق المبيعات لديك. تتطلب جدولة الاجتماعات والأنشطة الأخرى في كثير من الأحيان الكثير من الذهاب والإياب للعثور على أفضل وقت للجميع. يزيل Calendly الحاجة إلى إجراء مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني متعددة من خلال توفير حل جدولة الخدمة الذاتية.

من خلال البرنامج، يمكنك مشاركة المواعيد المتاحة والسماح للعملاء المحتملين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين بحجز الاجتماعات مباشرةً داخل التطبيق. يؤدي ذلك إلى التخلص من الذهاب والإياب الذي لا نهاية له حتى تتمكن من التركيز على علاقات العملاء وإدارة العملاء المحتملين والمهام الأخرى للمساعدة في إتمام الصفقات.

Calendly أفضل الميزات

تعيين الاجتماعات تلقائياً للأشخاص المناسبين

يدمج Calendly مع Salesforce لمزيد من الوظائف المتقدمة

إشعارات تذكّر جميع الأطراف باجتماعات المبيعات القادمة

تدوين الملاحظات قبل الاجتماعات حتى لا تنسى أي شيء

قيود التقويم #### قيود التقويم

التسعير أعلى من بعض المنافسين، نظراً لمجموعة الميزات التي يقدمها

قد يكون من الصعب استخدامه للاحتياجات الأكثر تقدماً

تسعير #### تسعير Calendly

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد الأساسية : 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

: 8 دولارات شهريًا لكل مقعد احترافي : 12 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مقعد الفرق : 16 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كاليندلي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. مايلز شيك

الأفضل لـ البريد الإلكتروني التواصل والأتمتة

عبر مايلز شيك Mailshake هي منصة مشاركة المبيعات التي تساعد على زيادة المبيعات من خلال تبسيط عمليات التواصل عبر البريد الإلكتروني والمتابعة. يمكن لمندوب المبيعات استخدام Mailshake لإنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة، وجدولة تسلسلات البريد الإلكتروني التلقائية، وتتبع مقاييس المشاركة. وهذا يجعلها واحدة من أفضل منصات المبيعات تطبيقات لإدارة البريد الإلكتروني .

يتكامل البرنامج مع موفري خدمات البريد الإلكتروني المشهورين للحصول على تجربة سلسة تقلل من عبء العمل. حسِّن نتائجك بميزات مثل اختبار A/B وأدوات التعاون. بالإضافة إلى أتمتة المبيعات، يوفر Mailshake تحليلات لمراقبة التقدم وقياس النتائج.

أفضل ميزات #### Mailshake

واجهة بديهية وسهلة التعلم تبسط تسلسل البريد الإلكتروني

تدريب شامل وفريق تأهيل سريع الاستجابة

توصيات ذكية تساعد على تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني

التنظيف التلقائي لقائمة البريد الإلكتروني

قيود Mailshake

الأسعار أعلى من المنافسين المماثلين

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

تسعير #### Mailshake

التواصل عبر البريد الإلكتروني : 699 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 699 دولاراً في السنة لكل مستخدم مشاركة المبيعات: 999 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات البريد الإلكتروني

G2 : 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. توقيع دروب بوكس

الأفضل لإدارة المستندات والتعاون #### الأفضل لإدارة المستندات والتعاون

عبر توقيع دروب بوكس دروب بوكس سيجن، الذي كان يُسمى سابقًا HelloSign، هو منصة توقيع إلكتروني تبسط عملية توقيع المستندات. في المبيعات، تتعامل مع الكثير من الأعمال الورقية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الاتصالات ذهاباً وإياباً ومستندات في غير محلها.

يجعل Dropbox Sign من السهل تتبع المستندات التي تحتاج إلى توقيع. يمكن لأصحاب المصلحة التوقيع على المستندات ببضع نقرات فقط، مما يقلل من عبء المهام الإدارية حتى تتمكن من التركيز على عملية البيع الفعلية.

أفضل ميزات Dropbox Sign

أسعار معقولة

واجهة بسيطة يمكن لموظفي المكتب والعملاء استخدامها بسهولة

إنشاء قالب يساعد على إدارة الموارد وتوفير الوقت في المهام المتكررة

تعمل إضافة Gmail على زيادة سرعة عمليات طلب التوقيعات واستلامها

قيود Dropbox Sign

دعم الهاتف المحمول ليس رائعاً بالقدر الكافي

يفتقر إلى القدرة على الملء المسبق للقالب

تسعير دروب بوكس سيجن

مجاني للأبد

أساسي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا دروب بوكس + توقيع إلكتروني : 24.99 دولارًا شهريًا

: 24.99 دولارًا شهريًا قياسي : بدءاً من 25 دولاراً شهرياً

: بدءاً من 25 دولاراً شهرياً القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Dropbox Sign

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,300+ تقييم)

جرب هذه بدائل الورق المنسدلة !

7. لوحة الطلب

الأفضل للاتصال والمكالمات

عبر لوحة الطلب Dialpad هو نظام هاتف قائم على السحابة يهدف إلى تحسين مكالمات المبيعات بشكل كبير. تسمح المنصة بإجراء المكالمات الهاتفية التقليدية، ومكالمات الفيديو، والمراسلة داخل منصة واحدة. أداة المبيعات هذه مليئة بالميزات التي ستجعلها أحد تطبيقات إدارة العملاء المحتملين المفضلة لديك، بما في ذلك إعادة توجيه المكالمات وتسجيل المكالمات والتحليلات.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أدوات معالجة الكلام القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على نسخ المكالمات تلقائياً في الوقت الفعلي. قل وداعاً لتدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات! يوفر Dialpad سجلاً دائماً لكل شيء ويتكامل مع برامج إدارة علاقات العملاء الشائعة، مثل Zoho CRM، بحيث تظل معلومات العملاء ذات الصلة محدثة.

أفضل ميزات Dialpad

يجمع بين قنوات اتصال متعددة، مثل الهاتف والرسائل النصية والرسائل المباشرة

يقوم بتضمين الذكاء الاصطناعي بنسخ المكالمات تلقائيًا وفوريًا

أدوات التدريب لتدريب الموظفين ليكونوا أكثر فعالية في المكالمات

مشاركة الصور والفيديو تجعل التعاون أسهل

قيود Dialpad

خيارات التكامل المخصصة غير متوفرة

عدم وجود خيارات نغمات رنين

تسعير Dialpad

إيجابي : 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

Dialpad التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

تحقق من هذه بدائل غونغ !

8. سبوتيو

الأفضل للمبيعات الميدانية والأنشطة القائمة على الموقع

عبر سبوتيو Spotio هو تطبيق لتتبع المبيعات وإدارة المناطق لمندوبي المبيعات الميدانية. يوفر لفرق المبيعات أدوات وبيانات قائمة على الموقع لتخطيط المسارات وتتبع أنشطة المبيعات وإدارة المناطق. وتتضمن ميزاته إدارة العملاء المحتملين، ورسم خرائط المناطق، وعمليات تسجيل الوصول.

يساعد تطبيق المبيعات على الهاتف المحمول في التقاط بيانات العملاء أثناء التنقل، مما يسهِّل إدخال البيانات وتحسين تفاعلات العملاء. بالإضافة إلى التكامل مع خرائط Google لتحسين تخطيط المسار، يمكن للبرنامج التحدث إلى أدوات إدارة علاقات العملاء الشائعة للبقاء متزامناً.

أفضل ميزات #### Spotio

قوالب لخطط المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل النصية

التقاط بيانات إدارة علاقات العملاء آلياً

تتبع النشاط عبر جميع قنوات الاتصال

خوارزميات تأهيل العملاء المحتملين لكل من شركات B2B و B2C

قيود Spotio

يختار أحيانًا البساطة على الفعالية

قد يكون التنقل في الواجهة مربكاً

تسعير #### تسعير سبوتيو

فريق : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الشركة : اتصل للتسعير

: اتصل للتسعير محترف : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سبوتيو: التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (78 مراجعة)

9. أبتيفو

الأفضل لإدارة الأعمال

عبر أبتيفو Apptivo عبارة عن منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الأعمال. يتضمن أدوات متنوعة لمساعدة فرق المبيعات على أداء وظائفهم بشكل أكثر فعالية، مثل ميزات إدارة المبيعات، وتكامل البريد الإلكتروني، وعرض الأسعار والفواتير، وتتبع المقاييس الرئيسية. تجعل إمكانيات إدارة علاقات العملاء في البرنامج عمليات المبيعات مثل توليد العملاء المحتملين والتفاعل مع العملاء أمراً سهلاً.

قم بتخصيص مهام سير عملك باستخدام مراحل المبيعات القابلة للتخصيص، ومطابقة دورات المبيعات الفريدة مع إمكانيات البرنامج. يقلل التكامل مع موفري البريد الإلكتروني المشهورين ومنتجات أساسيات الأعمال الأخرى من إدخال البيانات ويجعل جميع الاتصالات تحت منصة واحدة. توفر إصدارات iOS وAndroid تطبيقات جوّال قوية لأولئك الذين يتنقلون.

Apptivo أفضل الميزات

الكثير من خيارات التخصيص لتناسب أي سير عمل

سهولة استخدام وظيفة السحب والإفلات للمهام الأساسية

إمكانية توسيع نطاق القدرات بسهولة مع نمو أعمالك

يوفر دعم الإعداد موارد تعليمية واسعة النطاق

قيود Apptivo

يأتي تكوين مهام سير العمل المخصصة مصحوبًا بمنحنى تعليمي

الميزات الأحدث تكون في بعض الأحيان عربات التي تجرها الدواب

تسعير #### تسعير Apptivo

مجاني للأبد

لايت : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تطبيق Apptivo

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. SalesRabbit

الأفضل للأنشطة القائمة على الموقع

عبر SalesRabbit SalesRabbit هو موقع آخر منصة تمكين المبيعات مصممة لمندوبي المبيعات العاملين في الميدان. سيحصلون على جميع الأدوات التي يحتاجها مندوبو المبيعات المتنقلون على أجهزتهم المحمولة لتحسين جهود المبيعات من الباب إلى الباب، بما في ذلك ميزات لتتبع العملاء المحتملين وإدارة المناطق وأدوات التعاون لفرق المبيعات للعمل معًا بفعالية.

سيتمكن أعضاء الفريق من مشاركة المعلومات وتنسيق الجهود لزيادة المبيعات. وفي الوقت نفسه، يمكن لمديري المبيعات استخدام ميزة التحليلات لتتبع أداء مندوبي المبيعات الأفراد أو فرق المبيعات بأكملها. يتوفر تطبيق SalesRabbit على كل من نظامي iOS وAndroid، بحيث يمكن لمندوبي المبيعات إتمام الصفقات بغض النظر عن المنصة التي يختارونها.

أفضل ميزات #### SalesRabbit

تتبع العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية في تخطيط المسارات بينهم

يراقب تقدم فريق المبيعات

يوفر مستودعاً رقمياً للوثائق المهمة

يتكامل مع برامج الأعمال الرائدة الأخرى

قيود برنامج SalesRabbit

تتبع الموقع ليس دقيقاً دائماً

يمكن تحديث البيانات بشكل متكرر أكثر

تسعير #### تسعير SalesRabbit

لايت : مجاناً للأبد

: مجاناً للأبد فريق : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا محترف : 35$/شهرًا

: 35$/شهرًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

قم بإجراء البيع مع أفضل تطبيق مبيعات عبر الهاتف المحمول في عام 2024

تساعدك أفضل تطبيقات المبيعات في الوصول إلى عملاء جدد دون ضجة. سواء كنت في الميدان أو تعمل عن بُعد، هناك تطبيق مبيعات مثالي لك. نحن في ClickUp، نجعل المبيعات أكثر بساطة من خلال دمج أدوات المبيعات مع تطبيقنا القوي برنامج إدارة المشاريع بحيث يبقى كل فريق على اتصال. ولكن لا تثق بكلامنا. ابدأ مساحة عمل مجانية اليوم !