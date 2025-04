Modelos gratuitos de pedidos de compra em Excel para facilitar os processos de aquisição

Torne seu processo de compras consideravelmente mais fácil e gerenciável com um modelo de pedido de compra.

Fácil de usar e personalizável, esse documento simplifica todo o processo de compras, ajudando-o a verificar os níveis de estoque, criar pedidos de compra, economizar tempo e reduzir erros. 💯

Leia este blog para encontrar o modelo de pedido de compra (modelo PO) do Excel mais adequado para sua pequena ou grande empresa. Entre agora mesmo!

O que faz um bom modelo de pedido de compra no Excel?

Você encontrará muitos modelos gratuitos de ordens de compra em Excel on-line. Mas como saber qual deles escolher?

Bem, aqui estão alguns atributos que você deve procurar em um bom modelo de pedido de compra:

Layout claro: Escolha um modelo de pedido de compra com uma estrutura limpa e organizada. Isso facilita o preenchimento das informações relevantes para a empresa ✍️

Escolha um modelo de pedido de compra com uma estrutura limpa e organizada. Isso facilita o preenchimento das informações relevantes para a empresa ✍️ Detalhes essenciais: Certifique-se de que o modelo contenha todos os campos necessários sobre o processo de pedido de compra, como número do pedido, nome da empresa, detalhes do fornecedor, condições de envio, quantidade, pagamento, informações de entrega etc. Isso o torna abrangente e versátil

Certifique-se de que o modelo contenha todos os campos necessários sobre o processo de pedido de compra, como número do pedido, nome da empresa, detalhes do fornecedor, condições de envio, quantidade, pagamento, informações de entrega etc. Isso o torna abrangente e versátil Cálculos automatizados: Opte por ummodelo de pedido de compra que automatize todos os cálculos essenciais, como impostos, despesas de remessa, custo total, etc., para eliminar as chances de erros

Opte por ummodelo de pedido de compra que automatize todos os cálculos essenciais, como impostos, despesas de remessa, custo total, etc., para eliminar as chances de erros Seções personalizáveis: Escolha um modelo que permita personalizar cada item de linha para que você possa adicionar/remover detalhes de acordo com as necessidades da sua empresa, grande ou pequena

Escolha um modelo que permita personalizar cada item de linha para que você possa adicionar/remover detalhes de acordo com as necessidades da sua empresa, grande ou pequena Recursos de rastreamento de status: Selecione um modelo de pedido de compra para rastrear os pedidos de compra. Isso garante que você tenha todas as atualizações sobre o paradeiro deles

Modelos gratuitos de pedidos de compra em Excel

Sem mais delongas, vamos apresentar a você os melhores modelos gratuitos de pedidos de compra no MS Excel:

1. Modelo de ordem de compra do Excel por Vertex42

via Vertex42 O Excel Purchase Order Template by Vertex42 é um documento padrão adequado para a maioria dos proprietários de empresas. Básico, mas abrangente, ele permite que você capture detalhes essenciais do pedido de compra, como informações do fornecedor, descrição do item, quantidade, preço etc.

Como esse modelo está disponível para download em várias versões, inclusive no Google Sheets e no MS Word, ele é adequado para acessibilidade em várias plataformas. Se precisar de uma cópia de segurança, salve-o como um arquivo PDF.

Veja por que você vai adorar:

Personalize todos os detalhes, como informações sobre fornecedores e remessa

Calcule impostos e custos de remessa para obter uma documentação completa

Elimina a necessidade de uma solução de software externa - basta abrir no Excel e começar a usar

Ideal para: Proprietários de empresas que buscam uma planilha de pedidos de compra simples e multiplataforma para gerenciar informações de fornecedores, descrições de itens e preços.

2. Modelo de pedido de compra em Excel do ProjectManager

ProjectManager Procurando um modelo versátil para criar pedidos de compra separados para diferentes fornecedores? O Excel Purchase Order Template by ProjectManager pode ser a escolha certa para você. Com seu design limpo e profissional, crie um pedido de compra para cada fornecedor com o qual você trabalha.

O modelo permite que você adicione todas as informações relevantes para uma execução tranquila: informações do pedido, detalhes de contato, termos de envio e data de entrega. Além disso, você pode somar o total da linha para calcular custos e outros valores.

Veja por que você vai adorar:

Personalize os campos para termos detalhados de remessa e pagamento

Acompanhe os status dos pedidos e as datas de entrega em uma única exibição

Exporte para o Google Sheets ou PDF para facilitar o compartilhamento e o arquivamento

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes de compras que precisam de um modelo de pedido de compra padrão para vários fornecedores.

3. Modelo de pedido de compra de comércio eletrônico da CIN7

via CIN7 O Modelo de pedido de compra de comércio eletrônico CIN7 foi criado especificamente para empresas on-line. Como um pedido de compra normal, ele contém campos para adicionar informações sobre o produto, informações de envio, condições de pagamento, datas de entrega etc.

A aparência do modelo foi cuidadosamente projetada para ser simples. Todos os detalhes são apresentados de forma abrangente e elegante, tornando-o adequado para fornecedores de produtos e serviços .

Veja por que você vai adorar:

Adicione campos mais detalhados, como licenças de software e códigos de acesso para produtos digitais

Acompanhe o ciclo de vida de cada pedido com atualizações de status incluídas

Salvar em vários formatos para acesso em diferentes plataformas

Ideal para: Varejistas on-line e empresas de comércio eletrônico que procuram um modelo fácil de usar para gerenciar pedidos de compra de produtos e serviços.

4. Modelo de pedido de compra de manufatura por CIN7

via CIN7

As OPs de manufatura são conhecidas por serem complexas. No entanto, as o CIN7 Manufacturing Purchase Order Template tem como objetivo oferecer uma solução simplificada.

Como um pedido de compra de manufatura típico, aborde seus requisitos de aquisição e especifique outros detalhes essenciais, como código do produto, descrição, quantidade e detalhes de envio. Há também uma provisão para adicionar requisitos de controle de qualidade, o que ajuda a criar uma estrutura de responsabilidade para atender aos padrões de qualidade.

Veja por que você vai adorar:

Certifique-se de que os fornecedores entendam suas necessidades e evite atrasos e erros com a seção Lista de Materiais (BOM) que descreve matérias-primas, componentes e subconjuntos

Coordenar e alocar recursos de forma eficiente para cumprir os prazos de entrega usando o Cronograma de Produção

Escreva instruções específicas em Comments para pedidos específicos que exijam serviços especiais

Ideal para: Fabricantes que precisam de uma planilha simplificada de pedidos de compra, disponível em versão Excel, Google Sheets ou PDF, para atender a necessidades complexas de aquisição, incluindo códigos de produtos, descrições e detalhes de remessa.

5. Modelo de pedido de compra de construção da TemplateLAB

via TemplateLAB O Construction Purchase Order Template by TemplateLAB captura todos os detalhes essenciais do produto para facilitar a confirmação de bens e serviços relacionados à construção de um comprador para um fornecedor. Ele estabelece a base para uma comunicação clara e eficiente entre o comprador e o fornecedor e inclui seções para detalhes de contato, descrições de serviços e materiais, preços e cálculo de impostos.

Além disso, o layout limpo com seções separadas facilita a compreensão e o uso.

Veja por que você vai adorar:

Obtenha uma análise detalhada com seções separadas para serviços e materiais, incluindo intervalos de tempo, taxas horárias, quantidades e preços

Analise rapidamente as despesas por meio de um resumo de custos com a calculadora de impostos e custos

Garanta a documentação e a responsabilidade com a seção dedicada às assinaturas de aprovação e aceitação do comprador e do fornecedor, respectivamente

Ideal para: Empresas de construção que buscam um modelo de pedido de compra que capture os detalhes do projeto e ofereça espaço para uma personalização mais detalhada.

6. Modelo de pedido de compra de moda da TemplateLAB

via TemplateLAB O Fashion Purchase Order Template by TemplateLAB é um documento personalizável adequado para empresas de moda.

Ele é dividido em cinco partes, abordando de forma abrangente os detalhes relacionados ao cliente, ao pedido, à remessa e ao pagamento. Além disso, esse modelo de formulário de pedido de compra está disponível para download nos formatos MS Word, MS Excel padrão e PDF.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe com precisão os itens de moda por meio de colunas para nome do produto, número do item, preço, quantidade, tamanho e cor

Use a seção Notes para mensagens ou contratos personalizados, proporcionando flexibilidade para termos ou instruções adicionais

Ajuste e adicione facilmente campos para necessidades específicas do setor de moda

Ideal para: Empresas do setor de moda que precisam de um modelo de formulário de pedido de compra versátil e personalizável que aborde os detalhes do cliente, do pedido, da remessa e do pagamento, permitindo a formatação flexível em vários tipos de arquivo.

7. Modelo de pedido de compra de design de interiores da TemplateLAB

via TemplateLAB O Modelo de pedido de compra de design de interiores da TemplateLAB é elegantemente adaptado para serviços de design de interiores, como aquisição de móveis. Esse modelo de formulário de pedido de compra combina um formato claro com referências visuais para agilizar o gerenciamento de pedidos para projetos de design de interiores.

Você também pode personalizar todos os elementos, desde a fonte até os esquemas de cores, para fins de marca.

Veja por que você vai adorar:

Representar visualmente os itens solicitados integrando imagens para aumentar a clareza e reduzir a ambiguidade

Divida o preço total com uma estrutura de preços detalhada que inclua custos individuais, taxas de entrega e taxas de serviço

Destaque serviços adicionais de design de interiores, como planejamento de espaço e estilo

Ideal para: Empresas que desejam simplificar os pedidos em um modelo centralizado para exibir diferentes elementos em um formato visual rápido para facilitar a navegação de diferentes itens, o que o torna perfeito para grandes empresas.

Limitações do uso de um modelo de pedido de compra do Excel

Embora os formulários e modelos de pedidos de compra baseados no Microsoft Excel sejam bons, eles podem não ser apropriados para todos os usuários. 👀

Aqui estão três razões principais para isso:

Desafios de colaboração: Se você tiver uma equipe gerenciando seu sistema de pedidos de compra, os modelos do Excel podem não ser os melhores para facilitar a colaboração em tempo real entre os membros, o que complica ainda mais suaordem de serviço Automação limitada: Os modelos de pedidos de compra baseados no Excel não possuem recursos de automação incorporados. Portanto, gerenciamento de pedidos torna-se demorado e ineficiente

Se você tiver uma equipe gerenciando seu sistema de pedidos de compra, os modelos do Excel podem não ser os melhores para facilitar a colaboração em tempo real entre os membros, o que complica ainda mais suaordem de serviço Dificuldade de rastrear alterações: O MS Excel não oferece recursos de controle de versão infalíveis, portanto, o rastreamento de alterações se torna bastante difícil

Dica profissional: Antes de comprar, você precisa acertar o processo de aquisição para sua empresa. Uma maneira eficaz de fazer isso é rastrear e medir kPIs de compras . 🎯

Modelos alternativos de pedidos de compra

O gerenciamento de pedidos de compra pode ser um processo complexo, mas os recursos certos podem torná-lo perfeito. É aqui que ClickUp entra em ação para simplificar e agilizar todo o fluxo de trabalho.

Uma ferramenta eficiente de gerenciamento de trabalho, o ClickUp contém vários recursos que otimizam o cronograma do pedido de compra e economizam um tempo valioso.

Aqui estão alguns modelos de pedidos de compra oferecidos pelo ClickUp para facilitar as coisas para sua empresa:

1. Modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp

modelo de pedido de compra excel Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Procurando um rastreador de pedidos de compra que o mantenha constantemente informado? Obtenha o Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp !

Esse modelo visualiza toda a jornada de seu pedido de compra. Dessa forma, você identifica e elimina imediatamente os problemas que impedem o atendimento do pedido. Além disso, por ser totalmente automatizado, não há necessidade de entrada manual de dados ou cálculos no modelo.

Suas seções no estilo Kanban também são fáceis de navegar e altamente colaborativas, e o modelo pode ser facilmente utilizado como um modelo de pedido de compra geral.

Veja por que você vai adorar:

Rastreie os status dos pedidos com etiquetas personalizadas, como In Transit e Fulfilled, para atualizações precisas

Salve informações cruciais do pedido, incluindo o tipo de produto e o contato do cliente, com 14 campos personalizados exclusivos

Organize tudo com cinco visualizações personalizadas, desde o status do pedido até novos pedidos, para acesso rápido

Use o controle de tempo e os avisos de dependência para simplificar o gerenciamento de pedidos

Ideal para: Equipes que precisam de um formulário de pedido de compra para rastrear e gerenciar pedidos de produtos e automatizar o processo.

Fato interessante: Um pedido de compra global (BPO) é como a assinatura da Netflix das compras! Em vez de fazer vários pedidos para necessidades recorrentes, um BPO permite que as empresas economizem tempo e façam pedidos de bens ou serviços repetidamente em um único contrato até um limite definido! 🦾

2. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp modelo de ordem de compra excel

O processo típico de gerenciamento de inventário é tedioso e exige monitoramento e inspeção regulares. Mas o Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp torna isso muito menos oneroso.

O modelo automatiza a maioria das tarefas de gerenciamento de estoque, como monitoramento do nível de estoque e reordenamento, e envia notificações periódicas para mantê-lo atualizado.

Além disso, crie uma lista detalhada de tarefas processos de compras para evitar uma crise de suprimentos de última hora.

Veja por que você vai adorar:

Crie e atribua tarefas individuais com base em cada pedido de compra para o membro relevante da equipe

Organize os dados de compra e estoque, como quantidade, data de entrega etc., em um único local com campos personalizados sob medida

Obter insights com visualizações personalizáveis que oferecem várias perspectivas sobre pedidos e estoque

Automatize processos para reduzir tarefas manuais com fluxos de trabalho e alertas incorporados

Ideal para: Empresas que precisam de uma solução de gerenciamento de estoque para rastrear os níveis de estoque, gerenciar pedidos e otimizar as compras.

3. Modelo de renovação de formulário de pedido de alteração do ClickUp

ClickUp Change Order Form Renovations Template modelo de ordem de compra excel

Imagine que você está envolvido em um projeto de construção ou de design de interiores e precisa de um recurso para ajudar a criar ordens de alteração. O Modelo de pedido de alteração do ClickUp Change Order Form Renovations é perfeito para essa finalidade. Fácil de usar e altamente colaborativo, esse modelo é uma solução completa para o gerenciamento de mudanças em seu projeto de construção.

Trate e documente com eficiência todas as alterações feitas durante o projeto. Você pode até colaborar com outras partes para garantir que todos estejam alinhados com as alterações.

Veja por que você vai adorar:

Monitore e aprove novas alterações solicitadas e seu progresso com status personalizados

Gerencie tarefas de renovação com campos para impacto, alterações de preço e detalhes do contrato original

Mantenha suas ordens de alteração organizadas com cinco visualizações distintas

Melhore a supervisão do projeto com marcação, controle de tempo e notificações por e-mail

Ideal para: Empreiteiros que gerenciam alterações em projetos de reforma e precisam de um modelo que ofereça um formato colaborativo e fácil de usar para documentar e alinhar as alterações.

4. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Modelo de formulário de pedido de fornecimento ClickUp modelo de pedido de compra excel

Se você precisar de um modelo de pedido de compra que aborde as nuances das compras de produtos e serviços, escolha o modelo Modelo de formulário de pedido de fornecimento do ClickUp .

Projetado como um formulário padrão, a USP do modelo é sua aparência simples. Ele apresenta pontos curtos e fáceis de entender que capturam os detalhes de tudo o que você precisa - materiais de escritório, matérias-primas ou móveis.

Você também pode especificar quantidades, preços unitários e outros itens essenciais. Isso o ajuda a enviar solicitações de pedidos claras e breves ao fornecedor para agilizar a aquisição.

Veja por que você vai adorar:

Obtenha resumos e recursos visuais claros para ajudar a organizar o estoque e a logística

Reduza a carga administrativa e a papelada com este modelo automatizado

Mantenha as partes interessadas informadas, atualizando os status à medida que o pedido avança

Use mais de 10 status e campos personalizados para rastrear e rotular pedidos

Ideal para: Empresas que buscam simplificar o gerenciamento de fornecedores com formulários fáceis de usar que tratam de pedidos, rastreiam entregas e gerenciam contatos.

5. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp modelo de pedido de compra excel

O modelo Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp aprimora e melhora o processo de atendimento de pedidos de qualquer empresa de comércio eletrônico. Esse modelo é uma solução completa para gerenciar tudo o que está relacionado ao atendimento de pedidos, desde o acompanhamento dos prazos de entrega até o monitoramento do andamento dos pedidos.

Identifique e elimine quaisquer problemas potenciais que possam surgir no início do processo de atendimento.

Veja por que você vai adorar:

Monitore o status do produto com status personalizados, como Em estoque e Fora de estoque, para evitar atrasos

Organize os pedidos com campos para custo, quantidade do pedido e contato do cliente

Documentar de forma abrangente os detalhes do pedido com o número do pedido de compra, local de expedição, descrição do produto, etc.

Representar visualmente o atendimento do pedido e o estoque, integrando-se a outros recursos do ClickUp, como Gráficos de Gantt e Quadros Kanban .

Ideal para: Equipes de operações e empresas de comércio eletrônico que acompanham o atendimento de pedidos. A resolução antecipada de problemas ajuda o modelo a gerenciar os prazos de entrega e a evitar a falta de estoque.

6. Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp modelo de pedido de compra excel

Fez um pedido de mercadorias personalizadas com seu fornecedor? Gerencie-o usando o Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp !

Este modelo foi criado para o gerenciamento de pedidos de brindes. Ele funciona como um local central para organizar e rastrear tudo: pedidos de compra de mercadorias, remessas, designs de lojas e até mesmo a data de entrega prevista.

Portanto, comece a monitorar seu estoque de brindes para obter uma marca e qualidade consistentes.

Veja por que você vai adorar:

Otimize o processo de pedido de brindes para reduzir o tempo e o dinheiro gastos

Gerencie e visualize os pedidos de brindes por meio de cinco visualizações diferentes no ClickUp, como a visualização exclusiva Needs Payment (Necessidades de pagamento)

Organize e armazene todos os pedidos de brindes dos funcionários em um banco de dados centralizado

Armazene detalhes essenciais, como as informações de contato do vendedor, para facilitar a comunicação

Ideal para: Equipes de RH que gerenciam pedidos de compra de mercadorias da empresa e acompanham os cronogramas de entrega.

7. Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

7. Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp modelo de ordem de compra excel

Enquanto os modelos de PO registram informações de compra, o modelo de Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp tem escopo mais amplo e fornece um registro oficial tanto para a compra quanto para a venda de mercadorias.

Com esse modelo, você gerencia com segurança todas as suas compras e vendas em um só lugar. Ele consolida toda a papelada, os detalhes, os termos e as condições essenciais para que você possa dar uma olhada rápida e aprovar/recusar solicitações. Esse modelo permite que você crie contratos legalmente aplicáveis sem nenhum esforço adicional.

Veja por que você vai adorar:

Armazene todas as informações de seus fornecedores e clientes em um único local para referência futura

Crie seu fluxo de trabalho com exibições personalizadas, incluindo Lista, Gantt e Calendário

Aprimore o rastreamento de compras e vendas com a ajuda de automações integradas e da IA do ClickUp, Cérebro Colabore em tempo real com documentos compartilhados e comente reações para obter feedback imediato



Ideal para: Equipes de compras e vendas que gerenciam contratos de compra e venda, pois esse modelo consolida todos os detalhes do contrato para facilitar as aprovações e o acompanhamento.

8. Modelo de fatura do ClickUp

8. Modelo de fatura ClickUp modelo de ordem de compra excel

Você é um fornecedor cansado de de pedir pagamentos ?

Em vez de lembretes verbais, use o Modelo de fatura do ClickUp para enviar uma fatura formal e legalmente vinculada e garantir o pagamento em tempo hábil. Mesmo que você não tenha experiência em faturamento, este modelo fácil de usar o ajudará a criar uma fatura profissional rapidamente.

Documente as informações da empresa, o endereço do comprador, os itens vendidos, os preços, etc. Acompanhe o status de cada pagamento e concilie as contas sem complicações.

Veja por que você vai adorar:

Crie faturas personalizadas e com a sua marca de forma rápida e sem esforço

Garanta a precisão e a conformidade revisando regularmente as faturas

Reduza os erros de preenchimento dos campos da fatura graças ao formato padronizado desse modelo

Automatize lembretes de faturas e reduza o tempo de acompanhamento com alertas de tarefas e prazos

Ideal para: Empresas e freelancers que precisam de um modelo para receber pagamentos em dia, rastrear faturas e gerenciar status de pagamento.

9. Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp

9. Modelo de fatura do contratante do ClickUp modelo de ordem de compra excel

O modelo Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp foi projetado exclusivamente para solicitar pagamentos de empreiteiros. Um recurso amigável para iniciantes, esse modelo permite que você crie e envie faturas profissionais que contêm detalhes como descrição do produto, categoria, preço unitário, valor devido etc.

Ele fornece uma visão geral rápida das faturas pendentes, permitindo que você envie lembretes adicionais e marque os pagamentos como recebidos depois de processados.

Veja por que você vai adorar:

Use campos personalizados para gerenciar detalhes do contratante, datas de vencimento de pagamentos e muito mais

Adicione e atribua tarefas para itens específicos da fatura a serem resolvidos pelo prestador de serviços relevante

Colabore com contratados e equipes usando comentários, reações e documentos compartilhados para maior clareza

Envie faturas profissionais e precisas que comuniquem as expectativas de pagamento

Ideal para: Pequenas startups e equipes que gerenciam transações comerciais, criam faturas de contratados e clientes e controlam os pagamentos.

Otimize todo o seu sistema de pedidos de compra com o ClickUp

O gerenciamento de pedidos de compra pode parecer esmagador. Com várias camadas de complexidades e a necessidade de monitoramento constante, lidar com isso de forma eficiente pode ser um desafio.

Um processo defeituoso pode afetar os níveis de estoque e as operações comerciais. Por isso, é fundamental ser minucioso e evitar erros.

É aqui que o ClickUp ajuda com seu poderoso pacote de gerenciamento de trabalho e opções de modelos de pedidos de compra gratuitos. Experimente como ele pode aumentar a eficiência, a produtividade e a organização à medida que você assume o controle do seu sistema de gerenciamento de pedidos de compra.