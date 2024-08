10 modelos gratuitos de ordens de serviço em Excel e ClickUp

Navegar no mundo das ordens de serviço é muito fácil com os modelos certos.

Os modelos de ordens de serviço ajudam a garantir que tudo funcione como um relógio: De comunicação com o cliente para a conclusão da tarefa em tempo hábil.

Neste artigo, compartilhamos os melhores modelos gratuitos de ordens de serviço no Excel e no ClickUp. Pronto para aumentar sua eficiência? Vamos lá!

O que é um modelo de ordem de serviço?

Os modelos de ordem de serviço são recursos que o ajudam a personalizar e criar formulários de ordem de serviço padrão para serem usados com clientes, funcionários, membros da equipe e fornecedores. Eles ajudam a melhorar sua eficiência, comunicação, precisão e sistemas de rastreamento.

Os modelos podem ser usados para criar formulários para solicitações de serviço, solicitações criativas, solicitações de recursos e muito mais. A maioria permite que você personalize campos, exibições e aparência para que o resultado se adapte perfeitamente à sua empresa e às necessidades de ordens de serviço.

Um modelo padrão de ordem de serviço inclui:

Número da ordem de serviço : Um identificador exclusivo para o tíquete de serviço

: Um identificador exclusivo para o tíquete de serviço Nome do contato: O nome da pessoa que está solicitando o trabalho

O nome da pessoa que está solicitando o trabalho Informações de contato: As informações de contato do solicitante

As informações de contato do solicitante Descrição do trabalho: Uma descrição do trabalho que precisa ser feito

Uma descrição do trabalho que precisa ser feito Materiais e mão de obra necessários: Uma lista da mão de obra e dos materiais necessários para concluir o trabalho

Uma lista da mão de obra e dos materiais necessários para concluir o trabalho Custo do trabalho: O custo estimado ou real do trabalho

O custo estimado ou real do trabalho Cronograma de conclusão : A data de início prevista, a data do serviço e a data de conclusão com instruções detalhadas

: A data de início prevista, a data do serviço e a data de conclusão com instruções detalhadas Aprovações: Assinaturas ou linhas iniciais das partes relevantes

Se estiver procurando uma maneira organizada de economizar tempo e aumentar a eficiência em um nível mais amplo, considere combinar um bom modelo de ordem de serviço com software de gerenciamento de tarefas e ferramentas de priorização que podem turbinar as operações gerais de sua empresa.

O que faz um bom modelo de ordem de serviço?

A marca registrada de um excelente modelo de ordem de serviço está em sua clareza, abrangência e adaptabilidade. Ele deve apresentar de forma concisa todas as informações vitais de que você precisa para evitar confusão ou falta de detalhes de contato.

Os melhores modelos facilitam a personalização dos formulários de ordem de serviço para atender aos requisitos exclusivos do trabalho, garantindo que, mesmo que as tarefas variem, o modelo continue sendo uma ferramenta de comunicação eficaz.

10 modelos de ordem de serviço para usar em 2024

1. Modelo de solicitação de trabalho do ClickUp

O modelo de solicitação de trabalho do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a rastrear e gerenciar as solicitações de manutenção recebidas

A simplificação da comunicação e da organização é fundamental para as empresas ocupadas, e é exatamente aí que entra o Modelo de solicitação de trabalho do ClickUp brilha.

Esse modelo gratuito de ordem de serviço minimiza as idas e vindas desnecessárias, permitindo o gerenciamento eficiente de recursos. Sua equipe pode trabalhar de forma colaborativa e em tempo real no mesmo documento.

Seja para lidar com projetos de grande porte ou tarefas menores, este modelo ajuda a documentar cada detalhe durante o processo de ordem de serviço para que você possa cumprir o cronograma e o orçamento.

2. Modelo de solicitação de serviço do ClickUp

O modelo de solicitação de serviço do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a manter o controle das solicitações de serviço e proporcionar uma melhor experiência ao cliente

Modelo de solicitação de serviço do ClickUp oferece uma maneira de manter sua equipe organizada e garantir aos clientes uma jornada perfeita, desde a data de início até a linha de chegada, tudo em um único modelo!

Esse modelo gratuito de ordem de serviço ajuda você a gerenciar as entradas de solicitações de serviço do cliente e, em seguida, priorizá-las com base na urgência ou no provedor de serviços.

As ferramentas de colaboração aprimoradas ajudam a sua equipe a enfrentar quaisquer gargalos nas operações de manutenção.

Navegue por status como "Bloqueado", "Nova solicitação" e "Sob investigação" para um acompanhamento preciso do progresso e incorpore informações vitais sobre os clientes usando campos personalizados como "captura de tela" e "e-mail de contato"

Com várias visualizações, você pode obter rapidamente as informações de que precisa. Por exemplo, há visualizações para erros resolvidos e um resumo dos serviços prestados.

Você pode incorporar os recursos de controle de tempo do ClickUp para garantir que sua equipe forneça aos clientes um serviço rápido e eficiente. Além disso, integre sua caixa de entrada de e-mail diretamente com o aplicativo para garantir que não haja nenhum erro comunicações com o cliente são perdidas.

Ideal para qualquer organização que esteja se esforçando para simplificar as operações, o Service Request Template da ClickUp é um divisor de águas quando você precisa de ajuda para priorizar a satisfação do cliente e a eficiência operacional.

3. Modelo de solicitações da equipe ClickUp

O modelo de solicitações de equipe do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar as solicitações de sua equipe

Gerenciar solicitações da equipe, coletar feedback e implementar ideias deve ser simples. É aí que o Modelo de solicitações de equipe do ClickUp etapas em.

Com esse modelo de ordem de serviço, as equipes podem centralizar todas as solicitações para facilitar o rastreamento e obter atualizações oportunas dos colegas sem a necessidade de ficar enviando e recebendo e-mails. Além disso, ele organiza todos os comentários e ideias em um espaço organizado.

Se um projeto se tornar um pouco mais complicado do que o previsto, você poderá criar etapas adicionais e encaixá-las como subtarefas com apenas alguns cliques.

Para as equipes que desejam elevar sua comunicação interna e acompanhar as solicitações a um nível mais eficiente, o modelo de solicitações de equipe do ClickUp é indispensável.

4. Modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp

O modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp foi criado para ajudá-lo a simplificar e acompanhar o processo de solicitações criativas

Graças ao Modelo de formulário de solicitação criativa da ClickUp o modelo de formulário de solicitação criativa da ClickUp, gerenciando uma enxurrada de solicitações criativas, não precisa mais parecer um ato de malabarismo. Ele o ajuda a transformar rapidamente um sistema de solicitação de criação desorganizado em um processo simplificado e colaborativo.

Esse modelo de ordem de serviço ajuda você a capturar todos os detalhes essenciais e funciona como um hub unificado que centraliza todas as solicitações de criação. Ele incentiva o brainstorming em tempo real sobre briefs criativos e torna mais fácil do que nunca obter feedback imediato de colegas de equipe e clientes.

Se quiser aumentar ainda mais o trabalho em equipe, considere desenvolver um plano de comunicação do projeto e incorporando aplicativos de comunicação em equipe para melhorar seus resultados.

5. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

O modelo de formulário de solicitação do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a rastrear solicitações de funcionários e solicitações de contatos externos.

Em qualquer equipe ou empresa, a coleta rápida e precisa de informações é fundamental, e é aí que O modelo de formulário de solicitação do ClickUp se destaca !

Feito sob medida para sua conveniência, esse formulário garante que seu processo de solicitação de ordem de serviço seja executado sem problemas. É o seu balcão único para reunir todos os detalhes necessários de clientes e funcionários.

Todas as suas solicitações? Agora elas estão em um espaço organizado, facilitando a colaboração e o acompanhamento.

Com a ajuda desse modelo, você pode reunir rapidamente dados de clientes externos e membros internos da equipe, pois ele serve como um centro para todas as solicitações.

Essa mudança de jogo de ordem de serviço ajuda a executar o tratamento padronizado de solicitações, o aprimoramento do atendimento ao cliente, o rastreamento impecável e o processamento econômico.

6. Modelo de solicitação de recursos do ClickUp

Controle os custos de mão de obra e material com o modelo de solicitação de recursos do ClickUp

Navegar pelo gerenciamento de recursos pode ser um pouco assustador, certo? É por isso que o Modelo de solicitação de recursos do ClickUp foi desenvolvido. Ele ajuda você a criar um modelo de ordem de serviço que simplifica as solicitações de recursos.

Esse modelo de ordem de serviço permite que você envie rapidamente solicitações de recursos, sejam eles de pessoal, custos de materiais ou equipamentos. Em seguida, você pode acompanhar o progresso dessas solicitações de recursos à medida que elas passam pela cadeia de comando.

Diga adeus aos montes de papelada e olá aos processos de aprovação eficientes.

É um local centralizado para todas as suas necessidades, reduzindo a burocracia e aprimorando o monitoramento. Além disso, ele está repleto de campos comuns (mas sinta-se à vontade para adaptá-lo às suas especificidades).

7. Modelo de solicitação de alteração do ClickUp

O modelo de solicitação de alteração do ClickUp foi criado para ajudá-lo a controlar as solicitações de alteração de projetos.

O modelo Modelo de solicitação de alteração do ClickUp é um modelo universal que ajuda você a ficar por dentro das solicitações de mudança para praticamente qualquer tipo de projeto ou negócio.

Use esse modelo para registrar qualquer detalhe de escopo, cronograma ou orçamento e, em seguida, identifique e alinhe as alterações a esses detalhes à medida que elas ocorrem ao longo do processo. Use esses status personalizados para manter todos os participantes informados sobre as alterações e notificá-los automaticamente em situações de fluidez.

Você vai adorar o fato de que ele é muito fácil de usar e altamente personalizável. A grande vantagem? Suas alterações não desaparecerão no ar - elas serão documentadas e compartilhadas.

Considere o emparelhamento software de programação de manufatura com este modelo de ordem de serviço se você estiver no setor de manufatura.

8. Modelo de ordem de serviço do Excel por Vertex42

via Vertex42

O modelo de ordem de serviço do Excel da Vertex42 oferece uma maneira simples de rastrear e gerenciar ordens de serviço em uma planilha do Excel.

Você pode usá-lo para processar ordens de reparo, trabalho e serviço.

Esse modelo de ordem de serviço inclui os detalhes importantes de que você precisa:

Número da ordem de serviço

Informações sobre o cliente

Descrição do trabalho

Materiais e mão de obra necessários

Custo do trabalho

Cronograma de conclusão

Aprovações

O modelo do Excel é fácil de usar e personalizar, o que o torna uma ferramenta essencial e uma ótima opção para empresas de todos os portes.

9. Modelo de ordem de serviço de manutenção simples do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

As ordens de manutenção exigem detalhes específicos e, se você deseja criá-las no formato do Microsoft Word, este modelo de formulário de ordem de serviço é perfeito para você! Quer se trate de uma única tarefa de manutenção, trabalho de manutenção ou reparo, uma solicitação de manutenção ou ordens de serviço da sua equipe de manutenção, este modelo de ordem de serviço mantém a simplicidade e cobre todos os detalhes importantes.

Esse modelo gratuito e fácil de usar ajuda a monitorar e gerenciar projetos de manutenção e a registrar uma descrição detalhada de cada trabalho com os seguintes campos:

Número da ordem de serviço

Nome do equipamento

Descrição do trabalho

Data do trabalho

Técnico designado

Custo do trabalho

Aprovações

O modelo está disponível em formato Word, Excel e Google Sheets para facilitar a edição. É uma ótima opção para gerenciamento de manutenção e é gratuito para download e uso.

10. Modelo de fatura de ordem de serviço do Excel da WPS

via WPS

O modelo de fatura de ordem de serviço do Excel da WPS é uma ferramenta profissional e fácil de usar para criar faturas de ordens de serviço. É excelente para pessoas que ainda estão aprendendo como delegar e não estão prontos para enfrentar a curva de aprendizado que vem com um novo software.

O modelo inclui detalhes de contato, fatura e pagamento com as seguintes seções:

Nome

Endereço

Contato

E-mail

Número da fatura

Data da fatura

Número S.L., descrição, quantidade e valor

Subtotal, imposto, desconto, total geral

O modelo está disponível para download gratuito no formato Excel e pode ser facilmente aberto e editado. Seu download e uso também são gratuitos.

ClickUp tem modelos de ordens de serviço para qualquer projeto

Seja para tarefas de manutenção, solicitações de serviço ou qualquer outro projeto, há um modelo básico de ordem de serviço que pode ser personalizado de acordo com seu caso de uso.

Os modelos ajudam muito a manter o controle de todos os detalhes que contribuem para o bom funcionamento de sua empresa. Se você quiser aprimorar ainda mais seu jogo, considere ferramentas de aprimoramento de processos , cronograma do projeto software, ou software de desenvolvimento de projetos para ajudar a garantir a eficiência à medida que sua empresa cresce.

Se estiver buscando o melhor aumento de produtividade, não perca todos os recursos gratuitos disponíveis no ClickUp! Você pode acessar mais de 1.000 modelos e centenas de ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudar toda a sua empresa a funcionar tão bem quanto suas ordens de serviço.

Por que esperar? Torne seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente com o ClickUp hoje!