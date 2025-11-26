Thiết kế danh mục sản phẩm: Cách tạo ra và chiếm lĩnh một danh mục sản phẩm trên thị trường

Nguồn gốc học thuật của thiết kế danh mục sản phẩm có thể truy nguyên từ cuốn sách The Evolution of New Markets (2003 ) của nhà kinh tế học Paul Geroski . Cuốn sách này đã nghiên cứu cách các danh mục thị trường hoàn toàn mới hình thành và phát triển theo thời gian .

Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết những người tạo danh mục đều bắt đầu với sự bối rối.

Một nhà sáng lập thường không thể mô tả sản phẩm của mình mà không nói, “Nó giống như X, nhưng không hẳn là vậy.” Một nhà quản lý sản phẩm ra mắt một sản phẩm thực sự độc đáo, nhưng khán giả vẫn tiếp tục so sánh nó với các công cụ khác. Một nhà tiếp thị thử nghiệm mọi khẩu hiệu có thể và vẫn không thể làm cho thông điệp trở nên thu hút.

Thiết kế danh mục là điều cần thiết ở đây, vì nó giúp thế giới hiểu về một điều gì đó chưa từng tồn tại trước đây. Nó là sự kết hợp giữa chiến lược, kể chuyện và giáo dục thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mọi điều cần biết về việc tạo ra danh mục thị trường của riêng bạn và cách ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, hỗ trợ nỗ lực của bạn. 🏁

Thiết kế danh mục là gì?

Thiết kế danh mục là một chiến lược kinh doanh tập trung vào việc tạo ra và định nghĩa các danh mục thị trường hoàn toàn mới thay vì chỉ cạnh tranh trong các danh mục hiện có.

Khác với các phương pháp truyền thống tập trung vào việc vượt trội hơn đối thủ trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, kỹ thuật này nhằm xác định những vấn đề độc đáo hoặc "khoảng trống" trên thị trường. Sau đó, nó định hình cả câu chuyện và giải pháp xoay quanh cơ hội này theo cách thay đổi根本 cách mọi người nhìn nhận về không gian.

🧠 Thú vị: Khái niệm thiết kế danh mục sản phẩm đã được phổ biến (hoặc tái giới thiệu một cách mạnh mẽ) bởi cuốn sách Play Bigger của Christopher Lochhead năm 2016. Ý tưởng: Xây dựng sản phẩm + câu chuyện + nhận diện thương hiệu xoay quanh việc giải quyết một vấn đề mà mọi người đều đồng ý là có thật, để bạn dẫn dắt một không gian thay vì cạnh tranh trong đó. Những công ty hàng đầu không chỉ tạo ra sản phẩm để bán cho chúng ta. Họ không sản xuất sản phẩm hay dịch vụ chỉ cải tiến một cách nhỏ giọt so với những gì đã có trước đó. Họ không bán cho chúng ta những thứ tốt hơn. Những công ty thú vị nhất bán cho chúng ta những thứ khác biệt. Họ giới thiệu cho thế giới một danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ mới – như Clarence Birdseye đã tạo ra khái niệm thực phẩm đông lạnh cách đây một thế kỷ hoặc Uber định nghĩa lại dịch vụ vận tải theo yêu cầu trong những năm gần đây. Những công ty hàng đầu không chỉ tạo ra sản phẩm để bán cho chúng ta. Họ không sản xuất sản phẩm hay dịch vụ chỉ cải tiến một cách nhỏ giọt so với những gì đã có trước đó. Họ không bán cho chúng ta những thứ tốt hơn. Những công ty thú vị nhất bán cho chúng ta những thứ khác biệt. Họ giới thiệu cho thế giới một danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ mới – như Clarence Birdseye đã tạo ra khái niệm thực phẩm đông lạnh cách đây một thế kỷ hoặc Uber định nghĩa lại dịch vụ vận tải theo yêu cầu trong những năm gần đây.

Tập trung vào sản phẩm so với tập trung vào chiến lược

Để hiểu thiết kế danh mục là gì trong kinh doanh, hãy xem sự khác biệt giữa chiến lược tập trung vào sản phẩm và chiến lược tập trung vào chiến lược. 👇

Aspect Chiến lược tập trung vào sản phẩm Chiến lược tập trung vào danh mục Định nghĩa Tập trung vào tối ưu hóa, phân biệt và tiếp thị các sản phẩm hiện có. Tập trung vào việc tạo ra và định nghĩa các danh mục thị trường mới và thiết lập vị thế dẫn đầu trong chúng. Mục tiêu Cạnh tranh để giành thị phần trong các thị trường hiện có bằng cách cải thiện tính năng và giá cả. Xây dựng và sở hữu một không gian thị trường hoàn toàn mới bằng cách xác định các cơ hội độc đáo. Phương pháp tiếp cận Cải tiến sản phẩm từng bước, cạnh tranh trực tiếp và cuộc chiến giá cả. Xây dựng câu chuyện chiến lược, phá vỡ ranh giới thị trường hiện có, đồng bộ hóa tầm nhìn tổ chức. Đo lường thành công Tăng trưởng doanh số sản phẩm, thị phần trong một danh mục và sự hài lòng của khách hàng. Khi một danh mục mới được thị trường chấp nhận, công ty trở thành biểu tượng của danh mục đó và đạt được thị phần đa số. Loại hình đổi mới Cải tiến tính năng, nâng cấp kỹ thuật và thiết kế được cải thiện. Định hình lại vấn đề, đưa ra các giải pháp sáng tạo thay đổi nhận thức của khách hàng. Thương hiệu Tập trung vào việc xác định vị trí của sản phẩm trong bối cảnh các tiêu chuẩn thị trường hiện tại. Xây dựng ngôn ngữ và bối cảnh mới cho thị trường, tạo ra kết nối giữa thương hiệu và danh mục sản phẩm.

Tại sao Thiết kế Danh mục lại quan trọng?

Al Ries, cha đẻ của lý thuyết vị trí, đã nói như sau:

Để xây dựng một thương hiệu mới, bạn phải vượt qua quan niệm logic về việc phục vụ thị trường. Thay vào đó, bạn phải tập trung vào việc tạo ra thị trường.

Để xây dựng một thương hiệu mới, bạn phải vượt qua quan niệm logic về việc phục vụ thị trường. Thay vào đó, bạn phải tập trung vào việc tạo ra thị trường.

Với suy nghĩ này, hãy cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của thiết kế danh mục đối với các startup:

Tạo ra và định nghĩa những không gian thị trường hoàn toàn mới, tránh cạnh tranh trực tiếp và vượt qua những không gian thị trường hoàn toàn mới, tránh cạnh tranh trực tiếp và vượt qua sự phân biệt sản phẩm theo từng bước.

Xây dựng một chế độ xem độc đáo giúp thay đổi cách khách hàng nhìn nhận vấn đề và giải pháp của họ.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách kiểm soát câu chuyện và trở thành biểu tượng của chính danh mục đó.

Tăng cường sức mạnh định giá bằng cách nắm giữ trạng thái hiện tại, cài đặt kỳ vọng thị trường và định hình các tiêu chuẩn ngành.

Phát triển nhanh hơn và có lợi nhuận cao hơn so với đối thủ cạnh tranh, khi những người tạo danh mục định hình và nắm bắt đường cong tăng trưởng của thị trường của họ.

Kích thích sự sáng tạo, khuyến khích các tổ chức vượt ra ngoài cạnh tranh và thay vào đó tiên phong trong những lĩnh vực mới, khiến việc tạo/lập danh mục trở thành lý do chính tại sao điều này quan trọng đối với kinh doanh.

🔍 Bạn có biết? Birdseye là người tiên phong trong ngành hàng thực phẩm đông lạnh. Trước đó, không ai thực sự coi "thực phẩm đông lạnh" là một mặt hàng đáng mua. Họ phải thuyết phục mọi người rằng rau củ và trái cây đông lạnh cũng ngon không kém gì sản phẩm tươi trong mùa vụ.

Làm thế nào để biết liệu bạn có cần thiết kế danh mục cho kinh doanh của mình hay không

Khi khách hàng gặp khó khăn trong việc hiểu rõ việc bạn cần làm hoặc tại sao điều đó quan trọng, có thể đã đến lúc cân nhắc việc xây dựng một danh mục thị trường mới. Trước hết, các nhà thiết kế danh mục tập trung vào việc định hình cách thế giới nhận thức về một vấn đề và giải pháp cho nó.

Dưới đây là những điều bạn cần chú ý. 👀

🚩 Bạn đang giải quyết một vấn đề lớn, chưa được khai thác hoặc bị hiểu lầm.

Nếu kinh doanh của bạn đang giải quyết một thách thức mới nổi hoặc bị bỏ qua mà các danh mục hiện có không thể giải thích, bạn có thể đang lệch hướng nỗ lực của mình.

Khi khách hàng không thể liên hệ giải pháp của bạn với những gì họ đã biết, đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần định nghĩa một khung tham chiếu mới.

🚩 Giải pháp của bạn hoàn toàn khác biệt

Có thể bạn đã xây dựng một mô hình kinh doanh đột phá thay đổi quy tắc, như công nghệ mới, thiết lập giao hàng, hoặc một loại giá trị hoàn toàn khác biệt. Trong trường hợp đó, thách thức của bạn là sự hiểu biết.

Thiết kế danh mục cung cấp cho bạn ngôn ngữ và bối cảnh để giáo dục thị trường về 'điều gì còn thiếu' và tại sao điều đó lại quan trọng vào lúc này.

🚩 Có sự chênh lệch giữa kỳ vọng của khách hàng

Nếu khách hàng tiềm năng hiểu sai về những gì bạn làm hoặc gặp khó khăn trong việc "định vị" bạn trong các danh mục đã biết, vị trí của bạn có thể đang cản trở sự phát triển. Tạo ra một danh mục mới mang lại sự rõ ràng cho cả khách hàng và nhà đầu tư.

Một bài kiểm tra nhanh để bạn quyết định xem liệu bạn đang phát triển một loại sản phẩm mới: Bạn có thể dễ dàng giải thích điều gì làm nên sự khác biệt của bạn trong danh mục hiện tại của mình không?

Khách hàng thường nói, ‘Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây?’

Giải pháp của bạn có khiến các giải pháp hiện có trở nên lỗi thời hoặc không còn phù hợp không?

Các nhãn ngành hoặc so sánh có đang giới hạn cách mọi người nhận thức về giá trị của bạn?

Nếu bạn không phù hợp với một thị trường đã được thiết lập nhưng thiết kế danh mục sản phẩm cảm thấy quá phức tạp, hãy tập trung vào sự khác biệt hóa thương hiệu, đổi mới sản phẩm hoặc trải nghiệm khách hàng toàn diện.

Các ví dụ về các doanh nghiệp định hình danh mục đã cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các doanh nghiệp đã thành công trong việc định nghĩa lại ngành công nghiệp. Sẽ có thêm thông tin chi tiết về điều này sau!

Công ty Cách cũ Những gì họ đã đổi mới Tại sao nó đã định nghĩa một danh mục mới Amazon Mua sắm sản phẩm tại cửa hàng với lựa chọn giới hạn và thời gian bổ sung hàng chậm. Mua sắm trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột, với kho hàng phong phú và giao hàng nhanh chóng. Chuyển đổi bán lẻ sang mô hình luôn sẵn sàng, được điều khiển bởi thuật toán và giao hàng gần như tức thì. Netflix Thuê DVD từ các cửa hàng vật lý với phí trễ hạn và giới hạn lựa chọn Xem trực tuyến theo yêu cầu mọi lúc mọi nơi với các đề xuất cá nhân hóa. Chuyển đổi giải trí từ chế độ xem theo lịch trình sang truy cập kỹ thuật số tức thì. Facebook (Meta) Giao lưu qua các buổi gặp mặt, diễn đàn hoặc chuỗi email dài. Mạng xã hội toàn cầu thời gian thực với hồ sơ dựa trên danh tính và nguồn tin dựa trên thuật toán. Đã làm cho danh tính xã hội kỹ thuật số trở thành tiêu chuẩn và thay đổi cách thông tin lan truyền. Uber Gọi taxi ngẫu nhiên với giá cả không thể dự đoán được Đặt xe theo yêu cầu qua ứng dụng với GPS đang theo dõi và giá cả minh bạch. Tạo ra danh mục di động và chuẩn hóa dịch vụ vận tải dựa trên ứng dụng. Airbnb Đặt phòng khách sạn với nguồn cung cố định và cấu trúc chỗ ở chính thức. Các dịch vụ do cộng đồng điều hành được vận hành bởi chủ nhà và giá cả linh hoạt. Mở rộng du lịch vượt ra ngoài khách sạn và biến nhà ở thành một loại tài sản mới. Spotify Mua album hoặc tải xuống các bài hát riêng lẻ Xem video không giới hạn với danh sách phát được AI đề xuất và khám phá nội dung mới. Chuyển đổi cách tiêu thụ âm nhạc từ quyền sở hữu sang truy cập Tesla Xe ô tô chạy bằng xăng được bán qua các đại lý. Xe điện, xe phần mềm tiên phong với cập nhật qua mạng và bán hàng trực tiếp. Xe hơi ở vị trí của các thiết bị được định nghĩa bằng phần mềm và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi xe điện (EV). Stripe Cài đặt thanh toán trực tuyến thông qua tích hợp ngân hàng phức tạp Các API thanh toán thân thiện với nhà phát triển, có thể tích hợp trong vài phút. Hạ tầng thương mại điện tử hiện đại và tiêu chuẩn hóa

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng câu chuyện về danh mục sản phẩm của bạn dựa trên một vấn đề gây khó chịu và cấp thiết. Các danh mục sản phẩm không phát triển từ những ý tưởng tương lai mà người tiêu dùng chưa thể liên hệ được. Chúng phát triển từ những khó khăn mà người mua đã sẵn sàng giải quyết.

Làm thế nào để tạo ra một danh mục thị trường thành công với thiết kế danh mục?

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất, được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

Dưới đây là cách tạo ra một danh mục thị trường mới (sử dụng ClickUp) với các chiến lược quản lý thương hiệu thu hút khách hàng trung thành và tạo ra nhu cầu mới:

Bước #1: Xác định vấn đề

Bắt đầu bằng cách tập trung vào một vấn đề thực tế chưa được giải quyết, một vấn đề mà các giải pháp hiện tại không thể giải quyết triệt để. Mục tiêu của bạn là thay đổi cách mọi người nhìn nhận vấn đề này và làm nổi bật những điểm yếu trong trạng thái hiện tại.

Để đạt được điều đó, hãy đi sâu hơn vào những vấn đề bề mặt. Trao đổi với người dùng, quan sát quy trình làm việc và xác thực các mẫu thông qua quá trình khám phá có cấu trúc. Việc cần làm là thực hiện một cuộc khảo sát hoặc chuỗi phỏng vấn để xác định vấn đề, nhằm làm rõ những gì thực sự quan trọng đối với đối tượng mục tiêu của bạn.

📌 Ví dụ: Một startup hướng đến việc tạo ra các công cụ hợp tác tốt hơn cho các nhóm làm việc linh hoạt thực hiện các bước sau:

Phỏng vấn 15-20 quản lý và nhân viên trong các nhóm làm việc kết hợp và từ xa để hiểu về 15-20 quản lý và nhân viên trong các nhóm làm việc kết hợp và từ xa để hiểu về tính năng tương đương. Phân phối một bảng câu hỏi ngắn với các câu hỏi mở như ‘Điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu nhất trong quy trình làm việc hàng ngày?’ hoặc ‘Bạn đo lường sự đồng nhất của nhóm như thế nào?’ Phân tích các mẫu; nếu 70% đề cập đến 'thiếu tính hiển thị' hoặc 'ưu tiên không phù hợp', đó chính là vấn đề thực sự. Định hình lại các thông tin thành một tuyên bố vấn đề rõ ràng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Forms giúp bạn thu thập thông tin chính xác một cách nhanh chóng, biến các bảng câu hỏi khám phá và vòng phản hồi thành dữ liệu có thể hành động. Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh để ghi nhận sự bất mãn của người dùng, yêu cầu tính năng hoặc các lỗ hổng trong quy trình làm việc. Nó cũng tự động chuyển các phản hồi vào nhiệm vụ ClickUp để phân tích. Mỗi bài nộp/gửi sẽ trở thành một bản ghi mà bạn có thể gắn thẻ, sắp xếp và hiển thị trong không gian làm việc của mình. Thiết kế biểu mẫu có thương hiệu trong ClickUp Thu thập phản hồi và trải nghiệm của người dùng với ClickUp Biểu mẫu

Bước #2: Xác định danh mục

Khi vấn đề đã rõ ràng, hãy xác định những giá trị cốt lõi mà danh mục mới của bạn đại diện và cách nó khác biệt cơ bản so với các danh mục hiện có.

Một danh mục được định nghĩa rõ ràng:

Làm rõ vấn đề

Giải thích cách giải pháp của bạn khác biệt.

Hứa hẹn một sự chuyển đổi

Để áp dụng điều này vào thực tế, hãy xem việc định nghĩa danh mục như một bài tập nghiên cứu và chiến lược phát triển marketing nhỏ. Ghi chép câu trả lời cho các câu hỏi sau để đảm bảo danh mục của bạn vững chắc và rõ ràng:

Vấn đề cốt lõi là gì? Đối tượng mục tiêu là ai? Giá trị cốt lõi của danh mục của bạn là gì? Giải pháp của bạn khác biệt như thế nào? Loại hình này hứa hẹn mang lại sự chuyển đổi gì? Ngôn ngữ nào sẽ định hình danh mục này?

Sử dụng ClickUp Docs để biến định nghĩa danh mục của bạn thành một tài liệu có cấu trúc, linh hoạt mà nhóm của bạn có thể cùng nhau hoàn thiện.

Bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu có tiêu đề Định nghĩa Danh mục và phác thảo các phần cho từng câu hỏi chính: vấn đề cốt lõi là gì, đối tượng mục tiêu là ai, niềm tin cốt lõi là gì, và nhiều hơn nữa.

Tạo một tài liệu động cho một danh mục mới và khác biệt bên trong ClickUp Docs, và nhận sự hỗ trợ từ ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn

Trong Docs, hợp tác diễn ra theo thời gian thực. Các thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa chung, bình luận trực tiếp và sử dụng @mentions để chia sẻ phản hồi ngay lập tức, giữ các cuộc thảo luận chiến lược tập trung tại một nơi thay vì rải rác trong các trò chuyện hoặc email. Bạn cũng có thể nhúng kết quả nghiên cứu thị trường, hình ảnh hoặc các công việc liên kết trực tiếp vào tài liệu.

Khi chiến lược của bạn phát triển, hãy ghim tài liệu này hoặc lưu trữ nó trong Docs Hub như nguồn thông tin chính xác duy nhất của bạn.

Biến các bước tiếp theo trong thiết kế danh mục của bạn thành hành động trực tiếp từ bên trong ClickUp Tài liệu

Sau khi khung phân loại đã được thiết lập, chuyển các bước tiếp theo thành các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được trong tài liệu, bao gồm ngày đáo hạn và người được giao nhiệm vụ.

📮 ClickUp Insight: 16% muốn kinh doanh nhỏ lẻ như một phần trong danh mục đầu tư của mình, nhưng hiện tại chỉ có 7% đang thực hiện điều đó. Sợ việc cần làm một mình là một trong những lý do chính khiến nhiều người chùn bước. Nếu bạn là một nhà sáng lập độc lập, ClickUp Brain MAX sẽ đóng vai trò như một đối tác kinh doanh của bạn. Hãy yêu cầu nó ưu tiên các cơ hội bán hàng, soạn thảo email tiếp thị hoặc theo dõi hàng tồn kho – trong khi các trợ lý AI của bạn xử lý các công việc lặt vặt. Mọi công việc, từ tiếp thị dịch vụ đến hoàn tất đơn đặt hàng, đều có thể được quản lý thông qua các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) — giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ vận hành nó.

📖 Xem thêm: Mẫu đề xuất giá trị kinh doanh miễn phí tốt nhất

Bước #3: Giáo dục thị trường

Thị trường sẽ không tự động nhận ra vấn đề hoặc giải pháp của bạn theo cách bạn nhìn nhận. Giáo dục thị trường bao gồm việc định hình nhận thức, giúp khách hàng tiềm năng nhận ra vấn đề và chứng minh tại sao danh mục của bạn là giải pháp.

Giáo dục hoạt động ở ba cấp độ sau:

Giải quyết vấn đề: Khách hàng thường không nhận ra rằng một vấn đề tồn tại hoặc mức độ nghiêm trọng của nó. Nêu bật khoảng trống: Chỉ ra tại sao các giải pháp hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu. Giới thiệu giải pháp danh mục: Giải thích cách tiếp cận của bạn giải quyết vấn đề một cách tốt hơn về mặt cơ bản.

📌 Ví dụ: Một công ty quảng bá 'Nền tảng hiển thị công việc kết nối' có thể: Phát hành một hướng dẫn giải thích tại sao sự đồng bộ hóa thúc đẩy năng suất của nhóm.

Tổ chức chuỗi webinar trình bày các tình huống thực tế nơi các công cụ phân mảnh gây lãng phí thời gian.

Chia sẻ các nghiên cứu trường hợp từ những người tiên phong đã trải nghiệm sự cải thiện về trách nhiệm.

Sử dụng thuật ngữ ‘tính năng hiển thị công việc kết nối’ một cách nhất quán trong các bài viết blog, email và mạng xã hội.

ClickUp Brain’s AI Writer for Công việc giúp bạn mở rộng quy trình giáo dục này một cách dễ dàng trên mọi kênh truyền thông. Nó giúp nhóm của bạn tạo ra nội dung rõ ràng, nhất quán và phù hợp với danh mục, nhằm cung cấp thông tin, định hình lại và thuyết phục.

Sử dụng ClickUp Brain để tổng hợp thông tin, tạo bản nháp đầu tiên và hoàn thiện thông điệp của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh của ClickUp sử dụng dữ liệu từ không gian làm việc của bạn, bao gồm Công việc, Tài liệu và bình luận, để đảm bảo mọi thông điệp đều phản ánh giọng điệu thương hiệu và vị trí chiến lược của bạn. Bạn có thể tạo bài viết blog, nghiên cứu trường hợp hoặc bài viết lãnh đạo tư tưởng tập trung vào vấn đề, giải thích khoảng trống và giới thiệu giải pháp danh mục độc đáo của bạn.

Nó cũng đảm bảo rằng tất cả tài liệu tiếp thị đều phản ánh cùng một câu chuyện và giọng điệu mà bạn đã định nghĩa cho danh mục của mình. Nó lấy bối cảnh từ không gian làm việc của bạn để viết bằng giọng điệu của công ty mà không sử dụng nội dung AI chung chung. Điểm hay nhất? Bạn có thể truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ giao diện của Brain dựa trên nhu cầu của mình!

Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất!

📌 Thử các gợi ý sau: Viết bài blog giới thiệu danh mục mới của chúng tôi [tên danh mục], giải thích tại sao các giải pháp truyền thống không thể giải quyết [vấn đề cụ thể] dựa trên giọng điệu thương hiệu của chúng tôi

Tạo một bài đăng ngắn trên LinkedIn nhấn mạnh giá trị cốt lõi đằng sau danh mục của chúng ta, giữ cho nội dung là cuộc hội thoại nhưng vẫn mang tính chuyên môn

Viết một email để giáo dục khách hàng tiềm năng về chi phí ẩn khi bỏ qua [vấn đề]

Bước #4: Xác định các chỉ số

Bước cuối cùng là xác định các chỉ số rõ ràng phản ánh cả việc áp dụng danh mục và thành công kinh doanh.

Các chỉ số cung cấp bằng chứng đo lường được rằng nỗ lực của bạn trong việc giáo dục thị trường, phân biệt giải pháp của mình và dẫn đầu danh mục đang mang lại kết quả.

Bắt đầu bằng cách xác định các chỉ số phù hợp với mục tiêu cốt lõi của danh mục của bạn: Nhận thức thị trường: Theo dõi xu hướng tìm kiếm cho tên danh mục của bạn, các đề cập trong truyền thông và các cuộc hội thoại trên mạng xã hội.

Tỷ lệ chấp nhận của khách hàng: Đo lường tốc độ mà khách hàng mới hiểu và mua sản phẩm.

Tương tác và sử dụng: Xem xét việc sử dụng sản phẩm, tương tác lặp lại và việc áp dụng các tính năng liên quan đến danh mục.

Kết quả kinh doanh: Theo dõi sự tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và các chỉ số giữ chân khách hàng liên quan đến vị trí phân loại.

Với nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể chuyển đổi các mục tiêu cấp cao của danh mục, như tăng cường nhận thức thị trường hoặc cải thiện tỷ lệ chấp nhận sản phẩm, thành các kết quả có thể đo lường được. Mỗi mục tiêu có thể được chia nhỏ thành các nhiệm vụ con và mục danh sách kiểm tra như các chỉ số về khối lượng tìm kiếm, số lần đề cập đến thương hiệu hoặc tỷ lệ chấp nhận của khách hàng.

Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn theo dõi và quản lý mọi chi tiết nhỏ nhất.

Ví dụ, bạn có thể đặt mục tiêu "Tăng nhận thức về danh mục sản phẩm lên 30% trong quý này", với các mục tiêu liên quan đến phạm vi tiếp cận nội dung, số lượng người tham dự webinar và số lượng khách hàng tiềm năng từ kênh tiếp thị nội dung.

Bước #5: Đồng bộ hóa chiến lược tổng thể của bạn

Việc tạo/lập một danh mục sản phẩm đòi hỏi sự đồng thuận toàn công ty. Sản phẩm, mô hình kinh doanh và văn hóa công ty của bạn đều phải hỗ trợ cho tầm nhìn của danh mục sản phẩm.

Một số lĩnh vực quan trọng cần đồng bộ hóa bao gồm: Thông điệp, chiến lược bán hàng và lộ trình tiếp thị

Các tính năng và lộ trình phát triển giải quyết vấn đề phân loại.

Mô hình định giá, đóng gói sản phẩm và hợp tác.

ClickUp Chat kết nối các nhóm sản phẩm, tiếp thị, bán hàng và vận hành trên cùng một trang. Bạn có thể tạo các kênh chuyên dụng cho việc đồng bộ hóa sản phẩm, thảo luận về giá cả hoặc các chiến dịch danh mục.

Chat hỗ trợ các chủ đề trò chuyện, @mentions và tệp đính kèm, giúp dễ dàng theo dõi cuộc hội thoại và chia sẻ các liên kết hoặc dữ liệu liên quan. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Posts để chia sẻ các cập nhật, sáng kiến và quyết định quan trọng trên toàn công ty. Hơn nữa, SyncUps cho phép bạn tham gia cuộc gọi âm thanh hoặc video nhanh chóng để kiểm tra tiến độ hoặc thảo luận chiến lược.

Dưới đây là chia sẻ của Chelsea Bennett về việc sử dụng ClickUp tại LuluPress:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Bước #6: Tăng cường liên tục

Việc tạo ra một danh mục là một quá trình liên tục. Để duy trì vị thế dẫn đầu, bạn phải liên tục củng cố giá trị của danh mục thông qua thông điệp nhất quán, sự đổi mới và các bằng chứng cụ thể.

Thường xuyên ra mắt các tính năng củng cố câu chuyện về danh mục và giải quyết các vấn đề sâu sắc hơn. Bạn cũng cần đảm bảo chia sẻ các câu chuyện thành công, nghiên cứu trường hợp và ví dụ minh họa cách danh mục được áp dụng trong thực tế. Theo dõi việc sử dụng, mức độ chấp nhận và thông tin phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh vị trí của danh mục theo thời gian.

ClickUp Tự động hóa + AI Agents giúp duy trì tính nhất quán trở nên dễ dàng hơn. Chúng cho phép bạn tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại, đảm bảo rằng thông điệp danh mục, cập nhật và bằng chứng xã hội của bạn được gửi đi đúng thời hạn.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để đảm bảo công việc của bạn tiếp tục diễn ra suôn sẻ trong nền

Các quy trình tự động hóa hoạt động dựa trên nguyên tắc đơn giản "khi điều này xảy ra, thì việc cần làm là làm điều kia". Bạn có thể cấu hình sao cho khi một đánh giá mới được thêm vào một tài liệu, một công việc sẽ tự động được tạo ra cho nhóm truyền thông xã hội để biến nó thành một bài đăng.

Các trợ lý AI thực hiện một bước tiến mới bằng cách quản lý thông minh các quy trình làm việc phức tạp hơn.

Ví dụ, ngoài việc tạo một công việc, một trợ lý AI có thể soạn thảo một bài đăng trên mạng xã hội được đề xuất, giao nó cho thành viên của nhóm phù hợp và thậm chí lên lịch cho nó để đạt được tương tác tối ưu. Các hoạt động lặp lại, như báo cáo tác động danh mục hàng tháng hoặc chiến dịch nội dung quý, có thể được quản lý hoàn toàn bởi các trợ lý AI — chúng có thể thu thập dữ liệu, tạo báo cáo, giao công việc và đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ, từ đó giảm bớt nỗ lực thủ công và tối ưu hóa quy trình của bạn hơn nữa.

Xem ví dụ thực tế tại đây:

Thiết kế danh mục là quá trình liên tục tạo/lập thị trường, xác định vấn đề, định hình nhận thức và mở rộng niềm tin. Việc cần làm để làm tốt việc thiết kế danh mục là tìm hiểu các khung thiết kế danh mục dành cho startup có thể biến ý tưởng của bạn thành một danh mục. 💪🏼

Khung công cụ Category King

Nếu mục tiêu của bạn là chiếm lĩnh không gian của mình, khung Category King chính là cẩm nang của bạn. Nó được xây dựng dựa trên một ý tưởng lớn: đừng bán sản phẩm, hãy bán giải pháp cho vấn đề bạn đang giải quyết và thế giới mới mà bạn đang tạo ra.

Nó hướng dẫn các nhà sáng lập xây dựng một câu chuyện xoay quanh vấn đề họ đang giải quyết, thu hút những người ủng hộ sớm và thống nhất toàn bộ công ty, bao gồm sản phẩm, tiếp thị và chiến lược, xung quanh câu chuyện đó.

Học cách tạo ra một chiến lược tiếp thị:

Chiến lược Đại dương Xanh

Chiến lược Đại dương Xanh giúp bạn khám phá hoặc tạo ra không gian thị trường không có đối thủ cạnh tranh; những nơi bạn có thể cung cấp giá trị độc đáo mà không ai khác có thể mang lại.

Các công cụ như Bảng chiến lược giúp hình dung những gì ngành công nghiệp tập trung vào, trong khi Khung hành động bốn bước giúp bạn quyết định những gì cần loại bỏ, giảm bớt, nâng cao hoặc tạo ra để định hình lại giá trị cho khách hàng.

🧠 Thú vị: Keurig đã tạo ra danh mục "cà phê pha sẵn" (single-serve coffee). Sản phẩm này tách biệt khỏi các máy pha cà phê truyền thống hoặc máy pha cà phê công nghiệp bằng cách tập trung vào sự tiện lợi, đa dạng và sự lựa chọn cá nhân.

Phân tích thị trường

Phân tích thị trường biến chiến lược trừu tượng thành những thông tin trực quan rõ ràng. Nó giúp bạn nhận ra vị trí của mình và những khu vực mà chưa ai khác chiếm lĩnh. Bạn có thể vẽ bản đồ các sản phẩm hiện có và đối thủ cạnh tranh dựa trên các biến số như giá cả, tính năng, đối tượng khách hàng hoặc kết quả. Nhờ đó, bạn bắt đầu nhận ra các mô hình: khu vực đông đúc, không gian bị bỏ quên và cơ hội.

Đối với các nhà quản lý sản phẩm, quy trình này vô cùng quý giá. Nó chỉ ra nơi sản phẩm của bạn có thể tạo ra giá trị mới, cách xác định vị trí của sản phẩm và những phân khúc khách hàng nào đã sẵn sàng cho điều gì đó mới mẻ.

📖 Xem thêm: Các bước và ví dụ về quy trình tư duy thiết kế

Phân tích cạnh tranh

Phân tích cạnh tranh giúp bạn không chỉ nhìn thấy những gì đối thủ cung cấp mà còn cách họ định hình thị trường. Sử dụng các công cụ tạo/lập danh mục và bản đồ thị trường như phân tích SWOT hoặc Ngũ lực của Porter, bạn có thể phát hiện ra những điểm yếu của các câu chuyện hiện tại và những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc giả định tiềm ẩn.

Đối với các nhà tiếp thị, đây là một kho tàng quý giá. Nó giúp tinh chỉnh thông điệp, định vị lại sản phẩm và xây dựng một câu chuyện tái định hình kỳ vọng của khách hàng.

🔍 Bạn có biết? Wrigley đã sử dụng phản hồi bất ngờ để thay đổi hướng kinh doanh. Ban đầu bán xà phòng, công ty nhận thấy khách hàng thích bột nở miễn phí, nên họ đã tăng lượng bột nở trong sản phẩm. Họ tập trung vào điều đó, chuyển hướng sang bột nở và cuối cùng là kẹo cao su. Sự chuyển hướng này đã giúp họ tạo ra và thống trị những kỳ vọng mới của thị trường.

Công việc cần hoàn thành (JTBD)

JTBD đi thẳng vào cốt lõi lý do tại sao mọi người mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Nó được xây dựng dựa trên một chân lý: khách hàng không muốn sản phẩm của bạn; họ muốn tiến bộ trong cuộc sống của mình.

Khung làm việc này giúp bạn xác định việc cần làm thực sự mà người dùng mong muốn sản phẩm của bạn giải quyết. Một người đi làm buổi sáng không mua milkshake vì họ yêu thích milkshake. Họ mua nó để làm cho chuyến đi nhàm chán trở nên thú vị hơn và ngăn cơn đói cho đến bữa trưa. Bỗng nhiên, đối thủ cạnh tranh của bạn không phải là Starbucks, mà là chuối, bánh mì bagel và chính sự nhàm chán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phỏng vấn khách hàng ngay sau khi họ mua hàng, không phải vài tháng sau. Hỏi: “Bạn đang làm gì khi quyết định cần sản phẩm này?” Câu trả lời của họ sẽ tiết lộ “công việc” mà sản phẩm cần giải quyết. Chú ý đến ba loại “công việc”: công việc chức năng (đáp ứng nhu cầu cơ bản), công việc cảm xúc (giảm bớt sự khó chịu trong quá trình sử dụng) và công việc xã hội (giúp người dùng trông có vẻ thành công). Nếu bạn đáp ứng được cả ba yếu tố này, bạn sẽ trở nên bất khả chiến bại.

Các mục nhập vào danh mục

Nếu khách hàng quên bạn tồn tại khi họ cần bạn nhất, điều này sẽ khắc phục vấn đề đó. Người tiêu dùng nhớ đến thương hiệu khi những khoảnh khắc cụ thể kích hoạt họ, chứ không phải vì họ đã xem quảng cáo của bạn tuần trước.

Nó hướng dẫn bạn nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng.

Red Bull sở hữu câu slogan ‘Tôi sẽ kiệt sức vào lúc 3 giờ chiều’.

Uber sở hữu 'Tôi say và cần một chuyến đi'

Advil sở hữu câu "Đầu tôi đau như búa bổ"

Xác định mọi tình huống mà người dùng cần đến danh mục của bạn, sau đó chiếm lĩnh những danh mục có giá trị. Trở thành cái tên đầu tiên mà họ nghĩ đến khi cần thiết.

Phân tích không tiêu thụ

Hầu hết những người có thể sử dụng danh mục sản phẩm của bạn không mua hàng từ bất kỳ ai; họ hoặc đang gặp khó khăn hoặc sử dụng các giải pháp tạm bợ kém hiệu quả. Vì vậy, nếu bạn chỉ tập trung vào đối thủ cạnh tranh, bạn đang bỏ qua thị trường tiềm năng lớn nhất của mình.

Ngoài ra, nó khuyến khích bạn tìm hiểu lý do tại sao mọi người lại không chọn gì cả. Quá đắt? Quá phức tạp? Mất quá nhiều thời gian? Intuit phát hiện ra hàng triệu người làm thuế bằng bút chì. Canva phát hiện ra mọi người tạo tờ rơi bằng Word. Tìm ra những người đang gặp khó khăn mà không có giải pháp nào, loại bỏ những khối rào cản của họ, và bạn vừa tạo ra một danh mục mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tìm kiếm các giải pháp thay thế tốn kém. Nếu ai đó đang trả $200/tháng cho một trợ lý ảo để lên lịch cuộc họp, đó là một cơ hội trị giá $2 tỷ cho Calendly. Nếu các nhà phát triển đang ghép nối năm công cụ lại với nhau, đó là cơ hội của bạn. Càng lộn xộn và tốn kém giải pháp thay thế của họ, cơ hội của bạn càng lớn.

Làm thế nào để tiếp thị và xác định vị trí sản phẩm của bạn để chiếm lĩnh một danh mục mới?

Khi danh mục của bạn đã được xác định, công việc thực sự mới bắt đầu: dạy cho thế giới nhìn nhận nó theo cách của bạn. Chiếm lĩnh một danh mục mới có nghĩa là kiểm soát câu chuyện, củng cố quan điểm của bạn và chứng minh rằng phương pháp của bạn đại diện cho tương lai.

Xây dựng đà phát triển với một thông điệp rõ ràng.

Bắt đầu bằng cách xây dựng động lực thị trường thông qua việc kể chuyện một cách nhất quán. Thông điệp của bạn, từ nội dung trang web đến các lần xuất hiện trên truyền thông, nên phản ánh cùng một niềm tin mà danh mục của bạn được xây dựng dựa trên.

Mỗi chiến dịch cần kết nối các yếu tố giữa vấn đề của khách hàng, cam kết của danh mục sản phẩm và bằng chứng của sản phẩm. Ngôn ngữ không nhất quán là cách nhanh nhất để làm混loạn thị trường. Những "vua danh mục" trở nên đáng nhớ vì họ lặp đi lặp lại một câu chuyện rõ ràng cho đến khi nó trở thành sự thật của thị trường.

Biến bằng chứng thành sức thuyết phục

Tiếp theo, biến những người dùng sớm thành những người ủng hộ nhiệt thành. Câu chuyện của khách hàng là tài sản thuyết phục nhất của bạn trong phân khúc thị trường. Nổi bật sự thay đổi trước và sau, cách giải pháp của bạn đã định nghĩa lại thành công cho họ.

Khi người khác thấy bằng chứng cụ thể rằng danh mục của bạn mang lại kết quả mới, điều đó khẳng định vị thế lãnh đạo marketing của bạn và thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng.

Giữ chiến lược của bạn luôn kết nối

Để duy trì vị thế dẫn đầu, hãy mở rộng câu chuyện về danh mục sản phẩm của bạn trên mọi điểm tiếp xúc, bao gồm sự kiện, nội dung, cộng đồng và thậm chí cả các mối quan hệ đối tác. Tổ chức các buổi webinar hoặc hội thảo để thảo luận về vấn đề rộng lớn mà danh mục sản phẩm của bạn giải quyết. Hợp tác với các nhà phân tích, người ảnh hưởng và truyền thông có thể khuếch đại quan điểm của bạn.

Khi bạn đang lập bản đồ hành trình khách hàng, phân tích vị trí cạnh tranh hoặc thiết kế bản đồ chiến lược tiếp cận thị trường, ClickUp Bảng trắng cho phép bạn trực quan hóa toàn bộ chiến lược trong một nơi duy nhất.

Phác thảo chiến lược thiết kế danh mục sản phẩm để duy trì tính nhất quán trên tất cả tài liệu tiếp thị với Bảng trắng ClickUp

Bạn thậm chí có thể brainstorm ý tưởng chiến dịch, xác định phân khúc thị trường và kết nối trực tiếp các công việc và tài liệu cho quản lý chiến dịch tiếp thị trực quan. Ví dụ, nhóm tiếp thị của bạn vẽ sơ đồ Phễu Nhận Thức Danh Mục trên Bảng trắng. Họ liên kết từng giai đoạn, như giáo dục, tương tác và chuyển đổi, với các nhiệm vụ ClickUp thực tế có chủ sở hữu và ngày đáo hạn.

Tất cả các cuộc thảo luận của bạn trên Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối đều có thể tìm kiếm thông qua ClickUp Brain!

Trong khi đó, ClickUp Brain đóng vai trò là chiến lược gia danh mục và người bảo vệ giọng điệu trong phần mềm lập kế hoạch chiến lược.

AI Project Manager tự động hóa việc theo dõi tiến độ, cuộc họp hàng ngày và các hoạt động theo dõi. Nhóm có thể yêu cầu Brain tóm tắt kết quả chiến dịch, tạo bản cập nhật dự án hoặc thậm chí đề xuất các bước tiếp theo dựa trên dữ liệu thời gian thực từ không gian làm việc.

Luôn cập nhật mọi chiến dịch

Và khi bạn không muốn tạo quy trình làm việc từ đầu? Hãy sử dụng các mẫu ClickUp.

Tải miễn phí mẫu Tổ chức và lên lịch tất cả nội dung thiết kế của công ty bạn với mẫu Lịch Nội dung ClickUp.

Mẫu Lịch Nội dung ClickUp có thể quản lý nhiều luồng nội dung hoặc dự án con dưới một mái nhà chung. Nhờ đó, các nhóm có thể quản lý blog, mạng xã hội, bản tin hoặc các chiến dịch khác tại một địa điểm duy nhất.

Với bốn chế độ xem đã được cấu hình sẵn, bao gồm lịch, danh sách công việc, Bảng và dòng thời gian, các nhóm có thể chuyển đổi góc nhìn dựa trên vai trò hoặc công việc của mình.

Mẫu chiến lược tiếp cận thị trường của bạn cũng đi kèm với bảy trạng thái tích hợp sẵn, đại diện cho các giai đoạn khác nhau trong vòng đời nội dung, chẳng hạn như Bản nháp, Đang xem xét, Đã lên lịch và Đã xuất bản. Ngoài ra, năm Trường Tùy chỉnh đã được cấu hình sẵn cho phép các nhóm thu thập metadata quan trọng, bao gồm Loại nội dung, Chiến dịch, Phân khúc đối tượng và Kênh phát hành.

🧠 Thực tế thú vị: Mẫu thiết kế danh mục thay đổi theo văn hóa và thiết kế. Những gì mọi người mong đợi về hình dáng của một chiếc laptop hoặc máy trợ thính thay đổi, vì vậy các công ty theo kịp xu hướng thẩm mỹ trong thiết kế thường có lợi thế hơn.

Những thách thức phổ biến trong thiết kế danh mục và cách bạn có thể vượt qua chúng

Ở đây, chúng ta sẽ khám phá một số thách thức phổ biến trong thiết kế danh mục mà bạn có thể gặp phải. Tuy nhiên, hãy yên tâm, bạn cũng sẽ nhận được hướng dẫn về cách vượt qua những rào cản trong việc tạo ra một danh mục thị trường mới. 👀

Sự hoài nghi của thị trường

Giới thiệu một danh mục mới không phải là điều dễ dàng. Vượt qua sự hoài nghi đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng kể chuyện và giáo dục liên tục. Khách hàng đã quen với các giải pháp hiện tại của họ, vì vậy thuyết phục họ xem xét lại trạng thái hiện tại có thể gây thất vọng.

Một số thách thức chính bao gồm chu kỳ áp dụng chậm, nơi mọi người cần thời gian để hiểu và chấp nhận danh mục. Sau đó là vấn đề tiêu tốn tài nguyên: tổ chức sự kiện, tạo nội dung lãnh đạo tư tưởng và xây dựng bằng chứng đều đòi hỏi thời gian và đầu tư đáng kể.

✅ Thử ngay! Tạo các bài kiểm tra tương tác, thách thức hoặc đánh giá để cho khách hàng thấy vấn đề ảnh hưởng đến họ như thế nào.

Hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực ngách hoặc micro-influencers có thể trình bày vấn đề và giải pháp của bạn một cách đáng tin cậy cho các đối tượng nhỏ nhưng rất tích cực.

Cung cấp các gói dùng thử giới hạn cho phép người dùng trải nghiệm trực tiếp lợi ích của danh mục, biến các khái niệm trừu tượng thành những điều cụ thể.

📖 Xem thêm: Các công cụ tốt nhất cho tư duy thiết kế

Sự đồng bộ nội bộ

Ngay cả khi có một câu chuyện phân loại sản phẩm thuyết phục, sự ủng hộ nội bộ là yếu tố quan trọng và thường gặp nhiều thách thức. Các nhóm từ marketing, sản phẩm, bán hàng và vận hành đều có những ưu tiên khác nhau, và sự không đồng nhất có thể làm chậm tiến độ.

Những thách thức phổ biến bao gồm mục tiêu phân mảnh, khi các bộ phận vẫn bám vào các chỉ số KPI cũ thay vì chuyển hướng để hỗ trợ sự phát triển của danh mục. Khoảng cách trong đào tạo cũng nảy sinh vì việc dẫn dắt một danh mục thường đòi hỏi kỹ năng mới và tư duy chiến lược.

Mệt mỏi trong lãnh đạo là một rủi ro đáng kể khác; việc tạo/lập một danh mục là một quá trình lâu dài, và các nhóm lãnh đạo thiếu cam kết có thể mất đà.

✅ Thử ngay Chỉ định một 'đại sứ danh mục' trong mỗi bộ phận để tích cực quảng bá và theo dõi các sáng kiến danh mục bằng cách sử dụng để tích cực quảng bá và theo dõi các sáng kiến danh mục bằng cách sử dụng ClickUp Assign Comments

Sử dụng các buổi workshop tương tác nơi các nhóm phân tích các tình huống thực tế.

Khuyến khích các nhóm cùng tạo ra các bản tin nội bộ hoặc bài thuyết trình để trình bày danh mục từ góc độ chức năng của họ nhằm tạo quyền sở hữu.

Thưởng cho nhân viên vì những ý tưởng hoặc hành động giúp phát triển tư duy về danh mục sản phẩm.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nhiều nhóm gặp khó khăn trong việc chuyển đổi tầm nhìn chung thành nội dung phản ánh vai trò cụ thể của họ—marketing có thể tập trung vào kể chuyện, trong khi sản phẩm nhấn mạnh vào sự đổi mới. ClickUp Brain MAX giúp kết nối khoảng cách đó. Đưa tiếng nói của mọi nhóm vào câu chuyện danh mục của bạn với ClickUp Brain MAX Ví dụ, các nhóm marketing và sản phẩm có thể yêu cầu Brain MAX "tạo một bản tin nội bộ chung giải thích cách các tính năng mới củng cố vị trí danh mục của chúng ta", trong khi nhóm bán hàng và vận hành có thể yêu cầu nó "soạn thảo một bản trình bày chung liên kết phản hồi của khách hàng với mục tiêu danh mục của chúng ta". Mỗi bộ phận đóng góp góc nhìn của mình, và Brain MAX giúp tích hợp những đóng góp đó thành các bản cập nhật thống nhất và phù hợp với thương hiệu. Bonus! Yêu cầu ClickUp Brain MAX tạo bảng điểm thiết kế danh mục:

Phản hồi cạnh tranh

Khi danh mục của bạn bắt đầu thu hút sự chú ý, hãy chuẩn bị cho sự phản kháng từ đối thủ. Các đối thủ đã có chỗ đứng có thể sao chép thông điệp của bạn, điều chỉnh câu chuyện theo lợi ích của họ hoặc tung ra các giải pháp đối phó để làm mờ đi sự khác biệt.

Những giới hạn ở đây là rõ ràng: việc bảo vệ vị trí dẫn đầu trước các đối thủ cạnh tranh có nguồn lực tài chính mạnh có thể gây áp lực lên ngân sách, đặc biệt là đối với các startup.

Áp lực về lợi nhuận ngắn hạn ngày càng gia tăng khi đối thủ buộc bạn phải chứng minh giá trị một cách nhanh chóng, trong khi sự phát triển thực sự của danh mục sản phẩm cần thời gian để hiện thực hóa. Các đối thủ theo sau có thể làm loãng thông điệp của bạn, và các đối thủ lớn hơn thậm chí có thể cố gắng chiếm đoạt câu chuyện, buộc bạn phải chuyển sang thế phòng thủ.

✅ Thử ngay! Thực hiện 'mô phỏng đối thủ cạnh tranh' cùng nhóm của bạn để dự đoán cách đối thủ có thể phản ứng và thiết kế các chiến dịch phòng ngừa.

Cung cấp quyền truy cập sớm cho một số khách hàng lựa chọn vào các tính năng mới hoặc thông tin chi tiết, giúp củng cố lòng trung thành và tạo ra sự khác biệt bền vững.

Điều phối một nhóm nhỏ để theo dõi xu hướng truyền thông trên thị trường và điều chỉnh các thông tin sai lệch. ClickUp Brain có thể hỗ trợ bạn trong việc này: Tìm câu trả lời không chỉ từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn mà còn từ web thông qua ClickUp Brain.

Những giới hạn chung của thiết kế danh mục

Ngoài những thách thức cốt lõi này, còn có những giới hạn chiến lược cần lưu ý. Việc định nghĩa danh mục quá rộng có thể gây nhầm lẫn cho thị trường, trong khi việc tập trung quá hẹp vào một phân khúc có thể làm chậm quá trình tiếp nhận.

Nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi lợi nhuận nhanh hơn so với những gì một danh mục sản phẩm thông thường mang lại, điều này có thể thử thách sự kiên nhẫn. Ngoài ra, còn có rủi ro thất bại hoàn toàn: nếu danh mục sản phẩm không giải quyết được nhu cầu thực sự, tất cả đầu tư, thời gian, tiền bạc và tài nguyên có thể bị lãng phí. Cuối cùng, những sai lầm trong vị trí ban đầu có thể tốn kém để sửa chữa, đòi hỏi phải điều chỉnh chiến lược, tái đầu tư và thay đổi thông điệp.

✅ Thử ngay Khởi chạy các thí nghiệm nhỏ hoặc phân loại con để xác thực thông điệp, phân khúc mục tiêu và mô hình tiếp nhận.

Tổ chức các buổi workshop phát triển danh mục sản phẩm với sự tham gia của nhà đầu tư và đối tác chiến lược , đồng bộ hóa kỳ vọng.

Tạo chỉ số động điều chỉnh dựa trên xu hướng áp dụng, phản hồi và mức độ phát triển của thị trường.

🔍 Bạn có biết? Một bài báo có tiêu đề “Lịch sử ngắn gọn và tương lai dài hạn của nghiên cứu về các danh mục thị trường” cho thấy rằng kể từ thập niên 1990, đã có một dòng nghiên cứu thực nghiệm ngày càng tăng, được phân loại thành các chủ đề như xây dựng danh mục mới, vượt qua ranh giới danh mục và thay đổi danh mục.

Các trường hợp thực tế minh họa về những nhà thiết kế danh mục thành công

Dưới đây là một số nghiên cứu trường hợp thành công về việc tạo/lập danh mục thị trường, đã định hình lại vấn đề và khẳng định vị trí dẫn đầu trong thị trường của họ. 🎯

1. ClickUp

Tránh tình trạng công việc lan rộng với ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới

ClickUp đã tạo ra một danh mục mới cho năng suất toàn diện, được gọi là Converged AI Không gian Làm việc. Chiến lược phát triển của nó kết hợp những hiểu biết sâu sắc về người dùng với giáo dục dựa trên nội dung để nổi bật trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Đây là những điểm đặc biệt của nó:

Tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm: Sử dụng các mẫu, hướng dẫn và demo để giáo dục người dùng đồng thời giải quyết các vấn đề về quy trình làm việc.

Đa năng: Phục vụ nhiều nhóm và ngành nghề với không gian làm việc có thể tùy chỉnh.

Áp dụng dựa trên nội dung: Thư viện video phong phú và hướng dẫn để tăng cường nhận thức và giữ chân người dùng.

Hệ sinh thái tích hợp: Kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp trên một nền tảng duy nhất để tránh Kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp trên một nền tảng duy nhất để tránh tình trạng công việc lan rộng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy kiềm chế ham muốn giải thích quá chi tiết. Một câu chuyện về danh mục sản phẩm mạnh mẽ phải đủ đơn giản để nhân viên bán hàng có thể giải thích trong hai câu, và khách hàng có thể lặp lại mà không cần ghi chú. Nếu cần đến một bản trình chiếu 20 slide, thì nó vẫn chưa đủ ấn tượng.

2. Tesla

qua Reuters

Tesla đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho xe điện bằng cách hợp nhất sự đổi mới trong ngành ô tô với các giải pháp năng lượng bền vững. Điều gì làm cho ví dụ tiếp thị sản phẩm này nổi bật:

Xe điện (EV) với phạm vi hoạt động cao và công nghệ pin tiên tiến

Trải nghiệm người dùng cao cấp với các bản cập nhật qua mạng.

Mở rộng vào lĩnh vực lưu trữ năng lượng và giải pháp năng lượng mặt trời để xây dựng một hệ sinh thái toàn diện.

Mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, bỏ qua các đại lý truyền thống.

3. Netflix

qua Netflix

Netflix đã thay đổi cách mọi người tiêu thụ giải trí trên toàn cầu. Đây là những yếu tố giúp nó trở thành nhà lãnh đạo ngành:

Gợi ý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho chế độ xem cá nhân hóa.

Nội dung gốc được địa phương hóa để tăng tương tác trên phạm vi quốc tế.

Sự chuyển đổi đột phá từ cho thuê DVD sang phát trực tuyến từ rất sớm.

Giao diện dựa trên thẻ trực quan cho trải nghiệm người dùng mượt mà.

📮 ClickUp Insight: 36% số người được hỏi cho biết họ ngưỡng mộ những đồng nghiệp biết quản lý thời gian hiệu quả và không tỏ ra quá tải. Cảm giác bình tĩnh và kiểm soát không tự nhiên xuất hiện. Nó đến từ việc thiết kế có chủ đích các hệ thống thông minh để đạt được thành công. ClickUp Brain là trợ lý AI năng suất đồng hành cùng bạn. Nó nhận biết ngữ cảnh và hiểu rõ khối lượng công việc, ưu tiên công việc, hạn chót và tình trạng lịch trình thời gian thực của bạn. Điều đó có nghĩa là gì trong thực tế? Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nhận biết khi bạn quá tải và hỗ trợ tự động điều chỉnh lịch trình, ưu tiên lại công việc và tự động hóa các công việc thông qua các quy trình làm việc tự động, giúp bạn linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dựa trên yêu cầu của ngày làm việc.

4. GoPro

qua GoPro

Tiếp theo trong các ví dụ về thiết kế danh mục chiến lược của chúng tôi là GoPro. Nó đã biến một chiếc máy ảnh ngách thành một danh mục phong cách sống toàn cầu xoay quanh phiêu lưu và thể thao mạo hiểm.

Đây là lý do tại sao nó là "vua" của danh mục:

Máy ảnh bền bỉ, nhỏ gọn dành cho các hoạt động mạo hiểm và phiêu lưu.

Tạo nội dung do cộng đồng dẫn dắt và chia sẻ trên mạng xã hội

Tiếp thị người ảnh hưởng và phong cách sống giúp củng cố bản sắc thương hiệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy lên kế hoạch cho các chiến dịch tạo nhu cầu một cách cẩn thận. Nếu bạn triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức trước khi câu chuyện về danh mục sản phẩm có sức ảnh hưởng, bạn sẽ vô tình giáo dục thị trường cho đối thủ cạnh tranh. Hãy đảm bảo sự đồng thuận nội bộ trước, sau đó mới mở rộng ra bên ngoài.

5. Spotify

qua Spotify

Spotify đã xây dựng một danh mục xoay quanh dịch vụ phát nhạc cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ liệu tiên tiến và thuật toán dự đoán.

Điều gì làm Spotify nổi bật:

Các danh sách phát được cá nhân hóa cao như ‘Discover Weekly’

Các chiến dịch hàng năm hấp dẫn như ‘Wrapped’ khuyến khích chia sẻ trên mạng xã hội.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.

🧠 Sự thật thú vị: Trong thập niên 1970 tại Đan Mạch, có một kỳ kỳ lạ: các nhà sản xuất phim đã tạo ra những bộ phim kết hợp giữa hài kịch và các yếu tố thể loại từng được coi là "không chính thống". Để tiếp thị chúng, họ phải tái phân loại hoặc pha trộn các thể loại. Chiến lược tiếp thị phải giúp người xem chấp nhận điều mới mẻ bằng cách thay đổi các tiêu chuẩn thể loại.

Tạo lợi thế cạnh tranh với ClickUp

Thiết kế danh mục sản phẩm đòi hỏi việc tái định nghĩa quy tắc và chỉ ra cho thế giới một vấn đề mà họ thậm chí không nhận ra là tồn tại. Các thương hiệu thống trị đang định hình nhận thức, thiết lập tiêu chuẩn mới và tạo ra một phong trào xung quanh các giải pháp của họ.

Từ việc giáo dục thị trường đến củng cố danh mục của bạn, ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, tập trung mọi bước.

Bạn có thể thu thập thông tin người dùng thông qua Biểu mẫu và biến ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện trực tiếp từ Tài liệu hoặc Bảng trắng. Đồng bộ hóa các nhóm thông qua Trò chuyện và SyncUps, và tự động hóa các quy trình lặp lại với ClickUp Automations.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Bảng đánh giá thiết kế danh mục (Category Design Scorecard) là khung đánh giá do Category Pirates phát triển để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty trong việc áp dụng thiết kế danh mục. Bảng đánh giá này đánh giá năm lĩnh vực chính: có quan điểm rõ ràng về danh mục, định nghĩa thành công một danh mục mới, xây dựng hệ sinh thái xung quanh nó, sử dụng ngôn ngữ chiến lược để định hình cách mọi người nghĩ về danh mục, và tận dụng dữ liệu để dự đoán nhu cầu của khách hàng. Mỗi lĩnh vực được chấm điểm để giúp xác định liệu một công ty chỉ đang cạnh tranh trong không gian hiện có hay thực sự đang tạo ra và dẫn dắt một danh mục thị trường mới.

Khi thiết kế trang danh mục, điều quan trọng là phải truyền đạt rõ ràng điều gì làm cho danh mục của bạn trở nên độc đáo và có giá trị. Trang này cần giải thích vấn đề mà danh mục của bạn giải quyết và cách giải pháp của bạn khác biệt so với các lựa chọn khác trên thị trường. Nội dung hấp dẫn, hình ảnh mạnh mẽ và điều hướng dễ dàng là yếu tố then chốt, cùng với một lời kêu gọi hành động rõ ràng khuyến khích khách truy cập tìm hiểu thêm, đăng ký hoặc thực hiện bước tiếp theo. Mục tiêu là biến trang này thành trung tâm thông tin giáo dục và tạo sự hứng thú cho người dùng về danh mục mới của bạn.

Category Pirates là một nhóm chuyên gia về tạo/lập và thiết kế danh mục, được thành lập bởi Christopher Lochhead, Eddie Yoon và Nicolas Cole. Họ là nhà cung cấp tài nguyên, khung làm việc và lời khuyên thực tiễn để giúp các doanh nhân và doanh nghiệp tạo ra và thống trị các danh mục thị trường mới. Công việc của họ bao gồm bản tin, sách và các khóa học trực tuyến tập trung vào nghệ thuật và khoa học của thiết kế danh mục.

Một ví dụ về danh mục trong marketing là cách tiếp cận của Tesla đối với xe điện. Thay vì cạnh tranh trực tiếp trong thị trường ô tô truyền thống, Tesla đã tạo ra và dẫn đầu danh mục xe điện cao cấp, sang trọng. Bằng cách này, họ đã định vị mình với vị trí lãnh đạo trong một không gian thị trường mới, thay vì chỉ là một trong số các đối thủ trong thị trường hiện có.