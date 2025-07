13 ví dụ về tiếp thị sản phẩm để truyền cảm hứng cho bạn trong năm 2025

Trong số hơn 30.000 sản phẩm được ra mắt mỗi năm, 95% kết thúc bằng thất bại. Internet tràn ngập các ví dụ về tiếp thị sản phẩm (tốt và xấu) nếu bạn muốn học hỏi từ những người đã thử nghiệm.

Mỗi sản phẩm được ra mắt đều mang theo một loạt bài học hoặc kinh nghiệm quý báu. Bạn có thể sử dụng các nghiên cứu điển hình về tiếp thị này để lấy cảm hứng hoặc dự đoán những trở ngại tiềm ẩn trong quá trình xây dựng chiến lược ra mắt sản phẩm.

Bài viết này sẽ xem xét một số ví dụ tốt nhất và tồi tệ nhất về tiếp thị sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng và ít được biết đến.

Tiếp thị sản phẩm là gì?

Tiếp thị sản phẩm truyền đạt USP (Unique Selling Proposition, Đề xuất bán hàng độc đáo) của sản phẩm đến đối tượng mục tiêu. Nó bao gồm việc tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh, soạn thảo thông điệp hấp dẫn để nêu bật giá trị độc đáo của sản phẩm, và phát triển chiến lược ra mắt sản phẩm và quảng bá liên tục.

Quá trình này bao gồm ba bước:

Xác định điểm yếu của khách hàng để điều chỉnh thông điệp cho đối tượng mục tiêu

Phân tích cách sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề của họ để truyền đạt rõ ràng giá trị của sản phẩm

Quảng bá sản phẩm để tăng nhận thức về thương hiệu và chiếm thị phần

Nói một cách đơn giản, tiếp thị sản phẩm là động lực thúc đẩy sản phẩm ra thị trường và duy trì vị thế của sản phẩm trên thị trường. Các nhà tiếp thị sản phẩm hợp tác với các nhóm đa chức năng, tạo ra các tài liệu tiếp thị và làm việc để hỗ trợ bán hàng nhằm thúc đẩy nhu cầu, tăng doanh số và tối đa hóa thành công của sản phẩm trên thị trường.

Hãy phân tích một số ví dụ về tiếp thị sản phẩm để hiểu, triển khai và cải thiện chiến lược tiếp thị sản phẩm của bạn.

13 ví dụ về tiếp thị sản phẩm tuyệt vời

Trong danh sách này, chúng tôi đã tổng hợp các ví dụ tốt và xấu về tiếp thị sản phẩm từ các công ty khởi nghiệp và tập đoàn đa quốc gia, chứa đựng nhiều bài học và kinh nghiệm cho năm 2024.

Ví dụ thành công về tiếp thị sản phẩm để học hỏi

1. ClickUp

Lập bản đồ tầm nhìn sản phẩm, điều chỉnh nhóm và sprint ra thị trường với nền tảng quản lý sản phẩm tất cả trong một của ClickUp.

Năm 2017, ClickUp đã trải qua một trong những lần ra mắt sản phẩm khó khăn nhất. Do gia nhập thị trường muộn, lĩnh vực quản lý dự án đã có rất nhiều công cụ phổ biến như Slack và Monday.com.

Năm 2024, ClickUp có hơn 10 triệu người dùng và đạt doanh thu hàng năm 158,7 triệu đô la.

Vậy, ClickUp đã đánh bại đối thủ như thế nào?

Ba điều cần lưu ý:

Thích ứng sản phẩm

Tiếp thị nội dung

Dịch vụ miễn phí (Freemium)

Nhà sáng lập Zeb Evans đã nhận ra thách thức trong việc nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh cho đến khi công cụ có thể cung cấp chính xác những gì người dùng cần.

Vì vậy, Evans đã tiết lộ bí quyết để tạo ra một sản phẩm tập trung vào người dùng — chiến lược bánh đà. Bắt đầu bằng việc liên tục tiếp thu phản hồi của người dùng và kết hợp với tốc độ phân phối cao.

Chiến lược này đủ tác động để thiết lập các vòng phản hồi mạnh mẽ với khách hàng. Nhóm rất cởi mở với phản hồi và tích cực tìm kiếm phản hồi thông qua các biểu mẫu khảo sát và phỏng vấn.

Thu thập phản hồi là một thói quen hàng ngày.

Năm 2018, ClickUp đã phát hành 287 tính năng mới, cùng với hàng tấn cải tiến tập trung vào trải nghiệm người dùng. Nhưng 287 tính năng không phải là con số quá lớn để quản lý sao? Vâng! Đây là cách họ đã hoàn thành việc đó:

ClickUp đã sử dụng Bộ công cụ quản lý sản phẩm ClickUp để tập trung các thông tin liên quan đến dự án vào một nơi, brainstorm ý tưởng với Bảng trắng và soạn thảo kế hoạch với các công cụ cộng tác.

ClickUp cung cấp khả năng tùy chỉnh dễ dàng, thích ứng liền mạch khi nhóm của chúng tôi phát triển hoặc thu hẹp quy mô.

Hơn hết, công cụ này giúp loại bỏ sự lộn xộn trong các ứng dụng. Nhóm có thể lập kế hoạch, xây dựng và giao sản phẩm từ một ứng dụng duy nhất. Điều này cũng giúp duy trì một nguồn thông tin duy nhất, đồng thời giữ cho mọi người luôn đồng bộ, bất kể họ ở đâu.

Sau khi đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhân cách khách hàng lý tưởng, ClickUp đã chia sẻ nội dung hữu cơ để dễ được phát hiện hơn và đánh bại đối thủ cạnh tranh.

ClickUp giúp mọi người dễ dàng hình dung giải pháp này như một sự thay thế tốt hơn cho các công cụ quản lý dự án phổ biến trên thị trường, từ đó định vị ClickUp là "Một ứng dụng thay thế tất cả"

Ngoài ra, nhóm của chúng tôi đã thử nghiệm một số video và quảng cáo hài hước nhắm mục tiêu rõ ràng đến khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh để nổi bật giữa đám đông.

Cuối cùng, ClickUp cung cấp mô hình freemium và các gói trả phí rất hợp lý.

Điểm cộng cho Hướng dẫn quản lý sản phẩm ClickUp và Mẫu lộ trình sản phẩm trực quan ClickUp giúp toàn bộ quá trình trở nên dễ dàng, từ lập kế hoạch sản phẩm đến phát triển sản phẩm và hợp tác trong các chiến lược tiếp thị sản phẩm ra thị trường.

Tải xuống mẫu Mẫu lộ trình sản phẩm của ClickUp được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi và quản lý quá trình phát triển sản phẩm.

Điểm chính: Sử dụng bộ công cụ quản lý sản phẩm của ClickUp không chỉ giúp bạn tổ chức công việc mà còn tập trung tất cả các thông tin liên lạc của dự án vào một nơi, giúp công việc nhóm trở nên dễ dàng, mở rộng quy mô dễ dàng và chấm dứt tình trạng lộn xộn ứng dụng. Đây là cách hiệu quả để giải quyết vấn đề lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, đồng thời thực hiện các chiến lược hợp tác đưa sản phẩm ra thị trường.

2. Coca-Cola

Làm thế nào để bán nước ngọt cho đại chúng?—Hãy hỏi Coca-Cola!

Coca-Cola đã tạo ra 45,03 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ việc bán một loại nước ngọt có ga đơn giản. Tuy nhiên, trước khi ra mắt, không có sản phẩm nào như vậy tồn tại — không có nhận thức về sản phẩm, không có đối tượng mục tiêu tiềm năng hoặc không phù hợp với thị trường sản phẩm.

Vậy, Coca-Cola đã làm thế nào để đạt được thành công rực rỡ như vậy?

Coca-Cola đã sử dụng thương hiệu và liên tưởng tâm lý để thâm nhập thị trường. Các công ty sử dụng chiến lược tiếp thị này để liên kết sản phẩm với những cảm xúc và trải nghiệm tích cực.

Coca-Cola đã gắn liền thương hiệu với 'Hạnh phúc'.

Coke đã đầu tư rất nhiều vào quảng bá thương hiệu thông qua quảng cáo và các kênh tiếp thị ngoại tuyến và kỹ thuật số khác. Mục tiêu tổng thể là thiết lập rằng Coca-Cola đồng nghĩa với hạnh phúc trong tâm trí người tiêu dùng.

Khẩu hiệu lâu đời của Coca-Cola, "Open Happiness" (Mở ra hạnh phúc), là một ví dụ về tiếp thị sản phẩm thông qua thiết kế liên tưởng.

Kết quả – sự kết hợp thành công giữa nước soda và hạnh phúc đã mang lại hàng tỷ đô la cho thương hiệu.

Điểm chính: Liên kết sản phẩm của bạn với cảm xúc. Cảm xúc giúp bán hàng nhanh chóng và để lại ấn tượng lâu dài về thương hiệu của bạn trong lòng khách hàng.

3. Slack

Năm 2012, Stewart Butterfield và nhóm của ông đã phát triển một phần mềm hợp tác — Slack. Đến năm 2023, Slack có hơn 54 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, bao gồm 77% các công ty trong danh sách Fortune 100.

Tuy nhiên, Slack đã đạt giá trị 1,1 tỷ đô la mà không có CMO. Và chúng ta biết rằng họ không thuê nhóm bán hàng ngoại bộ cho đến năm 2016.

Vậy, Slack đã đạt được những con số đó như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chiến lược tiếp thị sản phẩm của Slack.

Trong những ngày đầu, Butterfield dựa vào mạng lưới của mình để thử nghiệm beta và tiếp thị truyền miệng.

Đây chính xác là cách anh ấy đã thực hiện:

Butterfield đã mời bạn bè từ các công ty khác tham gia thử nghiệm beta ban đầu — điều mà các công ty thử nghiệm phần mềm cũng có thể thử. Ý tưởng là:

Tạo nhận thức cho các doanh nghiệp

Đo lường mức độ phù hợp của sản phẩm với thị trường (trên các nhóm và bộ phận)

Thu thập phản hồi để xác định và giải quyết các vấn đề

Slack muốn hoàn thành tất cả các mục tiêu trước khi ra mắt chính thức.

Vào tháng 8 năm 2013, Slack đã mời mọi người xem bản phát hành thử nghiệm của họ. Họ gọi đó là "bản phát hành thử nghiệm", không phải phiên bản beta.

Butterfield ghi chú rằng mọi người thường coi "beta" là giai đoạn thử nghiệm không đáng tin cậy. Vì vậy, nhóm đã chọn một thuật ngữ có thể khơi dậy sự tò mò và hào hứng, thu hút nhiều người đăng ký hơn.

Cách tiếp cận này đã mang lại hiệu quả kỳ diệu. Trong vòng 24 giờ đầu tiên, 8.000 người đã đăng ký để xem bản phát hành trước. Hai tuần sau, con số này đã tăng lên 15.000 và tiếp tục tăng lên.

Nếu điều đó vẫn chưa đủ, Slack còn tạo ra một kẻ thù: Email.

Hãy đối mặt với thực tế: Email khiến việc hợp tác và theo dõi các cuộc hội thoại trở nên khó khăn. Slack đã sử dụng nhược điểm này để thu hút khách hàng tiềm năng và khiến họ thử dùng Slack.

Nhóm tiếp thị sản phẩm của họ đã làm tất cả những việc cần thiết. Họ bắt đầu định vị Slack là "Email Killer" (Kẻ hủy diệt email) thông qua các bài báo.

Hoặc ví dụ này của Business Insider:

Thật vậy, Slack đã chứng tỏ rằng mình có thể thay thế email. Khi được so sánh với một gã khổng lồ như vậy, Slack đã thu hút sự tò mò của nhiều khách hàng.

Đó là khi họ tung ra thẻ cuối cùng của mình — thành viên freemium. Slack không cung cấp bản dùng thử miễn phí có giới hạn. Thay vào đó, họ giành được lòng tin của người dùng bằng cách cung cấp phiên bản sản phẩm miễn phí.

Điểm chính: Đối với Slack, những điều nhỏ nhặt có ý nghĩa quan trọng ngay từ đầu. Từ việc thử nghiệm sản phẩm với những người phù hợp đến một sản phẩm freemium tuyệt vời, Slack đã sử dụng tiếp thị truyền miệng để truyền cảm hứng tin tưởng, thiết lập uy tín và giành được khách hàng.

4. Nike's Air Jordan

Nike đã thử sức trong thị trường giày thể thao và giày casual nhưng thất bại trước Reebok.

Trong một cuộc phỏng vấn với Harvard Business Review, cựu CEO của Nike Inc. , Phil Knight, cho biết:

"Hãy nhìn vào thương hiệu Nike. Ngay từ đầu, mọi người đều hiểu rằng Nike là một công ty sản xuất giày chạy bộ, và thương hiệu này đại diện cho sự xuất sắc trong lĩnh vực điền kinh. Đó là một thông điệp rất rõ ràng, và Nike đã rất thành công. Nhưng giày thường lại truyền tải một thông điệp khác. Mọi người trở nên bối rối, và Nike bắt đầu mất đi sức hút của mình. "

Vậy, Nike đã làm thế nào để trở lại đường đua? – Air Jordan.

Dự án Air Jordan là kết quả của nhu cầu cấp thiết phải sản xuất một đôi giày chạy bộ tuyệt vời khác của Nike. Không giống như giày thường, giày bóng rổ đòi hỏi hiệu suất cao, và AirJordan hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của thương hiệu. Hơn nữa, sự liên kết với Michael Jordan đã nâng thanh tiêu chuẩn lên cao hơn nữa.

Đôi giày này chắc chắn rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nó quá sặc sỡ đến nỗi NBA đã cấm bán. 👎

Nike đã coi đó là cơ hội tiếp thị, làm những điều khác thường, hoặc theo cách nói của chính thương hiệu: "Just do it!"

Michael Jordan đã mặc đôi giày đó dù bị đe dọa phạt tiền. Anh là một cầu thủ huyền thoại; người hâm mộ đổ xô mua sản phẩm của thương hiệu khi anh mặc Nike. Kết quả, doanh số của Nike đã tăng vọt.

Chiến lược tiếp thị rất độc đáo và sáng tạo, đến nỗi nó đã thay đổi cách Knight nhìn nhận về công ty của mình.

"Trong nhiều năm, chúng tôi tự nhận mình là một công ty hướng đến sản xuất, có nghĩa là chúng tôi tập trung toàn bộ sức lực vào thiết kế và sản xuất sản phẩm. Nhưng giờ đây, chúng tôi hiểu rằng việc quan trọng nhất cần làm là tiếp thị sản phẩm và thương hiệu cùng nhau. "

Điểm chính: Câu chuyện thành công của Air Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp sản phẩm với một câu chuyện hấp dẫn và một nhân vật có sức hút. Nike đã tạo ra sự kết nối cảm xúc với người tiêu dùng bằng cách liên kết thương hiệu với một nhân vật biểu tượng.

5. Apple

Apple là một gã khổng lồ trong việc tiếp thị sản phẩm của mình thông qua các chiến dịch quảng cáo hoặc so sánh chúng với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Chiến dịch 'Get a Mac' với sự tham gia của Justin Long và John Hodgman trong vai Mac và PC, lần lượt, bắt đầu vào năm 2006 và kéo dài trong ba năm.

Hình ảnh từ chiến dịch 'Get a Mac' của Apple

Chiến dịch bao gồm một loạt quảng cáo. Trong các quảng cáo, bạn thấy Mac "thân thiện" với PC vì về mặt kỹ thuật, họ muốn cho thấy PC kém hơn Mac.

Vậy, chiến dịch tiếp thị sản phẩm này có thành công không?

Chắc chắn rồi! Không chỉ doanh số Mac tăng vọt trong năm 2006, Apple còn chi 66 quảng cáo truyền hình khác nhau cho chiến dịch này trong ba năm.

Điểm chính: Ngay cả khi bạn có một sản phẩm độc nhất vô nhị, hãy giao tiếp theo cách mà khán giả của bạn quan tâm.

6. Poo-Pourri

Poo-Pourri là một ví dụ tuyệt vời về cách tiếp thị một sản phẩm khó bán.

Poo-Pourri là một sản phẩm xịt vệ sinh giúp loại bỏ mùi khó chịu trong phòng tắm, thường là sau khi đi vệ sinh.

Tất nhiên, thật khó để nói về chủ đề này. Nhưng Poo-Pourri đã tìm ra cách phá vỡ điều cấm kỵ từ xưa đến nay và tiếp thị sản phẩm của họ một cách hài hước.

Dưới đây là cách họ đã làm:

Công ty đã sử dụng các hình ảnh và video để minh họa các tình huống phổ biến mà bạn có thể sử dụng sản phẩm của họ

Sau đó, công ty này sử dụng quảng cáo trên TV và video để thu hút sự chú ý của người xem bằng những quảng cáo hài hước. Video quảng cáo đầu tiên của công ty này đã trở nên viral

Công ty cũng tạo ra các nhân vật khách hàng để nhắm mục tiêu đến các đối tượng và tình huống cụ thể. Mọi người đều đi vệ sinh, nhưng không phải ai cũng muốn dùng bình xịt

Cuối cùng, Poo-Pourri dựa vào đánh giá của khách hàng để giành được sự tin tưởng của khách hàng tiềm năng

Điểm chính: Đừng bán sản phẩm; thay vào đó, hãy bán giải pháp. Mọi thứ đều có thể bán được nếu được định vị đúng cách.

7. Red Bull

Red Bull có cho bạn đôi cánh không? Tất nhiên là không theo nghĩa đen, nhưng sản phẩm này đã thành công trong việc liên kết mình với năng lượng và adrenaline.

Trước đây, khi Red Bull chuẩn bị ra mắt, thị trường đồ uống năng lượng còn chưa tồn tại. Những sản phẩm như vậy chưa xuất hiện. Đến năm 2023, công ty đã bán được 12,138 tỷ lon trên toàn thế giới chỉ trong một năm.

Red Bull đã làm thế nào để có được đôi cánh?

Red Bull nhận ra sinh viên đại học là một trong những khách hàng mục tiêu chính của họ. Công ty đã sử dụng 'tiếp thị du kích' để thu hút sinh viên thử đồ uống. Một trong những phương pháp tiếp thị đầu tiên của họ là 'các cô gái Red Bull' phát miễn phí lon Red Bull cho sinh viên đại học.

Chiến lược tiếp thị này đã giúp tăng đáng kể doanh số và hiển thị của họ. Nhìn thấy kết quả, Red Bull tiếp tục nhắm mục tiêu đến môi trường thanh niên như tiệc tùng đại học, thanh, quán cà phê, thư viện, v.v.

Tuy nhiên, Red Bull không dừng lại ở đó; họ bắt đầu tài trợ cho các sự kiện mạo hiểm phù hợp với hình ảnh thương hiệu của mình. Một trong những chiêu trò đó là vào năm 2012, khi tất cả chúng ta cùng chứng kiến Felix Baumgartner nhảy từ rìa không gian. Khi rơi xuống đất, anh đã phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới.

Sự phủ sóng truyền thông là vô cùng lớn, và hàng triệu người đã xem trực tiếp trên YouTube. Chi phí khổng lồ $30 triệu đã bị lu mờ bởi doanh thu $500 triệu mà Red Bull thu được nhờ chiến dịch tiếp thị.

Điểm chính: Lợi thế của người đi trước là có thật. Nếu bạn có một sản phẩm độc đáo phù hợp với một phân khúc nhất định, liên kết sản phẩm đó với một cảm giác hoặc cảm xúc là chìa khóa để tạo ra hàng tỷ đô la.

8. Volkswagen

Volkswagen là một ví dụ tuyệt vời khác về tiếp thị sản phẩm. Nhà sản xuất ô tô này luôn tập trung vào việc cân bằng giữa "khả năng tiếp cận và chất lượng cao cấp" của các mẫu xe. Không nghi ngờ gì nữa, sự kết hợp tinh tế giữa hai yếu tố này đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho công ty ô tô này.

Tuy nhiên, sự thay đổi đáng chú ý trong sở thích của người mua ô tô từ "hiệu quả và giá cả" sang "an toàn" không thể qua mắt được nhóm tiếp thị của Volkswagen.

Nhóm nhận ra rằng mọi người sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đảm bảo an toàn. Vì vậy, họ đảm bảo rằng sản phẩm của họ thể hiện điều đó một cách tốt nhất có thể.

Hiện nay, chiến lược tiếp thị sản phẩm cốt lõi của Volkswagen tập trung nhiều hơn vào tính an toàn của xe. Trang web truyền tải thông điệp này một cách hiệu quả bằng các xếp hạng an toàn và các bằng chứng đảm bảo khác.

Điểm chính: Điều chỉnh sản phẩm của bạn theo sở thích của thị trường. Nếu an toàn là yếu tố quan trọng trên thị trường, hãy đảm bảo rằng sản phẩm của bạn tích cực thể hiện và ưu tiên các tính năng an toàn.

9. Colgate

Colgate-Palmolive là một công ty của Mỹ chuyên sản xuất các sản phẩm làm sạch, chăm sóc răng miệng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác. Công ty đã thành công trong việc thâu tóm thị trường toàn cầu, định vị sản phẩm của mình tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Chiến lược tiếp thị sản phẩm có ảnh hưởng nhất của Colgate đã trở nên nổi bật trong quá trình thâm nhập thị trường Ấn Độ. Vị trí sản phẩm được xác định chính xác đến mức trong gần một thập kỷ, Colgate được coi là đồng nghĩa với kem đánh răng ở Ấn Độ, chiếm 77,21% thị phần kem đánh răng Ấn Độ (1,5 tỷ đô la).

Colgate đã làm thế nào để đạt được thành công? – Bản địa hóa!

Colgate dự đoán việc thâm nhập thị trường Ấn Độ sẽ không dễ dàng cho đến khi các nhà điều hành phát hiện ra rằng 82% doanh số bán kem đánh răng là mua không kế hoạch!

Thông tin đó là đủ. Colgate đã xoay toàn bộ chiến lược tiếp thị sản phẩm của mình xung quanh sự thật này và đưa ra nhiều cách để bán sản phẩm của mình:

Họ bán bàn chải đánh răng như một gói kẹo cao su hoặc sô cô la nhỏ

Chương trình mua 1 tặng 1 (tăng doanh số bán hàng lên 170%)

Trong khi các công ty khác tập trung vào biển quảng cáo để thu hút khách hàng mục tiêu, Colgate lại tiếp thị bằng cách sử dụng băng rôn trong cửa hàng để thu hút sự chú ý của bạn bên trong cửa hàng

Họ đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực này, chẳng hạn như nha sĩ và các bà mẹ, để quảng bá thương hiệu trong các quảng cáo trực tuyến. Đưa ra các khẩu hiệu dễ nhớ như "Dentist ka sujhaya no. 1 brand" (Thương hiệu số 1 được nha sĩ khuyên dùng); "Kya aapke toothpaste mein namak hai" (Kem đánh răng của bạn có muối không?)

Điểm chính: Bản địa hóa là yếu tố quan trọng khi cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

10. Airbnb

Trước đây, khách sạn là lựa chọn du lịch phổ biến nhất. Tuy nhiên, khi Airbnb gia nhập thị trường, nó đã thay đổi cách mọi người du lịch. Airbnb đã cạnh tranh với sự độc quyền lâu đời của ngành khách sạn trong lĩnh vực du lịch và lưu trú.

Vậy, Airbnb đã cách mạng hóa chính mình như thế nào?

Không chỉ giá thuê Airbnb phải chăng, mà toàn bộ thiết kế UI/UX của ứng dụng này cũng rất dễ sử dụng cho mọi người. Cuối cùng, Airbnb đã trở thành một lựa chọn thay thế cho các khách sạn truyền thống cho du khách.

Sau đó, công ty nhận ra rằng điều này chưa đủ để thâm nhập thị trường.

Vì vậy, bằng cách sử dụng khoa học dữ liệu và tiếp thị sản phẩm, Airbnb đã xác định các khu vực có tỷ lệ lấp đầy cao để phân bổ các dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ của mình tại các địa điểm đắc địa và điểm du lịch nổi tiếng.

Hiện nay, công cụ tìm kiếm Airbnb ưu tiên hiển thị các phòng cho thuê ở khu vực có mật độ đặt phòng Airbnb cao, giúp tối ưu hóa hơn nữa trải nghiệm của người dùng.

Điểm chính: Sự thay đổi trong cách Airbnb hiển thị sản phẩm cho khách hàng hiện tại để mang lại trải nghiệm tốt hơn là ví dụ điển hình cho mối quan hệ cộng hưởng giữa dữ liệu và tiếp thị sản phẩm.

Ví dụ xấu về tiếp thị sản phẩm để học hỏi

Chúng ta đều đã nghe câu nói: "Người khôn ngoan học hỏi từ sai lầm của người khác". Dưới đây là một số sai lầm trong tiếp thị sản phẩm để học hỏi — những điều không nên làm trong tiếp thị.

11. Dove

Trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá sữa tắm Dove, một video ngắn đã được đăng tải trên mạng xã hội, với sự xuất hiện của ba phụ nữ thuộc ba sắc tộc khác nhau.

Chiến dịch nhằm mục đích cho thấy rằng sữa tắm Dove dành cho mọi phụ nữ, tôn vinh sự đa dạng. Tuy nhiên, chiến dịch đã phản tác dụng, với nhiều người xem cho rằng nó không phù hợp và mang tính phân biệt chủng tộc.

Nhận thức tiêu cực nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến phản ứng dữ dội chống lại Dove. Tình hình leo thang và một số người đã phản ứng bằng cách tẩy chay các sản phẩm của Dove.

Để xoa dịu tình hình, Dove đã xóa bài đăng và đăng một dòng tweet xin lỗi. Tuy nhiên, thiệt hại đã xảy ra. Công ty đã mất đi những người theo dõi và khách hàng trung thành do phản ứng dữ dội này.

Điểm chính: Đừng cho rằng khán giả của bạn hiểu quảng cáo của bạn theo ý bạn muốn. Tiến hành thử nghiệm A/B và thảo luận với nhóm pháp lý của bạn để đảm bảo bạn không mắc phải sai lầm tương tự như Dove.

12. Audi

Vào tháng 7 năm 2017, Audi đã phát sóng một quảng cáo gây tranh cãi vì so sánh phụ nữ với xe đã qua sử dụng.

Quảng cáo bắt đầu với một lễ cưới, nơi cô dâu và chú rể đang chuẩn bị trao lời thề. Tình huống trở nên bất ngờ khi mẹ chú rể đột ngột xen vào để "kiểm tra" con dâu tương lai của mình.

Cô ấy bóp mũi, kéo tai và kiểm tra bên trong miệng trước khi cuối cùng cũng đồng ý. Cảnh chuyển sang một chiếc sedan Audi màu đỏ đang lướt qua các con phố thành phố, kèm theo giọng nói của một người đàn ông: "Một quyết định quan trọng cần được đưa ra một cách cẩn thận. "

Chiến dịch quảng cáo đã phản tác dụng nghiêm trọng, với nhiều người cho rằng nó mang tính phân biệt giới tính và 'ghê tởm'

Audi đã vô cùng hối tiếc về việc phát sóng quảng cáo này và tuyên bố rằng quảng cáo này "không phù hợp với giá trị của công ty chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào"

Điểm chính: Tránh làm quảng cáo quá phức tạp chỉ vì mục đích sáng tạo. Thay vào đó, hãy cố gắng tạo ra sự độc đáo, đơn giản và rõ ràng để đảm bảo đối tượng mục tiêu dễ dàng hiểu thông điệp của bạn.

13. TATA Nano – định vị sản phẩm sai lầm

TATA Nano được ra mắt vào năm 2008 bởi TATA Motors, công ty ô tô lớn nhất Ấn Độ.

Thị trường mục tiêu của Nano là tầng lớp trung lưu và trung lưu thấp. Do đó, nó được định giá chỉ 1300 đô la Mỹ - điểm bán hàng độc đáo nhất của chiếc xe này.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho sự thành công rực rỡ của Nano trên thị trường ô tô Ấn Độ. Vậy, điều gì đã khiến mọi thứ bắt đầu đi xuống? Tata gắn nhãn Nano là "chiếc xe rẻ nhất", nhưng chiến lược xây dựng thương hiệu này đã sai lầm và làm suy yếu cảm giác tự hào thường có khi mua một chiếc xe hơi.

Ratan Tata, Chủ tịch tập đoàn TATA, thừa nhận rằng việc gắn nhãn Nano là "chiếc xe rẻ nhất" là một sai lầm.

Doanh số bán hàng ban đầu của Nano chỉ khoảng 30.000 chiếc. Tệ hơn nữa, nhà máy chỉ lắp ráp được một chiếc Nano vào tháng 6 năm 2018 trước khi ngừng sản xuất.

Điểm chính: Thương hiệu kém có thể là yếu tố quyết định đến thành công của sản phẩm, ngay cả khi bạn đã tạo ra sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng mục tiêu.

Những điểm chính cần nhớ từ các ví dụ về tiếp thị sản phẩm này

Bất kể sản phẩm của bạn có sáng tạo đến đâu hay giải quyết được vấn đề cốt lõi nào, nếu không được tiếp thị tốt, nó sẽ không thể tạo được dấu ấn trên thị trường.

Tóm lại, đây là những điểm chính cần lưu ý từ các ví dụ về tiếp thị sản phẩm này. Hãy học hỏi và áp dụng những hiểu biết này trước khi ra mắt sản phẩm tiếp theo của bạn.

Đừng bán sản phẩm của bạn; hãy bán cảm xúc Tiếp thị truyền miệng là cách tốt nhất để quảng bá sản phẩm của bạn. 77% người tiêu dùng có xu hướng mua sản phẩm nếu được người quen giới thiệu Dám làm những việc mà đối thủ cạnh tranh của bạn không dám làm; đôi khi, các chiến dịch tiếp thị khác thường có thể biến sản phẩm của bạn trở thành biểu tượng Điều chỉnh sản phẩm của bạn theo nhu cầu của thị trường Địa phương hóa là cách tốt nhất để chinh phục thị trường nước ngoài Nhận thức của khách hàng về thương hiệu của bạn quyết định thành công trong bán hàng – hãy truyền đạt nó một cách thông minh Slogan đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho sản phẩm của bạn trở nên đáng nhớ Thu thập và phân tích dữ liệu là yếu tố thiết yếu để hiểu hành vi của khách hàng, cải thiện trải nghiệm người dùng và nổi bật trong thị trường cạnh tranh

ClickUp – "Bí quyết" để ra mắt sản phẩm thành công

Sự ra mắt thành công của một sản phẩm dựa trên ba trụ cột: kế hoạch chặt chẽ, theo dõi tiến độ và sự hợp tác hiệu quả của nhóm.

ClickUp giúp bạn kiểm soát chiến lược tiếp thị sản phẩm của mình. Từ việc ghi chép kế hoạch đến theo dõi tiến trình trong quá trình thực hiện, ClickUp sẽ lo liệu mọi chi tiết.

Theo dõi hiệu suất tiếp thị sản phẩm của bạn để đánh giá hiệu quả chiến lược và đưa ra quyết định sáng suốt. Mẫu theo dõi KPI tiếp thị sản phẩm của ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các chỉ số quan trọng thực sự có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh của bạn.

Tải xuống mẫu Mẫu theo dõi KPI tiếp thị sản phẩm của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi và đo lường hiệu quả hoạt động tiếp thị của mình.

Mẫu kế hoạch tiếp thị sản phẩm công nghệ thực tế của ClickUp giúp bạn xử lý công việc hiệu quả, cải thiện năng suất và đảm bảo thành công trên thị trường.

Tải xuống mẫu Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Sản phẩm Công nghệ của ClickUp cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý và thực hiện chiến lược tiếp thị của bạn.

Hơn nữa, các tính năng giao tiếp và cộng tác của ClickUp giúp các nhóm và các bên liên quan luôn đồng nhất với nhau. Đồng thời, đảm bảo rằng ý tưởng và đề xuất của mọi người không bao giờ bị bỏ qua.

Tăng tốc tiếp thị sản phẩm của bạn với ClickUp — công cụ tối ưu để hợp lý hóa các nhiệm vụ, cộng tác dễ dàng và theo dõi các chỉ số quan trọng để ra mắt sản phẩm lớn tiếp theo của bạn một cách suôn sẻ!

Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì tạo nên một chiến lược tiếp thị sản phẩm thành công?

Một chiến lược tiếp thị sản phẩm thành công bao gồm ba yếu tố cốt lõi: nghiên cứu thị trường, hiểu đối tượng mục tiêu và điểm yếu của họ, và kế hoạch điều chỉnh chiến lược khi thị trường thay đổi.

2. Tiếp thị sản phẩm khác với tiếp thị thông thường như thế nào?

Sự khác biệt chính nằm ở trọng tâm. Trong khi tiếp thị thông thường tập trung vào các hoạt động quảng bá công ty, thương hiệu và sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, thì tiếp thị sản phẩm tập trung rõ ràng vào quảng bá và bán một sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, cả hai phương pháp tiếp thị này đều phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu của công ty.

3. ClickUp có hỗ trợ các công việc tiếp thị sản phẩm không?

Đúng vậy, ClickUp là một công cụ hợp tác và quản lý sản phẩm tất cả trong một. Nó hỗ trợ các nhiệm vụ và hoạt động liên quan đến lập kế hoạch, phát triển và ra mắt sản phẩm cuối cùng.