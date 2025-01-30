Pazarlama Takımlarını Güçlendirecek En İyi 10 Pazarlama İşbirliği Yazılımı

Pazarlama, tüm çalışanların katılımını gerektiren çok yönlü bir faaliyettir. ?
Kampanyanızın başarılı olması için her şeyin ve herkesin uyum içinde çalışması gerekir. Elektronik tablolar ve e-postalar işlerinizi bir dereceye kadar düzenlemenize yardımcı olabilir, ancak takımınız ve müşteri kitleniz genişlemeye başladığında sorunlar ortaya çıkar.
Pazarlama gibi karmaşık işlerde, etkili bir işbirliği aracı hayat kurtarıcı olabilir. Hem yöneticilerin hem de pazarlamacıların işlerini daha az stresli ve daha odaklı hale getirebilir.
Ş Akışı'nı iyileştirmek ve kampanya ROI'nizi artırmak için bir pazarlama işbirliği yazılımı bulmak üzere en iyi 10 listemize göz atın.
Pazarlama İşbirliği Yazılımı Nedir?
Pazarlama işbirliği yazılımı, pazarlama ajansları ve takımları arasındaki iletişimi ve iş koordinasyonunu kolaylaştıran bir sistemdir.
Uygun bir pazarlama işbirliği aracıyla, pazarlama gibi karmaşık bir operasyon daha yönetilebilir hale gelir. Yazılım, SEO ve kreatif gibi farklı departmanları birbirine bağlayarak, bunların bir araya gelmesini ve bağlılığı artıran tutarlı bir marka hikayesi oluşturmasını sağlar. ?
Zaman ve kaynakların organize edilmesinden iş arkadaşlarından geri bildirim toplanmasına kadar, pazarlama işbirliği yazılımı başarılı pazarlama kampanyaları yürütmek için vazgeçilmez bir araçtır.
Pazarlama İşbirliği Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Görünür iletişim özelliklerinin yanı sıra, bir sonraki pazarlama işbirliği yazılımınızı seçerken aşağıdaki işlevleri de göz önünde bulundurun:
- Proje yönetimi: Bir pazarlama işbirliği aracı, görevler, zamanlama ve ilerleme izleme ile etkili bir iş akışı oluşturmanıza ve sürdürmenize olanak sağlamalıdır
- Kullanım kolaylığı: Yazılım, kullanıcıya hizmet etmelidir, tersi olmamalıdır. Seçtiğiniz işbirliği aracı sezgisel olmalı ve minimum eğitim gerektirmelidir
- Otomasyon: Yazılım ne kadar çok tekrarlayan görevi otomatikleştirebilirse, fikir üretme ve kalite kontrol için o kadar fazla zaman ve çaba kazanırsınız
- İçerik düzenleme: Yazılım, içerik oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyorsa, süreci daha sorunsuz hale getirmek için düzeltme ve sürüm kontrolü özelliklerine de sahip olmalıdır
- Entegrasyon: Pazarlama çabaları nadiren tek bir platformda toplanır. Bu nedenle, seçtiğiniz yazılımın video konferans, e-posta pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi diğer yazılımlarla entegre olması gerekir
- Ölçeklenebilirlik: Her şey yolunda giderse, müşteri ve takım üye sayınız artacaktır. Pazarlama işbirliği yazılımı, bu artışı minimum gecikmeyle karşılayabilmelidir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Pazarlama İşbirliği Yazılımı
Takımınız için ideal seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, favori pazarlama işbirliği yazılımlarımızdan 10 tanesini özenle seçtik ve bunların artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve puanlarını sunuyoruz.
Bu araçların öncelikle işbirliği için tasarlanmadığını, ancak kampanya boyunca takım iletişimi ve verimliliğini kolaylaştıran çok sayıda özelliğe sahip olduğunu unutmayın.
1. ClickUp
Hepsi bir arada proje yönetimi merkezi olan ClickUp, tek seferde listeleyebileceğimizden daha fazla özelliğe sahiptir. Bu nedenle, pazarlama takımları için en değerli beş özelliği seçtik:
- ClickUp Beyaz Tahtalar: Metin, şekil ve çizimler kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak yeni kampanya fikirleri üretin ve pratik bir pazarlama yol haritası oluşturun
- ClickUp İş Yükü görünümü: Her takım üyesinin kapasitesini değerlendirerek kaynakları gerçekçi bir şekilde dağıtın. Zaman Çizelgesi ve Gantt görünümleriyle proje zaman çizelgelerini takip edin
- ClickUp Sohbet görünümü: Herhangi bir kişi veya grupla kampanya ayrıntıları hakkında konuşma başlatın
- ClickUp Belgeleri: Görevlerle bağlantı kurarak ve ekip arkadaşlarınızın erişimini yöneterek güzel görünümlü belgeler, raporlar veya pazarlama içerikleri oluşturun
- Düzeltme ve geri bildirim*: Görevlere PDF, resim veya video ekleyin ve takımınızı içerik üzerinde açıklamalar ve yorumlarla değerlendirmeye davet edin
ClickUp, çoğu pazarlama sürecini kapsayan özelliklere sahiptir, ancak operasyonlarınızı daha da kolaylaştırmak için 1.000'den fazla başka uygulama ile entegre edebilirsiniz.
ClickUp'ın birçok gücünden nasıl yararlanmaya başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Hızlı bir başlangıç için önceden oluşturulmuş ClickUp Pazarlama Takımı Operasyonları Şablonuna göz atın. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevler, alt görevler ve kontrol listeleriyle işleri düzenleyin
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile kolektif fikir üretin
- ClickUp İş Yükü, Zaman Çizelgesi ve Gantt görünümleriyle kaynakları ve zamanı yönetin
- ClickUp Docs ve düzeltme ile içerik oluşturun, düzenleyin ve inceleyin
- Hazır ve özel otomasyonlar
- Görev yorumlarında ve Sohbet görünümünde iletişim kurun
- 1.000'den fazla araçla entegrasyon
- Hedefler, dönüm noktaları ve ilerleme izleme
- ClickUp AI yazma asistanı
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda fonksiyonun olması alışmak biraz zaman alabilir
- Ara sıra yavaş yükleme süreleri
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: 7 $/ay/kullanıcı
- İş: 12 $/ay/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. CoSchedule
CoSchedule, pazarlamacılar için tasarlanmış bir dizi farklı araç sunar. Marketing Suite ürün ailesi şunlardan oluşur:
- Takvim Düzenleyici
- İçerik Düzenleyici
- İş Organizatörü
- Varlık Düzenleyici
Work Organizer, tüm işbirliği faaliyetlerinin arka planında yer alan bir merkezdir. Önemli özellikleri arasında canlı çalışan yapılacaklar listeleri, son teslim tarihlerine göre günlük, haftalık ve aylık ilerleme izleme takvimi ve yinelenen görevler ve pazarlama projeleri için şablonlar bulunur.
Aşamalar arasında otomatik geçiş için görev kuralları ve tetikleyiciler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, yasal ve uyumluluk onaylarını bir gereklilik haline getirerek projelerinizin tüm endüstri standartlarını karşıladığından emin olabilirsiniz. ✅
CoSchedule'un en iyi özellikleri
- Çalışanların görev listelerinin gerçek zamanlı görünümü
- İlerleme izleme özelliğine sahip iş yönetimi takvimi
- Son teslim tarihi tahminleri içeren yinelenen görev şablonları
- Otomasyon için görev kuralları ve akıllı tetikleyiciler
- Sosyal medya ve içerik pazarlaması için özel araçlar
- Paydaşlarla paylaşmak için özel raporlar
- Kanban ve Takvim dahil çoklu görünümler
CoSchedule sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzünün görünümü ve düzeni ile ilgili şikayetler
- Bazı kullanıcılar uzun vadede pahalı buldu
CoSchedule fiyatlandırması
- Takvim: Ücretsiz
- Sosyal Takvim: 19 $/ay (yıllık fatura)
- İçerik Takvimi: Fiyatlandırma talep üzerine verilir
- Marketing Suite: Fiyatlar talep üzerine verilir
CoSchedule puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
3. Sharelov
Sharelov ile siz ve pazarlama ekibiniz yaratıcılığınızı akışına bırakırken, yazılım geri kalan her şeyi halleder. Her cihazda kullanılabilen Sharelov, tüm verilerinizi düzenli bir şekilde bulutta saklar, böylece herkes kolaylıkla erişebilir. ☁️
Her takım üyesi için yapılacaklar listesi oluşturun ve departmanlar arasında her bir kreatifin ilerlemesini ve değişikliklerini izleyin. Hazır olduğunuzda, varlıkları müşteriyle paylaşırken erişimlerini kontrol ederek iç işlerin gizli kalmasını sağlayın. Kreatiflerin yayın tarihlerini belirlemek için, bunları paylaşılan takvime sürüklemeniz yeterlidir.
Sharelov'un en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı ve tüm cihazlardan erişilebilir
- Her bir kreatif varlık için kaydedilen geri bildirimler ve güncellemeler
- Geri bildirimler otomatik olarak eylem öğelerine dönüştürülür
- Sosyal medyada kampanyalar yayınlayın
- Müşterilerle kolay paylaşım
- Paylaşılan içerik takvimine varlıkları sürükleyip bırakın
Sharelov sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
- Mesajlaşma özelliği yok
Sharelov fiyatlandırması
- Sınırsız kullanım aylık 15 $/kullanıcı
Sharelov puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: 5/5 (3 yorum)
4. Figma
Her ne kadar bir pazarlama aracı olmasa da, Figma pazarlama takımlarına çok şey sunuyor. Kampanyalarınız için çarpıcı görsel öğeler tasarlayabilir, geliştirebilir ve ince ayarlarını yapabilirsiniz. ?️
Varlıkları Proje Sayfalarında düzenli tutun ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın. İster gözlemci ister tasarımcı olun, katılımcılar geri bildirimlerini paylaşırken tasarımın hayat bulduğunu görebilirsiniz. Belirli öğeleri işaretleyip yorum ekleyebilir, ardından kararı kesinleştirmek için bunları tamamlandı olarak etiketleyebilirsiniz.
Sonuçtan memnun değil misiniz? Her zaman önceden kaydettiğiniz yinelemelerden birine geri dönebilirsiniz. ◀️
Figma'nın en iyi özellikleri
- FigJam beyaz tahta ile beyin fırtınası yapın
- Proje ve Takım Organizasyonu Sayfaları
- Görsel pazarlama varlıklarının gerçek zamanlı işbirliğine dayalı düzenleme
- Belirli bileşenlerin işaretlenmesi
- Yorumlar ve bahsetmeler
- Sürüm geçmişi
Figma sınırlamaları
- Öncelikle bir tasarım aracı olduğundan, zamanlama ve pazarlamaya özgü özelliklerden yoksundur
- Diğer pazarlama işbirliği yazılımlarına kıyasla ara sıra gecikmeler yaşanıyor
Figma fiyatlandırması
- Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Profesyonel: 12 $/düzenleyici/ay
- Organizasyon: 45 $/düzenleyici/ay
- Enterprise: 75 $/düzenleyici/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)
5. Semrush
Semrush, dijital pazarlama dünyasında tanınmış bir isimdir. Anahtar kelime araştırması ve geri bağlantı taraması gibi hem yeni başlayanlar hem de kurumsal müşteriler için geniş bir pazarlama araçları yelpazesi sunar.
İşbirliği söz konusu olduğunda, SEMRush tüm verileri ve araçları tek bir çatı altında toplayarak ve kimin neye erişebileceğini mikro düzeyde yönetmenize olanak tanıyarak işinizi kolaylaştırır. Projeleri ve araştırma sonuçlarını ekip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kampanyanın her adımında kolektif kararlar alabilirsiniz.
Semrush ayrıca müşteri yönetimini de kolaylaştırır. Müşteri kartları içinde bireysel görevler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Bunlara öncelikler, türler ve zaman tahminleri atayın ve işi tamamlayacak Semrush araçlarına bağlantı ekleyin. ?
Semrush'un en iyi özellikleri
- İhtiyacınız olan tüm pazarlama verileri ve araçları tek bir çatı altında
- İş yükü dağıtımı ve erişim kontrolleri
- Proje gösterge panelinde proje paylaşımı ve metriklere genel bakış
- Müşteri kartlarıyla müşteri yönetimi
- Şablonlarla tüm takımda tutarlı markalı veya beyaz etiketli raporlama
Semrush sınırlamaları
- Küçük işletmeler ve sınırlı bütçeye sahip işletmeler fiyatlandırma konusunda zorluk yaşayabilir
- Zor öğrenme süreci
Semrush fiyatlandırması
- Pro: 108,33 $/ay
- Guru: 208,33 $/ay
- İş: 416,66 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Semrush puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
6. Acoustic
Acoustic, kampanyaları zahmetsizce tasarlayabileceğiniz, yayınlayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz ölçeklenebilir bir çok kanallı pazarlama otomasyon yazılımıdır. Acoustic, niyet tabanlı analitik ile müşterilerin, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını derinlemesine anlamalarına yardımcı olur ve kampanyalarının başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarır.
Varlıklarınızı genel, gizli ve salt okunur kitaplıklarda düzenleyebilir ve hatta Acoustic içinde Shutterstock arşivini etkinleştirebilirsiniz. İçerik oluşturucular, inceleme ve onay için taslaklar yükleyebilir, düzenleyiciler ise yorumlarda fikirlerini belirtebilir. ?
Acoustic'in en iyi özellikleri
- Çok kanallı pazarlama otomasyon yazılımı
- Ölçeklenebilir
- Varlık yönetimi için üç tür kitaplık
- Kitaplıklardaki dosya türlerini ve boyutlarını sınırlayın
- Yerleşik Shutterstock kütüphanesi
- İçerik inceleme ve onaylama
Akustik sınırlamalar
- Eski arayüz
- Özellikle raporlama söz konusu olduğunda bazen yavaş olabilir
Akustik fiyatlandırma
- Essentials: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
- Standart: İletişime geçildiğinde mevcuttur
- Premium: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
Akustik derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 3,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)
7. Canva
Canva, değerli tasarım ve işbirliği özelliklerini bir araya getirerek güçlü bir pazarlama aracı sunar. Canva ile siz ve takımınız tanıtım amaçlı görseller ve videolar oluşturabilir ve marka kiti, kılavuzlar ve şablonlar sayesinde bunların her zaman markanızla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.
Canva ayrıca tasarım ve onay ş akışınızı da kolaylaştırır. Beyaz tahtaya fikirlerinizi yazabilir, görevleri atayabilir, tasarımlar üzerinde aynı anda birlikte çalışabilir ve bunları farklı kanallar için anında optimize edebilirsiniz. Canva Belgeler'i kullanarak muhteşem görsellerinizi tamamlayacak metinler yazın. ✨
Canva'nın en iyi özellikleri
- Görsel varlıklar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği
- Marka kılavuzları ve şablonlar
- Optimize edilmiş tasarım ve onay ş akışı
- Beyaz Tahta ile fikir üretin
- Magic Switch, farklı kanallar için içeriği optimize etmek üzere yeniden boyutlandırma
- Canva Belgeleri
- Tasarımlarınızın etkisini ölçmek için etkileşim içgörüleri
Canva sınırlamaları
- Kütüphane görüntüleri daha yüksek kalitede olabilir
- Çevrimdışı erişim yok
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Canva Pro: 119,99 $/yıl, bir kişi için
- Canva for Teams: İlk beş kişi için yıllık 300 $
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)
8. Funnel
Doğru yapılmazsa, analiz ve raporlama karmaşık hale gelebilir. Funnel, bu konuda size yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Pazarlama performansı analizi için bir merkez görevi görür ve birden fazla kanaldan gelen verileri bir araya getirir. Verileri güvenli bir şekilde depolar ve analiz için otomatik olarak düzenler. Verilerin görünürlüğünü yönetebilir ve gerektiğinde ilgili takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz.
Funnel, ekibinizin zaman ve çabasını tasarruf ederek rapor güncellemeleri gibi gereksiz görevlerden sizi kurtarır. Tek bir doğru kaynakla daha verimli çalışabilir ve önemli olan şeylere, yani tüm pazarlama proje hedeflerine ulaşmaya odaklanabilirsiniz. ?
Funnel'ın en iyi özellikleri
- Pazarlama performansı analizi artık çok kolay
- Tüm kanallardan gelen verilerin merkezileştirilmesi
- Güvenli depolama ve otomatik veri düzenleme
- 500'den fazla araçla entegrasyon, kodlama gerekmez
- Veri görünürlüğü yönetimi ve paylaşımı
- Pazarlama bütçesi optimizasyonu
Huni sınırlamaları
- İlk kurulum zaman alıcı olabilir
- Karmaşık; bazı yeni kullanıcılar eğitim gerektirir
Huni fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: aylık 360 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: aylık 1.000 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Huni derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
9. Hubspot
Hubspot, çeşitli departmanları birbirine bağlayan geniş bir CRM ürün yelpazesi sunan, herkesin bildiği bir marka haline gelmiştir. Marketing Hub ürünü, sağlam ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
İşbirliği kenar çubuğu, sizin ve takımınızın varlıklar hakkında yorum yapmanızı, onayları almanızı ve kontrol listeleriyle görevleri izlemenizi sağlar. Ayrıca, proje zaman çizelgesine hızlı bir genel bakış için pazarlama takvimine erişim sağlar. Konuşma gelen kutusunda, takımınızla tartışmalar başlatabilir veya mevcut konulara katılabilirsiniz. ?️
Operations Hub, pazarlama otomasyon araçlarıyla sorunsuz bir iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, takımınız Slack veya Zoom üzerinden iletişim kuruyorsa, Hubspot ile entegre edebilir ve bu uygulamalardan doğrudan tetikleyici eylemler yapılandırabilirsiniz.
Hubspot'un en iyi özellikleri
- Tüm departmanları koordine etmek için kapsamlı bir ürün paketi
- Tüm iletişim bilgileri ve kampanya verileri için merkezi bir hub
- Yorumlar, görev kontrol listeleri, pazarlama takvimi ve onaylar içeren işbirliği kenar çubuğu
- Konuşma gelen kutusu
- Üçüncü taraf uygulamalar dahil birçok otomasyon fırsatı
Hubspot sınırlamaları
- Belirli entegrasyonlarla ilgili sorunlar
- Özelliklerin sayısı nedeniyle yeni başlayanlar için zor olabilir
Hubspot fiyatlandırması (Pazarlama Merkezi)
- Başlangıç: aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Hubspot puanları ve yorumları (Pazarlama Merkezi)
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.000+ yorum)
10. Buffer
Sosyal medya pazarlaması sizin işinizse, Buffer sizin ekmek paranız olabilir. ?
Buffer, hedef kitlenize hitap eden içerikler oluşturmanıza ve bunları yayınlamanıza yardımcı olur. İşbirliği konusunda aşağıdaki beş özellik öne çıkmaktadır:
- İzin düzeyleri—Hangi takım üyelerinin hangi kanallara gönderi yapabileceğini belirleyin
- Onay ş Akışı—Yayınlamadan önce her bir gönderiyi inceleyin, tek bir tıklama ile reddedin veya onaylayın
- Fikir alanı—Takım olarak yeni içerik fikirleri üretin
- Otomatik raporlar—Zahmetsizce markalı performans raporları oluşturun
- Dahili yorumlar—Her gönderinin altında ekip arkadaşlarınızla görüşün
Buffer'ın en iyi özellikleri
- Sosyal medya ş akışı optimizasyonu
- İzin düzeyi kontrolleri
- Tek tıklamayla yayın onayı ve reddi
- Fikirler: beyin fırtınası için özel bir alan
- Otomatik ve markalı performans raporları
- Yorumlar aracılığıyla iletişim
Buffer sınırlamaları
- Arayüz, diğer sosyal ve pazarlama işbirliği yazılımlarına kıyasla daha çekici olabilir
- Bazı rakiplerine kıyasla yüksek fiyatlandırma modeli
Buffer fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentials: Aylık 5 $/kanal
- Takım: 10 $/ay/kanal
- Ajans: 100 $/ay/10 kanal
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Buffer puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
Pazarlama İşbirliği Yazılımıyla Takımınızın Tam Potansiyelini Ortaya Çıkarın
Başarılı bir pazarlama kampanyası yürütmek bir şeydir, ancak bunu verimli bir şekilde yapmak bambaşka bir iştir. Rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız, pazarlama ekibiniz saat gibi çalışmalıdır. ⏰
Yukarıda listelenen tüm pazarlama işbirliği yazılımları sürtüşmeleri azaltabilir, ancak takımınızın verimliliğini artırmak ve tüm pazarlama OKR'lerinizi kolaylıkla gerçekleştirmenize yardımcı olacak kapsamlı bir çözüm istiyorsanız ClickUp'ı tercih edin.