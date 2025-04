Principais métricas e KPIs de gerenciamento de estoque a serem monitorados

Um único contratempo nas operações de estoque pode criar um efeito cascata em sua empresa.

Digamos que você preveja uma demanda de vendas de 1.000 unidades de um produto, mas a demanda real é de 2.000 unidades. O resultado? Falta de estoque, clientes insatisfeitos, aumento dos custos de remessa, perda de receita e outras ineficiências operacionais.

É por isso que você deve rastrear as métricas de estoque e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) corretos para manter um equilíbrio de estoques, reduzir custos operacionais e erros e melhorar a eficiência geral do processo de gerenciamento de estoque.

Neste guia abrangente, explicaremos as principais métricas que você deve monitorar para garantir operações de estoque perfeitas e forneceremos as etapas para monitorar os KPIs de forma eficaz.

Resumo de 60 segundos

A má gestão de estoque causa falta de estoque, insatisfação do cliente e perda de receita

O monitoramento de métricas/KPIs de estoque é essencial para manter níveis ideais de estoque e eficiência

As principais categorias de métricas incluem vendas, recebimento, operações, desempenho dos funcionários e outras métricas importantes, como taxas de encolhimento e de pedidos em atraso

A seleção de KPIs deve ser relevante para as metas comerciais, fornecer insights acionáveis e alinhar-se às especificidades do setor

A implementação eficaz de KPIs envolve a definição de metas SMART e o foco em métricas que respondam às principais questões comerciais

Evite métricas de vaidade e acompanhe as tendências ao longo do tempo para obter insights mais profundos sobre o desempenho do estoque

Entendendo os KPIs de gerenciamento de estoque

Os KPIs de gerenciamento de estoque são métricas quantificáveis que avaliam a eficácia do gerenciamento de estoque e o ajudam a monitorar e analisar os níveis de estoque, as taxas de rotatividade e a integridade geral do estoque para atingir seus objetivos comerciais.

O acompanhamento das métricas e dos KPIs de gerenciamento de estoque também ajuda a controlar os custos de estoque, prever a demanda dos clientes e garantir a eficiência operacional.

Por exemplo, você pode analisar os custos de manutenção do estoque para identificar os custos associados ao armazenamento do estoque e tomar medidas se os custos forem muito altos.

Benefícios do rastreamento de KPIs e métricas de inventário

Os KPIs e as métricas são como bolas de cristal. Eles ajudam você a prever e prevenir.

Quando começar a monitorar os KPIs, você saberá o que está funcionando bem e o que não está. Aqui estão alguns benefícios de monitorar as métricas e os KPIs do inventário.

Melhoria do índice de satisfação do cliente

Suponha que seu índice de satisfação do cliente seja de 70%, o que representa um declínio em relação ao último trimestre devido a frequentes rupturas de estoque. Rastreie KPIs como taxa de preenchimento, lead time, rotatividade de estoque, níveis de estoque de segurança e índice de estoque para vendas para prevenir a falta de estoque e criar um buffer para picos de demanda inesperados. Como resultado, você pode oferecer uma experiência do cliente sem problemas, aumentando a pontuação geral de satisfação.

Melhoria do nível de serviço e redução da falta de estoque

O rastreamento das métricas de estoque mostra o quão bons são seus serviços. Por exemplo, se suas taxas de preenchimento e de pedidos perfeitos estiverem acima de 95%, saiba que você é um craque em serviços. Suas entregas são pontuais, sempre há estoque suficiente e as reclamações dos clientes foram reduzidas significativamente.

🎯 Melhor precisão e eficiência do estoque

Os KPIs de estoque melhoram a eficiência geral e garantem previsões de demanda precisas, destacando as áreas de melhoria.

Por exemplo, se você tiver um baixo índice de rotatividade de estoque, isso pode significar práticas de compra inadequadas, excesso de estoque, mudanças nas demandas dos clientes ou falhas na tomada de decisões. Assim, você pode rastrear a precisão da previsão de demanda, avaliar suas compras de estoque e implementar práticas recomendadas para evitar o excesso de estoque.

**Você sabia? Walmart identificou os atrasos em sua cadeia de suprimentos rastreando os níveis atuais de estoque e as taxas de rotatividade. Isso ajudou a empresa a mudar para um modelo de estoque gerenciado pelo fornecedor que minimizou os atrasos na movimentação do estoque e reduziu a métrica de tempo de recebimento.

Principais métricas de inventário a serem monitoradas

Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de métricas de estoque que você deve rastrear para tomar decisões informadas.

Métricas de estoque: KPIs de vendas

Os KPIs de vendas mostram a rapidez com que seu estoque se transforma em vendas. Eles funcionam como um ponto de verificação, ajudando-o a determinar se o seu estoque está alinhado com o que os clientes querem, se o preço do produto está correto e se você tem níveis ideais de estoque.

Essencialmente, eles informam se o seu estoque está ajudando você a atingir suas metas de vendas ou se está atrapalhando. Aqui estão os principais KPIs de vendas para ajudar suas vendas a monitorar suas metas de vendas:

Taxa de rotatividade do estoque

A taxa de rotatividade de estoque mede o número de vezes que o estoque é vendido e substituído em um período específico. Pense nisso como uma forma de verificar se os seus produtos estão se esgotando rapidamente ou se estão apenas acumulando poeira.

Ela determina quanto do estoque da empresa está sendo vendido e se há excesso de estoque em relação às vendas. A métrica também ajuda a identificar produtos de movimentação lenta, permitindo que você otimize os níveis de estoque.

Taxa de rotatividade do estoque = Custo dos produtos vendidos (CPV) / Estoque médio

Nota: O CPV é o custo direto da produção de bens/serviços. Inclui os custos de material e mão de obra e as despesas gerais diretas da fábrica.

Exemplo: se o CPV for US$ 300.000 e o estoque no início e no final de um ano for de US$ 100.000 e US$ 8.000, respectivamente, a taxa de rotatividade do estoque será [ US$ 300.000 / (100.000 + 8000) / 2 ] = 5,55

Use Modelo de análise de custos do ClickUp para obter uma visão detalhada de seu material, mão de obra e outros custos diretos, de modo que possa identificar custos desnecessários e áreas com potencial de economia.

Modelo de análise de custos do ClickUp

Taxa de vendas

A taxa de vendas calcula a porcentagem do estoque vendido em comparação com o estoque recebido. Por exemplo, se sua taxa de vendas for 70%, isso significa que você vendeu 70 de cada 100 unidades de um produto.

Uma alta taxa de vendas geralmente significa que seus produtos estão em demanda, enquanto uma taxa baixa pode ser um sinal para repensar seu estoque ou estratégia de marketing. Ela pode ajudá-lo a identificar os produtos mais populares e de baixo desempenho e a tomar decisões de compra informadas.

Taxa de vendas = (Número de unidades vendidas / Número de unidades recebidas) x 100

Margem bruta por produto

A margem bruta por produto mostra quanto lucro você obtém em cada item depois de cobrir seus custos de produção. Basicamente, é a diferença entre o preço de venda de um produto e o custo de produção.

Portanto, se você vende um produto por US$ 100 e o custo de produção é de US$ 60, sua margem bruta é de US$ 40. É uma maneira direta de ver o desempenho de cada produto. Ela ajuda você a identificar os produtos mais lucrativos, criar estratégias de preços e otimizar o mix de produtos.

Margem bruta por produto = (receita de vendas - CPV / receita de vendas) x 100

Exemplo: Se a receita de vendas de um tipo específico de produto for de US$ 10.000 e o CPV for de US$ 2.000, sua margem bruta por produto será [(10.000-2000) / 10.000 ] x 100 = 80%.

Alavancar a Modelo de rastreamento de vendas do ClickUp para monitorar a margem de lucro bruto de cada unidade de produto. Você pode definir e revisar as metas de vendas, acompanhar o desempenho do produto, medir os lucros e fazer análises baseadas em dados vendas e operações decisões.

Acompanhe as vendas e a margem bruta com o modelo ClickUp Sales Tracker

Receita por unidade

A receita por unidade consiste em descobrir quanto dinheiro cada produto gera, em média, em um determinado período. Isso lhe dá uma visão clara do desempenho de cada item e de sua contribuição para as vendas gerais.

Por exemplo, se você vende um produto por US$ 50 e vendeu 100 unidades em um mês, sua receita por unidade é de US$ 50. Essa métrica o ajuda a identificar seus melhores desempenhos e a entender onde você pode querer concentrar seus esforços de vendas para obter maior lucratividade!

Receita por unidade = Receita total / Total de unidades vendidas

Exemplo: Você pode usar a receita por unidade para calcular a receita gerada por cada nível de preço - básico, profissional e empresarial - em um mês.

Níveis de assinatura Total de assinantes Receita mensal total ($) Receita por unidade por mês ($) Básico 7000 42.000 6 Professional 5000 25.000 5 Enterprise 3000 24.000 8

O nível Enterprise gera a maior receita por unidade, apesar de ter o menor número de assinantes. Isso indica como a estratégia de preços premium está funcionando bem. Dessa forma, você pode analisar o valor de cada nível de preço e tomar decisões estratégicas sobre preços, segmentação de clientes, ofertas promocionais e muito mais.

Métricas de inventário: KPIs de recebimento

Os KPIs de recebimento de estoque ajudam a avaliar a eficácia com que você gerencia o processo de entrada de novos estoques. Eles fornecem insights sobre como você lida com o estoque recebido, o que pode afetar significativamente seu desempenho operacional geral.

Tempo para receber

O tempo de recebimento mede o tempo que a equipe leva para preparar o estoque recebido para as vendas. Ele avalia a eficiência de seu processo de recebimento de estoque. Um tempo de recebimento mais curto implica uma disponibilidade mais rápida do estoque, menores custos de manutenção do depósito e maior eficiência operacional.

Tempo de recebimento = Tempo total desde a chegada do estoque até o estoque pronto para venda (tempo de validação do estoque + tempo de registro do estoque + tempo de preparação do estoque para vendas)

Exemplo: Suponha que o estoque chegue às 9:00 horas. O descarregamento começa às 9h05, e a verificação do estoque e a verificação de qualidade são feitas às 11h. Em seguida, o estoque é etiquetado e está pronto para venda às 11h30. Tempo total = 9h00 às 11h30 = 1,5 horas.

Tempo de armazenamento

O tempo de armazenamento calcula o tempo necessário para mover o estoque da área de recebimento e armazená-lo em seu espaço final no depósito. Quando os produtos são armazenados de forma rápida e correta, isso reduz as chances de extravio de itens e proporciona mais área de recebimento para novos estoques.

Tempo de armazenamento = Tempo total gasto desde o recebimento do estoque até sua movimentação para o local de armazenamento

Exemplo: Se você receber o estoque às 10:00 horas e movê-lo para o depósito às 11:30 horas, o tempo de armazenamento será de 1,5 horas.

Tente Rastreamento de tempo do ClickUp para monitorar e analisar facilmente o tempo gasto em atividades de inventário, como armazenamento, verificação de qualidade e registro de estoque, e melhorar a eficiência operacional.

Rastreie o tempo de inventário e melhore a eficiência operacional com o ClickUp Time Tracking

🌱 Métricas de inventário: KPIs operacionais

Os KPIs operacionais informam o quão bem seus processos de inventário estão sendo executados. Eles o ajudam a medir a eficiência e a melhorar conforme necessário.

Relação entre estoque e vendas

O índice de estoque para vendas mede a relação entre o valor do estoque disponível e as vendas realizadas durante um período específico. Ele ajuda você a entender a eficiência com que seu estoque é convertido em vendas.

Se o índice de estoque para vendas for baixo, você não está mantendo estoque suficiente para atender às demandas dos clientes. Por outro lado, se o índice for alto, isso pode indicar excesso de estoque e aumento dos custos de manutenção.

Índice de estoque para vendas = Valor total do estoque no final de um período / Total de vendas do período

Exemplo: Se o valor total do estoque no final de um ano for US$ 4.000 e o total de vendas do ano for US$ 10.000, o índice de estoque para vendas será de 4.000/1.000 = 0,4 ou 40%

Tempo de ciclo do pedido

O tempo de ciclo do pedido mede o tempo necessário para atender a um pedido do cliente. Ele avalia a eficiência de seus processos internos, incluindo despacho, prontidão de remessa e entrega.

Da mesma forma, você também pode usar essa métrica para medir o tempo que leva para receber um pedido do fornecedor. Essa métrica reflete a eficiência do processo de pedidos e ajuda a identificar problemas na cadeia de suprimentos.

Tempo do ciclo do pedido = (Data de entrega do pedido - Data do pedido feito) / Total de pedidos enviados

Exemplo: Se a data do pedido for 1º de janeiro de 2025 e a data de entrega for 31 de janeiro de 2025 e o total de pedidos enviados for de 6.000 unidades, o tempo do ciclo do pedido será 31 / 6.000 = 0,00517 dias x 24 x 60 = 7,44 minutos. Campos personalizados do ClickUp e Status personalizados do ClickUp podem ajudá-lo a otimizar os processos de inventário. Você pode usar os campos personalizados para capturar detalhes do pedido, como ID, datas de entrega e pedido feito, especificações do pedido, fornecedores, etc. Os status personalizados, como "On hold" (Em espera), "New order" (Novo pedido) e "Delivered" (Entregue), permitem que você acompanhe o andamento de qualquer pedido em tempo real.

Adicione campos de dados exclusivos para otimizar os processos de inventário e rastrear KPIs usando ClickUp Custom Fields

Taxa de preenchimento

A métrica de taxa de preenchimento mede a porcentagem de pedidos de clientes atendidos completamente a partir do estoque existente, sem falta de estoque ou pedidos em atraso.

Essa métrica de desempenho de estoque mede a eficácia de seus processos, identifica problemas de disponibilidade de estoque e ajuda a gerenciar estratégias de reposição de estoque. Uma alta taxa de preenchimento indica que você tem os produtos certos disponíveis quando os clientes os desejam, enquanto uma baixa taxa de preenchimento sinaliza possíveis problemas de disponibilidade de estoque.

Taxa de atendimento = (Número de pedidos atendidos completamente / Número total de pedidos) X 100

Exemplo: Se o número de pedidos atendidos for 10.000 e o número total de pedidos for 12.000, sua taxa de atendimento será (10.000 / 12.000) x 100 = 83%.

Nota: Uma boa taxa de atendimento está normalmente entre 85 e 95%. No entanto, as marcas de alto desempenho buscam atingir uma taxa de preenchimento acima de 95%.

Prazo de entrega Tempo de espera mede o tempo total entre a colocação de um pedido e o recebimento do it. Você pode usar essa métrica para medir o tempo necessário para atender a um pedido de cliente e para receber o estoque dos fornecedores depois de fazer um pedido.

Essa métrica de inventário ajuda a planejamento agregado previsão de demanda e melhoria da eficiência da cadeia de suprimentos.

Lead Time = tempo de suprimento + tempo de processamento do pedido + tempo de entrega

Ou

Lead Time = Data de entrega do pedido - Data de colocação do pedido

Exemplo: Se você leva um total de 15 dias para processar e atender o pedido de um cliente, pode avaliar seus processos internos para reduzir o lead time. Otimize o gerenciamento de estoque, obtenha insights sobre a cadeia de suprimentos e tome decisões estratégicas de compra e vendas.

Métricas de estoque: KPIs de funcionários

Diferentemente das outras métricas de inventário, esses KPIs medem a produtividade e o desempenho dos funcionários. Quanto maior a produtividade, melhor será o desempenho geral dos negócios.

Custo de mão de obra por item

O custo de mão de obra por item calcula o valor gasto na produção de uma unidade de um produto. Ele inclui os salários da mão de obra e os custos adicionais de produção incorridos durante todo o processo de produção para venda.

A medição do custo de mão de obra por item o ajudará a reduzir despesas desnecessárias, definir preços competitivos para os produtos e implementar processos para reduzir os custos de mão de obra.

Custo de mão de obra por item = Custo total de mão de obra / Número total de unidades

Exemplo: Se o custo total de mão de obra for de US$ 10.000 por mês para produzir 500 unidades, o custo de mão de obra será de US$ 10.000 / 500 = US$ 20.

Eficiência do sistema de gerenciamento de armazém interno (WMS)

A métrica de eficiência do WMS mede o ROI (retorno sobre o investimento) de seu sistema interno de gerenciamento de armazém software de gerenciamento de inventário . Ele calcula o lucro ou prejuízo incorrido com a compra do sistema de gerenciamento de armazém

Essa métrica considera o custo do software, custos adicionais de hardware, ganhos não realizados (por exemplo, tempo economizado no registro de estoque) e novas oportunidades (por exemplo, atender a mais clientes do que antes). Usando essa métrica, você pode:

Avaliar se o WMS está produzindo resultados satisfatórios ou não

Identificar áreas e processos de depósito para otimização

Tomar decisões informadas sobre investimentos em tecnologia

Eficiência interna do WMS = (Ganho sobre o investimento - Custo sobre o investimento) / Custo sobre o investimento

Exemplo: Se o ganho e o custo do investimento forem de US$ 5.000 e US$ 10.000, respectivamente, a eficiência do WMS será [(15.000 - 10.000) / 10.000] x 100 = 50%.

Use Exibição de tabela do ClickUp para visualizar os ganhos e custos do WMS em um formato semelhante a uma planilha e calcular facilmente a eficiência do WMS. Você também pode organizar as métricas de eficiência do WMS em tabelas para avaliar seus resultados, identificar possíveis problemas e tomar decisões baseadas em dados.

Visualize custos, ganhos e outros pontos de dados em formato de planilha com o Table View do ClickUp

Outros KPIs importantes de gerenciamento de estoque

Aqui estão mais algumas métricas de inventário Exemplos de KPIs para ajudá-lo a entender melhor o desempenho de seu inventário.

Dias disponíveis / Semanas disponíveis

As métricas de estoque de dias e semanas disponíveis medem o número de dias e semanas que o estoque existente durará. Em outras palavras, elas calculam os dias/semanas que uma empresa leva para vender seu estoque.

Dias em estoque = (estoque médio/custo de vendas) x 365

Semanas disponíveis = (estoque médio/custo de vendas) x 52

Exemplo: Se o estoque médio for de US$ 10.000 e o custo de vendas for de US$ 2.000, os dias e as semanas disponíveis serão de 1.825 dias e 260 semanas, respectivamente.

Taxa de pedidos em atraso

Essa métrica de estoque mostra a porcentagem de pedidos de clientes que não podem ser atendidos imediatamente com o estoque existente. Essa métrica mostra quão bem você gerencia os estoques em demanda e seu alinhamento de demanda e fornecimento.

Taxa de pedidos em atraso = (Número de produtos em atraso / Número total de pedidos) X 100

Exemplo: Se você tem 500 produtos em espera e o número total de pedidos é 10.000, sua taxa de espera é de 5%.

Precisão da previsão de demanda

A precisão da previsão de demanda compara o estoque real disponível com a previsão para verificar sua precisão.

Precisão da previsão de demanda = [{Real - (Real - Previsão)} / Real] x 100

Exemplo: Se sua demanda prevista for de 10.000 unidades e as vendas reais forem de 9.000 unidades. Então, a precisão de sua previsão de demanda seria [10.000 - (10.000 - 9000)] / 10.000 = 0,9 x 100 = 90% de precisão.

Taxa de retorno / Índice de vendas perdidas

A taxa de retorno é a porcentagem de produtos vendidos devolvidos pelos clientes. Essa métrica ajuda a avaliar a satisfação do cliente com os produtos.

Taxa de devolução = (Número de produtos devolvidos / Total de produtos vendidos) X 100

Exemplo: Se os clientes devolverem 500 produtos de um total de 10.000 produtos vendidos, sua taxa de retorno será de 5%.

Por outro lado, a taxa de vendas perdidas mede as vendas potenciais que você não consegue realizar devido à falta de estoque. Essa métrica ajuda a entender a eficácia dos processos de gerenciamento de estoque e o impacto deles na receita.

Índice de vendas perdidas = (Número de dias de falta de estoque do produto / 365) X 100

Exemplo: Se seus dias de falta de estoque são 20, o índice de vendas perdidas é 5,45.

Taxa de pedidos perfeitos / Redução de estoque

A taxa de pedidos perfeitos calcula a porcentagem de pedidos atendidos perfeitamente, sem nenhum problema ou erro.

Taxa de pedidos perfeitos = (Número de pedidos perfeitos / Número total de pedidos) x 100

Exemplo: Se você atender 5000 pedidos perfeitamente de 8000 pedidos, sua taxa de pedidos perfeitos será de 62,5%.

A métrica de redução de estoque mostra a perda de estoque devido a danos, perda em trânsito, roubo ou outros erros. Essa métrica destaca problemas com a precisão de seu inventário e processos logísticos .

Redução de estoque = [(Estoque registrado - Estoque real) / Estoque registrado] × 100

Exemplo: Se o estoque registrado é de US$ 80.000 e o real é de US$ 75.000, a taxa de redução é de 6,25%.

Outros fatores e métricas na gestão de estoques

Aqui estão mais alguns fatores e métricas de gerenciamento de estoque para adicionar ao seu Painel de KPIs .

Custo por unidade e Estoque médio

O custo por unidade calcula o custo total incorrido na produção de uma unidade de um produto. Essa métrica é crucial para empresas que fabricam produtos em grandes quantidades.

Custo por unidade = (custos fixos + custos variáveis) / número de unidades produzidas

Exemplo: Se os custos fixos e variáveis incorridos forem US$ 500 e US$ 300, respectivamente, e o número de unidades for 1.000, o custo por unidade será (500 + 3.000) / 1.000 = US$ 3,5.

O estoque médio, por outro lado, é uma métrica para estimar o valor do estoque que você tem em um período específico

Estoque médio = (estoque no início de um período + valor do estoque no final de um período) / 2

Exemplo: Se o valor do estoque no início de um período for US$ 4.000 e no final do período for US$ 500, o estoque médio será de US$ 2.250.

Custo de transporte do estoque

O custo de manutenção do estoque é o custo total incorrido para manter o estoque em um depósito ou armazém até que ele seja vendido. Essa métrica normalmente inclui custos de capital, armazenamento, serviço de estoque e risco de estoque.

O acompanhamento dessa métrica ajuda a identificar despesas ocultas de estoque e custos de manutenção desnecessários, além de orientar as estratégias de planejamento de estoque.

Custo de transporte de estoque = [(custos de armazenamento + custos de seguro + custos de oportunidade + custos de serviço) / valor total do estoque] x 100

Exemplo: Se o custo de armazenagem é de US$ 500, o custo de serviço é de US$ 200, o custo de seguro é de US$ 300 e o valor total do estoque é de US$ 20.000, o custo de manutenção do estoque como porcentagem é (500 + 300 + 200) / 20.000 ] x 100 = 5%.

Margem bruta retorno sobre o investimento

O ROI da margem bruta mede quanto uma empresa ganha em comparação com o valor do estoque comprado. Essa métrica mostra sua eficiência na compra e venda de produtos.

Retorno sobre o investimento da margem bruta = (margem bruta / custo médio de estoque) X 100

Exemplo: Se sua margem bruta for de US$ 2.000 e o custo médio de estoque for de US$ 10.000, o ROI da margem bruta será de 20%.

Como escolher os KPIs corretos de gerenciamento de estoque?

Assim como não é possível garantir o sucesso do projeto concentrando-se apenas em um único recurso ou habilidade, o gerenciamento eficaz do estoque exige uma seleção equilibrada de KPIs.

Veja a seguir como você pode escolher as métricas e os KPIs corretos de gerenciamento de estoque.

Fatores a serem considerados na seleção de KPIs

Considere os seguintes fatores ao escolher as métricas e os KPIs de inventário:

🚀 Relevância para as metas de negócios

Escolha KPIs relacionados aos objetivos estratégicos de sua empresa. Isso garante o rastreamento de métricas que contribuem para melhorar o desempenho dos negócios.

Por exemplo, se sua meta for melhorar a satisfação do cliente, monitore o tempo de ciclo do pedido (o tempo entre um pedido feito e a entrega). Um tempo de ciclo mais curto o ajudará a aumentar a satisfação do cliente.

💡 Insights acionáveis

Escolha métricas de inventário e KPIs que forneçam insights acionáveis e ajudem você a melhorar. Certifique-se de escolher métricas que destacam as áreas que precisam de atenção

Por exemplo, o acompanhamento da relação entre estoque e vendas mostra a quantidade de estoque disponível para venda. Essa métrica pode ajudá-lo a identificar problemas de excesso de estoque e também a evitar rupturas de estoque.

📑 Requisitos do setor

Considere os requisitos do setor ao selecionar KPIs de inventário. Por exemplo, a receita por unidade pode ajudá-lo a analisar e criar estratégias de preços se você for uma empresa baseada em assinatura.

Da mesma forma, se você for uma empresa automotiva, o acompanhamento de métricas como o tempo de espera do fornecedor é vital para a produção pontual.

Alinhamento dos KPIs com as metas de negócios

Além dos fatores acima, certifique-se de que seus KPIs estejam alinhados com suas metas de negócios. Veja como você pode alinhá-los.

Etapa 1: Definir metas de negócios SMART

As metas SMART oferecem uma estrutura clara para definir e atingir objetivos, garantindo que suas metas de inventário sejam acionáveis. Esse foco permite que você trabalhe de forma eficaz para melhorar suas operações gerais de inventário.

Portanto, defina suas metas de negócios antes de selecionar os KPIs. Isso garante que seus KPIs apoiem diretamente seus objetivos

Aqui estão alguns exemplos de metas SMART:

Reduzir a taxa de devolução de produtos em 10% no próximo trimestre para melhorar a reputação da marca

Reduzir a falta de estoque de itens de alta demanda em 15% no próximo trimestre para melhorar o índice de satisfação do cliente

Usar Metas do ClickUp para definir suas metas de negócios e automatizar o acompanhamento do progresso. Você pode organizar suas metas em um só lugar, mapear KPIs, acompanhar metas e muito mais.

Estabeleça metas de negócios e acompanhe seu progresso com o ClickUp Goals

Dica profissional: Use modelos de definição de metas para definir metas e objetivos SMART de forma organizada. Esses modelos permitem que você visualize suas metas, acompanhe o progresso e as gerencie em um só lugar.

Etapa 2: Listar perguntas comerciais

Ao escolher os KPIs do inventário, liste as perguntas comerciais para as quais você deseja obter respostas e certifique-se de que os KPIs respondam a essas perguntas listadas. Por exemplo:

Por que estamos enfrentando atrasos nas entregas?

Por que há frequentes rupturas de estoque?

Qual é a taxa de retorno atual?

Em seguida, escolha KPIs que respondam às perguntas acima - taxa de falta de estoque, lead time, tempo de ciclo do pedido, taxa de retorno etc. O monitoramento consistente desses KPIs o ajudará a identificar os motivos por trás das ineficiências operacionais.

Etapa 3: Pare de buscar métricas de vaidade

As métricas de vaidade são KPIs que parecem ótimos, mas não fornecem insights acionáveis para orientar sua tomada de decisões. Por exemplo, o valor total do estoque é uma métrica de vaidade, pois não reflete a eficiência do gerenciamento de estoque. Além disso, pode mascarar itens de movimentação lenta e problemas de excesso de estoque.

Etapa 4: Acompanhe as tendências

Monitore as tendências de seu KPI de estoque ao longo de meses e anos para obter insights mais profundos sobre o desempenho de seus negócios. Por exemplo, se você observar uma taxa de rotatividade de estoque em declínio, isso pode indicar vendas lentas. Você pode se aprofundar mais para descobrir se isso se deve ao excesso de estoque, a estratégias de marketing ineficazes ou a mudanças nas demandas dos clientes.

Como rastrear KPIs de gerenciamento de estoque?

O rastreamento dos KPIs de gerenciamento de estoque dá muito trabalho, como podemos ver. Você precisa definir metas comerciais, estabelecer KPIs, limites e benchmarks claros, criar painéis de controle e muito mais. Portanto, a saída mais fácil é implementar Software de KPI . ClickUp é o aplicativo everything for work com recursos robustos de rastreamento de KPI. Ele não apenas gerencia recursos de gerenciamento de projetos mas oferece uma ampla variedade de recursos para definir e rastrear KPIs, estabelecer metas, monitorar o progresso, gerenciar tarefas e colaborar com várias equipes.

Alavancagem Painéis do ClickUp para monitorar KPIs em tempo real. Organize seus KPIs mais relevantes em um só lugar e use tabelas, gráficos e barras de progresso para ver rapidamente sua posição em relação a metas específicas.

Esses painéis personalizados ajudam você a visualizar os dados para facilitar a compreensão, identificar áreas problemáticas e agir prontamente. Além disso, eles orientam a sua tomada de decisões e garantem a transparência entre as equipes e as partes interessadas.

Crie painéis personalizados para rastrear KPIs de inventário com o ClickUp Dashboards

Está pronto para dar um passo à frente? Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, facilita o trabalho com KPIs. Ele pode sugerir KPIs que você deve monitorar, ajudá-lo a defini-los claramente e, em seguida, extrair todas as informações necessárias do seu espaço de trabalho do ClickUp (como tarefas, campos personalizados e controle de tempo) para realmente calculá-los.

Em seguida, ele começa a trabalhar na análise dos dados, identificando tendências e exceções estranhas, e até mesmo descobrindo o que os dados significam. Você pode literalmente fazer perguntas como "Como nos saímos neste KPI no mês passado?" e ele lhe dará respostas com base nos números. Além disso, ele ajuda a criar relatórios e colocar tudo em painéis para que você possa ver seu progresso rapidamente!

Use o ClickUp Brain para analisar dados de inventário e obter insights acionáveis

E isso não é tudo. Você também pode utilizar os modelos do ClickUp para iniciar seus processos de inventário. Os modelos de inventário do ClickUp vêm com uma estrutura pré-construída para ajudá-lo a rastrear itens essenciais, manter registros de estoque e listas de fornecedores, automatizar relatórios, monitorar e analisar métricas e muito mais.

Por exemplo, o modelo Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp tem tudo o que você precisa para organizar, rastrear e atualizar os dados do inventário. Além disso, esse template automatiza o controle de inventário e facilita a atualização. Você também pode definir alertas automáticos para novos pedidos.

Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Usando este modelo, você pode:

Acompanhar os níveis de estoque, a disponibilidade de estoque e a movimentação

Registrar preços com imagens de produtos em um banco de dados

Analisar tendências de estoque para tomar decisões informadas

Identificar custos desnecessários, fontes de desperdício e vendas perdidas

🍭 Bônus: Use Modelo de métricas de projeto do ClickUp para criar um processo de verificação de qualidade contínuo para seus produtos. Esse modelo o ajudará a identificar áreas de melhoria e a garantir uma redução na taxa de retorno.

Além disso, Modelo de KPI do ClickUp permite rastrear todas as suas métricas de sucesso em um único lugar. Você pode visualizar o progresso da sua equipe em relação às metas definidas, acompanhar o desempenho e garantir que todos estejam na mesma página.

Dito isso, implementar o software de gerenciamento de estoque correto não é suficiente. Existem algumas etapas e práticas recomendadas para o monitoramento eficaz das métricas de inventário.

Implementação das práticas recomendadas de métricas de inventário

Aqui estão as etapas para implementar e monitorar com eficácia os KPIs de inventário.

🙌 Use a ferramenta certa: Crie um sistema de gerenciamento de inventário com o software certo para organizar e rastrear dados de inventário e gerar relatórios sobre KPIs selecionados

🙌 Treine as equipes: Certifique-se de que sua equipe entenda e use o software em todo o seu potencial. Realize sessões de treinamento, receba feedback e calcule o ROI do sistema para avaliar os ganhos e as perdas

🙌 Revisar e ajustar os KPIs: Acompanhe os KPIs e continue ajustando as estratégias com base nas descobertas. Por exemplo, você pode achar que sua meta de rotatividade de estoque não é realista após uma análise de desempenho. Portanto, faça os ajustes necessários

Além de implementar as práticas recomendadas, tome cuidado com estes desafios comuns no rastreamento de KPIs.

⚠️ Inconsistência: Acompanhar os KPIs de forma consistente é um desafio. Estabeleça uma rotina para rastrear as métricas regularmente ou use um sistema automatizado de rastreamento de inventário para manter a consistência

⚠️ Visibilidade limitada dos dados: As empresas geralmente lutam para obter uma visão abrangente dos dados entre equipes e depósitos. Use sistemas centralizados de gerenciamento de estoque para visualizar os dados em um só lugar e manter a transparência entre as equipes

⚠️ Métricas excessivamente complexas: O uso de muitos KPIs ou de KPIs excessivamente complexos pode sobrecarregar as equipes e obscurecer os insights acionáveis. Concentre-se em alguns KPIs essenciais e acionáveis que se alinham estreitamente com as metas de negócios

Dica profissional: O sistema colaborativo do ClickUp modelos de inventário permitem que você gerencie o estoque em vários depósitos. Eles fornecem uma visão centralizada de todos os dados e facilitam o rastreamento da localização dos produtos, dos níveis de estoque, etc.

Simplificando o rastreamento de métricas de estoque e KPIs com o ClickUp

O rastreamento de KPIs é essencial para manter a saúde e o desempenho de seu estoque sob controle. Entretanto, dados inconsistentes e a falta de ferramentas eficazes podem resultar em métricas imprecisas.

É nesse ponto que você precisa do ClickUp como sua solução de gerenciamento de inventário. Com o ClickUp, você pode definir facilmente os objetivos de gerenciamento de estoque, fazer um planejamento de estoque eficaz, criar seus próprios painéis de KPI, colaborar com equipes, garantir documentação precisa, manter registros de estoque, automatizar relatórios de estoque e muito mais.

Além disso, você obtém uma infinidade de modelos gratuitos para padronizar os processos de rastreamento de inventário e reduzir erros.

Então, o que está esperando? Registre-se gratuitamente para explorar os recursos do ClickUp agora e melhorar a eficiência do estoque!