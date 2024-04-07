Motion ve Asana: Görev Yönetimi Devlerinin Çatışması

Görev yönetimi, zorlu bir bulmacayı çözmeye benzer. Proje hedeflerinin planlanması ve ayarlarından görevlerin izlenmesine ve son teslim tarihlerine kadar çeşitli parçaları bir araya getirmeyi içerir. 🧩

Tüm bunların yanı sıra, herhangi bir proje aksaklığı veya gecikmesini önlemek için takımın sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığından emin olmalısınız. Doğru araçlar olmadan başa çıkması zor bir iştir.

Sayısız görev ve proje yönetimi uygulaması arasında, Motion ve Asana, iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için görev otomasyonu, zaman takibi araçları ve çeşitli proje görünümleri gibi özellikler sunan en iyi çözümler olarak öne çıkıyor. İlk bakışta oldukça benzer görünebilirler, ancak yüzeyin altında önemli farklılıklar yatıyor.

Motion ve Asana arasındaki ikilemi çözmenize ve tüm görev yönetimi zorluklarınızı çözebilecek alternatif bir proje yönetimi yazılımı bulmanıza yardımcı olmak için buradayız. 💪

Asana nedir?

Birden fazla projeyle uğraşırken sürekli görevler, sekmeler ve pencereler arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı? Asana ile tüm görevlerinizi ve projelerinizi tek bir merkezden yönetebilirsiniz. 🎯

Bu popüler proje yönetimi aracı, takımınızın işlerini organize etme ve izleme konusunda mükemmeldir. Kullanıcı dostu tasarımı ve çeşitli iş akışlarına uyum sağlama yeteneği, onu diğer araçlardan ayırır. Görevlere öncelik verirken, ilerlemeyi izlerken, riskleri tespit ederken veya işlevler arası takımları yönetirken, Asana size destek olur.

Proje metodolojileri, şirket boyutları veya nişler söz konusu olduğunda çok yönlüdür. Operasyonel görevleri, pazarlama takımlarını veya yazılım geliştirme projelerini yönetiyor olun, Asana hassas planlamanıza yardımcı olarak süreç boyunca gecikmeleri ve hataları azaltır.

Ayrıca Asana, Slack ve Google Takvim gibi sayısız işbirliği, verimlilik ve iletişim aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak bir adım daha ileri gider.

Asana özellikleri

Asana'yı bu kadar popüler bir görev ve proje yönetimi aracı yapan nedir? En iyi özelliklerine daha yakından bakalım! 🧐

1. Birden fazla proje görünümü

Projelerde başarılı bir ilerleme elde etmek, işinize 360° görünümle bakabilmekle ilgilidir. Bu nedenle Asana, dönüm noktalarını, son teslim tarihlerini ve aradaki tüm karmaşık ayrıntıları zahmetsizce izlemenizi sağlayan bir dizi proje görünümü sunar.

Kanban panolarını kullanarak görevlerinizi dijital yapışkan notlarla düzenleyin ve güncelleyin, iş yönetimi çocuk oyuncağı olsun. 🚶

Asana'nın takvimleri ve zaman çizelgeleri, proje yöneticilerinin programlarını yakından takip etmelerine yardımcı olarak sorunları daha kolay tespit etmelerini ve buna göre plan yapmalarını sağlar.

Asana'nın Gantt grafiği görünümü, görevleri, programları ve bağımlılıkları görselleştirmek için mükemmeldir, Liste görünümü ise ayrıntılı proje dökümleri ve mikro süreçlere derinlemesine bir bakış sunar. Asana'nın güzelliği, takım üyelerinizin bile tercihlerine göre bu görünümler arasında geçiş yapabilmesidir.

2. Otomasyon

Asana, verimliliğinizi yavaşlatan zaman alıcı, tekrarlayan görev ve süreçlerden kurtulmanız için güçlü bir çözüm sunar. Asana'nın İş Akışı Oluşturucu özelliği ile iş akışınızı kontrol altına alabilir, otomasyonu sizin için çalıştıracak özel kurallar, tetikleyiciler ve eylemler oluşturabilirsiniz.

Büyük fark yaratan basit görev otomasyonlarıyla başlayabilirsiniz. Bunlar arasında basamaklı son teslim tarihleri, kutuları otomatik olarak işaretleme veya bir görev tamamlandığında Slack'te takımınızı bilgilendirme yer alır. 👏

Bu çok yönlü araç, birden fazla kullanıcı, çeşitli araçlar ve sayısız görev içeren daha karmaşık iş akışlarını da yönetebilir, böylece en karmaşık süreçleri bile kolaylaştırmanıza olanak tanır.

3. Takım işbirliği

Asana, tüm işbirliği ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir merkez olup, uzaktan ve karma takımlar için ideal bir seçimdir. PDF, JPG ve Google Dokümanlar için kolay dosya paylaşımı sağlarken, grup etkileşimleri ve gizli sohbetler aracılığıyla gerçek zamanlı takım iletişimi kolaylaştırır.

Asana'nın kullanıcı dostu arayüzünde, takım üyelerine görevler atayabilir, görevler arasında bağımlılıklar oluşturabilir, öncelikler belirleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Asana'nın takvimi, program koordinasyonunu basitleştirerek, herkesin sonsuz e-posta alışverişi yapma zahmetine girmeden güncellemelerden haberdar olmasını sağlar. 📨

Ek bir avantaj olarak, Asana, Slack, Microsoft Teams ve Zoom gibi popüler e-posta uygulamaları ve mesajlaşma araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve takım çalışması deneyimini daha da geliştirir.

Asana fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Motion nedir?

Motion, iş akışınızı optimize eden, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran yapay zeka destekli bir proje ve görev yönetim aracıdır. Geleneksel görev yöneticileri, proje yöneticilerini projeler denizinde boğabilir, ancak Motion makine öğrenimi algoritmaları ile oyunun kurallarını değiştiriyor. 🤖

Bu algoritmalar, son teslim tarihleri, başlangıç tarihleri, öncelikler ve planlanmış toplantılar gibi kritik faktörlere göre görevleri ve projeleri önceliklendirir, bir sonraki adımda ne yapılacağına dair tüm şüpheleri ortadan kaldırır.

Motion, görev yönetiminin ötesine geçer — takımınızın Google ve Apple çevrimiçi takvimlerini birleştirilmiş, AI destekli bir planlama gücü haline dönüştürür. Görevin önceliğini ve son tarihini ayarlayın, Motion gerisini halleder, iç toplantılar ve dış randevular arasında gezinirken görevleri gününüze ustaca yerleştirir.

Motion'ın Toz Temizleme özelliği, o gün yapılması gereken görevleri gösterir ve geri kalanları akıllıca gizler. Üstelik, günlük görevleriniz ve toplantılarınız, arka planı değiştirilebilen özelleştirilebilir bir ana sayfada gösterilir, böylece iş ortamınıza kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Motion özellikleri

Motion, bir görev yönetimi çözümü olarak öne çıkıyor, ancak onu diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Bu aracı herkesin favorisi yapan öne çıkan özellikleri keşfedelim. 🕵

1. Takvim

Motion'ın akıllı AI destekli Takvim özelliği, toplantıları, görevleri, yapılacaklar listelerini ve etkinlikleri titizlikle optimize edilmiş bir programa birleştirir.

Motion'ın AI aracı, manuel giriş gerektirmeden en kritik görevleri kolayca belirleyip takviminize entegre edebilir. Dahası, takvim öngörülemeyen etkinliklere tepki vererek programınızı buna göre yeniden düzenler ve günlük gündeminizin en acil görevlerle uyumlu olmasını sağlar.

Bu özellik, Motion haftalık görevlerinizi, toplantılarınızı ve toplam çalışma saatlerinizi hesaplarken çalışma saatlerinizi ayarlamanıza da olanak tanır ve sizi yolunda tutmak için özel bir program oluşturur. Tüm görevleri son tarihe kadar tamamlamanız imkansız hale gelirse bile bir uyarı alırsınız.

Üstelik, Gmail ve Outlook takvimlerini tek bir görünümde birleştirerek kapsamlı bir görünüm elde edebilirsiniz. 📅

2. Toplantı Asistanı

Motion'ın Toplantı Asistanı, basit bir sürükle ve bırak işlemiyle özel bir toplantı rezervasyon sayfası oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, takımınıza paylaşılabilir bir bağlantı göndererek uygunluk durumunuzu net bir şekilde gösterebilirsiniz.

Farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen toplantılar gibi zorlu senaryolar için, uygun toplantı zamanlarınızı seçebilir ve seçtiğiniz zaman aralıklarını ve rezervasyon sayfası bağlantısını içeren önceden doldurulmuş bir mesaj oluşturabilirsiniz. Takvimdeki uygunluk durumunuz değişirse bağlantı otomatik olarak güncellenir.

Programınızın yönetilebilir olmasını sağlamak için, iş günü başına toplantı sayısını sınırlayabilirsiniz. Sınırı aştığınızda, takviminiz kalan tüm zaman dilimlerini kapatır. ❌

Motion'ın Toplantı Asistanı, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Zapier ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak toplantı yönetimi ve planlama süreçlerinizi kolaylaştırır.

3. Görev Yöneticisi

Motion Görev Yöneticisi, görevleri yönetmenizi ve bunları zamanında tamamlamak için etkili bir şekilde önceliklendirmenizi ve planlamanızı sağlar. ⏰

Görev eklemek çok kolaydır — tek bir tıklama veya tuş vuruşuyla işiniz hallolur. Günlük veya haftalık görevler oluşturabilirsiniz ve Motion, takviminize otomatik olarak zaman ayırır. Daha fazla esneklik için, belirli görevler için özel zaman aralıkları tanımlayabilirsiniz.

Motion'ın akıllı görev planlaması, öncelik, son tarihler, başlangıç tarihleri ve tercih ettiğiniz çalışma saatlerini dikkate alır. Beklenmedik aksaklıklar durumunda, her şeyin zamanında tamamlanmasını sağlamak için otomatik olarak görevleri ve takvimleri yeniden düzenleyerek harekete geçer.

Motion ayrıca görevleri projelere göre kategorize etmenize olanak tanıyarak en çok zamanınızı nerede harcadığınızı netleştirir. Ayrıca, Zapier entegrasyonunu kullanarak çok sayıda uygulamadan görevleri içe aktarabilirsiniz.

Motion fiyatlandırması

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Motion ve Asana: Özelliklerin Karşılaştırması

Motion ve Asana karşılaştırmasında net bir kazanan seçmek, her iki ürünün de kullanışlı görev yönetimi özellikleri göz önüne alındığında kolay bir görev değildir. Bu tartışmayı kesin olarak çözmek için, bunları üç anahtar kategoride karşılaştırın: entegrasyonlar, proje görünümleri ve kullanıcı arayüzü. 🤼

1. Entegrasyonlar

Asana, 270'den fazla üçüncü taraf uygulama ile sağlam bir entegrasyon ekosistemine sahiptir. Google Çalışma Alanı, Microsoft 365, Slack ve Trello gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak çeşitli projelerde kullanılabilir. Ayrıca, Zapier gibi hizmetler aracılığıyla özel entegrasyonlar ve otomasyonlara olanak tanıyan açık bir API sunar.

Motion, Asana'ya kıyasla daha küçük bir entegrasyon kütüphanesine sahiptir. Ancak, kısa süre önce Zapier ile entegre olarak yüzlerce başka uygulama ile bağlantısını önemli ölçüde genişletmiştir. Ayrıca, ek takvim uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, bunları uygulama içinde bulunan tek bir akıllı takvimde birleştirmenize olanak tanır.

Asana, şu anda daha kapsamlı bir yerel entegrasyon listesine sahip olduğu için bu turda galip geliyor. 🎂

2. Proje görünümleri

Asana, beş proje görünümü sunarak projelerinizin her yönünü yakından takip etmenizi sağlar. Kanban panosu görünümüyle görevler, bir panodaki kartlar gibi sorunsuz bir şekilde düzenlenebilir ve işleri yönetmek için görsel ve çevik bir yol sunar. Takvim ve zaman çizelgesi görünümleri, titiz bir şekilde takvimi izlemenize yardımcı olurken, Gantt grafiği görünümü hedefleri görselleştirmede mükemmeldir. Ayrıntılı bir döküm için Asana'nın Liste görünümü, son teslim tarihlerini, atanan kişileri ve öncelikleri gösterir.

Motion ise, Yapılacaklar, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi durumlara göre projeleri hızlı bir şekilde görüntülemek için Pano görünümü sunar. Ayrıca, durum, süre ve öncelik gibi özel alanların eklendiği görevlere derinlemesine dalan Liste görünümü özelliğine de sahiptir. Motion'ın hepsi bir arada takvimi, görev ve toplantı planlamayı, yeniden planlamayı ve dönüm noktalarını takip etmeyi basitleştiren olağanüstü bir özelliktir.

Motion'ın takvim özelliği benzersizdir ve verimli planlama sunarken, Asana geniş proje görünüm aralığıyla ve daha çeşitli kullanıcı tercihlerine hitap etmesiyle bu turu kazanır. 🥇

3. Kullanıcı arayüzü

Motion, görev oluşturma ve yönetimi basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Fonksiyonel takvim arayüzü, temel görevleri ana alanda takvim etkinliklerini gösterirken yan tarafta düzenli bir şekilde sıralar. Ayrıca, sürükle ve bırak özelliği ile hızlı görev eklemeyi kolaylaştırarak proje ekibi için kolay işbirliği seçenekleri sunar.

Öte yandan, Asana'nın öğrenme eğrisi biraz dik olabilir, ancak daha geniş bir özelleştirme ve işbirliği özellikleri aralığı sunar. Başlangıçta, çok sayıda özelliği nedeniyle kullanıcı arayüzü biraz zor anlaşılabilir, ancak özelleştirme seçenekleri ve daha iyi organizasyon için renk kodlaması ile bunu telafi eder.

Basitlikten ödün vermeden işlevselliği sunan bir araç arayan kullanıcılar için Motion açık ara kazanan. Görevleri yönetmek için basit sürükle ve bırak özelliğini kullanır ve çok sayıda özellik içermez, böylece hızlı ve verimli görev yönetimi sağlar. 🎉

Motion ve Asana Reddit'te

Her iki aracın genişletilmiş kullanımlarını daha iyi anlamak için, Reddit kullanıcılarının Motion ve Asana'yı bağımsız ürünler olarak nasıl değerlendirdiklerini kontrol etmek istedik.

Çoğu kullanıcı, Motion'ın verimliliği artıran ve güvenilir bir sanal asistan olduğunu düşünüyor. Bir Redditor şöyle diyor:

ADHD'im var ve Motion'ın sunduğu otomasyonlar çok yardımcı oluyor. Otomatik planlama ve yeniden planlama çok iyi. Zaman kazanmanızı sağlıyor ve takviminizde anında görünür olması sizi oldukça verimli kılıyor. Sorunsuz çalışması için "programlar" yani farklı zaman kutuları ayarlamak için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Örneğin, çalışma saatleri, akşam saatleri, sabah saatleri, hafta sonu saatleri vb. Bunları ayarladıktan sonra, doğru zamanda planlanmış görevler oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Asana, karmaşık bir yönetim aracı ve iletişim sistemidir ve bazı kullanıcılar uyum sağlamakta zorlanabilir. Bir Redditor şöyle açıklamıştır:

Asana'yı seviyorum ama birlikte çalıştığım kişiler bazen zorlanıyor. Tüm proje döngüsünün genel bir özeti ve herkesin ne yaptığına dair bir harita yerine, daha çok yapılacaklar listesi gibi olmasını istiyorlar. Alt görevlerin gömülü olmasıyla zorlanıyorlar/her şeyi tek bir derinlik seviyesinde görmek istiyorlar, ancak araç bu şekilde tasarlanmamıştır. Asana'yı iletişim ve dosya aktarımı için kullanmakta zorlanıyorlar. Deneyimlerime göre Asana, proje iletişimi için bir ekosistem olduğunda en iyi şekilde çalışıyor.

ClickUp ile tanışın: Motion ve Asana'ya en iyi alternatif

Motion ve Asana arasında seçim yapmak bazen zor bir uzlaşma gibi hissettirebilir. Asana daha fazla proje görünümü ve işbirliği özelliğine sahipken, Motion daha kolay kullanılır ve görevleri otomatikleştirmede mükemmeldir.

Bir yönü diğerine göre önceliklendirmekten kaçınmak için, hepsi bir arada proje ve görev yönetimi çözümü olan ClickUp'ı deneyin. Projeleri ve takımları başarıya ulaştırmak için hayal edebileceğiniz hemen hemen tüm özellikleri içerir. Görevleri planlarken, içeriği programlarken veya takımınızla iletişim kurarken, ClickUp her zaman yanınızda.

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerine göz atarak neden Asana ve Motion'a en iyi alternatif olduğunu görelim. 🏆

1. ClickUp Takvim görünümü

ClickUp Takvim görünümüyle görevleri planlayın, son teslim tarihlerini izleyin ve hedeflerin tamamlanmasını takip edin

ClickUp Takvim görünümü ile proje organizasyonunuzu güçlendirin, zaman çizelgesi planlamasını basitleştirin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın. İster günlük, ister haftalık, ister aylık görünümü tercih edin, bu özellik hepsini sunar. 📆

Projelerinizi üst düzeyde takip edin veya görevlerin ayrıntılarına dalın. Filtreler ile görünümü, yalnızca en önemli görevleri gösterecek şekilde ince ayarlayabilir ve paylaşılabilir bir bağlantı aracılığıyla Takviminizi ihtiyaç duyan herkesle kolayca paylaşabilirsiniz.

Görevleri planlamak çok kolaydır — takviminize sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Renk kodlu görevler, takviminizi proje, öncelik veya diğer Özel Alanlara göre düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, toplantıları doğrudan Takvim görünümünden başlatabilirsiniz.

2. ClickUp görevleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak hedefleri otomatik olarak belirleyin ve izleyin, dönüm noktalarını kutlayın, görevleri toplu olarak düzenleyin ve daha fazlasını yapın

Sorunsuz işbirliği ve kişiselleştirilmiş görev yönetimi için en iyi araç olan ClickUp Görevleri ile verimliliğinizi artırın. Bu çok yönlü platform, görev yönetiminin sanatını sayısız şekilde basitleştirir:

Hedef izlemenizi iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirin

Dönüm noktalarını izleyerek ve başarıları kutlayarak motivasyonunuzu koruyun

Otomasyonların büyüsüyle zaman alıcı, tekrarlayan görevlere veda edin

Google ve Outlook Takvimler, Zoom ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Karmaşık iş akışlarında veya basit yapılacaklar listelerinde her ayrıntıyı izlemek için Görev Kontrol Listeleri oluşturun. Renk kodlama ve etiketleme özgürlüğü ile görevlerinizi özelleştirin ve tamamen size ait hale getirin. 🦄

Karmaşık projeler sizi bunaltmasın, bunları küçük alt görevlere bölün. İşte kullanışlı bir ipucu: Toplu İşlem Araç Çubuğu , maksimum verimlilik için birden fazla görevi aynı anda düzenlemenizi sağlar.

Son teslim tarihlerini, atanan kişileri ve öncelikleri izlemenizi sağlayan Özel Alanlar ile her şeyin üstesinden gelin. Ayrıca, ClickUp Hatırlatıcılar sayesinde bir daha asla son teslim tarihini kaçırmayacaksınız.

3. ClickUp proje yönetimi

ClickUp'taki proje yönetimi, 15'ten fazla görünümde dönüm noktalarını ve görevleri izlemenize, yinelenen görevleri otomatikleştirmenize, programlar oluşturmanıza ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliği, minimum çabayla proje planları oluşturmak, görevleri yönetmek ve işbirliğini teşvik etmek için nihai hepsi bir arada çözümdür. ✨

15'ten fazla proje görünümünü kullanarak iş akışlarınızı görselleştirin ve yönetin. Kanban Panoları'nı kullanarak sürükle ve bırak kartlarıyla görevleri zahmetsizce düzenleyin veya Gantt Grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümleri gibi kapsamlı seçeneklerle dönüm noktalarını ve bağımlılıkları titizlikle izleyin.

ClickUp Hedefleri ile net teslimat hedefleri, performans ölçütleri ve OKR'ler belirleyebilir, haftalık çalışan puan kartları ve övgülerle takımınızın motivasyonunu ve verimliliğini yüksek tutabilirsiniz.

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri şunları sunar:

Hızlı iş onayları için gerçek zamanlı yorumlama ve düzeltme

Sohbet görünümünü kullanarak anında konuşma

Zihin Haritaları ile beyin fırtınası yapın

Kolay ek dosya paylaşımı

ClickUp Belgeleri, önemli belgeleri depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için kapsamlı bir çözüm sunar. AI destekli asistan ile proje zaman çizelgeleri, kullanıcı test çalışmaları, toplantı not özetleri ve ilgi çekici müşteri e-postaları oluşturabilirsiniz.

100'den fazla ClickUp Otomasyonu ile iş akışınızı daha da kolaylaştırın ve daha önemli görevler için zaman kazanın veya 1.000'den fazla şablon seçiminden birini seçin ve projeleri sıfırdan başlatma ihtiyacını ortadan kaldırın.

ClickUp: En Üst Düzey Görev Yönetimi Yardımcısı

Tavizlere veda edin ve Motion, Asana ve diğer birçok görev yönetimi aracının alternatifi arasında en iyi seçim olan ClickUp ile sorunsuz proje yönetimi deneyimini yaşayın.

ClickUp, binlerce şablon, zaman kazandıran görev otomasyonu ve kolaylaştırılmış gerçek zamanlı işbirliği sunar. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve farkı kendiniz hissedin! 🤩