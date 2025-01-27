İş Büyümesinin Önünü Açın: 10 Yararlı Müşteri Segmentasyonu Aracı [İncelemeler ve Fiyatlandırma]

Şirketiniz için doğru müşterileri bulmak umuduyla geniş bir pazara açılmaktan yorulmadınız mı? 🕸️

Elbette öylesiniz! Yüksek değerli müşterileri belirleyebildiğinizi, tercihlerini tahmin edebildiğinizi ve onlara hitap eden hiper kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturabileceğinizi hayal edin. Etkili müşteri segmentasyonunun vaadi budur!

Önemli olan sadece müşteri tabanınızı bölmek değil, özel olarak tasarlanmış deneyimlerle onların kalbini ve zihnini kazanmaktır. 2021 pazarlama istatistiklerine göre, segmentlere ayrılmış kampanyalar gelir artışınızı %760 gibi muazzam bir oranda artırabilir!

Rekabette bir adım önde olmak istiyorsanız, müşteri segmentasyon araçlarını araştırmanız mantıklı olacaktır. Bu araçlar, işletmelerin hedef kitle alt grupları için veri toplama ve analiz etme imkanı sunan yazılım çözümleridir ve bu sayede pazarlama takımlarının iş yükünü azaltır.

Bu kılavuzda, en iyi müşteri segmentasyon aracını bulmanıza yardımcı olacak ve pazarlama takımları için hepsi bir arada pazarlama çözümünü tanıtacağız! 😊

İhtiyaçlarınıza uygun müşteri segmentasyonu yazılımını seçmenize yardımcı olacak anahtar özelliklerin bir dökümü aşağıda verilmiştir:

Veri entegrasyonu: Aracın, Aracın, pazarlama otomasyon araçları, analiz platformları ve CRM yazılımları gibi mevcut sistemlerle uyumlu olup olmadığını ve bu sistemlerden veri toplama özelliği sunup sunmadığını belirleyin. Böylece, kullanıcı grupları hakkında dengeli ve kapsamlı bir genel bakış elde edebilirsiniz Kullanıcı dostu arayüz: Basit bir arayüz, öğrenme sürecini en aza indirerek takımınızın karmaşıklıkla uğraşmak yerine içgörü elde etmeye odaklanmasını sağlar Segmentasyon esnekliği: Segment geliştirmede esnek olan araçlar, hedef gruplara yönelik Segment geliştirmede esnek olan araçlar, hedef gruplara yönelik pazarlama kampanyalarının daha hassas bir şekilde uyarlanmasını sağlar Veri doğruluğu ve kalitesi: İyi segmentasyon, doğru verilere dayanır. Mevcut bilgilerin bütünlüğünü korumak için aracın veri temizleme, doğrulama ve zenginleştirme işlemlerini gerçekleştirebildiğinden emin olun Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz müşteri segmentasyonu aracının, genişleyen müşteri ve potansiyel müşteri tabanınızı barındıracak ve gelişen nişleri destekleyecek kadar ölçeklenebilir olduğundan emin olun : Segment performansını izlemenizi, tüketici davranışlarını takip etmenizi ve stratejilerinizi yönlendirecek trendleri belirlemenizi sağlayan değerli raporlar sunan araçlar arayın Analitik ve içgörüler: Segment performansını izlemenizi, tüketici davranışlarını takip etmenizi ve stratejilerinizi yönlendirecek trendleri belirlemenizi sağlayan değerli raporlar sunan araçlar arayın Bütçe: Farklı araçların özelliklerini karşılaştırın ve yatırımın, aracın işinize kattığı değerle uyumlu olup olmadığını değerlendirin 🌺

Piyasadaki düzinelerce müşteri segmentasyonu yazılımını inceledik ve hedef kitlenizi anlama ve onlarla etkileşim kurma şeklinizi kökünden değiştirebilecek 10 üründen oluşan bir liste hazırladık. Aşağıdaki mini incelemelerimiz, işiniz için en iyi seçimi yapmanıza ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olacak! 💯

1. Userpilot

SaaS işiniz için müşteri elde etme ve elde tutma arasında bir denge arıyorsanız, Userpilot harika bir müşteri segmentasyonu aracı olabilir!

Bu platform, ürün kullanım analitiğine dayalı gelişmiş segmentasyon seçenekleri sunar. Uygulama içi davranışlara, anketlere ve A/B testlerine dayalı olarak kesin müşteri grupları oluşturun ve verileri kullanarak özelliklerin benimsenmesini hızlandırın.

Userpilot, kullanıcılar için kod gerektirmeyen kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri oluşturmaya yardımcı olur ve bu da onu dönüşümleri artırmak için güçlü bir seçenek haline getirir. 🤩

Bu araç, yalnızca tıklamaları izlemekle kalmaz. Araç ipuçlarından düğme tıklamalarına kadar her etkileşim için özel etkinlikler ayarlayabilir ve kullanıcı etkileşimini kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Müşterileri rollere, kullanım durumlarına veya yolculuk aşamalarına göre segmentlere ayırın ve sürtüşmeye neden olabilecek alanları belirleyin.

Userpilot'un en iyi özellikleri

Kapsamlı müşteri izleme fonksiyonları

Uygulama içi kullanıcı davranışlarına dayalı segmentasyon

Yeni kullanıcılar için oryantasyon kontrol listeleri

Kullanıcı etkileşimlerini optimize etmek için veriye dayalı denemeleri destekler

Userpilot sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme süreci gerektirebilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Userpilot fiyatlandırması

Başlangıç: 249 $/ay

Büyüme: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Userpilot puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

2. Amplitude

Amplitude, büyüme ve kullanıcı deneyimi stratejilerini geliştirmek için müşteri davranışlarına ilişkin derinlemesine içgörüler sunan, B2B dostu bir müşteri segmentasyonu analizi aracı olarak öne çıkıyor. Bu araç, yerel entegrasyon ve davranış analizi ile verilerinizi kolayca düzenlemenizi sağlar.

Amplitude, web sitesi etkileşimlerinin ötesinde kapsamlı bir görünüm sağlar. Örneğin, uygulama içi müşteri davranışlarını ayrıntılı bir şekilde anlayabilirsiniz. Sık kullanılan özellikleri belirler, bırakma noktalarını tespit eder ve sürtüşmeye neden olan alanları vurgular.

Bu veri odaklı yaklaşım, yalnızca mevcut performansı değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki eğilimleri de tahmin eder. Amplitude, birkaç tıklamayla bir özelliğin potansiyel başarısını ölçmenizi sağlar. İlk elden verilerle desteklenen bu araç, segmentleri deneme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı stratejileri geliştirme özgürlüğü sunar. 💫

Amplitude'un en iyi özellikleri

Davranış analitiği ile birleştirilmiş segmentasyon

Ürün ve özellik denemeleri

Çeşitli hedef kitle segmentlerinde test etme

Yüksek değerli özellik taleplerini belirler

Amplitude sınırlamaları

Bazı kullanıcılar segmentler, önizlemeler, etkinlikler vb. için kullanım sınırlarından hoşlanmaz.

Karmaşık filtreleme seçenekleri

Amplitude fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme: Özel fiyat

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Amplitude derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

3. Baremetrics

Baremetrics, müşterileri zahmetsizce düzenlemenize yardımcı olur ve sadece verileri değil, anlamlı ve anlık tarihsel karşılaştırmaları da parmaklarınızın ucuna getirir.

B2C müşterilerinizin veya geçen çeyrekte kaydolanların büyümesini merak mı ediyorsunuz? Baremetrics size yardımcı olur! Zengin raporlama özellikleri, gösterge panelinizi eyleme geçirilebilir içgörülerle dolu bir merkeze dönüştürür.

Baremetrics ile özel müşteri grupları oluşturmak ve kaydetmek saniyeler sürer, bu da size benzersiz bir esneklik sağlar. Yeni eklemeleri, genişlemeleri ve hatta müşteri kaybı oranlarını bir bakışta izleyerek farklı segmentlerin performansını hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kullanışlı tahmin özellikleri, nakit akışı ve aylık tekrarlayan gelir (MRR) gibi metriklerden yararlanarak bilgilendirilmiş planlama kararları için gelecekteki iş tahminleri hakkında paha biçilmez içgörüler sunar.

Baremetrics'in en iyi özellikleri

Belirli müşteri segmentlerini analiz etmek için filtreler

Büyüme, genişleme ve müşteri kaybını izler

Gelecekteki iş tahminlerine ilişkin içgörüler

Geçmiş verilerin karşılaştırılması

Shopify, Stripe ve Slack gibi popüler platformlarla entegrasyon

Baremetrics sınırlamaları

Senkronizasyon için uzun bekleme süresi olabilir

Ara sıra yanlış raporlama

Baremetrics fiyatlandırma

Metrikler: Aylık 108 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurtarma: Aylık 58 $'dan başlayan fiyatlarla

İptal Bilgileri: Aylık 108 $'dan başlayan fiyatlarla

Forecast+: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Baremetrics puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (60+ yorum)

Capterra: 3. 4/5 (Beşten az yorum)

4. Mixpanel

Web sitenizin ve ürününüzün kullanıcıların gözünde nasıl göründüğünü görmek ister misiniz? Mixpanel, neyin, nerede ve neden işe yaradığını anlamanıza yardımcı olur. 👀

Bu araç, kullanıcı gruplarını karşılaştırarak davranış kalıplarını ve farklılıkları ortaya çıkararak yüzeysel bilgilerin ötesinde içgörüler elde etmenizi sağlar. Örneğin, web sitenizi ürününüzle ilişkilendirebilir ve çeşitli kanallarda kullanıcı davranışlarını inceleyebilirsiniz. Pratik olarak bu, sosyal medya ve organik kanallardan elde edilen ayrı kullanıcı grupları oluşturarak, ürün benimsemelerindeki farklılıkları belirlemenizi sağlar.

Platform, oldukça basit bir segmentasyon süreci sağlar. Hedef belirleme, veri toplama, segment seçme, etkileşimi izleme, kişiselleştirilmiş içerik oluşturma ve etkisini görme ile başlarsınız. Bu kadar kolay!

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Kullanıcıları her aşamada ve tüm kanallarda gruplandırın

Farklı davranış kalıpları için kohort karşılaştırması

Verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

MParticle ve Freshpaint gibi kullanışlı entegrasyonlar

Mixpanel sınırlamaları

Bütçe kısıtlamaları olan kullanıcılar için maliyetli olabilir

Potansiyel olarak karmaşık kurulum ve yapılandırma

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mixpanel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

5. Heap

Heap, müşterilerinizin attığı her adımı izlemek için VIP bilete sahip olmak gibidir. Tıklamalar, kaydırmalar, dokunmalar, sayfa görünümleri gibi tüm ayrıntıları otomatik olarak izler. Artık hangi etkinlikleri izleyeceğinize karar vermenize gerek yok. 🖱️

Heap, müşteri deneyimini iyileştirmek için sitenizi nasıl değiştireceğiniz konusunda size bir kılavuz sunar. Daha da iyisi ne mi? Verilere dalabilir ve kullanıcılarınızı eylemlerine göre segmentlere ayırabilirsiniz. Kalıpları belirleyin, kullanıcıları uygulamanızla etkileşimlerine göre gruplandırın veya hatta onları sitenize yönlendiren pazarlama kanallarına göre sıralayın.

Büyük bir artısı, düşük kodlu bir platform olmasıdır. Böylece, kodlama konusunda çok iyi olmasanız bile, Heap'in görsel raporları verileri takımınızdaki herkesin anlayabileceği bir hikayeye dönüştürür.

Heap'in en iyi özellikleri

Otomatik kullanıcı eylemi izleme

Site veya uygulama içinde gerçekleştirilen eylemlere dayalı segmentasyon

Düşük kodlu platform

Yıllık getirileri izlemek için yerleşik ROI hesaplayıcı

Heap sınırlamaları

Yalnızca ön uç etkileşimlerini izler

Büyük sorguların çalıştırılması yavaş olabilir

Heap fiyatlandırma

Ücretsiz

Büyüme: Özel fiyat

Pro: Özel fiyat

Premier: Özel fiyat

Heap puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

6. Piwik PRO

Piwik PRO, sunucularında kendi barındırma hizmetini sunarak işletmelere verileri ve gizlilikleri üzerinde tam kontrol sağlama konusunda öne çıkıyor. Bu, sıkı veri saklama düzenlemelerine uymak veya sağlam güvenliği öncelik haline getirmek isteyen şirketler için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik. 🔒

Cazibesine ek olarak, geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan izleme kodlarını zahmetsizce yönetmek isteyen işletmeler için bir kurtarıcı olan Etiket Yöneticisi de bulunmaktadır. Google Analytics'ten AdWords ve Facebook Pixel'e kadar analitik ve pazarlama araçlarının entegrasyonunu basitleştirir.

Consent Manager, veri toplama için kullanıcı izinlerini verimli bir şekilde yönetip izleyerek GDPR ve CCPA gibi veri gizliliği düzenlemelerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir başka yıldız özelliktir.

En önemlisi, Müşteri Veri Platformu (CDP) özelliği, çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştirerek müşteri davranışları, tercihleri ve marka etkileşimleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar.

Piwik PRO'nun en iyi özellikleri

Veri kontrolü için kendi sunucunuzda barındırma

Geliştirici yardımı olmadan kod izleme

Uyumlu veri toplama için kullanıcı onayları

Birden fazla kaynaktan müşteri verilerini toplayın, depolayın ve yönetin

Piwik PRO sınırlamaları

Sınırlı e-ticaret izleme

Bazı kullanıcılar için pahalı

Piwik PRO fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyat

Piwik PRO puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

7. Kissmetrics

Kissmetrics, web siteniz veya uygulamanız için güvenilir bir arkadaş gibidir; neler olup bittiğini ve nelerin biraz iyileştirilebileceğini size söyler. Teknik konuşmalar yok, sadece müşteri başarısı ve pazarlama için eski usul içgörüler var!

SaaS ile ilgileniyorsanız, web sitenizi nasıl bulduklarına göre ziyaretçilerinizin tam olarak nerede hayranlarınıza dönüştüğünü öğrenmeyi düşünün. Çevrimiçi perakendeciler için, büyük harcamacıları belirleyin, sizi nasıl bulduklarını öğrenin ve kazanan dansı tekrar yapın. 💃

Kissmetrics, müşteri parametrelerine göre özel segmentler oluşturmanıza olanak tanır ve böylece hedeflemeyi hassaslaştırır. Etkileşim araçları, kullanıcıların davranışlarına göre hedefli e-postalar ve uygulama içi mesajlar aracılığıyla kullanıcılarla doğrudan bağlantı kurmanızı sağlar.

Deneme yapmak mı istiyorsunuz? A/B testlerine başlayarak, oluşturduğunuz segmentler içinde mesajlaşma ve zamanlama stratejilerini ince ayar yapın. Son olarak, raporlama ve izleme ile müşteri etkileşimlerine ve verilere dayalı ayrıntılı raporlar elde ederek bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Kissmetrics'in en iyi özellikleri

Davranış analitiği

Hassas hedefleme için özel gruplar

Mesajlaşma stratejilerini deneyin

Bilgiye dayalı kararları destekleyen raporlar

Kissmetrics sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi

Diğer platformlarla sınırlı entegrasyonlar

Kissmetrics fiyatlandırması

Gümüş: 199 $/ay

Altın: 499 $/ay

Platinum: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kissmetrics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

8. Google Analytics

Google Analytics, müşteri segmentasyonu için en çok tercih edilen araç olarak öne çıkıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Ücretsiz olması ve büyük miktarda müşteri verisini işleyebilmesi sayesinde çok güçlü bir araçtır. Google tarafından tasarlanan bu araç, gizlilik kurallarına uyarak ziyaretçilerin davranışları, satın alımları, konumları, cihaz kullanımları ve daha fazlası hakkında içgörüler elde eder. 🆓

Google Analytics, makine öğrenimi modelleri ve otomasyon kullanarak dijital deneyimleri geliştirmek için tahminler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Gerçek zamanlı raporlama özelliği, site veya uygulama etkinliğini anında izlemenizi sağlarken, dönüşüm izleme, müşteri eylemleri hakkında önemli içgörüler sağlar.

Ayrıca, Google Ads ile sorunsuz entegrasyonu, kapsamlı bir genel bakış için web sitesi performans verilerini birbirine bağlar.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Makine öğrenimi ve otomasyon ile desteklenir

Demografik özelliklere, faizlere ve davranışlara dayalı ayrıntılı segmentasyon

Site veya uygulama etkinliğinin anında izlenmesi

Google Ads ile entegrasyon

Google Analytics sınırlamaları

Veri çıkarma hızı önemli ölçüde artırılabilir

Gerçek zamanlı verilerle ilgili sınırlamalar

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Analytics 360: Teklif bazlı plan

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000+ yorum)

9. Segment

Segment'in bir müşteri segmentasyonu aracı olarak temel misyonu çok net: tüm takımlar için iyi verileri demokratikleştirmek ve müşteriler hakkında birleşik bir görünüm sunmak.

Mobil ve web uygulamalarından veri toplar ve 300'den fazla yazılımla bağlantı kurarak sorunsuz erişim ve işleme için merkezi bir hub oluşturur.

Segment, gerçek zamanlı müşteri verilerine dayalı dinamik segmentler oluşturma yeteneğine sahiptir ve bu sayede gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirilmiş iletişim için zemin hazırlar. Bu müşteri segmentasyon yazılımı ile sadece müşterilere ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda pazarlama kampanyaları için özel olarak tasarlanmış özel hedef kitleler oluşturursunuz.

Segment, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, pazarlama planlama sürecini iyileştirmek ve dönüşüm oranlarını artırmak isteyen yeni kurulan şirketlerden hızlı büyüyen şirketlere kadar tüm işletmeler için mükemmel bir seçimdir. 📈

En iyi özellikleri segmentlere ayırın

Herhangi bir kaynaktan veri toplama

Müşterilerin birleşik görünümü

Gerçek zamanlı verilere dayalı dinamik segmentler

Hedefli erişim için özel kitleler

Segment sınırlamaları

Dışlayıcı hedef kitleler oluşturma süreci zor olabilir

Zamanla pahalı hale gelme eğilimi vardır

Segment fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 120 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Segment puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

10. Optimove

Optimove, benzer müşteri gruplarını ortaya çıkarmak için müşteri kümeleme analizi ve matematiksel modeller kullanan sofistike bir segmentasyon süreci sunar. Günlük olarak yenilenen bu mikro segmentler, demografik bilgiler, davranış kalıpları ve gerçek zamanlı eylemler temelinde oluşturulur.

Optimove'u gerçekten öne çıkaran şey, segmentasyondaki çok yönlülüğüdür. Önceden tanımlanmış kümelerden özel segmentlere kadar, derinlemesine müşteri segmentasyonu analizi veya hedefli kampanyalar için çok sayıda materyal elde edersiniz. Bu müşteri segmentasyonu sürecini destekleyen, platformun yerleşik pazarlama optimizasyon botu Optibot'tur. Optibot, segmentler içindeki verileri yorulmadan tarayarak trendleri ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde eder. 🤖

Optimove ayrıca müşteri yaşam döngüsünü derinlemesine inceler, mikro segmentler arasındaki değişiklikleri izleyerek gelişen davranışları yakalar ve bu da onu en iyi müşteri segmentasyon araçlarından biri yapar!

Optimove'un en iyi özellikleri

Çeşitli kaynaklardan elde edilen içgörüler

Hedefli kampanyalar için özel segmentler

Yerel pazarlama optimizasyon botu

Değişen müşteri davranışlarını yakalayın

Optimove sınırlamaları

Verileri her zaman gerçek zamanlı olarak güncelleyemezsiniz

Özelleştirme Kısıtlamaları daha iyi olabilir

Optimove fiyatlandırması

Oluşturma, Büyütme ve Ölçeklendirme planları için özel fiyatlar

Optimove puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (5'ten az yorum)

Sunduğumuz araçlar özel müşteri segmentasyonuna odaklanırken, pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma planlarınızı uygulamak için yine de özel bir yazılım çözümüne ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp devreye giriyor ve size çok değerli olacak bir dizi pazarlama özelliği sunuyor! 😻

Birçok takım, her ay farklı türde pazarlama ve proje yönetimi araçlarına yüzlerce dolar harcıyor. Ancak ClickUp ile, kampanya fikirlerinizi oluşturma, başlatma ve izleme faaliyetlerinizi baştan sona desteklemek için maliyet etkin ve kolay bir çözüm elde edersiniz! Nasıl olduğunu keşfedelim.

ClickUp ile beyin fırtınası yapın, stratejiler oluşturun ve her ölçekte pazarlama kampanyaları yürütün

En beğenilen proje yönetimi araçlarından biri olan ClickUp, çok kanallı kampanyaları güçlendirirken büyük etki yaratır. Ölçeklenebilir Çalışma Alanı ve çekici Pazarlama Takımları Paketi, kaynak kısıtlamaları dahilinde en iyi müşteri adayı ve dönüşüm stratejilerini uygulamaya odaklanır!

Yeni geliştirilen bir ürünü alıcının radarına sokmak için birkaç departmanın koordineli çabaları gerekir. ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak, takımlar veya müşteri segmentleri genelinde pazarlama görevlerinin ilerlemesini kolayca yönetebilir ve izleyebilirsiniz.

Diyelim ki, işleri atamak veya yeniden atamak ya da takım içindeki yinelemeleri azaltmak istiyorsunuz. İş Yükü görünümünü kullanarak kampanya boyunca takımın sorumluluklarını ayarlayabilirsiniz. Benzer şekilde, Takvim ve Gantt Grafiği görünümleri, sıkı pazarlama zaman çizelgelerine uymak zorunda olduğunuzda hayat kurtaran görsel araçlardır.

Burada sadece yüzeyi kazıdık! Platform, pazarlama proje yönetimi için eksiksiz bir işlevler paketi sunar — Beyaz Tahtalar kullanarak beyin fırtınası segmentasyon stratejileri oluşturun veya pazarlama belgelerini ClickUp Belgeler içinde düzenli tutun! Pazarlama yol haritalarınızı doğrudan görevlere bağlayarak, strateji belgeleri ve kampanya takvimlerini günlük işlerinizle birlikte canlı hale getirin.

ClickUp ile sorunsuz bir kampanya yolculuğu düzenlemeye başlayın

Yeni bir kampanya başlatmak konusunda endişeli misiniz? ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile ürün pazarlama girişiminizi dakikalar içinde başlatabilirsiniz! Ulaşılabilir kriterlerle belirli hedefler ve öncelikler belirlemenize yardımcı olur. ClickUp, tasarım özetleri, ürün lansman planları ve müşteri yolculuğu haritaları gibi seçenekler de dahil olmak üzere diğer pazarlama şablonlarıyla dolu bir galeriye sahiptir.

ClickUp'ın görsel Gösterge Panelleri, ilerleme izlemeyi kolaylaştırır. Aylık veya üç aylık pazarlama hedefleri belirleyebilir ve potansiyel müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın durumunu yakından izlemek için Bileşenler oluşturabilirsiniz.

Büyük ölçekli veya karmaşık bir kampanya planlıyorsanız, potansiyel müşteri durumunu güncelleme veya e-postaları tetikleme gibi rutin görevlerde zaman kazanmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanmanızı öneririz.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tarifelerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

ClickUp'ın diğer analiz ve SEO araçlarıyla sorunsuz entegrasyonundan yararlanarak platformlar arasında geçiş yapmadan tüm pazarlama verilerine erişin. Birçok yerel ve API özellikli entegrasyonunuz var!

Öyleyse, cesaretinizi toplayın, pazarlama faaliyetlerinizi sipariş edin ve ClickUp'ın gücü sizinle olsun!

ClickUp içindeki mevcut uygulamalara ve entegrasyonlara göz atarak işlerinizi tek bir merkezi platformda tamamlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin ve işlevlerin kapsamını tam olarak kavramak zaman alır

Mobil uygulama daha fazla özellik içerebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Müşteri Segmentasyon Planlarınızı Hayata Geçirin

Potansiyel müşterileriniz ve müşteri gruplarınızın farklı ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçları nasıl karşıladığınız, geliriniz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ürün ne olursa olsun, müşteri segmentasyonu zaman içinde pazarlama yatırımınızın getirisini önemli ölçüde artırabilir.

ClickUp, optimize edilmiş iş akışı yönetimi ile pazarlama planlarını güçlendirmek için güvenilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. İşbirliği ve izleme yetenekleri ve kullanımı kolay tasarımı, müşteri segmentasyon stratejinizi geliştirmek için mükemmel bir platformdur!

Ücretsiz kaydolun ve çeşitli özelliklerini keşfedin!