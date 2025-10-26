15 Công cụ lập kế hoạch tốt nhất để tổ chức dự án, mục tiêu và quy trình làm việc (2025)

Bạn có bao giờ cảm thấy danh sách việc cần làm của mình đang "nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ"? Hay rằng dòng thời gian dự án của bạn đã trở nên hỗn loạn, nằm đâu đó giữa sự hỗn loạn và sự lạc quan được thúc đẩy bởi cà phê?

Đó chính là lúc các công cụ lập kế hoạch hiện đại phát huy tác dụng – hãy nghĩ đến các nền tảng hợp tác như ClickUp, Asana và monday.com. Đây không chỉ là danh sách việc cần làm kỹ thuật số. Chúng giúp bạn lập kế hoạch mục tiêu, đang theo dõi công việc, xây dựng dòng thời gian và quản lý quy trình làm việc, tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù bạn đang dẫn dắt một chiến dịch ra mắt sản phẩm hay cải tổ hoạt động nội bộ, công cụ phù hợp có thể loại bỏ sự phức tạp trong công việc và mang lại sự rõ ràng và kiểm soát.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 15 công cụ lập kế hoạch giúp các nhà quản lý dự án, trưởng nhóm và chuyên gia vận hành lập kế hoạch thông minh hơn, đồng bộ hóa tốt hơn và đạt được mục tiêu của mình. 🎯

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về tất cả các phần mềm quản lý dự án này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Mục tiêu, công việc, dòng thời gian, mẫu và đề xuất AI tùy chỉnh trong một không gian hợp tác duy nhấtKích thước nhóm: Phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và lớn ClickUp Views, Trợ lý AI (ClickUp Brain), Bảng điều khiển, Mục tiêu, Báo cáo nâng cao, Mẫu có sẵn, Bảng trắng, Tài liệu Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Wrike Quản lý quy trình làm việc trực quan cho các nhóm sáng tạo và vận hànhKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm marketing và PMO Biểu mẫu yêu cầu, bảng điều khiển động, biểu đồ khối lượng công việc, kiểm tra thời gian thực và kế hoạch dự án tiếp thị Miễn phí; Bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Jira Lập kế hoạch dự án linh hoạt và đang theo dõi vấn đề cho các đội ngũ phần mềmKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ kỹ thuật và DevOps Các bản đồ chiến lược nâng cao, đang theo dõi sprint, liên kết vấn đề và quản lý phiên bản để đưa ra quyết định dựa trên thông tin Miễn phí; Bắt đầu từ $7,53/tháng cho mỗi người dùng Trello Quản lý công việc dựa trên thẻ cho các dự án cá nhân hoặc nhóm đơn giản Kích thước nhóm: Phù hợp cho freelancer và các nhóm nhỏ Bảng Kanban, chuyển email thành công việc, Power-Ups, đang theo dõi tiến độ danh sách kiểm tra Miễn phí; Bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Microsoft Dự án Lập lịch trình có cấu trúc và quản lý tài nguyên trong hệ sinh thái Microsoft Kích thước nhóm: Phù hợp cho quản lý dự án và các cơ quan quy mô trung bình Biểu đồ Gantt, cân bằng tài nguyên, đang theo dõi chi phí, tích hợp MS 365 Miễn phí; Bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Hợp tác nhóm Giao hàng dự án cho khách hàng với độ chính xác về thanh toán và tài nguyênKích thước nhóm: Phù hợp cho các công ty quảng cáo và dịch vụ chuyên nghiệp Theo dõi thời gian, cổng thông tin khách hàng, công cụ lập kế hoạch khối lượng công việc và bảng điều khiển lợi nhuận. Miễn phí; Bắt đầu từ $13.99/tháng cho mỗi người dùng. Toggl Kế hoạch Kế hoạch trực quan nhẹ nhàng cho môi trường dự án năng động Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ và studio sáng tạo Lịch trình nhóm, cột mốc được đánh dấu màu sắc, công cụ lập kế hoạch kéo và thả, và chế độ xem khả dụng theo thời gian thực. Miễn phí; Bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Todoist Năng suất cá nhân và hợp tác cơ bản với giao diện người dùng tối giản Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các doanh nhân độc lập và nhóm làm việc nhỏ Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, công việc lồng nhau, nhãn và bộ lọc, nhắc nhở đa nền tảng. Miễn phí; Bắt đầu từ $2.5/tháng cho mỗi người dùng. MindMeister Lập kế hoạch và brainstorming trực quan bằng sơ đồ tư duy hợp tác Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm sáng tạo và nhà thiết kế sản phẩm Bản đồ tư duy hợp tác, phân công công việc, chế độ trình bày, tích hợp MeisterTask Miễn phí; Bắt đầu từ $4.5/tháng cho mỗi người dùng. Asana Tổ chức công việc và đồng bộ hóa mục tiêu giữa các bộ phận kinh doanh Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm phân tán từ trung bình đến lớn Chế độ xem dòng thời gian, đang theo dõi mục tiêu, quy tắc tùy chỉnh, mẫu dự án Miễn phí; Bắt đầu từ $13,49/tháng cho mỗi người dùng. Monday Tự động hóa quy trình làm việc và đang theo dõi dự án trong định dạng trực quan mô-đun Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ đa chức năng trong doanh nghiệp Công cụ tự động hóa, bảng điều khiển tùy chỉnh, bảng điều khiển dữ liệu dự án Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Zoho Dự án Thực thi dự án từ đầu đến cuối với logic công việc tùy chỉnhKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm IT, xây dựng và vận hành. Biểu đồ Gantt, bản thiết kế công việc, theo dõi thời gian, tích hợp hệ sinh thái Zoho Miễn phí; Bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng TeamGantt Lịch trình Gantt trực quan và hợp tác thời gian thực Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm dự án quy mô nhỏ đến trung bình Phụ thuộc, đường cơ sở, lập kế hoạch tài nguyên, chuyển đổi giữa lịch/danh sách công việc/Kanban Miễn phí; Bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng Airtable Lập kế hoạch dự án có cấu trúc với cơ sở dữ liệu linh hoạt và các chế độ xemKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ nội dung và nhà lập kế hoạch sản phẩm Bảng tùy chỉnh, giao diện, loại trường, Ứng dụng Airtable Miễn phí; Bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng Miro Bảng trắng trực tuyến và kế hoạch cho việc brainstorming và đồng bộ hóaKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm sản phẩm và người điều phối Bảng vẽ không giới hạn, ghi chú dán, bỏ phiếu, mẫu lập kế hoạch Agile Miễn phí; Bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng

Lựa chọn công cụ lập kế hoạch không chỉ đơn thuần là chọn bảng điều khiển đẹp mắt—mà còn là tìm kiếm "bộ não thứ hai" cho nhóm của bạn. Loại công cụ có thể ghi nhớ hạn chót, đang theo dõi mục tiêu và không bỏ rơi bạn giữa chừng dự án. Dưới đây là những yếu tố cần xem xét trước khi quyết định sử dụng công cụ lập kế hoạch dự án:

Các tùy chọn lịch trình linh hoạt: Lập bản đồ công việc theo ngày, tuần hoặc quý, sử dụng dòng thời gian, lịch hoặc biểu đồ Gantt có thể điều chỉnh khi tình hình thay đổi.

Sự rõ ràng và cấu trúc của công việc: Hỗ trợ các công việc lồng nhau, mối quan hệ phụ thuộc, cột mốc và ngày đáo hạn, giúp các kế hoạch lớn dễ tiếp cận và các công việc nhỏ được đồng bộ với mục tiêu tổng thể.

Kế hoạch khối lượng công việc và sức chứa: Cung cấp khả năng hiển thị tài nguyên tích hợp, đảm bảo không ai bị quá tải hoặc nhàn rỗi.

Tự động hóa thông minh và các tác vụ kích hoạt: Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động phân công công việc, gửi nhắc nhở hoặc điều chỉnh thời hạn dựa trên các quy trình làm việc dựa trên quy tắc.

Tính minh bạch và hợp tác của nhóm: Cho phép bình luận, chia sẻ tệp, cập nhật và phê duyệt được hiển thị cùng với các công việc, giảm thiểu việc kiểm tra trạng thái và giữ cho mọi người luôn đồng bộ.

Kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập: Cung cấp các tính năng lập kế hoạch cấp doanh nghiệp với cài đặt quản trị viên mạnh mẽ, vai trò người dùng, nhật ký kiểm tra và các tính năng bảo mật tuân thủ quy định.

Nếu công cụ kế hoạch của bạn đáp ứng các tiêu chí này, chúc mừng—bạn đã tìm được một công cụ đáng tin cậy. Bây giờ hãy cùng xem những công cụ nào thực sự đáp ứng yêu cầu.

Dưới đây là những công cụ kế hoạch dự án tốt nhất mà chúng tôi đề xuất. 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc tùy chỉnh mục tiêu, dòng thời gian và công việc trong một không gian hợp tác duy nhất)

Hiển thị công việc của bạn trong ClickUp chế độ xem Sử dụng các chế độ xem khác nhau của ClickUp để trực quan hóa công việc theo cách của bạn

ClickUp Project Management Software là nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Nó loại bỏ sự phân tán công việc bằng cách kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Bắt đầu bằng cách lựa chọn cách bạn muốn xem công việc của mình với bốn chế độ xem linh hoạt của ClickUp.

Sử dụng chế độ xem Danh sách để tổ chức các nhiệm vụ ClickUp với các mối phụ thuộc và hạn chót theo định dạng chi tiết. Chuyển sang chế độ xem Bảng để sử dụng bố cục Kanban với thẻ tùy chỉnh, người được giao nhiệm vụ và Điểm Sprint. Chế độ xem Lịch giúp bạn phát hiện các khoảng trống, trùng lặp và vấn đề về khối lượng công việc trong các ngày hoặc tuần. Và chế độ xem Dòng thời gian cho phép bạn kéo và thay đổi kích thước tác vụ mà vẫn giữ nguyên các mối phụ thuộc của nhóm.

Đang theo dõi mục tiêu như một nhà vô địch

Lập kế hoạch cách thức thực hiện công việc là một chuyện, đang theo dõi tác động là chuyện khác.

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để đặt mục tiêu chiến lược trực tiếp và áp dụng chúng vào công việc hàng ngày. Tạo một tác vụ mục tiêu, chia nhỏ nó thành các mục tiêu như các công việc con, hoặc các trường tùy chỉnh ClickUp như giá trị số, hoặc điều kiện đúng/sai, và theo dõi tiến độ tự động khi công việc được hoàn thành.

Hiển thị thành tựu với nhiệm vụ ClickUp

Ví dụ, một trưởng nhóm quản lý hiệu suất nhóm có thể tạo bảng điều khiển cá nhân cho nhân viên với các mục tiêu hàng tuần. Đây là những công việc nhỏ, như hoàn thành 10 phiếu hỗ trợ, tham gia ba cuộc gọi với khách hàng và nộp báo cáo dự án hàng tuần.

Hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp

Khi cấu trúc đã được thiết lập, ClickUp Brain sẽ đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch chiến lược. Nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn và hiểu rõ bối cảnh toàn diện của các dự án phức tạp.

Hãy để ClickUp Brain tóm tắt ngay lập tức các ghi chú cuộc họp và nhiều hơn nữa

Giả sử bạn đang xây dựng một quy trình mới. Thay vì soạn thảo các bước thủ công, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain với: ‘Tạo kế hoạch đào tạo nhân viên làm việc từ xa trong 30 ngày đầu tiên.’ Nó sẽ ngay lập tức tạo ra một danh sách kiểm tra theo giai đoạn, bao gồm các đề xuất về người được giao, dòng thời gian và các mối phụ thuộc.

Và khi đến lúc hành động, ClickUp Brain có thể tạo ra các công việc mới, công việc con và thậm chí cả tài liệu. Nó liên kết chúng với địa điểm phù hợp và tự động điền các trường như trạng thái, người được giao và ưu tiên.

🎥 Xem: Cách lập kế hoạch dự án tổng quan?

⚙️ Bonus: Sử dụng mẫu lập kế hoạch dự án ClickUp để xác định mục tiêu, ưu tiên và dòng thời gian khi cần tập hợp nhóm và duy trì tiến độ công việc.

Báo cáo chi tiết với bảng điều khiển tùy chỉnh

Khi kế hoạch đã được triển khai, bảng điều khiển ClickUp giúp bạn theo dõi tiến độ thực hiện mà không cần phải ghép nối các cập nhật từ nhiều công cụ quản lý dự án khác nhau.

Bạn đang thắc mắc làm thế nào họ đang theo dõi tiến độ dự án?

Các công cụ này thu thập dữ liệu thời gian thực từ các công việc, mục tiêu, theo dõi thời gian, Trường Tùy chỉnh và nhiều nguồn khác vào một giao diện trực quan. Bạn đang theo dõi tiến độ tuyển dụng, đánh giá tốc độ sprint hay theo dõi các cột mốc tuân thủ? Bảng điều khiển cho phép bạn tạo ra những gì bạn cần bằng cách sử dụng biểu đồ, bảng, chế độ xem khối lượng công việc hoặc danh sách công việc.

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp với biểu đồ tròn để theo dõi công việc theo trạng thái, ưu tiên hoặc người được giao nhiệm vụ theo thời gian thực

Ví dụ, bạn đang quản lý hợp đồng dịch vụ cho khách hàng. Cài đặt bảng điều khiển với Thẻ bảng chấm công để đang theo dõi giờ làm việc tính phí theo từng khách hàng, Biểu đồ khối lượng công việc để đang theo dõi sức chứa của nhóm, và Tiện ích tính toán để dự đoán chi phí vượt dự toán dựa trên tiến độ hiện tại.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng mẫu kế hoạch dự án ClickUp ví dụ để có bố cục sạch sẽ, có cấu trúc, giúp bạn vạch ra các giai đoạn, cột mốc và thời hạn. Trong khi mẫu khung OKR ClickUp cho phép bạn đặt mục tiêu chung cho toàn công ty và các kết quả chính có thể đo lường được.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi tính năng đa dạng và các tùy chọn tùy chỉnh của ClickUp có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ban đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá của G2 này thực sự nói lên tất cả:

ClickUp là xương sống của agency chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó cho mọi thứ — quản lý dự án, lập kế hoạch sprint, theo dõi thời gian, tài liệu và thậm chí cả cập nhật cho khách hàng. Khả năng tùy chỉnh của nó là vô song. Từ tự động hóa, trường tùy chỉnh, bảng điều khiển, phản hồi AI đến trò chuyện liên kết với công việc, chúng tôi đã loại bỏ nhu cầu sử dụng Slack, Notion và hàng chục công cụ khác. Hiếm có nền tảng nào đủ mạnh mẽ cho nhà phát triển nhưng vẫn đủ trực quan cho khách hàng.

ClickUp là xương sống của agency chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó cho mọi thứ — quản lý dự án, kế hoạch sprint, theo dõi thời gian, tài liệu và thậm chí cả cập nhật cho khách hàng. Khả năng tùy chỉnh của nó là vô song. Từ tự động hóa, trường tùy chỉnh, bảng điều khiển, phản hồi AI đến trò chuyện liên kết với công việc, chúng tôi đã loại bỏ nhu cầu sử dụng Slack, Notion và hàng chục công cụ khác. Hiếm có nền tảng nào đủ mạnh mẽ cho nhà phát triển nhưng vẫn đủ trực quan cho khách hàng.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + trang web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm tại địa điểm

Sử dụng Talk to Văn bản để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp, mang lại ngữ cảnh và trí tuệ cho nhu cầu kế hoạch của bạn Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu quy trình kế hoạch của bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

2. Wrike (Tốt nhất cho quản lý quy trình làm việc trực quan)

qua Wrike

Wrike là nền tảng quản lý công việc và hợp tác linh hoạt, được thiết kế để nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm và đơn giản hóa các quy trình phức tạp. Khả năng thích ứng của nó khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy để giảm bớt nỗ lực thủ công.

Từ việc đặt lịch tài nguyên đến các biểu mẫu yêu cầu động, nền tảng này cho phép lập kế hoạch chi tiết mà không làm giảm tốc độ. Cách tiếp cận mô-đun của nền tảng cho phép bạn quản lý việc tiếp nhận, phân bổ tài nguyên và đang theo dõi quá trình thực hiện.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tùy chỉnh quy trình làm việc bằng cách sử dụng các loại mục tùy chỉnh phản ánh cấu trúc, thuật ngữ và quy trình của nhóm của bạn

Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận dự án với các biểu mẫu yêu cầu động được hỗ trợ bởi logic điều kiện và định tuyến tự động

Giữ kết nối công việc đa chức năng bằng cách sử dụng thẻ chéo, giúp các công việc xuất hiện trên nhiều dự án mà không bị trùng lặp

Chuyển đổi các ghi chú sơ bộ hoặc ý tưởng dự án thành các kế hoạch có cấu trúc với trí tuệ nhân tạo (AI) tự động tạo các công việc con

Giới hạn của Wrike

Các tùy chọn giới hạn trong việc tùy chỉnh chế độ xem, trường dữ liệu và quy trình làm việc

Người dùng báo cáo thời gian tải chậm khi làm công việc với các dự án lớn hoặc tải lên các tệp tin nặng

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Trích từ đánh giá trên G2:

Mặc dù Wrike dễ dàng cài đặt, nhưng các tính năng tùy chỉnh bị giới hạn. Ngoài ra, việc tích hợp với hệ thống DAM Bynder của chúng tôi hoạt động rất tốt, nhưng việc cài đặt tích hợp với hệ thống vé (ServiceDesk Now) đã gặp nhiều khó khăn

Mặc dù Wrike dễ dàng cài đặt, nhưng các tính năng tùy chỉnh bị giới hạn. Ngoài ra, việc tích hợp với hệ thống DAM Bynder của chúng tôi hoạt động rất tốt, nhưng việc cài đặt tích hợp với hệ thống vé (ServiceDesk Now) đã gặp nhiều khó khăn

🔍 Bạn có biết? Sự động lực của con người đối với hạn chót thường suy giảm khi hạn chót đến gần vì nhận thức về chi phí và phần thưởng thay đổi theo thời gian. Nỗ lực trở nên nặng nề hơn, và sự hào hứng giảm sút. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là "hiệu ứng chiết khấu thời gian theo hàm mũ", một cuộc đấu tranh giữa sự cám dỗ hiện tại và lợi ích tương lai.

📚 Xem thêm: Chúng tôi đã thử nghiệm các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Wrike

3. Jira (Phù hợp nhất cho kế hoạch dự án linh hoạt và đang theo dõi vấn đề)

qua Atlassian

Jira thích ứng với phong cách lập kế hoạch của nhóm bạn, từ dòng thời gian dựa trên sprint đến bản đồ chiến lược cho nhiều đội ngũ. Công cụ lập kế hoạch dự án này giúp bạn phân chia mục tiêu lớn, xác định mối quan hệ phụ thuộc và điều chỉnh sức chứa.

Các cập nhật trực tiếp được đồng bộ theo thời gian thực, giúp các nhà lãnh đạo và các bên liên quan luôn có chế độ xem mới nhất. Để đẩy nhanh quá trình thực thi, Jira cung cấp một phạm vi mẫu kế hoạch sẵn có cho các dự án chiến lược, chương trình đa chức năng hoặc quy trình làm việc linh hoạt.

Các tính năng nổi bật của Jira

Phân tích các sáng kiến với các bản đồ chiến lược nâng cao, giúp đồng bộ hóa nhiều nhóm, đang theo dõi sức chứa và phát hiện các mối phụ thuộc giữa các dự án

Đi trước các rào cản bằng cách lập bản đồ phụ thuộc giữa các nhóm, sau đó tích hợp kế hoạch vào Confluence để tăng tính hiển thị

Kế hoạch sprint dựa trên khả năng sẵn có của nhóm bằng cách sử dụng lập kế hoạch sức chứa nhóm, để công việc luôn thực tế và khả thi

Sử dụng lập kế hoạch theo kịch bản để mô phỏng các kết quả khác nhau, so sánh dòng thời gian, nhu cầu tài nguyên và mức độ rủi ro

Giới hạn của Jira

Một số cấu hình yêu cầu chuyên môn quản trị, khiến quá trình thiết lập tốn nhiều thời gian

Các tính năng hợp tác tích hợp sẵn thường bị giới hạn, thường yêu cầu phần mềm quản lý dự án bên ngoài để giao tiếp thời gian thực

Giá cả của Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $7,53/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $13.53/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (6.300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jira?

Xem ý kiến của một người đánh giá:

Tôi thích rằng nó lưu trữ các phiên bản cho các bản cập nhật dự án và bạn có thể xem ai đã thay đổi gì và các bình luận được thêm vào ở các thời điểm khác nhau. Khả năng kéo và thả dễ dàng cho việc kế hoạch sprint khiến nó trở nên siêu dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, tôi không thích rằng nó có thể quá phức tạp cho các quy trình làm việc sáng tạo và mong muốn nó mượt mà như các quy trình phát triển.

Tôi thích rằng nó lưu trữ các phiên bản cho các bản cập nhật dự án và bạn có thể xem ai đã thay đổi gì và các bình luận được thêm vào ở các thời điểm khác nhau. Khả năng kéo và thả dễ dàng cho việc kế hoạch sprint khiến nó trở nên siêu dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, tôi không thích rằng nó có thể quá phức tạp cho các quy trình làm việc sáng tạo và mong muốn nó mượt mà như các quy trình phát triển.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Jira dành cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile

4. Trello (Phù hợp nhất cho việc tổ chức công việc dựa trên thẻ cho các dự án cá nhân)

qua Trello

Trello biến việc lập kế hoạch hàng ngày thành một trải nghiệm trực quan và linh hoạt. Được xây dựng xung quanh các Bảng, Danh sách công việc và Thẻ, nó cung cấp một cách tổ chức công việc hàng ngày gọn gàng mà không làm phức tạp quá trình.

Bạn có thể chuyển đổi đầu vào thành hành động ngay lập tức bằng cách chuyển tiếp email trực tiếp vào Trello với Email Magic hoặc đẩy tin nhắn từ Slack và Teams vào hộp thư đến Trello của bạn. Tại đây, Atlassian Intelligence sẽ chuyển đổi chúng thành các tác vụ có cấu trúc kèm theo tóm tắt và liên kết.

Các tính năng nổi bật của Trello

Xây dựng cấu trúc hàng ngày bằng cách đồng bộ lịch của bạn và dành thời gian cho công việc với chế độ xem Planner tích hợp sẵn

Tự động hóa các tác vụ lặp lại với Butler để cài đặt quy tắc, kích hoạt và quy trình làm việc theo lịch trình

Sao chép thẻ giữa các bảng khác nhau bằng tính năng Card Mirroring để đang theo dõi công việc chia sẻ trong các bối cảnh khác nhau mà không cần sao chép lại

Mở rộng hàm với Power-Ups, kết nối Trello với các công cụ như Lịch Google, Jira và Confluence

Giới hạn của Trello

Để truy cập các tính năng như chế độ xem Gantt, bạn cần nâng cấp lên gói trả phí hoặc cài đặt thêm tiện ích bổ sung

Hiệu suất giảm đáng kể khi sử dụng nhiều bảng cùng lúc

Giá cả của Trello

Miễn phí cho 10 người dùng

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (13.600+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một người đánh giá đã tóm tắt như sau:

Tôi đặc biệt thích sự thân thiện với người dùng của Trello — tính năng kéo và thả của nó rất trực quan và giúp quản lý công việc trở nên đơn giản và trực quan. Mặc dù Trello có nhiều tính năng, nhưng số tính năng đôi khi không thể sánh ngang với các ứng dụng quản lý dự án khác trong việc đang theo dõi dự án ở mức độ cao hơn.

Tôi đặc biệt thích tính thân thiện với người dùng của Trello — tính năng kéo và thả của nó rất trực quan và giúp quản lý công việc trở nên đơn giản và trực quan. Mặc dù Trello có nhiều tính năng, nhưng số tính năng đôi khi không thể sánh ngang với các ứng dụng quản lý dự án khác trong việc đang theo dõi dự án ở mức độ cao hơn.

🔍 Bạn có biết? Hiệu ứng "ảo giác tiến độ" có thể thúc đẩy hành vi và tăng cường sự trung thành. Trên thực tế, việc chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước hiển thị hoặc thậm chí tạo điều kiện thuận lợi ban đầu có thể tăng đáng kể động lực và tỷ lệ hoàn thành.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Trello

5. Microsoft Dự án (Phù hợp nhất cho quản lý tài nguyên trong hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft

Trước đây được gọi là Microsoft Project, Microsoft Planner mang đến một cách tiếp cận mới trong quản lý dự án với giao diện trực quan và hợp tác hơn. Được tích hợp hoàn toàn vào hệ sinh thái Microsoft 365, nó giúp quản lý công việc đang theo dõi, phối hợp nhóm và thực thi dự án trên các nền tảng quen thuộc như Teams, Outlook và SharePoint.

Nếu bạn đã sử dụng Microsoft, phần mềm quản lý công việc này là lựa chọn đáng tin cậy cho các luồng onboarding, các sáng kiến liên hàm hoặc hoạt động IT.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Dự án

Công việc trực tiếp trong Teams, Outlook và SharePoint để giao công việc, đặt ngày đáo hạn và đang theo dõi tiến độ dự án

Biến cuộc hội thoại thành hành động bằng cách nhúng bảng lập kế hoạch vào các kênh Microsoft Teams

Giữ vững dòng thời gian với các biểu đồ tích hợp và chế độ xem lịch trình giúp hiển thị khối lượng công việc và các cột mốc

Bắt đầu sớm với các mẫu thiết lập mục tiêu cho nhân sự, vận hành và phát triển phần mềm

Giới hạn của Microsoft Dự án

Planner không cung cấp các bảng điều khiển báo cáo mạnh mẽ hoặc dự báo khối lượng công việc để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính

Các tính năng như biểu đồ Gantt, theo dõi thời gian và phụ thuộc công việc yêu cầu tích hợp với các công cụ kế hoạch khác

Giá cả của Microsoft Dự án

Miễn phí

Planner Kế hoạch 1: $10/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Kế hoạch và Kế hoạch dự án 3: $30/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Planner and Dự án Kế hoạch 5: $55/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về dự án Microsoft Project

G2: 4.2/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft Dự án?

Một đánh giá trên Capterra mô tả như sau:

Microsoft Planner là một công cụ ẩn giấu, hoàn toàn dựa trên đám mây, vì vậy bạn có thể sử dụng nó ở bất kỳ đâu và là công cụ tuyệt vời cho sử dụng cá nhân hoặc cho kinh doanh để theo dõi các công việc. Nhược điểm duy nhất của Planner là các công việc đã hoàn thành sẽ được ghi lại trong menu thả xuống "Hoàn thành", vì vậy sau một thời gian sử dụng nhiều, nó có thể bị quá tải và ngừng chấp nhận đầu vào mới.

Microsoft Planner là một công cụ ẩn giấu, hoàn toàn dựa trên đám mây, vì vậy bạn có thể sử dụng nó ở bất kỳ đâu và là công cụ tuyệt vời cho cá nhân hoặc kinh doanh để theo dõi công việc. Nhược điểm duy nhất của Planner là các công việc đã hoàn thành sẽ được ghi lại trong menu thả xuống hoàn thành, vì vậy sau một thời gian sử dụng nhiều, nó có thể bị quá tải và ngừng chấp nhận đầu vào mới.

6. Teamwork (Phù hợp nhất cho việc giao dự án cho khách hàng với tính chính xác về thanh toán và nguồn lực)

qua TeamWork

Được thiết kế dành cho các nhóm dựa trên dịch vụ, TeamWork kết hợp kế hoạch dự án và quản lý tài nguyên. Hiển thị khối lượng công việc, theo dõi thời gian và dự báo sức chứa, để bạn không bao giờ đồng ý nhận bất kỳ dự án nào mà không biết khả năng của nhóm.

Phát hiện các thành viên trong nhóm bị sử dụng quá ít hoặc quá nhiều thông qua các chế độ xem khả dụng trực tiếp và bản đồ phân bổ tài nguyên. Sau đó, điều chỉnh khối lượng công việc ngay lập tức bằng công cụ lập kế hoạch trực quan, hiển thị các khoảng trống, sức chứa và thời gian nghỉ ngơi trên một bảng điều khiển rõ ràng.

Các tính năng nổi bật của TeamWork

Sử dụng đang theo dõi sử dụng có tính phí để phát hiện các điểm yếu kém và bảo vệ biên lợi nhuận trên tất cả công việc của khách hàng

Nhận các bản tóm tắt sử dụng do AI tạo ra và đề xuất phân bổ nguồn lực dự đoán để luôn chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu nhân sự

Dự báo nhu cầu tài nguyên cho các dự án dự kiến hoặc sắp tới bằng cách sử dụng các placeholder và nhiệm vụ được lên lịch

Cân bằng công việc dài hạn và ngắn hạn thông qua kế hoạch theo khối thời gian, với tính năng kéo và thả linh hoạt và các khoảng đệm tích hợp sẵn

Giới hạn của TeamWork

Báo cáo tài chính và hiệu suất không được thiết kế phù hợp cho các cơ quan, gây giới hạn cho kế hoạch chiến lược

Người dùng phàn nàn về việc cần các công cụ kiểm tra nâng cao và tích hợp tốt hơn với phần mềm thiết kế chuyên dụng

Giá cả của TeamWork

Miễn phí

Giao hàng: $13.99/tháng cho mỗi người dùng

Grow: $25.99/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TeamWork

G2: 4. 4/5 (1000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về TeamWork?

Xem đánh giá của G2 tại đây:

Một số khách hàng của tôi tại các công ty đã bắt đầu sử dụng Teamwork.com và rất hài lòng. Trước đây, họ sử dụng Excel (hoặc email) để quản lý dự án. Giờ đây, họ có thể dễ dàng đang theo dõi các công việc, ngày đáo hạn, phân công công việc, v.v. Hầu hết khách hàng của tôi vẫn chưa sử dụng tính năng lập hóa đơn, vì có sự e ngại tự nhiên khi triển khai một công cụ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Một số khách hàng của tôi tại các công ty đã bắt đầu sử dụng Teamwork.com và rất hài lòng. Trước đây, họ sử dụng Excel (hoặc email) để quản lý dự án. Giờ đây, họ có thể dễ dàng đang theo dõi các công việc, ngày đáo hạn, phân công công việc, v.v. Hầu hết khách hàng của tôi vẫn chưa sử dụng tính năng lập hóa đơn, vì có sự e ngại tự nhiên khi triển khai một công cụ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình đặt mục tiêu. Tuy nhiên, một con số đáng ngạc nhiên là 50% không đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. 👀 Với ClickUp, bạn có thể chuyển đổi mục tiêu thành các tác vụ có thể thực hiện được một cách mượt mà, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards) của chúng tôi cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, thể hiện sự tiến bộ của bạn và mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát và hiển thị hơn về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không bị quá tải.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Teamwork

7. Toggl Plan (Phù hợp nhất cho kế hoạch trực quan nhẹ nhàng trong môi trường dự án thay đổi nhanh chóng)

qua Toggl Kế hoạch

Toggl Plan là công cụ biến các bảng tính cồng kềnh thành các dòng thời gian dự án gọn gàng, có thể kéo và thả, giúp việc lập kế hoạch trở nên trực quan.

Chuyển đổi (ý chơi chữ) giữa dòng thời gian dự án và dòng thời gian nhóm, phát hiện sớm các vấn đề về sức chứa và điều chỉnh khối lượng công việc chỉ trong vài giây. Với dòng thời gian chia sẻ và truy cập di động, kế hoạch luôn rõ ràng, ngay cả khi các dự án chồng chéo nhau.

Các tính năng nổi bật của Toggl kế hoạch

Phát hiện và giải quyết xung đột lịch trình bằng cách theo dõi tình trạng sẵn sàng của nhóm theo thời gian thực trên các dự án, kỳ nghỉ và ngày lễ

Chuyển từ chi tiết hàng ngày sang tổng quan quý và dự báo nguồn lực dài hạn với các mức thu phóng

Luôn cập nhật thông tin qua email và thông báo trong ứng dụng mỗi khi có công việc được di chuyển, cập nhật hoặc ai đó gắn thẻ bạn

Giới hạn của Toggl kế hoạch

Tính năng đồng bộ lịch Outlook và quản lý công việc không có sẵn trong kế hoạch miễn phí, gây giới hạn về tính năng cho một số freelancer hoặc nhóm nhỏ

Việc chia thời gian giữa nhiều dự án có thể gây khó khăn, đặc biệt đối với những người dùng phải quản lý các công việc chồng chéo

Giá cả của kế hoạch Toggl

Miễn phí

Dung lượng: $6/tháng cho mỗi người dùng

Gói Starter: $9/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $15/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Toggl Kế hoạch

G2: 4.3/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (100+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Hiệu ứng Hawthorne được đặt tên vào năm 1958 bởi Henry A. Landsberger, sau khi xem xét các thí nghiệm từ thập niên 1920-1930 tại Công ty Điện Hawthorne Works. Năng suất tăng lên dù ánh sáng được tăng hoặc giảm, và giảm trở lại khi nghiên cứu kết thúc. Điều này có nghĩa là công nhân không phản ứng với ánh sáng tốt hơn, mà họ phản ứng với việc bị quan sát. Hiện tượng tâm lý này cũng áp dụng cho việc theo dõi thời gian.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Toggl trong việc theo dõi thời gian

8. Todoist (Phù hợp nhất cho năng suất cá nhân và hợp tác cơ bản với giao diện người dùng tối giản)

qua Todoist

Todoist đơn giản hóa kế hoạch xuống những điều quan trọng nhất: ưu tiên rõ ràng, thực thi tập trung và không có rào cản. Thêm công việc chỉ trong vài giây bằng ngôn ngữ tự nhiên, tổ chức chúng theo dự án hoặc ưu tiên, và xem chính xác những gì cần hoàn thành khi nào.

Điểm nổi bật của nền tảng này là cách nó kết hợp năng suất cá nhân với sự phối hợp nhóm linh hoạt. Bạn có thể duy trì các kế hoạch cá nhân một cách hiệu quả hoặc mời cộng tác viên tham gia thông qua việc giao nhiệm vụ, bình luận và chia sẻ tệp.

Các tính năng nổi bật của Todoist

Nhóm và ưu tiên các công việc theo dự án, nhãn hoặc mức độ ưu tiên để có toàn quyền kiểm soát việc xử lý công việc tiếp theo

Sử dụng các phần và công việc con để chia nhỏ các dự án lớn thành các bước thực hiện cụ thể

Cài đặt và đang theo dõi mục tiêu dự án với chuỗi công việc hàng ngày/hàng tuần và điểm năng suất tích hợp để theo dõi tiến độ

Giới hạn của Todoist

Việc hủy bỏ các thao tác trên thiết bị di động, như vô tình đánh dấu một công việc là đã hoàn thành, không trực quan so với các lựa chọn thay thế của Todoist

Cài đặt cuối tuần thường cứng nhắc, và việc tích hợp lịch thường dẫn đến giao diện lộn xộn hoặc không nhất quán

Giá cả của Todoist

Miễn phí

Pro: $2.5/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Todoist

G2: 4.4/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.560+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu bằng việc xác định bản thân để giảm thiểu thói quen trì hoãn trong nhóm của bạn. Pychyl và Shanahan đã phát hiện ra rằng những người cảm thấy bảo mật về bản thân ít có khả năng trì hoãn hơn. Điều này là do họ không lãng phí năng lượng để tìm hiểu về bản thân; thay vào đó, họ sử dụng năng lượng đó để hoàn thành việc cần làm.

9. MindMeister (Phù hợp nhất cho việc brainstorming và lập kế hoạch bằng sơ đồ tư duy hợp tác)

qua MindMeister

MindMeister là công cụ lập bản đồ tư duy dựa trên đám mây, giúp thay đổi cách bạn ghi chép, phát triển và trình bày ý tưởng. Dù bạn đang brainstorming một mình hay tạo kế hoạch dự án tổng thể, MindMeister có thể là công cụ ưa thích của bạn để cấu trúc suy nghĩ thông qua các bản đồ trực quan dễ sử dụng, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị nào.

Mỗi sơ đồ tư duy bắt đầu với một ý tưởng trung tâm và mở rộng thành các nhánh kết nối, rất phù hợp để phác thảo chiến lược, quản lý dự án hoặc nghiên cứu các chủ đề phức tạp.

Các tính năng nổi bật của MindMeister

Tạo kế hoạch tùy chỉnh với các bảng, cột và chế độ xem kéo và thả phù hợp với quy trình làm việc của bạn

Chuyển đổi góc nhìn ngay lập tức bằng các chế độ xem Bảng, Kanban, Dòng thời gian và Gantt để đáp ứng các nhu cầu kế hoạch khác nhau

Thêm chi tiết cho các công việc với tệp đính kèm, liên kết, phụ thuộc và trường tùy chỉnh

Hợp tác trong bối cảnh bằng cách sử dụng bình luận, đề cập và cập nhật kết nối bên trong từng công việc hoặc mục

Giới hạn của MindMeister

Nó không được thiết kế để trực quan hóa quy trình làm việc như các công cụ kế hoạch sơ đồ truyền thống

Hiệu suất có thể giảm khi bảng điều khiển trở nên quá lớn hoặc chứa các tệp đính kèm nặng và nhiều phụ thuộc

Giá cả của MindMeister

Miễn phí

Cá nhân: $4.50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Pro: $5.50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $8.50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về MindMeister

G2: 4. 2/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (290+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Bản đồ Tư duy kích hoạt cả hai bán cầu não phân tích và sáng tạo, giúp cải thiện trí nhớ, sự hiểu biết và khả năng phân tích. Sự kích hoạt hai bán cầu não này chính là điểm khác biệt của Bản đồ Tư duy so với các phương pháp ghi chú truyền thống.

10. Asana (Phù hợp nhất cho việc phối hợp công việc và đồng bộ hóa mục tiêu giữa các hàm kinh doanh)

qua Asana

Asana cho phép bạn thiết kế quy trình làm việc phản ánh quy trình của nhóm, giao công việc với quyền sở hữu rõ ràng và liên kết công việc hàng ngày với các mục tiêu cấp cao.

Với tính năng tự động hóa không cần mã và các mẫu kế hoạch dự án linh hoạt, công cụ này giúp tiêu chuẩn hóa cách thức hoàn thành công việc trên các nhóm. Biểu đồ công việc trực quan Work Graph® kết nối các công việc với mục tiêu chung của công ty, giúp mọi người không chỉ biết mình đang làm gì mà còn hiểu tại sao điều đó quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Asana

Thiết kế quy trình làm việc có thể lặp lại với Bundles để gói các mẫu, quy tắc và biểu mẫu thành các hệ thống có thể tái sử dụng

Cân bằng khối lượng công việc của nhóm bằng cách sử dụng chế độ xem Khối lượng công việc, hiển thị sức chứa và điều chỉnh công việc trước khi xảy ra quá tải

Đồng bộ hóa thực thi hàng ngày với chiến lược dài hạn bằng cách sử dụng Mục tiêu để theo dõi tiến độ theo thời gian thực

Dự báo nhu cầu nhân sự thông qua lập kế hoạch sức chứa để đảm bảo các dự án ưu tiên được cung cấp nguồn lực đầy đủ

Giới hạn của Asana

Thiếu khả năng lập kế hoạch sức chứa chi tiết theo giờ, ảnh hưởng đến việc phân bổ tài nguyên chính xác

Các công cụ lập kế hoạch chiến lược nâng cao như biểu đồ Gantt và chế độ xem khối lượng công việc chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp

Giá cả của Asana

Miễn phí

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30.49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

doanh nghiệp+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4. 4/5 (11.600+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Dưới đây là đánh giá của G2 về công cụ này:

Một kho lưu trữ tập trung để lưu trữ dự án và biến quản lý thành một nguồn tài nguyên đơn giản, được phối hợp tập trung và có thể báo cáo. Có tiềm năng kết nối các dự án lại với nhau, nhưng đối với các dự án phức tạp liên quan đến nhiều nhóm, yêu cầu đánh giá và phê duyệt kỹ lưỡng, hoặc chuyển giao giữa nhiều chủ sở hữu, nó có thể gây ra phức tạp.

Một kho lưu trữ tập trung để lưu trữ dự án và biến quản lý thành một nguồn tài nguyên đơn giản, được phối hợp tập trung và có thể báo cáo. Có tiềm năng kết nối các dự án lại với nhau, nhưng đối với các dự án phức tạp liên quan đến nhiều nhóm, yêu cầu đánh giá và phê duyệt kỹ lưỡng, hoặc chuyển giao giữa nhiều chủ sở hữu, nó có thể gây ra phức tạp.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Asana

11. Monday (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và đang theo dõi dự án trong định dạng trực quan mô-đun)

qua Monday

Từ giai đoạn khởi động dự án đến đang theo dõi tiến độ, các bảng màu sắc và quy trình làm việc tùy chỉnh với cột linh hoạt của Monday cung cấp cho nhóm một không gian chia sẻ để kế hoạch, phân công và thực hiện.

Nền tảng cung cấp giao diện trực quan với các yếu tố kéo và thả, mẫu quản lý dự án và các tính năng tự động hóa giúp giảm thiểu công việc thủ công. Khi nhu cầu kế hoạch của bạn phát triển, Monday thích ứng với cấu trúc công việc phân tầng, theo dõi thời gian và bảng điều khiển dự án tùy chỉnh có thể mở rộng theo quy mô nhóm của bạn.

Các tính năng nổi bật của Monday

Theo dõi hiệu suất với tính năng đang theo dõi thời gian tích hợp cho các công việc và thành viên trong nhóm

Thêm tệp đính kèm, bình luận và tài liệu tích hợp trực tiếp trên bảng công việc

Tích hợp với hơn 200 công cụ, bao gồm ClickUp, Google Drive, Zapier và nhiều công cụ khác

Giới hạn của Monday

Các hành động tự động hóa bị giới hạn bởi các kế hoạch, điều này có thể hạn chế quy mô

Bạn không thể gửi email hàng loạt cho hơn 500 mục cùng một lúc

Giá cả vào thứ Monday

Miễn phí

Basic: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday

G2: 4.7/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday?

Một người đánh giá trên G2 đã chia sẻ phản hồi này:

Có rất nhiều điều tôi thích về Monday, từ việc tạo/lập quy trình làm việc một cách dễ dàng, tự động hóa theo yêu cầu cụ thể, cho đến tích hợp siêu nhanh cho ứng dụng tùy chỉnh… Có những lúc tôi cần việc cần làm với các mục con, nhưng do giới hạn của các hành động có thể thực hiện trên chúng, tôi phải tìm cách giải quyết thay thế.

Có rất nhiều điều tôi thích về Monday, từ việc tạo quy trình làm việc một cách dễ dàng, tự động hóa theo yêu cầu cụ thể, cho đến tích hợp siêu nhanh cho ứng dụng tùy chỉnh… Có những lúc tôi cần làm việc với các mục con, nhưng do giới hạn của các hành động có thể thực hiện trên chúng, tôi phải tìm cách giải quyết thay thế.

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp Bảng trắng cho kế hoạch dự án?

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của monday.com

12. Zoho Projects (Phù hợp nhất cho việc thực hiện dự án từ đầu đến cuối với logic công việc có thể tùy chỉnh)

qua Zoho Dự án

Zoho Projects dành cho những người lập kế hoạch yêu thích tính hiển thị, tự động hóa và hợp tác hiệu quả. Biểu đồ Gantt giúp bạn phát hiện sớm các trễ hẹn công việc trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Trong khi bảng chấm công ghi lại giờ làm việc tính phí theo thời gian thực và đồng bộ với Zoho Invoice, giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc, không phải lo lắng về các thủ tục quản trị viên.

Nó cũng giúp các nhóm làm việc đồng bộ trên toàn cầu bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào. Zia Translate phá vỡ rào cản ngôn ngữ với tính năng dịch tự động trong hơn 70 ngôn ngữ, rất phù hợp cho các nhóm làm việc toàn cầu.

Các tính năng nổi bật của Zoho Dự án

Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh với Blueprints , cho phép tự động hóa có điều kiện, hành động dựa trên vai trò và thông báo

Nhận đề xuất và cập nhật trạng thái được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) từ Zia , trợ lý tích hợp sẵn cho các chỉ số, thông tin chi tiết và tìm kiếm thông minh

Tối ưu hóa việc chuyển giao công việc bằng cách gán các giai đoạn phê duyệt và tự động hóa cập nhật trường dữ liệu với logic chuyển đổi công việc

Giới hạn của Zoho Dự án

Tùy chỉnh mẫu bị giới hạn, đặc biệt khi quản lý nhiều dự án tương tự

Yêu cầu đào tạo chuyên sâu cho các nhóm để có thể áp dụng và sử dụng hiệu quả tất cả các tính năng

Giá cả của Zoho Dự án

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Dự án?

Một người dùng Zoho trên G2 đã chia sẻ như sau:

Zoho Projects nổi bật với giao diện sạch sẽ và phạm vi các tính năng tùy chỉnh. Các công cụ đang theo dõi công việc, theo dõi thời gian và hợp tác nhóm được tích hợp chặt chẽ, giúp quản lý dự án trở nên có tổ chức và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc khám phá đầy đủ các tính năng có thể đòi hỏi một chút thời gian làm quen, đặc biệt đối với người dùng mới. Một số tích hợp yêu cầu thiết lập hoặc hướng dẫn thêm.

Zoho Projects nổi bật với giao diện sạch sẽ và phạm vi các tính năng tùy chỉnh. Các công cụ theo dõi công việc, ghi chép thời gian và hợp tác nhóm được tích hợp chặt chẽ, giúp quản lý dự án trở nên có tổ chức và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc khám phá đầy đủ các tính năng có thể đòi hỏi một chút thời gian làm quen, đặc biệt đối với người dùng mới. Một số tích hợp yêu cầu thiết lập hoặc hướng dẫn thêm.

13. TeamGantt (Tốt nhất cho lịch trình Gantt trực quan và hợp tác thời gian thực)

qua TeamGantt

Giao diện kéo và thả của TeamGantt giúp bạn tạo ra các dòng thời gian dự án chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, bao gồm phụ thuộc công việc, cột mốc và so sánh với kế hoạch cơ sở.

Bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt, bảng Kanban, lịch hoặc danh sách công việc. Các tính năng tích hợp như cân bằng khối lượng công việc, đang theo dõi chi phí và phân tích đường dẫn quan trọng giúp bạn duy trì dòng thời gian giao hàng thực tế và giữ cho các nhóm tập trung.

Các tính năng nổi bật của TeamGantt

So sánh dự báo với kết quả thực tế bằng báo cáo cơ sở và phát hiện các trễ hẹn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Giữ vững mục tiêu tài chính khi các công việc thay đổi với lịch trình tính toán chi phí để theo dõi ngân sách

Theo dõi tình trạng sẵn sàng của nhóm và phân công công việc mà không gây quá tải bằng tab tài nguyên trực tiếp

Tạo các kế hoạch WBS được cấu trúc đầy đủ với công cụ AI Project Plan Generator và tải chúng trực tiếp vào không gian làm việc của bạn

Giới hạn của TeamGantt

Kiểm soát phụ thuộc giới hạn khiến việc tự động hóa cập nhật giữa các công việc có kết nối lỏng lẻo trở nên khó khăn hơn

Quá tải tính năng cho các nhóm nhỏ, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả trong quá trình onboarding so với các giải pháp thay thế của TeamGantt

Giá cả của TeamGantt

Miễn phí

Pro: $59/tháng cho mỗi người dùng

Tất cả không giới hạn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TeamGantt

G2: 4.8/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm các công việc đệm giả (như ‘Kiểm tra đệm’ hoặc ‘Kiểm tra Slack’) không có người được giao để tài khoản cho các trễ hẹn không lường trước. Như vậy, bạn có thể xử lý các trễ hẹn nhỏ mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ dòng thời gian.

14. Airtable (Phù hợp nhất cho kế hoạch dự án có cấu trúc với cơ sở dữ liệu và chế độ xem linh hoạt)

qua Airtable

Airtable mang lại cấu trúc và tính linh hoạt cho kế hoạch thông qua việc kết hợp giữa bảng tính và cơ sở dữ liệu. Nó cho phép bạn xây dựng kế hoạch dự án, quản lý phân bổ tài nguyên và tổ chức quy trình làm việc bằng cách xây dựng các cơ sở dữ liệu gồm các bảng liên kết, kết nối các công việc, nhóm, khách hàng hoặc các cột mốc.

Các trường tùy chỉnh, mối quan hệ giữa các bản ghi và cập nhật thời gian thực giúp dễ dàng tạo ra một nguồn thông tin chính xác cho bất kỳ loại kế hoạch dự án nào.

Các tính năng nổi bật của Airtable

AI App Builder , biến dữ liệu có cấu trúc thành các công cụ lập kế hoạch tương tác Chuyển đổi kế hoạch dự án thành ứng dụng ngay lập tức với, biến dữ liệu có cấu trúc thành các công cụ lập kế hoạch tương tác

Tự động hóa quá trình ra quyết định với các Trợ lý AI kích hoạt các hành động hoặc cập nhật dựa trên điều kiện thời gian thực

Xử lý các tập dữ liệu kế hoạch khổng lồ bằng HyperDB, kết nối hàng triệu bản ghi từ các nền tảng như Snowflake và Databricks

Giới hạn của Airtable

Hiệu suất có thể bị chậm trong các cơ sở dữ liệu lớn hoặc phức tạp với lượng dữ liệu lớn và nhiều bảng liên kết

Việc xuất dữ liệu khá phức tạp, đặc biệt khi hợp nhất các trường dữ liệu hoặc xuất dữ liệu có cấu trúc

Giá cả của Airtable

Miễn phí

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $45/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (2.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Airtable là một công cụ lưu trữ dữ liệu xuất sắc kết hợp sự đơn giản của bảng tính với tính năng tương tự ứng dụng, mang lại sự linh hoạt cao cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, Airtable có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các dự án liên quan đến tập dữ liệu lớn, vì giới hạn số lượng bản ghi có thể trở thành điểm nghẽn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Airtable là một công cụ lưu trữ dữ liệu xuất sắc kết hợp sự đơn giản của bảng tính với tính năng tương tự ứng dụng, mang lại sự linh hoạt cao cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, Airtable có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các dự án liên quan đến tập dữ liệu lớn, vì giới hạn số lượng bản ghi có thể trở thành điểm nghẽn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Airtable

15. Miro (Phù hợp nhất cho việc brainstorming và đồng bộ hóa trong thời gian thực)

qua Miro

Miro là phần mềm lập kế hoạch dự án giúp biến tổ chức thành một quy trình động, trực quan và hợp tác. Đây là công cụ tuyệt vời cho các nhóm làm việc từ xa và đa chức năng.

Bảng vẽ không giới hạn cho phép bạn tạo bản đồ ý tưởng, tổ chức quy trình làm việc và đồng bộ hóa các bên liên quan theo thời gian thực. Các công cụ kéo và thả, mẫu có sẵn và trợ lý AI giúp bạn dễ dàng cấu trúc kế hoạch, kết nối các ý tưởng và chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang thực thi nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Miro

Tự động kết nối các ý tưởng liên quan trong các phiên kế hoạch với các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Lựa chọn từ hàng trăm mẫu thiết kế dành cho kế hoạch dự án Agile , đánh giá lại, lập bản đồ tư duy và đồng bộ hóa nhóm

Tóm tắt các bảng kế hoạch phức tạp ngay lập tức với các điểm nhấn AI và các mục cần thực hiện

Hợp tác trực tiếp với các thành viên trong nhóm thông qua bình luận, phản hồi và chỉnh sửa theo thời gian thực

Giới hạn của Miro

Việc truy cập tệp trên macOS có thể không trực quan, khiến việc tìm kiếm hoặc quản lý tài nguyên cục bộ trở nên khó khăn

Các liên kết hình ảnh không thể được cập nhật động, điều này gây giới hạn khi sử dụng các hình ảnh thay đổi thường xuyên trong kế hoạch

Giá cả của Miro

Miễn phí

Gói Starter: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Miro

G2: 4.7/5 (7.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.600+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Phương pháp lập bản đồ tư duy (Mind mapping), được Tony Buzan phổ biến vào năm 1995, tận dụng cách suy nghĩ tự nhiên của não bộ, giúp ghi nhớ thông tin dễ dàng hơn so với ghi chú truyền thống. Sử dụng màu sắc, hình ảnh và các gợi ý trực quan có thể tăng cường trí nhớ và giúp bạn nhận ra kết nối giữa các ý tưởng chỉ trong nháy mắt.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Miro

