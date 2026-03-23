15 modelos gratuitos para estoque diário no Excel e no ClickUp

Um estudo da National Retail Federation estima que a perda de estoque custa aos varejistas dos EUA mais de US$ 112 bilhões anualmente. Quase 27% dessas perdas são causadas por falhas nos processos internos e no controle — essencialmente, um registro inadequado que um sistema de gestão de estoque mais eficaz poderia evitar.

Este artigo orienta você na escolha do modelo de estoque diário certo no Excel e também explica por que a maioria das equipes acaba deixando de usar planilhas. Ele também apresenta modelos alternativos de estoque no ClickUp que oferecem a estrutura do Excel com automação integrada e colaboração em tempo real.

Comparação rápida de modelos de manutenção de estoque

O que procurar em um modelo de estoque diário do Excel

Um modelo de estoque diário do Excel é uma planilha pré-criada projetada para registrar os movimentos de estoque — o que entra, o que sai e o que resta — diariamente. É um ponto de partida comum para gerentes de armazém, proprietários de lojas de varejo e equipes de operações que precisam de visibilidade sobre os níveis de estoque sem investir em software dedicado.

O principal problema que você enfrentará é que a maioria das planilhas genéricas não possui a estrutura necessária para evitar erros de inserção de dados, acompanhar várias categorias de produtos ou se adaptar à medida que o número de SKUs aumenta.

Sem as colunas e fórmulas corretas, você acabará com dados inconsistentes, erros de cálculo manual e sem uma trilha de auditoria clara para discrepâncias de estoque. Isso leva a contagens de estoque imprecisas, o que pode fazer com que você fique sem itens populares ou desperdice dinheiro com produtos em excesso.

Uma planilha de acompanhamento de estoque bem estruturada evita esse caos.

Veja o que um bom modelo deve incluir:

Colunas pré-definidas para informações essenciais: Seu modelo deve ter colunas específicas para Nome do item/SKU, Estoque inicial, Quantidade recebida, Quantidade emitida, Estoque final, Data e Observações. Essa estrutura garante que cada movimento de estoque seja registrado com o contexto necessário

Cálculos automáticos: procure modelos com fórmulas integradas que calculem o saldo final (estoque inicial + quantidade recebida – quantidade emitida). Isso elimina o risco de erros matemáticos manuais e economiza seu tempo

Validação de dados: Um bom modelo utiliza Um bom modelo utiliza a validação de dados com listas suspensas ou restrições de entrada para padronizar as entradas. Isso evita erros de digitação e garante que todos na sua equipe utilizem a mesma terminologia para produtos ou categorias

Filtragem e classificação: Você precisa poder filtrar sua planilha de estoque por intervalo de datas, categoria de produto ou localização no armazém. Isso facilita a localização de informações específicas sem precisar percorrer centenas de linhas

Escalabilidade: O modelo deve permitir que você adicione facilmente novos SKUs, categorias ou locais sem comprometer as fórmulas existentes. Uma estrutura rígida se tornará um gargalo à medida que sua empresa se expandir

Sinais visuais: A formatação condicional é um recurso essencial que usa cores para destacar dados importantes. Por exemplo, ela pode destacar automaticamente linhas em vermelho quando a quantidade de um item fica abaixo de um determinado ponto de reabastecimento

Gerenciar o trabalho não deve significar ficar atrás de atualizações, alternar entre ferramentas ou coordenar manualmente cada tarefa. A IA pode ajudar as equipes a automatizar tarefas e manter o trabalho em andamento sem acompanhamentos constantes. Assista a este vídeo para ver como você pode usar a IA nas suas tarefas diárias.

8 modelos gratuitos para manutenção diária de estoque no Excel

Se você precisa de uma maneira rápida de controlar o estoque no Excel, não faltam modelos de inventário disponíveis para download online. Alguns são criados para registros simples de estoque item por item, enquanto outros incluem alertas de reabastecimento, detalhes de fornecedores e fórmulas de avaliação de estoque. O problema é que mesmo as planilhas mais sofisticadas ainda dependem de atualizações manuais, o que as torna mais difíceis de manter à medida que o estoque cresce entre produtos, equipes ou locais.

Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns modelos de inventário do Excel comumente usados e para quais finalidades eles são mais adequados:

1. Modelo de controle de estoque no Excel da Smartsheet

via Smartsheet

O modelo de controle de estoque do Smartsheet para Excel é uma opção robusta para quem precisa de uma maneira detalhada de gerenciar um grande volume de peças ou produtos. Ele oferece um ambiente estruturado para acompanhar os níveis de estoque, pontos de reabastecimento e informações de fornecedores, tudo em um só lugar.

Por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe o valor do estoque com colunas integradas para custo unitário e valor total do estoque

Evite a falta de estoque usando a coluna de nível de reabastecimento designada para sinalizar quando é hora de reabastecer

Organize os itens por SKU, nome e localização na prateleira para simplificar a navegação no armazém

O modelo é abrangente, mas pode ficar confuso e difícil de navegar se você tiver milhares de itens. Por ser um arquivo estático, você precisará atualizar manualmente as quantidades sempre que ocorrer uma venda ou remessa.

🚀 Ideal para: Pequenas e médias empresas que precisam de uma visão detalhada do valor de seu estoque.

2. Relatório diário de entradas e saídas de estoque pelo WPS

via WPS

Se o seu negócio movimenta estoque rapidamente, o Relatório Diário de Entradas e Saídas de Estoque da WPS é a escolha ideal. Este modelo concentra-se especificamente na movimentação diária de mercadorias, permitindo que você registre exatamente o que chega e o que sai de suas instalações em um intervalo de 24 horas.

Por que você vai gostar deste modelo

Simplifique a reconciliação diária com um layout claro para transações de “Entrada” e “Saída”

Mantenha um saldo atualizado para cada item para visualizar seu estoque final rapidamente

Visualize seus dados em um formato limpo e de alto contraste, fácil de ler em dispositivos móveis ou computadores

A principal limitação é seu escopo restrito; ele foi projetado para o acompanhamento diário, e não para previsões de estoque de longo prazo ou análises históricas. Também carece de recursos avançados, como leitura de código de barras ou notificações automáticas de estoque baixo.

🚀 Ideal para: Varejistas ou gerentes de armazém que precisam acompanhar movimentações diárias de estoque de alta frequência.

3. Lista de estoque Blue da Microsoft

via Microsoft

A Lista de Estoque Azul é um modelo profissional e visualmente atraente do Excel, projetado para acompanhamento geral. Ela usa um esquema de cores simples em azul e branco e tabelas pré-formatadas para ajudar você a organizar rapidamente seu estoque sem precisar criar uma planilha do zero.

Por que você vai gostar deste modelo

Desfrute de uma aparência elegante e profissional, pronta para ser apresentada às partes interessadas ou à gerência

Use a coluna “Status” para ver rapidamente quais itens estão em estoque ou em espera

Classifique e filtre seu estoque facilmente graças ao formato de tabela pré-configurado do Excel

Embora pareça ótimo, trata-se de uma lista básica. Ela não inclui fórmulas complexas para calcular depreciação ou prazos de entrega e, como a maioria das ferramentas baseadas no Excel, não oferece a capacidade de sincronizar dados entre diferentes plataformas em tempo real.

🚀 Ideal para: Usuários que buscam uma maneira simples e visualmente agradável de organizar uma lista básica de produtos.

4. Lista de inventário de equipamentos da Microsoft

via Microsoft

Projetado especificamente para ativos físicos, em vez de estoque de varejo, o Modelo de Lista de Inventário de Equipamentos da Microsoft é perfeito para acompanhar os bens da empresa. De laptops a máquinas pesadas, este modelo ajuda você a manter um registro de números de série, datas de compra e condições atuais.

Por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe a vida útil de seus ativos com campos específicos para preço de compra e informações sobre o modelo

Monitore a localização de itens específicos, para que você sempre saiba qual departamento possui qual ferramenta

Inclua notas sobre manutenção ou reparos para garantir que seu equipamento permaneça em bom estado de funcionamento

Este modelo não é otimizado para “consumíveis” ou produtos de varejo, nos quais os níveis de estoque mudam a cada hora. Trata-se de uma ferramenta de registro, e não de um sistema ativo de acompanhamento de vendas.

🚀 Ideal para: gerentes de TI ou administradores de escritório que acompanham o hardware e os ativos da empresa.

👀 Você sabia? Um estudo recente revelou que 90% das organizações ainda dependem de tecnologias legadas — incluindo planilhas.

5. Lista de estoque com destaque da Microsoft

via Microsoft

Se você tem dificuldade em identificar rapidamente quando o estoque está baixo, a Lista de Estoque com Destaque é uma solução revolucionária. Ela usa formatação condicional para destacar automaticamente as linhas quando o estoque fica abaixo de um determinado nível, fornecendo um “aviso” visual de que é hora de fazer um novo pedido.

Por que você vai gostar deste modelo

Identifique necessidades urgentes de reabastecimento instantaneamente por meio do destaque de linhas com código de cores

Acompanhe as quantidades de reabastecimento juntamente com os níveis atuais de estoque para otimizar o processo de compras

Calcule automaticamente o valor total do estoque com fórmulas matemáticas integradas

Como depende da formatação condicional do Excel, a planilha pode ficar lenta ou apresentar erros se você tentar adicionar muitas regras personalizadas ou milhares de linhas. Também é necessário ter um bom conhecimento do Excel para solucionar problemas caso o destaque deixe de funcionar.

🚀 Ideal para: Pessoas que aprendem melhor visualmente e querem que sua planilha “sinalize” os problemas para elas.

6. Modelo de estoque em branco da Template.net

O Modelo de Estoque em Branco da Template.net é um ponto de partida básico para quem deseja criar seu próprio sistema sem o trabalho de formatar células. Ele fornece as colunas essenciais — Item, Descrição, Quantidade — e deixa o resto a seu critério.

Por que você vai gostar deste modelo

Comece do zero, sem se sobrecarregar com recursos desnecessários

Baixe o arquivo em vários formatos, incluindo PDF, Word e Google Docs

Imprima o modelo para criar folhas de contagem física para auditorias manuais no armazém

Este modelo oferece pouquíssima automação. Não há fórmulas para calcular totais ou pontos de reabastecimento, o que significa que você terá que fazer o trabalho pesado quando se trata de análise de dados.

🚀 Ideal para: minimalistas que precisam de um formulário físico ou digital simples para a contagem manual.

7. Modelo de lista de estoque da Template.net

Para uma abordagem mais estruturada, o modelo de lista de estoque da Template.net oferece um layout profissional com campos expandidos. Ele foi projetado para ser um documento versátil que funciona tão bem como um rastreador digital quanto como um relatório impresso para uma pequena empresa.

Por que você vai gostar deste modelo

Economize tempo com um cabeçalho e um layout profissionais, prontos para uso comercial

Personalize o documento facilmente em diferentes aplicativos, como o Apple Pages ou o Google Sheets

Mantenha um registro claro dos preços unitários e da localização dos estoques para uma melhor organização

Por ser um modelo no estilo de documento, ele não oferece o poder de processamento de dados de um banco de dados dedicado ou de um software de estoque.

🚀 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que precisam de um documento de estoque com aparência profissional.

8. Modelo de controle de estoque com planilha de contagem da Vertex42

via Vertex42

O modelo de controle de estoque da Vertex42 é uma ferramenta altamente funcional que preenche a lacuna entre uma lista simples e um software complexo. Ele possui uma planilha “Atualização de estoque” onde você pode registrar entradas e saídas, o que, em seguida, atualiza automaticamente seus níveis de estoque principais.

Por que você vai gostar deste modelo

Gerencie os níveis de estoque em vários locais ou compartimentos em uma única pasta de trabalho

Automatize suas contagens de “estoque atual” registrando transações individuais de “entrada” e “saída”

Acesse a guia “Dados” para personalizar suas listas de itens e categorias, facilitando a entrada de dados

Embora seja uma ferramenta poderosa para uma planilha, ela pode ser intimidante para iniciantes devido às suas várias guias e fórmulas interligadas. Se uma fórmula for excluída acidentalmente, todo o sistema de acompanhamento pode deixar de funcionar.

🚀 Ideal para: Usuários avançados que desejam uma experiência “simplificada” no Excel.

Embora esses modelos gratuitos sejam um bom primeiro passo, todos eles compartilham uma fraqueza comum: dependem inteiramente da manutenção manual. À medida que seu estoque cresce, você logo perceberá que manter a planilha se torna um trabalho em si, o que é o primeiro sinal de que você está superando as capacidades do Excel.

📮ClickUp Insight: O profissional médio gasta mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — a IDC descobriu que 80% do tempo das equipes de análise é desperdiçado na descoberta e preparação de dados — o que significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Limitações do uso do Excel para manutenção de estoque

O Excel é familiar, mas essa facilidade desaparece quando seu estoque se torna mais complexo. Você passa horas procurando um único erro de entrada de dados ou tentando descobrir qual versão da planilha é a mais atual. Esse tempo perdido e a frustração crescente são sinais de que a ferramenta não está mais atendendo às suas necessidades.

👀 Você sabia? Um estudo de 2024 revelou que 94% das planilhas comerciais contêm erros críticos 😨

Essas são as dificuldades que a maioria das equipes enfrenta:

Erros de entrada manual de dados: A falta de A falta de integridade dos dados , causada por um simples erro de digitação ou uma fórmula acidentalmente sobrescrita, pode comprometer toda a sua contagem de estoque. Isso leva a pedidos excessivos ou insuficientes, o que, em ambos os casos, custa dinheiro

Sem colaboração em tempo real: quando várias pessoas precisam atualizar a planilha de estoque, você fica preso a um vaivém de e-mails com arquivos. Isso cria quando várias pessoas precisam atualizar a planilha de estoque, você fica preso a um vaivém de e-mails com arquivos. Isso cria um caos no controle de versões , em que alguém inevitavelmente trabalha em um arquivo desatualizado e suas atualizações são perdidas

Automação limitada: você precisa saber imediatamente quando um item está acabando, mas configurar alertas de reabastecimento no Excel exige macros complexas que são frágeis e falham facilmente. Não há uma maneira simples de automatizar as notificações

Limite de escalabilidade: Um arquivo do Excel com milhares de linhas representando diferentes produtos e transações diárias fica incrivelmente lento. Filtrar, classificar e gerar relatórios se torna uma experiência lenta e frustrante

Ausência de trilha de auditoria: Se um número de estoque estiver errado, você não tem como saber quem o alterou ou quando. Essa falta de Se um número de estoque estiver errado, você não tem como saber quem o alterou ou quando. Essa falta de trilha de auditoria torna impossível rastrear discrepâncias e corrigir a causa raiz do problema

Lacunas de integração: Seus dados de estoque não existem isoladamente. Você precisa conectá-los à sua plataforma de vendas, aos pedidos de fornecedores e ao software de contabilidade, mas o Excel exige que você exporte e importe dados manualmente entre os sistemas

Essas limitações são exatamente o motivo pelo qual as equipes começam a procurar um sistema de gestão de estoque melhor — um que seja tão intuitivo quanto uma planilha, mas que ofereça a colaboração, a automação e a confiabilidade que faltam ao Excel.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir do chat, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir do chat, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

9 modelos alternativos para manutenção de estoque

Quando você se cansar de lidar com fórmulas que não funcionam e arquivos desatualizados, é hora de adotar um sistema que faça o trabalho pesado por você. Em vez de lutar contra as limitações de uma planilha de estoque estática, você pode usar uma plataforma colaborativa que oferece um layout familiar em forma de grade com recursos integrados poderosos.

Os modelos de gerenciamento de estoque do ClickUp foram criados para resolver exatamente os problemas que tornam o Excel frustrante. Eles oferecem uma maneira estruturada, escalável e automatizada de manter o estoque diário sem o trabalho manual. Com recursos como o ClickUp Brain, seu assistente de IA, você pode até mesmo gerar relatórios ou rascunhos de ordens de compra simplesmente fazendo uma pergunta.

1. Modelo de gestão de estoque da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe os movimentos de estoque, a disponibilidade e as variações de custo com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O Modelo de Gestão de Estoque da ClickUp é o seu centro de comando completo para o estoque. Ele foi projetado para equipes que gerenciam estoques de médio a grande porte em vários locais e que estão cansadas de silos de dados e do acompanhamento manual.

Isso vai além da simples contagem de estoque, incluindo informações sobre fornecedores, pontos de reabastecimento e valor total do estoque, oferecendo a você uma visão financeira completa.

Por que você vai gostar:

🚀 Ideal para: Equipes que gerenciam estoques de médio a grande porte em vários locais

2. Modelo de estoque do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente O modelo de estoque do ClickUp foi projetado para tornar o acompanhamento do estoque rápido, fácil e eficiente.

Se você faz parte de uma equipe pequena ou de uma empresa com um único local e está pronto para ir além de uma planilha básica do Excel, este é o ponto de partida perfeito. O modelo de estoque da ClickUp concentra-se nos elementos essenciais do controle de estoque: nome do item, quantidade disponível, localização e status. Ele foi projetado para ser simples e de rápida adoção.

Por que você vai gostar:

Obtenha uma interface organizada, semelhante a uma planilha, com linhas e colunas para inserir e editar seus dados na Visualização de Tabela do ClickUp

Veja imediatamente o que precisa de sua atenção filtrando seu estoque por status — como em estoque, estoque baixo ou fora de estoque

Comece em poucos minutos com uma instalação simples que não exige configuração complexa nem treinamento extensivo para sua equipe

🚀 Ideal para: Equipes pequenas ou empresas com uma única unidade que estão indo além das planilhas

3. Modelo simples de registro de estoque empresarial da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Organize-se com este modelo simples de registro de estoque empresarial da ClickUp

Este modelo é ideal para você se gosta do formato tradicional de registro diário de estoque, mas detesta cálculos manuais e a falta de colaboração.

O modelo simples de registro de estoque empresarial da ClickUp reproduz o layout clássico para registrar movimentações diárias de estoque — saldo inicial, recebido, emitido e saldo final. Ele oferece a familiaridade de um modelo de estoque do Excel com o poder de uma plataforma baseada na nuvem.

Por que você vai gostar:

Obtenha as mesmas colunas que você criaria em uma planilha do Excel para manutenção diária de estoque, tornando a transição perfeita

Economize tempo e elimine erros com cálculos automáticos de saldo final usando as Fórmulas do ClickUp, um tipo de Campo Personalizado que realiza cálculos para você

Mantenha registros históricos duplicando facilmente o modelo para criar instantâneos diários ou semanais do seu estoque

🚀 Ideal para: Equipes que preferem um formato tradicional de registro diário de estoque

4. Modelo de inventário de escritório da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Fique por dentro do que sua equipe precisa com o modelo de estoque do Office da ClickUp

Este modelo foi projetado para o acompanhamento de ativos fixos, como móveis, computadores e equipamentos de escritório, e não de estoque de consumíveis.

O modelo de inventário de escritório da ClickUp é perfeito para gerentes de escritório e equipes de instalações que precisam saber onde cada ativo da empresa está, quem o possui e em que condições se encontra. Isso evita que os ativos se percam durante mudanças de escritório ou trocas de equipe.

Por que você vai gostar:

Acompanhe qual funcionário é responsável por cada equipamento com o campo “Responsável” do ClickUp

Monitore o valor dos ativos ao longo do tempo para fins de acompanhamento da depreciação e contabilidade com os campos personalizados do ClickUp

Receba lembretes automáticos de manutenção com base em datas de compra ou outras condições com o ClickUp Automations

🚀 Ideal para: Gerentes de escritório e equipes de instalações que monitoram os ativos da empresa

💡 Dica profissional: Evite ficar alternando entre abas com o ClickUp Brain MAX. Esse assistente de IA para desktop tem o contexto de todo o seu trabalho, além dos aplicativos conectados. Obtenha informações de estoque de várias ferramentas e redija atualizações ou documentação de estoque sem precisar digitar, usando o recurso “Talk to Text”.

5. Modelo de inventário de materiais de escritório da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Use o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp para organizar, automatizar e controlar os consumíveis do seu local de trabalho.

Não fique mais sem canetas e papel para impressora. O modelo de estoque de materiais de escritório da ClickUp foi criado para equipes administrativas que gerenciam pedidos recorrentes de materiais de escritório consumíveis. Ele ajuda você a acompanhar o que tem, o que precisa e quanto está gastando, para que possa manter o orçamento e garantir o bom funcionamento do escritório.

Por que você vai gostar:

Nunca fique sem suprimentos — receba alertas de estoque baixo quando as quantidades de itens como toner ou papel caírem abaixo de um nível definido com o ClickUp Automations

Acompanhe facilmente as informações e os custos dos fornecedores, facilitando a realização de novos pedidos junto ao fornecedor certo e pelo preço certo, com os campos personalizados do ClickUp

Evite corridas de última hora monitorando os padrões de uso mensais para prever com precisão as necessidades futuras de abastecimento

🚀 Ideal para: Equipes administrativas que gerenciam pedidos recorrentes de material de escritório

6. Modelo de relatório de estoque da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Liste seus dados de estoque em um local centralizado com o modelo de relatório de estoque do ClickUp

Compilar manualmente relatórios de estoque é uma tarefa demorada e propensa a erros. O modelo de relatório de estoque do ClickUp automatiza o processo, agregando seus dados de estoque em visões resumidas de alto nível. É ideal para líderes de operações e equipes financeiras que precisam apresentar métricas-chave às partes interessadas sem perder horas em planilhas.

Por que você vai gostar:

Veja suas principais métricas rapidamente — valor total do estoque, taxas de giro de estoque e itens com estoque baixo — com os widgets do Painel do ClickUp

Gere automaticamente resumos descritivos dos seus dados de estoque para relatórios semanais ou mensais com o ClickUp Brain

Compartilhe relatórios com partes interessadas que não estão no seu Espaço de Trabalho do ClickUp exportando-os facilmente

🚀 Ideal para: Equipes de operações e finanças que criam resumos de estoque

7. Modelo de ordem de compra e estoque da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe os pedidos de compra e os níveis de estoque com o modelo de pedidos de compra e estoque do ClickUp

O modelo de pedido de compra e estoque da ClickUp cria uma fonte única de verdade ao conectar seus pedidos de compra diretamente ao seu estoque. Quando um pedido de compra é marcado como concluído, seus níveis de estoque são atualizados automaticamente, evitando discrepâncias.

Por que você vai gostar:

Conecte uma tarefa de pedido de compra diretamente ao item de estoque correspondente para obter rastreabilidade total com as Tarefas Vinculadas do ClickUp

Ajuste automaticamente o campo “quantidade disponível” quando o status de um pedido de compra mudar para “concluído” com as automações do ClickUp

Acompanhe os detalhes dos fornecedores e as datas de entrega previstas junto com seus dados de estoque

🚀 Ideal para: Equipes que conectam fluxos de trabalho de compras e estoque

8. Modelo de planilha do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Seja para controlar o estoque ou acompanhar os pedidos dos clientes, o modelo de planilha do ClickUp é um recurso inestimável para qualquer equipe!

Se sua equipe adora a flexibilidade das planilhas, mas está cansada do caos de “qual é a versão mais recente?”, o Spreadsheet Template da ClickUp é ideal para você. Ele oferece uma experiência de planilha de uso geral dentro da Visualização de Tabela do ClickUp, mas com a importante adição da colaboração em tempo real. Todos na equipe veem os mesmos dados ao mesmo tempo.

Por que você vai gostar:

Trabalhe em um ambiente familiar — a interface em grade com linhas, colunas e células funciona exatamente como você esperaria em qualquer programa de planilhas

Elimine cálculos manuais realizando-os diretamente na tabela usando as fórmulas do ClickUp

Nunca se preocupe em sobrescrever o trabalho de outra pessoa — vários usuários podem editar simultaneamente com a Detecção de Colaboração do ClickUp

🚀 Ideal para: Equipes que buscam a flexibilidade das planilhas com colaboração em tempo real

9. Modelo de inventário de TI da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Centralize o gerenciamento de seus ativos de TI com o modelo de inventário de TI do ClickUp

Este modelo foi desenvolvido especificamente para a gestão de ativos de TI. O Modelo de Inventário de TI da ClickUp ajuda os departamentos de TI a acompanhar todo o hardware, licenças de software e garantias em toda a organização. Isso garante a conformidade, auxilia no planejamento orçamentário e facilita o gerenciamento da atribuição de dispositivos para funcionários novos e que estão saindo da empresa.

Por que você vai gostar:

Acompanhe dados essenciais de TI, como números de série, datas de validade da garantia e datas de renovação de licença com os campos personalizados do ClickUp

Nunca perca uma renovação — receba lembretes automáticos antes que uma garantia ou licença de software expire com o ClickUp Automations

Atenda aos requisitos de conformidade e simplifique a geração de relatórios de ativos de TI com registros precisos e auditáveis

🚀 Ideal para: equipes de TI que gerenciam hardware, licenças e garantias

📚 Leia também: Como usar o ClickUp para acompanhamento de estoque

Melhores práticas para o acompanhamento diário do estoque

Quer você continue usando um modelo de estoque no Excel ou migre para um sistema mais robusto, a qualidade dos seus dados depende da qualidade dos seus processos. Adotar esses hábitos ajudará você a manter registros precisos e evitar o trabalho de conciliar discrepâncias no futuro. ✨

Padronize sua convenção de nomenclatura de SKUs: Crie um formato consistente para seus SKUs (Unidades de Manutenção de Estoque). Isso evita entradas duplicadas para o mesmo item e facilita muito a filtragem e a pesquisa na sua planilha de controle de estoque

Registre transações em tempo real: Não espere até o final do dia ou da semana para registrar os movimentos de estoque. Registrar vendas, devoluções e novas entregas à medida que ocorrem reduz drasticamente o risco de erros

Defina pontos de reabastecimento para cada item: Um ponto de reabastecimento é a quantidade mínima que um item deve atingir antes de você fazer um novo pedido. Definir esses limites garante que você seja alertado antes que um produto popular se esgote Um ponto de reabastecimento é a quantidade mínima que um item deve atingir antes de você fazer um novo pedido. Definir esses limites garante que você seja alertado antes que um produto popular se esgote

Realize contagens físicas regulares: Nenhum sistema é perfeito. Realizar contagens físicas periódicas do seu estoque ( Nenhum sistema é perfeito. Realizar contagens físicas periódicas do seu estoque ( contagem cíclica ) ajuda a identificar discrepâncias entre o estoque registrado e o que realmente está nas prateleiras

Limite o acesso para edição: Nem todos na sua equipe precisam modificar os dados de estoque. Restringir as permissões de edição a pessoal treinado reduz a chance de sobrescritas acidentais ou entradas incorretas

Faça backup dos seus dados: quer você esteja usando um arquivo local do Excel ou uma ferramenta baseada na nuvem, mantenha sempre backups regulares. Isso protege você contra perdas catastróficas de dados em caso de falha do sistema ou erro humano

Revise e limpe os dados mensalmente: Reserve um tempo todos os meses para revisar seus dados de estoque. Remova SKUs obsoletos, corrija quaisquer erros encontrados e arquive registros antigos para manter seu sistema funcionando com eficiência

Implementar essas práticas é muito mais fácil com uma ferramenta como o ClickUp, que oferece automação integrada e trilhas de auditoria, reforçando o valor de ir além de uma simples planilha.

💡 Dica profissional: Crie um Super Agente de Reabastecimento e Resumo de Estoque no ClickUp! Configure um Super Agente do ClickUp para analisar seus dados de estoque, sinalizar itens com estoque baixo, elaborar recomendações de reabastecimento e compartilhar um resumo de estoque pronto para revisão com sua equipe, para que você possa transformar o acompanhamento de estoque em um fluxo de trabalho automatizado, em vez de uma tarefa manual em planilhas. Aprenda hoje mesmo a configurar seu primeiro Super Agent!

Otimize sua gestão de estoque com o ClickUp

Embora o Excel seja um ponto de partida familiar para o seu processo de gestão de estoque, suas limitações em relação à colaboração, automação e integridade dos dados muitas vezes geram mais trabalho do que economizam. A melhor abordagem é padronizar seus processos, acompanhar tudo em tempo real e auditar seus dados regularmente.

O acompanhamento manual do estoque gera gargalos constantes e erros dispendiosos. Cada hora gasta corrigindo planilhas com erros é uma hora roubada do crescimento real do seu negócio. Centralize suas operações com o Converged AI Workspace do ClickUp — uma plataforma única e segura onde projetos, documentos, conversas e análises coexistem com IA incorporada como a camada de inteligência que compreende seu trabalho e ajuda a impulsioná-lo.

Você elimina a dispersão de ferramentas, ganha visibilidade total sobre seu estoque e economiza horas de trabalho administrativo manual por semana. 🤩

Comece a usar o ClickUp gratuitamente e experimente a diferença que um sistema de gerenciamento de estoque desenvolvido especificamente para isso pode fazer.

Perguntas frequentes

Um registro básico de estoque diário deve sempre incluir colunas para Data, Nome do item/SKU, Estoque inicial, Quantidade recebida, Quantidade emitida, Estoque final e Observações.

Um modelo estático do Excel é um único arquivo offline que gera problemas de controle de versão, enquanto uma ferramenta colaborativa é uma plataforma baseada na nuvem que permite a edição e a automação em tempo real por vários usuários.

Os métodos mais eficazes consistem em usar recursos de validação de dados, como listas suspensas, para padronizar as entradas, e automatizar cálculos com fórmulas para eliminar a matemática manual.

Você deve considerar a mudança quando encontrar erros de dados com frequência, perder tempo tentando descobrir qual versão da planilha está atualizada ou precisar de recursos automatizados, como alertas de estoque baixo.