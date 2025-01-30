Pazarlama Takımlarını Güçlendirecek En İyi 10 Pazarlama İşbirliği Yazılımı

Pazarlama, tüm çalışanların katılımını gerektiren çok yönlü bir faaliyettir. ?

Kampanyanızın başarılı olması için her şeyin ve herkesin uyum içinde çalışması gerekir. Elektronik tablolar ve e-postalar işlerinizi bir dereceye kadar düzenlemenize yardımcı olabilir, ancak takımınız ve müşteri kitleniz genişlemeye başladığında sorunlar ortaya çıkar.

Pazarlama gibi karmaşık işlerde, etkili bir işbirliği aracı hayat kurtarıcı olabilir. Hem yöneticilerin hem de pazarlamacıların işlerini daha az stresli ve daha odaklı hale getirebilir.

Ş Akışı'nı iyileştirmek ve kampanya ROI'nizi artırmak için bir pazarlama işbirliği yazılımı bulmak üzere en iyi 10 listemize göz atın.

Pazarlama İşbirliği Yazılımı Nedir?

Pazarlama işbirliği yazılımı, pazarlama ajansları ve takımları arasındaki iletişimi ve iş koordinasyonunu kolaylaştıran bir sistemdir.

Uygun bir pazarlama işbirliği aracıyla, pazarlama gibi karmaşık bir operasyon daha yönetilebilir hale gelir. Yazılım, SEO ve kreatif gibi farklı departmanları birbirine bağlayarak, bunların bir araya gelmesini ve bağlılığı artıran tutarlı bir marka hikayesi oluşturmasını sağlar. ?

Zaman ve kaynakların organize edilmesinden iş arkadaşlarından geri bildirim toplanmasına kadar, pazarlama işbirliği yazılımı başarılı pazarlama kampanyaları yürütmek için vazgeçilmez bir araçtır.

Görünür iletişim özelliklerinin yanı sıra, bir sonraki pazarlama işbirliği yazılımınızı seçerken aşağıdaki işlevleri de göz önünde bulundurun:

Proje yönetimi : Bir pazarlama işbirliği aracı, görevler, zamanlama ve ilerleme izleme ile etkili bir iş akışı oluşturmanıza ve sürdürmenize olanak sağlamalıdır

Kullanım kolaylığı : Yazılım, kullanıcıya hizmet etmelidir, tersi olmamalıdır. Seçtiğiniz işbirliği aracı sezgisel olmalı ve minimum eğitim gerektirmelidir

Otomasyon : Yazılım ne kadar çok tekrarlayan görevi otomatikleştirebilirse, fikir üretme ve kalite kontrol için o kadar fazla zaman ve çaba kazanırsınız

İçerik düzenleme : Yazılım, içerik oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyorsa, süreci daha sorunsuz hale getirmek için düzeltme ve sürüm kontrolü özelliklerine de sahip olmalıdır

Entegrasyon : Pazarlama çabaları nadiren tek bir platformda toplanır. Bu nedenle, seçtiğiniz yazılımın video konferans, e-posta pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi diğer yazılımlarla entegre olması gerekir

Ölçeklenebilirlik: Her şey yolunda giderse, müşteri ve takım üye sayınız artacaktır. Pazarlama işbirliği yazılımı, bu artışı minimum gecikmeyle karşılayabilmelidir

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Pazarlama İşbirliği Yazılımı

Takımınız için ideal seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, favori pazarlama işbirliği yazılımlarımızdan 10 tanesini özenle seçtik ve bunların artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve puanlarını sunuyoruz.

Bu araçların öncelikle işbirliği için tasarlanmadığını, ancak kampanya boyunca takım iletişimi ve verimliliğini kolaylaştıran çok sayıda özelliğe sahip olduğunu unutmayın.

ClickUp, pazarlama ekibinizle sorunsuz bir işbirliği için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir

Hepsi bir arada proje yönetimi merkezi olan ClickUp, tek seferde listeleyebileceğimizden daha fazla özelliğe sahiptir. Bu nedenle, pazarlama takımları için en değerli beş özelliği seçtik:

ClickUp, çoğu pazarlama sürecini kapsayan özelliklere sahiptir, ancak operasyonlarınızı daha da kolaylaştırmak için 1.000'den fazla başka uygulama ile entegre edebilirsiniz.

ClickUp'ın birçok gücünden nasıl yararlanmaya başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Hızlı bir başlangıç için önceden oluşturulmuş ClickUp Pazarlama Takımı Operasyonları Şablonuna göz atın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler, alt görevler ve kontrol listeleriyle işleri düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile kolektif fikir üretin

ClickUp İş Yükü, Zaman Çizelgesi ve Gantt görünümleriyle kaynakları ve zamanı yönetin

ClickUp Docs ve düzeltme ile içerik oluşturun, düzenleyin ve inceleyin

Hazır ve özel otomasyonlar

Görev yorumlarında ve Sohbet görünümünde iletişim kurun

1.000'den fazla araçla entegrasyon

Hedefler, dönüm noktaları ve ilerleme izleme

ClickUp AI yazma asistanı

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda fonksiyonun olması alışmak biraz zaman alabilir

Ara sıra yavaş yükleme süreleri

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : 7 $/ay/kullanıcı

İş : 12 $/ay/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. CoSchedule

CoSchedule, pazarlamacılar için tasarlanmış bir dizi farklı araç sunar. Marketing Suite ürün ailesi şunlardan oluşur:

Takvim Düzenleyici İçerik Düzenleyici İş Organizatörü Varlık Düzenleyici

Work Organizer, tüm işbirliği faaliyetlerinin arka planında yer alan bir merkezdir. Önemli özellikleri arasında canlı çalışan yapılacaklar listeleri, son teslim tarihlerine göre günlük, haftalık ve aylık ilerleme izleme takvimi ve yinelenen görevler ve pazarlama projeleri için şablonlar bulunur.

Aşamalar arasında otomatik geçiş için görev kuralları ve tetikleyiciler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, yasal ve uyumluluk onaylarını bir gereklilik haline getirerek projelerinizin tüm endüstri standartlarını karşıladığından emin olabilirsiniz. ✅

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Çalışanların görev listelerinin gerçek zamanlı görünümü

İlerleme izleme özelliğine sahip iş yönetimi takvimi

Son teslim tarihi tahminleri içeren yinelenen görev şablonları

Otomasyon için görev kuralları ve akıllı tetikleyiciler

Sosyal medya ve içerik pazarlaması için özel araçlar

Paydaşlarla paylaşmak için özel raporlar

Kanban ve Takvim dahil çoklu görünümler

CoSchedule sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünün görünümü ve düzeni ile ilgili şikayetler

Bazı kullanıcılar uzun vadede pahalı buldu

CoSchedule fiyatlandırması

Takvim : Ücretsiz

Sosyal Takvim : 19 $/ay (yıllık fatura)

İçerik Takvimi : Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Marketing Suite: Fiyatlar talep üzerine verilir

CoSchedule puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

3. Sharelov

Sharelov ile siz ve pazarlama ekibiniz yaratıcılığınızı akışına bırakırken, yazılım geri kalan her şeyi halleder. Her cihazda kullanılabilen Sharelov, tüm verilerinizi düzenli bir şekilde bulutta saklar, böylece herkes kolaylıkla erişebilir. ☁️

Her takım üyesi için yapılacaklar listesi oluşturun ve departmanlar arasında her bir kreatifin ilerlemesini ve değişikliklerini izleyin. Hazır olduğunuzda, varlıkları müşteriyle paylaşırken erişimlerini kontrol ederek iç işlerin gizli kalmasını sağlayın. Kreatiflerin yayın tarihlerini belirlemek için, bunları paylaşılan takvime sürüklemeniz yeterlidir.

Sharelov'un en iyi özellikleri

Bulut tabanlı ve tüm cihazlardan erişilebilir

Her bir kreatif varlık için kaydedilen geri bildirimler ve güncellemeler

Geri bildirimler otomatik olarak eylem öğelerine dönüştürülür

Sosyal medyada kampanyalar yayınlayın

Müşterilerle kolay paylaşım

Paylaşılan içerik takvimine varlıkları sürükleyip bırakın

Sharelov sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Mesajlaşma özelliği yok

Sharelov fiyatlandırması

Sınırsız kullanım aylık 15 $/kullanıcı

Sharelov puanları ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: 5/5 (3 yorum)

4. Figma

Her ne kadar bir pazarlama aracı olmasa da, Figma pazarlama takımlarına çok şey sunuyor. Kampanyalarınız için çarpıcı görsel öğeler tasarlayabilir, geliştirebilir ve ince ayarlarını yapabilirsiniz. ?️

Varlıkları Proje Sayfalarında düzenli tutun ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın. İster gözlemci ister tasarımcı olun, katılımcılar geri bildirimlerini paylaşırken tasarımın hayat bulduğunu görebilirsiniz. Belirli öğeleri işaretleyip yorum ekleyebilir, ardından kararı kesinleştirmek için bunları tamamlandı olarak etiketleyebilirsiniz.

Sonuçtan memnun değil misiniz? Her zaman önceden kaydettiğiniz yinelemelerden birine geri dönebilirsiniz. ◀️

Figma'nın en iyi özellikleri

FigJam beyaz tahta ile beyin fırtınası yapın

Proje ve Takım Organizasyonu Sayfaları

Görsel pazarlama varlıklarının gerçek zamanlı işbirliğine dayalı düzenleme

Belirli bileşenlerin işaretlenmesi

Yorumlar ve bahsetmeler

Sürüm geçmişi

Figma sınırlamaları

Öncelikle bir tasarım aracı olduğundan, zamanlama ve pazarlamaya özgü özelliklerden yoksundur

Diğer pazarlama işbirliği yazılımlarına kıyasla ara sıra gecikmeler yaşanıyor

Figma fiyatlandırması

Başlangıç : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel : 12 $/düzenleyici/ay

Organizasyon : 45 $/düzenleyici/ay

Enterprise: 75 $/düzenleyici/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Figma puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

5. Semrush

Semrush, dijital pazarlama dünyasında tanınmış bir isimdir. Anahtar kelime araştırması ve geri bağlantı taraması gibi hem yeni başlayanlar hem de kurumsal müşteriler için geniş bir pazarlama araçları yelpazesi sunar.

İşbirliği söz konusu olduğunda, SEMRush tüm verileri ve araçları tek bir çatı altında toplayarak ve kimin neye erişebileceğini mikro düzeyde yönetmenize olanak tanıyarak işinizi kolaylaştırır. Projeleri ve araştırma sonuçlarını ekip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kampanyanın her adımında kolektif kararlar alabilirsiniz.

Semrush ayrıca müşteri yönetimini de kolaylaştırır. Müşteri kartları içinde bireysel görevler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Bunlara öncelikler, türler ve zaman tahminleri atayın ve işi tamamlayacak Semrush araçlarına bağlantı ekleyin. ?

Semrush'un en iyi özellikleri

İhtiyacınız olan tüm pazarlama verileri ve araçları tek bir çatı altında

İş yükü dağıtımı ve erişim kontrolleri

Proje gösterge panelinde proje paylaşımı ve metriklere genel bakış

Müşteri kartlarıyla müşteri yönetimi

Şablonlarla tüm takımda tutarlı markalı veya beyaz etiketli raporlama

Semrush sınırlamaları

Küçük işletmeler ve sınırlı bütçeye sahip işletmeler fiyatlandırma konusunda zorluk yaşayabilir

Zor öğrenme süreci

Semrush fiyatlandırması

Pro : 108,33 $/ay

Guru : 208,33 $/ay

İş: 416,66 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Semrush puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Acoustic

Acoustic, kampanyaları zahmetsizce tasarlayabileceğiniz, yayınlayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz ölçeklenebilir bir çok kanallı pazarlama otomasyon yazılımıdır. Acoustic, niyet tabanlı analitik ile müşterilerin, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını derinlemesine anlamalarına yardımcı olur ve kampanyalarının başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarır.

Varlıklarınızı genel, gizli ve salt okunur kitaplıklarda düzenleyebilir ve hatta Acoustic içinde Shutterstock arşivini etkinleştirebilirsiniz. İçerik oluşturucular, inceleme ve onay için taslaklar yükleyebilir, düzenleyiciler ise yorumlarda fikirlerini belirtebilir. ?

Acoustic'in en iyi özellikleri

Çok kanallı pazarlama otomasyon yazılımı

Ölçeklenebilir

Varlık yönetimi için üç tür kitaplık

Kitaplıklardaki dosya türlerini ve boyutlarını sınırlayın

Yerleşik Shutterstock kütüphanesi

İçerik inceleme ve onaylama

Akustik sınırlamalar

Eski arayüz

Özellikle raporlama söz konusu olduğunda bazen yavaş olabilir

Akustik fiyatlandırma

Essentials : İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Standart : İletişime geçildiğinde mevcuttur

Premium: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Akustik derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 3,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)

7. Canva

Canva, değerli tasarım ve işbirliği özelliklerini bir araya getirerek güçlü bir pazarlama aracı sunar. Canva ile siz ve takımınız tanıtım amaçlı görseller ve videolar oluşturabilir ve marka kiti, kılavuzlar ve şablonlar sayesinde bunların her zaman markanızla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Canva ayrıca tasarım ve onay ş akışınızı da kolaylaştırır. Beyaz tahtaya fikirlerinizi yazabilir, görevleri atayabilir, tasarımlar üzerinde aynı anda birlikte çalışabilir ve bunları farklı kanallar için anında optimize edebilirsiniz. Canva Belgeler'i kullanarak muhteşem görsellerinizi tamamlayacak metinler yazın. ✨

Canva'nın en iyi özellikleri

Görsel varlıklar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği

Marka kılavuzları ve şablonlar

Optimize edilmiş tasarım ve onay ş akışı

Beyaz Tahta ile fikir üretin

Magic Switch, farklı kanallar için içeriği optimize etmek üzere yeniden boyutlandırma

Canva Belgeleri

Tasarımlarınızın etkisini ölçmek için etkileşim içgörüleri

Canva sınırlamaları

Kütüphane görüntüleri daha yüksek kalitede olabilir

Çevrimdışı erişim yok

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Canva Pro : 119,99 $/yıl, bir kişi için

Canva for Teams: İlk beş kişi için yıllık 300 $

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

8. Funnel

Doğru yapılmazsa, analiz ve raporlama karmaşık hale gelebilir. Funnel, bu konuda size yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Pazarlama performansı analizi için bir merkez görevi görür ve birden fazla kanaldan gelen verileri bir araya getirir. Verileri güvenli bir şekilde depolar ve analiz için otomatik olarak düzenler. Verilerin görünürlüğünü yönetebilir ve gerektiğinde ilgili takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz.

Funnel, ekibinizin zaman ve çabasını tasarruf ederek rapor güncellemeleri gibi gereksiz görevlerden sizi kurtarır. Tek bir doğru kaynakla daha verimli çalışabilir ve önemli olan şeylere, yani tüm pazarlama proje hedeflerine ulaşmaya odaklanabilirsiniz. ?

Funnel'ın en iyi özellikleri

Pazarlama performansı analizi artık çok kolay

Tüm kanallardan gelen verilerin merkezileştirilmesi

Güvenli depolama ve otomatik veri düzenleme

500'den fazla araçla entegrasyon, kodlama gerekmez

Veri görünürlüğü yönetimi ve paylaşımı

Pazarlama bütçesi optimizasyonu

Huni sınırlamaları

İlk kurulum zaman alıcı olabilir

Karmaşık; bazı yeni kullanıcılar eğitim gerektirir

Huni fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : aylık 360 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : aylık 1.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Huni derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

9. Hubspot

Hubspot, çeşitli departmanları birbirine bağlayan geniş bir CRM ürün yelpazesi sunan, herkesin bildiği bir marka haline gelmiştir. Marketing Hub ürünü, sağlam ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

İşbirliği kenar çubuğu, sizin ve takımınızın varlıklar hakkında yorum yapmanızı, onayları almanızı ve kontrol listeleriyle görevleri izlemenizi sağlar. Ayrıca, proje zaman çizelgesine hızlı bir genel bakış için pazarlama takvimine erişim sağlar. Konuşma gelen kutusunda, takımınızla tartışmalar başlatabilir veya mevcut konulara katılabilirsiniz. ?️

Operations Hub, pazarlama otomasyon araçlarıyla sorunsuz bir iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, takımınız Slack veya Zoom üzerinden iletişim kuruyorsa, Hubspot ile entegre edebilir ve bu uygulamalardan doğrudan tetikleyici eylemler yapılandırabilirsiniz.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Tüm departmanları koordine etmek için kapsamlı bir ürün paketi

Tüm iletişim bilgileri ve kampanya verileri için merkezi bir hub

Yorumlar, görev kontrol listeleri, pazarlama takvimi ve onaylar içeren işbirliği kenar çubuğu

Konuşma gelen kutusu

Üçüncü taraf uygulamalar dahil birçok otomasyon fırsatı

Hubspot sınırlamaları

Belirli entegrasyonlarla ilgili sorunlar

Özelliklerin sayısı nedeniyle yeni başlayanlar için zor olabilir

Hubspot fiyatlandırması (Pazarlama Merkezi)

Başlangıç : aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hubspot puanları ve yorumları (Pazarlama Merkezi)

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000+ yorum)

10. Buffer

Sosyal medya pazarlaması sizin işinizse, Buffer sizin ekmek paranız olabilir. ?

Buffer, hedef kitlenize hitap eden içerikler oluşturmanıza ve bunları yayınlamanıza yardımcı olur. İşbirliği konusunda aşağıdaki beş özellik öne çıkmaktadır:

İzin düzeyleri—Hangi takım üyelerinin hangi kanallara gönderi yapabileceğini belirleyin Onay ş Akışı—Yayınlamadan önce her bir gönderiyi inceleyin, tek bir tıklama ile reddedin veya onaylayın Fikir alanı—Takım olarak yeni içerik fikirleri üretin Otomatik raporlar—Zahmetsizce markalı performans raporları oluşturun Dahili yorumlar—Her gönderinin altında ekip arkadaşlarınızla görüşün

Buffer'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya ş akışı optimizasyonu

İzin düzeyi kontrolleri

Tek tıklamayla yayın onayı ve reddi

Fikirler: beyin fırtınası için özel bir alan

Otomatik ve markalı performans raporları

Yorumlar aracılığıyla iletişim

Buffer sınırlamaları

Arayüz, diğer sosyal ve pazarlama işbirliği yazılımlarına kıyasla daha çekici olabilir

Bazı rakiplerine kıyasla yüksek fiyatlandırma modeli

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials : Aylık 5 $/kanal

Takım : 10 $/ay/kanal

Ajans: 100 $/ay/10 kanal

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Buffer puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Pazarlama İşbirliği Yazılımıyla Takımınızın Tam Potansiyelini Ortaya Çıkarın

Başarılı bir pazarlama kampanyası yürütmek bir şeydir, ancak bunu verimli bir şekilde yapmak bambaşka bir iştir. Rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız, pazarlama ekibiniz saat gibi çalışmalıdır. ⏰

Yukarıda listelenen tüm pazarlama işbirliği yazılımları sürtüşmeleri azaltabilir, ancak takımınızın verimliliğini artırmak ve tüm pazarlama OKR'lerinizi kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olacak kapsamlı bir çözüm istiyorsanız ClickUp'ı tercih edin.